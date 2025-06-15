Glean vs. Notion: Welches KI-Tool eignet sich am besten für das Wissensmanagement?

Nach zwei Stunden Recherche sind die Registerkarten Ihres Browsers völlig unübersichtlich. Das Durchforsten endloser Berichte hält Sie zwar auf dem Laufenden, aber die manuelle Nachverfolgung von Erkenntnissen fühlt sich an, als würde man mit einem Sieb Wasser schöpfen.

Hier kommen Wissensmanagement-Tools ins Spiel – Lösungen, die Ihre Informationen erfassen, organisieren und Ihnen helfen, sie tatsächlich zu nutzen.

Ihre Suche könnte Sie dazu führen, diese Top-Anbieter zu evaluieren: Glean vs. Notion. Auf den ersten Blick bieten beide Suchindexierung, KI-Einblicke und sogar treue Benutzer. Was ist also die richtige Option?

Dieser Artikel erklärt Ihnen alles. Erfahren Sie, wer den Kampf zwischen Glean und Notion gewinnt, und entdecken Sie die Unterschiede zwischen den beiden Tools, von ihrem Zweck und ihren wichtigsten Features bis hin zu den Vorteilen für verschiedene Teams. Zum Schluss stellen wir Ihnen ClickUp vor, die All-in-One-App für die Arbeit. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, was ClickUp zu bieten hat, wird Ihnen die Entscheidung sicher leicht fallen.

Los geht's! 🚀

Glean vs. Notion: Auf einen Blick

Feature Glean Notion Bonus: ClickUp ⭐️ Suche und Abruf KI-gestützte, plattformübergreifende Suche über Tools hinweg Interne Suchfunktionen mit strukturiertem Wiki-Format Einheitliche Suche über Aufgaben, Dokumente, Chats und verbundene Apps hinweg Wissensentdeckung Kontextbezogene Empfehlungen und automatische Anzeige Manuelles Taggen, Verknüpfen und Kategorisieren KI-generierte Erkenntnisse, Zusammenfassungen und automatisch angezeigte Inhalte aus verschiedenen Workspaces Organisation von Inhalten Indexieren Sie vorhandene Dokumente aus mehreren Quellen Erstellen Sie Datenbanken, verschachtelte Seiten und Wikis Organisieren Sie mit Dokumenten, Unterseiten, umfangreichen Formatierungsoptionen und integrierten Aufgaben, Zielen und Medien KI-Unterstützung Proaktive Einblicke basierend auf Benutzeraktivitäten KI-gestütztes Schreiben, Zusammenfassen und Formatieren ClickUp Brain bietet KI-StandUps, Zusammenfassungen, Schreibhilfe und kontextbezogene Vorschläge zur Automatisierung Tools für die Zusammenarbeit Wissen freigeben, Slack-Integration Bearbeitung in Echtzeit, gemeinsame Workspaces Echtzeit-Bearbeitung, in Aufgaben eingebettete Kommentare, KI-Notizbuch und ein einheitlicher Posteingang für Feedback-Schleifen Automatisierung von Workflows KI-gestützte Wissensabfrage und Benachrichtigungen Benutzerdefinierte Workflows, Formeln und Datenbankansichten Bedingte Logik, automatisierte Aufgabenaktualisierungen und KI-generierte Automatisierungen von Workflows Am besten geeignet für Schneller Zugriff auf verstreutes Wissen Tiefgehende Strukturierung von Inhalten und Zusammenarbeit im Team All-in-One-Lösung für Wissensmanagement, Aufgabenverwaltung und Projektmanagement mit KI-gestützter Automatisierung und sofortigem Abruf von Infos Preise* Benutzerdefinierte Preise Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer pro Monat Kostenlose Testversion und Pläne, anpassbare Pläne für Unternehmen

Was ist Glean?

via Glean

Suchen Sie nach einer Lösung, um aus Ihrem Ressourcen-Hub stets das zu erhalten, was Sie benötigen? Glean ist eine beliebte Wahl. Das KI-gestützte Wissensmanagement-Tool verfügt über Algorithmen, die speziell für die Suche in Unternehmen entwickelt wurden.

Glean verbindet interne Daten, externe Erkenntnisse und Echtzeit-Webwissen zu einer einzigen Work-KI-Erfahrung. Es berücksichtigt auch den Dateizugriff und das Fachwissen der Benutzer, um verwirrende Suchergebnisse oder veraltete Informationen zu vermeiden.

Kurz gesagt: Es liefert genau die richtigen Antworten, genau dann, wenn sie gebraucht werden.

👀 Wussten Sie schon? 61 % der Zeit eines Teams wird damit verbracht, Informationen zwischen verschiedenen Tools freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren.

Features von Glean

Bevor es nun eher nach einer Suchleiste als nach einem KI-Tool klingt, wollen wir klären, was es so effizient macht.

Hier sind die drei wichtigsten Features von Glean, die Ihnen helfen, reibungslos zu arbeiten:

Feature Nr. 1: Universelles Wissen

via Glean

Möchten Sie ein Tool zu den Daten Ihres Unternehmens und zum globalen Kontext befragen, um eine klare, kontextreiche Antwort zu erhalten? Genau dafür wurde Glean Universal Knowledge entwickelt. Es vereint interne Dokumente, E-Mails, Chats und Unternehmens-Apps mit Echtzeit-Web-Einblicken.

Ganz gleich, ob Sie Code debuggen oder datengesteuerte Nachrichten erstellen – dieses Feature ermöglicht es dem KI-Assistenten, Antwort-Ergebnisse zu liefern und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Feature Nr. 2: Glean-Suche

via Glean

Die Suche nach den richtigen Informationen sollte sich nicht wie eine Schnitzeljagd anfühlen. Glean Search bietet eine KI-gestützte, effiziente Suchfunktion, die den Kontext versteht und die relevantesten Ergebnisse liefert.

Es organisiert unternehmensweite Daten mithilfe eines Wissensgraphen, der Informationen intuitiv verbindet und strukturiert.

Diese Hybrid-Suchoption umfasst auch eine intelligente Indexierung, die Daten nach Beliebtheit, Benutzerinformationen und detaillierten Kategorien sortiert. Sie reduziert die Suchzeit und verbessert die Informationsfindung, damit Sie sich auf die Ausführung konzentrieren können.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Feature Nr. 3: KI-Prompt-Bibliothek

via Glean

Mit der KI-gestützten Prompt Library von Glean werden komplexe Aufgaben zum Kinderspiel. Vorgefertigte Prompts helfen Benutzern, schnell Erkenntnisse zu gewinnen, sei es für E-Mails im Zusammenhang mit der Personalbeschaffung, die Zusammenfassung von Feedback oder die Analyse von Verträgen.

Dank strukturierter Kategorien in den Bereichen Technik, Recht, Sicherheit und Vertrieb können Teams wichtige Informationen finden, ohne verstreute Dateien durchsuchen zu müssen. Wenn Sie die besten Antworten von Glean AI erhalten möchten, ist dieses Feature genau das Richtige für Sie.

Preise für Glean

Benutzerdefinierte Preise

Was ist Notion?

Im Gegensatz zu KI-fokussierten Informationen und erweiterten Suchfunktionen möchte Notion Ihr All-in-One-Workspace sein. Stellen Sie sich das Tool als eine Kombination aus digitalem Notizbuch, Projektmanager und Wissens-Hub für Ihr Unternehmen vor.

über Notion

Ob Sie persönliche To-dos organisieren oder ein Team leiten – Notion bietet Dokumente, Datenbanken und anpassbare Vorlagen, die sich an Ihren Workflow anpassen.

👀 Wussten Sie schon? Wissensarbeiter verbringen 19 % ihrer Arbeitszeit mit der Suche und Sammlung von Informationen.

Features von Notion

Notion positioniert sich als Organisations- und Produktivitäts-Tool für einen breiten Bereich von Anwendungsfällen. Hier sind die einzigartigen Features, die es im KI-gestützten Wissensmanagement für Unternehmen auszeichnen:

Feature Nr. 1: Wikis

über Notion

Die Wikis von Notion bringen das gesamte Wissen Ihres Teams in einem übersichtlichen, leicht durchsuchbaren Space zusammen. Mit leistungsstarken Filtern finden Sie sofort, was Sie brauchen. Die Seitenleiste wächst mit Ihrem Team mit, sodass alles immer griffbereit ist.

Es verfügt über Drag-and-Drop-Seiten, die sich spontan neu anordnen lassen, und verwendet „@Erwähnungen“, um Inhalte nahtlos zu verknüpfen. Wikis bieten außerdem das Feature „Synchronisierte Blöcke“, das sofortige Aktualisierungen auf mehreren Seiten widerspiegelt. Darüber hinaus lässt sich die gesamte Benutzeroberfläche mit Emojis und Titelbildern ganz einfach anpassen.

Feature Nr. 2: Integrierte KI

über Notion

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Ihre Notizen für Sie denken könnten? Die KI von Notion macht genau das. Sie verbindet Ihren Workspace mit Ihren bevorzugten Apps, zieht Erkenntnisse, verfolgt Projekte und generiert Aktionselemente.

Notion AI entwirft auch Meeting-Agenden und Pläne auf der Grundlage Ihrer Notizen. Ganz gleich, ob Sie nach wichtigen Entscheidungen suchen oder neue Inhalte erstellen möchten, mit dieser KI-Lösung für Produktivität sind alle Informationen sofort verfügbar.

Feature Nr. 3: Projekte

Sie möchten, dass Aufgabenmanagement nicht mehr wie Jonglieren ist? Notion Projects ist ein Feature, das sich auf die Bereitstellung gemeinsamer Dokumente, übersichtlicher Visualisierungen und integrierter Inhaltskalender konzentriert.

Dank der Zeitleistenansicht, Kanban-Boards und der Gruppierung von Aufgaben nach Status bleibt Ihr Workflow übersichtlich. So bleiben alle Projektinformationen in einem einzigen Workspace und Ihr Team kann Routineaufgaben automatisieren.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Glean vs. Notion: Feature-Vergleich

Wenn es um Produktivität geht, zeichnet sich Glean durch eine integrierte Suche aus, während Notion die Organisation und Dokumentation des Workspace verbessert.

Vergleichen Sie die beiden Tools direkt miteinander, um zu sehen, wie sie abschneiden und wo sie am besten eingesetzt werden können.

Feature Nr. 1: Organisation und Suchgenauigkeit

Glean ist auf unternehmensweite Suche spezialisiert und zieht Daten aus zahlreichen anderen Tools wie Google Drive, Slack und Confluence. Die KI-gestützte Suche liefert hochrelevante Informationen über mehrere Plattformen hinweg.

Notion bietet eine solide interne Suche und glänzt durch strukturiertes Inhaltsmanagement mit verknüpften Datenbanken, verschachtelten Seiten und anpassbaren Vorlagen. Damit eignet es sich hervorragend für die Organisation von Wissen.

🏆 Gewinner: Glean ist mit seiner KI-gesteuerten, plattformübergreifenden Suche, die das Abrufen von Wissen mühelos macht, der klare Gewinner. Notion eignet sich jedoch besser für Teams, die ihre Inhalte strukturieren und detaillierte Dokumentationen verwalten möchten.

Feature Nr. 2: Live-Zusammenarbeit und Workflow-Management

Nachdem die richtigen Informationen abgerufen wurden, bietet Glean KI-Funktionen für die Zusammenarbeit, die sich auf den Wissensaustausch konzentrieren. Es lässt sich mit Tools wie Slack für die Kommunikation integrieren, verfügt jedoch nicht über native Funktionen für die Bearbeitung in Echtzeit.

Wenn Benutzer sich für Notion entscheiden, profitieren sie von der Live-Zusammenarbeit an Dokumenten, gemeinsamen Workspaces und einer flexiblen Seitenstruktur, die sich ideal für Projekte eignet, bei denen mehrere Teams buchstäblich auf derselben Seite arbeiten müssen.

🏆 Gewinner: Notion ist in mehreren Bereichen der Zusammenarbeit führend, darunter Bearbeitung in Echtzeit, anpassbare Zugriffslinks und dedizierte gemeinsame Kalender. Glean ist eine umfassende Lösung, wenn Sie Ihre bestehenden Tools zur Steigerung der Produktivität nicht aufgeben möchten.

Feature Nr. 3: Einblicke und Automatisierung

Die KI-Algorithmen von Glean sind speziell darauf trainiert, kontextbezogene Empfehlungen zu geben. Sie können automatisiert werden, um Wissen abzurufen und relevante Erkenntnisse basierend auf den Aktivitäten der Benutzer und der integrierten App zu liefern. Außerdem lernen sie aus Nutzungsmustern, um proaktive Informationen zu liefern.

Notion bietet Automatisierung durch verknüpfte Datenbanken, Formeln und KI-gestützte Generierung von Inhalten. Die KI-Lösung kann außerdem prägnante Zusammenfassungen und Einblicke auf Basis der Qualität der verbundenen Datenquellen liefern.

🏆 Gewinner: Glean rangiert bei proaktiven Einblicken, während Notion umfassendere Optionen für die Automatisierung bietet. In Bezug auf Einblicke und Automatisierung endet dieser harte Kampf unentschieden.

Glean vs. Notion auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um herauszufinden, welches Tool Benutzer in realen Szenarien bevorzugen. Viele Benutzer schätzen Notion für seine Vielseitigkeit und seinen umfangreichen Funktionsumfang.

Ein Reddit-Benutzer hebt beispielsweise die Wikis und die Nachverfolgung von Aufgaben hervor:

Ich habe in den letzten 1,5 Jahren meines Studiums ein umfangreiches Wiki darauf aufgebaut. Großer Pluspunkt: Ich kann es auch als Ziel- und Aufgaben-Tracker verwenden.

Ich habe in den letzten 1,5 Jahren meines Studiums ein umfangreiches Wiki darauf aufgebaut. Großer Pluspunkt: Ich kann es auch als Ziel- und Aufgaben-Tracker verwenden.

Im Subreddit r/LlamaIndex lobt ein anderer Benutzer Glean für seine Einfachheit und Zuverlässigkeit:

Ich arbeite viel mit Glean, es ist super einfach einzurichten und verfügt über eine Vielzahl von APIs, mit denen Sie bei Bedarf eigene Tools entwickeln können.

Ich arbeite viel mit Glean, es ist super einfach einzurichten und verfügt über eine Vielzahl von APIs, mit denen Sie bei Bedarf eigene Tools entwickeln können.

Die Unterhaltung zu Glean vs. Notion auf Reddit offenbart eine Vielzahl von Perspektiven. Teams, die Wert auf Notizen und schnelle Tools zur Steigerung der Produktivität legen, tendieren oft zu Notion.

Wenn Sie hingegen große Dokumentenmengen verwalten müssen, bevor Sie schnell zu Erkenntnissen gelangen, ist die Hybridsuche von Glean eine beliebte Wahl.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Glean und Notion

Haben Sie den Quartalsbericht von Ihrer Wissensmanagement-Lösung erhalten? Jetzt kommen Dutzende von Aufgaben und Aktionselementen auf Sie zu.

Bevor der Stress einsetzt, stellen Sie sich vor, Sie könnten alles an einem Ort erstellen, delegieren und nachverfolgen – mit nur wenigen Klicks. Oder noch besser: Ziele werden automatisch aktualisiert, Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon und können sofort loslegen.

Das ist kein Wunschdenken – das ist ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Verbinden Sie Ihre bestehenden Apps, verbessern Sie Ihr Dokumentenmanagement und aktualisieren Sie Ihren Wissens-Hub – so übertrifft ClickUp Glean und Notion.

ClickUp hat die Nase vorn #1: ClickUp Brain

Rufen Sie relevante Dokumente ab, gewinnen Sie klare Erkenntnisse und behalten Sie mit ClickUp Brain den Überblick über Ihre gesamte Wissensdatenbank

ClickUp Brain ist das KI-Kraftpaket der Plattform, das entwickelt wurde, um die Art und Weise zu verändern, wie Sie Ihre Wissensbasis ableiten und verwalten. Die Lösung hilft auch bei der Erstellung eines Wissens-Hubs, der Kalender für Überprüfungen, benutzerdefinierte Workflows und sofortige Projektaktualisierungen generiert.

Teams können auch den KI-StandUp nutzen, der eine Zusammenfassung der Meeting-Notizen, Projekt-Updates und Prioritäten der letzten sieben Tage liefert.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie KI-StandUp, um rechtzeitig in Eskalationen einzugreifen oder nach einem Urlaub den Anschluss wiederzufinden.

Möchten Sie diese Erkenntnisse nachverfolgen? Die Antworten von Brain enthalten Quellenlinks, auf die Sie im Chatfenster zugreifen können.

ClickUp hat die Nase vorn #2: ClickUp Connected Search

Starten Sie mühelos jede App und finden Sie jede Datei von überall auf der Plattform mit ClickUp Connected Search

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie nie den Überblick über Informationen verlieren, egal was Sie gerade tun? Die vernetzte Suche von ClickUp ist die ultimative Lösung für eine einheitliche, sofortige und nahtlose Suche.

Mit diesem Feature können Sie mit einer einzigen Abfrage auf alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Dateien zugreifen – sogar aus verbundenen Apps. Außerdem gibt es Verknüpfungen, um Apps zu starten, den Verlauf der Zwischenablage zu durchsuchen und mühelos Snippets zu erstellen.

Außerdem ist es ganz einfach im Command-Center, in der globalen Aktionsleiste und sogar in der Desktop-App zu finden.

ClickUp ist ein großartiges Tool, mit dem wir organisiert bleiben und Ereignisse im Blick behalten. Die Plattform hat uns ein Wissens-Repository zur Verfügung gestellt.

ClickUp ist ein großartiges Tool, mit dem wir organisiert bleiben und Ereignisse im Blick behalten. Die Plattform hat uns ein Repository für unser Wissen zur Verfügung gestellt.

ClickUp One Up #3: ClickUp-Dokumente und Wissensmanagement

Mit ClickUp Docs können Sie Inhalte sofort formatieren, Aufgaben verknüpfen und mit Teams zusammenarbeiten, um detaillierte Bearbeitungen vorzunehmen

ClickUp Docs ist ein Dokumentations-Tool, mit dem Sie alles aufschreiben können. Von der Strategieerstellung bis hin zu Projekt-Roadmaps – dank der umfangreichen Markdown-Formatierung können Sie Inhalte mit Slash-Befehlen sofort gestalten.

Teams können auch Aufgaben, Bilder und Ziele direkt in Dokumente einbetten. Optionen wie Unterseiten und Bearbeitung in Echtzeit sorgen für eine strukturierte Organisation.

Sie fragen sich, wie Sie diese freigeben können? Dokumente verfügt über anpassbare Freigabeoptionen für öffentliche und private Dokumente.

Es ist auch gut in ClickUp Brain integriert, falls Sie Hilfe beim Formulieren von Sätzen oder beim Verfeinern von E-Mails benötigen. Teams können ClickUp Notepad für schnelle Checklisten und Meeting-Notizen verwenden. Möchten Sie das automatisieren? Der KI-Notizbuch von ClickUp ist eine hervorragende Option für intelligente Meeting-Zusammenfassungen, durchsuchbare Transkripte und Aktionselemente, die alle mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft sind.

Sie suchen eine einzige Lösung, die Ihnen präzise Einblicke liefert? Mit dem Wissensmanagement von ClickUp wird die Verwaltung Ihrer täglichen Dokumente einfacher denn je.

Erreichen Sie jeden Workspace und jede Datei für die besten KI-gestützten Erkenntnisse mit dem ClickUp-Wissensmanagement

Bei jeder Anfrage durchsuchen die verbundenen KI-Algorithmen systematisch alle Workspaces nach den relevantesten Erkenntnissen.

ClickUp verfügt außerdem über integrierte Importfunktionen, die eine nahtlose Migration von Dokumenten und Tabellen unter Beibehaltung des Formats gewährleisten. Darüber hinaus erleichtert es die Zusammenarbeit durch Kommentare innerhalb von Dokumenten, Video-Clips und einen einheitlichen Posteingang zur Verwaltung von Feedback-Threads.

Vorlage für ClickUp-Wissensdatenbank

Kostenlose Vorlage Richten Sie mit der Wissensdatenbank-Vorlage von ClickUp Unternehmensressourcen, Best Practices-Richtlinien, Checklisten für die Einarbeitung und vieles mehr ein

Die Wissensdatenbank-Vorlage von ClickUp ist eine Vorlage zur Verbesserung des Ressourcenmanagements. Die vorgefertigten Unterseiten lassen sich leicht anpassen und enthalten spezielle Abschnitte für eine Übersicht, Voraussetzungen und Features.

Die Vorlage für das Wissensmanagement enthält auch Platz für Best Practices und FAQ-Abschnitte, um neue Benutzer anzuleiten. Teams können außerdem mit Tabellen für Anhänge und Überarbeitungen die Verantwortlichkeiten festhalten.

ClickUp hat die Nase vorn #4: ClickUp-Automatisierungen

Minimieren Sie manuelle Aufgaben und legen Sie Regeln für wiederkehrende Aktivitäten mit ClickUp Automatisierungen fest

Wollten Sie schon immer den Komfort und die Effizienz, dass bedingte Logik Ihre Aufgaben übernimmt? Genau das bietet ClickUp Automatisierung.

Mit diesem Feature können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, bedingte Auslöser festlegen und erweiterte Workflows ohne manuelles Eingreifen erstellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Automatisierung konfigurieren sollen, beschreiben Sie sie einfach und ClickUp AI generiert das perfekte Setup für Sie.

Kurz gesagt, ClickUp-Automatisierungen optimieren den gesamten Workflow Ihres Teams und konzentrieren sich dabei nicht nur auf die Verbesserung von Verwaltungsaufgaben.

Wir verwenden ClickUp für unser gesamtes Projekt- und Aufgabenmanagement sowie als Wissensdatenbank. Es wird auch für die Überwachung und Aktualisierung unseres OKR-Frameworks und für verschiedene andere Anwendungsfälle eingesetzt, darunter Flussdiagramme, Urlaubsantragsformulare und Workflows. Es ist großartig, all dies in einem Produkt zu haben, da die einzelnen Elemente sehr einfach miteinander verknüpft werden können.

Wir verwenden ClickUp für unser gesamtes Projekt- und Aufgabenmanagement sowie als Wissensdatenbank. Es wird auch für die Überwachung und Aktualisierung unseres OKR-Frameworks und für verschiedene andere Anwendungsfälle eingesetzt, darunter Flussdiagramme, Urlaubsantragsformulare und Workflows. Es ist großartig, all dies in einem einzigen Produkt zu haben, da die einzelnen Elemente sehr einfach miteinander verknüpft werden können.

ClickUp hat die Nase vorn #5: ClickUp Aufgaben

Erstellen Sie Aktionspunkte, organisieren Sie Projektaktivitäten und verwalten Sie Verantwortlichkeiten mit ClickUp Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um Aufgaben mit einem Klick zuzuweisen, nachzuverfolgen und zu delegieren. Mit Aufgaben können Benutzer auch integrierte Abhängigkeiten festlegen, um die Teamkoordination zu verbessern.

Jede Aktivität kann klare Unteraufgaben, relevante Dateianhänge und Kommentare enthalten. Aufgaben lassen sich leicht mit übergeordneten Zielen verknüpfen, sodass langfristige Ziele im Blick bleiben und gleichzeitig die täglichen Aktivitäten auf Kurs bleiben.

Perfektes Wissensmanagement mit ClickUp

Die Stärkung Ihres Geschäfts durch Wissensmanagement hilft Ihnen, Daten schnell zu organisieren und zu analysieren. Notion glänzt mit seinen umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und All-in-One-Workspace-Funktionen, während Glean sich auf die schnelle Erfassung und Organisation von Notizen konzentriert.

Die endgültige Entscheidung hängt zwar von Ihren Anforderungen ab, aber jedes Team verdient eine Lösung, die die Arbeit zentralisiert, die Kommunikation optimiert und den Such-Workflow verbessert.

ClickUp erfüllt all diese Anforderungen (und mehr) mit seiner KI-gestützten Aufgabenverwaltung, seinen Einblicken, Integrationen und Automatisierungen.

Wie auch immer Sie es betrachten, ClickUp ist ein effektiverer Partner für Ihren Workflow.

Sind Sie bereit, Ihr Informationsmanagement zu perfektionieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!