Kostenlose Vorlagen für Charakterbögen für Autoren, Rollenspieler und Spieledesigner

Sie haben die zündende Idee – eine lebendige Welt, ein Zeichen, das nur darauf wartet, zum Leben erweckt zu werden. Sie öffnen Ihren Laptop, nippen an Ihrem überteuerten Latte und ... nichts. 💭

Jetzt fragen Sie sich: Welche ist ihre dominante Hand? Sind sie zweisprachig aufgewachsen? Warum hassen sie ihren Chef?

Die Erstellung von Zeichen ist inspirierend – aber auch Arbeit. 💪

Eine großartige Vorlage für Charakterbögen verwandelt verstreute Ideen in strukturiertes Wachstum. Ganz gleich, ob Sie einen Roman schreiben oder eine RPG-Kampagne entwickeln, diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ihre Zeichen konsistent und unvergesslich zu gestalten. ✍️

Was sind Vorlagen für Zeichenblätter?

Eine Vorlage für ein Zeichenblatt ist ein strukturiertes Dokument zum Aufzeichnen und Organisieren von Informationen über eine fiktive Figur. 📝

Sie enthält in der Regel Felder für grundlegende Angaben wie Name, Alter, Augenfarbe, Hautfarbe, Körperbau, dominante Hand und tiefere Ebenen wie Persönlichkeitsmerkmale, innere Konflikte, äußere Konflikte, Motivationen, Sprache, familiärer Hintergrund und wichtige Ereignisse.

Autoren, RPG-Spieler und Spieleentwickler verwenden diese Vorlagen, um die Konsistenz der Zeichen über Szenen, Kampagnen oder Handlungsbögen hinweg zu gewährleisten.

Sie helfen dabei, Änderungen, Beziehungen und wesentliche Elemente wie Geheimnisse, Schwächen und Träume nachzuverfolgen. Einige enthalten auch Fähigkeiten oder Kräfte, insbesondere für Science-Fiction- oder Fantasy-Einstellungen.

Ob digital oder ausdruckbar, Vorlagen für Zeichenblätter strukturieren die Erstellung von Zeichen und reduzieren die Notwendigkeit, ständig auf alte Notizen zurückzugreifen oder Seiten zurückblättern zu müssen.

🧐 Wussten Sie schon? Tolkien schuf ganze Sprachen, bevor er „Der Herr der Ringe“ fertig geschrieben hatte. Das ist Weltgestaltung – und Charakterentwicklung – auf einem ganz neuen Niveau.

Was macht eine gute Vorlage für ein Charakterblatt aus?

Eine gute Vorlage für ein Charakterblatt enthält alle wichtigen Felder, die Sie benötigen, um das Leben, das Aussehen und die Entwicklung eines Charakters vollständig zu erstellen und nachzuverfolgen, ohne Details zu übersehen. 🧠

Einige der wichtigsten Features sind:

Vollständiger Name, Alter, Geburtstag

Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, Körperbau, Gewicht, dominante Hand

Persönlichkeitsmerkmale, Stärken, Schwächen, Ängste, innere Konflikte und äußere Konflikte

Hintergrund: Familie, Freunde, Feinde, Kindheit, Heimatstadt, Ausbildung

Gesprochene oder bekannte Sprachen

Traumjob, Ziele, Motivationen, Glaubenssätze, Gewohnheiten

Schlüsselereignisse, Beziehungen und Erinnerungen, die den Charakter geformt haben

Liebesgeschichten, Rivalitäten oder ungelöste Konflikte

Beschreiben Sie ihre Sprachmuster, ihre Körpersprache und ihre einzigartigen Eigenschaften

Inventar, Fähigkeiten, Kräfte oder Magie (für RPG- oder Sci-Fi-Zeichen)

Notizen dazu, wie andere Zeichen sie sehen oder von ihnen beeinflusst werden

Abschnitte für weitere Notizen, Geheimnisse und Charakterbögen

Zeitleiste oder Kapitelauftritte (für Autoren)

Bearbeitbares oder druckbares Layout für Flexibilität in allen Medien

🎉 Fun Fact: Pixar verwendet eine Regel namens „Jeder Charakter glaubt, er sei der Held. ” Sogar der Bösewicht. 😈

14 Vorlagen für Zeichenblätter, die Sie kennen müssen

Jedes Mal, wenn Sie einen Charakter erstellen, müssen Sie das Rad nicht neu erfinden.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihrer Vorlage einen Abschnitt „Geheimnisse” hinzu. Zeichen mit Geheimnissen sind immer interessanter.

Mit diesem Tipp – und vielen weiteren, die noch folgen werden – tauchen wir ein in die besten Vorlagen für Charakterbögen, mit denen Sie Ihre fiktiven Figuren zum Leben erwecken können. 🎭

1. ClickUp-Vorlage für die Buchplanung

Kostenlose Vorlage Planen, verfolgen und schreiben Sie smarter mit der ClickUp-Vorlage für Buchplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Buchplanung wurde für Autoren entwickelt, die die vollständige Kontrolle über ihre Projekte haben möchten, ohne zwischen fünf verschiedenen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Anstatt sich auf Haftnotizen und unübersichtliche Dokumente zu verlassen, können Sie mit dieser Vorlage Zeichen, Kapitel, Zeitleisten und Handlungsbögen an einem Ort auf einer Karte festhalten.

Sie eignet sich am besten für die Planung längerer Formate – beispielsweise Romane oder Serien mit mehreren Akten –, bei denen Sie Zeitleisten, Erzählbögen und Veröffentlichungsphasen unter einen Hut bringen müssen.

Die Zusammenarbeit in ClickUp sorgt für einen nahtlosen Ablauf, egal ob Sie gemeinsam einen Roman schreiben oder mit einem Editor zusammenarbeiten. Dank Bearbeitung in Echtzeit, sofortiger Synchronisierung zwischen allen Geräten und Live-Tippanzeigen bleiben alle auf dem Laufenden, ohne dass Updates übersehen werden oder Missverständnisse entstehen.

Kommentare, Aufgabenänderungen und Dokumentbearbeitungen werden sofort angezeigt, sodass Sie gemeinsam in einem gemeinsamen Space Ideen sammeln, überarbeiten und Ihr Projekt vorantreiben können. Je nach Ihrem Workflow können Sie zwischen verschiedenen Ansichten umschalten: Kapitel, Zeichendetails oder Ihre gesamte Zeitleiste für das Schreiben.

✍️ Warum Autoren es lieben

Organisieren Sie Aufgaben mithilfe von Status wie „Vorbereitung“, „Bearbeitung“, „Überarbeitung“ und „Veröffentlichung“

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Handlungspunkte, Zeichen, Speicherorte und Kapitel

Wechseln Sie zwischen 7 Ansichten, darunter Priorität, Roman-Details und Schreibprozess

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und arbeiten Sie mit Editoren oder Co-Autoren zusammen

🔑 Ideal für: Autoren, die Romane in voller Länge entwickeln und den Fortschritt der Geschichte, die Entwicklung der Zeichen und mehrere Handlungsstränge gleichzeitig nachverfolgen müssen.

2. ClickUp-Vorlage für Story-Entwürfe

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Ihren gesamten Erzählbogen mit der ClickUp-Vorlage für Story-Outlines

Die Story Outline-Vorlage von ClickUp wurde für Autoren entwickelt, die Klarheit wollen, bevor sie Worte auf die Seite committen. Mit diesem listenbasierten Setup können Sie jede Szene layouten, Charakterbögen nachverfolgen und das Tempo über mehrere Akte oder Zeitleisten hinweg überwachen. Diese Vorlage ist ideal für Autoren, die in Beats denken und die Grundstruktur der Geschichte sehen müssen, bevor sie Dialoge oder Beschreibungen hinzufügen.

ClickUp Docs unterstützt diese Vorlage hinter den Kulissen. Sie erhalten einen übersichtlichen Space, in dem Sie Szenen entwerfen, verschachtelte Seiten für verschiedene Handlungsstränge oder Zeichen erstellen und Recherchen organisieren oder Gliederungen erstellen können – alles an einem Ort.

Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit und der Zuweisung von Aufgaben können Sie den Workflow schreiben und verwalten, ohne den Rhythmus zu unterbrechen. Darüber hinaus können Sie mit dem integrierten Versionsverlauf jede Bearbeitung nachverfolgen, zu früheren Entwürfen zurückkehren und frei experimentieren, ohne Ihre ursprüngliche Arbeit zu verlieren.

✍️ Warum Autoren es lieben

Weisen Sie Status wie „Entwurf“, „Bearbeitung“, „Überarbeitung“, „Korrekturlesen“ und „Abgeschlossen“ zu

Teilen Sie Ihre Geschichte mit Drag-and-Drop-Aufgabenkarten in Kapitel oder Akte auf

Erstellen Sie spezielle Abschnitte für Akte, Kapitel oder Zeitleisten

Verknüpfen Sie Notizen zu Zeichen, Einstellungen und Nebenhandlungen innerhalb jeder Szene

🔑 Ideal für: Autoren, die sich ganz auf die Struktur konzentrieren möchten – Handlungsstränge, Wendepunkte und Tempo – ohne den gesamten Workflow der Veröffentlichung zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die „Eisberg-Methode”. Nur 10 % der Details Ihrer Zeichen sollten in der Geschichte erscheinen. Aber Sie sollten die anderen 90 % kennen.

3. ClickUp-Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Szenen und den Flow mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage

Die ClickUp-Storyboard-Vorlage ist ein gebrauchsfertiges Whiteboard, das Ihnen einen Überblick über Ihr gesamtes Projekt aus der Vogelperspektive bietet. Es eignet sich perfekt für visuelle Denker, die lieber Beziehungen zwischen Szenen sehen, als Texte linear durchzulesen.

Ganz gleich, ob Sie eine Filmsequenz, die Handlung eines Videospiels oder einen visuellen Entwurf für einen Roman mit mehreren Kapiteln erstellen – mit dieser Vorlage können Sie Story-Beats, Übergänge und das Tempo in einem visuellen Space skizzieren. Es geht weniger um die Verwaltung von Aufgaben als vielmehr darum, das Gesamtbild zu sehen.

Ein Benutzer sagt über die Vorlagen von ClickUp:

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Standorte in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Client-Erfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

✍️ Warum Autoren es lieben

Mit dieser Storyboard-Vorlage können Sie:

Legen Sie Schlüssel-Szenen oder Sequenzen mithilfe eines visuellen Rasters fest

Ziehen Sie Story-Elemente per Drag & Drop an die gewünschte Stelle, während sie sich entwickeln

Arbeiten Sie live mit anderen Erstellern zusammen, um Dialoge, Handlungen oder Bilder zu planen

Verknüpfen Sie unterstützende Assets oder Notizen direkt mit den Storyboard-Karten

🔑 Ideal für: Spieleentwickler, Filmemacher und visuelle Autoren, die zuerst skizzieren und später das Drehbuch schreiben – besonders nützlich für das Erstellen von Karten für nichtlineare Handlungen oder dialoglastige Szenen.

🧐 Wussten Sie schon? Dialoge sind eine der effektivsten Methoden, um ein Thema anzusprechen, ohne es direkt auszusprechen.

4. ClickUp-Vorlage für die Planung von Geschichten

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Zeichen, Szenen und Einstellungen mit der ClickUp-Vorlage für die Planung von Geschichten

Die ClickUp-Vorlage für die Story-Planung wurde für Autoren entwickelt, die alle bewegenden Teile ihrer Geschichte an einem Ort haben möchten – von Charaktereigenschaften und Einstellungen bis hin zu Szenenaufteilungen und Handlungssträngen. Im Gegensatz zu starren Gliederungen passt sich diese Vorlage an sich entwickelnde Erzählungen und chaotische Entwürfe an.

Im Gegensatz zu einfachen Gliederungen können Sie mit dieser Vorlage im Ordnerstil Ihre Ideen im Laufe ihrer Entwicklung erweitern. Mit 30 einzigartigen Status spiegelt sie jede Phase Ihres kreativen Prozesses wider.

*Entfesseln Sie intelligentere Geschichten – erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle komplexe Zeichen

Mit ClickUp Brain planen Sie nicht nur smarter, Sie schreiben auch smarter. Die KI-Ebene hilft Ihnen dabei, Inhalte zu generieren, Charakterbögen zusammenzufassen und Statusaktualisierungen in Ihren Szenen zu automatisieren. Stellen Sie Fragen zu Ihrer Geschichte, entwickeln Sie neue Ideen und sehen Sie zu, wie Aufgaben in Echtzeit entstehen, ohne dass Sie zwischen Tools wechseln oder den Fokus verlieren müssen.

✍️ Warum Autoren es lieben

Erstellen Sie detaillierte Profile für jedes Zeichen, einschließlich Alter, Hintergrund, Familie und Schwächen

Erstellen Sie Szenenkarten und versehen Sie diese mit Tags nach Kapitel oder Akt

Verfolgen Sie die Entwicklung Ihrer Geschichte anhand verschiedener Workflow-Status

Fügen Sie Notizen zu Beziehungen, Motivationen und ungelösten Handlungssträngen hinzu

🔑 Ideal für: Autoren, die mit mehreren Perspektiven, Nebenhandlungen und dynamischen Charakterbögen jonglieren und ein strukturiertes System benötigen, um sich entwickelnde Entwürfe, interne Konflikte und vielschichtige Handlungsstränge zu verwalten.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie KI für das Umschreiben von Drehbuchentwürfen, nicht für den Kaltstart. KI funktioniert am besten, wenn Sie bereits eine grundlegende Szene skizziert haben.

5. ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente

Kostenlose Vorlage Entwickeln Sie Ihr nächstes Hit-Spiel vom Konzept bis zur Markteinführung mit der ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente

Die ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente dient als Ihr umfassender Entwicklungs-Hub. Sie wurde für Teams entwickelt, die alles von Science-Fiction-Shootern bis hin zu gemütlichen Farming-Simulationen entwickeln.

Sie können Spielmechaniken definieren, die Welt Ihrer Charaktere skizzieren, Handlungsbögen aufzeichnen und Ihre Workflows verwalten. Kein Durchsuchen von E-Mails, Dateien oder Notizen auf Papier mehr. Alles ist live, verknüpft und kann geteilt werden.

✍️ Warum Autoren es lieben

Planen Sie Gameplay-Features, Zeichensysteme und Level-Fortschritte

Teilen Sie Kernmechaniken und Steuerungen in Aufgaben auf

Dokumentieren Sie Assets wie Audio, UI und Umgebungsdesign

Verwenden Sie gemeinsame Dokumente und Whiteboards, um das gesamte Team auf dem gleichen Stand zu halten

🔑 Ideal für: Spieleentwickler, die eine detaillierte Roadmap für Gameplay und narrative Elemente erstellen und gleichzeitig jeden Teil ihres Prozesses in Echtzeit nachverfolgen möchten.

6. ClickUp-Vorlage für Buchvorschläge

Kostenlose Vorlage Entwerfen, organisieren und reichen Sie herausragende Pitches mit der ClickUp-Vorlage für Buchvorschläge ein

Die ClickUp-Vorlage für Buchvorschläge ist Ihr unverzichtbares Tool für die Erstellung eines professionellen Pitches, der keinen einzigen Punkt auslässt. Verwalten Sie Ihren gesamten Vorschlag an einem Ort – Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Dokumenten oder Versionen hin- und herwechseln.

Sie enthält Platz für das Konzept, die Handlung, Beispielkapitel, Charakterbeschreibungen und die Nachverfolgung der Übermittlung.

✍️ Warum Autoren es lieben

Richten Sie Abschnitte für Zusammenfassungen, Beispielkapitel und Marktübersichten ein

Verfolgen Sie Meilensteine wie Übermittlungstermine und Antworten von Verlagen

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Wortanzahl, Genre und Zielgruppensegmente hinzu

Arbeiten Sie gemeinsam an Entwürfen mit Live-Bearbeitung und Status-Updates

🔑 Ideal für: Autoren, die sich auf Pitches bei Verlagen vorbereiten und ein klares, gut strukturiertes Format suchen, um ihre Buchidee, ihre Zeichen und ihren Erzählstil professionell zu präsentieren.

💡Profi-Tipp: Probieren Sie den „Test durch Dritte” aus. Schreiben Sie eine Szene, in der eine andere Figur sie hinter ihrem Rücken beschreibt. Das zwingt Sie dazu, darüber nachzudenken, wie Ihre Figur wirkt, und nicht nur, wie sie innerlich ist.

7. Vorlage für Charakterbögen von Notion von Skylar

über Notion

Die Vorlage für Charakterbögen von Skylar auf Notion ist einfach und flexibel gestaltet. Sie eignet sich perfekt für persönliche Projekte, bei denen Sie alles von der Farbe der Augen bis hin zu inneren Konflikten in einem übersichtlichen, bearbeitbaren Format festhalten müssen.

Es handelt sich um ein durchdachtes Dokument, in dem Sie Details wie Alter, Sprache, Schwächen und Beziehungen auflisten und Abschnitte anpassen können, während sich Ihr Zeichen weiterentwickelt.

✍️ Warum Autoren sie lieben

Füllen Sie wichtige Felder wie Aussehen, Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte aus

Passen Sie die Abschnitte je nach Genre oder Welt Ihrer Geschichte an

Verfolgen Sie die Konsistenz in Dialogen, Motivationen und physischen Beschreibungen

Bearbeiten Sie direkt in Notion, ohne sich um die Formatierung kümmern zu müssen

🔑 Ideal für: Autoren und Hobbyisten, die eine minimalistische, bearbeitbare Zeichenvorlage suchen, um Zeichen klar und schnell zu erstellen, insbesondere für Belletristik, Fanfiction und persönliches Geschichtenerzählen.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben nach geistiger Energie zu taggen. Die meisten Apps zur Steigerung der Produktivität ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Beschreibungen oder Tags zu erstellen, mit denen Sie Ihre Arbeit nach Fokusgrad gruppieren können.

8. Twinkl-Arbeitsblatt zum Verständnis von Charakteren

via Twinkl

Das Arbeitsblatt „Charakteruntersuchung und Verständnis” von Twinkl wurde für den Einsatz im Unterricht entwickelt, eignet sich aber überraschend gut für Autoren und Spieleentwickler.

Sie hilft Ihnen dabei, Charaktereigenschaften, Motivationen und externe Konflikte in einem strukturierten, lehrreichen Format aufzuschlüsseln. Dies ist ideal, wenn Sie Charaktere von Grund auf neu erstellen oder bestehende überarbeiten möchten. Besonders nützlich ist sie bei Überarbeitungen, wenn Sie die Konsistenz Ihrer Charaktere auf Herz und Nieren prüfen müssen.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis von Verhalten, was diese Vorlage zu einem soliden Tool macht, um die möglichen Reaktionen eines Zeichens in verschiedenen Szenen oder Beziehungen auf einer Karte darzustellen.

✍️ Warum Autoren es lieben

Analysieren Sie, wie ein Zeichen auf Schlüssel Ereignisse reagiert

Identifizieren Sie Schwächen, Stärken und Veränderungen in der Einstellung

Üben Sie, Charakterbögen klar zusammenzufassen

Fördern Sie tieferes Nachdenken über Beziehungen und Entscheidungen

🔑 Ideal für: Autoren, die ihre Fähigkeiten zur Analyse und Beschreibung von Zeichen verbessern möchten, und Pädagogen, die das Verständnis von Erzählungen anhand strukturierter Arbeitsblätter vermitteln möchten.

9. Twinkl-Wortmatte zur Beschreibung von Zeichen

via Twinkl

Die Zeichenbeschreibungs-Wortmatte von Twinkl ist eine visuelle Referenz voller beschreibender Vokabeln, die nach Features wie Haare, Gesicht, Körper, Stimme, Kleidung und Bewegung geordnet sind.

Es handelt sich nicht um eine ausfüllbare Vorlage, sondern um ein Tool, das Autoren (und Studenten) dabei hilft, über allgemeine Beschreibungen hinauszugehen und ihren Charakterbeschreibungen mehr Tiefe zu verleihen. Es ist praktisch, um Ihre Wortwahl bei der Erstellung oder Überarbeitung von Zeichen zu erweitern. Dieses als Vokabeltrainer getarnte Überarbeitungstool eignet sich perfekt, um Klischees zu vermeiden und sensorische Beschreibungen zu verstärken.

✍️ Warum Autoren es lieben

Finden Sie starke, abwechslungsreiche Adjektive, um sich wiederholende Formulierungen zu vermeiden

Verwenden Sie gezielte Wortbanken für körperliche Merkmale und Verhaltensweisen

Drucken Sie sie als Referenz für Ihren Schreibtisch aus oder zeigen Sie sie während Ihrer Schreibsitzungen digital an

Fördern Sie spezifischere, sinnlichere Charaktereigenschaften und Handlungen

🔑 Ideal für: Autoren, Pädagogen oder Studenten, die ihre Zeichenbeschreibungen detaillierter und ausdrucksstärker gestalten möchten, ohne zu viel zu erklären oder sich zu wiederholen.

🧐 Wussten Sie schon? Wiederkehrende Objekte und Motive können sowohl Charaktere als auch Themen stärken. Wenn sie mit der emotionalen Reise eines Charakters verbunden sind, können eine kaputte Uhr, ein Familienerbstück oder eine verschlossene Tür auf subtile Weise tiefere narrative Botschaften verstärken.

10. Twinkl Beispiele für Charakterbeschreibungen – Schreibvorlagen

via Twinkl

Die Beispiele für Charakterbeschreibungen – Schreibvorlagen von Twinkl sind strukturierte Anleitungen mit Beispielbeschreibungen, die Ihnen erklären, wie Sie effektive Charakterprofile schreiben.

Mit illustrierten Zeichen und Beispielen voller Adjektive zeigen Ihnen diese Rahmen, wie Sie Aussehen, Emotionen und Verhalten effektiv beschreiben können. Verwenden Sie sie, wenn Sie nicht weiterkommen, und formulieren Sie Zeichen-Details während der Bearbeitung um – sie helfen dabei, Rhythmus und Klarheit zu schaffen.

✍️ Warum Autoren es lieben

Sehen Sie sich Beispielpassagen an, um das Schreiben starker Zeichen zu modellieren

Nutzen Sie visuelle Hilfestellungen, um physische und emotionale Eigenschaften zu brainstormen

Üben Sie, Zeichen durch Tonfall und Ausdrucksweise zu beschreiben

Verbessern Sie Ihr Schreiben, indem Sie sich auf Schwächen, Emotionen und subtile Hinweise konzentrieren

🔑 Ideal für: Pädagogen und angehende Autoren, die effektive Techniken zur Erstellung von Zeichen lernen und anhand von Beispielen ihre Beschreibungen verbessern möchten.

💡 Profi-Tipp: Jeder bedeutungsvolle Handlungsbogen beginnt mit einer psychologischen Wunde. Das äußere Ziel ist nur eine Tarnung. Finden Sie diese Wunde, und jede Entscheidung, jeder Fehler und jede Verwandlung ergibt plötzlich Sinn.

11. Vorlage für Charakterentwicklungsbogen von Squibler

via Squibler

Die Vorlage für Charakterentwicklungsblätter von Squibler wurde für ernsthafte Autoren entwickelt, die an Romanen, Drehbüchern oder episodischen Erzählungen arbeiten und alles über ihre Zeichen dokumentieren müssen.

Sie umfasst alles von der dominanten Hand und Augenfarbe über Traumata, Laster und narrative Eigenschaften bis hin zu Lieblingsspeisen.

✍️ Warum Autoren es lieben

Verfolgen Sie persönliche Infos, körperliche Merkmale und den familiären Hintergrund im Detail

Erforschen Sie Gewohnheiten, Träume, vergangene Traumata und wiederkehrende innere Konflikte

Beziehungen, Feinde und wichtige Einflüsse festhalten

Organisieren Sie Charakterbögen und Verhaltensänderungen im Verlauf der Geschichte

🔑 Ideal für: Romanautoren, Drehbuchautoren und Autoren langer Geschichten, die vielschichtige Charaktere erschaffen, die sich weiterentwickeln, insbesondere wenn sie genreübergreifend arbeiten, z. B. in den Bereichen Science-Fiction, Drama oder Fantasy.

💡Profi-Tipp: Entdecken Sie unbekannte Formate und verschiedene Schreibstile, um Ihre Kernkompetenzen zu verbessern. Versuchen Sie sich an einem Drehbuch, wenn Sie Romane schreiben. Probieren Sie Copywriting aus, wenn Sie gerne Gedichte schreiben.

12. Vorlage für Charakterbögen von Genially

via Genially

Die Vorlage für Charakterbögen von Genially ist eine vollständig interaktive, animierte Präsentation für digitales Storytelling und die Erstellung von Charakteren für Spiele.

Fügen Sie Bilder, Videoclips, Audiodateien und Designelemente hinzu, um ein dynamisches Blatt anzupassen, das online verfügbar ist oder in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden kann. Mit diesem Tool sehen Ihre Zeichen so cool aus, wie sie sind.

✍️ Warum Autoren es lieben

Fügen Sie animierte Avatare und Screenshots aus dem Spiel hinzu

Heben Sie Werte, Fähigkeiten und Erfolge im Spiel hervor

Fügen Sie Multimedia-Elemente wie Sprachclips oder Vorschauen auf Zwischensequenzen ein

Veröffentlichen und teilen Sie Ihre Vorlage mit Gaming-Communities

🔑 Ideal für: Spieleentwickler, Streamer oder Spieler, die Charakterbiografien und -statistiken in einem visuell ansprechenden, interaktiven Format für Online-Storytelling, Portfolios oder Fanseiten präsentieren möchten.

💡Profi-Tipp: Leser identifizieren sich mit Zeichen, die wie Menschen wirken, und Menschen sind wandelnde Widersprüche. Bauen Sie Zeichen um Widersprüche herum auf. Schaffen Sie Spannung innerhalb des Zeichens, nicht nur in der Handlung.

13. Freepik-Vorlage für Cartoon-Zeichen

via Freepik

Die Cartoon-Charakter-Vorlage von Freepik hilft Erstellern dabei, animierte Charaktere für Motion Design, Storyboards oder digitale Spiele zu erstellen. Diese Vorlage enthält skalierbare Vektorgrafiken (AI, EPS, SVG) mit Ganzkörper-Zeichen, die über austauschbare Gesichtsausdrücke, Körperhaltungen und Emotionen verfügen.

Perfekt, um ein einheitliches Erscheinungsbild in visuellen Szenen zu schaffen oder mehrere Posen für Sprites in Ihrem Projekt zu generieren.

✍️ Warum Autoren sie lieben

Passen Sie die Posen, Outfits und Gesichtsmerkmale Ihrer Zeichen an

Erstellen Sie Sprite-Sheets für die Spieleentwicklung oder Motion Graphics

Erstellen Sie statische Charakterillustrationen mit emotionaler Tiefe

Exportieren Sie Ihre Dateien in verschiedenen Formaten wie JPG, SVG und EPS, um sie plattformübergreifend zu verwenden

🔑 Ideal für: Animatoren, Spieledesigner und Geschichtenerzähler, die eine flexible, bearbeitbare Grundlage benötigen, um visuell ausdrucksstarke Zeichen für digitale Projekte zu erstellen und zu präsentieren.

🧐 Wussten Sie schon? Autoren nutzen innere Fehlannahmen – wie das Gefühl, der Liebe nicht würdig zu sein, oder die Angst vor dem Scheitern –, um Veränderungen voranzutreiben. Das Aufbrechen dieser Überzeugungen vertieft nicht nur die Figur.

14. Vorlage für Reedsy-Charakterprofile

via Reedsy

Die Vorlage für Charakterprofile von Reedsy ist so strukturiert, dass Sie die Oberfläche, die Geschichte und die inneren Antriebskräfte eines Charakters untersuchen können. Basierend auf der Idee, dass Menschen mehrere Schichten haben – Haut, Fleisch und Kern – taucht diese Vorlage tief in die Geschichte und die inneren Antriebskräfte Ihrer Charaktere ein.

Sie schreiben nicht nur über Augenfarbe und Stimme, sondern erkunden auch ihre Motivationen, Beziehungen und Lebensziele.

✍️ Warum Autoren es lieben

Entwickeln Sie Zeichen von physischen Merkmalen bis hin zu tiefer Psychologie

Reflektieren Sie über innere Konflikte, prägende Ereignisse und Pläne

Klären Sie, wie sie sprechen, handeln und über andere denken

Behalten Sie Emotionen, Ängste und Verhaltensmuster im Blick

🔑 Ideal für: Autoren und Drehbuchautoren, die ihre Zeichen in- und auswendig verstehen möchten, insbesondere diejenigen, die mit Zeichenbögen arbeiten, die emotionale Tiefe und langfristige Veränderungen erfordern.

Vom ersten Entwurf bis zum finalen Handlungsbogen – mit ClickUp bessere Zeichen erstellen

Vorlagen sparen nicht nur Zeit, sondern machen Ihre Zeichen zu etwas Realem. 🔍

Ganz gleich, ob Sie die Besetzung Ihres Romans entwerfen, NPCs für ein neues Rollenspiel formen oder dialogorientierte Szenen für Ihr Spiel planen – mit dem richtigen Charakterbogen entgeht Ihnen nichts.

Sie hören auf, Details zu hinterfragen, und konzentrieren sich auf das Wesentliche: Konflikt, Wachstum und Stimme. Von tiefgehenden Hintergrundgeschichten bis hin zu schnell einsehbaren Grafiken – diese Vorlagen verwandeln verstreute Ideen in strukturierte Kreativität.

Und wenn Sie es leid sind, zwischen Dokumenten hin und her zu wechseln, bringt ClickUp alles unter einem Dach – Notizen, Gliederungen, Zeitleisten und KI-gestützte Schreibtools inklusive. Sie brauchen keine weiteren Registerkarten mehr – Sie brauchen einen Workspace, in dem Ihre Geschichte leben und wachsen kann.

