die 10 besten internen Newsletter-Softwareprogramme für Mitarbeiterengagement

Kommunikation ist das Rückgrat jedes erfolgreichen Unternehmens. Teams auf dem Laufenden zu halten, aufeinander abzustimmen und zu motivieren, erfordert insbesondere in den heutigen verteilten Arbeitsumgebungen kontinuierlichen Aufwand.

Interne Newsletter erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit als bevorzugtes Medium für die interne Kommunikation.

Ob Sie Unternehmensneuigkeiten freizugeben oder die Leistungen Ihrer Mitarbeiter würdigen – ein gut gestalteter interner Newsletter fördert Transparenz, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und steigert das Engagement.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer internen Newsletter-Software sind, um die Kommunikation zu verbessern, haben wir die zehn besten Optionen für Sie!

Worauf sollten Sie bei einer Software für interne Newsletter achten?

Wir empfehlen Ihnen, nach einer Software für interne Unternehmensnewsletter mit den folgenden Funktionen zu suchen:

/AI-gestützte Erstellung von Inhalt*: Suchen Sie nach Softwareplattformen mit integrierten KI-Schreibtools , um ansprechende Newsletter zu entwerfen, Betreffzeilen zu generieren und Inhalt basierend auf den Präferenzen Ihrer Mitarbeiter zu personalisieren

*inhalt- und Automatisierung: Wählen Sie einen Newsletter mit integriertem Planungssystem, um die Kommunikation Ihrer Teams zu verbessern. Mit Automatisierung-Features können Sie wiederkehrende Nachrichten oder auslösende Updates versenden

*multi-Plattform-Verteilung: Stellen Sie sicher, dass das Tool Kommunikationskanäle wie E-Mail, mobile Apps, Instant Messaging, das Unternehmensintranet und mehr unterstützt. Durch die Integration mit externen Kanälen wie Slack oder Microsoft Teams können Sie Nachrichten an den bevorzugten Kanal Ihres Teams senden

Engagement-Nachverfolgung und -Analyse : Das : Das Tool für die interne Kommunikation sollte Engagement-Metriken wie Öffnungsrate, Klickrate, Lesezeit usw. messen. Diese umsetzbaren Erkenntnisse helfen Ihnen, die Leistung Ihres Newsletters zu optimieren

mitarbeitersegmentierung und Personalisierung*: Die Softwarelösung sollte es Ihnen ermöglichen, die interne Kommunikationsstrategie benutzerdefiniert anzupassen. Sie sollte es Ihnen ermöglichen, verschiedene Mitarbeiter je nach ihrer Rolle, ihrem Speicherort oder ihrer Abteilung als Einzelziel anzusprechen, um ihnen ein personalisiertes Erlebnis zu bieten

Interaktive Multimedia-Support: Das interne Kommunikations-tool sollte umfangreiche Multimedia-Inhalte wie Bilder, Videos, GIFs, Umfragen und Feedback-Formulare unterstützen, um Ihre Newsletter ansprechend zu gestalten

🔍 Wussten Sie schon: E-Mails mit Emojis in der Betreffzeile erzielten eine um 56 % höhere Öffnungsrate und eine um 96 % höhere Klickrate als E-Mails ohne Emojis.

Interne Newsletter-Software auf einen Blick

*tool schlüssel-Features* Am besten geeignet für Preise ClickUp kI-gestützte Erstellung von Inhalten – Automatisierung von Aufgaben – Verteilung auf mehreren Plattformen – Nachverfolgung und Analyse des Engagements Teams, die eine Komplettlösung für Projektmanagement, interne Newsletter und Teamzusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Connecteam – Mobile-First-Kommunikation – Mitarbeiterbefragungen – Echtzeit-chatten – Wissensdatenbank für das Freigeben von Dokumenten Deskless oder Belegschaften mit Verteilung, die eine mobile interne Kommunikation benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat für 30 Benutzer SnapComms – Dringende Benachrichtigungen – Desktop-Benachrichtigungen – Anpassbare Bildschirmschoner und Lauftexte – Verteilungslisten für die Segmentierung Teams, die eine wirkungsvolle interne Kommunikation und dringende Updates benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Staffbase – Multi-Channel-Messaging – Mitarbeiter-App und Intranet-Lösungen – Benutzerdefinierte Verteilung – Analysen und Berichterstellung Unternehmen, die eine markenspezifische interne Kommunikation über mehrere Kanäle benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung HubEngage gamification-Features – Multi-Channel-Engagement – Interaktive Umfragen und Feedback – KI-gestützte Personalisierung von Inhalt Unternehmen, die das Engagement ihrer Mitarbeiter durch personalisierte, spielerische Kommunikation steigern möchten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Workshop – Drag-and-Drop-Editor – Anpassbare Vorlagen – Analysetools – Terminplan und Versandplan Teams, die ein tool für die Zusammenarbeit benötigen, um interne Newsletter zu erstellen und zu planen Essential: 250 $/Monat für 250 Mitarbeiter; Enhanced & Premium: Benutzerdefinierte Preise Nectar – Mitarbeiteranerkennung und Belohnungen – Visuelle Newsletter – Anpassbare Belohnungskataloge – Peer-to-Peer-Anerkennung Unternehmen, die interne Newsletter mit Mitarbeiteranerkennung und -engagement verbinden Benutzerdefinierte Preisgestaltung Cerkl Broadcast – KI-gestützte Newsletter-Verteilung – Mobile Zugänglichkeit – Echtzeit-Engagement-Analysen – Setup ohne Code Teams, die automatisierte, KI-gestützte interne Newsletter mit personalisiertem Inhalt suchen 799 $/Monat; Broadcast + Mobile: 799 $ + 20 %/Monat PoliteMail – Outlook-Integration – A/B-Tests zur Optimierung – Mitarbeitersegmentierung – Öffnungsraten und Engagement-Nachverfolgung Teams, die Microsoft Outlook für die interne E-Mail-Kommunikation und detaillierte Analysen nutzen 0,50 $/Monat pro Mitarbeiter (Professional); 0,35 $/Monat pro Mitarbeiter (Corporate); 0,20 $/Monat pro Mitarbeiter (Unternehmen) Firstup kI-gestützte Inhalt-Verteilung – Multi-Channel-Verteilung (E-Mail, mobile Apps, Slack usw.) – Engagement-Analysen Unternehmen, die eine personalisierte, kanalübergreifende interne Kommunikation mit KI-gesteuerter Bereitstellung von Inhalt benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die 10 besten internen Newsletter-Softwareprogramme

Hier ist ein Überblick über die zehn besten Softwareprogramme für interne Newsletter:

clickUp (Bestes All-in-One-Projektmanagement- und internes Newsletter-tool)*

ClickUp ist eine leistungsstarke Alles-App für die Arbeit, die mehrere Kommunikationskanäle für ein reichhaltiges und müheloses Arbeitserlebnis einrichtet.

Ganz gleich, ob Sie für die interne Kommunikation zuständig sind, die Nachverfolgung laufender Aufgaben übernehmen oder Marketingkampagnen durchführen – mit ClickUp können Sie alles mit nur wenigen Klicks koordinieren.

Nutzen Sie ClickUp für Marketing Teams, um Kommunikationskanäle für Ihr Team zu erstellen

Mit ClickUp für Marketingteams können Sie Ihre gesamte interne Kommunikationsstrategie verwalten. Erstellen Sie spezielle Listen oder Projekte für Newsletter, weisen Sie Schreib- und Designaufgaben zu, legen Sie Fristen fest, verwalten Sie Überprüfungszyklen mithilfe benutzerdefinierter Status und visualisieren Sie Ihren Kommunikationskalender.

Sie können Ihre Teammitglieder über ausstehende Newsletter-Freigaben und Fristen informieren. So erhalten Sie zeitnah Feedback und können Ihren Unternehmens-Newsletter bei Bedarf aktualisieren.

Nutzen Sie ClickUp Dokumenten als Ihren primären Erstellung-Space. Entwerfen Sie visuell ansprechende Newsletter mit eingebetteten Bildern, Videos, Tabellen und Format-Optionen. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen zusammen, hinterlassen Sie Kommentare, weisen Sie Elemente direkt aus dem Text heraus zu und behalten Sie den Überblick über Version-Änderungen.

Erstellen Sie mit ClickUp Dokument umfangreiche und interaktive Newsletter

Organisieren Sie die Abschnitte des Newsletters als Seiten oder Unterseiten innerhalb eines Dokuments, um eine bessere Struktur zu erzielen. Mit Format-tools können Sie den Newsletter außerdem optisch ansprechend und leserfreundlich gestalten.

Verwenden Sie @erwähnungen im Dokument, um Abschnitte zuzuweisen oder Feedback von Teammitgliedern anzufordern. Aktivieren Sie Kommentare, damit diese direkt zum Inhalt beitragen und Vorschläge einbringen können.

Die Erstellung eines überzeugenden internen Newsletters ist der Schlüssel zu einer effektiven Kommunikation. ClickUp Brain steht Ihnen dabei als Leitfaden zur Seite.

ClickUp Brain ist ein integrierter KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen auf der Grundlage der Anforderungen Ihres Unternehmens wirkungsvolle Ideen für Ihre Newsletter liefert. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie ansprechende Newsletter erstellen können, hilft Ihnen Brain von der Idee bis zur Umsetzung.

Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, Brain lediglich mitzuteilen, was Ihr Unternehmen macht und wo Sie Probleme haben – und schon kann es Ihnen in Sekundenschnelle helfen! Hier ist ein Newsletter, den es mit nur einer Eingabe erstellt hat:

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle wirkungsvolle Newsletter mit nur einer einfachen Eingabeaufforderung

Kommunizieren Sie mit Ihrem internen Team über mehrere Plattformen hinweg mit ClickUp Chatten

ClickUp bietet viele weitere Features, mit denen Sie Ihre internen Teams auf eine Seite bringen können. ClickUp Chatten ist eine Kommunikationsplattform der nächsten Generation, die E-Mail, Instant Messaging, Kommentarfunktionen, Ankündigungen und alle anderen denkbaren Kommunikationsmodi integriert.

Eine solche Konsolidierung Ihrer internen Kommunikation beseitigt Silos und verbessert die Zugänglichkeit für alle. So wird das Versenden interner Newsletter so einfach wie das Klicken auf „Senden“!

Optimieren Sie die Verteilung und Nachverfolgung mit ClickUp Automatisierungen, um Stakeholder über zur Überprüfung bereitstehende Entwürfe zu informieren oder Erinnerungen für Veröffentlichungstermine festzulegen. ClickUp versendet zwar keine Massen-E-Mails wie spezielle E-Mail-Plattformen, aber Sie können die Erstellung von Inhalt und den Freigabeworkflow nahtlos verwalten und dann Integrationen (wie Zapier) oder interne Kommunikationsfeatures wie ClickUp Chatten oder E-Mail in ClickUp für gezieltes Freigeben oder Ankündigungen nutzen.

📮 ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass 18 % der Befragten für asynchrone Kommunikation auf E-Mail-Threads setzen. E-Mails ermöglichen zwar detaillierte Diskussionen ohne Echtzeit-Meetings, aber zu viele Threads werden schnell unübersichtlich und schwer der Nachverfolgung. Verwandeln Sie E-Mail-Chaos in organisierte Aktionen mit dem E-Mail-Projektmanagement von ClickUp. Wandeln Sie wichtige E-Mails sofort in nachverfolgbare Aufgaben um, legen Sie Prioritäten fest, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und setzen Sie Fristen – alles ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen. Mit ClickUp behalten Sie den Überblick über Ihren Posteingang und bringen Ihre Projekte voran!

die besten Features von ClickUp*

Integrieren Sie Projektmanagement, interne Newsletter und Teamzusammenarbeit in einer einzigen Plattform

Nutzen Sie ClickUp Brain für die Erstellung von Inhalten, die Automatisierung von Aufgaben und die Generierung von Erkenntnissen

Freigeben Sie sofort Feedback oder knüpfen Sie über ClickUp Chatten sofort eine Verbindung zu Ihrem Team

Konvertieren Sie Dokumente, @erwähne und andere Formularen in umsetzbare Aufgaben

Integrieren Sie eine Vielzahl von Kommunikations- und Plattformen für Produktivität, um den Unterhaltung-Flow aufrechtzuerhalten

Konsolidieren Sie Aufgaben, Kommentare und Benachrichtigungen mit ClickUp Posteingang für eine optimierte Kommunikation

Greifen Sie auf eine Bibliothek mit Vorlagen für interne Newsletter zu, um Zeit und Aufwand zu sparen

Analysieren Sie Engagement-Metriken wie Öffnungsraten und Klickraten mithilfe des ClickUp-Dashboards

Limit von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise erst mit den umfangreichen Features der Plattform vertraut machen

Häufige Plattform-Updates können für Mitarbeiter mit starren Workflows störend sein

Preise für ClickUp

clickUp-Bewertungen und Rezensionen*

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Das sagt Sid Babla, Koordinator des Wellbeing-Programms am Dartmouth College, über ClickUp:

„ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit unseres Inhalt-Erstellungs-Teams optimiert. Wir sind jetzt in der Lage, von der Ideenfindung/dem Brainstorming bis zum ersten Entwurf bis zu 2-3 Mal schneller zu arbeiten. *

2. Connecteam (Am besten geeignet für mobile Mitarbeiterkommunikation und -engagement)

via Connecteam

Möchten Sie mit Ihren Mitarbeitern, die von überall aus arbeiten, in ständigem Kontakt bleiben? Connecteam wurde für Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz oder verteilte Mitarbeiter entwickelt. Die mobile Plattform macht das Versenden von Newslettern, Updates, Umfragen und Schulungsmaterialien an die Smartphones Ihrer Mitarbeiter zum Kinderspiel und sorgt dafür, dass alle unabhängig vom Speicherort in Verbindung bleiben.

Connecteam optimiert interne Newsletter mit intelligenter Veröffentlichung, interaktiven Updates und Echtzeit-Engagement-Nachverfolgung – unverzichtbar für Branchen mit stark verteiltem Team.

die besten Features von Connecteam*

Ermöglichen Sie Echtzeit-Chatten für sofortige Verbindung und schnelle Updates zu Newslettern

Verwalten Sie Abfragen zu Mitarbeiter-Newslettern mit einem internen Ticketingsystem

Nutzen Sie Umfragen, um Feedback von Mitarbeitern zu Newsletter-Ideen zu erhalten

Freigeben Sie wichtige Dokumente und Ressourcen über eine zentrale Wissensdatenbank

limit-Einschränkungen von Connecteam*

Hängt stark von Mobilgeräten ab, was für Unternehmen mit festen Arbeitsplätzen zu einem Limit werden kann

Limitierte Echtzeit-Video-Kommunikation

Preise für Connecteam

Small Business-Plan : Kostenlos

Basis : 35 $/Monat

Erweitert : 59 $/Monat

Experte : 119 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen von Connecteam*

G2 : 4,6/5 (über 2.260 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.220 Bewertungen)

3. SnapComms (Am besten geeignet für wichtige Mitarbeiterbenachrichtigungen und dringende Nachrichten)

via SnapComms

Müssen Sie dringende Nachrichten übermitteln, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern? Verwenden Sie SnapComms für solche wichtigen Updates und Ankündigungen.

SnapComms umgeht herkömmliche E-Mail-Marketing-Software und versendet Ihre Newsletter-Benachrichtigungen als Echtzeit-Benachrichtigungen. Von gezielten Updates bis hin zu unternehmensweiten Ankündigungen – Ihre Mitarbeiter erhalten Newsletter sofort.

Dank Segmentierungsoptionen können Benutzer Benachrichtigungen an bestimmte Teams oder Abteilungen anpassen. So wird sichergestellt, dass der richtige Newsletter zur richtigen Zeit die richtigen Personen erreicht. Das Tool kann zwar Newsletter versenden, seine Stärke liegt jedoch in gut sichtbaren Formaten wie Desktop-Benachrichtigungen, Lauftexten, Bildschirmschonern und Popup-Benachrichtigungen, die dringende Nachrichten an E-Mail-Postfächer vorbeiführen.

Die besten Features von SnapComms

Übermitteln Sie dringende Nachrichten über Desktop-Benachrichtigungen, Lauftexte und Vollbild-Benachrichtigungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Hintergrundbilder und Bildschirmschoner, um die interne Kommunikation in den Hintergrund zu integrieren

Nutzen Sie Verteilerlisten, um zielgerichtete und relevante Newsletter zu versenden und so das Engagement zu steigern

Limit von SnapComms

Übermäßiger Gebrauch kann zu einer Alarmmüdung bei den Mitarbeitern führen

Erfordert technisches Fachwissen, was zusätzliche Schulungen für Administratoren bedeutet

Preise von SnapComms

Hinweis : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Engage: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen von SnapComms*

G2 : 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über SnapComms?

G2-Bewertung zu SnapComms:

SnapComms hat eine einfache Kommunikation ermöglicht, wir konnten doppelt so viele Mitarbeiter erreichen wie zuvor mit E-Mails. ”

4. Staffbase (Am besten geeignet für interne Kommunikation und Branding auf Unternehmensebene)

via Staffbase

Staffbase ist ein internes Kommunikations-Tool für Unternehmen. Es bietet eine E-Mail-Plattform für die interne Kommunikation mit Branding, eine Mitarbeiter-App und Intranet-Lösungen zur Optimierung der internen Kommunikation.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Verteilerlisten, um den Versand von Newslettern zu personalisieren und sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter relevante Inhalte erhalten, um ein maximales Engagement und eine optimale Informationsspeicherung zu erzielen.

Staffbase unterstützt Multi-Channel-Messaging und sorgt dafür, dass wichtige Updates alle Mitarbeiter erreichen, egal wo sie sich gerade befinden. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich Vorlagen für interne Newsletter ganz einfach erstellen, verteilen und verwalten.

die besten Features von Staffbase*

Integrieren Sie andere workplace tools, um eine reibungslose interne Kommunikation zu gewährleisten

Personalisieren Sie die Zustellung von Newslettern durch benutzerdefinierte Verteilung von Verteilerlisten

Analysieren Sie die Effektivität Ihrer Newsletter mithilfe von Analysen und Berichterstellung

Limit von Staffbase

Erfordert erhebliche Investitionen, wodurch es für kleinere Unternehmen unzugänglich ist

Erfordert technisches und gestalterisches Fachwissen und ist daher ressourcenintensiv

Preise von Staffbase

*business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen von Staffbase*

G2 : 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

5. HubEngage (Am besten geeignet für personalisiertes Mitarbeiterengagement und Gamification)

via HubEngage

HubEngage hilft Unternehmen dabei, einen vernetzten Arbeitsplatz zu schaffen, indem es die interne Kommunikation und die Mitarbeiterbindung optimiert. Die Zentralisierung mehrerer Kommunikations-tools auf einer Plattform vereinfacht die Verwaltung von Newslettern und verbessert die Zusammenarbeit im Team. Außerdem wird sichergestellt, dass wichtige Updates nicht in der Flut von Informationen untergehen.

Die KI-gestützte Personalisierung hilft Ihnen dabei, Newsletter-Inhalte auf einzelne Mitarbeiter zuzuschneiden. Außerdem unterstützt es die Multi-Channel-Kommunikation über mobile Apps, E-Mail, Text und Digital Signage.

die besten Features von HubEngage*

Gestalten Sie Ihre interne Kommunikation mit Punkten, Belohnungen und Ranglisten spielerisch

Diversifizieren Sie Ihre interne Kommunikationsstrategie, indem Sie verschiedene Plattformen nutzen

Integrieren Sie interaktive Features wie Pulse-Umfragen, Quizfragen und Feedback in Ihre Newsletter

limit von HubEngage*

Das Setup und die Erreichung einer hohen Benutzerakzeptanz können einige Zeit in Anspruch nehmen

Ein starker Fokus auf Mobilgeräte ist möglicherweise nicht für alle Unternehmensstrukturen geeignet

Preise für HubEngage

Benutzerdefinierte Pläne und Preise

bewertungen und Rezensionen von HubEngage*

G2 : 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über „ “ von HubEngage?

G2-Bewertung zu HubEngage:

Viele unserer Mitarbeiter arbeiten nicht in unseren Hauptbüros – HubEngage ermöglicht es allen, ihre Erfolge zu teilen und so über alle Speicherorte hinweg auf dem Laufenden zu bleiben. Wir nutzen die App auch als Informationsquelle für Richtlinien und bevorstehende Mitarbeiter-Ereignisse.

Viele unserer Mitarbeiter arbeiten nicht in unseren Hauptbüros – HubEngage ermöglicht es allen, ihre Erfolge zu teilen und so über alle Speicherorte hinweg auf dem Laufenden zu bleiben. Wir nutzen die App auch als Informationsquelle für Richtlinien und bevorstehende Mitarbeiter-Ereignisse.

6. Workshop (Am besten geeignet für die gemeinsame Erstellung von Newslettern und Team-Input)

via Workshop

Workshop ist eine E-Mail-Plattform für die interne Kommunikation, die die Erstellung von Newslettern um eine kollaborative Komponente erweitert. Sie bringt interne Kommunikatoren zusammen, sodass sie ihre Abteilungen vertreten und die E-Mail-Kommunikation diversifizieren können.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie einen ansprechenden internen Kommunikations-Newsletter erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Mit integrierten Vorlagen können Teams schnell professionelle Newsletter gestalten, die zum Branding des Unternehmens passen. Darüber hinaus sorgen die Team-Time-Collaboration-Features für eine nahtlose Teamarbeit und eine effiziente Erstellung von Inhalt.

Die besten Features des Workshops

Vereinfachen Sie das Newsletter-Design mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor des tools

Führen Sie die Nachverfolgung der Engagement-Metriken für Newsletter mit integrierten Analysetools durch

Planen und terminieren Sie Newsletter, um eine pünktliche Zustellung sicherzustellen

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Plan und passen Sie die internen Newsletter-Vorlagen an, um ein markengerechtes Erlebnis zu schaffen

Limit des Workshops

Fehlende Automatisierung-Features für die Verteilung interner E-Mails

Erstellt grundlegende Analysen, die für detaillierte Auswertungen möglicherweise nicht ausreichen

Preise für Workshops

Unverzichtbar : 250 $/Monat

Verbessert : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu Workshops*

G2 : 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Verstehen Sie die Unterschiede zwischen Slack und E-Mail, um zu wissen, welchen Kommunikationskanal Sie für Ihre internen E-Mails verwenden sollten!

7. Nectar (Am besten geeignet für interne Kommunikation, die auf die Anerkennung von Mitarbeitern ausgerichtet ist)

via Nectar

Nectar verbindet interne Kommunikation mit einer robusten Plattform für Mitarbeiteranerkennung und -belohnung. Es ermöglicht Peer-to-Peer-Anerkennung, sodass Mitarbeiter die Leistungen ihrer Kollegen in Echtzeit würdigen können.

Dies fördert das Gemeinschaftsgefühl und hält die Mitarbeiter über Unternehmensneuigkeiten auf dem Laufenden. Stellen Sie sich das als eine professionelle soziale Plattform vor, auf der interne Newsletter informieren und die Unternehmenskultur stärken, indem sie Meilensteine und Beiträge der Mitarbeiter hervorheben.

die besten Features von Nectar*

Erstellen Sie visuell ansprechende Newsletter mit Ihrem Unternehmensbranding, Bildern und Rich Media

Erstellen Sie benutzerdefinierte Prämienkataloge, die die Unternehmenskultur und die Werte widerspiegeln

Ermöglichen Sie Abstimmungen und Nominierungen für Auszeichnungen im Rahmen des Mitarbeiteranerkennungsprozesses

Erstellen Sie Berichterstellung und Analysen, um Einblicke in Anerkennungstrends zu gewinnen

Limit-Einschränkungen von Nectar

Begrenzte Skalierbarkeit, was für große Unternehmen ein Problem darstellen kann

Kommunikations-Features sind gegenüber der Anerkennungsplattform zweitrangig

Weniger Fokus auf Newsletter-Design/Analytik im Vergleich zu dedizierten tools

Nectar-Preise

anerkennung und Belohnungen*: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Interne Kommunikation: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*nectar-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 6.550 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 290 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Nectar?

G2-Bewertung zu Nectar:

Mir gefällt, dass es eine unterhaltsame und super einfache Möglichkeit ist, seinen Kollegen Respekt und Wertschätzung zu zeigen. Mit Nectar ist es viel einfacher geworden, sofortige Anerkennung zu zeigen. Ich finde es auch toll, dass wir für unsere Betriebszugehörigkeit und das Abschließen von Schulungsvideos belohnt werden. Dank der monatlichen Punktegutschrift freigebe ich meine Wertschätzung viel häufiger und schätze meine Kollegen mehr als früher.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie einen internen Newsletter, der Unternehmensneuigkeiten, Branchennews und Mitarbeiterporträts kombiniert, da diese Inhalte in der Regel das höchste Engagement erzielen.

8. Cerkl Broadcast (Am besten geeignet für personalisierte Newsletter mit KI-Unterstützung)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast nutzt künstliche Intelligenz, um gezielte Verteilerlisten zur Population zu erstellen. Anschließend versendet es personalisierte interne Newsletter, die auf den Zinsen und Rollen der Mitarbeiter basieren.

Indem Sie sicherstellen, dass die richtigen Inhalte die richtigen Personen erreichen, reduzieren Sie Informationsüberflutung und verbessern das Engagement.

Beispielsweise erhält das Support-Team technische Newsletter, das Marketing-Team die neuesten Strategien usw. Ein solcher personalisierter Ansatz in Verbindung mit der Automatisierung der internen Kommunikation erhöht die Effektivität der E-Mail-Kampagnen.

die besten Features von Cerkl Broadcast*

Automatisierung der Erstellung und Verteilung von Newslettern durch KI-gestützte Personalisierung

Erhalten Sie Echtzeit-Analysen, um das Engagement und die Effektivität Ihres Newsletters zu überwachen

Nutzen Sie die No-Code-Implementierung für ein schnelles Setup und eine benutzerdefinierte Anpassung

Greifen Sie unterwegs über eine einfache mobile Zugänglichkeit auf Newsletter zu

limit für Cerkl Broadcast*

Die /AI-Algorithmen benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich anzupassen und die Anforderungen der Mitarbeiter zu verstehen

Administratoren benötigen Schulungen, um die erweiterten Features gut zu verstehen

Weniger manuelle Kontrolle über das Newsletter-Design im Vergleich zu Drag-and-Drop-Editoren

Preise für Cerkl Broadcast

Broadcast : 799 $/Monat

Broadcast + Mobile: 799 $ + 20 %/Monat

bewertungen und Rezensionen von Cerkl Broadcast*

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? 47 % der Menschen checken ihre E-Mails auf ihrem Smartphone. Optimieren Sie Ihre Newsletter daher für solche Geräte, damit Ihre Teammitglieder ihre Ansicht nahtlos lesen können!

9. PoliteMail (Am besten geeignet für Outlook-integrierte interne E-Mail-Analysen)

via PoliteMail

PoliteMail ist eine E-Mail-Plattform für die interne Kommunikation für alle, die in der Microsoft Outlook-Umgebung ihre Arbeit verrichten.

Das tool zur Verwaltung von E-Mail-Kampagnen analysiert die Effektivität Ihrer internen Kommunikationsstrategie, indem es Metriken wie Öffnungsraten, Lesezeiten und Engagement misst.

Die Mitarbeiter-Newsletter-Software erleichtert die Segmentierung der Mitarbeiter, sodass Newsletter die Mitarbeiter entsprechend ihrer Rollen, Abteilungen und Zinsen erreichen. Dieser datengestützte Ansatz hilft Unternehmen, ihre Botschaften zu verfeinern, um eine bessere Reichweite und Wirkung zu erzielen.

die besten Features von PoliteMail*

Erstellen, versenden und führen Sie Newsletter direkt aus Outlook ohne separate Software zur Nachverfolgung aus

Unterstützen Sie responsives Design, um sicherzustellen, dass E-Mails auf verschiedenen Geräten korrekt dargestellt werden

Bieten Sie A/B-Tests an, um E-Mail-Inhalt und -Strategien zu optimieren

Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance mit Verschlüsselung auf Unternehmen-Niveau

limit von PoliteMail*

Funktioniert in Microsoft Outlook und ist daher auf anderen E-Mail-Plattformen nicht nutzbar

Es fehlen umfassende Analysen, die eine eigenständige E-Mail-Marketing-Software bietet

Preise für PoliteMail

Ab 639 $/Monat

bewertungen und Rezensionen von PoliteMail*

G2 : 4/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über PoliteMail?

G2-Bewertung zu PoliteMail:

Sie können ganz einfach auf von Ihnen erstellte Vorlagen zugreifen, Metriken für die versendeten E-Mails generieren und Verteilungseinstellungen hochladen. Als ich nach der Umstellung auf O365 ein Problem hatte, erhielt ich eine schnelle Antwort zur Behebung des Problems sowie umfassenden Support, und das Problem wurde schnell identifiziert und eine empfohlene Vorgehensweise zur Lösung des Problems vorgeschlagen.

10. Firstup (Am besten geeignet für die KI-gesteuerte Verteilung von Inhalt über mehrere Kanäle)

via Firstup

Firstup integriert künstliche Intelligenz in die interne Kommunikation und sorgt so für ein hohes Maß an Personalisierung. Es konsolidiert Inhalte aus verschiedenen Quellen und kuratiert und verteilt diese intelligent abhängig von den Verhaltensweisen und Präferenzen der Mitarbeiter.

Es unterstützt E-Mail, mobile Apps, Intranets und andere tools für die Zusammenarbeit wie Microsoft Teams und Slack. So erhalten Mitarbeiter Updates dort, wo sie am aktivsten sind.

Durch die Bereitstellung personalisierter Inhalte zur richtigen Zeit und am richtigen Ort verbessert Firstup die Informationsspeicherung und maximiert die Effektivität der internen Kommunikation.

Die besten Features auf einen Blick

Automatisieren Sie die Verteilung von Newslettern mithilfe von KI-gestützter Personalisierung

Analysieren Sie Engagement-Metriken mit Echtzeit-Analysen und Berichterstellung

Kuratieren Sie Inhalt aus verschiedenen Quellen für eine einheitliche interne Kommunikation

Optimieren Sie den Zeitpunkt Ihrer Nachrichten für maximale Reichweite und Engagement

Firstup Limit

Erfordert erheblichen Aufwand für Setup und Integration

Hat eine steile Lernkurve, insbesondere bei der Einstellung der Automatisierung

Fokus des Unternehmens mit entsprechender Komplexität und Kosten

Einführungspreis

Unverzichtbar : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Professional : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Premier : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

mitarbeiter-Intranet (Add-ON)*: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen von Firstup*

G2 : 4,5/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

ContactMonkey : Ideal für den Versand personalisierter interner Newsletter mit Echtzeit-Nachverfolgung der Mitarbeiterinteraktion.

ContactMonkey lässt sich in Outlook und Gmail integrieren, sodass Sie Umfragen einbetten, einzelne Leser verfolgen und Inhalt nach Abteilung oder Speicherort segmentieren können – alles innerhalb Ihrer E-Mail.

Simpplr: Ideal für die Einstellung eines unternehmensweiten sozialen Intranets zur Steigerung der Mitarbeiterbindung.

Simpplr zentralisiert die interne Kommunikation und bietet Teams ein markenspezifisches Intranet-Erlebnis mit personalisierten Newsfeeds, gezielten Ankündigungen und Feedback-tools.

Guru: Ideal für die Bereitstellung von kontextbezogenem Wissen und Unternehmensneuigkeiten innerhalb des Workflows Ihres Teams.

Guru zeigt wichtige Informationen dort an, wo Ihr Team seine Arbeit verrichtet – beispielsweise in Slack, Chrome oder Ihrem CRM –, sodass alle ohne Kontextwechsel auf dem Laufenden bleiben.

bleiben Sie mit ClickUp in Kontakt*

Je nach den Kommunikationsanforderungen Ihres Unternehmens können Sie zwischen einer E-Mail-Plattform für die interne Kommunikation und einer stärker integrierten Lösung wählen. Wenn Sie Newsletter zur Mitarbeiteranerkennung versenden möchten, probieren Sie Nectar aus. Wenn Sie das Engagement durch Gamification steigern möchten, ist HubEngage die bessere Wahl.

Wenn Sie jedoch nach einer umfassenden Lösung suchen, die über Newsletter hinausgeht, ist ClickUp die beste Wahl. Mit seinem leistungsstarken Projektmanagement, integrierter asynchroner Kommunikation, Dokumentenkollaboration und KI-gestütztem Assistenten sorgt ClickUp dafür, dass jede Nachricht zählt. Es verwandelt interne Kommunikation in Maßnahmen und hilft Ihnen dabei, Wert-Workflows aufzubauen. Treffen Sie die klügere Wahl – probieren Sie ClickUp noch heute aus.