Clockify-Bewertung: Features, Preise, Vor- und Nachteile

Sie haben drei Stunden gebraucht, um diesen Blogbeitrag zu schreiben. Das ist also der Betrag, den Sie Ihrem Client in Rechnung stellen.

Aber Moment mal... Was ist mit der Zeit, die Sie für die Bearbeitung und Überarbeitung, die Erstellung und Hinzufügung von Infografiken und die Veröffentlichung im CMS des Clients benötigt haben? Wenn dies zu Ihrem Arbeitsumfang gehört, sollten Sie auch die Zeit erfassen, die Sie dafür investieren. Ohne eine genaue Zeiterfassung für Ihre Projekte lassen Sie Geld auf dem Tisch liegen.

Ganz gleich, ob Sie herausfinden möchten, wie Sie einem Client eine Rechnung stellen, die Produktivität Ihres Teams verwalten oder einfach nur Ihre Arbeitsgewohnheiten verbessern möchten – wenn Sie genau wissen, wie Sie Ihre Arbeitszeit verbringen, können Sie bessere Entscheidungen treffen.

Apps zur Zeiterfassung sind hilfreich, und Clockify ist eine beliebte Option geworden, die neben Premium-Features auch einen attraktiven Free-Plan anbietet. Aber bietet die Plattform wirklich die Funktionen, die Freiberufler und Teams benötigen?

Dieser umfassende Clockify-Testbericht untersucht die Stärken und Schwächen des Tools. Außerdem stellen wir Ihnen ClickUp vor, die einzige Clockify-Alternative, die Sie für Zeit- und Projektmanagement benötigen!

Clockify vs. ClickUp auf einen Blick

Kategorie Clockify ClickUp Primäre Funktion Tool für Zeiterfassung und Berichterstellung All-in-One-Plattform für Projektmanagement und Produktivität mit integrierter Zeiterfassung Kernfunktionen Zeiterfassung über manuelle Einträge, Timer oder Browser-ErweiterungenStundenzettel und detaillierte BerichteAbrechnungsfähige Stunden und RechnungsstellungProjektverfolgung mit SchätzungenLeerlauf-Erkennung und automatische NachverfolgungÜber 80 Integrationen Aufgaben- und ProjektmanagementNative ZeiterfassungAnpassbare Dashboards und WorkflowsBenutzerdefinierte No-Code-Wenn-Dann-AutomatisierungenMehrere Ansichten (Gantt, Kanban, Kalender, Liste und mehr)KI-gestützte Tools (ClickUp Brain) Benutzeroberfläche Einfach und funktional; für fortgeschrittene Features möglicherweise etwas Einarbeitungszeit erforderlich Hochgradig anpassbar mit moderner Benutzeroberfläche; das erste Setup kann etwas Zeit in Anspruch nehmen Mobiler Support iOS- und Android-Apps mit mobilen Zeiterfassungsfunktionen Voll ausgestattete mobile Apps für iOS und Android; unterstützt Aufgabenverwaltung und Zeiterfassung Integrationen Integriert mit über 80 Apps, darunter ClickUp, Trello, Asana und Jira Integriert mit über 1.000 Apps, darunter Slack, Google Drive, GitHub und Clockify Am besten geeignet für Teams, die Wert auf genaue Zeiterfassung, Abrechnung und Berichterstellung legen Teams, die eine umfassende Projektmanagement-Lösung mit integrierter Zeiterfassung und Tools für die Zusammenarbeit suchen Preise Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne mit erweiterten Features und für Unternehmen Free-Plan verfügbar Anpassbare kostenpflichtige Pläne für Unternehmen Bewertungen von Benutzern G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Wichtige Einschränkungen Die Benutzeroberfläche ist für manche Nutzer möglicherweise weniger intuitiv. Eingeschränkte Features im Free-Plan Die Ersteinrichtung kann komplex sein

Was ist Clockify?

Clockify ist ein Tool zur Zeiterfassung, das Einzelpersonen und Teams dabei hilft, Arbeitszeiten zu erfassen, mehrere Projekte zu verwalten und die Produktivität zu analysieren.

Stellen Sie sich Clockify als Ihre digitale Zeiterfassung vor. Damit können Sie ganz einfach Zeit-Einträge protokollieren und Arbeiten bestimmten Projekten zuordnen. Außerdem können Sie damit im Handumdrehen detaillierte Abrechnungen, Gehaltsabrechnungen oder Berichte zum Projektmanagement erstellen.

Mit robusten Features zur Zeiterfassung wie einer Desktop-App, einer mobilen App und einer Browser-Erweiterung macht Clockify die Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit einfacher. Es ist eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Zeit effektiv zu verwalten und Projekte reibungslos abzuwickeln.

💡 Profi-Tipp: Hier ist ein Tipp für Ihr Zeitmanagement: Nutzen Sie die Pomodoro-Technik, eine Methode, die Ende der 1980er Jahre von Francesco Cirillo entwickelt wurde. Dabei wird die Arbeit in konzentrierte Intervalle – in der Regel 25 Minuten – unterteilt, gefolgt von kurzen Pausen, um den Kopf frei zu bekommen. Dieser Ansatz hilft, Prokrastination zu reduzieren, Ablenkungen zu minimieren und die Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit zu vereinfachen. Kombinieren Sie ihn mit einer Zeiterfassungssoftware wie Clockify, um Zeiteinträge zu protokollieren, die Produktivität zu analysieren und den Fortschritt Ihres Projekts im Blick zu behalten.

Die wichtigsten Features von Clockify

Mit Clockify ist die Zeiterfassung so einfach wie das Drücken einer Schaltfläche, egal ob Sie mehrere Projekte jonglieren oder nur versuchen, einen Überblick über Ihre Arbeitszeiten zu bekommen. Es bietet alles von der einfachen Zeiterfassung bis hin zu detaillierten Berichten und sogar Funktionen für die Rechnungsstellung an Clients.

Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Zeiterfassung

via Clockify

Die Kernfunktionalität von Clockify dreht sich um seine intuitive Zeiterfassung. Benutzer können die für Aufgaben aufgewendete Zeit in Echtzeit mit einer einfachen Start-/Stopp-Schaltfläche verfolgen oder nach Abschluss der Arbeit manuell Zeiteinträge hinzufügen.

Der Tracker funktioniert auf Desktop-Apps, Browser-Erweiterungen und mobilen Apps, sodass Sie Ihre Stunden unabhängig von Ihrem Arbeitsort genau erfassen können.

Das integrierte Dashboard bietet Ihnen eine wöchentliche Übersicht über Ihre erfassten Stunden, sodass Sie leicht sehen können, wo Ihre Zeit verbringt. Zeiteinträge sind vollständig anpassbar – Sie können Projektnamen, Client-Infos, Tags und Aufgabendetails hinzufügen, um den Überblick zu behalten.

So können Sie den Fortschritt Ihrer Projekte verfolgen und Arbeitsmuster auf einen Blick erkennen.

👀 Wussten Sie schon? Nach dem Parkinson-Gesetz"dehnt sich die Arbeit so lange aus, bis die zur Verfügung stehende Zeit erschöpft ist. " Dieses Prinzip besagt, dass Sie, wenn Sie eine bestimmte Zeit – beispielsweise zehn Wochen – für die Erledigung einer Aufgabe vorsehen, Ihren Aufwand unbewusst so anpassen, dass die Arbeit die gesamte Dauer in Anspruch nimmt, auch wenn sie realistisch gesehen früher abgeschlossen werden könnte. Dieses Phänomen führt oft zu Ineffizienz und Prokrastination, da Einzelpersonen dazu neigen, Aufgaben unnötig in die Länge zu ziehen, um den von ihnen festgelegten Zeitrahmen einzuhalten.

Feature Nr. 2: Projektmanagement

Über die grundlegende Zeiterfassung hinaus bietet Clockify auch Projektmanagement-Funktionen, die Teams bei der Koordination ihres Aufwands unterstützen. Erstellen Sie mehrere Projekte, weisen Sie Team-Mitgliedern bestimmte Aufgaben zu, legen Sie Stundensätze für eine genaue Abrechnung fest und verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts anhand von Terminen.

Clockify unterstützt Projektvorlagen, sodass Sie wiederkehrende Projekte einrichten können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen. Sie können auch geschätzte Zeitrahmen für Aufgaben festlegen und diese mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen. Dies erleichtert die Vorausplanung und das Erkennen von Verbesserungsmöglichkeiten.

Mit Clockify können Sie auch den Status von Projekten festlegen und verschiedene Projekte mit Farben kennzeichnen, um den Fortschritt Ihrer Projekte besser zu visualisieren.

Die robusten Funktionen zur Berichterstellung von Clockify sind ein herausragendes Feature. Die Software erstellt detaillierte Timesheets und Berichte, die nach Client, Projekt, Teammitglied, Aufgabe, Tag oder Datumsbereich gefiltert werden können. Diese Berichte liefern wertvolle Einblicke in Produktivitätstrends und helfen dabei, die Projekte mit dem höchsten Ressourcenverbrauch zu identifizieren.

Sie können die Berichte in verschiedenen Formaten (PDF, CSV, Excel) exportieren, um sie leichter für Clients freizugeben oder in andere Tools zur Produktivität zu integrieren. Die zusammenfassenden Berichte zeigen abrechnungsfähige Stunden im Vergleich zu nicht abrechnungsfähigen Stunden, wodurch sich Einnahmen einfach berechnen und Rechnungen für Clients erstellen lassen.

Clockify bietet auch Berichte mit Diagrammen und Grafiken, um die Verteilung der Zeit auf Projekte und Teammitglieder besser zu visualisieren.

Feature Nr. 4: Zeitmanagement für Teams

Für Unternehmen mit mehreren Teams bietet Clockify umfassende Funktionen zur Zeiterfassung für Mitarbeiter. Administratoren können die Timesheets der Teammitglieder einsehen, Zeiteinträge genehmigen und die Produktivität des Unternehmens überwachen. Die Plattform unterstützt rollenbasierte Berechtigungen, sodass Manager kontrollieren können, wer Zeiteinträge einsehen, bearbeiten oder genehmigen darf.

Die Anwesenheitserfassung hilft dabei, zu überwachen, wann Mitarbeiter ihren Arbeitstag beginnen und beenden, was besonders für Remote-Teams in verschiedenen Zeitzonen nützlich ist.

Manager können auch Pausen und Abwesenheiten nachverfolgen und erhalten so einen vollständigen Überblick über die Verfügbarkeit des Teams und die Arbeitskosten. Die Plattform umfasst in den höherwertigen Plänen Terminplanungsfunktionen, mit denen Manager Arbeitszeiten im Voraus planen und zuweisen können.

Feature Nr. 5: Nachverfolgung von Ausgaben

Neben der Nachverfolgung der aufgewendeten Zeit können Benutzer mit Clockify in den Pro- und Enterprise-Plänen auch die mit Projekten verbundenen Ausgaben protokollieren. Dieses Feature ist besonders wertvoll für Freiberufler und Agenturen, die ihren Clients Zeit und Material in Rechnung stellen müssen.

Ausgaben können kategorisiert, bestimmten Projekten zugeordnet und in umfassende Berichte für Abrechnungszwecke aufgenommen werden.

Benutzer können Belege an Ausgaben anhängen, verschiedene Währungen festlegen und sowohl abrechnungsfähige als auch nicht abrechnungsfähige Kosten nachverfolgen. Die Funktion zur Ausgabenverfolgung arbeitet mit der Rechnungsstellung zusammen, sodass Sie detaillierte Rechnungen erstellen können, die sowohl Zeit als auch Ausgaben an einem Ort enthalten.

🧠 Fun Fact: Als Jack Dorsey gleichzeitig Twitter und Square leitete, nutzte er ein striktes Zeitblock-System, um seine Produktivität aufrechtzuerhalten. Er widmete jeden Tag der Woche einem bestimmten Schwerpunkt: Montags für das Management, dienstags für die Produktentwicklung, mittwochs für das Marketing, donnerstags für Partnerschaften und freitags für die Unternehmenskultur. Da sich die Büros direkt gegenüber lagen, konnte er seine 16-Stunden-Arbeitstage gleichmäßig auf beide aufteilen. Samstags wanderte er, um neue Energie zu tanken, und sonntags widmete er sich ganz der Reflexion und Strategieplanung für die kommende Woche. Diese Disziplin und ein cleverer Zeitplan ermöglichten ihm, als doppelter CEO erfolgreich zu sein!

Preise von Clockify

Free

Basis: 4,99 $/Benutzer pro Monat

Standard : 6,99 $/Benutzer pro Monat

Pro : 9,99 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 14,99 $/Benutzer pro Monat

Vorteile der Verwendung von Clockify

Clockify bietet mehrere Vorteile, die es zu einer beliebten Wahl für Freiberufler, Remote-Mitarbeiter und sogar Teams machen:

Großzügiger Free-Plan : Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern bietet Clockify eine wirklich funktionsfähige kostenlose Version mit unbegrenzten Benutzern und Projekten. Damit ist es für Freiberufler, Start-ups und kleine Unternehmen mit begrenztem Budget zugänglich

Benutzerfreundliche Oberfläche : Das übersichtliche, intuitive Design macht die Nachverfolgung der für Projekte aufgewendeten Zeit für Benutzer aller technischen Fähigkeiten einfach. Die Lernkurve ist minimal, sodass Teams das System schnell implementieren können

Plattformübergreifende Verfügbarkeit : Clockify funktioniert auf mehreren Plattformen (Web, Desktop, Mobilgeräte) und bietet Browser-Erweiterungen, sodass Sie Ihre Zeit unabhängig von Ihrer Arbeitsumgebung oder Ihren bevorzugten Geräten bequem erfassen können

Detaillierte Berichterstellung : Die robusten Berichterstellungsfunktionen helfen Benutzern, Produktivitätsmuster zu analysieren, zeitaufwändige Projekte zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zur Effizienzsteigerung zu treffen

Features für das Team-Management : Die Möglichkeit, die Zeitaktivitäten mehrerer Team-Mitglieder zu verfolgen, unterschiedliche Berechtigungen festzulegen und Timesheets zu genehmigen, macht Clockify nicht nur für einzelne Benutzer, sondern auch für wachsende Teams geeignet

Anpassungsoptionen : Benutzer können Tags, Stundensätze, Projektfarben und Projektstrukturen anpassen, um die Software an ihren spezifischen Workflow und ihre Geschäftsanforderungen anzupassen

Integrationsmöglichkeiten: Dank der Integration von Clockify in beliebte Tools zur Steigerung der Produktivität wie Asana, Trello, Jira, GitHub und QuickBooks können Sie es nahtlos in bestehende Workflows einbinden

Häufige Probleme von Clockify-Benutzern

Trotz seiner vielen Stärken berichten Benutzer von Clockify häufig von mehreren Herausforderungen:

Eingeschränkte Offline-Funktionalität : Die Offline-Funktionen der mobilen App zur Nachverfolgung von Projekten sind eingeschränkt, was für Benutzer, die häufig ohne Internetzugang arbeiten, problematisch sein kann

Grundlegende Rechnungsstellungsfunktionen : Clockify enthält Rechnungsstellungsfunktionen in seinen kostenpflichtigen Plänen, diese sind jedoch möglicherweise nicht so umfangreich wie bei einer speziellen Rechnungsstellungssoftware. Einige Benutzer bevorzugen die Integration mit anderen Tools, um von robusteren Features zu profitieren

Eingeschränkte Automatisierung : Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern bietet Clockify weniger automatisierte Features. Benutzer müssen Timer oft manuell starten und stoppen oder Zeitdaten eingeben, was zu Ungenauigkeiten führen kann, wenn man vergisst, seine Zeit zu erfassen

Einschränkungen bei der Anpassung der Berichterstellung : Clockify bietet robuste Funktionen zur Berichterstellung, aber einige Benutzer wünschen sich mehr Anpassungsoptionen, um Berichte zu erstellen, die auf bestimmte Clients oder interne Anforderungen zugeschnitten sind

Lernkurve für erweiterte Features : Während die grundlegende Zeiterfassung intuitiv ist, berichten einige Benutzer, dass erweiterte Features wie Teamverwaltung und komplexe Berichterstellung Zeit benötigen, um sie zu beherrschen

Einschränkungen der mobilen App : Die mobile App von Clockify ist zwar funktionsfähig, bietet jedoch nicht alle Features, die in der Desktop- oder Web-Version verfügbar sind. Dies kann für Benutzer, die hauptsächlich von mobilen Geräten aus arbeiten, frustrierend sein

Gelegentliche Verzögerungen bei der Synchronisierung: Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Verzögerungen bei der Synchronisierung von Daten zwischen verschiedenen Geräten. Eine Verzögerung kann oft zu Verwirrung oder doppelten Einträgen beim Wechsel zwischen Plattformen führen

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Workflow-Management-Tools bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungsfunktionen, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Planungs- und Zeiterfassungsfunktionen von ClickUp helfen Ihnen dabei, diese Vermutungen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Es kann sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre tatsächliche Arbeitsweise anpasst!

Clockify-Bewertungen auf Reddit

Reddit bietet wertvolle Einblicke in die Erfahrungen echter Benutzer von Clockify. In verschiedenen Subreddits geben Benutzer sowohl positives Feedback als auch ihre Frustrationen weiter.

Positiv fanden die Benutzer, dass sie mit den Clockify-Integrationen die abrechenbare Zeit maximieren konnten. Hier ist eine Bewertung von meednayt in r/agency

Die Zeiterfassung hat sich für mich bei T&M-Projekten als äußerst wertvoll erwiesen. Plötzlich stellte sich heraus, dass wir unseren Kunden 30 % mehr in Rechnung stellen können, wenn wir ihnen erklären, was sie tatsächlich abrechnen können.

Die Zeiterfassung hat sich für mich bei T&M-Projekten als äußerst wertvoll erwiesen. Plötzlich stellte sich heraus, dass wir unseren Kunden 30 % mehr in Rechnung stellen können, wenn wir ihnen erklären, was sie tatsächlich abrechnen können.

Auch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden gelobt, wie Benutzer whencanistop in r/ContractorUK notiert:

Ich habe Clockify eine Zeit lang verwendet, als ich wirklich sichergehen wollte, dass ich alles richtig gezählt habe (während des Lockdowns, als ich in kurzen Schichten mit meinem Partner gearbeitet habe, Meetings getauscht habe, abends gearbeitet habe usw. und wir uns die Kinderbetreuung geteilt haben). Es hat zwar eine Stoppuhr-Funktion, aber man kann die Zeit auch am Ende oder zu einem späteren Zeitpunkt eintragen und Berichte erstellen und ähnliches.

Ich habe Clockify eine Zeit lang verwendet, als ich wirklich sichergehen wollte, dass ich richtig zähle (während des Lockdowns, als ich in kurzen Schichten mit meinem Partner arbeitete, Meetings hin und her schob, abends arbeitete usw. und die Kinderbetreuung aufteilte). Es hat zwar eine Stoppuhr-Funktion, aber man kann die Zeit auch am Ende oder zu einem späteren Zeitpunkt eintragen und Berichte und Ähnliches erstellen.

Allerdings wird die Benutzeroberfläche von designbewussten Benutzern kritisiert, während andere sich über Einschränkungen im Workflow ärgern. Ein Redditor erklärt dies in einem detaillierten Vergleich:

*Die Benutzeroberfläche ist mit vielen verschiedenen Symbolen und Funktionen überladen. Wer mehr Einfachheit mag, könnte dies als negativ empfinden

*Die Benutzeroberfläche ist mit vielen verschiedenen Symbolen und Funktionen überladen. Wer mehr Einfachheit mag, könnte dies als negativ empfinden

👀 Wussten Sie schon? 1967 haben wir aufgehört, eine Sekunde anhand der Sterne zu messen, und stattdessen begonnen, sie mit Cäsiumatomen zu messen. Diese atomare Umstellung machte die Zeitmessung präziser denn je!

Alternativen zu Clockify

Clockify bietet zwar leistungsstarke Funktionen zur Zeiterfassung, aber einige Teams benötigen Tools, die Zeiterfassung mit Workflows und Projektmanagement kombinieren.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Zeiterfassung, Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Zeiterfassung automatisch oder manuell mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung

Das sagen Fachleute über die Zeiterfassung und das Projektmanagement von ClickUp:

Wir haben mehrere Optionen geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass ClickUp insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bietet. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu messen und zu erfassen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

Wir haben mehrere Optionen geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass ClickUp insgesamt die richtige Kombination aus Leistung und Flexibilität bietet. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos zwischen Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

ClickUp-Features

Während Clockify sich in erster Linie auf die Zeiterfassung konzentriert, bietet ClickUp eine integrierte Lösung, die Zeitdaten mit Ihrem Workflow verbindet.

Lassen Sie uns diese erweiterten Funktionen einzeln betrachten:

ClickUp ist die Nummer 1: ClickUp-Zeiterfassung für Projekte

Starten Sie die Zeiterfassung in ClickUp kostenlos Erstellen Sie mit der nativen Projekt-Zeiterfassung von ClickUp benutzerdefinierte Ansichten für abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden, einschließlich Zeitschätzungen

Im Gegensatz zum eigenständigen Ansatz von Clockify integriert ClickUp die Zeiterfassung für Projekte nahtlos in Ihren gesamten Workflow.

Mit dem globalen Timer können Sie mit einem einzigen Klick von überall aus über Desktop, Web und Mobilgeräte Ihre Zeit erfassen. Egal, ob Sie an Aufgaben oder Dokumenten arbeiten oder in Meetings sind, er ist immer in Reichweite.

ClickUp bietet mehrere Methoden zur Zeiterfassung, die sich an unterschiedliche Arbeitsstile anpassen lassen. Sie können den automatischen Timer für die Echtzeit-Nachverfolgung verwenden, Zeit nach Abschluss der Arbeit manuell hinzufügen oder die Timesheet-Ansicht für eine Übersicht über die wöchentlichen Zeiteinträge nutzen. Die integrierte Leerlauf-Erkennung sorgt für Genauigkeit, indem sie Zeiträume ohne Aktivität identifiziert.

Zeiterfassungsdaten in ClickUp sind sofort verwertbar. Sie können detaillierte Zeitberichte nach Projekt, Aufgabe, Benutzer, Tag oder jedem anderen benutzerdefinierten Feld anzeigen, sodass Teams erkennen können, wo Zeit aufgewendet wird, und Workflows optimieren können.

Abrechnungsfähige Stunden können klar gekennzeichnet und von der internen Zeit für die Arbeit für Clients getrennt werden, mit benutzerdefinierten Abrechnungssätzen für verschiedene Teammitglieder oder Projekte. Alle Ihre Zeitdaten können zur reibungslosen Integration in Lohnabrechnungs- oder Rechnungsstellungssysteme in CSV exportiert werden.

Die mobile Zeiterfassungssoftware sorgt dafür, dass Sie keine wichtigen Arbeitszeiten verpassen, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. Dieser umfassende Ansatz zur Zeiterfassung schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Ihren Aufgaben, Projekten und Zeiterfassungen – alles auf einer einzigen Plattform.

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel #2: ClickUp-Zeitmanagement

Weisen Sie Aufgaben und Unteraufgaben Zeitschätzungen zu und verteilen Sie die Workload mit ClickUp Zeitmanagement auf die Mitglieder Ihres Teams

Die Liste der Features von ClickUp Time Management geht über die grundlegende Zeiterfassung hinaus und hilft Benutzern, ihre Zeitpläne zu visualisieren und zu optimieren. Das Dashboard zur Zeiterfassung der Plattform bietet eine umfassende Übersicht darüber, wo Zeit für Projekte, Aufgaben und Teammitglieder aufgewendet wird.

Anschließend zeigen die automatischen Berichte zur Zeiterfassung detaillierte Aufschlüsselungen nach Projekt, Status der Aufgabe, Mitarbeiter und benutzerdefinierten Feldern, sodass Manager Engpässe erkennen und die Ressourcenzuweisung optimieren können.

Die integrierten Zeiterfassungs-Features von ClickUp werden mit den Prioritäten und Fristen der Aufgaben synchronisiert, sodass es mehr als nur eine Zeiterfassung ist – es ist ein komplettes System zur Steigerung der Produktivität.

ClickUp's One-Up #3: KI-gestützter Kalender

Planen, terminieren und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer primären und zugehörigen Projekte mit dem ClickUp-Kalender

Der AI-Kalender von ClickUp lässt sich nahtlos in die Zeiterfassungs- und Ressourcenmanagement-Features (und Ihren Google Kalender) integrieren, sodass Sie Zeiteinträge neben den Aufgaben sehen, den Projektfortschritt in Echtzeit verfolgen und sicherstellen können, dass niemand überbucht ist.

Durch die Kombination intelligenter Einblicke mit einem vertrauten Kalender-Layout hilft es Ihnen, Terminkonflikte automatisch zu erkennen, Workloads zu optimieren und Aufgaben mit der höchsten Priorität anzuzeigen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Anstatt Termine manuell zu durchsuchen, schlägt ClickUp AI ideale Zeiten für die Planung Ihrer Arbeit vor, basierend auf Ihrer Verfügbarkeit, Prioritäten und Workload in verschiedenen Projekten. Ganz gleich, ob Sie Ihren Tag planen oder eine langfristige Roadmap erstellen, mit flexiblen Tages-, Wochen-, Monats- und sogar Jahresansichten können Sie ganz nach Bedarf zoomen.

Müssen Sie Prioritäten verschieben? Einfach per Drag & Drop. Möchten Sie Workloads analysieren? Filtern Sie nach Mitarbeitern, Priorität, Tags oder benutzerdefinierten Feldern, um Engpässe zu erkennen oder die Arbeitslast in Ihrem Team auszugleichen.

ClickUp hat die Nase vorn #4: Clockify-Integration mit ClickUp

Integrieren Sie Clockify mit ClickUp, um Ihre Zeit optimal zu verwalten

Für Teams, die bereits in Clockify investiert haben, aber robusteren Tools für das Projektmanagement benötigen, bietet ClickUp eine Clockify-Integration, die beide Plattformen miteinander verbindet. So erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: die vertraute Zeiterfassung von Clockify und die umfassenden Projektmanagement-Funktionen von ClickUp.

Die Integration synchronisiert automatisch Zeiteinträge zwischen den Plattformen und verhindert so doppelte Dateneingaben. Außerdem ermöglicht sie Teams einen reibungslosen Übergang zu den nativen Zeiterfassungs-Features von ClickUp, wenn sich ihre Anforderungen ändern.

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: ClickUp-Vorlagen für das Zeitmanagement

Kostenlose Vorlage Behalten Sie die Fristen Ihrer Projekte im Blick und messen Sie die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit mit der ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung

ClickUp bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen, mit denen Sie Ihren Zeitmanagement-Aufwand schnell optimieren können. Die Zeiterfassungsvorlagen der Plattform bieten einen strukturierten Rahmen für die Verfolgung des Fortschritts, indem sie die Stunden für verschiedene Projekte und Aufgaben überwachen. Sie können sofort mit voreingestellten benutzerdefinierten Feldern für Client-Informationen, Abrechnungssätze und Projektkategorien loslegen.

Die ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung hilft Teams dabei, die Verteilung der Zeit auf verschiedene Projekte, Aufgaben und Teammitglieder zu visualisieren und zu optimieren. Diese benutzerfreundliche Lösung hilft Managern dabei, Ressourcen sinnvoll zuzuweisen, indem sie Features wie ClickUp-Zeitschätzungen nutzt. Diese verbessern die Planungsgenauigkeit, beugen Burnout vor und stellen sicher, dass die höchsten Prioritäten die richtige Zeitinvestition erhalten – ohne Spekulationen.

Mit dieser Vorlage können Teams:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zeitblöcke für verschiedene Projektkategorien, um eine ausgewogene Zuweisung sicherzustellen

Vergleichen Sie die tatsächlich aufgewendete Zeit mit den Schätzungen, um die Genauigkeit Ihrer zukünftigen Planung zu verbessern

Visualisieren Sie die Kapazitäten Ihres Teams über Abteilungen hinweg, um Überlastungen zu vermeiden

Erstellen Sie detaillierte Berichte, um Muster in der Produktivität zu erkennen und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren

Passen Sie Prioritätsstufen an, um sicherzustellen, dass wichtige Projekte ausreichend Zeit erhalten

Integrieren Sie ClickUp in bestehende Workflows für ein nahtloses Zeitmanagement

👉🏼 In ähnlicher Weise hilft die ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse Teams dabei, Trends in der Produktivität zu erkennen und die Effizienz zu verbessern.

👉🏼 Die ClickUp Services Timesheet-Vorlage erleichtert die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter mit Feldern für abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten.

👉🏼 Für diejenigen, die strukturierte Arbeitszeiträume bevorzugen, optimiert die ClickUp Time Box Vorlage die Zeitblockierung, indem sie bestimmte Zeitfenster für konzentrierte Arbeit an priorisierten Aufgaben zuweist.

Diese Vorlagen sind vollständig an Ihren Workflow anpassbar und können sofort implementiert werden, sodass Sie Zeit und Aufwand für die Erstellung von Nachverfolgungssystemen von Grund auf sparen.

Preise für ClickUp

Es ist Zeit, die beste Lösung für die Zeiterfassung in die engere Wahl zu nehmen – ClickUp

Bei der Zeiterfassung geht es nicht nur darum, Stunden zu protokollieren, sondern auch darum, zu wissen, wohin Ihre Energie fließt, und diese Erkenntnisse zu nutzen, um intelligenter zu arbeiten. Der Free-Plan von Clockify eignet sich hervorragend für die grundlegende Zeiterfassung mit einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern, aber wenn Sie ein integriertes Projektmanagement benötigen, könnte er Ihnen schnell zu klein werden.

ClickUp kombiniert robuste Zeiterfassungs-Features mit Aufgaben- und Team-Management und ist damit ideal für Freiberufler, Remote-Teams und Unternehmen, die tiefere Einblicke benötigen. Sie möchten einen einfachen Tracker? Clockify ist genau das Richtige für Sie. Sie benötigen eine All-in-One-Lösung? ClickUp ist die Antwort.

Registrieren Sie sich jetzt für ein kostenloses ClickUp-Konto und erleben Sie den Unterschied!