Die 11 besten Whiteboard-Animationsprogramme für kreatives Storytelling

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie und ein Kollege präsentieren beide Ideen. Aber während Ihr Publikum Ihrer Rede nicht zuhört, ist es voll und ganz mit dem Whiteboard-Animationsvideo Ihres Kollegen beschäftigt.

Fragen werden gestellt, Ideen werden freigegeben und das Publikum ist aufmerksam. Warum? Weil Whiteboard-Animationen komplexe Ideen leichter verständlich und viel ansprechender machen.

Studien zeigen, dass Whiteboard-Animationsvideos die Wissensspeicherung um 15 % steigern können, was sie zu einem leistungsstarken Mittel zur Erklärung von Konzepten macht.

Das Beste daran? Sie benötigen nicht einmal technische Kenntnisse, um Videos zu erstellen – die richtige Whiteboard-Software übernimmt die Arbeit für Sie.

Um Ihnen bei der Suche nach dem perfekten Whiteboard-Video-Maker zu helfen, haben wir die 11 besten Optionen zusammengestellt, einschließlich der wichtigsten Features, Preise und Benutzerbewertungen, damit Sie ganz einfach mit der Erstellung professioneller Videos beginnen können. Legen wir los!

Was sollten Sie bei einer Whiteboard-Animationssoftware beachten?

Ganz gleich, was Sie von Ihrer Whiteboard-Animationssoftware erwarten, es gibt einige Schlüssel-Features, die Sie nicht übersehen sollten. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Ihrer Entscheidung achten sollten:

Medienbibliothek : Greifen Sie auf eine integrierte Sammlung von Bildern, Symbolen und Hintergründen zu, um Zeit und Aufwand zu sparen, da Sie nicht alles von Grund auf neu erstellen müssen

Voiceover-Support : Nehmen Sie KI-Voiceovers auf oder generieren Sie sie, um Animationen ansprechender zu gestalten und Ideen klar zu erklären. Noch besser ist es, wenn Sie mit Ihrer Whiteboard-Animationssoftware KI-Voiceovers aufnehmen oder generieren können

Import-/Exportfunktionen : Importieren Sie Ihre eigenen Bilder und exportieren Sie Videos in verschiedenen Formaten für mehr kreative Freiheit und einfacheres Freigeben

Benutzerdefinierte Anpassung des Zeichenpfads : Steuern Sie, wie sich die Hand oder der Stift bewegt, damit Animationen flüssig und natürlich wirken und nicht steif oder generisch

Steuerung der Animations-Zeitleiste : Passen Sie Timing, Tempo und Übergänge an, um einen besseren Flow Ihrer Animation zu erzielen

Optionen für Textanimationen : Passen Sie bewegten Text an, um Schlüsselpunkte hervorzuheben und Aufmerksamkeit zu erregen

Vorgefertigte Vorlagen: Verwenden Sie fertige Vorlagen, um die Erstellung von Videos zu beschleunigen und ein professionelles Aussehen Ihrer Animationen zu gewährleisten.

Whiteboard-Animationssoftware auf einen Blick

Hier finden Sie einen schnellen Überblick über die beste Whiteboard-Animationssoftware:

Tool-Name Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Whiteboards, Drag-and-Drop, über 1.000 Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit, KI-Bildgenerator, Aufgabenverwaltung, über 1.000 Integrationen Visuelle Zusammenarbeit, Brainstorming, Projektmanagement Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat; Doodly Handgezeichneter Stil, Smart Draw-Technologie, Drag-and-Drop, über 1.000 Bilder, Voiceover-Aufnahme, lizenzfreie Audiodateien Anfänger, einfache Doodle-Videos Standard: 49 $/Monat; Enterprise: 79 $/Monat Powtoon Vorgefertigte Vorlagen, anpassbare Zeichen, Medienbibliothek, Bildschirm-/Webcam-Aufzeichnung, Animationen mit einem Klick Schulungen, Tutorials, Marketing Free-Plan; Lite: 50 $/Benutzer/Monat; Pro: 190 $/Benutzer/Monat; Agentur: Benutzerdefiniert Videoscribe über 5 Millionen Bilder, SVG Morph, 13 Handstile, Voiceover/Audio, Kamerafokus, lizenzfreie Tracks Lehrvideos, Lehrer Plus: 15 $/Monat; LitePro: 22,43 $/Monat; Core: 33,04 $/Monat; Max: 41,03 $/Monat Vyond Zeichen-Editor, über 200 Vorlagen, Lippensynchronisierung, Exportformate, Import von Voiceovers Zeichenbasiertes Storytelling Starter: 99 $/Benutzer/Monat; Premium: 89 $/Benutzer/Monat; Professional: 199 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Renderforest über 1.200 Vorlagen, KI-Szenenvorschläge, 3D-Animationen, über 50 Übergänge, Inhaltsbibliothek Schnelle Animationen auf Basis von Vorlagen Free-Plan; Lite: 14 $/Monat; Pro: 39 $/Monat; Business: 49 $/Monat Animaker Infografik-Animation, Tabellenkalkulationsintegration, über 50 Voiceovers, über 100 Millionen Stock-Assets, Text-to-Speech Whiteboard-Videos im Infografik-Stil Basic: 27 $/Monat; Starter: 45 $/Monat; Pro: 79 $/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Adobe Animate Benutzerdefinierte Handbewegungen, Frame-für-Frame, druckempfindliches Zeichnen, Creative Cloud-Integration, Export in mehrere Formate Fortschrittliche benutzerdefinierte Whiteboard-Animationen Animate: 34,99 $/Monat; Alle Apps: 89,99 $/Monat; Studenten: 19,99 $/Monat (1. Jahr) Explaindio Kombinieren Sie Whiteboard, 2D/3D, Motion Graphics, über 180 Texte, über 200 Szenen, Offline-Nutzung Kombinieren Sie mehrere Animationsstile Monatlich: 37 $; Jährlich: 67 $; Einmalig: 497 TruScribe Wissenschaftlich fundierte Scribology, professionelle Künstler, Nachbearbeitung, benutzerdefinierte Sprachaufnahmen, Branchenthemen Wissenschaftlich fundierte visuelle Interaktion, benutzerdefinierte Projekte Benutzerdefinierte Preise Filmora Visuelle Effekte, Bewegungsnachverfolgung, Übergänge, Audio-Tools, Keyframes, Vorlagen Visuelle Effekte, einfache Bearbeitung von Videos Basic: 9,99 $/Monat; Advanced: 34,99 $/Jahr; Perpetual: 49,99 $; Team: 155,88 $/Jahr; Student: 29,99 $/Monat

🧠 Fun Fact: Wussten Sie, dass UPS einmal 35 Millionen Dollar für nur neun Whiteboard-Animationsvideos ausgegeben hat? Im Jahr 2007 zeigte ihre „Whiteboard”-Kampagne einen Mann, der auf einem echten Whiteboard skizzierte und einfache Ideen in aussagekräftige 30-sekündige Erklärvideos verwandelte. So sehr glaubten sie an die Kraft des klaren, visuellen Storytellings!

Die 11 besten Whiteboard-Animationsprogramme

Ohne weitere Umschweife, hier sind die 11 besten Whiteboard-Animationsprogramme:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming)

Planen Sie Ihre Visualisierungen und entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team Strategien für Ihre Workflows mit ClickUp Whiteboards

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Sie sorgt nicht nur für Ordnung in Ihren Projekten, sondern hilft Ihrem Team auch beim Brainstorming, bei der Planung und bei der Erstellung von Whiteboard-Animationsvideos.

ClickUp Whiteboards hat sich den ersten Platz auf unserer Liste verdient und besteht nicht nur aus einfachen Zeichenwerkzeugen, sondern ist ein leistungsstarker digitaler Space, in dem Ihr Team Konzepte visuell auf einer Karte festhalten kann. Nehmen Sie Änderungen in Echtzeit vor und verwirklichen Sie Ihre besten Ideen gemeinsam an einem Ort!

Integrieren Sie Ihre Dokumente mit ClickUp Docs direkt in Whiteboards

Mit Whiteboards wird visuelles Projektmanagement zum Teamsport. Jeder kann mitmachen und gemeinsam Szenen skizzieren, um sicherzustellen, dass die Visualisierungen mit dem Skript übereinstimmen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Visualisierung Ihrer Ideen? Probieren Sie den KI-Bildgenerator von ClickUp in Whiteboards aus. Beschreiben Sie einfach Ihre Ideen und die KI generiert Bilder für Sie!

Erstellen Sie Bilder schnell in ClickUp Whiteboards

Aber Moment mal, woher bekommen Sie das Skript? Aus den ClickUp-Dokumenten.

Greifen Sie direkt im Whiteboard auf Ihre wichtigen Dokumente zu, damit Ihr Team an den Inhalten arbeiten kann, während es sich die digitalen Storyboards ansieht. Jeder kann sich einbringen, um das Skript zu schreiben und zu überarbeiten, sodass der Flow der Geschichte stimmt und zu Ihren Zeichnungen passt.

Schreibblockade? Wenden Sie sich an ClickUp Brain – den ultimativen KI-Assistenten, der Ihnen neue Konzepte, Themen und visuelle Stile vorschlägt und sogar Skripte und Dialoge optimiert, um sie klarer zu gestalten.

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Whiteboard-Canvas-Elementen und weisen Sie sie sofort den Mitgliedern Ihres Teams zu

Wenn Sie endlich startklar sind, nutzen Sie ClickUp Tasks, die perfekten Management-Tools. Sie können Ihre Whiteboard-Elemente direkt in Aufgaben umwandeln, sodass klar ist, wer was zu tun hat und wann es erledigt sein muss. So können Sie den gesamten Animationsprozess nachverfolgen und sicherstellen, dass Sie Ihre Fristen und Fortschritte im Blick behalten.

Die besten Features von ClickUp

Ziehen Sie Elemente per Drag & Drop frei auf die Karte, um Konzepte zu skizzieren, Ideen zu organisieren und strukturierte Visualisierungen zu erstellen

Passen Sie Designs mit Text, Zeichnungen, Haftnotizen, Bildern, Emojis und Formen an. Mit mehrschichtigen Designs können Sie auch Wissensdatenbanken, Unternehmens-Wikis und vieles mehr erstellen

Wählen Sie aus über 1.000 vorgefertigten Whiteboard-Vorlagen , um schnell Brainstorming-Sitzungen, Workflows oder Projektpläne für verschiedene Teams einzurichten

Verfolgen Sie Animationsprojekte termingerecht mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten wie den Kanban-Boards und der Kalenderansicht von ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Clips, um detaillierte Video-Anleitungen und Feedback für die Bearbeitung von Workflows zu erstellen

Integrieren Sie Whiteboard-Video-Bearbeitungstools, Stock-Footage-Bibliotheken und mehr mit einer der über 1.000 nativen Integrationen von ClickUp

Nehmen Sie Ihre Präsentation mit ClickUp Clips auf und üben Sie sie

Limits von ClickUp

Geringe Lernkurve dank der vielfältigen Features von ClickUp

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

ClickUp hat unsere täglichen Abläufe und SOPs zentralisiert und die Zusammenarbeit in der gesamten Abteilung gefördert. Wir fanden die Abhängigkeitsfunktion toll, da unsere Abteilung auch funktionsübergreifend arbeitete. So wussten wir immer, auf welche nächsten Schritte wir warten mussten. Und schließlich die Whiteboard-Funktion? Wir sind begeistert. Dieses Tool wurde häufig in Team-Meetings verwendet, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen näher auszuarbeiten.

➡️ Lesen Sie auch: Einsteigerleitfaden für ClickUp Whiteboards mit Anwendungsbeispielen

2. Doodly (Am besten für Anfänger geeignet)

via Doodly

Doodly ist für alle Neulinge gedacht, die handgezeichnete Animationen oder Doodle-Videos ohne jegliche Komplexität erstellen möchten.

Die benutzerfreundliche, einfache Drag-and-Drop-Oberfläche umfasst die Smart Draw-Technologie, die jedes hochgeladene Bild analysiert und einen realistischen Zeichenpfad erstellt. Während andere Animationstools manuelle Keyframe-Anpassungen erfordern, um diesen Effekt zu erzielen, erledigt Doodly dies automatisch.

Anstelle von einfachen Zeicheneffekten wirkt die Animation natürlicher und weniger roboterhaft.

Die besten Features von Doodly

Erstellen Sie Animationen auf einem Whiteboard, Greenboard, Glasboard oder einer Tafel

Wählen Sie aus verschiedenen Stilen für menschliche Figuren und Cartoon-Zeichnungen

Greifen Sie auf über 1.000 benutzerdefinierte Bilder von professionellen Künstlern zu

Verwenden Sie lizenzfreie Audiotracks als Hintergrundmusik

Nehmen Sie benutzerdefinierte Voice-Overs direkt auf und synchronisieren Sie sie automatisch

Einschränkungen von Doodly

Die Benutzeroberfläche kann manchmal etwas umständlich sein

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten im Basisplan

Preise für Doodly

Standard: 49 $/Monat

Enterprise: 79 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Doodly

G2: 4,2/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Doodly?

Eine G2-Rezension sagt:

Doodly ist wirklich einfach zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv. Die Möglichkeiten für das Storytelling sind mit den Add-On-Features unbegrenzt. Mir gefällt besonders, wie einfach es ist, Text und andere Multimedia-Elemente hinzuzufügen.

Doodly ist wirklich einfach zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv. Die Möglichkeiten für das Storytelling sind mit den Add-On-Features unbegrenzt. Mir gefällt besonders, wie einfach es ist, Text und andere Multimedia-Elemente hinzuzufügen.

3. Powtoon (Am besten geeignet für Schulungen und Tutorials)

via Powtoon

Wenn Sie langweilige PowerPoint-Folien aufwerten möchten, ohne stundenlang ein neues Tool zu erlernen, probieren Sie Powtoon aus.

Dieser benutzerfreundliche Whiteboard-Animationsersteller wird häufig als kostenloser Videomacher verwendet und verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Teams, egal ob Sie im Marketing, in der Personalabteilung, im Vertrieb oder in der Schulung tätig sind.

Sie erhalten außerdem anpassbare Zeichen aus verschiedenen Branchen und andere arbeitsplatzfreundliche Grafiken, mit denen Sie ganz einfach relevante Schulungsvideos erstellen können.

Außerdem sind Sie nicht auf Whiteboard-Animationen beschränkt. Mit Powtoon können Sie Cartoon-Videos, Live-Action-Clips mit Overlays und vieles mehr kombinieren, damit Ihre Video-Inhalte spannend bleiben und die Zuschauer fesseln.

Die besten Features von Powtoon

Erstellen Sie professionelle Animationen mit vorgefertigten Whiteboard-Video-Vorlagen und einem Online-Editor

Verwenden Sie Zeichen, Requisiten und Hintergründe oder wählen Sie aus der Medienbibliothek von Powtoon aus Illustrationen, Bildern, Animationen und Symbolen

Fügen Sie mit einem Klick Animationen, Soundeffekte, Musik und anpassbare Textstile hinzu

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Zeichen, die zu Ihrer Marke passen

Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam für Tutorials oder Präsentationen auf

Einschränkungen von Powtoon

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassung für animierte Zeichen

Die Trainings-Video-Software kann für neue Benutzer schwierig zu bedienen sein

Preise für Powtoon

Free

Lite: 50 $/Benutzer pro Monat

Professional: 190 $/Benutzer pro Monat

Agentur: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Powtoon

G2: 4,4/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 350 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Powtoon?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Mir hat gefallen, wie einfach das Produkt zu bedienen war. Ich habe innerhalb von zwei Wochen 10 bis 12 Videos erstellt, allesamt etwa 60 Sekunden lange Animationsvideos für die Verwendung in der Videowerbung. Die Bedienung war sehr einfach, die Plattform speichert automatisch den Fortschritt, sodass keine Daten verloren gehen können, und speichert die Videos in jedem gewünschten Format.

Mir hat gefallen, wie einfach die Nutzung des Produkts war. Ich habe innerhalb von zwei Wochen 10 bis 12 Videos erstellt, allesamt etwa 60 Sekunden lange animierte Videos für die Verwendung in der Videowerbung. Die Nutzung war sehr einfach zu erlernen, die Plattform speichert automatisch den Fortschritt, sodass keine Informationen verloren gehen können, und speichert die Videos in jedem gewünschten Format.

💡 Profi-Tipp: Menschen haben eine geringe selektive Aufmerksamkeitsspanne! Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Zuschauer schnell mit auffälligen Whiteboard-Animationen fesseln. Aber Vorsicht, ziehen Sie es nicht in die Länge – lange Videos verlieren schnell an Zinsen. Halten Sie es kurz, knackig und spannend!

4. Videoscribe (Am besten für Lehrvideos geeignet)

via Videoscribe

Videoscribe ist eine beliebte Option für viele US-Pädagogen, um das Lernen durch handgezeichnete Animationen und interaktive Lektionen ansprechender zu gestalten.

Dieser Whiteboard-Video-Maker verfügt über eine Drag-and-Drop-Oberfläche und eine umfangreiche Medienbibliothek für die einfache Erstellung von Videos. Er enthält auch SVG Morph, ein Tool, das den Unterricht lebendig macht, indem es eine Zeichnung nahtlos in eine andere verwandelt.

Anstatt separate statische Bilder zu verwenden, können Lehrer nun zeigen, wie sich Konzepte in einer einzigen, kontinuierlichen Bewegung entwickeln, beispielsweise wie sich eine Zelle teilt oder eine chemische Reaktion abläuft. Dadurch werden komplexe Themen für Schüler leichter verständlich und bleiben besser im Gedächtnis.

Die besten Features von Videoscribe

Greifen Sie auf eine ganze Bibliothek mit über fünf Millionen Bildern aus verschiedenen Kategorien zu

Erstellen Sie professionelle Videos mit 13 verschiedenen Handstilen und 16 Stiftoptionen

Legen Sie die Positionen der Kamera fest, um den Fokus des Zuschauers zu lenken

Nehmen Sie Voiceovers und Soundeffekte direkt auf oder laden Sie Audiodateien hoch und bearbeiten Sie sie

Wählen Sie aus einer Sammlung von über 300 lizenzfreien Audiotracks

Verwenden Sie bevorzugte Video-Größen für verschiedene Websites und soziale Medien

Limits von Videoscribe

Das System kann recht langsam und fehleranfällig sein

Einige Features, wie das Zeichen-Tool und die Suchfunktion, sind grundlegend

Preise für Videoscribe

Lite: 22,42 $/Monat pro Lizenz

Kern: 33,04 $/Monat pro Lizenz

Max: 41,03 $/Monat pro Lizenz

Bewertungen und Rezensionen zu Videoscribe

G2: 4,1/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Videoscribe?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Was mich an VideoScribe wirklich beeindruckt, ist die Möglichkeit, meine Unterrichtsmaterialien in ansprechende Animationen im Whiteboard-Stil zu verwandeln. Dieses Format kommt bei erwachsenen Lernenden besonders gut an und erleichtert ihnen das Verstehen und Behalten von Informationen.

Was mich an VideoScribe wirklich beeindruckt, ist die Möglichkeit, meine Unterrichtsmaterialien in ansprechende Animationen im Whiteboard-Stil zu verwandeln. Dieses Format kommt bei erwachsenen Lernenden besonders gut an und erleichtert ihnen das Verstehen und Behalten von Informationen.

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert mit diesen brillanten Ideen danach? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Vorgaben eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!

5. Vyond (Am besten für zeichenbasiertes Storytelling geeignet)

via Vyond

Vyond ist eine gute Wahl für Whiteboard-Animationen, bei denen das Storytelling im Vordergrund steht.

Mit dem Zeichen-Editor der Plattform können Sie einzigartige Avatare mit personalisierten Features, Outfits und Persönlichkeiten entwerfen, die Hunderte von voranimierten Aktionen ausführen können, wobei der Whiteboard-Animationsstil bei Bedarf beibehalten wird.

Zeichen können Emotionen und Körpersprache zeigen, die zu ihrem Dialog und der Szene passen, zwischen verschiedenen Ausdrucksformen wechseln, mit Requisiten interagieren und sich natürlich verhalten. So entstehen realistischere und nachvollziehbarere Geschichten, die die emotionale Verbindung zum Publikum stärken.

Die besten Features von Vyond

Wählen Sie aus über 200 vorgefertigten Whiteboard-Vorlagen mit integrierten Effekten

Wählen Sie aus über 130 Zeichen aus der Bibliothek oder erstellen Sie Ihre eigenen einzigartigen Zeichen

Erstellen Sie Whiteboard-Animationen mit integrierten Zeichen, Objekten und Szenen sowie automatischer Lippensynchronisierung für realistische Bewegungen

Exportieren Sie Ihre Projekte in verschiedene Formate, um sie einfach freizugeben und in anderen Projekten zu verwenden

Nehmen Sie Ihre eigene Begleitkommentare auf oder importieren Sie Audiodateien aus anderen Quellen

Limits von Vyond

Einige erweiterte Features können für neue Benutzer schwierig sein

Eingeschränkte Medien und Formatierungs-Features

Die hohe Qualität der Videos kann das System verlangsamen

Preise für Vyond

Starterl: 99 $/Benutzer pro Monat

Professionell: 199 $

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Agentur: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Vyond

G2: 4,8/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Vyond?

Eine G2-Rezension sagt:

Als Entwickler kann ich sagen, dass dieses Tool mir hilft, die animiertesten und ansprechendsten Videos für Schulungsmaterialien zu erstellen. Ich bekomme immer hervorragendes Feedback und es hilft mir definitiv, professionell zu wirken, auch wenn ich noch neu in der Erstellung von Videos bin. Es gibt viele Vorlagen, KI-Features und eine unglaubliche Vielfalt an Zeichen, Stimmen, Requisiten, Sounds und Effekten, die Ihr Publikum fesseln werden!

Als Entwickler kann ich sagen, dass dieses Tool mir hilft, die animiertesten und ansprechendsten Videos für Schulungsmaterialien zu erstellen. Ich bekomme immer hervorragendes Feedback und es hilft mir definitiv, professionell zu wirken, auch wenn ich noch neu in der Erstellung von Videos bin. Es gibt viele Vorlagen, KI-Features und eine unglaubliche Vielfalt an Zeichen, Stimmen, Requisiten, Sounds und Effekten, die Ihr Publikum fesseln werden!

6. Renderforest (Am besten für schnelle Animationen auf Basis von Vorlagen geeignet)

via Renderforest

Mit über 1.200 vorgefertigten Vorlagen in mehr als 10 Kategorien sorgt Renderforest dafür, dass Sie nicht bei Null anfangen müssen. Ersetzen Sie einfach den Platzhaltertext und die Bilder, und schon haben Sie im Handumdrehen ein professionelles Video.

Mit diesen vollständig anpassbaren Vorlagen können Sie die Dauer der Szenen ganz einfach mit einem Schieberegler oder einem Eingabefeld anpassen. Darüber hinaus können die KI-gestützten Tools von Renderforest Ihnen auf der Grundlage Ihres Skripts Szenen vorschlagen, wodurch die Erstellung von Videos schneller und einfacher wird, insbesondere wenn Sie unter Termindruck stehen.

Die besten Features von Renderforest

Erstellen Sie hochwertige 3D-Videos mit benutzerfreundlichen 3D-Animationstools

Wählen Sie aus über 300 Video-Vorlagen, um in wenigen Minuten Ihre eigenen Whiteboard-Animationen zu erstellen

Verwenden Sie über 50 einzigartige Übergangseffekte für flüssigere Animationen

Verwenden Sie über 500 realistische Whiteboard-Animationen für lebensechte Bewegungen

Greifen Sie auf eine große Bibliothek mit Inhalten mit lizenzfreien Bildern und Musik zu

Limits von Renderforest

Eingeschränkte Anpassung und Bearbeitung der Vorlagen

Einige Benutzer finden die Preise recht hoch

Preise von Renderforest

Free

Lite: 14 $/Monat

Pro: 39 $/Monat

Business: 49 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Renderforest

G2: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Renderforest?

Eine G2-Rezension sagt:

Was mir an Renderforest am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Inhalte in professioneller Qualität zu erstellen, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen. Die Vielfalt der Vorlagen ist fantastisch und macht es einfach, alles von Erklärvideos bis hin zu Logos und Mockups zu erstellen.

Was mir an Renderforest am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Inhalte in professioneller Qualität zu erstellen, ohne über umfangreiche Designkenntnisse zu verfügen. Die Vielfalt der Vorlagen ist fantastisch und macht es einfach, alles von Erklärvideos bis hin zu Logos und Mockups zu erstellen.

7. Animaker (Am besten für Whiteboard-Animationen im Infografik-Stil geeignet)

via Animaker

Wenn Sie mit vielen Daten und Infografiken arbeiten, ist Animaker eine gute Wahl, um diese im handgezeichneten Whiteboard-Stil zu präsentieren. Verbinden Sie es einfach mit Ihren Tabellenkalkulationen und CSV-Dateien und erstellen Sie animierte Infografiken, die sich automatisch aktualisieren, wenn sich Ihre Daten ändern.

Die Plattform läuft auf einer leistungsstarken HTML5-Engine und bietet verschiedene Hintergründe, wie z. B. eine Tafel, eine Glaswand und einen Notepad. Mit dem Text-to-Speech-Feature können Sie auch Ihre eigene Sprachausgabe aufnehmen oder erstellen.

Die besten Features von Animaker

Erstellen Sie Animationen mit über 50 menschenähnlichen Sprachaufnahmen in über 25 Sprachen

Wählen Sie Zeichen, Requisiten und Schreibstile mit Whiteboard 2. 0

Wählen Sie aus über 50 Übergängen für flüssige Animationen

Greifen Sie auf über 100 Millionen Stock-Videos und Fotos zu

Fügen Sie Ihren Videos Musik und Spezialeffekte hinzu

Limits von Animaker

Begrenzte Optionen für die benutzerdefinierte Anpassung

Die Benutzeroberfläche kann bei der Arbeit mit 4K-HD-Videos langsamer werden

Preise für Animaker

Basic: 27 $/Monat

Starter: 45 $/Monat

Pro: 79 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Animaker

G2: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Animaker?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Es war sehr gut, ich bin kein Designer, aber ich kann selbst ziemlich gute Videos erstellen, spare Kosten und es ist einfach zu bedienen

Es war sehr gut, ich bin kein Designer, aber ich kann selbst ziemlich gute Videos erstellen, spare Kosten und es ist einfach zu bedienen

8. Adobe Animate (am besten für fortgeschrittene benutzerdefinierte Whiteboard-Animationen geeignet)

via Adobe Animate

Für anspruchsvolle Whiteboard-Animationen benötigen Sie die vollständige Kontrolle über Bewegungen und Zeichnungen – und genau das bietet Adobe Animate.

Im Gegensatz zu vorlagenbasierten Tools können Sie mit Adobe Animate benutzerdefinierte Handbewegungen, detaillierte Animationen und flüssige Zeichenpfade mit Frame-für-Frame-Präzision erstellen. Was das Tool jedoch wirklich auszeichnet, ist die Nachahmung des realen Zeichnungsdrucks.

Linien können je nach Geschwindigkeit und Winkel auf natürliche Weise ihre Dicke ändern, wodurch Animationen realistischer wirken. Dank der Unterstützung für Zeichentabletts können Sie Ihre eigenen Whiteboard-Videos erstellen, die natürlicher und weniger mechanisch wirken als Optionen auf Basis von Vorlagen.

Die besten Features von Adobe Animate

Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek mit benutzerdefinierten Pinseln, Effekten und Übergängen

Greifen Sie auf die Creative Cloud-Bibliothek von Adobe zu, um auf Stockbilder und Videos zuzugreifen

Einfache Synchronisierung der Lippenbewegungen der Zeichen mit integrierten Tools

Exportieren Sie Whiteboard-Videos in verschiedenen Formaten, darunter HTML5, Flash und WebGL

Integrieren Sie über 20 Adobe-Produkte für einen reibungsloseren Workflow

Geben Sie Videos ganz einfach auf Social-Media-Plattformen wie YouTube und Twitter frei

Limits von Adobe Animate

Anfänger stehen vor einer steilen Lernkurve

Das Abonnement-basierte Preismodell des Tools kann für einige Benutzer unpraktisch sein

Preise für Adobe Animate

Adobe Animate (nur): 34,49 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Animate

G2: 4,1/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Adobe Animate?

Eine G2-Rezension sagt:

Die Benutzeroberfläche ähnelt anderen Adobe-Produkten, sodass ich mich dank meiner Vorkenntnisse schnell zurechtgefunden habe. Das Knochen-Tool und die Vektorpinsel sind großartig.

Die Benutzeroberfläche ähnelt anderen Adobe-Produkten, sodass ich mich dank meiner Vorkenntnisse schnell zurechtgefunden habe. Das Knochen-Tool und die Vektorpinsel sind großartig.

👀 Wussten Sie schon? Adobe Animate hieß früher einmal Adobe Flash. Ja, genau das Flash, mit dem all die fesselnden Computerspiele liefen, die wir als Kinder gespielt haben! Wie sich herausstellt, ist das Tool hinter diesen unterhaltsamen Spielen dasselbe, das heute zur Erstellung von Whiteboard-Animationen verwendet wird.

9. Explaindio (Am besten geeignet für die Kombination mehrerer Animationsstile)

via Explaindio

Möchten Sie verschiedene Animationsstile in einem Video kombinieren? Probieren Sie Explaindio aus. Damit können Sie Whiteboard-Zeichnungen mit Motion Graphics, 2D- und 3D-Animationen und sogar Live-Videos kombinieren, ohne zusätzliche Software oder fortgeschrittene technische Kenntnisse zu benötigen.

Das bedeutet, dass Sie ein handgezeichnetes Zeichen aus dem Whiteboard heraustreten, in eine 3D-Figur verwandeln, durch eine Szene laufen und dann wieder in eine Zeichnung zurückkehren können – alles in einer nahtlosen Bewegung.

Auf diese Weise lassen sich komplexe Konzepte mit Whiteboard-Animationen leicht erklären und anschließend für Demonstrationen oder eine stärkere emotionale Wirkung zu dynamischeren Visualisierungen übergehen.

Außerdem können Sie all dies offline erledigen, da die Plattform keinen Cloud-Zugang erfordert.

Die besten Features von Explaindio

Greifen Sie auf über 180 vorgefertigte Texte mit über 300 Schriftarten zu

Importieren Sie Ihre eigenen Bilder oder stöbern Sie in der integrierten Pixabay-Bibliothek

Importierte Bitmap-Bilder automatisch mit integrierten Zeichenpfaden animieren

Verwenden Sie eine von 200 vorgefertigten animierten Szenen, um Zeit zu sparen

Erstellen Sie verschiedene Arten von Erklärvideos, darunter Cartoons und 3D-Videos

Limits von Explaindio

Keine kostenlose Testversion

Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich und schwierig zu navigieren sein

Preise für Explaindio

Explaindio Video Creator Monthly: 37 $/Monat

Explaindio Video Creator Annual: 67 $/Jahr

Explaindio Video Creator Einmalig: 497 $

Bewertungen und Rezensionen zu Explaindio

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Tappen Sie nicht in die Hybrid-Video-Falle! Whiteboard-Animationen sind nicht nur 2D-Videos mit einem anderen Stil – sie brauchen eine starke Geschichte, um die Zuschauer zu fesseln. Selbst Coca-Cola wusste das und verwendete ein inhaltsreiches Skript, um sein Whiteboard-Video ansprechend zu gestalten. Nehmen Sie sich also Zeit für ein solides Skript – es lohnt sich!

10. TruScribe (Am besten für wissenschaftlich fundierte visuelle Kommunikation)

via TruScribe

TruScribe setzt sich dafür ein, Zuschauer mithilfe von Wissenschaft zu fesseln.

Im Gegensatz zu anderen Tools auf unserer Liste erfordert dieses Tool Scribology, eine einzigartige Methode zur Erstellung von Videos. Es nutzt Neurowissenschaften, Verhaltenspsychologie und visuelles Storytelling, um Inhalte einprägsamer zu gestalten.

Mit TruScribe können Sie auch professionelle Künstler beauftragen, echte handgezeichnete Animationen zu erstellen, die persönlicher und fesselnder wirken. Von Drehbuch und Storyboard bis hin zu Illustration und Voiceover – wählen Sie die Dienstleistungen, die Ihren Anforderungen entsprechen, und sorgen Sie dafür, dass Ihre Animationen genau richtig wirken.

Die besten Features von TruScribe

Bearbeiten Sie Videos auch nach Fertigstellung

Fügen Sie klare, benutzerdefinierte Voiceover-Audios direkt zu Ihren Videos hinzu

Wählen Sie aus fünf kontrastreichen Farbschemata.

Nutzen Sie spezielle Themen, die für verschiedene Branchen entwickelt wurden

Limits von TruScribe

Bilder können beim Import aus Apps von Drittanbietern pixelig werden

Einige Benutzer empfanden die Medienbibliothek als zu allgemein

Preise für TruScribe

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TruScribe

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht verfügbar

Lesen Sie auch: Diagramm-Beispiele für jede Art von Projekt

11. Filmora (Am besten für visuelle Effekte)

via Filmora

Mit Filmora können Sie Ihre Whiteboard-Animationen ganz einfach mit lustigen visuellen Effekten aufwerten. Die riesige Sammlung an Übergängen, Filtern und Audio-Tools sorgt für das gewisse Etwas, während der handgezeichnete Stil natürlich und ansprechend bleibt.

Dieser Whiteboard-Animationsersteller verfügt auch über ein Feature zur Bewegungsverfolgung, mit dem Sie gezeichnete Elemente nachverfolgen und Effekte hinzufügen können, die sich mit ihnen bewegen. Sie können beispielsweise Textblasen hinzufügen, die Zeichenanimationen folgen, oder wichtige Punkte hervorheben, sobald sie erscheinen.

Die besten Features von Filmora

Erstellen Sie Animationen mit automatischer Stabilisierung, einem integrierten Bildschirmrekorder und voreingestellten Übergängen

Verbessern Sie den Ton, fügen Sie Text und Titel hinzu und wenden Sie Licht-, Flare-, Verzerrungs- und Verzerrungseffekte an

Nutzen Sie Audiokomprimierung, Bewegungsnachverfolgung, Schwenken und Zoomen sowie Maskierung

Fügen Sie ganz einfach ein Whiteboard oder eine Tafel für Animationen hinzu

Verwenden Sie Keyframes und integrierte Vorlagen für die schnelle Erstellung von Videos

Limits von Filmora

Keine erweiterten Optionen zur Bearbeitung von Videos

Einige Effekte sind hinter einer Paywall gesperrt

Filmora-Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Filmora

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Filmora?

Eine G2-Rezension sagt:

Nachdem ich WonderShare Filmora einige Zeit lang verwendet habe, kann ich sagen, dass es eine gute Wahl für Anfänger und gelegentliche Video-Editoren ist, da es mehrere Plattformen unterstützt. Am besten gefällt mir die Benutzerfreundlichkeit. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und unkompliziert, und dank der Drag-and-Drop-Funktion ist die Bearbeitung selbst für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, ein Kinderspiel. Außerdem verfügt es über eine umfangreiche Bibliothek mit Effekten, Übergängen und Textoptionen, die Ihnen viel kreative Freiheit bieten. Der Preis ist im Vergleich zu anderen verfügbaren Optionen erschwinglich.

Nachdem ich WonderShare Filmora einige Zeit lang verwendet habe, kann ich sagen, dass es eine gute Wahl für Anfänger und gelegentliche Video-Editoren mit Multi-Plattform-Support ist. Am besten gefällt mir die einfache Bedienung. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und unkompliziert, und dank der Drag-and-Drop-Funktion ist die Bearbeitung selbst für Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, ein Kinderspiel. Außerdem verfügt es über eine umfangreiche Bibliothek mit Effekten, Übergängen und Textoptionen, die Ihnen viel kreative Freiheit bieten. Der Preis ist im Vergleich zu anderen verfügbaren Optionen erschwinglich.

Begeistern Sie Ihre Zuschauer mit Whiteboard-Animationen von ClickUp!

Die Unternehmenswelt liebt Whiteboard-Animationsvideos. Schließlich machen sie Schulungen interessanter, vereinfachen komplexe Ideen und verleihen Präsentationen eine kreative Note. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie jedoch das richtige Tool. Und das hängt davon ab, was Ihren aktuellen Anforderungen entspricht.

Wenn Sie gerade erst anfangen und etwas Einfaches suchen, ist Doodly ein guter Ausgangspunkt. Sie benötigen mehr Effekte ohne zu viel Komplexität? Probieren Sie Filmora aus. Und wenn Sie etwas Fortgeschrittenes suchen, ist Adobe Animate genau das Richtige für Sie.

Aber warum sollten Sie mit mehreren Tools jonglieren, wenn Sie alles in ClickUp erledigen können? Mit Drag-and-Drop-Editoren, vorgefertigten Vorlagen und über 1.000 nativen Integrationen können Sie mit nur wenigen Klicks Whiteboard-Videos in Ihrer Projektmanagement-Software erstellen. Kein Wechsel zwischen Apps – nur reibungslose Zusammenarbeit und übersichtliches Aufgabenmanagement.

Überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und erleben Sie den Unterschied!