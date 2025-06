Die 10 besten Windsurf-Alternativen für KI-gestütztes Coding im Jahr 2025

Wenn Sie Entwickler, leitender Ingenieur oder CTO sind, sind Sie wahrscheinlich schon auf Windsurf (ehemals Codeium) gestoßen – eine KI-native IDE, die verspricht, alles vom Schreiben bis zur Bereitstellung von Code zu übernehmen.

Für einen Moment fühlte es sich wie Zukunft an: intelligente Autovervollständigung, kontextbezogene Vorschläge und Vorschauen im Editor.

Aber die Schwächen zeigen sich schnell:

KI-Vorschläge in Echtzeit hinken hinterher, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt

Schlechte Integration mit Aufgabenverfolgung oder Dokumenten verlangsamt die Zusammenarbeit

Übermäßiger Einsatz von KI verändert mehr als nötig und verursacht mehr Probleme, als sie löst

Für Einzelentwickler ist es frustrierend. Für Teams ist es störend. Für Führungskräfte ist es riskant.

Deshalb lautet die Frage nicht mehr "Was ist die beste All-in-One-IDE?", sondern "Welcher Stack passt tatsächlich zu unserer Arbeitsweise?"

Warum sollten Sie sich für Windsurf-Alternativen entscheiden?

Windsurf ist ein KI-gestützter Code-Editor, der die Produktivität von Entwicklern steigert, indem er intelligente Features direkt in die Programmierumgebung integriert. Er versteht Ihren Code, schlägt intelligente Vervollständigungen vor und ermöglicht Ihnen, mit einfachen Befehlen Code umzugestalten oder zu generieren.

Trotz all seiner innovativen Features suchen Sie vielleicht noch nach anderen KI-Coding-Tools, um Ihren Alltag als Softwareentwickler zu vereinfachen.

Lokale Entwicklungsumgebungen: Container können nicht eingerichtet, Hintergrunddienste nicht ausgeführt und native Systemtools wie in Desktop-basierten Umgebungen nicht integriert werden

Limitierte Anzahl unterstützter Sprachen: Funktioniert am besten mit JavaScript, TypeScript und Python, hat jedoch Schwierigkeiten mit weniger verbreiteten Sprachen, was zu einem schlechten Kontext und ungenauen Vervollständigungen führt

Erweiterte Git-Workflows: Unterstützt keine erweiterten Features wie detaillierte Verlaufsansichten, komplexe Zusammenführungen oder Rebase-Flows, die für große Teams erforderlich sind

Governance auf Unternehmensebene: Umfasst keine Bereitstellung vor Ort, Prüfpfade oder detaillierte Zugriffskontrollen, die in regulierten Umgebungen erforderlich sind

Eingeschränkter Support für Plugins oder Erweiterungen: Benutzerdefinierte Linter, Test-Utilities oder Entwickler-Tool-Integrationen sind nicht zulässig, wodurch die Flexibilität des Workflows eingeschränkt wird

Minimaler Support für backendlastige Workflows: Keine robuste Handhabung von serverseitiger Logik, Datenbankmigrationen oder Infrastruktur-Code

Keine fein abgestimmte KI-Steuerung: Es fehlen Optionen zur Auswahl von Modellen, zur Anpassung der Kreativität oder zum Trainieren der KI für projektspezifische Stile

Integrationsmängel: Die eingeschränkte Kompatibilität mit Tools zur Nachverfolgung von Aufgaben und Dokumentationsplattformen behindert die nahtlose Zusammenarbeit.

Windsurf eignet sich für moderne, Cloud-basierte Workflows. Wenn Ihr Setup jedoch komplexer, spezialisierter oder strengeren Compliance-Vorgaben unterliegt, benötigen Sie möglicherweise führende KI-Modelle.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff "Bug" in der Programmierung stammt aus dem Jahr 1947, als Grace Hopper und ihr Team eine Motte in einem Computer entdeckten, die dessen Fehlfunktion verursachte. Sie klebten die Motte in das Logbuch, um das Problem zu dokumentieren, und so wurde der Begriff "Bug" Teil der Programmiergeschichte!

Windsurf-Alternativen auf einen Blick

Um Ihnen zu helfen, die beste Lösung für Ihre komplexen Projekte zu finden, finden Sie hier einen Vergleich zwischen Windsurf und seinen führenden Alternativen, basierend auf den wichtigsten Features und Preisen:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für Zusammenarbeit und Projektmanagement Teamgröße: Ideal für Teams, die Bildschirmaufzeichnung und Workflow-Integration benötigen KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Bildschirmaufzeichnung mit ClickUp Clips, Dokumentation von Code-Blöcken, Zusammenarbeit in Echtzeit Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Cursor KI-gestütztes Codieren mit VS Code Teamgröße: Ideal für Einzelentwickler und kleine Teams, die kontextbezogene KI benötigen KI-Chat-Integration, vollständiger Codebasis-Kontext, lokale Codesuche, Agent-Modus Free Forever; ab 20 $/Benutzer/Monat TabNine Sichere Offline-KI-Codierung für regulierte Branchen Teamgröße: Ideal für mittelständische bis große Teams in Unternehmen, die Datensicherheit benötigen Lokale KI-Inferenz, lokale Bereitstellung, sichere Autovervollständigung Kostenlos verfügbar; ab 9 $/Benutzer/Monat GitHub Copilot Kontextbewusster KI-Coding-Assistent Teamgröße: Ideal für Freiberufler bis hin zu Teams in Unternehmen, die intelligente Code-Vorschläge benötigen Unterstützung mehrerer Modelle, kontextbezogene Code-Vorschläge, Zusammenfassungen von Pull Requests Kostenlos verfügbar; ab 10 $/Benutzer/Monat Codium (Qodo) KI-gestützte Pull Requests und Code-Governance Teamgröße: Ideal für mittelständische bis große Unternehmen mit Fokus auf Code-Qualität Benutzerdefinierte Code-Indizierung, Automatisierung von Pull Requests, Compliance-Prüfungen mit Jira Kostenlose Version; ab 38 $/Benutzer/Monat IntelliCode Intelligente Code-Vervollständigungen innerhalb des Microsoft-Ökosystems Teamgröße: Ideal für Entwicklerteams in Unternehmen, die Microsoft-Tools verwenden Fertigstellung ganzer Zeilen, Erkennung wiederholter Bearbeitungen, Visual Studio-Integration Kein Free-Plan; ab 45 $/Benutzer/Monat Replit Schnelle Prototypenerstellung und Solo-Entwicklung in der Cloud Teamgröße: Ideal für Einzelentwickler und Startups, die ein schnelles Setup benötigen Sofortige IDE, integrierte Bereitstellung, KI-Agent für die Codegenerierung, Zusammenarbeit in Echtzeit Kostenlos verfügbar; ab 25 $/Monat Cody Intelligente Codesuche und KI-Paarprogrammierung Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Teams, die mit großen Codebasen arbeiten Benutzerdefinierte Assistenten, Code-fähige Chatbots, Kontext auf Dateiebene, Prompt-Manager Kein kostenloser Plan; ab 29 $/Benutzer/Monat Amazon CodeWhisperer KI-Codierung mit AWS-Integration Teamgröße: Ideal für mittelständische bis große Teams, die AWS-Services nutzen Vorschläge in Echtzeit, AWS-Serviceoptimierung, sichere Codierung mit Risikowarnungen Kostenlos verfügbar; kostenpflichtige Version ab 19 $/Monat Visual Studio Code Flexible, pluginreiche IDETeamgröße: Ideal für Backend- und Full-Stack-Teams, die umfassende Sprachunterstützung benötigen IntelliSense, Terminal-Integration, Debugging, Git-Erweiterungen Kostenlos verfügbar; Pro ab 45 $/Benutzer/Monat

✅ Wissenswertes: Google hat eine eigene Programmiersprache namens Go (oder Golang) entwickelt, um die Effizienz der Programmierung zu verbessern. Aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Leistungsfähigkeit und minimalen Overhead-Kosten wird sie häufig für Backend-Dienste eingesetzt.

Die besten Windsurf-Alternativen

Sehen wir uns die besten Windsurf-Alternativen im Detail an. 🔍

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Organisation von Dev-Sprints, Aufgaben und Dokumenten an einem Ort)

Wenn Ihnen Windsurf für Ihren Dev-Stack zu eingeschränkt ist, ist ClickUp die App für alles, was mit Arbeit, Code, Planung und Zusammenarbeit zu tun hat – und das in großem Umfang. Sie bringt Ihren gesamten Entwicklungs-Workflow an einen Ort. Mit dieser Plattform können Sie Sprints organisieren, Codierungsaufgaben verwalten und Dokumentation für Code schreiben, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln zu müssen.

🧠 Optimieren Sie Ihren Entwicklungsprozess mit ClickUp Brain

Den Anfang macht ClickUp Brain, ein rollenbasierter KI-Assistent, der Sie bei jedem Schritt Ihres Entwicklungsprozesses unterstützt. Im Gegensatz zu generischen Code-Generatoren arbeitet diese KI in der Softwareentwicklung in Ihrem tatsächlichen Arbeitsbereich, sodass sie Ihre Aufgaben, Termine, Dokumente und den Arbeitsrückstand kennt.

Wenn Sie einen Fehlerbericht oder eine Spezifikation aus einer Unterhaltung entwerfen, kann ClickUp Brain einen Chat-Thread oder Kommentar in ein strukturiertes Dokument umwandeln. Es ist nicht nur ein Code-Generator – es bietet KI-Unterstützung, die kontextbezogen und tief in Ihre Entwicklungsaufgaben eingebettet ist und Ihnen hilft, mit weniger manuellen Schritten schneller voranzukommen. Versuchen Sie, eine vage Feature-Anfrage zu klären? Es kann Unteraufgaben generieren, Akzeptanzkriterien schreiben und den Aufwand basierend auf Ihrer Sprint-Struktur schätzen – alles innerhalb Ihrer Aufgabe.

Sie können Brain auch während der Codegenerierung verwenden, um APIs zu dokumentieren, Beispiel-Code-Schnipsel zu generieren, Testfälle zu schreiben oder technische Diskussionen in gemeinsam nutzbaren Updates zusammenzufassen.

Verwenden Sie Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache und generieren Sie mit ClickUp Brain gebrauchsfertige Code-Schnipsel

⚡Zeitsparer: Müssen Sie Code-Schnipsel erstellen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln? Mit dem Code-Schnipsel-Generator von ClickUp Brain ist das ganz einfach. Geben Sie einfach die verwendete Sprache, die gewünschte Funktion des Codes und weitere Details ein. Der Generator erstellt schnell einen gebrauchsfertigen Code-Schnipsel, der Ihren Anforderungen entspricht – direkt in Ihrer Aufgabe oder Ihrem Dokument. Probieren Sie diesen Befehl aus: "Generieren Sie eine Python-Funktion, die E-Mail-Adressen mithilfe von regulären Ausdrücken validiert, einschließlich Inline-Kommentaren, die jeden Schritt erklären. " ClickUp Brain erstellt einen sauberen, kommentierten Code-Schnipsel, den Sie direkt in Ihre Codierungsaufgaben oder Dokumentation einfügen können.

📝 Erstellen Sie intelligente Dokumentationen mit ClickUp Docs

Sobald Sie die Codierung mit Brain optimiert haben, bringen Sie mit ClickUp Docs Struktur in Ihre Dokumentation. Erstellen, bearbeiten und arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten mit syntaxhervorgehobenen Code-Blöcken für über 30 Sprachen. Verwenden Sie den Slash-Befehl /co oder wählen Sie das Code-Block-Tool und wählen Sie Ihre Sprache aus.

Erstellen, bearbeiten und arbeiten Sie gemeinsam an Codierungsdokumentationen mit ClickUp Docs

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Backticks (`) für Inline-Code. Ideal für kurze Befehle oder Verweise.

Sie können Dokumente auch als Vorlagen speichern, um sie in Funktionsspezifikationen, API-Referenzen oder Fehlerberichten wiederzuverwenden. Und da Docs das Einbetten von Aufgaben, Bildern und Live-Inhalten unterstützt, bleibt Ihr Entwicklungs-Workflow vollständig verbunden.

ClickUp Docs unterstützt auch die gemeinsame Bearbeitung, sodass Entwickler Feature-Spezifikationen kommentieren, Code-Schnipsel aktualisieren oder Entscheidungen überprüfen können, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

⚡ Zeitersparnis: Verwenden Sie /figma, um Live-Dateien einzubetten, und @@, um Aufgaben oder Epics für eine kontextreiche Dokumentation zu verknüpfen.

🧰 Mit ClickUp für Software-Teams alles zusammenführen

Anschließend verbindet ClickUp für Software-Teams alles miteinander – Sprints, Backlogs, Bugs und Releases – mithilfe von über 15 Ansichten wie Liste, Kanban, Zeitleiste oder Gantt. Automatisieren Sie Sprint-Zyklen mit benutzerdefinierten Workflows.

Von der Sprint-Planung und Backlog-Verwaltung bis hin zur Fehlerverfolgung und Releases – ClickUp bietet Ihnen die Tools, mit denen Sie schnell vorankommen und alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Verwalten Sie Ihre Softwareentwicklungs-Workflows und halten Sie Termine mit ClickUp für Software-Teams ein

Aufgaben können mit KI-gestützten benutzerdefinierten Feldern priorisiert, Fehler sofort über benutzerdefinierte Formulare erfasst und technische Workloads über integrierte Boards verwaltet werden, ohne dass Sie zwischen Tools wechseln müssen. Dank nativer Integrationen für GitHub, GitLab und Bitbucket sowie einer einfachen Migration von Jira erhalten Sie eine Projektmanagement-Umgebung für die Softwareentwicklung, die mit Ihrem Team mitwächst.

🧩 Schnellere Einrichtung mit der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, oder eine schnellere Möglichkeit suchen, Ihr Setup richtig einzurichten, ist die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung ein guter Ausgangspunkt. Sie enthält alles, was Sie für die Verwaltung Ihres Entwicklungslebenszyklus benötigen: gebrauchsfertige Aufgabenstatus, Ordner für Sprints, Backlogs, Bug-Nachverfolgung und sogar benutzerdefinierte Ansichten, die auf agile Workflows zugeschnitten sind.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihren gesamten Softwareentwicklungszyklus mit der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung

Mit dieser kostenlosen Vorlage für die Softwareentwicklung können Sie Story Points zuweisen, Vorlagen für wiederholende Aufgaben wie Feature-Spezifikationen oder QA-Checklisten verwenden und den Fortschritt in Echtzeit überwachen, ohne Ihren Workspace von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Die besten Features von ClickUp

Code-Diskussionen organisieren: Kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen, ohne die Plattform zu verlassen, und zentralisieren Sie Feedback zu Pull Requests, Blockern und Entwicklungsupdates mit Kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen, ohne die Plattform zu verlassen, und zentralisieren Sie Feedback zu Pull Requests, Blockern und Entwicklungsupdates mit ClickUp Chat

Technische Pläne visuell auf einer Karte darstellen: Skizzieren Sie mit Skizzieren Sie mit ClickUp Whiteboards die Architektur oder Sprint-Flussdiagramme und wandeln Sie diese in verknüpfte Entwicklungsaufgaben um

Routineaktionen automatisieren: Auslöser für Statusaktualisierungen von Aufgaben mit Auslöser für Statusaktualisierungen von Aufgaben mit ClickUp-Automatisierungen oder automatische Zuweisung von Entwicklern basierend auf Commit- oder PR-Aktivitäten

Erfassen Sie den Entwicklungsaufwand genau: Protokollieren Sie die für Codierung, Debugging oder Tests aufgewendeten Stunden direkt in Ihrem Workflow mit : Protokollieren Sie die für Codierung, Debugging oder Tests aufgewendeten Stunden direkt in Ihrem Workflow mit ClickUp Time Tracking

Limits von ClickUp

ClickUp bietet sofort nach dem Start eine Vielzahl von Funktionen, die auf Neulinge zunächst etwas überwältigend wirken können

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Wir verwenden Clickup seit mindestens vier Jahren und es ist eines der besten Tools für das Projektmanagement. Bevor wir uns für Clickup entschieden haben, haben wir Asana, Monday.com und Trello ausprobiert. Es war die beste Entscheidung aller Zeiten! Ich hatte nie nennenswerte Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich.

Wir verwenden Clickup seit mindestens vier Jahren und es ist eines der besten Tools für das Projektmanagement. Bevor wir uns für Clickup entschieden haben, haben wir Asana, Monday.com und Trello ausprobiert. Es war die beste Entscheidung aller Zeiten! Ich hatte nie nennenswerte Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich.

💡 Profi-Tipp: Testen Sie mehrere KI-Tools parallel. Nutzen Sie bei kleineren Projekten Side-by-Side-Vergleiche, um die Reaktionsgeschwindigkeit, Code-Qualität und Kontextbezogenheit zu bewerten. So finden Sie schnell heraus, welches Tool am besten zu Ihrem Workflow passt.

2. Cursor (Am besten geeignet für KI-gestütztes Codieren mit VS Code-Vertrautheit und vollständigem Codebasis-Kontext)

über Cursor

Cursor ist ein KI-gestützter Code-Editor, der auf Visual Studio Code basiert und einzelnen Entwicklern dabei hilft, effizienter zu arbeiten. Mit dem Agent-Modus können Sie die KI bitten, Änderungen in mehreren Dateien vorzunehmen oder Routinebearbeitungen zu automatisieren, während Sie die Kontrolle über den Prozess behalten. Cursor liefert Ihnen während der Eingabe KI-Vorschläge in Echtzeit. Drücken Sie einfach die Registerkarte, um sie zu akzeptieren, oder tippen Sie weiter, um die Ausgabe zu verfeinern.

Mit der KI-Chat-Integration können Sie mit der KI basierend auf Ihrem aktuellen Kontext interagieren, bis hin zur Datei und der Position des Cursors. Sie können Fragen stellen, Verbesserungen anfordern oder Erklärungen erhalten, ohne das Fenster zu wechseln oder den Überblick zu verlieren.

Sie können auch Ihre gesamte Codebasis abfragen. Anstatt manuell nach Funktionen oder Abhängigkeiten zu suchen, können Sie direkte Fragen stellen wie "Wo ist diese Methode definiert?" oder "Welche Dateien verwenden diese Komponente?" und erhalten klare, code-bezogene Antworten.

Die besten Features von Cursor

Fügen Sie Screenshots oder UI-Designs in den Editor ein, damit die KI sie als visuellen Kontext für die Erstellung oder Fehlerbehebung von Interface-Elementen verwenden kann

Fügen Sie README-Dateien, Inline-Kommentare oder andere Dokumente während KI-Chats ein, um sicherzustellen, dass die Code-Vorschläge der Struktur und den Standards Ihres Projekts entsprechen.

Geben Sie @ ein, um Dateien, Funktionen oder Variablen aus Ihrer Codebasis schnell in die Eingabeaufforderung einzufügen

Cursor-Limits

Mangelnde Präzision – passt gelegentlich mehr Code an als beabsichtigt

Es fehlen robuste Funktionen für die Zusammenarbeit oder das Projektmanagement

Cursor-Preise

Hobby : Kostenlos

Pro : 20 $/Monat

Business: 40 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cursor

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cursor?

Eine G2-Bewertung lautet:

Wirklich eine dieser Apps, die alles verändern können. Als unerfahrener Programmierer hat es meine Sicht darauf verändert, was ich erreichen kann. Es scheint wie Zauberei, aber es ist noch nicht ganz Zauberei. Sie müssen Ihr Projekt strukturieren und gut anleiten.

Wirklich eine dieser Apps, die alles verändern können. Als unerfahrener Programmierer hat es meine Outlook auf das, was ich erreichen kann, verändert. Es scheint wie Zauberei, aber es ist noch nicht ganz Zauberei. Sie müssen Ihr Projekt strukturieren und gut anleiten.

📚 Weitere Informationen: Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI für Software-Teams

3. Tabnine (Am besten geeignet für sicheres Offline-KI-Coding in regulierten Branchen)

über Tabnine

Der KI-gestützte Code-Assistent TabNine basiert auf GPT-2 und den proprietären, fein abgestimmten Varianten von TabNine. Wenn Sie in der Finanzbranche, im Gesundheitswesen, in der Regierung oder in einem anderen regulierten Sektor arbeiten, können Sie das gesamte Modell lokal ausführen und sensible Daten unter Ihrer Kontrolle behalten.

Sie können Tabnine auch anhand Ihrer internen Codebasis trainieren, sodass es Ihre Muster lernt, ohne sie preiszugeben. TabNine passt sich Ihrem bevorzugten Codierungsstil an, liefert Vorschläge, die die Muster in Ihren eigenen Projekten widerspiegeln, und reduziert den Bedarf an manueller Bereinigung.

Es unterstützt Offline-KI-Inferenz und null Datenspeicherung und gibt Administratoren vollständige Kontrolle darüber, wie und wo das Modell ausgeführt wird, sei es auf Entwicklerrechnern oder sicheren Servern. Mit Vorschlägen in mehreren Sprachen und Code-Erweiterungen bei geringer Latenz eignet sich TabNine für Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Die besten Features von Tabnine

Wählen Sie zwischen lokalen, virtuellen privaten Cloud- (VPC) oder sicheren SaaS-Bereitstellungsoptionen, um die Compliance-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen

Überprüfen Sie automatisch, ob generierter Code mit öffentlich einsehbaren Repositorys übereinstimmt, um das Risiko der Einführung von nicht lizenziertem oder kopiertem Code zu verringern

Integrieren Sie TabNine in beliebte Editoren wie VS Code-Erweiterung, IntelliJ, PyCharm usw

Einschränkungen von Tabnine

Schwierigkeiten mit modernen JavaScript-UI-Frameworks wie Vue.js, die oft falsche Muster vorschlagen oder framework-spezifischen Kontext fehlen lassen

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit und kein kontextbezogenes Chatten

Preise für Tabnine

Dev Preview: Kostenlos für berechtigte Benutzer

Entwickler: 9 $/Monat

Enterprise: 39 $/Benutzer/Monat (bei einer Laufzeit von 1 Jahr)

Bewertungen und Rezensionen zu Tabnine

G2: 4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TabNine?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich bin wirklich erstaunt, wie gut es den erwarteten Code liefert. Manchmal überrascht es mich besonders während der DSA-Praxis, wenn es das Problem einschließlich der Zeit- und Space-Komplexitätslimits identifiziert und entsprechend Code liefert.

Ich bin wirklich erstaunt, wie gut es den erwarteten Code liefert. Manchmal überrascht es mich besonders während der DSA-Praxis, wenn es das Problem einschließlich der Zeit- und Space-Komplexitätslimits identifiziert und entsprechend Code liefert.

⚡ Vorlagenarchiv: Möchten Sie Ihre Code-Dokumentation verbessern oder standardisieren? Verwenden Sie diese Vorlagen für die Code-Dokumentation mit gebrauchsfertigen Formaten, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren, die Zusammenarbeit in Echtzeit verbessern und Ihre Codebasis einfacher verwalten können.

4. GitHub Copilot (Am besten geeignet für schnelles, KI-gestütztes Codieren in gängigen IDEs)

über GitHub Copilot

GitHub Copilot, entwickelt von GitHub in Zusammenarbeit mit OpenAI, ist ein KI-Coding-Assistent, der Ihnen hilft, Code schneller und reibungsloser zu schreiben. Durch die enge Integration von GitHub Copilot in Visual Studio Code fühlt sich die KI wie eine natürliche Erweiterung Ihrer Entwicklungsumgebung an.

Sie basiert auf fortschrittlichen KI-Modellen, darunter OpenAI's Codex (eine speziell für die Programmierung optimierte Version von GPT-3). Jetzt können Benutzer auf Unternehmensebene auf verschiedene Modelle wie GPT-4. 1, Claude und Gemini zugreifen.

Copilot arbeitet direkt in Ihrem Editor und bietet Ihnen während der Eingabe kontextbezogene Code-Vorschläge in Echtzeit. Es kann Kommentare in natürlicher Sprache in funktionierenden Code übersetzen, damit Sie Ihre Ideen ohne Unterbrechung des Flows umsetzen können.

Copilot hilft Ihnen auch bei der Verwaltung Ihres Codes. Es generiert Zusammenfassungen von Pull Requests, hebt wichtige Änderungen hervor und bietet einen kollaborativen Workspace, in dem Sie Vorschläge validieren und Beiträge verfeinern können.

Die besten Features von GitHub Copilot

Passen Sie den Zugriff an das Wachstum Ihres Teams an, indem Sie neue Benutzer hinzufügen und präzise Berechtigungen zuweisen

Arbeiten Sie mit GitHub Copilot zusammen, indem Sie Kommentare hinterlassen, Vorschläge verfeinern oder direkt in Ihrer IDE mit GitHub Copilot Chat (Pro-Version) bearbeiten

Vorschau der projektweiten Auswirkungen von Bearbeitungen in Ihrer gesamten Codebasis, um Regressionen zu vermeiden

Einschränkungen von GitHub Copilot

Gelegentlich bleibt das Programm hängen und wiederholt denselben Code oder erkennt nicht, wann Sie bereit sind, von Kommentaren zum eigentlichen Code überzugehen

Eingeschränkte Kontextwahrnehmung in langen Dateien, außer auf der Enterprise-Ebene

Preise für GitHub Copilot

Für Einzelpersonen

Free

Pro : 10 $/Monat

Pro+: 39 $/Monat

Für Unternehmen

Business : 19 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 39 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GitHub Copilot?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die Tatsache, dass Copilot vorhersagen kann, was Sie schreiben werden, ist ein erstaunliches Feature. Ich liebe es. Da ich auch als Laravel-Entwickler gearbeitet habe, kann ich bestätigen, dass Copilot das Programmieren einfacher und schneller macht. Es ist wirklich intelligent und liefert mir innerhalb von Sekunden die richtigen Codezeilen.

Die Tatsache, dass Copilot vorhersagen kann, was Sie schreiben werden, ist ein erstaunliches Feature. Ich liebe es. Da ich auch als Laravel-Entwickler gearbeitet habe, kann ich bestätigen, dass Copilot das Programmieren einfacher und schneller macht. Es ist wirklich intelligent und liefert mir innerhalb von Sekunden die richtigen Codezeilen.

⚒️Quick Hack: Mit der ClickUp GitHub-Integration können Sie den Status von Aufgaben in ClickUp direkt aus Ihren GitHub-Commit-Meldungen aktualisieren. Fügen Sie die ClickUp-Aufgaben-ID gefolgt vom neuen Status in eckigen Klammern ein. Ein Beispiel: Eine Commit-Nachricht wie "Bug im Login-Flow #DEV-102 behoben [In Überprüfung]" verknüpft den Commit mit der Aufgabe DEV-102 und aktualisiert deren Status in ClickUp auf "In Überprüfung". Mit diesem einfachen Trick bleiben Ihre Aufgaben mit Ihrer Codebasis synchronisiert, sodass Sie nicht zwischen Tools hin- und herspringen müssen und die Kontinuität des Workflows gewahrt bleibt.

5. Codium (Am besten geeignet für KI-gestützte Pull Requests und Code-Governance in Workflows von Unternehmen)

über Codium

Qodo (früher Codium) basiert auf eigenen LLM-Modellen und bietet eine umfassend anpassbare KI-Entwicklungsumgebung. Die kontextreiche Code-Unterstützung durch lokale und Remote-Indizierung verschafft der KI eine umfassende Ansicht Ihrer Repositorys. Es handelt sich um eine KI-gesteuerte Plattform für Code-Integrität, die Entwickler während des gesamten Softwareentwicklungszyklus unterstützt.

Im Vergleich zu Windsurf, das ein starkes kontextbezogenes Code-Verständnis und leichtgewichtige Review-Features bietet, legt Qodo den Schwerpunkt auf die Qualität und Governance des Codes über den gesamten Lebenszyklus hinweg. CodiumAI zeichnet sich außerdem durch die Handhabung komplexer Codebasen aus, wo automatisierte Testgenerierung und Kontext-Indexierung die Review-Zeit drastisch reduzieren können.

Die besten Features von Qodo

Erstellen Sie Best Practices, indem Sie Ihre Codebasis anhand von Beispielen analysieren, um konsistente Codierungsmuster zu identifizieren und Ihrem Team dabei zu helfen, sich an gemeinsamen Standards auszurichten

Limitieren Sie KI-Vorschläge auf die kritischsten Probleme, wie Bugs oder fehlerhafte Logik, um Störungen bei Überprüfungen mit hoher Priorität zu reduzieren

Erkennen Sie automatisch Jira-Referenzen, ziehen Sie Ticketdetails und Anhänge heran

Limits von Codium

Es fehlt ein dauerhafter Chat-Verlauf – Unterhaltungen werden nicht zwischen Sitzungen in IntelliJ übertragen

Nachrichtenkontingentbeschränkungen gelten für kostenlose und niedrigere Pläne

Preise für Codium

Entwickler: 0 $/250 Nachrichten und Nutzung des Tools pro Monat

Teams: 38 $/Benutzer/Monat, 5000 Nachrichten

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Codium

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Codium?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich verwende Qodo fast täglich als wesentlichen Bestandteil meiner Programmierroutine. Seine Zuverlässigkeit und sein beständiger Wert machen es für meine IDE unverzichtbar.

Ich verwende Qodo fast täglich als unverzichtbaren Bestandteil meiner Programmierroutine. Seine Zuverlässigkeit und sein beständiger Wert machen es für meine IDE unverzichtbar.

⚡Vorlagenarchiv: Kostenlose Vorlagen und Formulare für die Fehlerberichterstellung zur Nachverfolgung von Fehlern

6. IntelliCode (Am besten geeignet für intelligente Code-Vervollständigungen innerhalb des Microsoft-Ökosystems)

über IntelliCode

Wenn Sie ein besserer Programmierer im Microsoft-Ökosystem werden möchten, hilft Ihnen Visual Studio IntelliCode dabei, schneller voranzukommen und gleichzeitig Ihren Code sauber und konsistent zu halten. Es ist direkt in Visual Studio und Visual Studio Code integriert und bietet intelligente, kontextbezogene Vorschläge basierend auf dem von Ihnen geschriebenen Code, der Struktur Ihres Projekts und den Mustern Ihres Teams.

Es formatiert und refaktoriert Code automatisch gemäß Best Practices, sodass Ihre Ausgabe ohne ständige manuelle Korrekturen sauber bleibt. Wenn Sie mit APIs arbeiten, sagt es die Argumente voraus, die Sie wahrscheinlich verwenden werden, sodass Sie sich nicht durch die Dokumentation wühlen müssen.

Die besten Features von IntelliCode

Nutzen Sie die automatische Vervollständigung ganzer Zeilen, die Ihnen basierend auf dem aktuellen Kontext fertige Zeilen vorschlägt

Wenden Sie ähnliche Code-Änderungen automatisch auf Ihr gesamtes Projekt an, wenn IntelliCode wiederkehrende Bearbeitungsmuster erkennt

Sehen Sie sich Beispiele aus der Praxis an, wie APIs in öffentlichen Repositorys verwendet werden, um unbekannte Funktionen korrekt zu implementieren

Einschränkungen von IntelliCode

Bietet nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten – es gibt keine Option, das KI-Verhalten anzupassen, Modelle auszuwählen oder Vorschläge an Ihre Codebasis oder Teamstandards anzupassen

In erster Linie für Windows und den Einsatz in Unternehmen optimiert; hoher Preis

Preise für IntelliCode

*IntelliCode selbst ist zwar kostenlos, aber Teil des umfassenderen Visual Studio-Ökosystems, das verschiedene Abonnement-Pläne anbietet:

Visual Studio Enterprise 2022 : 250 $/Benutzer/Monat

Visual Studio Professional 2022: 45 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu IntelliCode

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IntelliCode?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Intellicode lernt während der Nutzung von Ihnen. Daher kann es schlechte Gewohnheiten verstärken und ist eigentlich nur eine Zeitersparnis.

Intellicode lernt während der Verwendung von Ihnen. Daher kann es schlechte Gewohnheiten verstärken und ist eigentlich nur eine Zeitersparnis.

✅ Fun Fact: Leistungsstarke Entwicklerteams verwenden weniger Tools. Teams, die weniger als 9 Plattformen verwenden, erreichen ihre Projektziele viermal häufiger als Teams, die mit mehr als 15 Apps jonglieren.

7. Replit (Am besten geeignet für schnelle Prototypenerstellung und Einzelentwicklung in der Cloud)

über Replit

Replit ist eine browserbasierte Softwareentwicklungsplattform, mit der Sie Code in einem einzigen Workspace schreiben, ausführen und bereitstellen können. Sie kombiniert eine sofort einsatzbereite IDE, integriertes Hosting, Datenbanken und einen KI-gestützten Codierungsassistenten (Replit AI), damit Sie Ihre Ideen schnell umsetzen können.

Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten, Vorlagen verwenden, um Projekte in über 50 Sprachen zu starten, und sogar Full-Stack-Anwendungen erstellen, ohne jemals Ihren Browser verlassen zu müssen.

Für Indie-Hacker und Solo-Entwickler bietet Replit ein All-in-One-Toolkit, um Ideen zu validieren und Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Die KI-gestützten Features helfen Ihnen, Fehler zu beheben, Code zu generieren oder neue Features schnell zu entwickeln. Der KI-Agent von Replit nutzt maschinelles Lernen, um seine Codierungsvorschläge zu verfeinern und die Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.

✅ Wissenswertes: Replit wurde von Highschool-Schülern gegründet. Die Ersteller von Replit begannen noch während ihrer Schulzeit mit der Entwicklung ihrer Cloud-IDE – heute ist sie eines der besten Tools zum schnellen Erlernen und Prototyping von Code.

Die besten Features von Replit

Starten Sie Full-Stack-Apps mit einfachem Englisch. Replit Agent generiert automatisch den Code, installiert Abhängigkeiten und konfiguriert die Umgebung in wenigen Minuten

Verwalten Sie API-Schlüssel und Anmeldedaten als verschlüsselte Umgebungsvariablen, um sie vor Ihrem Code und Ihrer Versionskontrolle zu verbergen

Ordnen Sie Fenster, Registerkarten und Vorschaufenster nebeneinander an, um sie an Ihren Workflow anzupassen und sich beim Codieren besser konzentrieren zu können

Limits von Replit

Einige Benutzer finden den KI-Agenten zu passiv, mit begrenzter Sichtbarkeit dessen, was er tut oder warum

Nicht so funktionsreich wie Desktop-IDEs für große Projekte

Preise für Replit

Starter : Kostenlos

Replit Core: 25 $/Monat

Teams : 40 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Replit

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Replit?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich benutze das neue Tool Replit Agent seit mehreren Monaten und es ist unglaublich, was ich als Nicht-Programmierer damit alles erstellen kann. Ich habe alle möglichen Apps für geschäftliche und private Zwecke entwickelt. Hätte man mir vor ein oder zwei Jahren gesagt, dass ich diese Tools ohne Programmierkenntnisse erstellen könnte, hätte ich für verrückt gehalten.

Ich benutze das neue Tool Replit Agent seit mehreren Monaten und es ist unglaublich, was ich als Nicht-Programmierer damit alles erstellen kann. Ich habe alle möglichen Apps für geschäftliche und private Zwecke entwickelt. Hätte man mir vor ein oder zwei Jahren gesagt, dass ich diese Tools ohne Programmierkenntnisse erstellen könnte, hätte ich für verrückt gehalten.

💡Profi-Tipp: Möchten Sie in der Softwareentwicklung immer einen Schritt voraus sein? Diese Software-Engineering-Trends zeigen, wohin sich die Branche entwickelt.

8. Cody (Am besten geeignet für intelligente Codesuche und KI-Paarprogrammierung in großen Repos)

via Cody

Cody ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der von Sourcegraph entwickelt wurde und Ihnen beim Schreiben, Verstehen und Überarbeiten Ihres Codes hilft. Mit Cody können Sie mehrere Chatbot-Assistenten erstellen und verwalten, die jeweils auf einen bestimmten Anwendungsfall zugeschnitten sind, z. B. als Marketingassistent, Onboarding-Bot oder internes Tool.

Mit Sourcegraph Cody können Unternehmen interne Dokumente verbinden und sogar ihre eigenen Modelle für maßgeschneiderte KI-Ausgaben auf Basis privater Repositorys einbinden.

Mit Sourcegraph Cody können Unternehmen interne Dokumente verbinden und sogar ihre eigenen Modelle für maßgeschneiderte KI-Ausgaben auf Basis privater Repositorys einbinden.

Die besten Features von Cody

Erhalten Sie sofort Antworten auf geschäftliche Fragen. Cody liest und versteht Ihr internes Wissen und liefert innerhalb von Sekunden klare, fachkundige Antworten

Laden Sie beliebige Daten hoch, um Ihre Wissensdatenbank aufzubauen, und Cody kann diese intelligent durchsuchen und darauf reagieren

Schützen Sie Ihre Daten mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie AWS-konformer Verschlüsselung und SOC II-konformen Vektordatenbanken

Einschränkungen von Cody

Gelegentliche Überschneidungen mit IDE-Vorschlägen, wodurch die Autovervollständigung unübersichtlich wirkt

Die Benutzeroberfläche und die Einarbeitung sind weniger intuitiv als bei einigen Mitbewerbern

Cody-Preise

Free

Pro: 9 $/Benutzer/Monat

Enterprise Starter: 19 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 59 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cody

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cody?

Eine G2 -Bewertung lautet:

Da es die neuesten LLMs von Open AI und Google verwendet, sind die Antworten bei der Code-Überprüfung sehr hilfreich und detailliert.

Da es die neuesten LLMs von Open AI und Google verwendet, sind die Antworten bei der Codeüberprüfung sehr hilfreich und detailliert.

9. Amazon Code Whisperer (Am besten geeignet für KI-Codierung in AWS-Umgebungen mit integrierten Sicherheitsprüfungen)

über Amazon Web Services

Amazon CodeWhisperer, jetzt Amazon Q Developer, ist ein KI-Codierungsassistent, der von AWS entwickelt wurde, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen und die Codequalität zu verbessern. Er lässt sich nahtlos in IDEs wie Visual Studio Code, JetBrains und AWS Cloud9 integrieren und bietet während der Eingabe Code-Vorschläge in Echtzeit. CodeWhisperer wurde mit Milliarden von Codezeilen trainiert, darunter Open-Source-Repositorys und der interne Code von Amazon, und bietet umfangreiche Sprachunterstützung wie Python, Java und JavaScript.

Die besten Features von Amazon CodeWhisperer

Erhalten Sie Code-Vorschläge, die für AWS-Services wie Lambda, S3 und DynamoDB optimiert sind

Passen Sie die Empfehlungen von CodeWhisperer an, um die privaten APIs und Bibliotheken Ihres Unternehmens einzubeziehen und sie an Ihre spezifischen Codierungsstandards und -praktiken anzupassen

Wahren Sie den Datenschutz mit Opt-out-Optionen für Telemetrie und die Freigabe von Inhalten

Limits von Amazon CodeWhisperer

Bei wiederholten Eingaben oder Folgemaßnahmen können inkonsistente oder themenfremde Vorschläge zurückgegeben werden.

Eingeschränkter Support für Nicht-AWS-Cloud-Plattformen

Preise für Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon CodeWhisperer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Amazon CodeWhisperer?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Beste an Amazon CodeWhisperer ist die Fähigkeit, während des Codierens Vorschläge in Echtzeit zu geben. Es ist außerdem einfach zu bedienen und zu implementieren und verbessert bei regelmäßiger Verwendung [sic] die Codierungsfähigkeiten erheblich. Auch die angebotene Unterstützung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz meines Codes und meiner Logik.

Das Beste an Amazon CodeWhisperer ist die Fähigkeit, während des Codierens Vorschläge in Echtzeit zu geben. Es ist außerdem einfach zu bedienen und zu implementieren und verbessert durch regelmäßige Verwendung [sic] die Codierungsfähigkeiten erheblich. Auch die angebotene Unterstützung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz meines Codes und meiner Logik.

📚 Weitere Informationen: Entwickler- und Programmier-Communities, denen Sie beitreten können 📚 Weitere Informationen: Entwickler- und Programmier-Communities, denen Sie beitreten können

10. Visual Studio Code (Am besten geeignet für flexible, pluginreiche lokale Entwicklung mit umfassender Sprachunterstützung)

über Visual Studio Code

Visual Studio Code ist ein schlanker Code-Editor, der sich in Ihren Backend- oder Full-Stack-Entwicklungs-Workflow einfügt. Als Backend- oder Full-Stack-Entwickler können Sie IntelliSense verwenden, um intelligente Vervollständigungen basierend auf den Typen und Importen Ihres Projekts zu erhalten. Anschließend können Sie mit dem integrierten Debugger mühelos durch die serverseitige Logik schreiten.

VS Code unterstützt auch integrierte Terminals, REST-Clients und Docker-Tools, sodass Sie Skripte ausführen, Endpunkte aufrufen und Ihre Apps containerisieren können, ohne zwischen Fenstern wechseln zu müssen. Wenn Sie mit Git arbeiten, ist das Versionskontrollfeld integriert und einfach zu bedienen. Und wenn Sie in Cloud-Umgebungen bereitstellen oder auf Remote-Servern codieren, helfen Ihnen Features wie Remote SSH und Dev Containers dabei, einen konsistenten Workflow aufrechtzuerhalten.

✅ Wissenswertes: VS Code ist die weltweit beliebteste IDE. Laut der Entwicklerumfrage 2024 von Stack Overflow verwenden über 73 % der Entwickler VS Code als ihren primären Editor.

Die besten Features von Visual Studio Code

Führen Sie Skripte aus, erreichen Sie Endpunkte und containerisieren Sie Ihre Apps mit dem Support von VS Code für integrierte Terminals und REST-Clients

Integriertes und benutzerfreundliches Versionskontrollfeld für Benutzer von GitHub

Sorgen Sie für einen konsistenten Workflow bei der Bereitstellung in Cloud-Umgebungen oder beim Codieren auf Remote-Servern mit Remote SSH und Dev Containers

Limits von Visual Studio Code

Es fehlen Prüfpfade und eine detaillierte Zugriffskontrolle

Keine integrierten KI-Features – Sie müssen auf Erweiterungen zurückgreifen

Preise für Visual Studio Code

Free

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (über 2300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Visual Code Studio?

Eine G2-Bewertung lautet:

Vscode bietet eine der besten Oberflächen zum Schreiben von Code, von den verschiedenen Themen bis hin zum Marktplatz, auf dem ich weitere Tools erhalten kann, die mir helfen, meine Arbeit produktiver zu gestalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass es mehrere Programmiersprachen unterstützt und durch die Verwendung von Tools aus dem Marktplatz die Erfahrung um das Zehnfache verbessert wird.

Vscode bietet eine der besten Oberflächen zum Schreiben von Code, von den verschiedenen Themen bis hin zum Marktplatz, auf dem ich weitere Tools erhalten kann, die mir helfen, meine Arbeit produktiver zu gestalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass es mehrere Programmiersprachen unterstützt und durch die Verwendung von Tools aus dem Marktplatz die Erfahrung um das Zehnfache verbessert wird.

📚 Weiterlesen: Arten von Jobs im Bereich Programmierung (Fähigkeiten, Gehalt und Karrierewege)

✨ Besonders erwähnenswert: 1. JetBrains AI Assistant : Am besten geeignet für eine tiefe IDE-Integration und sprachspezifische KI-Codierungsunterstützung in allen JetBrains-IDEs2. CodeGeeX: Am besten geeignet für die mehrsprachige KI-Codegenerierung in über 20 Sprachen mit Open-Source-Transparenz3. Pieces for Developers: Am besten geeignet zum Speichern, Wiederverwenden und Organisieren von Code-Schnipseln mit kontextbezogener KI-Unterstützung

Optimieren Sie Ihren gesamten Entwicklungs-Workflow mit der besten Windsurf-Alternative: ClickUp

Windsurf und viele seiner Alternativen bieten intelligente KI-Coding-Features. Tools wie Cursor, Copilot und TabNine helfen Ihnen dabei, Code schneller zu schreiben, aber sie helfen Ihnen nicht dabei, Ihre Sprints zu verwalten, Ihre Dokumentation zu strukturieren oder Ihre Arbeit über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg zu verbinden.

ClickUp ist eine überzeugende Alternative, da es alles, was Sie brauchen, in einem einheitlichen Workspace vereint. Mit ClickUp Brain erhalten Sie ein Tool, das Ihre Aufgaben, Ihren Backlog und Ihre Dokumentation versteht.

Es kann vage Feature-Anfragen aufschlüsseln, saubere Code-Schnipsel generieren, APIs dokumentieren und sogar dabei helfen, den Entwicklungsaufwand innerhalb Ihres Workflows abzuschätzen. Von ClickUp-Dokumenten über Whiteboards bis hin zu nativen Git-Integrationen bleibt jeder Teil Ihres Prozesses verbunden, übersichtlich und anpassbar.

