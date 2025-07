14 kostenlose Vorlagen für Kundenempfehlungen zum Ausbau Ihres Geschäfts

Wenn es eine Wachstumsstrategie gibt, die nie aus der Mode kommt, dann ist es Empfehlungsmarketing. Und ehrlich gesagt macht das auch Sinn.

Laut einem Bericht vertrauen satte 86 % der Benutzer Empfehlungen und Bewertungen mehr als Werbung. Denken Sie einmal darüber nach: Wenn ein Client sich die Zeit nimmt, Ihr Geschäft weiterzuempfehlen, geht es nicht nur um die von Ihnen erbrachte Dienstleistung.

Das bedeutet, dass sie sich gesehen, unterstützt und von Ihrer Arbeit überzeugt genug gefühlt haben, um ihren Namen dafür zu geben. Das bedeutet, dass Sie nicht nur gut in dem sind, was Sie tun – Sie sind zuverlässig, vertrauenswürdig und es lohnt sich, über Sie zu sprechen.

Das ist das Besondere an einer gut geschriebenen Kundenempfehlung. Sie verleiht Ihrem Geschäft eine Glaubwürdigkeit, die Sie mit Werbung nicht kaufen können, und hilft Ihnen, auf altbewährte Weise zu wachsen – durch Mundpropaganda.

Damit Sie das Beste daraus machen können, haben wir 14 der besten kostenlosen Vorlagen für Kundenempfehlungen zusammengestellt, die Sie in Ihrem Toolkit haben sollten. Von Empfehlungsformularen über Follow-ups bis hin zu Dankesnotizen enthält jede Vorlage wichtige Details und schnelle Tipps, damit Sie ohne Rätselraten bessere Beziehungen aufbauen können.

Was sind Vorlagen für Kundenempfehlungen?

Vorlagen für Kundenempfehlungen sind vorgefertigte Nachrichten oder Formulare, mit denen Sie zufriedene Kunden und Klienten bitten können, Ihr Geschäft weiterzuempfehlen. Darüber hinaus können Sie damit die Empfehlungen nachverfolgen.

Diese Vorlagen bieten Ihnen ein übersichtliches Format, das in der Regel Folgendes enthält:

Versandfertige E-Mails/Nachrichten, um Clients um Empfehlungen zu bitten

Eine Dankesnotiz für erledigte Aufgaben

Infos zu Ihren Prämien- oder Empfehlungsprogrammen

Einfache Formulare zum Erfassen von Empfehlungsdetails

Folgen Sie mit Nachrichten, um die Unterhaltung am Laufen zu halten

Diese Vorlagen sparen Ihnen Zeit und helfen Ihnen, konsistent zu bleiben, sodass Sie nicht jedes Mal von vorne anfangen müssen. Sie müssen sie nur an Ihre übliche Kommunikation mit verschiedenen Clients anpassen und einen einzigartigen Empfehlungslink freigeben, damit diese loslegen können.

Was macht eine gute Vorlage für Kundenempfehlungen aus?

Eine schnelle Google-Suche liefert Tausende von Vorlagen für Kundenempfehlungen. Aber wie finden Sie heraus, welche davon Ihre Zeit und Ihren Aufwand wirklich wert sind?

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei einer soliden Vorlage achten sollten:

Einfache und klare Sprache: Eine gute Vorlage für Kundenempfehlungen ist einfach und prägnant. Sie enthält keine Fachbegriffe, sondern nur eine klare Botschaft, damit Ihr Kunde genau weiß, worum Sie ihn bitten

Personalisierungsoptionen: Suchen Sie nach Features, mit denen Sie Kundennamen hinzufügen, etwas erwähnen können, das ihnen an der Zusammenarbeit mit Ihnen besonders gefallen hat, und die Empfehlungsanfrage eher wie eine echte Unterhaltung als wie eine allgemeine Nachricht wirken lassen

Wertversprechen: Anstatt einfach um einen Gefallen zu bitten, wählen Sie eine Vorlage, die den Wert Ihrer Dienstleistung klar erklärt. Dies gibt Ihren Kunden einen echten Grund, sie mit ihren Bekannten zu teilen

Professionelles Design: Finden Sie eine Vorlage für ein Empfehlungsprogramm, die ein klares Format und das Erscheinungsbild Ihrer Marke verwendet, um einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Wenn Ihr Client sie freigibt, wirft das ein gutes Licht auf Ihr Geschäft

Dankbarkeit ausdrücken: Überprüfen Sie, ob die Vorlage ein aufrichtiges „Danke“ enthält, unabhängig davon, ob sie sich auf eine bestimmte Person bezieht oder nicht. Wertschätzung zu zeigen, trägt wesentlich dazu bei, Ihre Beziehungen zu stärken

14 kostenlose Vorlagen für Kundenempfehlungen

Jetzt, da Sie wissen, wonach Sie suchen, finden Sie hier 14 kostenlose Vorlagen für Kundenempfehlungen, mit denen Sie Ihr Empfehlungsprogramm starten können.

1. ClickUp-Formularvorlage

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Formularvorlage von ClickUp, um Umfragedaten aller Art zu sammeln und zu verwalten

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Client-Empfehlungen zu sammeln und zu verwalten, sind Formulare. Die Formularvorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, ohne großen Aufwand.

Sie bieten Ihnen eine klare, anpassbare Struktur mit Feldern, Status und Ansichten. Damit organisieren Sie nicht nur wichtige Details wie den Namen der Person, die die Empfehlung ausspricht, den Namen der empfohlenen Person und die Dienste, an denen diese interessiert ist. Sie sparen auch Zeit und sorgen für Konsistenz in Ihrem Empfehlungsprogramm.

Diese Vorlage ist jedoch mehr als nur ein Ort zum Sammeln von Informationen – sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Maßnahmen zu ergreifen. Dank der Aufgabenverwaltungs-Engine von ClickUp wird jede Übermittlung nachverfolgt, organisiert und überprüft, wodurch Ihr gesamtes Empfehlungsprogramm direkt mit Ihrem Workflow verbunden wird. Dies macht die Vorlage zu einer hervorragenden Option für Ad-hoc-Aufgaben wie die Aufnahme von Clients, interne Anfragen oder Anmeldungen zu Ereignissen.

💜 Die wichtigsten Features:

Integrierte Ansichten wie Registrierungsformular, Phasen und Erste Schritte zum Sammeln strukturierter Eingaben

Benutzerdefinierte Status wie „Abgeschlossen“, „Abgelehnt“, „In Bearbeitung“ und „Neue Registrierung“, um den Fortschritt jeder Empfehlung zu überwachen

Benutzerdefinierte Felder zum Erfassen und Organisieren von Infos wie Zweck, Kontaktdaten der Empfehlenden, ID-Uploads usw.

Zusammenfassende Ansicht für einen Überblick über die Formularleistung und Übermittlungen auf einen Blick

Native Integration mit ClickUp-Automatisierungen zum Versenden von Erinnerungen per E-Mail, Hinzufügen von Kommentaren, Zuweisen von Aufgaben und mehr

🔑 Ideal für: Freiberufler, kleine Unternehmen oder Agenturen, die ein einfaches, aber effektives Empfehlungsprogramm einrichten und Kundenfeedback sammeln möchten.

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Standorte in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Kundenerfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

2. ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails, um freundliche Erinnerungen zu versenden, damit Clients Ihre Empfehlungsanfragen nicht vergessen

Wenn Sie ein Client-Empfehlungsprogramm betreiben, kann die richtige Nachverfolgung zum richtigen Zeitpunkt den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und genau dafür ist die ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails gedacht.

Ganz gleich, ob Sie sich bei einem Client für eine Empfehlung bedanken, sich nach einem von ihm weitergeleiteten Lead erkundigen oder jemanden, der Zinsen gezeigt hat, daran erinnern möchten, mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über alle Unterhaltungen zu Empfehlungen. Sie organisiert den gesamten Prozess mit automatisierten Nachrichten und zeitnahen Erinnerungen.

Wie alle ClickUp-Vorlagen verfügt sie über benutzerdefinierte Status, mit denen Sie den Status jeder E-Mail verfolgen können – gesendet, auf Antwort wartend oder erledigt. Außerdem können Sie eigene Felder hinzufügen, z. B. „Empfehlungsquelle“ oder „Gewünschte Dienstleistung“, damit alles spezifisch für Ihr Empfehlungsprogramm bleibt.

💜 Schlüssel-Features:

Vordefinierte Unteraufgaben für verschiedene Follow-up-Szenarien (z. B. nach dem Meeting, Angebotsaktualisierungen)

Integrierte Checkliste zur Qualitätssicherung für prägnante, markengerechte E-Mails

Aufgabenbasiertes Projektmanagement zum Zuweisen und Nachverfolgen von Folgeaktivitäten

Automatisierte Fälligkeitsdaten und Erinnerungen sorgen für zeitnahe und konsistente Nachfassaktionen

🔑 Ideal für: Vertriebs- oder Marketing-Teams, die in erster Linie auf Mundpropaganda setzen.

3. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verbinden Sie Ihr Empfehlungsprogramm mit dem ClickUp CRM-System mithilfe der ClickUp CRM-Vorlage

Die Pflege von Kundenbeziehungen kann schnell unübersichtlich werden. Wie können Sie also für Übersichtlichkeit sorgen? Die ClickUp-CRM-Vorlage ist ein Framework, mit dem Sie alle Ihre Leads, Kontakte und Empfehlungsmöglichkeiten übersichtlich in einer zentralen Datenbank organisieren können.

Wie der Name schon sagt, ist diese vollständig anpassbare Vorlage standardmäßig mit ClickUp CRM verbunden. Sie enthält benutzerdefinierte Status – wie „Genehmigung erforderlich“, „Qualifiziert“ oder „Offen“ –, mit denen Sie Empfehlungen nachverfolgen können.

Es verfügt außerdem über benutzerdefinierte Felder zum Hinzufügen von Details wie Kontaktnamen und E-Mails sowie über integrierte Pipelines und Ansichten, mit denen Sie schnell einen Überblick über alle Ihre Empfehlungsleads erhalten.

Sie können sogar einige der sich wiederholenden Aufgaben im Empfehlungsprozess automatisieren. So gewinnen Sie Zeit, um sich auf den Aufbau starker Verbindungen zu Ihren Clients und das Wachstum Ihrer Netzwerkgruppen zu konzentrieren.

💜 Schlüssel-Features:

Anpassbare CRM-Pipeline zur Nachverfolgung von Leads, Phasen, Kontaktinfos und Notizen

Board- und Listenansichten für die visuelle oder detaillierte Nachverfolgung von Verkäufen

Tags und Prioritäten zur Segmentierung hochwertiger Clients und dringender Geschäfte

Integrierte Aufgaben und Erinnerungen für eine pünktliche Nachverfolgung

🔑 Ideal für: Freiberufler, kleine Unternehmen oder Vertriebsteams, die ein übersichtliches System zur Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen benötigen.

4. ClickUp-Formular für Feedback

Kostenlose Vorlage Priorisieren Sie die Erfassung und Analyse von Feedback mit der Formularvorlage „Feedback“ von ClickUp

Feedback spielt in einem Kundenempfehlungsprogramm eine viel größere Rolle, als Sie vielleicht denken. Sie müssen direkt von Ihren Clients erfahren, was funktioniert und was verbessert werden könnte. Denn wenn Ihre Clients das Gefühl haben, dass Sie ihnen zuhören, empfehlen sie Sie eher weiter, weil sie darauf vertrauen, dass Ihnen ihre Erfahrung wichtig ist.

Die ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie Gesamtbewertung, Dienstleister und Verbesserungsvorschläge hilfreiche Rückmeldungen zu sammeln. Außerdem verfügt sie über integrierte Ansichten wie ein Feedback-Board und Zusammenfassungslisten, mit denen Sie schnell Muster erkennen und Maßnahmen ergreifen können.

💜 Die wichtigsten Features:

Features zur Erstellung von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Fertiggestellt“ und „Zu erledigen“ zur Nachverfolgung von Kundenfeedback

Benutzerdefinierte Felder mit mehr als 7 Attributen, wie z. B. Dienstanbieter, Kaufdatum und Kundenstufe, um den Fortschritt zu visualisieren

mehr als 6 Ansichten, darunter eine Feedback-Tabellenansicht, eine Tabelle mit Bewertungen der Anbieter und eine Übersicht über die Gesamtempfehlungen für eine bessere Organisation

Zeiterfassung und Tags zum Kategorisieren und Überwachen von Feedback

Achtungshinweise zu Abhängigkeiten, mit denen Sie Ihren Workflow auf Kurs halten

🔑 Ideal für: Produkt-, Vertriebs- und Marketingteams, die ihre Kundenbindung und ihr Empfehlungsprogramm durch effektive Feedbackerfassung und -analyse verbessern möchten.

💡 Profi-Tipp: Sammeln Sie nicht nur Feedback – schließen Sie den Kreis! Lassen Sie Kunden wissen, dass ihr Input etwas bewirkt hat, indem Sie ihnen Updates freigeben oder sich persönlich bedanken. Das schafft Vertrauen, fördert zukünftiges Feedback und macht Benutzer zu treuen Fürsprechern. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln, wie Sie Kunden für das Freigeben von Feedback belohnen können. Verwenden Sie ClickUp Brain, um eine Strategie für Ihr Empfehlungsprogramm zu entwerfen, Ideen für Anreize zu generieren und vieles mehr

5. Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen eine Umfrage und finden Sie heraus, wie gut Ihr Produkt bei Ihren Kunden ankommt

Wenn Sie mehr Kundenempfehlungen wünschen, hören Sie zunächst Ihren aktuellen Kunden zu – was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt und was sie sich verbessern wünschen.

Die Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp hilft Ihnen dabei, ehrliches Feedback von Ihren Clients zu Ihrem Produkt zu sammeln. Anhand der gewonnenen Daten können Sie feststellen, was verbessert werden muss.

Sie enthält benutzerdefinierte Felder wie „Gesamtzufriedenheit mit dem Produkt“, „Dauer der Produktnutzung“ und „Nutzerfahrung“. Das Setup ermöglicht es Ihnen, die Umfrage an Ihre spezifischen Bedürfnisse und verschiedene Ansichten anzupassen, z. B. „Gesamtzufriedenheit“ und „Produktbewertungen“, um eine effiziente Feedback-Analyse zu erhalten.

Sie erhalten außerdem Zugriff auf Features wie Zeiterfassung und E-Mail-Integrationen, mit denen Sie den gesamten Feedback-Prozess reibungslos verwalten können.

💜 Schlüssel-Features:

Anpassbare Felder für Umfragen, in denen detailliertes Produktfeedback erfasst wird, einschließlich Bewertungen und Textantworten

Aufgabenverwaltungs-Features, mit denen Sie Übermittlungen von Umfragen automatisch in Aufgaben umwandeln können, um die Nachverfolgung zu vereinfachen

Benutzerdefinierte Status, um Ihren Workflow anzupassen und den Fortschritt des Feedbacks zu verwalten

Optionen zum Zuweisen von Aufgaben und Freigeben von Feedback-Erkenntnissen, um die Zusammenarbeit im Team zu fördern

🔑 Ideal für: Produktmanager, Kundensupport-Teams oder Marketingfachleute, die Benutzer-Feedback sammeln, organisieren und darauf reagieren möchten.

Kostenlose Vorlage Bauen Sie eine gegenseitige Verbindung zu Ihren Clients und Kunden auf, indem Sie mit ihnen über die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare in Kontakt bleiben

Starke Empfehlungen entstehen aus konsistenten, durchdachten Interaktionen mit Kunden. Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare bietet Ihren Kunden eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Sie zu kontaktieren – egal, ob sie Feedback, Fragen oder Probleme haben.

Sie sind vollständig anpassbar, enthalten farbcodierte Status wie „Neue Anfrage“ und „In Bearbeitung“ und bieten Ihnen Zugriff auf integrierte Ansichten wie eine Kontaktübersicht und ein Prozess-Board. So bleiben Sie organisiert, können schnell reagieren und die Unterhaltung am Laufen halten.

💜 Schlüssel-Features:

Automatische Umwandlung von Aufgaben aus Übermittlungen von Kundenkontaktformularen

Benutzerdefinierte Felder zum Erfassen wichtiger Kundeninformationen

Benutzerdefinierte Status wie „Abgeschlossen“ und „Blockiert“ zur Nachverfolgung und Organisation von Abfragen

Vier verschiedene Ansichten (einschließlich der Schnellstartanleitung) für eine flexible Aufgabenverwaltung

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit im Team wie ClickUp Docs , Chat und Whiteboards

🔑 Ideal für: Kundensupport-Teams, kleine und mittlere Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, Marketing-Teams und Produktteams, die mit ihren Clients in Kontakt bleiben möchten.

7. Vorlage für ClickUp-Umfrage zur Kundenzufriedenheit

Kostenlose Vorlage Finden Sie mit Hilfe der ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen heraus, wie zufrieden Ihre aktuellen Kunden sind

Sicher, zufriedene Kunden bringen Ihnen mehr Empfehlungen. Aber woher wissen Sie, ob sie wirklich zufrieden sind? Indem Sie die richtigen Fragen stellen! Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen, um Felder wie „Hilfreich“, „Klarheit“ und „Problemlösung“ genau an Ihre Anforderungen anzupassen.

Verwenden Sie dann Ansichten wie „Befragte“, „Umfrageformular“ und „Bewertung des Wissensstands“, um Feedback zu überprüfen und Trends schnell zu erkennen. Außerdem können Sie mit benutzerdefinierten Status wie „Offen“ und „Abgeschlossen“ arbeiten, um den Stand jeder Umfrage zu sehen.

Und da Feedback sofort in Aufgaben umgewandelt werden kann, bleibt keine Frage unbeantwortet. So können Teams Maßnahmen nach Dringlichkeit priorisieren, Aufgaben den richtigen Mitgliedern zuweisen und Fortschritte lückenlos nachverfolgen.

💜 Schlüssel-Features:

Mehr als neun benutzerdefinierte Felder, um genau das Feedback zu erhalten, das Sie benötigen

Automatische Erstellung von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status zur Nachverfolgung des Fortschritts

Vier Arten von Ansichten zum Organisieren und Analysieren von Antworten

Integrierte Projektmanagement-Tools wie KI-Support und Reaktionen auf Kommentare

Echtzeit-Datenerfassung und Automatisierung von Workflows für ein effizientes Feedback-Management

🔑 Ideal für: Kundensupport-Teams, Produktmanager und Marketingfachleute, die eine effiziente Möglichkeit benötigen, Kundenfeedback in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln und die Kundenzufriedenheit schnell zu verbessern.

📖 Lesen Sie auch: Loyalität aufbauen: Strategien zur Kundenbindung für langfristigen Erfolg im Geschäft

8. Vorlage für den Erfolg von ClickUp-Clients

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie jede Phase des Empfehlungsprozesses mit der ClickUp-Vorlage für den Client-Erfolg

Sind Sie es leid, Chancen zu verpassen und unorganisierte Nachfassaktionen zu betreiben? Die ClickUp-Vorlage für den Client-Erfolg hilft Ihnen dabei, jede Empfehlung zu verfolgen, von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur laufenden Beziehung.

Mit dieser Vorlage können Sie wichtige Meilensteine bei Empfehlungen nachverfolgen, Aufgaben zuweisen und Follow-ups mithilfe von Status wie „Onboarding“, „Erneuert“ und „Abgewandert“ automatisieren.

Ob es um die Nachverfolgung von Leads oder die Pflege einer Empfehlung geht, ClickUp hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Features wie Checklisten, Automatisierung und Integrationen ermöglichen es Ihrem Team, sich auf den Ausbau Ihres Empfehlungsnetzwerks zu konzentrieren.

💜 Schlüssel-Features:

Benutzerdefinierte Status für die Nachverfolgung von Fortschritten, von der Kundengewinnung bis zur Verlängerung

Automatisierte Workflows zum Einrichten von Nachfassaktionen, Erinnerungen und Aufgabenverteilungen

Benutzerdefinierte Felder und Ansichten zum Kategorisieren und Visualisieren von Client-Daten

Zeiterfassung und Abhängigkeitsmanagement, um den Überblick über alle Aufgaben zu behalten

Integrierte Feedback-Formulare, um Kundenmeinungen zu sammeln und Ihre Dienstleistungen zu verbessern

🔑 Ideal für: Teams für Kundenerfolg, Kundenbetreuer und Serviceteams, die Kundenempfehlungen erhalten, die Abwanderungsrate reduzieren und die Kundenzufriedenheit verbessern möchten.

🧠 Wissenswertes: Es wird erzählt, dass Julius Cäsar im Jahr 55 v. Chr. seinen Soldaten 300 Sesterzen (etwa ein Drittel ihres Jahresgehalts) anbot, wenn sie Freunde für die römische Armee rekrutierten. Diese frühe Form der anreizbasierten Rekrutierung ähnelt modernen Empfehlungsprogrammen.

9. Vorlage für die Zusammenarbeit mit Clients von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage „ClickUp Client Success Collaboration“ (Zusammenarbeit für den Erfolg von Clients), um Ihre empfohlenen Kunden zu verfolgen und einen reibungslosen Empfehlungsprozess zu gewährleisten

Wenn es eine Vorlage gibt, auf die Ihr Empfehlungsprogramm nicht verzichten kann, dann ist es die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit mit erfolgreichen Clients. Sie wurde entwickelt, um den gesamten Prozess reibungslos, organisiert und wirkungsvoll zu gestalten.

Vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Empfehlung werden Sie über Follow-ups, Meetings und die nächsten Schritte informiert – alles übersichtlich in einer vierstufigen Pipeline: Neuer Client, Terminplanung, Meeting und Empfohlen. Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und Fortschritte nachverfolgen, sodass Ihr Team immer weiß, was als Nächstes zu tun ist.

Sie können Empfehlungsformulare, Notizen zu Meetings oder sogar Empfehlungsschreiben direkt in die Aufgabenkarten hochladen. Außerdem gibt es Extras wie eine integrierte Terminplanung, Tags zum Markieren von Empfehlungen mit hoher Priorität und sogar einen KI-Assistenten, der beim Schreiben oder Aktualisieren hilft.

💜 Schlüssel-Features:

Vierstufige Client-Pipeline zum Löschen für die Nachverfolgung des Fortschritts

Aufgabenkarten mit Mitarbeitern, Fristen und Datei-Uploads

Integrierter Terminplanungsbereich für die Koordination von Meetings

KI-Assistent für schnelle Dokumentation und Aufgaben-Setup

Organisiertes Ordnersystem für die monatliche oder projektbezogene Sortierung

🔑 Ideal für: Client Success Teams, Onboarding-Koordinatoren, Projektmanager und Agenturen, die mehrere Client-Workflows verwalten.

10. Vorlage für Kundenempfehlungen von HubSpot

über HubSpot

Das HubSpot-Kit mit Vorlagen für Kundenempfehlungen enthält über 45 gebrauchsfertige Vorlagen für E-Mails und Social-Media-Beiträge, die alle nach Zweck geordnet sind: um Erfahrungsberichte bitten, Nachrichten freigeben, nachfassen und Dankbarkeit ausdrücken.

Was macht es noch besser? Sie sind nicht auf einen Kanal beschränkt. Das Kit enthält Vorlagen sowohl für Business-Seiten als auch für persönliche Social-Media-Profile, sodass Ihr gesamtes Team bei der Verbreitung helfen kann.

Ganz gleich, ob Sie eine Belohnung anbieten oder nur um eine kurze Vorstellung bitten, mit diesem Kit bleiben Sie konsistent, professionell und übersichtlich.

💜 Schlüssel-Features:

über 45 Vorlagen für E-Mails und soziale Medien für Empfehlungen

Nachrichten zum Anfragen, Nachfassen und Bedanken von Empfehlern

Social-Media-Texte für Unternehmensseiten und zum Freigeben durch Mitarbeiter

🔑 Ideal für: Kleine Teams, dienstleistungsorientierte Unternehmen oder alle, die ohne großen Aufwand ein Kundenempfehlungsprogramm aufbauen möchten.

💡 Profi-Tipp: Die besten Empfehlungsformulare sind mühelos – wie das Versenden eines kurzen Textes an einen Freund. Halten Sie Ihre Formulare kurz, prägnant und mobilfreundlich. Je einfacher Sie die Weiterempfehlung gestalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Clients dies auch tatsächlich tun (und zwar immer wieder!)

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

11. Vorlage für Kundenempfehlungsschreiben von Template. Net

Die kostenlose, übersichtliche und professionell gestaltete Vorlage für Kundenempfehlungsschreiben von Template. Net eignet sich hervorragend, um einen Kunden einem anderen Unternehmen oder Kontakt zu empfehlen. Sie hilft Ihnen, die Stärken Ihres Kunden hervorzuheben und aufzuzeigen, wie dieser von einer neuen Partnerschaft profitieren könnte, sodass Ihre Empfehlungen nicht nur effektiv, sondern auch vertrauenswürdig sind.

Diese bearbeitbare Vorlage mit klaren Linien und modernem Branding enthält Abschnitte für die Kontaktdaten des Clients, eine kurze Übersicht über seine Arbeit und einen Bereich für Ihre persönliche Empfehlung. Sie haben sogar Platz, um Ihr eigenes Logo und Ihre Geschäftsdaten hinzuzufügen, sodass Ihre persönliche Marke im Vordergrund steht.

💜 Zu den wichtigsten Features gehören:

Bearbeitbares Layout für Empfehlungsschreiben

Abschnitte für Client-/Unternehmensdaten, Kontaktinfos und Empfehlungsnachrichten

Felder für Absendername, Firma und E-Mail

🔑 Ideal für: Fachleute, die häufig Clients an andere Dienste weiterempfehlen, z. B. unabhängige Berater, Agenturen oder kleine Unternehmen, die Empfehlungen an Partneranbieter weitergeben.

12. Vorlage für Richtlinien zum Kundenempfehlungsprogramm von Template. Net

Wenn Sie treue Kunden belohnen oder Partner dazu motivieren möchten, neue Leads zu gewinnen, sehen Sie sich die Vorlage „Richtlinien für das Kundenempfehlungsprogramm für den Vertrieb“ von Template. Net an. Damit können Sie die Ziele Ihres Programms, die Teilnahmebedingungen und die angebotenen Prämien klar kommunizieren.

Sie verfügen über ein benutzerfreundliches, leicht zu bearbeitendes Layout, das eine schnelle und einfache Personalisierung ermöglicht. Sie können Empfehlungsbedingungen festlegen und anpassen, wer teilnehmen darf, welche Prämien Sie anbieten und wie Empfehlungen nachverfolgt werden.

Sie deckt auch alle wichtigen Punkte ab, wie Datenschutz, Bedingungen und was passiert, wenn Sie das Programm ändern möchten, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, etwas zu übersehen.

💜 Schlüssel-Features:

Vorgefertigte Richtlinienabschnitte, einschließlich Programmübersicht, Teilnahmebedingungen, Anreize und Bedingungen

Vollständig anpassbar an Ihren Markenstil und Ihr Belohnungssystem

Platz für Ihr Geschäftslogo, Kontakt-Infos und eine Verabschiedung

🔑 Ideal für: Kleine und mittelständische Unternehmen, die neue Vertriebsprogramme starten oder ihren bestehenden Aufwand für Empfehlungsmarketing optimieren möchten.

13. Vorlage für ein Formular zur Weiterempfehlung von Rechtskunden von Template. Net

Anwaltskanzleien, das ist genau das Richtige für Sie. Die Vorlage „Formular für die Empfehlung von Mandanten“ von Template.net hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Details sowohl über die Person, die die Empfehlung ausspricht, als auch über den empfohlenen Client zu erfassen.

Sie lassen sich ganz einfach anpassen und enthalten Abschnitte, in denen Sie die Kontaktdaten des Empfehlers, Details zum empfohlenen Kunden, die Art der benötigten Rechtshilfe sowie Fristen oder zusätzliche Notizen hinzufügen können. Ganz gleich, ob Sie Empfehlungen freigeben oder erhalten – dieses ausfüllbare und dennoch übersichtliche Format hilft Ihnen, schnell zu handeln und Ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

💜 Schlüssel-Features:

Vorgefertigte Abschnitte für Informationen zum Empfehlenden und zum Client

Space zum Angeben von Rechtsangelegenheiten und zum Beschreiben von Problemen

Abschnitte für Fristen, bevorzugte Kontaktmethode und Kommentare

🔑 Ideal für: Anwaltskanzleien, unabhängige Anwälte, Empfehlungspartner, Rechtsassistenten und Fachleute, die Clients aus verschiedenen Rechtsgebieten vermitteln.

14. Vorlage „Danke für die Kundenempfehlung“ von Template. Net

Mit einer kurzen, persönlichen Danksagung zeigen Sie nicht nur, dass Ihnen Ihre Kunden wichtig sind, sondern stärken auch die Kundenbindung und sorgen für weitere erfolgreiche Empfehlungen. Die Vorlage „Thank You for Customer Referral“ von Template.net ist eine aufmerksame Möglichkeit, Ihren Clients zu zeigen, wie sehr Sie ihr Vertrauen in Ihr Geschäft schätzen.

Sie sind einfach, aufrichtig und sofort einsatzbereit – fügen Sie einfach den Namen Ihres Kunden, die von ihm empfohlene Person und Ihre Geschäftsdaten hinzu, und schon haben Sie in wenigen Minuten einen persönlichen, herzlichen und professionellen Dankesbrief.

💜 Schlüssel-Features:

Vorgefertigte Dankesnachricht für die Empfehlung

Anpassbare Platzhalter für Namen, Daten, Unternehmen und Dienstleistungen

Professioneller Ton, der Wertschätzung widerspiegelt und die Beziehungen zu Ihren Clients stärkt

🔑 Ideal für: Geschäftsinhaber, Dienstleister, Vertriebsteams, Kundendienstmitarbeiter und alle, die mit personalisierten Dankesnachrichten Kundenbindung aufbauen möchten.

Machen Sie Kundenempfehlungen mit ClickUp zu einer leistungsstarken Wachstumsstrategie!

Treue Kunden und Clients können Wunder für Ihr Geschäft bewirken. Wenn einer von ihnen Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung weiterempfiehlt, bedeutet dies, dass er Ihrer Arbeit so sehr vertraut, dass er sich dafür verbürgen würde. Diese Art von Vertrauen ist sehr wertvoll.

Die Vorlagen für Kundenempfehlungen, die wir in dieser Liste freigegeben haben, helfen Ihnen dabei, dieses Vertrauen aufzubauen. Ganz gleich, ob Sie sich bedanken, um eine Empfehlung bitten oder einen einfachen Prozess zu deren Verwaltung einrichten möchten – diese Vorlagen bieten Ihnen alles, was Sie brauchen.

Jede Vorlage dient einem anderen Zweck – vielleicht benötigen Sie ein übersichtliches Formular, um Feedback zu sammeln, oder eine Vorlage für eine kurze E-Mail, um einen potenziellen Kunden zu kontaktieren. Unabhängig davon, in welcher Phase Sie sich befinden, erleichtern Ihnen diese Tools die Arbeit, ohne dass Sie sich den Kopf zerbrechen müssen.

Und wenn Sie nach noch mehr Möglichkeiten suchen, um organisiert zu bleiben, sehen Sie sich die vollständige Bibliothek von ClickUp mit über 1.000 Vorlagen an. Dort finden Sie alles von Projekt-Trackern bis hin zu Workflows für Clients – vollständig anpassbar und so konzipiert, dass Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp für ein kostenloses Konto an und verwandeln Sie es in Ihre persönliche Software zur Nachverfolgung von Empfehlungen!