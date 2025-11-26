Die 11 besten Confluence-KI-Suchalternativen im Jahr [Jahr]

Sie geben ein Stichwort ein, drücken die Eingabetaste und machen sich bereit: irrelevante Ergebnisse zu einem Projekt von vor drei Jahren.

Das ist die Realität, mit der viele Teams bei der Verwendung der Confluence-KI-Suche konfrontiert sind. Für Wissensmanager und IT-Teams, deren Aufgabe es ist, Informationen leicht auffindbar zu machen, verlangsamt diese Art von Reibung den gesamten Prozess.

Aus diesem Grund beschäftigen sich immer mehr Teams aktiv mit Alternativen zur Confluence KI-Suche. Diese tools gehen über die oberflächliche Suche hinaus und helfen Ihnen tatsächlich dabei, wichtige Inhalte zu finden, wenn es darauf ankommt.

Schauen wir uns einige davon an. 🧰

Die besten Confluence-KI-Suchalternativen auf einen Blick

Hier ein Überblick über die Stärken dieser Confluence-KI-Suchalternativen:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Produktivität mit benutzerdefinierten Ansichten und WorkflowsTeamgröße: Einzelpersonen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen ClickUp Brain ( vernetzter KI-Assistent ), Connected Search, Dokumente, Wissensdatenbank, Echtzeit-Zusammenarbeit, Aufgabenvorlagen, Dashboards Kostenlos; kostenpflichtige Pläne mit benutzerdefinierten Anpassungen für Unternehmen verfügbar Slite Einfacher Wissensaustausch für Remote- und asynchrone TeamsTeamgröße: Kleine bis mittelgroße verteilte Teams KI-Dokumentationsassistent, kollaborative Bearbeitung, Themenkanäle, Version-Historie Kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Guru Interne Wissensdatenbank in Echtzeit mit Browserzugriff Teamgröße: Vertriebs-, Support- und Betriebsteams KI-Kartenvorschläge, Chrome-Erweiterung, Slack-Integration, Workflows zur Wissensüberprüfung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Glean Einheitliche KI-Suche über interne Tools hinweg Teamgröße: Mittlere bis große Unternehmen Verbundene Suche, KI-Zusammenfassung, personalisierte Empfehlungen, berechtigungsbasierte Indexierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Notion KI Einheitliche Dokumente, Nachverfolgung von Aufgaben und KI-Schreibhilfe Teamgröße: Einzelpersonen, Ersteller, Start-up-Teams KI-Zusammenfassung, Schreibvorschläge, Datenbanken + Dokumente, über 20.000 Vorlagen, Enterprise Search Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Bloomfire Sichere, durchsuchbare Wissensfreigabe mit AnalysenTeamgröße: Mittelständische Unternehmen und Teams von Unternehmen KI-gestützte Suche, Analysen, Bewertung des Inhalts, Rich-Media-Unterstützung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Elastic Search Skalierbare Such- und Analyseplattform für Unternehmen Teamgröße: IT- und Entwicklerteams, die eine robuste Suchfunktion benötigen Volltextsuche in PDF-Dateien , Echtzeitanalysen, benutzerdefinierte Indexierung, Skalierbarkeit für große Datenmengen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Document360 Technische Dokumentation und interne WissensdatenbankenTeamgröße: IT-Fachleute und Wissensmanager Kategoriemanager, Versionierung, Privat-Hosting, erweiterte Suche, Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Nuclino Leichte, schnelle Teamzusammenarbeit und WissensaustauschTeamgröße: Kleine Teams und Startups Echtzeit-Dokumente für die Zusammenarbeit, internes Wiki, Grafikansicht, Markdown-Unterstützung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer Quip Kollaborative Dokumente und Tabellenkalkulationen in SalesforceTeamgröße: Vertriebs- und Kundenteams Live-Bearbeitung im Team, Chatten innerhalb von Dokumenten, Listen mit Aufgaben, nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit Salesforce Kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Algolia Blitzschnelle KI-Suche mit benutzerdefiniertem Ranking und Filterung Teamgröße: Entwickler und Produktteams KI-Re-Ranking, Toleranz gegenüber Tippfehlern, dynamische Filter, föderierte Inhaltssuche Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Warum Sie sich für Confluence KI-Suchalternativen entscheiden sollten

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, warum Sie Alternativen zu Confluence KI Search in Betracht ziehen sollten:

Intuitive Suche: Die Bedienung ist nicht ganz einfach, außerdem halten die Benutzeroberfläche und die Filter mit dem wachsenden Inhalt nicht Schritt.

Sicherheitsbedenken: Einige Benutzer haben festgestellt, dass private oder eingeschränkte Inhalte in den Suchergebnissen angezeigt werden, was für Unternehmen mit strengen Sicherheitsprotokollen ein Warnsignal darstellt.

Inkonsistente Suchergebnisse: Die Die KI-Suchmaschine versteht nicht immer den Kontext, was bedeutet, dass Sie möglicherweise vage oder unvollständige Antworten erhalten, insbesondere wenn Ihr Team in verschiedenen Projekten ähnliche Begriffe verwendet.

Skalierbarkeitsprobleme: Mit zunehmendem Umfang Ihrer Dokumentation verlangsamt sich die Suche tendenziell und lässt sich immer schwerer verfeinern, insbesondere in Enterprise-Setups.

Steile Lernkurve: Ohne sorgfältiges Setup kann es für neue Benutzer zu einem Labyrinth aus unübersichtlichen Seiten und schwer auffindbaren Infos werden.

Nur Grundfunktionen: Tools wie ClickUp, Notion oder Dashworks bieten Tools wie ClickUp, Notion oder Dashworks bieten eine semantische Wissensdatenbanksuche , bessere Möglichkeiten zur gemeinsamen Bearbeitung und einfachere benutzerdefinierte Anpassungsoptionen.

🔍 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für KI im Wissensmanagement wird bis 2033 voraussichtlich ein Volumen von 62,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25 % während des Prognosezeitraums.

Die besten Confluence-KI-Suchalternativen

Hier sind die 11 besten Alternativen zur Confluence KI-Suche. ⚒️

1. ClickUp (am besten geeignet für die Integration der Suche in Workflows des Projektmanagements)

Wenn Sie sich schon immer gewünscht haben, dass Ihre Arbeitswerkzeuge ein wenig mehr wie Ihr Team denken könnten, dann ist ClickUp vielleicht das, was diesem Wunsch am nächsten kommt.

Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Anstatt Ordner zu durchsuchen oder jemanden auf Slack nach Updates zu fragen, können Sie sich einfach an ClickUp Knowledge Management wenden.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten mit ClickUp Brain.

Hinter den Kulissen wird dies natürlich von ClickUp Brain unterstützt. Dieses KI-Add-On ist direkt in die Arbeitsweise Ihres Teams integriert.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Einblicken in Projekte innerhalb von Dokumenten

Benötigen Sie eine kurze Zusammenfassung eines Projekts, das seit drei Monaten läuft? Es kann Dokumente, Aufgaben, Aktualisierungen und Kommentare scannen, um eine übersichtliche, umsetzbare Zusammenfassung zu erstellen. Erstellen Sie einen Plan für eine Produkteinführung? ClickUp Brain kann Ihnen in Sekundenschnelle Meilensteine vorschlagen, Entwürfe verfassen und wöchentliche Aktualisierungsberichte erstellen.

Es kann sogar für Sie im Internet suchen, Ergebnisse zusammenstellen und einen Bericht innerhalb von ClickUp erstellen!

Dann gibt es noch ClickUp Enterprise Search, das tool, mit dem Sie sich nie wieder fragen müssen: „Wo habe ich das noch mal gesehen?“

Erhalten Sie über Enterprise Search schneller Informationen aus Ihrem Workspace und verbundenen Drittanbieter-Apps.

Es spielt keine Rolle, wo sich Ihre Datei befindet – ClickUp, Jira oder Google Drive – Sie können alle auf einmal durchsuchen. Vielleicht möchte Ihr Vertriebsteam die aktuelle Preisliste finden oder Ihr Entwicklerteam benötigt ein Spezifikationsdokument, das in einer Flut von Slack-Threads versteckt ist. Geben Sie einfach ein, wonach Sie suchen, und die Intranet-Suchmaschine findet es mit KI-gestütztem Kontext.

Mit ClickUp Docs können Sie Wissen ganz einfach aufbauen und pflegen.

ClickUp Docs ist der Ort, an dem Sie Ihre Dokumente aufbauen.

Mit Docs können Sie Ideen in Echtzeit in die Tat umsetzen. Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Marketingteam entwirft einen Kampagnenvorschlag. Während des Schreibens binden sie ClickUp-Aufgaben-Checklisten mit Fälligkeitsdaten ein, verlinken zu Kampagnenaufgaben und fügen sogar ein Live-Kanban-Board mit der Zeitleiste des Projekts ein – alles innerhalb desselben Dokuments.

Und da Dokumente kollaborativ sind, kann Ihr gesamtes Team gemeinsam Wikis erstellen, kommentieren, bearbeiten und Dinge vorantreiben, egal ob Sie eine Produkt-Roadmap entwerfen oder Onboarding-SOPs dokumentieren.

Zentralisieren Sie Ihr Wissen mit ClickUp-Dokumenten Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Docs zusammen.

Nutzen Sie Ihr Wissen mit KI-Agenten

Ihr Wissen wird in ClickUp buchstäblich lebendig. Die Suite von KI-Agenten, die von Antwort-Agenten bis zum Brain-Agenten reicht, kann Arbeitsbereichsdokumente oder verbundene Apps sofort durchsuchen und Antworten auf Abfragen über Chat-Kanäle und Aufgaben hinweg liefern. Ja, Sie müssen dieselbe Frage nicht mehr zehnmal beantworten.

Verwalten Sie Informations-Workflows asynchron mit ClickUp Agents.

💟 KI-Suche: ClickUp bietet eine All-in-One-KI-Ebene. Enterprise Search nutzt KI, um sowohl ClickUp-Inhalte (Aufgaben, Dokumente, Kommentare) als auch über 1.000 externe Apps (Jira, Google Drive, Slack) in einer einzigen Abfrage zu indizieren und zu durchsuchen. ClickUp Brain nutzt diesen Kontext dann, um umsetzbare Zusammenfassungen und Antworten zu liefern, die auf dem Projektkontext basieren, sodass manuelles Suchen oder Wechseln zwischen Apps nicht mehr erforderlich ist. Es verfügt außerdem über KI-Agenten, die wiederkehrende Fragen in Chat-Kanälen automatisch beantworten.

Die besten Features von ClickUp

Verbindung mit Tools von Drittanbietern: Integrieren Sie über 1.000 Apps, um Aufgaben zu synchronisieren und Workflows mit Integrieren Sie über 1.000 Apps, um Aufgaben zu synchronisieren und Workflows mit ClickUp Integrations zu automatisieren.

Verwalten Sie Ihren Workflow: Erstellen, weisen Sie zu und führen Sie die Nachverfolgung von Erstellen, weisen Sie zu und führen Sie die Nachverfolgung von ClickUp-Aufgaben mit Unteraufgaben, Abhängigkeiten, Prioritäten und Zeitschätzungen durch für eine nahtlose Aufgabenverwaltung.

Automatisiertes Schreiben: Erstellen, bearbeiten und verfeinern Sie Inhalte und Wissensdatenbanken direkt an Ihrem Arbeitsplatz mit dem KI-Writer von ClickUp Brain.

Sortieren und Filtern von Suchergebnissen: Finden Sie genau das, was Sie brauchen, indem Sie Suchergebnisse nach App, Quelle, Personen, Status der Aufgaben und mehr in Enterprise Search filtern.

Wissen zentralisieren: Organisieren Sie Vorlagen, SOPs, Meeting-Notizen, Projekt-Wikis und Brainstorming-Sitzungen im Organisieren Sie Vorlagen, SOPs, Meeting-Notizen, Projekt-Wikis und Brainstorming-Sitzungen im ClickUp Docs Hub , um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.

Limitierungen von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:

ClickUp ist die detaillierteste und zugleich flexibelste Plattform für Aufgabenlisten und Zusammenarbeit, die ich je gesehen habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, Listen zu erstellen und Projekte zu verfolgen. Damit hat mein Team eine einfache Möglichkeit, über alle Kundenaufträge auf dem Laufenden zu bleiben, sich über bestimmte Aufgaben auszutauschen und unser gesamtes gemeinsames Wissen und alle Ressourcen zu speichern. Wir haben noch nicht einmal ansatzweise alle Möglichkeiten ausgeschöpft, und dennoch hat es uns sehr dabei geholfen, organisiert zu bleiben und Alles zu erledigen.

2. Slite (Am besten geeignet für den unkomplizierten Wissensaustausch für Remote- und asynchrone Teams)

via Slite

Slite ist eine strukturierte Wissensdatenbank, mit der IT-Fachleute Dokumentationen, Prozesse und interne FAQs übersichtlich zentralisieren können. Die KI-gestützte Suche findet relevante Seiten, Diskussionen und frühere Entscheidungen und erleichtert so das schnelle Auffinden technischer Details, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche, die Versionskontrolle und die Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Slite unterstützen die kontinuierliche Aktualisierung von Infrastrukturdokumentationen, Onboarding-Anleitungen und SOPs zur Fehlerbehebung. Für Teams, die komplexe Tech-Stacks verwalten, reduziert das tool auch isoliertes Wissen, indem es Diskussionen und Entscheidungen mit Dokumenten verknüpft und verhindert, dass sie in Chats verloren gehen.

💟 KI-Suche: Die KI-gestützte Suche von Slite wurde entwickelt, damit Sie mit Ihrer Wissensdatenbank in natürlicher Sprache (wie ChatGPT) „kommunizieren” können. Sie geht über die einfache Keyword-Suche hinaus und versteht die Bedeutung und den Kontext Ihrer Fragen. Das tool nutzt KI auch, um Inhalte kontinuierlich zu organisieren, Duplikate zu erkennen, relevante Dokumentlinks vorzuschlagen und sicherzustellen, dass die Dokumentation aktuell und vertrauenswürdig bleibt.

Die besten Features von Slite

Strukturieren Sie Ihren Workspace mithilfe von Kanälen, Ordnern und Tags, um die Navigation zu vereinfachen und Informationen effizient abzurufen.

Erstellen und freigeben Sie wiederverwendbare Vorlagen für wiederholende Aufgaben und Projekte, um Konsistenz zu gewährleisten.

Verbessern Sie Dokumente mit eingebetteten Bildern, Videos und anderen Medientypen, um ansprechende Inhalte zu erstellen.

Fügen Sie Checklisten und To-do-Listen direkt in Dokumente ein, um Projekt-Aufgaben umsetzbar zu halten.

Limitierungen von Slite

Benutzer beklagen Probleme mit der Leistung bei sehr langen Dokumenten.

Das Organisieren von Dateien und Ordnern kann sich einschränkend anfühlen.

Preise für Slite

Standard: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Slite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slite?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Alles ist ganz einfach! Ihr Tool ist sehr intuitiv. Wenn Sie wie ich ein anderes Tool wie Notion verwendet haben, werden Sie sich schnell zurechtfinden. Und wenn Sie noch kein solches Tool verwendet haben, werden Sie sehr schnell lernen, damit umzugehen. Es war sehr einfach, meine Notion-Daten in Slite zu importieren... Ich würde mir mehr Features für die Roadmap wünschen, wie zum Beispiel ein Gantt-Modell. Außerdem war das Layout beim Importieren von Notion verschiedener Benutzer nicht ganz identisch, sodass ich einige Zeit damit verbringen musste, es zu verbessern.

📮 ClickUp Insight: Montagsblues? Es hat sich herausgestellt, dass der Montag ein Schwachpunkt in der wöchentlichen Produktivität ist (kein Wortspiel beabsichtigt), da 35 % der Arbeitnehmer ihn als ihren unproduktivsten Tag bezeichnen. Dieser Einbruch lässt sich auf die Zeit und Energie zurückführen, die am Montagmorgen für die Suche nach Updates und wöchentlichen Prioritäten aufgewendet wird. Eine Allround-App für die Arbeit wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Sie beispielsweise in Sekundenschnelle über alle wichtigen Updates und Prioritäten auf dem Laufenden halten. Und mit der Connected Search von ClickUp können Sie alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen, einschließlich integrierter Apps, durchsuchen. Mit dem Wissensmanagement von ClickUp ist es ganz einfach, eine gemeinsame Referenz für Ihr Unternehmen aufzubauen! 💁

3. Guru (Am besten geeignet für interne Wissensdatenbanken in Echtzeit mit Zugriff über den Browser)

via Guru

Guru ist eine Echtzeit-Wissensmanagement-Software, die Wissensmanagern dabei hilft, Informationen zu erfassen, zu organisieren und zu verteilen, ohne Workflows zu unterbrechen. Im Gegensatz zu Confluence, das oft einen Kontextwechsel durch verschachtelte Seiten erfordert, zeigt es verifizierte Informationen direkt in den Apps an, die Teams bereits verwenden.

Karten (die Kerninhalteinheiten von Guru) lassen sich leicht aktualisieren, zur Überprüfung zuweisen und hinsichtlich ihrer Verwendung für Nachverfolgung nutzen, sodass Wissensmanager eine Sichtbarkeit darüber erhalten, was hilfreich und was veraltet ist. Die KI-gestützte Suche und die Vorschläge erleichtern es, in schnelllebigen Umgebungen des Kundensupports oder des Vertriebs präzise Antworten zu liefern.

💟 KI-Suche: Guru konzentriert sich darauf, verifizierte, kontextreiche Antworten über eine Browser-Erweiterung (Chrome, Slack, MS Teams) direkt in den Workflow des Benutzers zu liefern. Die KI führt eine agentische Suche durch – sie ruft Informationen ab, bewertet sie und gibt Antworten –, anstatt nur Dokumente aufzulisten.

Die besten Features von Guru

Arbeiten Sie gleichzeitig mit gemeinsamen Entwürfen, Inline-Kommentaren und Echtzeit-Updates für die Zusammenarbeit im Team.

Finden Sie Informationen schnell mit robusten, fehlertoleranten, facettierten und natürlichen Sprachsuchfunktionen.

Erhalten Sie umsetzbare Daten zur Nutzung von Inhalten, zur Leistung und zum Engagement der Benutzer, um Ihre Wissensstrategie zu optimieren.

Limitierungen von Guru

Die App fehlt eine integrierte Nachverfolgung der Lohnabrechnung und der Urlaubsverwaltung.

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für bestimmte Elemente, wie z. B. das Erscheinungsbild der Schriftart

Guru-Preise

Kostenlose Testversion

All-in-One: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 2100 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Guru?

Eine Rezension formuliert es so:

Die Wissensdatenbank unseres internen Support-Teams wird unter Anleitung von Guru organisiert. Dies hilft ihnen nicht nur bei ihrem Workflow, sondern gibt ihnen auch das Wissen und das Vertrauen, sich auf die gefundenen Lösungen verlassen zu können... Wenn die Punkte durch einen Pfeil verdeckt sind und es schwierig ist, das Gesuchte zu finden, ohne auf den entsprechenden Dropdown-Pfeil zu klicken, der dann Alles anzeigt, wird es komplizierter.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie Ihre Eingabeaufforderungen mit einer bestimmten Rolle, um den Ton und den Umfang der Antwort zu steuern. Sagen Sie beispielsweise „Sie sind ein leitender Manager im Bereich des Projektmanagements“, um strukturierte, hochrangige Antworten zu erhalten.

via Glean

Möchten Sie Daten über interne Inhalte hinaus suchen? Glean ist eine Suchplattform für Unternehmen, mit der IT-Fachleute Informationen in einem weitläufigen Tech-Stack schnell finden können.

Die KI versteht natürliche Sprachabfragen und den organisatorischen Kontext und liefert personalisierte, berechtigungsabhängige Ergebnisse. Dies ist besonders nützlich für IT-Teams, die sich mit Onboarding, Fehlerbehebung oder Compliance-Dokumentation befassen.

💟 KI-Suche: Glean erstellt einen sicheren, umfassenden Wissensgraphen über alle Apps eines Unternehmens hinweg (Slack, Jira, Box usw.). Die KI versteht das aktuelle Projekt und die Sicherheit des Benutzers und liefert hyper-personalisierte, plattformübergreifende Antworten, die den Zugriff auf Informationen unabhängig von der Quelle intuitiv und unmittelbar machen.

Die besten Features

Erhalten Sie personalisierte Ergebnisse basierend auf dem Kontext des Benutzers, seiner Rolle und laufenden Projekten durch einen Wissensgraphen und Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit Glean Assistant , der Unternehmensdaten und Workflows versteht.

Beschleunigen Sie technische Workflows für Entwickler mit Code-Exploration-Tools wie der Abfragesprache Angle, Type-on-Hover und erweiterten Code-Browsing-Funktionen.

Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Wissenshubs, in denen Sie Erkenntnisse freigeben, eine einzige Informationsquelle schaffen und die Entscheidungsfindung optimieren können.

Limit erkennen

Sie können keine anderen Plattformen als die vorgesehenen auswählen, um Daten abzurufen.

Eingeschränkte und unintuitive Analysen im Vergleich zu den Confluence KI-Suchalternativen in dieser Liste

Preise einholen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen sammeln

G2: 4,8/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Glean?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht eines echten Benutzers:

*Der allgemeine Fokus von Glean liegt stärker auf dem „Einsteigen und Erledigen” des Benutzers, da erkannt wurde, dass die Suche kein Ziel ist, sondern ein Mittel zum Erreichen dessen, was der Benutzer wirklich will... die Antwort...Die Suche könnte durch bessere Sortierfunktionen verbessert werden. Derzeit ist die Relevanz (die für den Benutzer nicht klar ersichtlich ist) der wichtigste Faktor, aber es wäre relativ einfach, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, nach Datum (Z-A oder A-Z) zu sortieren... Die Benutzer sind zwar an das Identitätsmanagement gebunden, aber es fehlt ihnen an Flexibilität bei manuellen Überschreibungen, um bestimmte Benutzersituationen mit Offshore-Mitarbeitern, Auftragnehmern usw. zu bewältigen, was zu seltsamen Ergebnissen oder fehlendem Kontext führt.

5. Notion AI (am besten geeignet für einheitliche Dokumente, Nachverfolgung von Aufgaben und KI-Schreibhilfe)

via Notion

Haben Sie Probleme mit inkonsistenter Dokumentation in Notion? Notion AI erweitert die Funktionalität des Tools um intelligente Schreib- und Suchfunktionen. Im Vergleich zu eigenständigen KI-Tools oder Suchmaschinen arbeitet Notion AI nativ innerhalb von Inhaltsblöcken, sodass Benutzer Fragen stellen, Gedanken automatisch vervollständigen oder Inhalte je nach Tonfall oder Klarheit umschreiben können.

Das Feature „AI Autofill” hilft dabei, Datenbankfelder schneller auszufüllen, während „Q&A” eine semantische Suche über mehrere Seiten hinweg ermöglicht. Im Vergleich zu Tools wie Confluence AI oder Guru konzentriert sich Notion AI weniger auf die Indizierung externer Systeme als vielmehr auf die Optimierung interner Workflows. Außerdem übersetzt es Texte direkt innerhalb von Notion, was die Zusammenarbeit über Sprachgrenzen hinweg mühelos macht.

💟 KI-Suche: Mit Notion AI können Benutzer Daten in komplexen Datenbanken und verknüpften Seiten abfragen und erhalten zitierfähige, zusammengefasste Antworten statt nur einer Liste von Dokumenten. Die KI-Schreib- und Autovervollständigungsfunktionen optimieren die Erstellung von Inhalten und stellen sicher, dass das Wissen von Anfang an in einem einheitlichen Format aufgebaut und geteilt wird.

Die besten Features von Notion KI

Erhalten Sie Echtzeit-Grammatikprüfungen, Rechtschreibkorrekturen und Stilverbesserungen für klareres, professionelleres Schreiben mit dem KI Writing Assistant .

Erstellen Sie Diagramme und Grafiken und analysieren Sie Trends anhand Ihrer Daten, um klarere und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Effizientes Brainstorming zur Erstellung von Listen, Gliederungen oder kreativen Konzepten, die auf Ihren Kontext zugeschnitten sind.

Erfassen, transkribieren und extrahieren Sie automatisch wichtige Schlüsselpunkte und Aktionselemente aus Meetings.

Einschränkungen von Notion KI

Benutzer beklagen Probleme mit Benachrichtigungen und Inline-Diskussionen.

Das Versionshistorie-Feature könnte verbessert werden, beispielsweise durch Korrekturen und Benennung von Versionen.

Preise für Notion KI

Kostenlose Testversion

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Laut einem Rezensenten:

Notion KI hat die Art und Weise verändert, wie unser Vertriebsteam Inhalte findet, zusammenfasst und nutzt. Was früher Stunden gedauert hat – wie das Durchsuchen von 300-seitigen Präsentationen oder mehreren Repositorys – ist jetzt in wenigen Minuten erledigt. Die Möglichkeit, sowohl Notion als auch Google Drive zu durchsuchen (ohne etwas manuell hochladen zu müssen!), ist für unser Unternehmen ein großer Vorteil... Wir würden uns über eine tiefere Integration freuen – insbesondere mit Gong. Es gibt zwar eine mögliche Umgehungslösung über die API, aber eine native Ein-Klick-Verbindung wäre ideal.

🤝 Freundliche Erinnerung: Verwenden Sie Formatierungsanweisungen, um die Struktur der Antwort zu steuern. Sagen Sie beispielsweise: „Fassen Sie in drei Stichpunkten zusammen, erstellen Sie dann eine Liste mit zwei Hindernissen und einer Empfehlung.“

6. Bloomfire (Am besten geeignet für sicheren, durchsuchbaren Wissensaustausch mit Analysen)

via Bloomfire

IT-Teams werden oft mit sich wiederholenden Fragen überhäuft. Bloomfire revolutioniert das traditionelle Wissensmanagement. Seine KI taucht tief in Dokumente, Videos, Transkripte und sogar Audiodateien ein, um Antworten im Kontext zu finden.

Das Tool lernt, wonach Ihr Team sucht, zeigt Lücken auf und ermöglicht es jedem, vom Helpdesk bis zum Systemadministrator, in Echtzeit Beiträge zu leisten. Mit integrierten Q&A-Funktionen, automatischer Tagging-Funktion und Analysen, die zeigen, welche Inhalte funktionieren (und welche nicht), hilft Bloomfire IT-Teams, das Ticketvolumen zu reduzieren, schneller einzuarbeiten und schließlich wiederkehrende Probleme zu vermeiden.

💟 KI-Suche: Die KI von Bloomfire zeichnet sich durch die gründliche Analyse und Indizierung von Rich Media aus – einschließlich der Transkripte von Video- und Audioinhalten –, um eingebettetes Wissen zu finden, das von Standard-Suchmaschinen oft übersehen wird. Sie nutzt robuste Analysen, um die Abfragemuster der Benutzer abzubilden, und identifiziert und priorisiert die Erstellung von Wissen, um entdeckte Lücken in der Dokumentation zu schließen.

Die besten Features von Bloomfire

Verwalten Sie Wissen in großem Umfang mit abteilungsübergreifender Suche, flexibler Inhaltsfreigabe und robusten Workflow-Tools für das Dokumentenmanagement

Passen Sie die Benutzeroberfläche, das Branding und die Navigation der Plattform an Ihre individuellen Anforderungen und Workflows an.

Steigern Sie die Produktivität mit kollaborativem Mindmapping für visuelles Brainstorming und Teamarbeit.

Ermöglichen Sie Wissensaustausch unterwegs mit einer mobilen App und Offline-Zugriff für Remote-Teams.

Limitierungen von Bloomfire

Sie können Ihre Suchanfragen nicht filtern, was zu sehr allgemeinen Ergebnissen führt.

Es ist schwierig, eine Reihe von Beiträgen gleichzeitig zu erstellen.

Preise für Bloomfire

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Bloomfire

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bloomfire?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Es transponiert Videos, bietet eine Volltextsuche, ermöglicht die Erstellung verschiedener Gruppen und eine Analyse der Benutzer, sodass wir wissen, ob sich die Anschaffung des Tools lohnt... Ich würde mir wünschen, dass man Dokumente in dem Tool bearbeiten könnte. Aber bis jetzt haben wir nur wenige Nachteile festgestellt.

📣 Der ClickUp-Hinweis: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der die Suche auf die nächste Stufe hebt. Durch die tiefe Integration in Ihre Dokumente, E-Mails, Aufgaben und verbundenen Apps liefert Brain MAX blitzschnelle, kontextbezogene Suchergebnisse – unabhängig davon, wo sich Ihre Informationen befinden. Sie können natürliche Sprache oder Sprache-zu-Text verwenden, um Fragen zu stellen oder Dateien zu finden, und Brain MAX nutzt mehrere führende KI-Modelle, um Ihre Absicht zu verstehen, die relevantesten Antworten zu finden und sogar komplexe Informationen zusammenzufassen. Ganz gleich, ob Sie die Nachverfolgung eines Vertrags durchführen, Besprechungsnotizen abrufen oder nach Projektaktualisierungen suchen – mit Brain MAX finden Sie mühelos und intelligent, was Sie brauchen.

7. Elastic Search (am besten geeignet für skalierbare Such- und Analyseplattformen in Unternehmen)

über Elastic Search

Elastic ist eine skalierbare Such- und Analyseplattform, die Unternehmen dabei hilft, Wissen über Tools und Teams hinweg zu vereinheitlichen. Während Confluence AI an das Atlassian-Ökosystem gebunden ist, lässt sich Elastic in verschiedene Datenquellen wie E-Mails, Dokumente, Datenbanken und Support-Plattformen integrieren.

Die Plattform unterstützt detaillierte Berechtigungen, benutzerdefinierte Ranglisten und erweiterte Filterfunktionen, wodurch die Sicherheit bei der Verwaltung großer Mengen an Inhalt vereinfacht wird. Elastic bietet außerdem flexible Bereitstellungsoptionen (vor Ort oder in der Cloud), was für Unternehmen mit strengen Compliance- oder Datenresidenz-Anforderungen von großem Wert ist.

💟 KI-Suche: Elastic verwendet eine fortschrittliche Hybridsuche (Kombination aus semantischer Vektorsuche und traditioneller Stichwortsuche), um riesige Echtzeit-Datensätze mit granularer Kontrolle zu verarbeiten und zu bewerten. Auf diese Weise können technische Teams benutzerdefinierte Relevanzmodelle für komplexe Datenströme mit hohem Volumen (Protokolle, Metriken und Dokumente) erstellen.

Die besten Features von Elastic Search

Nutzen Sie diese für effiziente räumliche Abfragen, Kartierungen und Geoanalysen in großem Maßstab.

Erkennen Sie Anomalien, prognostizieren Sie Zeitreihen und automatisieren Sie die Ursachenanalyse mithilfe integrierter Machine-Learning-Features.

Erstellen Sie interaktive Dashboards und Datenvisualisierungen für Echtzeit-Einblicke in Ihre gesamte Datenlandschaft.

Überwachen Sie Metriken, Protokolle und Traces, um die Problemlösung zu beschleunigen und eine einheitliche Sichtbarkeit zu erreichen.

Limitierungen von Elastic Search

Die sofort einsatzbereiten Integrationen mit gängigen Tools sind nicht so nahtlos wie bei einigen Mitbewerbern.

Die Dokumentation könnte etwas detaillierter sein, sodass Benutzer sich eher für Alternativen zu Elastic Search entscheiden.

Preise für Elastic Search

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Elastic Search

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Elastic Search?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:

Die Suchergebnisse werden sehr schnell angezeigt und mir gefällt das Feature „Facetten“. Ich habe es für über eine Million Datensätze in der Datenbank mit Info über Mitarbeiter verwendet und die Suche dauerte nur Millisekunden ... Die Einrichtung kann ziemlich komplex sein. Die Kosten für die Einrichtung können ziemlich hoch sein. Ich erinnere mich, dass ich sie in einem meiner früheren Unternehmen gehostet habe und die Kosten mehr als 10.000 betrugen.

💡 Profi-Tipp: Sie können bedingte Eingabeaufforderungen verwenden, um Entscheidungswege aufzuzeigen. Zum Beispiel: „Schlagen Sie Wiederherstellungsmaßnahmen vor, wenn die Aufgabe hinter dem Zeitplan zurückliegt. Wenn nicht, schlagen Sie Optimierungen vor. “

8. Document360 (Am besten geeignet für technische Dokumentationen und interne Wissensdatenbanken)

via Document360

Document360 wurde mit Blick auf Übersichtlichkeit entwickelt und ermöglicht Wissensmanagern die Organisation von Inhalten durch klar definierte Kategorien, Versionsverwaltung und Workflows, ohne dass benutzerdefinierte Anpassungen erforderlich sind. Die Suchfunktion priorisiert Präzision und hilft Teams, relevante Seiten schnell zu finden.

Features wie erweiterte Suchfilter, KI-gestützte Suchrankings und Echtzeitanalysen helfen dabei, relevante Informationen schneller zu finden. Integrierte Versionskontrolle, Tagging-Systeme, Markdown-Unterstützung und die Nachverfolgung des Artikelverlaufs helfen Teams außerdem dabei, Konsistenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

💟 KI-Suche: Die speziell für technische Redakteure entwickelte Suche von Document360 legt Wert auf Präzision und Struktur. Die KI-Suche basiert auf einem streng verwalteten System, das sicherstellt, dass immer die technisch genaueste und autorisierte Version einer SOP oder Anleitung zuerst angezeigt wird, wodurch Fehler in kritischen Prozessen minimiert werden.

Die besten Features von Document360

Sichern und wiederherstellen Sie Dokumentationen automatisch mit täglichen Backups und manuellen Wiederherstellungsoptionen.

Exportieren Sie Inhalte als PDF oder migrieren Sie sie zwischen Projekten mit Import-/Export-Funktionen für den Offline-Zugriff und die Portabilität.

Organisieren Sie Inhalte mit dem Category Manager mit mehrstufigen Kategorien und Unterkategorien für eine einfache Gruppierung von Inhalten.

Erstellen Sie eine Wissensdatenbank mit benutzerdefinierten Logos, Farbschemata, Kopfzeilen und Fußzeilen sowie Navigationsmenüs.

Limitierungen von Document360

Die Plattform kann beim Laden sehr langsam sein, insbesondere beim Wechseln zwischen Registerkarten und Workspaces.

Es fehlen Features wie Versionshistorie und Nachverfolgung von Änderungen.

Preise für Document360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Document360

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Document360?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:

Sehr einfaches und intuitives tool für KB Gibt Autoren die vollständige Eigentümerschaft über den gesamten Workflow der Dokumentation Integrierte Bild- und Tabellenformate erleichtern die Arbeit SEO und Analytics vermitteln ein umfassenderes Verständnis für die Gestaltung von KB… Unflexibler Homepage-Editor Einführung von Span-Formaten beim Kopieren und Einfügen Unerwünschte Zeichen wie Punkte, Anführungszeichen usw. Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Callouts Keine Vorschau oder Staging für Zwischenprüfungen oder Überprüfungen verfügbar

9. Nuclino (Am besten geeignet für eine unkomplizierte, schnelle Zusammenarbeit im Team und den Wissensaustausch)

via Nuclino

Nuclino ist eine gute Wahl für Teams, die eine schnellere und schlankere Alternative zur umfangreichen Benutzeroberfläche von Confluence suchen. Es vereint Dokumentation, interne Wikis und Projektzusammenarbeit an einem Ort, ohne die Benutzer zu überfordern.

Die Plattform nutzt einen kollaborativen Echtzeit-Editor, verknüpfte Seiten und eine graphbasierte Struktur. Wenn Ihr Team Geschwindigkeit, Einfachheit und Klarheit gegenüber Komplexität als Wert betrachtet, erleichtert Nuclino es Ihnen, konzentriert zu bleiben und ohne Ablenkungen das zu finden, was Sie brauchen.

💟 KI-Suche: Der KI-Assistent Sidekick von Nuclino liefert sofortige, direkte Antworten, die aus den verbundenen internen Wiki-Seiten abgeleitet werden. Das KI-Tool liefert schnell einfache, klare Antworten und ist damit ideal für Startups und kleine Teams, die Einfachheit gegenüber komplexen Features bevorzugen.

Die besten Features von Nuclino

Erstellen Sie umfangreiche Langformdokumente, die Notizen, Aufgaben, Flussdiagramme, eingebettete Dateien und mehr unterstützen.

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten gleichzeitig durch, sehen Sie sofortige Aktualisierungen und führen Sie die Nachverfolgung der Anwesenheit durch für nahtlose Teamarbeit.

Verfolgen Sie Aufgaben und Projekte mit Kanban-Boards, Aufgabenlisten und einfachen Tools für das Projektmanagement.

Limitierungen von Nuclino

Das Tool verfügt nicht über eine Option zum Massen-Herunterladen von Inhalten.

Die Suche berücksichtigt keine Tippfehler; bei falscher Eingabe werden keine Ergebnisse angezeigt.

Preise für Nuclino

Free

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Nuclino-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nuclino?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Es ist sehr intuitiv, Seiten miteinander zu verknüpfen und Gruppen zu erstellen, und es gibt mehrere gute Schnittstellen für die nahtlose Navigation zwischen Gruppen und Seiten... Wenn Sie eine Sammlung erstellen, wird eine Seite erstellt, die Sie nicht bearbeiten können und die nur Links zu allen Seiten in der Gruppe und deren Namen enthält, was als Seite nicht besonders gut aussieht. Es wäre besser, wenn dies eine Seite wäre, die für die Bearbeitung vorgesehen ist und als Startseite dieser Sammlung fungiert.

🤝 Freundliche Erinnerung: Teilen Sie komplexe Anfragen in eine Reihe kleinerer, miteinander verknüpfter Eingabeaufforderungen auf. Fordern Sie zunächst eine Zusammenfassung der Aufgabe an, stellen Sie dann eine Risikoanfrage und führen Sie anschließend die nächsten Schritte durch.

10. Quip (Am besten geeignet für gemeinsame Dokumente und Tabellenkalkulationen innerhalb von Salesforce)

via Quip

Quip bietet Wissensmanagern, die eine einfachere, kollaborativere Plattform benötigen, eine flüssigere und dokumentorientierte Erfahrung. Es kombiniert Dokumente, Tabellen und Team-Chat in einem Workspace. Quip unterstützt Inline-Unterhaltungen, Echtzeit-Bearbeitung und kollaborative Checklisten, wodurch es einfacher wird, Wissen zu erfassen, zu diskutieren und zu verfeinern, sobald es entsteht.

Obwohl es nicht stark auf KI setzt, helfen seine Einfachheit und die enge Salesforce-Integration (für diejenigen, die sie benötigen) dabei, wichtige Prozesse und Aktualisierungen zu zentralisieren.

💟 KI-Suche: Die KI-Funktionen von Quip konzentrieren sich auf die tiefe Integration in Salesforce-Workflows. Die Suche konzentriert sich auf das Abrufen von Echtzeit-Geschäftsdaten, die in kollaborativen Dokumenten und Tabellenkalkulationen eingebettet sind, um sicherzustellen, dass das gefundene Wissen direkt für die CRM-Datensätze und den Live-Vertriebs- oder Servicekontext relevant ist.

Die besten Features von Quip

Nutzen Sie Gruppen- oder Einzelchats, Videoanrufe und Feedback-Funktionen innerhalb der Plattform.

Betten Sie Live-Salesforce-Datensätze, Berichte und CRM-Daten direkt in Dokumente und Tabellen ein, um Daten in Echtzeit abzugleichen.

Erstellen, weisen Sie zu und führen Sie die Nachverfolgung von Aufgaben innerhalb von Dokumenten oder Chatrooms mit Fälligkeitsdaten und Nachverfolgung des Fortschritts durch.

Erweitern Sie Dokumente mit Kalendern, Zeichenflächen und Integrationen von Drittanbieter-Apps.

Limitierungen von Quip

Die Navigation der Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Alternativen zur Confluence KI-Suche kompliziert.

Die App neigt dazu, die Schriftart zu ändern, wenn Sie das Format ändern.

Preise für Quip

Quip Starter: 12 $/Monat pro Benutzer

Quip plus: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Quip Advanced: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Quip-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 1100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Quip?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Um in Quip auf externe Dienste oder Daten zu verweisen, geben Sie einfach ein @-Symbol vor deren Handle ein. Das @-Symbol hat viele Verwendungszwecke, z. B. das Erwähnen von Personen oder das Hinzufügen eines Zeitstempels oder Datums. Darüber hinaus erhalten Sie zur angegebenen Zeit eine Erinnerung... Die Einrichtung von Quip und die optimale Nutzung können eine Herausforderung sein. Die optimale Nutzung erfolgt in Verbindung mit dem Salesforce-Produkt, sodass Sie eingeschränkt sind, wenn Sie ein anderes CRM verwenden.

11. Algolia (Am besten geeignet für schnelle KI-Suche mit benutzerdefiniertem Ranking und Filterung)

via Algolia

Mit Algolia können Sie die Suchfunktion Ihrer internen Tools und Dokumente genau anpassen.

Sie erhalten die volle Kontrolle über Dinge wie Ranking-Regeln, Echtzeit-Indexierung und sogar semantisches Re-Ranking – ideal, wenn Ihr Team große, komplexe Datensätze verwaltet.

Die Plattform bietet standardmäßig facettierte Navigation, Tippfehler-Toleranz und Unterstützung für Mehrsprachen. Und da sie API-first ist, lässt sie sich ganz einfach in Ihren Stack integrieren. Sie ist besonders nützlich, wenn Sie eine Suche benötigen, die nicht nur intelligent, sondern auch skalierbar ist.

💟 KI-Suche: Algolia bietet eine API-first-Plattform, die Entwicklern eine beispiellose Kontrolle über die Suchlogik ermöglicht. Das KI-Re-Ranking-Feature ermöglicht Echtzeitanpassungen der Relevanzbewertungen basierend auf dem Verhalten und den Absichten der Benutzer und schafft so ein hochgradig benutzerdefiniertes, superschnelles Front-End-Such-Erlebnis, das komplexe Filterungen und mehrsprachige Unterstützung nahtlos bewältigen kann.

Die besten Features von Algolia

Nutzen Sie einen anpassbaren Relevanzalgorithmus, um die Rangfolge und Reihenfolge der Suchergebnisse zu optimieren.

Personalisieren Sie Suchergebnisse, indem Sie die Relevanz anpassen und Inhalte basierend auf dem individuellen Verhalten der Benutzer hervorheben.

Bieten Sie Nicht-Entwicklern ein visuelles Dashboard, über das sie die Suche benutzerdefiniert anpassen, Ansichten von Analysen anzeigen und Konfigurationen verwalten können.

Nutzen Sie Geodaten, um Ergebnisse basierend auf dem Standort oder der Nähe des Benutzers zu priorisieren und zu filtern.

Einschränkungen von Algolia

Begrenzte Mengen an Such-API-Daten und detaillierten Berichten

Die Implementierungsdokumente und Beispiele sind nicht aktualisiert.

Preise von Algolia

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Algolia

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Algolia?

Eine Rezension formuliert es so:

Gute Benutzeroberfläche, schnelle Integration, umfassende Dokumentation, Unterstützung mehrerer Plattformen. Insgesamt großartige Suchmaschine… Eingeschränkte Abfragelogik. Insbesondere „A OR (B AND C) OR (D AND E)“ wird nicht unterstützt. Eine ordnungsgemäße Array-Objektfilterung über mehrere Felder hinweg wird nicht unterstützt. Sie müssen mehrere Datensätze mit denselben Assets und eindeutigen Objekten in jedem Datensatz erstellen, die das Array bilden. Die Abfragen sind in unserem Fall nicht hilfreich, da es sich im Grunde um die „beliebtesten Begriffe” des Tages handelt. Einige Begriffe können heute gültig sein, morgen jedoch nicht mehr.

