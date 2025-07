Kostenlose Vorlagen für Kaufverträge für klare, professionelle Vereinbarungen

Einen Verkaufsvertrag aus dem Ärmel schütteln? Das mag zunächst wie ein kluger Schachzug erscheinen – bis es Sie den Auftrag kostet (oder schlimmer noch, einen Rechtsstreit).

Ganz gleich, ob Sie Ihren ersten Kaufvertrag abschließen oder mehrere Clients jonglieren – ein schlampiger Vertrag sendet falsche Signale. Sie brauchen etwas, das professionell aussieht, Ihre Zinsen schützt und nicht Ihren ganzen Nachmittag in Anspruch nimmt.

In diesem Blogbeitrag geben wir Ihnen kostenlose Vorlagen für Vertriebsverträge frei, mit denen Sie professionelle Vereinbarungen ohne Kleingedrucktes oder teure Anwälte erstellen können. Nur Verträge, die Ihr Geschäft voranbringen. Legen wir los!

Haftungsausschluss: Dieser Artikel enthält Informationen zu Vertriebsverträgen, Tools und Vorlagen. Er ersetzt keine professionelle Rechtsberatung. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Anwalt Ihres Vertrauens, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Was sind Vorlagen für Kaufverträge?

Vertriebsvorlagen sind gebrauchsfertige Dokumente, die die Bedingungen und Erwartungen eines Verkaufs festhalten. Sie enthalten wichtige Details wie den Kaufpreis, Zahlungsbedingungen, geltendes Recht, Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibungen und die Verantwortlichkeiten jeder Partei.

Die Verwendung einer Vertragsvorlage beschleunigt den gesamten Vertragsabschluss innerhalb weniger Werktage, stellt sicher, dass wichtige rechtliche Punkte berücksichtigt werden, und trägt zur Einheitlichkeit aller Verträge bei.

🧠 Wissenswertes: Die ersten „Verkaufsabschlüsse“ wurden nicht mit einem Handschlag geschlossen, sondern durch Tauschhandel. Bereits 6000 v. Chr. tauschten die Menschen Waren und Dienstleistungen, anstatt Geld zu verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie tauschen eine Ziege gegen etwas Weizen – so begann der Handel.

Was macht eine gute Vorlage für einen Kaufvertrag aus?

Eine gute Vorlage für einen Kaufvertrag klärt die Vereinbarung zwischen einem Verkäufer und einem Käufer und schützt gleichzeitig die Zinsen aller Beteiligten. Beide Seiten sollten genau wissen, was sie vereinbart haben.

Die besten Vorlagen umfassen:

Klar definierte Verantwortlichkeiten: Beschreibt, was jede Partei im Rahmen des Warenvertrags liefern oder abschließen muss

Einfache Zahlungsbedingungen: Aufschlüsselung von Zahlungsplänen, Aufschlüsselung von Zahlungsplänen, Angebotsverwaltung , Versandkosten, Bedingungen und etwaigen Strafen

Festgelegte Handhabung von Stornierungen: Erläutert Richtlinien für Rückerstattungen, Rücksendungen, Vertragsbeendigung, Vertragsverletzungen durch den Verkäufer oder die Nichtabwicklung der Transaktion durch den Käufer

Gewährleistungen oder Garantien: Enthält alle mit dem Produkt oder der Dienstleistung verbundenen Versprechen, die sich auf Enthält alle mit dem Produkt oder der Dienstleistung verbundenen Versprechen, die sich auf die Kundenbindung auswirken

Vertraulichkeitsklauseln: Schützen sensible Geschäftsinformationen (falls erforderlich) und entsprechen gleichzeitig dem Uniform Commercial Code (UCC) und dem Bundesrecht

Klare Streitbeilegung: Legt die Erwartungen des Clients fest , wenn während oder nach dem Verkauf Konflikte wie Transportengpässe auftreten

🔍 Wussten Sie schon? Laut einem Bericht von WorldCC führt schlechtes Vertragsmanagement zu einem durchschnittlichen Wertverlust von 8,6 % und beeinträchtigt damit Geschäftsbeziehungen und Gewinne.

12 Vorlagen für Kaufverträge

Die Abwicklung verschiedener Arten von Verträgen erfordert mehr als nur gute Absichten. Ein klarer, strukturierter Vertrag legt die Erwartungen fest und schützt alle Beteiligten.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet Vorlagen für Verträge mit einem intelligenteren Ansatz.

Jede Vorlage, die von der ClickUp-Vertriebssoftware angeboten wird, ist ein solider Rahmen, um Verkäufe zu formalisieren, Verantwortlichkeiten zu definieren und alle Beteiligten vor Beginn der Arbeit aufeinander abzustimmen.

Sehen wir uns 12 Vorlagenoptionen im Detail an. 👇

1. ClickUp Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge von ClickUp, um Vertragsbedingungen und Angaben zu den Vertragsparteien übersichtlich zu organisieren

Mit der ClickUp-Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge können Sie rechtsverbindliche Dokumente erstellen, diese sicher speichern und Kundendaten für zukünftige Geschäfte bereithalten, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Diese Vorlage fordert Sie auf, alles ordnungsgemäß zu dokumentieren, einschließlich der Namen der Parteien, der Vertragsdaten, der geltenden Gewährleistungen und der gekauften oder verkauften Waren. Zahlungsbedingungen, Fälligkeitsdaten, Zahlungsmethoden und Rabatte sind klar geregelt.

Sie erhalten außerdem ausreichend Platz, um die Produkte oder Dienstleistungen vollständig zu beschreiben, sodass keine Unklarheiten entstehen. Lieferdetails, Zeitleisten, Meilensteine und Erwartungen? Von Anfang an festgelegt.

📌 Ideal für: Freiberufler, Berater, Dienstleister, Kleinunternehmer und Beschaffungsteams, die professionelle Kaufverträge erstellen müssen, die beide Parteien schützen.

ClickUp hat es unserem Unternehmen ermöglicht, effizienter, organisierter und taktvoller zu arbeiten. ClickUp hat uns zu einer neuen Version von uns selbst gemacht, die besser für uns und unsere Kunden ist.

ClickUp hat es unserem Unternehmen ermöglicht, effizienter, organisierter und taktvoller zu arbeiten. ClickUp hat uns zu einer neuen Version unserer selbst gemacht, die besser für uns und unsere Clients ist.

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen Ihres Vertriebsvertrags? Probieren Sie den KI-Assistenten von ClickUp, ClickUp Brain, aus. Sagen Sie ihm, welche Art von Vertrag Sie benötigen, und er gibt Ihnen einen schnellen Einstiegspunkt. Nutzen Sie die Hilfe von ClickUp Brain, um mit Ihren Vertriebsverträgen zu beginnen

2. ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge einen rechtsverbindlichen Vertrag, um Ihre Zinsen zu schützen

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge ist eine unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung für die Erstellung professioneller Verträge ohne rechtliche Unklarheiten. Von Anfang an erhalten Sie eine übersichtliche, organisierte Struktur mit editierbaren Platzhaltern für alle wichtigen Angaben: Firmenname, Kontaktdaten, Vertragsdatum und Angaben zu beiden Vertragsparteien.

Sie müssen nicht wie ein Anwalt klingen, um einen soliden Vertrag zu erhalten. Er ist übersichtlich strukturiert und enthält klar beschriebene Abschnitte wie „Angebotene Dienstleistungen“, „Gebühren“, „Stornierungsbedingungen“, „Rechtliche Bestimmungen“ und vieles mehr. Sie erhalten alles, was Sie benötigen, um Dienstleistungsvereinbarungen, Erwartungen und Verantwortlichkeiten festzuhalten, ohne bei Null anfangen zu müssen.

📌 Ideal für: Kleinunternehmer, Anbieter, Dienstleister und Beschaffungsteams, die eine professionelle, bearbeitungsfertige Vereinbarung benötigen, um Transaktionen schnell und klar zu formalisieren.

🤝 Freundliche Erinnerung: Die Automatisierung des Bestellprozesses kann zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen, manuelle Fehler reduzieren und Beschaffungszyklen beschleunigen.

3. ClickUp-Vorlage für einen Vertragszusatz

Kostenlose Vorlage Wenden Sie die ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze an, um Dokumente ganz einfach zu ändern

Müssen Sie einen bestehenden Vertrag ändern? Mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze können Sie die Bedingungen einer Vereinbarung ganz einfach aktualisieren, ohne den gesamten Vertrag neu schreiben zu müssen. Wenn Sie eine Zeitleiste ändern, Dienstleistungen hinzufügen oder Verantwortlichkeiten anpassen, sorgt diese Vorlage für Übersichtlichkeit, Klarheit und Rechtssicherheit.

Alle wichtigen Felder sind bereits für Sie eingerichtet: Tragen Sie einfach den Vertragsnamen, das Datum, die Namen beider Parteien und die spezifischen Änderungen ein, die Sie vornehmen möchten. Außerdem gibt es sogar einen Platz zum Anhängen digitaler Signaturen für zusätzlichen Komfort.

📌 Ideal für: Kleinunternehmer, Rechtsteams und Projektmanager, die eine schnelle und editierbare Möglichkeit benötigen, Vertragsänderungen zu formalisieren.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Kooperationsvereinbarungen in Word und ClickUp

4. Vorlage für Vertragsüberprüfung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Analysieren und überprüfen Sie Verträge schnell mit der ClickUp-Vorlage für die Vertragsprüfung

Wenn Sie schon einmal mehrere Verträge zwischen verschiedenen Teams jongliert haben, wissen Sie, wie leicht wichtige Details übersehen werden können. Diese ClickUp-Vorlage für die Vertragsprüfung organisiert jeden Vertrag nach seiner Phase der Dokumentenprüfung – sei es eine neue Anfrage, ein Entwurf, in interner oder Client-Prüfung, in Ausführung oder zur Verlängerung.

Was zeichnet diese Vorlage aus? Sie bietet Ihnen einen Überblick darüber, was genehmigt ist, was noch aussteht und was noch überarbeitet werden muss. Jede Vertragskarte enthält Unteraufgaben für wichtige Begriffe wie Leistungsumfang, Verzugsstrafen, Kündigungsklauseln und vieles mehr. Farbcodierte Tags erleichtern das Erkennen von Engpässen.

📌 Ideal für: Rechtsabteilungen, Vertragsmanager, Einkäufer und Projektleiter, die eine strukturierte Möglichkeit zur Nachverfolgung des Vertragsfortschritts benötigen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) aus dem Jahr 1980 bietet einen einheitlichen Rahmen für den internationalen Handel. Bis Dezember 2023 wurde es von 97 Ländern ratifiziert, die zwei Drittel des Welthandels ausmachen.

5. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsvertrag

Kostenlose Vorlage Stellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge sicher, dass beide Parteien einen durchsetzbaren Vertrag haben

Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge eignet sich perfekt, um Erwartungen festzulegen, Verantwortlichkeiten zu definieren und beide Parteien auf denselben Stand zu bringen, ohne dass es zu Arbeitsstreitigkeiten kommt.

Sie sind optimiert, vollständig editierbar und decken alle wesentlichen Punkte ab, wie allgemeine Bestimmungen, Leistungsumfang, Zahlungsbedingungen und Kündigungsklauseln. Sie enthalten sogar eine Haftungsfreistellung zum Schutz beider Seiten.

Praktische Platzhalter und bearbeitbare Klammern erleichtern die Anpassung. Wenn Sie freiberuflich tätig sind, beratend arbeiten oder wiederkehrende Dienstleistungen anbieten, sparen Sie mit dieser Vorlage Zeit und stellen sicher, dass Sie schon vor Beginn der Arbeit abgesichert sind.

📌 Ideal für: Freiberufler, unabhängige Auftragnehmer, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle, sofort einsatzbereite Vereinbarung für den Start von Projekten benötigen.

⚙️ Bonus: Erhalten Sie Einblicke, wie Sie die Beziehungen zwischen Agentur und Client verbessern können, indem Sie klare Erwartungen festlegen, die Kommunikation optimieren und die Ergebnisse an den Zielen des Clients ausrichten.

Es hat die Arbeitsorganisation zwischen den Abteilungen innerhalb des Betriebs vereinfacht: Support / Projektmanagement / Lieferung und Kundenerfolg. Außerdem hat es unsere Kommunikationsfähigkeit und Transparenz gegenüber anderen internen Stakeholdern wie dem Vertrieb und externen Stakeholdern wie Einzelhandels- und Unternehmenskunden verbessert.

Es hat die Arbeitsorganisation zwischen den Abteilungen innerhalb des Betriebs vereinfacht: Support / Projektmanagement / Lieferung und Kundenerfolg. Außerdem hat es unsere Kommunikationsfähigkeit und Transparenz gegenüber anderen internen Stakeholdern wie dem Vertrieb und externen Stakeholdern wie Einzelhandels- und Unternehmenskunden verbessert.

6. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie alle Beteiligten mit der ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement

Benötigen Sie eine schnellere Möglichkeit, die Erstellung von Verträgen zu initiieren? Die ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement ist ein unverzichtbares Tool, um neue Vertragsanfragen an Ihr Rechtsteam zu senden, ohne dass ein langwieriger E-Mail-Verkehr erforderlich ist.

Mit übersichtlichen Feldern zum Ausfüllen für Zweck, Abteilung, Vertragsart und wichtige Details erhalten Sie auf Anhieb genau das, was Sie rechtlich benötigen. Das vereinfacht die Kommunikation, reduziert Verzögerungen und hilft Ihrem Team, organisiert und konform zu bleiben.

Sie möchten einen neuen Client gewinnen, einen Auftragnehmer beauftragen oder Ihre Geschäftsbedingungen aktualisieren? Einfach ausfüllen und abschicken.

📌 Ideal für: HR-Teams, Beschaffungsabteilungen, Rechtsabteilungen, Vertrieb und alle, die häufig neue Verträge oder Vereinbarungen innerhalb eines Unternehmens abschließen müssen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Apps für Vertragsmanagement

7. ClickUp-Vorlage für Werkverträge

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Werkverträge den Arbeitsumfang, die Fristen und die Zahlungsmodalitäten fest

Das Erstellen von Verträgen für Auftragnehmer von Grund auf führt oft zu Verzögerungen, Unstimmigkeiten oder übersehenen rechtlichen Details. Die ClickUp-Vorlage für Verträge mit Auftragnehmern hilft Ihnen dabei, die Grundregeln festzulegen, Leistungen zu definieren und sowohl Ihr Unternehmen als auch den Auftragnehmer vor rechtlichen Grauzonen zu schützen, einschließlich Problemen im Zusammenhang mit mangelhaften Waren.

Was diese Vorlage besonders effektiv macht, ist die integrierte Seitenleisten-Navigation. Alle wichtigen Abschnitte – wie Leistungen, Zahlung, Laufzeit und Vertraulichkeit – sind übersichtlich gegliedert. Außerdem enthält sie verknüpfte Anhänge (wie Anhang A für Leistungsdetails), wodurch das Hauptdokument übersichtlich bleibt und gleichzeitig Platz für detaillierte Leistungsbeschreibungen bleibt.

📌 Ideal für: HR-Teams, Beschaffungsabteilungen, Rechtsabteilungen und Eigentümer kleiner Unternehmen, die regelmäßig unabhängige Auftragnehmer beauftragen.

8. ClickUp-Vorlage für Kaufverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen und speichern Sie Kaufverträge mit der ClickUp-Vorlage für Kaufverträge

Wenn Sie Waren oder Immobilien kaufen oder verkaufen, ist die ClickUp-Vorlage für Kaufverträge ein praktisches Tool, um sicherzustellen, dass alles klar und professionell festgehalten wird. Damit können Sie alle wichtigen Elemente wie stillschweigende Gewährleistung, Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen dokumentieren.

Das Besondere an dieser Vorlage ist der integrierte Abschnitt „Spezifikationen“, in dem Sie detaillierte Beschreibungen und Bilder der vom Käufer erworbenen Artikel hinzufügen können, um Transparenz zu gewährleisten und mögliche Streitigkeiten zu minimieren.

Das intuitive Layout führt Sie durch alle erforderlichen Elemente und enthält hilfreiche Hinweise wie „Fügen Sie hier ein Foto des Elements ein“, um es so anschaulich wie möglich zu gestalten.

📌 Ideal für: Beschaffungsteams, Immobilientransaktionen, freiberufliche Verkäufer, Betriebsleiter und alle, die mit dem Verkauf von Produkten oder Immobilien zu tun haben.

🔍 Wussten Sie schon? Unternehmen mit klar definierten Vertriebsprozessen erzielen ein um 28 % höheres Umsatzwachstum als Unternehmen mit schlecht verwalteten Pipelines.

9. ClickUp Vorlage für ein Kündigungsschreiben

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der Vorlage für Kündigungsschreiben von ClickUp ein umfassendes Kündigungsschreiben

Die Kündigung eines Dienstleisters oder Lieferanten muss nicht unangenehm oder kompliziert sein. Hier kommt die Vorlage für ein Kündigungsschreiben von ClickUp ins Spiel. Dieses übersichtliche, professionelle Format für Briefe hilft Ihnen, das Ende einer Geschäftsbeziehung klar, einfühlsam und rechtlich präzise zu kommunizieren.

Sie ist vorteilhaft, weil ihr geführter Aufbau Sie dazu auffordert, alle wesentlichen Angaben einzufügen – Empfängerangaben, Datum des Inkrafttretens, Kündigungsgründe und Dauer der Dienstleistung – ohne dass Sie nach den richtigen Worten suchen müssen. Außerdem ist sie in einem höflichen Ton verfasst, der bestimmt, aber respektvoll ist, was für die Aufrechterhaltung des guten Willens in der Zukunft von entscheidender Bedeutung ist.

📌 Ideal für: HR-Manager, Client Success Teams, Projektmanager, Rechtsabteilungen und Eigentümer kleiner Unternehmen, die Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern oder Dienstleistern formell beenden müssen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten RFQ-Vorlagen für eine effektive Beschaffung

10. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline ist ein Command-Center für Ihre Geschäfte, das jeden Lead vom ersten Kontakt bis zum endgültigen Handschlag (oder dem gelegentlichen „vielleicht beim nächsten Mal“) nachverfolgt. Es unterstützt auch den Verkaufstrichter, Beziehungen, Zeitleisten und Umsatzchancen.

Jedes Element in der Pipeline durchläuft farbcodierte Phasen wie „Geschlossen [Verloren]“, „Angebot“, „Demo“ und „Qualifizierter Interessent“, die der Denk- und Arbeitsweise der Teams vor Ort entsprechen. Das Feld „Zuletzt kontaktiert“ stellt sicher, dass kein Lead oder Anbieter in Vergessenheit gerät. Sie wissen genau, wen Sie wann kontaktieren müssen.

Wenn Sie Konsistenz benötigen, hilft Ihnen die Ansicht „Vertriebs-SOP“ dabei, Ihre Schritte zu standardisieren, unabhängig davon, ob Sie einen Auftragnehmer einarbeiten oder eine Standortprüfung abschließen.

📌 Ideal für: Freiberufler, Vertriebsmitarbeiter, Gründer von Start-ups, Projektmanagement-Experten und Eigentümer kleiner Unternehmen, die Leads, Angebote, Demos und Kundenbeziehungen verwalten und Kunden aus verschiedenen Branchen Rechnungen stellen möchten.

🧠 Wissenswertes: Im Mittelalter legte die Schule von Salamanca großen Wert auf Vertragsfreiheit und Vertragsfreiheit und legte damit den Grundstein für moderne Vertragsgrundsätze.

11. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline von Anfang bis Ende mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess

Angenommen, Sie verwalten eine komplexe Vertriebspipeline mit vielen beweglichen Teilen oder arbeiten in einem schnelllebigen Start-up, in dem NFTs, DAOs und Community-Drops zu Ihrem täglichen Sprachgebrauch gehören. In diesem Fall ist die ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess die ideale Wahl.

Die Aufgaben sind in vier Hauptphasen unterteilt: Start der Sammlung, Aufbau einer Community, Öffentlichkeitsarbeit und NFT Town. Jede Phase enthält spezifische Aktionselemente wie „Website und Discord starten“, „Aktuelle HODLer belohnen“ oder „Merchandise-Shop eröffnen“, die sich ideal für die Abstimmung funktionsübergreifender Teams eignen und den Fokus auf die wichtigsten Ergebnisse lenken.

📌 Ideal für: Web-Teams, NFT-Projektleiter, erfahrene Projektmanager, digitale Vermarkter, Softwareentwicklungsteams und Freiberufler, die langfristige, gemeinschaftsorientierte Projekte verwalten.

🔍 Wussten Sie schon? 40 % aller Vertragsverletzungen sind auf mangelhaftes Vertrags- und Client-Management zurückzuführen.

12. ClickUp-Vorlage für Bestellformulare

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Produktbestellformulare ist die Bestellung Ihrer Produkte einfacher denn je

Die ClickUp-Vorlage für Produktbestellformulare ist ein visuell intuitives und hochfunktionales Tool für die Verwaltung des gesamten Bestellzyklus, vom Eingang bis zur Ausführung. Die Board-Ansicht unterteilt Bestellungen in Phasen wie „Neue Bestellung“, „Verpackung“, „Unterwegs“, „Geliefert“ und „Ausgeführt“, sodass Ihr Team jeden Schritt im Blick hat.

Jede Aufgabenkarte enthält wichtige Details wie Kundenname, Produktkategorie, Produktbeschreibung und Reihenfolge (Einzel- oder Großhandel), die zur einfachen Übersicht farblich gekennzeichnet sind. Dank der gemeinsam nutzbaren Benutzeroberfläche eignet sich die Vorlage ideal für die Zusammenarbeit mit Clients.

📌 Ideal für: E-Commerce-Unternehmen, Lagerteams, Fulfillment-Koordinatoren, Produktmanager und kleine Unternehmen, die Kundenaufträge effizient nachverfolgen und verwalten möchten.

Schließen Sie den Deal mit ClickUp-Vorlagen ab

Ein gut strukturierter Verkaufsvertrag definiert Erwartungen, schützt alle Beteiligten und stärkt die Beziehungen zu Ihren Kunden. Die kostenlosen Vorlagen von ClickUp sind mehr als statische Dokumente – sie sind dynamisch, bearbeitbar und direkt in Ihren Workflow integriert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorlagen bietet ClickUp benutzerdefinierte Felder, Zusammenarbeit innerhalb der Vorlage, Nachverfolgung von Aufgaben und intelligente Automatisierungen, damit Ihre Geschäfte reibungslos ablaufen.

Vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Signatur bietet Ihnen ClickUp einen zuverlässigen Rahmen für jede Phase Ihres Vertriebsprozesses, damit Sie ohne unnötiges Setup effizient und konzentriert arbeiten können.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅