die 8 besten KI-Immobilienverwaltungsprogramme im Jahr 2025

Die Verwaltung von Mietobjekten ist eine große Verantwortung.

Von der Bearbeitung von Wartungsproblemen und dem Einzug der Miete bis hin zur Beantwortung von Mieterfragen und der Verwaltung von Mietverträgen – es gibt immer etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Und Sie versuchen, alles manuell zu verwalten? Das ist der schnellste Weg zum Burnout.

Hier kann KI-gestützte Immobilienverwaltungssoftware wirklich helfen.

Diese Tools übernehmen repetitive Aufgaben wie die Automatisierung von Antworten, das Versenden automatischer Erinnerungen und das frühzeitige Melden potenzieller Probleme, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Dieser proaktive Ansatz hilft Ihnen nicht nur, organisiert zu bleiben, sondern verbessert auch die Mietererfahrung.

Außerdem lieben Mieter den Komfort. Wenn Mieter online Anfragen stellen, ihren Mietvertrag einsehen oder jederzeit ihre Miete bezahlen können, macht das sowohl ihnen als auch Ihnen das Leben leichter. Das Ergebnis? Weniger Beschwerden, weniger Mahngebühren und höhere Auslastungsraten.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige der besten KI-gestützten Immobilienverwaltungsplattformen vor, zeigen Ihnen, was sie bieten, wie sie bezahlt werden und für wen sie am besten geeignet sind, damit Sie die richtige Lösung finden und Ihre Gesamteffizienz steigern können!

KI-Immobilienverwaltungssoftware auf einen Blick

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle für den Einstieg:

Software Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Verwaltung von Workflows und Zusammenarbeit im Immobilienbereich KI-Aufgabenautomatisierung, benutzerdefinierte Workflows, Mieterformulare, Dashboards, Vorlagen und Integrationen Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat AppFolio Immobilienverwaltung in Echtzeit KI-Mieterselektion, Instandhaltung, Buchhaltung, digitale Mietverträge und Portale für Eigentümer/Mieter Benutzerdefinierte Preise TenantCloud Umfassende Immobilienverwaltung KI-Mieterselektion, Instandhaltung, Buchhaltung, digitale Mietverträge, Portale für Eigentümer/Mieter Bezahlte Pläne beginnen bei 18 $ pro Monat Mezo KI-gestütztes Instandhaltungsmanagement Vorausschauende Wartung, intelligente Arbeitsreihenfolgen, Lieferantenmanagement und PMS-Integration Benutzerdefinierte Preise TurboTenant DIY-Vermieter & KI-gestütztes Leasing Automatisierte Listungen, digitale Anträge, Mietvertragsgenerierung, Online-Mietzahlung und Nachverfolgung von Reparaturen Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 9,92 $ pro Monat EliseAI KI-gestützte Unterstützung bei der Vermietung Buchhaltung, Instandhaltung, Mieterportale, digitale Anwendungen und Überprüfung Benutzerdefinierte Preise Happy Property Kommunikation und Interaktion mit Mietern KI-Chatbots, automatisierte Antworten, PMS-Integration und benutzerdefinierte Nachrichten Benutzerdefinierte Preise Buildium Immobilienverwaltung für Unternehmen Buchhaltung, Instandhaltung, Mieterportale, digitale Anwendungen, Überprüfung Bezahlte Pläne beginnen bei 58 $ pro Monat

Was sollten Sie bei einer KI-Immobilienverwaltungssoftware beachten?

Die Wahl der richtigen KI-gestützten Immobilienverwaltungssoftware kann bahnbrechend sein, aber wie finden Sie bei so vielen verfügbaren Optionen die beste Lösung? Bevor Sie investieren, sollten Sie evaluieren, welche Features den größten Einfluss auf Ihre täglichen Abläufe und Ihr langfristiges Wachstum haben werden.

Überlegen Sie zunächst, welche Anforderungen Ihr Geschäft hat und wo die Probleme liegen.

Sind Sie von der manuellen Mietinkasso überwältigt?

Haben Sie Probleme mit langsamen Reaktionen des Wartungsdienstes?

Oder möchten Sie Ihr Portfolio ohne zusätzliche Kosten erweitern?

Die ideale Software wird diese spezifischen Herausforderungen mit robusten KI-gesteuerten Lösungen angehen. Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

Automatisierung: Eine effektive Software sollte sich wiederholende Aufgaben wie die Nachverfolgung von Mietverträgen, das Inkasso von Mieten und die Verwaltung von Wartungsanfragen rationalisieren, sodass sich Ihr Team auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren kann

KI-Integration: Fortschrittliche KI-Tools wie Algorithmen zur Mieterüberprüfung, Chatbots für die Kommunikation mit Mietern und vorausschauende Wartungsfunktionen können Risiken erheblich reduzieren und die Effizienz verbessern

Zentralisiertes System: Die Verwaltung Ihres gesamten Portfolios über eine einzige Plattform hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern Ihres Teams zu verbessern

Skalierbarkeit: Wenn Ihr Immobilienportfolio wächst, sollte Ihre Software entsprechend skalierbar sein, ohne unerschwinglich teuer oder komplex zu werden

Benutzererfahrung: Eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche in Verbindung mit einem reaktionsschnellen Kundensupport gewährleistet eine reibungslose Einführung und dauerhafte Zufriedenheit

Anpassung und Integration: Die Möglichkeit, die KI-gesteuerte Automatisierung von Workflows anzupassen und in andere Software (Buchhaltung, CRM, Marketing) zu integrieren, bietet Flexibilität und erweitert Ihr technisches Ökosystem

Die beste KI-Immobilienverwaltungssoftware

Es ist an der Zeit, die besten Optionen durchzugehen und herauszufinden, was jede einzelne einzigartig macht, welche Schlüssel-Features sie bieten, wie viel sie kosten und welche Nachteile Sie kennen sollten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Workflows und die Zusammenarbeit im Team)

Jetzt ausprobieren Führen Sie Ihr Immobiliengeschäft mit ClickUp durch Aufgabenverwaltung, Terminplanung und interaktive Immobilienkarten

Wenn Sie in der Immobilienverwaltung tätig sind, wissen Sie, wie viel es zu jonglieren gibt – Mietverträge, Instandhaltung, Marketing, Kommunikation mit Clients und die Abstimmung Ihres Teams. Hier kommt ClickUp für Immobilien ins Spiel.

Stellen Sie sich das als Ihr All-in-One-Command-Center vor, aber mit einer ernsthaften KI-Aufrüstung dank ClickUp Brain.

Mit der KI von ClickUp können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, die Ihren Tag ausfüllen, wie z. B. die Zuweisung von Follow-ups für Mietvertragsverlängerungen, die Planung von Inspektionen oder das Versenden von Erinnerungen an Wartungsarbeiten. Müssen Sie ein Meeting zusammenfassen oder schnell ein Update für Ihr Team verfassen? Auch das kann die KI übernehmen, sodass Sie nie wieder auf eine leere Seite starren müssen.

Erhalten Sie wichtige Updates sofort mit ClickUp Brain

Aber das ist noch nicht alles. Die KI-Tools von ClickUp sind ein echter Game-Changer für das Marketing und das Client-Management Ihres Unternehmens. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Rekordzeit ansprechende Newsletter-Inhalte erstellen oder auf Client-Anfragen reagieren.

Wenn Sie sofort loslegen möchten, bietet ClickUp vorgefertigte Vorlagen speziell für Immobilienprofis. Es gibt eine Vorlage für Immobilien-Tabellen, mit der Sie alle Ihre Immobilien und Mietverträge organisieren können, eine Vorlage für Immobilien-Newsletter (die sich perfekt mit KI für die Erstellung von Inhalten kombinieren lässt) und eine Vorlage für Immobilienmarketing, mit der Sie Ihre Kampagnen planen und nachverfolgen können.

Kostenlose Vorlage Bauen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Immobilien-Newsletter eine starke Verbindung zu Ihren Clients auf

Über die KI hinaus ist ClickUp speziell für Teams in der Immobilienbranche entwickelt worden. Sie können benutzerdefinierte Workflows für die Nachverfolgung von Mietverträgen, Wartungsarbeiten und Inspektionen einrichten, Mieteranfragen über Formulare sammeln, Aufgabenvorlagen für alle wiederkehrenden Aufgaben verwenden und mit den ClickUp Dashboards alles im Blick behalten. Außerdem lässt sich ClickUp in Ihre E-Mail, Ihren Kalender und andere Tools für die Immobilienbranche integrieren, sodass alles nahtlos zusammenarbeitet.

Die besten Features von ClickUp

Benutzerdefinierte Workflows: Passen Sie Prozesse für die Nachverfolgung von Mietverträgen, Wartungsarbeiten und Inspektionen mithilfe Passen Sie Prozesse für die Nachverfolgung von Mietverträgen, Wartungsarbeiten und Inspektionen mithilfe der benutzerdefinierten Ansichten und Status von ClickUp an

Formulare für Mieteranfragen: Sammeln und verwalten Sie Mieteranfragen nahtlos über Sammeln und verwalten Sie Mieteranfragen nahtlos über ClickUp-Formulare

Aufgabenvorlagen: Standardisieren Sie wiederkehrende Vorgänge wie Einzüge, Reparaturen und Nachfassaktionen

Dashboards: Überwachen Sie die Immobilienleistung, die Workload Ihres Teams und wichtige Metriken auf einen Blick

Integrationen: Synchronisierung mit E-Mail, Kalendern und beliebten Tools für die Immobilienbranche über Synchronisierung mit E-Mail, Kalendern und beliebten Tools für die Immobilienbranche über ClickUp Integrations für eine einheitliche Benutzererfahrung

Limits von ClickUp

Für neue Benutzer möglicherweise mit einer gewissen Einarbeitungszeit verbunden

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Immobilien in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Kundenerfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

2. AppFolio (Am besten für die Immobilienverwaltung in Echtzeit geeignet)

via AppFolio

AppFolio bietet eine umfassende Suite von Cloud-basierten Tools für die Verwaltung verschiedener Immobilientypen, darunter Wohn-, Gewerbe- und Studentenwohnungen.

Die KI-gesteuerten Features optimieren die Abläufe erheblich und umfassen automatisierte Vermietung, effiziente Nachverfolgung von Wartungsarbeiten und nahtlose Kommunikation mit den Mietern. So können Immobilienprofis ihre Portfolios mit bemerkenswerter Effizienz verwalten und Zeit und Ressourcen sparen.

Die besten Features von AppFolio

Verwalten Sie Buchhaltung, Vermietung, Instandhaltung und Kommunikation über eine einzige, leicht zugängliche Plattform

Optimiert Aufgaben wie Mietinkasso, Wartungsanfragen und Mieterüberprüfung durch Automatisierung und spezielle Portale für Mieter, Eigentümer und Lieferanten

Bietet Finanzinformationen in Echtzeit mit detaillierten Berichten zu Einnahmen, Ausgaben und Immobilienleistung

Bietet eine voll ausgestattete mobile App für die Verwaltung von unterwegs und KI-Tools, die bei Mietanfragen und der Instandhaltung helfen

Einschränkungen von AppFolio

Möglicherweise besser für größere Portfolios geeignet

Preise für AppFolio

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AppFolio

G2: 4,6/5 (über 630 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AppFolio?

Eine Bewertung von G2 lautet:

Ich liebe die Möglichkeit, die Berichte anzupassen, und wenn ein benötigter Bericht nicht vorhanden ist, kann Appfolio ihn in 9 von 10 Fällen für Sie erstellen. Die Möglichkeit, Texte und E-Mails an Mieter und Eigentümer zu senden, ist für die Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen von entscheidender Bedeutung. Niemand von uns macht gerne Fehler, aber so ziemlich alles, was man tun kann, kann man auch rückgängig machen, was die Korrektur von Fehlern zum Kinderspiel macht. Toll ist auch, dass der Kundensupport sehr schnell und hilfreich ist, wenn man etwas herausfinden muss, und einen durch die Schulung begleitet. Ich bin seit über 30 Jahren in der Immobilienverwaltung tätig und dies ist bei weitem das beste Programm, mit dem ich je gearbeitet habe.

Ich liebe die Möglichkeit, die Berichte anzupassen, und wenn es einen Bericht gibt, den Sie benötigen, kann Appfolio ihn in 9 von 10 Fällen für Sie erstellen. Die Möglichkeit, Texte und E-Mails an Mieter und Eigentümer zu senden, ist für die Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen von entscheidender Bedeutung. Niemand von uns macht gerne Fehler, aber so ziemlich alles, was Sie tun können, können Sie auch rückgängig machen, was die Korrektur von Fehlern zum Kinderspiel macht. Toll ist auch, dass der Kundensupport sehr schnell und hilfreich ist, wenn Sie etwas herausfinden müssen, und Sie durch die Schulung begleitet. Ich bin seit über 30 Jahren in der Immobilienverwaltung tätig und dies ist bei weitem das beste Programm, mit dem ich je gearbeitet habe.

3. TenantCloud (Am besten für umfassende Immobilienverwaltung geeignet)

via TenantCloud

TenantCloud bietet eine Cloud-basierte Plattform für die Immobilienverwaltung, die darauf ausgelegt ist, die Abläufe sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien zu optimieren. Mithilfe fortschrittlicher KI-gestützter Tools vereinfacht sie komplexe Aufgaben wie die strenge Mieterauswahl, die effiziente Koordination von Instandhaltungsmaßnahmen und die nahtlose Mietinkasso.

Dieses zentralisierte System bietet Immobilienverwaltern eine einzige, intuitive Oberfläche zur Überwachung ihres gesamten Portfolios, wodurch Zeit gespart und der Verwaltungsaufwand reduziert wird.

Die besten Features von TenantCloud

Erleichtern Sie den Vermietungsprozess mit Online-Mietanträgen und rechtskonformen, anpassbaren digitalen Mietverträgen

Mit speziellen Portalen für Mieter und Eigentümer, die eine klare Kommunikation fördern und es Mietern ermöglichen, Anfragen zu stellen und auf Informationen zuzugreifen

Robuste Funktionen für die Nachverfolgung von Wartungsarbeiten und die Verwaltung von Arbeitsaufträgen, mit denen Immobilienverwalter Reparaturen effizient planen, Aufgaben zuweisen und Fortschritte überwachen können

Nutzen Sie leistungsstarke Tools für die Buchhaltung und Berichterstellung, um Ausgaben, Mietzahlungen und Gewinn- und Verlustrechnungen nachzuverfolgen

Einschränkungen von TenantCloud

Einige erweiterte Features sind nur in höheren Plänen verfügbar

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für Berichte

Preise für TenantCloud

Starter-Plan: 18,00 $ pro Monat

Wachstumsplan: 35,00 $ pro Monat

Pro-Plan: 60,00 $ pro Monat

Business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TenantCloud

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TenantCloud?

Eine Bewertung von Capterra lautet :

Die Cloud für Mieter ist sowohl für unsere Mieter als auch für uns einfach zu bedienen. Sie macht es leicht, zu verfolgen, was wo passiert. Sie ermöglicht eine offene Kommunikation mit den Mietern und speichert alle unsere Dokumente an einem Ort.

Die Cloud für Mieter ist sowohl für unsere Mieter als auch für uns einfach zu bedienen. Sie macht es leicht, zu verfolgen, was wo passiert. Sie ermöglicht eine offene Kommunikation mit den Mietern und speichert alle unsere Dokumente an einem Ort.

4. Mezo (Am besten geeignet für KI-gestütztes Instandhaltungsmanagement)

via Mezo

Mezo nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um anhand von Verlaufsdaten, Bewohnerfeedback und Objektspezifikationen den zukünftigen Wartungsbedarf zu prognostizieren.

Dank der Vorhersagefähigkeit können Immobilienverwalter von reaktiven Reparaturen zu planmäßigen, vorbeugenden Wartungsmaßnahmen übergehen, wodurch unerwartete Ausfallzeiten und damit verbundene Notfallkosten erheblich reduziert werden. Die Plattform automatisiert außerdem den gesamten Prozess der Arbeitsaufträge, von der intelligenten Diagnose und detaillierten Erstellung von Arbeitsaufträgen (oft unterstützt durch den virtuellen Assistenten Max) bis hin zur intelligenten Zuweisung an die am besten geeigneten Lieferanten oder internen Mitarbeiter.

Darüber hinaus bietet Mezo ausgefeilte Funktionen für das Lieferantenmanagement, mit denen Immobilienverwalter Leistungsmetriken wie Reaktionszeiten, Lösungsquoten und Kosteneffizienz nachverfolgen können.

Die besten Features von Mezo

Antizipiert Bedürfnisse, um Ausfälle zu vermeiden und die Planung zu optimieren

Intelligente Erstellung, Diagnose und Zuweisung von Aufgaben für mehr Effizienz

Überwacht Metriken von Anbietern zur Qualitäts- und Kostenkontrolle

Verwaltet Vorgänge und Anfragen von jedem Speicherort aus

Nahtlose Verbindung mit bestehenden Immobilienverwaltungssystemen

Einschränkungen von Mezo

Für die vollständige Nutzung der KI-Features ist möglicherweise eine Schulung erforderlich

Preise für Mezo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mezo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Leasing ist kein modernes Konzept, sondern hat eine lange Geschichte. Die Praxis reicht bis etwa 2000 v. Chr. in das alte Sumer zurück, wo auf Tontafeln die Vermietung von landwirtschaftlichen Geräten dokumentiert wurde. Die Phönizier nutzten ebenfalls Schiffscharter, die den heutigen Leasingverträgen für Ausrüstung ähnelten, um maritime Unternehmungen zu finanzieren. Diese frühen Formen des Leasings waren für die Finanzierung von Land, Vieh und Werkzeugen unerlässlich und bildeten einen Eckpfeiler der alten Volkswirtschaften.

5. TurboTenant (Am besten geeignet für DIY-Vermieter, die eine KI-gestützte Vermietung suchen)

via TurboTenant

TurboTenant ist eine leistungsstarke und dennoch kostenlose Immobilienverwaltungssoftware, die speziell für einzelne Vermieter entwickelt wurde. Sie erleichtert die Verwaltung von Mietobjekten durch intelligente, automatisierte Features, die den gesamten Vermietungs- und Mietermanagementprozess optimieren.

Während der Schwerpunkt eher auf praktischer, aufgabenspezifischer Intelligenz als auf einer tiefgreifenden, übergreifenden KI-Integration liegt, steigern die intelligenten Tools, wie die Automatisierung von Teilen der Mietbeschreibungen, die Effizienz erheblich. TurboTenant wurde entwickelt, um DIY-Vermietern die fortschrittlichen Funktionen zu bieten, die normalerweise in kostenpflichtigen Systemen zu finden sind, und macht so die Immobilienverwaltung zugänglich und unkompliziert.

Die besten Features von TurboTenant

Listen Sie alle Ihre Mietobjekte auf Top-Websites von einem Ort aus, um mehr Bewerber anzulocken

Sammeln Sie Bewerbungen digital und führen Sie ganz einfach Hintergrund-, Guthaben- und Räumungsprüfungen durch

Erstellen Sie rechtskonforme, anpassbare Mietverträge, die auf Ihr Bundesland zugeschnitten sind

Sichere Online-Mieteinzug mit automatischen Benachrichtigungen für pünktliche Zahlungen

Optimieren Sie Reparaturanfragen von Mietern und verfolgen Sie deren Lösung effektiv

Limits von TurboTenant

Im Vergleich zu anderen Plattformen eingeschränkte KI-Features

Erweiterte Features erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Preise für TurboTenant

Free

Pro : 9,92 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 12,42 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu TurboTenant

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TurboTenant?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Wir verwalten vier kleine Immobilien und diese Software hat uns dabei geholfen, den Überblick zu behalten. Das Basiskonto ist kostenlos, aber die Premium-Version ist für den gebotenen Leistungsumfang sehr günstig. Der Kundenservice ist ebenfalls hervorragend.

Wir verwalten vier kleine Immobilien, und diese Software hat uns dabei geholfen, den Überblick zu behalten. Das Basiskonto ist kostenlos, aber die Premium-Version ist für den gebotenen Leistungsumfang sehr günstig. Außerdem bietet das Unternehmen einen hervorragenden Kundenservice.

6. EliseAI (Am besten für KI-gestützte Unterstützung bei der Vermietung)

via Elise AI

EliseAI ist ein innovatives, KI-basiertes CRM-System für die Immobilienverwaltung , das den gesamten Vermietungsprozess grundlegend revolutionieren soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Systemen verfügt EliseAI über eine integrierte künstliche Intelligenz, die wichtige Workflows von der ersten Mieteranfrage bis zur Vertragsunterzeichnung automatisiert.

Die hochentwickelte KI der Plattform fungiert als virtueller Makler, der rund um die Uhr verfügbar ist, potenzielle Mieter durch intelligente, menschenähnliche Unterhaltungen anspricht und KI-gesteuerte Touren anbietet, die ein immersives Erlebnis ohne direkte menschliche Intervention bieten.

Die besten Features von EliseAI

Bietet virtuelle, interaktive Touren unter der Leitung von KI, rund um die Uhr verfügbar

Bearbeitet alle Mieteranfragen und Nachfassaktionen mit intelligenten, personalisierten Antworten

Fungiert als KI für die Lead-Generierung, indem Leads qualifiziert, Termine vereinbart und potenzielle Kunden konsequent zur Konversion begleitet werden

Effiziente Erstellung und Ausführung von Mietverträgen

Nahtlose Verbindung mit bestehenden PMS für einheitliche Daten und Workflows

Limits von EliseAI

Für die Integration in bestehende Systeme sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich.

Preise für EliseAI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu EliseAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über EliseAI?

Eine Bewertung von G2 lautet:

Elise hat unseren Leasing-Experten in weniger als 6 Monaten über 2.000 Stunden Arbeit eingespart. Das Programm ist einfach zu bedienen, man kann sein Wissen erweitern und es benutzerdefiniert anpassen. Alle Mitarbeiter von Elise bieten einen hochwertigen Kundenservice.

Elise hat unseren Leasing-Experten in weniger als 6 Monaten über 2.000 Stunden Arbeit eingespart. Das Programm ist einfach zu bedienen, man kann sein Wissen erweitern und es benutzerdefiniert anpassen. Alle Mitarbeiter von Elise bieten einen hochwertigen Kundenservice.

7. Happy Property (Am besten für die Kommunikation und Einbindung von Mietern geeignet)

via Happy Property

Happy Property ist darauf spezialisiert, die Kommunikation mit Mietern durch den Einsatz von KI-gestützten Chatbots und ausgeklügelten automatisierten Antwortsystemen zu transformieren. Die Plattform konzentriert sich ausschließlich darauf, die Zufriedenheit der Mieter durch schnelle, effiziente und konsistente Kommunikationskanäle zu steigern.

Das Tool ist keine umfassende End-to-End-Lösung für die Immobilienverwaltung, aber dank seiner speziellen Expertise im Bereich Mieterbindung ist es ein unverzichtbares Werkzeug für Immobilienverwalter, die die Zufriedenheit ihrer Mieter verbessern, das Anfragevolumen reduzieren und stärkere Beziehungen zu ihren Mietern aufbauen möchten.

Die besten Features von Happy Property

Verwendet intelligente Chatbots, um Mieteranfragen zu bearbeiten und sofortige Hilfe zu leisten

Liefert schnelle und präzise Antworten auf häufig gestellte Fragen und verkürzt so die Reaktionszeiten

Nahtlose Verbindung mit bestehenden PMS für einheitliche Daten und Workflows

Ermöglicht die Anpassung automatisierter Nachrichten, um die Markenstimme und spezifische Anforderungen zu wahren

Limits von Happy Property:

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern nur eingeschränkte Features für die Immobilienverwaltung

Preise für Happy Property

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Property:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4/6/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Happy Property?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Mir gefällt, dass die App so detailliert ist, was die Dokumentation einer Immobilie angeht! Außerdem finde ich es gut, dass man in jedem Abschnitt Notizen zu den aufgenommenen Fotos machen kann!

Mir gefällt, dass die App so detailliert ist, was die Dokumentation einer Immobilie angeht! Ich finde es auch gut, dass man in jedem Abschnitt Notizen zu den aufgenommenen Fotos machen kann!

8. Buildium (Am besten für die Immobilienverwaltung in Unternehmen geeignet)

via Buildium

Buildium ist eine robuste All-in-One-Immobilienverwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um den Betrieb für Vermieter und Immobilienverwalter zu vereinfachen. Ihre Kernstärke liegt in der Bereitstellung eines breiten Spektrums an wichtigen Tools und nicht in der Integration fortschrittlicher KI. Buildium nutzt jedoch KI für die intelligente Mieterauswahl, dynamische Mietpreisgestaltung, vorausschauende Wartung und automatisierte Mietvertragsverwaltung, um die betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern.

Das Tool zentralisiert auch Schlüsselaspekte der Immobilienüberwachung, sodass Benutzer ihre täglichen Aufgaben effizient erledigen, klare Finanzunterlagen führen und eine effektive Kommunikation mit Mietern und Eigentümern fördern können. Dieser integrierte Ansatz hilft Immobilienfachleuten, ihre Portfolios effektiver und systematischer zu verwalten.

Die besten Features von Buildium:

Verwaltet alle Finanztransaktionen und erstellt wichtige Berichte

Optimiert die Mietersuche mit digitalen Anwendungen und gründlicher Mieterüberprüfung

Bietet ein organisiertes System zur Nachverfolgung und Verwaltung aller Anfragen zur Immobilieninstandhaltung

Bietet spezielle Online-Portale für transparente Kommunikation und Self-Service für alle Beteiligten

Einschränkungen von Buildium:

Die Preise können für kleinere Portfolios höher sein

Im Vergleich zu anderen Plattformen eingeschränkte KI-Features

Preise für Buildium:

Unverzichtbar : Ab 58 $/Monat für bis zu 150 Einheiten

Wachstum : Ab 183 $/Monat

Premium: Ab 375 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buildium:

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Buildium?

Eine Bewertung von G2 lautet:

Die Nutzung des E-Mail- und Text-Systems ist sehr praktisch, die Nachverfolgung von Mietern ist sehr einfach und es sorgt dafür, dass niemand durch das Raster fällt. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und gibt mir einen sehr guten Überblick über die Mitarbeiter im Wohnungswesen. Obwohl die Software ursprünglich nicht für gewerbliche Mitarbeiterwohnungen entwickelt wurde, funktioniert sie für diesen Prozess gut.

Die Nutzung des E-Mail- und Text-Systems ist sehr praktisch, die Nachverfolgung von Mietern ist sehr einfach und es wird gut dafür gesorgt, dass niemand durch das Raster fällt. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und gibt mir einen sehr guten Überblick über die Mitarbeiter im Wohnungswesen. Obwohl die Software ursprünglich nicht für gewerbliche Mitarbeiterwohnungen entwickelt wurde, funktioniert sie für diesen Prozess gut.

Optimieren Sie Ihre Immobilienverwaltungsstrategie mit KI

Da sich die Immobilienverwaltungsbranche ständig weiterentwickelt, ist der Einsatz von KI-Immobilienverwaltungssoftware nicht mehr optional, sondern unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Von der Automatisierung der Kommunikation mit Mietern und der Wartungsaufgaben bis hin zur Vereinfachung der Mietvertragsverwaltung und Mietinkasso – diese KI-gestützten Tools helfen Immobilienverwaltern, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und fundierte Entscheidungen für ihr gesamtes Portfolio zu treffen.

Egal, ob Sie als Einzelvermieter eine Handvoll Mietobjekte verwalten oder als große Immobilienverwaltungsgesellschaft gewerbliche Immobilien betreuen – in dieser Liste finden Sie eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Plattformen wie ClickUp zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Workflows zu zentralisieren, Prozesse mit KI zu automatisieren und die Produktivität Ihres Teams zu steigern – alles auf einer einzigen Plattform.

Letztendlich kann der richtige Tech-Stack Ihre Immobilienverwaltung grundlegend verändern. Starten Sie noch heute mit ClickUp und überzeugen Sie sich selbst!