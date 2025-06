die 11 besten Alternativen zu Dictation.io für Voice-to-Text im Jahr 2025

Schriftsteller sprechen ständig mit sich selbst. Diktier-Tools sorgen dafür, dass sich das produktiv anfühlt.

Dictation. io ist ein guter Ausgangspunkt. Öffnen Sie Ihren Browser, beginnen Sie zu sprechen, und schon erscheinen Ihre Ideen auf dem Bildschirm. Wenn Sie jedoch Kapitel entwerfen, Notizen transkribieren oder umfangreiche Projekte verwalten, wird die Einfachheit schnell zu einem Limit.

Keine Struktur. Keine Formatierung. Kein Versionsverlauf. Keine Möglichkeit, Ihre Arbeit zu organisieren, zu bearbeiten oder zu speichern. Nur eine Wand mit unbearbeitetem Text.

Um diese Einschränkungen zu überwinden, finden Sie hier die besten Alternativen zu Dictation.io, mit denen Sie von einer Lösung, die "einfach funktioniert", zu einer Lösung wechseln können, die so viel besser funktioniert.

Warum Alternativen zu Dictation.io wählen?

Dictation. io ist ein kostenloses, browserbasiertes Speech-to-Text-Tool, das gesprochene Worte in Echtzeit in geschriebenen Text umwandelt.

Um zu verstehen, warum Sie andere Diktat-Tools benötigen, schauen wir uns zunächst die Einschränkungen an, die Dictation. io behindern.

Eingeschränkte Formatierung: Dictation.io bietet zwar eine grundlegende Transkription, jedoch fehlen erweiterte Diktat-Features wie benutzerdefiniertes Vokabular, Rich-Text-Formatierung, Grammatik- und Rechtschreibprüfung, KI-gestützte Strukturierung oder Umschreibung sowie Sprachbefehle zur Verbesserung der Genauigkeit

Browser-Kompatibilität: Als browserbasiertes Diktat-Tool funktioniert es nur in Google Chrome. Wenn Sie andere Browser wie Firefox, Safari oder Edge bevorzugen oder eine mobile App benötigen, müssen Sie nach anderen Alternativen suchen

Keine Integration in längere Workflows: Diese Diktiersoftware bietet kein Projektmanagement, keine Versionshistorie und keinen Cloud-Speicher. Sie können keine Entwürfe in Ordnern organisieren, mit anderen zusammenarbeiten oder Notizen zwischen Geräten synchronisieren

Datenschutz: Der Text wird lokal gespeichert, wodurch er privat bleibt, es gibt jedoch keine Verschlüsselungsoptionen. Wenn Sie in sensiblen Branchen arbeiten, die robusteren Sicherheitseinstellungen benötigen, müssen Sie nach einer anderen Diktiersoftware mit Sicherheit auf Unternehmensniveau suchen

Keine Offline- oder mobile App-Funktionen: Dictation. io erfordert eine Internetverbindung, da es nur im Web und nur in Chrome verfügbar ist

KI-Funktionen fehlen: Während die beste Diktatsoftware die Erstellung von Zusammenfassungen, die Transkription von Notizen und die Hervorhebung von Schlüsselwörtern bietet, fehlen Dictation.io diese KI-Features, mit denen Sie Zeit sparen könnten

👀 Wussten Sie schon? Diktier-Tools sind nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern eine Technologie für Barrierefreiheit. Sprach-zu-Text-Software wurde ursprünglich entwickelt, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Legasthenie zu helfen. Was als assistive Technologie begann, ist heute ein Mainstream-Tool für Produktivität.

Dictation.io-Alternativen auf einen Blick

Sehen Sie sich diese Gegenüberstellung der Alternativen zu Dictation.io an, um die beste Lösung für Ihren Workflow zu finden:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp – KI-Transkription – ClickUp Docs-Sprachnotizen – ClickUp Brain AI-Zusammenfassungen – Aufgabenintegration – Unterstützung mehrerer Sprachen Unternehmen, mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen und Einzelpersonen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Otter. ai – Transkription von Meetings in Echtzeit – Sprechererkennung – KI-generierte Zusammenfassungen – Plattformübergreifender Support Profis, Teams, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Apple Dictation – Offline-Diktat – Automatische Zeichensetzung – Siri-Integration – Sprachbefehle Studenten, Apple-Benutzer und Ersteller von Inhalten Kostenlos auf Apple-Geräten; Pro-Version ab 4,99 $/Monat Google Docs Sprachsteuerung – Sprachdiktat in Google Docs – Mehrsprachiger Support – Befehle zur Bearbeitung von Sprache In einem Abonnement für Microsoft 365 enthalten Free Microsoft Dictate – Integriert in MS Office – Interpunktion in Echtzeit – Filterung sensibler Ausdrücke – Sprachbefehle für das Formatieren Unternehmen, Benutzer von Microsoft 365 Im Abonnement für Microsoft 365 enthalten Braina – Sprachbefehle – Offline-Transkription – KI-Speicher – Support für über 100 Sprachen Profis, technisch versierte Benutzer Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Jahr; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Fireflies. ai – Echtzeit-Transkription – Zusammenfassungen – AskFred KI-Meeting-Assistent – Tools für die Zusammenarbeit Mittlere Teams, Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Letterly – Über 25 Umschreibungsstile – Offline-Sprachnotizen – Webhook-Support Ersteller von Inhalten, mobile Benutzer Benutzerdefinierte Anpassungen verfügbar Speechify – Hochwertige KI-Stimmen – OCR für gedruckten Text – Legasthenikerfreundlich – Geräteübergreifende Synchronisierung Studenten, Berufstätige, Benutzer mit eingeschränkter Barrierefreiheit Free-Plan verfügbar; Premium ab 29 $/Monat Speechnotes – Sprachbefehle für Satzzeichen – AutoSpeichern – Unterstützung für externes Bluetooth-Mikrofon Autoren, Blogger, Studenten Free-Plan verfügbar; Premium ab 1,90 $/Monat Dragon von Nuance – Personalisiertes Sprachtraining, Befehlslisten – Erweiterte Formatierung – Text-zu-Sprache-Wiedergabe – Offline-Steuerung Unternehmen, medizinische/juristische Fachkräfte Keine kostenlose Version; Preise variieren je nach Edition

Die besten Alternativen zu Dictation.io

Sehen wir uns nun die oben aufgeführten Diktat-Tools im Detail an, mit ihren wichtigsten Features, Einschränkungen, Preisen, Bewertungen und Benutzerrezensionen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für integrierte Produktivität und Workflow-Management mit Sprach-zu-Text-Funktion)

Sprachclips in ClickUp aufnehmen und transkribieren Nehmen Sie Voiceovers und Videoaufnahmen ganz einfach in ClickUp auf und transkribieren Sie sie

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, vereint Transkription, Zusammenfassung von Meeting-Notizen und Workflow-Management auf einer Plattform.

Sie können Voice Clips in Aufgabenkommentaren verwenden, um Audiodateien aufzunehmen und an Ihr Team innerhalb oder außerhalb von ClickUp zu senden. Jeder Clip hat ein Aufnahmelimit von 20 Minuten, was detaillierte Nachrichten oder Updates ermöglicht.

Um einen Sprachclip zu erstellen, tippen Sie auf das Mikrofonsymbol im Kommentar-Editor der Registerkarte "Aktivität" einer Aufgabe (auf Mobilgeräten oder im Web), nehmen Ihre Nachricht auf und senden sie dann als Teil des Kommentars. Sie können auch mehrere Sprachclips zusammen mit Text, Bildern oder anderen Anhängen in denselben Kommentar einfügen.

💡 Profi-Tipp: Die Wiedergabegeschwindigkeit für Voice Clips kann angepasst werden (1x, 2x oder 3x) und Sie können durch die Audio-Wellenform blättern, um im Clip zu navigieren. Und wenn Ihr Workspace über ClickUp Brain, die native KI von ClickUp, verfügt, werden Ihre Voice Clips automatisch transkribiert!

Und wenn Sie stattdessen Meetings transkribieren möchten, erledigt ClickUp's AI Notetaker die Arbeit für Sie. Anstatt alles mühsam abzutippen, können Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, während das Tool Ihre Meetings automatisch transkribiert und detaillierte Meeting-Notizen erstellt. Diese Alternative zu Dictation. io funktioniert nahtlos mit Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet, sodass Sie sich keine Gedanken über den Wechsel von Tools oder das Verpassen einzelner Details machen müssen.

Transkribieren, fassen Sie zusammen und weisen Sie Aktionselemente aus Ihren virtuellen Meetings mit ClickUp AI Notetaker zu

Aber es bleibt nicht bei der Transkription. Als beste Diktatsoftware organisiert sie Ihr Meeting in übersichtlichen, strukturierten Notizen – einschließlich wichtiger Erkenntnisse und Aktionspunkte –, die alle direkt in Ihren ClickUp-Posteingang geliefert und in übersichtlichen ClickUp-Dokumenten erfasst werden.

Von dort aus können Sie Ihre Notizen bearbeiten, organisieren und in umsetzbare ClickUp-Aufgaben umwandeln oder sie mit Ihrem Team teilen. Sie können Teamkollegen @erwähnen, um Feedback zu sammeln, und von der gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit innerhalb von Dokumenten profitieren, damit Ihre Notizen immer auf dem neuesten Stand und relevant sind. Durch diese Integration bleibt alles zentralisiert, sodass Ihre Notizen leicht zu finden, freizugeben und umzusetzen sind, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen.

Formatieren Sie Inhalte sofort, wandeln Sie Text in Aufgaben um und arbeiten Sie mit Teams an detaillierten Bearbeitungen mit ClickUp Docs

Sobald Ihre Transkripte organisiert sind, fügt ClickUp mit ClickUp Brain eine intelligente Ebene hinzu . Mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache können Sie mit Ihren Notizen interagieren, genau wie mit einem Teamkollegen. Bitten Sie das System, wichtige Punkte zusammenzufassen, Aktionselemente zu extrahieren oder wichtige Entscheidungen hervorzuheben – ganz ohne sich durch Seiten mit Text zu wühlen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um sofort Einblicke aus Ihren Meeting-Transkripten zu gewinnen

Angenommen, Sie haben gerade ein langes Onboarding-Gespräch mit einem Client beendet. Anstatt durch das gesamte Transkript zu scrollen, können Sie einfach fragen: "Was hat der Client zu den Projektterminen gesagt?" oder "Liste die vereinbarten nächsten Schritte auf. " ClickUp Brain zeigt Ihnen diese Antworten sofort an und verschafft Ihnen so die nötige Klarheit, ohne Zeit zu verschwenden.

Mit den Erkenntnissen aus ClickUp Brain können Sie wichtige Erkenntnisse schnell in Aufgaben umwandeln. Wenn Brain beispielsweise ein Aktionselement wie "Inhaltsplan entwerfen" hervorhebt, können Sie es sofort der richtigen Person zuweisen, eine Frist festlegen und den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben verfolgen. Dieser reibungslose Übergang von der Erkenntnis zur Aufgabe sorgt dafür, dass Sie und Ihr Team organisiert bleiben und auf Kurs bleiben.

Organisieren und verwalten Sie Aufgaben effizient mit ClickUp Aufgaben

📮ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie dieselben Vorteile auch bei der Arbeit erzielen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

Die besten Features von ClickUp

Sorgen Sie für Konsistenz mit Automatisierungen : Weisen Sie Aufgaben automatisch zu oder versenden Sie Benachrichtigungen mit : Weisen Sie Aufgaben automatisch zu oder versenden Sie Benachrichtigungen mit ClickUp-Automatisierungen , wenn die entsprechenden Auslöser aktiviert werden

Arbeit so anzeigen, wie Sie es möchten: Passen Sie die Ansichten mit Passen Sie die Ansichten mit den über 15 Ansichten von ClickUp an, darunter Liste, Board, Kalender oder Gantt, um sie an Ihren Transkriptions-Workflow anzupassen und organisiert zu bleiben

Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit: Erfassen Sie mit Erfassen Sie mit ClickUp Zeiterfassung , wie lange jede Aufgabe dauert, um die Produktivität besser analysieren und genau abrechnen zu können

Überwachen Sie die Leistung mit Dashboards: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Dashboards in Echtzeit, um die Leistung Ihres Teams, den Fortschritt Ihrer Projekte und wichtige Metriken zu überwachen

Limits von ClickUp

Die Plattform kann aufgrund ihrer zahlreichen Features für Benutzer, die sie zum ersten Mal verwenden, etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

🎧 Quick Hack: Der KI-Notizblock von ClickUp kann Meetings in 18 verschiedenen Sprachen automatisch erkennen und transkribieren, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Hindi. Dieses Feature sorgt für eine genaue Transkription, ohne dass eine manuelle Sprachauswahl erforderlich ist.

2. Otter.ai (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkription von Meetings und Zusammenarbeit in Echtzeit)

Otter. ai ist ein KI-gestütztes Tool für die Transkription und Zusammenarbeit in Meetings, das Ihre Unterhaltungen in Meetings in präzisen Text in Echtzeit umwandelt. Sie können es mit Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams verbinden und den Otter Assistant in Ihrem Namen an Meetings teilnehmen lassen, um Notizen zu machen und diese mit Ihrem Team zu teilen.

Wenn Sie Benutzer von Dictation.io sind, werden Sie eine wesentliche Verbesserung der KI-Notiz-App feststellen, die nun ganze Meetings automatisch transkribiert – nicht nur die Sprache eines einzelnen Sprechers.

Sie erhalten außerdem eine Sprechererkennung, die Möglichkeit, benutzerdefiniertes Vokabular für hohe Genauigkeit hinzuzufügen, sowie leistungsstarke Suchtools, um wichtige Momente schnell zu finden. Darüber hinaus können Sie Transkripte in Echtzeit in den iOS-, Web- und Android-Apps von Otter.ai markieren, kommentieren und gemeinsam bearbeiten.

Die besten Features von Otter.ai

Präsentationsfolien automatisch erfassen und freigegebene Folien in Ihr Transkript einfügen

Erstellen Sie einen gemeinsamen Hub, um Transkripte zu verwalten, Zugriffsrechte zu vergeben und alle auf dem Laufenden zu halten

Rufen Sie Ihre zugewiesenen Aufgaben automatisch aus Meetings ab, mit direkten Links zu dem Moment, in dem sie besprochen wurden

Einschränkungen von Otter.ai

Die Plattform muss hinsichtlich der Genauigkeit der Sprechererkennung verbessert werden, und die Bearbeitung ist manchmal etwas umständlich

Preise für Otter.ai

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat

Business: 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir an Otter am besten gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Transkription aufzeichnet.

Was mir an Otter am besten gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Transkription aufzeichnet.

👀 Wussten Sie schon? Otter und seine Alternativen lassen sich zwar in Zoom und Google Meet integrieren, erfordern jedoch häufig ein manuelles Setup oder Browser-Erweiterungen und einen Business-Plan. Mit ClickUp können Sie hingegen Ihren Kalender synchronisieren, und der KI-Notizblock von ClickUp verbindet sich automatisch mit Zoom, Google Meet und Teams, um Notizen zu erstellen. ✅ ClickUp-Vorteil: Keine Browser-Add-Ons erforderlich. Notizen werden direkt mit Ihren Projektaufgaben und Zeitleisten verknüpft.

3. Apple Dictation (Am besten für datenschutzorientierte Sprachsteuerung auf Apple-Geräten)

via Apple

Wenn Sie ein Mac- oder iOS-Benutzer sind, ist Apple Dictation, powered by Siri, bereits in Ihrem Gerät integriert. Im Gegensatz zu einfachen Sprach-zu-Text-Diktat-Tools arbeitet Apple Dictation offline und verarbeitet Sprachdiktate in Echtzeit. Durch die Integration in Ihre Tastatur können Sie ohne Unterbrechung zwischen Spracheingabe und Tastatureingabe wechseln. Das bedeutet, dass Sie benutzerdefinierte Wörter diktieren, einen Satz durch Antippen korrigieren und dann direkt mit dem Sprechen fortfahren können.

Diese Sprach-zu-Text-Softwarelösung verfolgt einen Ansatz, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht, und nutzt die Verarbeitung auf dem Gerät im gesamten Apple-Ökosystem. Sie können die Spracheingabe direkt in jeder App verwenden.

Darüber hinaus fügt es automatisch Satzzeichen wie Punkte, Kommas und Fragezeichen ein, während Sie sprechen. Dictation. io hingegen fügt keine Satzzeichen automatisch ein. Stattdessen ist es auf Sprachbefehle angewiesen; Benutzer müssen explizit sagen, dass Satzzeichen (z. B. "Komma", "Punkt") hinzugefügt werden sollen, damit diese in die Transkription aufgenommen werden.

Die besten Features von Apple Dictation

Wählen Sie "Audioaufnahmen freigeben", damit Apple Beispiele Ihrer Siri- und Diktat-Interaktionen zur Qualitätsverbesserung überprüfen kann

Sagen Sie Befehle wie "[Wort] auswählen" oder "[Phrase] löschen", um schnelle Änderungen vorzunehmen, ohne tippen zu müssen

Verwenden Sie Sprachbefehle wie "Rückgängig" oder "Wiederholen", um Ihre letzte Aktion rückgängig zu machen oder zu wiederholen

Limits von Apple Dictation

Die Diktatfunktion wird automatisch angehalten, wenn Sie etwa 30 Sekunden lang nicht sprechen. Dies kann den Flow bei längeren Diktat-Sitzungen auf Apple-Geräten unterbrechen

Preise für Apple Dictation

Kostenlos auf Apple-Geräten

Dictate Pro (1 Monat, iOS): 4,99 $

Dictate Pro (1 Monat, iOS/macOS): 5,99 $

Dictate Pro (1 Jahr, iOS): 12,99 $

Dictate Pro (1 Jahr iOS/macOS): 17,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Dictation

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apple Dictation?

Eine Bewertung im App Store lautet:

Ich verwende diese App, um eine große Anzahl von Briefen zu transkribieren, einige davon getippt, andere handschriftlich. Die Fehlerquote ist gut, im Allgemeinen weniger als 5 %.

Ich verwende diese App, um eine große Anzahl von Briefen zu transkribieren, einige davon getippt, andere handschriftlich. Die Fehlerquote ist gut, im Allgemeinen weniger als 5 %.

⚡Vorlagenarchiv: Verwenden Sie nach der Transkription Ihrer Meetings Vorlagen für Aufgabenlisten, um Erkenntnisse in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. In diesen Vorlagen können Sie Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt an einem Ort verfolgen.

4. Google Docs Voice Typing (Am besten geeignet für die kostenlose browserbasierte Sprachsteuerung in Google Workspace)

über Google Workspace

Google Docs Voice Typing ist ein integriertes, browserbasiertes Tool zur Sprach-zu-Text-Umwandlung, das für das freihändige Verfassen von Dokumenten entwickelt wurde. Es ist nur in Chrome auf dem Desktop verfügbar und unterstützt über 100 Sprachen sowie grundlegende Sprachbefehle wie Zeichensetzung und Formatierung.

Es verarbeitet zwar keine Sprachaufnahmen und bietet keine erweiterten Features wie Sprecherbeschreibungen, eignet sich aber hervorragend für schnelle Notizen oder den Entwurf längerer Inhalte. Im Vergleich zu Windows Voice Typing ist es stärker an das Google-Ökosystem gebunden, aber genauso einfach zu bedienen. Da es auf den Trainingsdaten von Google basiert, verbessert sich die Genauigkeit im Laufe der Zeit für häufig verwendete Phrasen, Akzente und Sprachmuster.

Die besten Features der Google Docs-Sprachsteuerung

Bewegen Sie den Cursor auf einen Fehler und korrigieren Sie ihn, ohne das Mikrofon auszuschalten. Setzen Sie den Cursor nach der Korrektur an die richtige Stelle, um mit dem Diktieren fortzufahren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf grau unterstrichene Wörter, um die vorgeschlagenen Ersetzungen anzuzeigen und auszuwählen

Verwenden Sie Sprachbefehle wie "Absatz auswählen", "Kursiv schreiben" oder "Zum Ende der Zeile gehen" für die Bearbeitung

Einschränkungen der Sprachsteuerung in Google Docs

Die Sprachsteuerung von Google Docs unterscheidet nicht zwischen mehreren Sprechern in einer Unterhaltung und eignet sich daher weniger für die Transkription von Gruppendiskussionen oder Interviews

Preise für Google Docs Voice Typing

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Google Docs Voice Typing

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 28.000 Bewertungen)

📚 Bonus: Kostenloser Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen Tools

5. Microsoft Dictate (Am besten für Benutzer von Microsoft Office, die eine integrierte Sprachdiktatfunktion benötigen)

über Microsoft 365

Wenn Sie über ein aktives Microsoft 365-Abonnement verfügen, bietet Microsoft Dictate eine Sprach-zu-Text-Funktion, die sich direkt in Microsoft Office-Anwendungen wie Word, Outlook, PowerPoint und OneNote integrieren lässt.

Dank der Unterstützung mehrerer Sprachen eignet sich die Software als Diktiersoftware für Benutzer, die in unterschiedlichen Umgebungen arbeiten, darunter Microsoft Word, oder häufig zwischen Sprachen wechseln müssen.

Diese kostenlose Diktatsoftware fügt automatisch Kommas, Zeiträume und andere Satzzeichen basierend auf Ihrer Sprache ein, wodurch manuelle Korrekturen überflüssig werden. Darüber hinaus können Sie Sprachbefehle zur Bearbeitung von Text verwenden, z. B. Fettdruck oder Aufzählungspunkte, wodurch die Bearbeitung Ihrer Dokumente freihändig und effizienter wird.

Die besten Features von Microsoft Dictate

Diktieren Sie ein Wort oder eine Phrase und verwenden Sie dann Sprachbefehle wie "fett", "kursiv" oder "unterstreichen", um bestimmte Teile des Textes zu formatieren

Fügen Sie Kommentare direkt in Ihr Dokument ein, indem Sie einen Satz diktieren und anschließend den Befehl zum Hinzufügen eines Kommentars geben

Maskieren Sie potenziell sensible oder unangemessene Ausdrücke automatisch, indem Sie sie in * umwandeln, um Professionalität zu wahren und sicherzustellen, dass der Inhalt angemessen bleibt

Einschränkungen von Microsoft Dictate

Microsoft Dictate funktioniert nur innerhalb von Microsoft Office-Anwendungen wie Word, Outlook und PowerPoint und bietet daher weniger Integrationsmöglichkeiten mit anderer Software oder anderen Plattformen

Preise für Microsoft Dictate

Microsoft Dictate ist Teil eines Abonnements für Microsoft 365

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Dictate?

Eine Rezension auf Reddit lautet:

Ich habe die Diktat-Feature in Microsoft Word verwendet, um Teile meiner Dissertation zu entwerfen, und habe sie dann durch Tippen bearbeitet... Insgesamt hat es ziemlich gut funktioniert. Der Großteil der Bearbeitung, die ich letztendlich vorgenommen habe, diente der allgemeinen Verbesserung, was unabhängig davon, ob ich diktiert oder getippt hätte, der Fall gewesen wäre.

Ich habe die Diktat-Funktion in Microsoft Word verwendet, um Teile meiner Dissertation zu entwerfen, und habe sie dann durch Eingabe überarbeitet... Insgesamt hat das ziemlich gut funktioniert. Die meisten Bearbeitungen, die ich vorgenommen habe, dienten der allgemeinen Verbesserung, was unabhängig davon, ob ich diktiert oder getippt hätte, der Fall gewesen wäre.

👀 Wussten Sie schon? Menschen sprechen durchschnittlich 110 bis 150 Wörter pro Minute, können aber nur 20 bis 45 Wörter pro Minute mit der Hand schreiben. Das ist eine enorme Produktivitätslücke in Meetings, in denen Ideen schnell fliegen und Nachverfolgung wichtig ist. Wenn Sie KI für Meeting-Notizen verwenden, müssen Sie nicht alles aufschreiben. Sie können KI Unterhaltungen erfassen, wichtige Erkenntnisse organisieren und sogar automatisch Aktionselemente generieren lassen.

6. Braina (Am besten für Offline-KI-Diktat mit persönlichen Assistenz-Features)

via Braina

Braina ist ein KI-gestützter Assistent und eine Diktatsoftware, die Sprache in über 100 Sprachen in Text umwandelt. Sie kann in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, darunter MS Word, Gmail und Notepad. Mit Braina können Sie große Sprachmodelle wie GPT-4 und Claude 3 lokal auf Ihrem PC ausführen und so durch die Offline-Verarbeitung von Daten einen besseren Datenschutz und eine schnellere Leistung gewährleisten.

Braina verfügt über ein KI-Gedächtnis, das das menschliche kognitive Gedächtnis nachahmt, um Interaktionen im Laufe der Zeit zu personalisieren.

Dictation.io hingegen konzentriert sich hauptsächlich auf die Echtzeit-Transkription und kann sich weder vergangene Interaktionen merken noch an die Präferenzen des Benutzers anpassen. Darüber hinaus können Sie mit der LocalLibrary von Braina Ihre eigene persönliche Wissensdatenbank aufbauen und mit ihr über Abfragen in natürlicher Sprache interagieren.

Die besten Features von Braina

Automatisieren Sie Aufgaben, suchen Sie Dateien, richten Sie Erinnerungen ein und spielen Sie Medien mit Befehlen in natürlicher Sprache ab

Konvertieren Sie Audioaufnahmen (.mp3, .wav) und Video-Dateien (.mp4) offline direkt auf Ihrem Computer in Text

Chatten Sie mit PDFs, Webseiten und Screenshots, indem Sie Fragen stellen und mithilfe integrierter KI-Modelle Erkenntnisse gewinnen

Einschränkungen von Braina

Bei komplexeren oder detaillierteren Sprachbefehlen für bestimmte Aufgaben oder Anwendungen kann es zu Schwierigkeiten kommen

Preise für Braina

Lite : Kostenlos

Pro: 99 $ pro Jahr

Pro Plus: 199 $ für 2 Jahre

Pro Ultra: 299 $ für 3 Jahre

Bewertungen und Rezensionen zu Braina

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Braina?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Von Anfang an benutzerfreundlich, hohe Genauigkeit und sehr flexibel – das bedeutet, dass die Arbeit unabhängig davon, wo der Text platziert wird, genauso gut funktioniert: E-Mails, Blogs, Social-Media-Beiträge, die meisten mit Windows kompatiblen Word-Plattformen. Umgebungsgeräusche scheinen die Transkription von Braina nicht zu beeinträchtigen, ein weiterer Pluspunkt.

Von Anfang an benutzerfreundlich, hohe Genauigkeit und sehr flexibel – das bedeutet, dass die Arbeit unabhängig davon, wo der Text platziert wird, immer gleich gut funktioniert: E-Mails, Blogs, Social-Media-Beiträge, die meisten mit Windows kompatiblen Word-Plattformen. Umgebungsgeräusche scheinen die Transkription von Braina nicht zu beeinträchtigen, ein weiterer Pluspunkt.

📚 Bonus: So fügen Sie einem Video eine Sprachausgabe hinzu, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer zu steigern

7. Fireflies. ai (Am besten geeignet für die automatisierte Transkription von Meetings und die Zusammenarbeit im Team)

Während Dictation. io grundlegende Sprach-zu-Text-Diktatfunktionen bietet, geht Fireflies noch einen Schritt weiter. Es kann automatisch an Ihren Meetings teilnehmen, diese aufzeichnen und Echtzeit-Transkriptionen erstellen. Nach der Synchronisierung mit Ihrem Kalender kann Fireflies Ihre Meetings auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams in über 30 Sprachen zusammenfassen.

Nach dem Anruf erhalten Sie prägnante, KI-generierte Zusammenfassungen, in denen die wichtigsten Punkte, zu erledigenden Elemente und Entscheidungen hervorgehoben sind.

Im Gegensatz zu Dictation. io, einem Tool zum Erstellen von Notizen, können Sie mit Fireflies Transkripte freigeben, Kommentare an bestimmten Stellen hinterlassen, auf Zeitstempel reagieren und sogar Audio-Soundbites für Ihr Team erstellen.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erhalten Sie sofortige Antworten, erstellen Sie E-Mails nach Meetings und automatisieren Sie Nachfassaktionen mithilfe von Erkenntnissen, die direkt aus Ihren Meeting-Transkripten mit dem KI-Assistenten AskFred gewonnen werden

Analysieren Sie die Teamdynamik mit Conversation Intelligence, um Kommunikationsmuster aufzudecken

Verbinden Sie Fireflies.ai mit über 40 Apps wie Salesforce, HubSpot, Slack und Asana, um das Freigeben von Notizen zu automatisieren und Ihre Workflows zu optimieren

Einschränkungen von Fireflies.ai

Fireflies ist keine gewöhnliche Sprach-zu-Text-Software, sondern ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der speziell für die Transkription und Analyse von Unterhaltungen in Meetings entwickelt wurde

Preise für Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $ pro Platz/Monat

Business: 29 $ pro Platz/Monat

Enterprise: 39 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (10+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies.ai?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Zusammenfassungen sind unglaublich genau und aufschlussreich, und ich finde es toll, dass man jeden Punkt für mehr Kontext erweitern kann (ein großer Vorteil des Pro-Plans). Die Möglichkeit, die Zusammenfassung des Meetings neben dem vollständigen Transkript anzuzeigen, spart enorm viel Zeit, und dank der verknüpften Zeitstempel kann man direkt zu dem Teil der Unterhaltung springen, den man braucht.

Die Zusammenfassungen sind unglaublich genau und aufschlussreich, und ich finde es toll, dass man jeden Punkt für mehr Kontext erweitern kann (ein großer Vorteil des Pro-Plans). Die Möglichkeit, die Zusammenfassung des Meetings neben dem vollständigen Transkript anzuzeigen, spart enorm viel Zeit, und dank der verknüpften Zeitstempel kann man direkt zu dem Teil der Unterhaltung springen, den man braucht.

⚡Vorlagenarchiv: Geben Sie sich nicht mit einer rohen Transkription zufrieden. Verwenden Sie Vorlagen für Meeting-Notizen, um mehr als nur eine wortgetreue Erfassung zu erhalten und die Prioritäten Ihres Teams widerzuspiegeln.

8. Letterly (Am besten geeignet zum Umschreiben von Sprachnotizen in strukturierte Formate auf Mobilgeräten)

via Letterly

Wenn Sie als Ersteller von Inhalten Ihre gesprochenen Ideen in ausgefeilte, veröffentlichungsreife Texte umsetzen möchten, ist Letterly ein KI-gestütztes Diktat-Tool für Sie.

Letterly ist auf iOS-Geräten, Android, macOS und Webplattformen verfügbar und bietet über 25 Umschreibungsstile. Mit der Sprachsteuerungsfunktion können Sie Wörter diktieren, um E-Mails, To-Do-Listen, Social-Media-Beiträge und Zusammenfassungen zu schreiben. Sie können sogar Ihre bevorzugten Umschreibungsstile mit Lesezeichen versehen.

Sie können damit Sprachnotizen auch bei ausgeschaltetem Bildschirm Ihres Geräts aufzeichnen, was Ihnen Flexibilität für die Nutzung unterwegs bietet. Darüber hinaus unterstützt die App Webhooks, sodass Sie Notizen direkt an Plattformen wie Google Docs und Notion senden und Ihren Workflow optimieren können.

Die besten Features von Letterly

Organisieren Sie Notizen mit Tags für eine einfache Kategorisierung und Wiederauffindbarkeit

Erstellen Sie wenige Sekunden nach der Transkription einen Titel für Ihre Notiz, den Sie manuell bearbeiten können

Sprache in über 90 Sprachen transkribieren

Buchstäbliche Einschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Navigation durch die Diktat-Features der App eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, insbesondere bei der Anpassung der Einstellungen für Ton und Format

Letterly-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Letterly

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Letterly?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Benutzeroberfläche von Letterly ist unglaublich intuitiv, sodass jeder ohne Probleme sofort loslegen kann.

Die Benutzeroberfläche von Letterly ist unglaublich intuitiv, sodass jeder ohne Probleme sofort loslegen kann.

📚 Bonus: Kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

9. Speechify (Am besten geeignet zum Anhören von Dokumenten und zum Umwandeln von Text in Sprache für unterwegs)

via Speechify

Speechify ist ein hilfreiches Text-to-Speech-Tool für Schüler und Studenten, die eine flexiblere und zugänglichere Möglichkeit suchen, Lesematerial aufzunehmen. Benutzer können aus über 200 KI-Stimmen wählen, darunter lustige Optionen wie Gwyneth Paltrow und Snoop Dogg.

Sie können sogar die Lesegeschwindigkeit von 0,5x bis 9x anpassen. Dank der Synchronisierung mehrerer Geräte können Sie während Ihrer Pendelfahrt mit dem Hören beginnen und später auf Ihrem Laptop dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Wenn Sie mit gedruckten Handouts, Büchern oder Unterrichtsmaterialien arbeiten, können Sie mit der integrierten OCR-Funktion von Speechify physische Seiten mit Ihrem Smartphone scannen und sofort in Audio umwandeln.

Die besten Features von Speechify

Erhalten Sie Support für über 30 Sprachen und regionale Akzente

Greifen Sie auf einen auditiven Support zu, der speziell für Menschen mit Legasthenie entwickelt wurde

Schaffen Sie eine ablenkungsfreie Umgebung mit dem Fokusmodus, integrierten Timern und Fortschrittsanzeigen, damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren und Ihre Produktivität aufrechterhalten können

Verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit Tastaturverknüpfungen

Limits von Speechify

Obwohl Premium-Stimmen in der Regel von hoher Qualität sind, berichten einige Benutzer, dass bestimmte Stimmen roboterhaft oder unnatürlich klingen können

Preise für Speechify

Free

Premium: 29 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Speechify

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Speechify?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich verwende Speechify Text to Speech für meine Arbeit. Ich mache viel Lektorat und mein Gehirn wird müde. Die Möglichkeit, den Text laut zu hören, hilft mir, mich zu konzentrieren und schneller zu arbeiten. Ich habe mein Gehirn sogar darauf trainiert, mit der fünffachen Geschwindigkeit zu hören, sodass ich die Bearbeitung in Rekordzeit bewältigen kann! Ich liebe die Web-App und die Browser-Erweiterung – ich nutze beides.

Ich verwende Speechify Text to Speech für meine Arbeit. Ich mache viel Lektorat und mein Gehirn wird müde. Die Möglichkeit, den Text laut zu hören, hilft mir, mich zu konzentrieren und schneller zu arbeiten. Ich habe mein Gehirn sogar darauf trainiert, mit der fünffachen Geschwindigkeit zu hören, sodass ich die Bearbeitung in Rekordzeit erledigen kann! Ich liebe die Web-App und die Browser-Erweiterung – ich nutze beides.

10. Speechnotes (Am besten für ablenkungsfreies Aufzeichnen von Sprachnotizen in Echtzeit)

via Speechnotes

Speechnotes ist ein Tool für die Sprach-zu-Text-Umwandlung und Transkription, das für eine ablenkungsfreie Spracheingabe entwickelt wurde. Es basiert auf der Spracherkennungs-Engine von Google und unterstützt über 70 Sprachen. Es wandelt Ihre Sprache in Echtzeit in strukturierten Text um und unterstützt Sprachbefehle für Zeichensetzung und Formatierung.

Als Alternative zu Dictation. io speichert es Ihre Notizen automatisch. Sie können sie als Nur-Text exportieren oder herunterladen. Mit dieser kostenlosen Diktatsoftware können Sie auch benutzerdefinierte Schlüssel für häufig verwendete Phrasen festlegen und Bluetooth-Mikrofone für die freihändige Eingabe anschließen.

Die besten Features von Speechnotes

Sagen Sie Wörter wie "Komma", "Zeitraum" oder "neue Zeile" laut, und Speechnotes fügt sofort die richtige Zeichensetzung oder das richtige Format ein

Erkennt den Beginn neuer Sätze und schreibt das erste Wort groß

Laden Sie vorhandene Textdateien hoch, um sie per Sprache zu bearbeiten, oder exportieren Sie Ihre diktierten Notizen als TXT-Datei oder in Google Drive

Einschränkungen von Speechnotes

Speechnotes bietet keinen Support für mehrere Ausgabeformate, was für Benutzer, die für ihre Arbeit verschiedene Dateitypen benötigen, unpraktisch sein kann

Preise für Speechnotes

Premium : 1,90 $/Monat

Free

Premium: 1,90 $/Monat

Pay as you go: 0,1 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen zu Speechnotes

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach KI-Transkriptionstools, die zu Ihrem Workflow passen. Autoren benötigen beispielsweise Bearbeitungsfunktionen oder die Formatierung von Sprachaufnahmen für Blogbeiträge. Teams hingegen suchen eher nach Tools für die Zusammenarbeit und die Beschriftung von Sprechern.

11. Dragon von Nuance (Am besten geeignet für Sprachdiktate in Unternehmen mit hoher Genauigkeit und benutzerdefinierten Vokabularen)

via Dragon von Nuance

Nuance Dragon NaturallySpeaking ist eine Spracherkennungssoftware, mit der Sie Dokumente diktieren, E-Mails verfassen und sogar Computeranwendungen nur mit Ihrer Stimme steuern können. Mit der integrierten Text-to-Speech-Funktion können Sie sich den diktierten Text vorlesen lassen. So können Sie Fehler leichter erkennen und Ihre Texte effektiver überarbeiten.

Der entscheidende Unterschied zwischen Dictation.io und der Dragon-Diktiersoftware besteht darin, wie jedes Tool die Genauigkeit im Laufe der Zeit handhabt. Dictation.io bietet eine ordentliche Erkennung, aber Dragon lernt und passt sich während der Nutzung an Ihre Stimme, Ihren Wortschatz und sogar Ihren Akzent an. Das Ergebnis ist eine personalisierte und zuverlässige Transkription. Es handelt sich um eine spezielle Diktiersoftware für längere Dokumente oder branchenspezifische Terminologie.

Die besten Features von Dragon by Nuance

Geben Sie ungewöhnliche oder schwer zu buchstabierende Begriffe in Ihr Dokument ein und trainieren Sie die Software, diese anhand Ihrer Stimme zu erkennen

Weisen Sie langen oder häufig verwendeten Phrasen Verknüpfungen zu, um sie automatisch an der richtigen Stelle einzufügen

Geben Sie Ihre Diktate per E-Mail weiter, speichern Sie sie auf Plattformen wie OneDrive oder Notion oder öffnen Sie die Datei in Microsoft Word

Einschränkungen von Dragon by Nuance

Dragon unterstützt zwar mehrere Sprachen, aber möglicherweise sind nicht alle Dialekte oder Akzente vollständig für die Erkennung optimiert

Preise für Dragon von Nuance

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Dragon von Nuance

G2 : 4/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 3,9/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dragon von Nuance?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich benutze Dragon seit zwei Jahren. Es hat mir geholfen, bei der Arbeit produktiver zu werden. Mit der Dragon-Software transkribiere ich pro Woche mehr Audio-Stunden als mit einer QWERTZ-Tastatur.

Ich benutze Dragon seit zwei Jahren. Es hat mir geholfen, bei der Arbeit produktiver zu werden. Mit der Dragon-Software transkribiere ich pro Woche mehr Audio-Stunden als mit einer QWERTZ-Tastatur.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in Klarheit mit ClickUp

Dictation.io und seine Alternativen mögen für einfache Transkriptionen ausreichend sein. Wenn Ihr Workflow jedoch mehr Genauigkeit, Organisation und Intelligenz erfordert, brauchen Sie etwas Besseres.

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp werden Ihre Meetings automatisch transkribiert, sodass Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können, anstatt Notizen zu machen. ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter, indem es klare Zusammenfassungen erstellt und wichtige Erkenntnisse extrahiert, damit Sie schnell verstehen, worauf es ankommt.

Und mit ClickUp Docs haben Sie einen zentralen Ort, an dem Sie alles speichern, bearbeiten und organisieren können – von Meeting-Protokollen über Brainstorming-Sitzungen bis hin zu Notizen zu Aufgaben.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Notizen, Meetings und Aufgaben.