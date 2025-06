Kostenlose Agile Epic-Vorlagen für eine bessere Sprint-Planung im Jahr 2025

Die Verwaltung komplexer Projekte ist schwierig. Ihr Team muss eine Million bewegliche Teile im Auge behalten, Termine verschieben sich ständig und Prioritäten ändern sich täglich.

Die eigentliche Herausforderung? Große Initiativen in überschaubare Teilaufgaben zu zerlegen, die Ihr Team bewältigen kann. Hier kommen agile Epics ins Spiel – sie schlagen eine Brücke zwischen Ihren übergeordneten Zielen und der täglichen Arbeit, die Sie dorthin bringt.

Die Erstellung einer effektiven Vorlage für Agile Epic ist jedoch nicht so einfach wie das Aufschreiben einiger Stichpunkte. Sie benötigen ein Framework, mit dem Sie Abhängigkeiten abbilden, Fortschritte nachverfolgen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten können.

Sobald Sie das Epic auf der Karte verzeichnet haben, müssen Sie es in kleinere User Stories aufteilen, an denen Ihr Team Sprint für Sprint arbeiten kann. Dieser Blog bietet agile Vorlagen mit Beispielen, Tipps zur Sprint-Planung und bewährte Methoden zur Nachverfolgung von Projekten.

Was sind Agile Epic-Vorlagen?

Eine agile Epic-Vorlage ist ein Gesamtkonzept für Ihr agiles Team. Es handelt sich um ein strukturiertes Framework, das Teams dabei hilft, große Arbeitspakete zu organisieren, die zu umfangreich sind, um in einem einzigen Sprint abgeschlossen zu werden.

Wenn Sie beispielsweise eine App für die Lieferung von Lebensmitteln entwickeln, könnte der agile Wert "Erstellung eines Benutzerkontos" lauten. Dies würde kleinere Teile wie Anmeldebildschirme, Passwortwiederherstellung und Profileinstellungen umfassen.

Ihre Epic-Vorlage organisiert alle Ihre User Stories an einem Ort. In unserem App-Beispiel könnten Stories beispielsweise lauten: "Als Benutzer möchte ich mich mit meiner E-Mail-Adresse anmelden" oder "Als Benutzer möchte ich mein vergessenes Passwort zurücksetzen".

Die Vorlage definiert auch Akzeptanzkriterien – die spezifischen Bedingungen, die eine Aufgabe als erledigt markieren. Für das Feature zum Zurücksetzen des Passworts könnten die Kriterien beispielsweise das Versenden einer E-Mail zur Passwortwiederherstellung innerhalb von 30 Sekunden und die Vorgabe eines sicheren neuen Passworts sein.

🧠 Fun Fact: Das Konzept, große Aufgaben in kleinere Teile zu zerlegen, ist nicht nur in Software-Teams zu finden. Ernest Hemingway verwendete einen ähnlichen Ansatz beim Schreiben und zerlegte seine Romane in kleine, tägliche Wortzahl-Einzelziele.

Was macht eine gute Vorlage für Agile Epic aus?

Möchten Sie erfolgreiche Sprints durchführen? Ihre agile Epic-Vorlage sollte genauso hart arbeiten wie Ihr Entwicklungsteam – sie sollte Klarheit in komplexe Projekte bringen und alle auf die wichtigsten Ergebnisse fokussieren.

Das erwartet Sie:

Eindeutige Benennung: Verwenden Sie aussagekräftige Epic-Titel, die sofort den Zweck vermitteln

Metriken für den Erfolg: Definieren Sie, wie Erfolg gemessen wird, z. B. anhand positiver Feedback-Raten oder der Implementierungszeit

Organisation von User Stories: Gruppieren Sie Stories nach Funktionen, wie z. B. Zahlungsfunktionen oder Suchtools

Priorisierungstools: Weisen Sie Story Points zu, um Workloads auszugleichen und Engpässe frühzeitig zu erkennen

Fortschrittsverfolgung: Wählen Sie Vorlagen mit Status-Spalten, Sprint-Nachverfolgung und visuellen Indikatoren

Anpassungsoptionen: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage an unterschiedliche Teamgrößen, Projektarten und Methodiken angepasst werden kann

Mit der richtigen Vorlage kann Ihr Team große Ideen in umsetzbare Aufgaben aufteilen und so jeden Sprint produktiver gestalten

10 kostenlose Agile Epic-Vorlagen

Verstreute Tools und isolierte Systeme verlangsamen Teams, und 60 % ihrer Zeit wird mit der Suche nach und der Aktualisierung von Informationen verschwendet.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, löst dieses Problem, indem es Projekte, Wissen und Chats auf einer einzigen Plattform zusammenführt – unterstützt durch den weltweit am besten integrierten KI-Arbeitsassistenten.

Mit agilen Vorlagen für nahtlose Sprint-Planung, Backlog-Management und Fortschritts-Nachverfolgung hilft ClickUp Teams, schneller zu arbeiten, auf Kurs zu bleiben und Ideen in die Tat umzusetzen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Vani Gupta, Softwareentwicklerin bei Hiver und Benutzerin von ClickUp, zitiert:

ClickUp ist sehr nützlich, wenn Sie Aufgaben zuweisen und diese während des gesamten Sprints verfolgen möchten. Es verfügt über Features wie das Ändern von Listen, das Verknüpfen von Aufgaben, das Blockieren anderer Aufgaben, das Kommentieren, das Hinzufügen von Bildern, benutzerdefinierte Felder, das Taggen von Personen, das Zuweisen mehrerer Personen zu einer einzelnen Aufgabe, das Hinzufügen von Emojis zu Kommentaren und vieles mehr. Es bietet umfangreiche Optionen für die Einstellungen. "

Hier sind 10 agile Epic-Vorlagen zur Strukturierung Ihrer Scrum-Ereignisse:

1. Die Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Sprints, sammeln Sie Feedback mit Formularen, automatisieren Sie Benachrichtigungen und vieles mehr mit der ClickUp-Vorlage für agiles Projektmanagement

Möchten Sie agile Methoden in Ihren Nicht-Software-Teams einführen? Die ClickUp-Vorlage für agiles Projektmanagement hilft mehreren Teams dabei, ihre Arbeit in überschaubare Aufgaben zu organisieren.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Schnellstart: Lesen Sie die Dokumente zu den Vorlagen und schließen Sie die Lernaufgaben ab, um Ihre Workspace-Hierarchie mit Spaces, Ordnern und Listen einzurichten

Agile Zeremonien durchführen: Planen und verwalten Sie agile Meetings direkt in ClickUp – beispielsweise Sprint-Planungssitzungen, tägliche Standups, Arbeitsdemos in Reviews und Retrospektiven

Verwalten Ihres Backlogs: Organisieren Sie Ihre Projektpipeline, geben Sie Aufgaben prägnante Titel, sammeln Sie neue Anfragen mit Formularen und priorisieren Sie Aufgaben mithilfe von benutzerdefinierten Feldern

Verwendung des Kanban-Boards: Visualisieren Sie Arbeitsphasen, verschieben Sie Aufgaben zwischen Spalten, verfolgen Sie Fortschritte und identifizieren Sie Engpässe im Workflow

Einrichtung von Sprints: Erstellen und organisieren Sie Sprints, weisen Sie Aufgaben Zyklen zu und überwachen Sie den Fortschritt mithilfe des Kalenders oder der Gantt-Ansicht

Ideal für: Agile Produktteams, die ihre Projektmanagement-Fäh igkeiten verbessern möchten.

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

2. Die ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten können Sie Benutzergeschichten effektiv schreiben und nachverfolgen

Die ClickUp-Vorlage für Benutzergeschichten hilft Produktteams dabei, die Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer während des gesamten Entwicklungsprozesses zu überwachen.

Das können Sie mit dieser Vorlage erledigen:

Aufgaben erstellen: Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt jeder Story zu verfolgen – so sehen Sie auf einen Blick, wo jede Benutzer-Story steht

Fügen Sie detaillierte Beschreibungen hinzu: Wenden Sie benutzerdefinierte Felder an, um Konsistenz über alle User Stories hinweg sicherzustellen

Unteraufgaben erstellen: Zerlegen Sie komplexe Stories in geschachtelte Unteraufgaben und verwalten Sie Abhängigkeiten

Einfaches Delegieren: Nutzen Sie Kommentarreaktionen und mehrere Mitarbeiter, um die Kommunikation im Team zu verbessern

Prioritäten festlegen: Weisen Sie Prioritäten zu, um Backlog-Grooming und Sprint-Planung zu optimieren

Ideal für: Agile Produktteams, die den Prozess der Erstellung und Verwaltung von User Stories verbessern und gleichzeitig eine bessere Abstimmung zwischen der Entwicklungsarbeit und den Benutzeranforderungen sicherstellen möchten.

3. Die ClickUp-Vorlage für grundlegende Benutzer-Story-Aufgaben

Kostenlose Vorlage Erstellen, verfolgen und verwalten Sie User Stories effektiv mit der ClickUp Basic User Story Task Vorlage

Die ClickUp-Vorlage "Basic User Story Task " hilft Produktteams dabei, Anforderungen nicht nur zu dokumentieren, sondern aktiv anzugehen. Diese Vorlage schafft einen klaren Weg zur Erreichung Ihrer Geschäftsziele, indem sie User Stories in kleinere Aufgaben unterteilt.

Das macht diese Vorlage zu einem Game-Changer für Produktteams:

Benutzerdefinierte Status-Nachverfolgung: Behalten Sie den Fortschritt jeder Story mit Statusangaben im Auge, um Engpässe frühzeitig zu erkennen, sodass Sie mit der Planung von Korrekturen beginnen können, bevor sie sich auf die Lieferung auswirken

Umfangreicher Kontext mit benutzerdefinierten Feldern: Fügen Sie Beschreibungen von Benutzergeschichten, Akzeptanzkriterien und Story Points direkt in die Aufgabe ein

Flexible Ansichten für unterschiedliche Anforderungen: Wechseln Sie zwischen der Listenansicht für schnelle Aktualisierungen, der Gantt-Ansicht für die Zeitleistenplanung oder dem Kalender, um mehrere Sprints zu verwalten. Jedes Teammitglied kann die Ansicht auswählen, die für ihn am besten geeignet ist

Nutzen Sie intelligente Features für das Projektmanagement: Fügen Sie geschachtelte Unteraufgaben hinzu, um komplexe Stories in überschaubare Teile zu zerlegen, taggen Sie mehrere Teammitglieder bei Stories, die Zusammenarbeit erfordern, und nutzen Sie Kommentarreaktionen für schnelles Feedback und Genehmigungen

Ideal für: Produktmanager und agile Teams, die User Stories effizient organisieren und Entwicklungszyklen reibungslos gestalten möchten.

💡Profi-Tipp: Definieren Sie im Voraus klare Erfolgskriterien. Vermeiden Sie vage Epics, indem Sie sicherstellen, dass jede User Story innerhalb eines Epics einen messbaren Fortschritt zum übergeordneten Ziel beiträgt.

4. Die ClickUp-Vorlage für Story Mapping

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie Karten und verfolgen Sie Benutzerreisen, organisieren Sie Stories in Sprints und überwachen Sie den Fortschritt mit der Vorlage "User Story Mapping" von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für User Story Mapping hilft Teams dabei, komplexe Benutzeranforderungen in überschaubare Teile zu zerlegen. Diese Vorlage eignet sich hervorragend, um Ihr Produkt-Backlog zu organisieren und die Reise des Benutzers Schritt für Schritt aufzuzeichnen.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Benutzerdefinierte Felder einrichten: Teilen Sie große User Stories mithilfe von Feldern für Benutzerprofile und Problemstellungen in kleinere, überschaubare Teile auf

Quelle der Wahrheit: Behalten Sie den Überblick über Epics und User Stories an einem zentralen Ort mit der Sprint-Backlog-Ansicht

Visualisieren Sie Auswirkungen: Sehen Sie in der Story-Kartenansicht, wie sich verschiedene Features auf Endbenutzer auswirken

Fortschrittsverfolgung: Überwachen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status (Zu erledigen, In Bearbeitung, Überprüfen, Erledigt)

Erkennen Sie Engpässe frühzeitig: Erkennen Sie potenzielle Hindernisse frühzeitig mithilfe der Aufgaben-Board-Ansicht

Ideal für: Produktmanager und agile Teams, die durch eine organisierte Sprint-Planung benutzerorientierte Produkte entwickeln möchten.

5. Die ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management für die Synchronisierung Ihrer Produkt-, Engineering- und QA-Teams

Die ClickUp Agile Scrum Management-Vorlage wurde speziell für Teams entwickelt, die agile Methoden anwenden, und bringt Struktur in alles, von der Backlog-Verfeinerung bis hin zu Sprint-Reviews.

Sie hilft Ihrem Entwicklungsteam, während des gesamten Software-Lieferzyklus koordiniert zu bleiben. Die Vorlage enthält zahlreiche praktische Features, mit denen Ihr Team auf Kurs bleibt:

Sprint-Planung & Backlog: Planen Sie Sprints effektiv und sorgen Sie für ein gut organisiertes Produkt-Backlog. Teams können Aufgaben einschätzen, Prioritäten festlegen und sicherstellen, dass alle über anstehende Arbeiten informiert sind

Fortschrittsverfolgung: Behalten Sie den Überblick über Aufgaben mit 30 verschiedenen Statusoptionen – von "Offen" bis "Bereit zur Bereitstellung"

Mehrere Ansichten: Listenansicht: Sehen Sie alle Aufgaben auf einen Blick und konzentrieren Sie sich dank schneller Filter auf das Wesentliche. Board-Ansicht: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Fortschritt der Aufgaben in verschiedenen Phasen. Prozessansicht: Verfolgen Sie detaillierte Aufgabenlebenszyklen von Anfang bis Ende. Willkommensansicht: Schnellstart für neue Mitglieder Ihres Teams

Täglicher Standup-Support: Machen Sie tägliche Standups mit integrierten Features produktiver. Team-Mitglieder können schnell den Fortschritt aktualisieren und Hindernisse melden

Ideal für: Produktmanager und Scrum Master, die funktionsübergreifende Teams koordinieren und Software konsistent bereitstellen müssen.

6. Die ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung

Kostenlose Vorlage Planen Sie Sprints effektiv und verfolgen Sie die Fortschritte Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung

Möchten Sie Ihre Sprint-Planungs-Meetings fokussierter gestalten? Die ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung hilft Teams dabei, Aufgaben zu planen, Fortschritte zu überwachen und Ressourcen zu verwalten – alles in einem übersichtlichen Space.

Diese Vorlage erleichtert es einem erfahrenen Produktmanager, alle Beteiligten auf die Sprint-Ziele auszurichten. Sie können während der Planung Benutzer-Feedback sammeln und dieses zur Festlegung von Prioritäten nutzen.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Ansicht der Sprint-Backlog-Elemente: Wählen Sie die richtigen Aufgaben für jeden Sprint aus und weisen Sie sie zu

Ansicht des Entwicklungsstatus: Fertiggestellte und in Bearbeitung befindliche Arbeiten auf einen Blick

Ressourcen-Ansicht: Greifen Sie bei Bedarf auf Sprint-Materialien zu

Erste Schritte: Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Workflow der Sprint-Planung

Ideal für: Agile Teams, die besser organisierte und produktivere Sprint-Planungssitzungen durchführen möchten.

7. Die ClickUp-Vorlage für agiles Marketing

Kostenlose Vorlage Beschleunigen Sie Marketingprojekte und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit der ClickUp-Vorlage für agiles Marketing

Die ClickUp-Vorlage für agiles Marketing wendet agile Projektmanagement-Prinzipien auf Marketing-Workflows an und hilft Teams dabei, flexibel zu bleiben und schnell Ergebnisse zu liefern.

Das macht diese Vorlage für Marketing-Teams so effektiv:

Kapazität des Teams verfolgen: Gleichen Sie Workloads mit der Workload-Ansicht aus und stellen Sie sicher, dass niemand überlastet ist, während andere Leerlaufzeiten haben

Überwachen Sie den Fortschritt von Aufgaben: Erkennen und beheben Sie Verzögerungen in Echtzeit mit der Fortschritts-Board-Ansicht , bevor sie Ihren Sprint aus der Bahn werfen

Organisieren Sie wie ein Profi: Behalten Sie mit der Aufgabenlistenansicht den Überblick über agile Epic-Aufgaben und erhalten Sie eine klare, umsetzbare Übersicht

Bringen Sie Ihr Team auf Trab: Integrieren Sie neue Mitglieder schnell mit der Ansicht "Erste Schritte" – ideal für Agile-Marketing-Einsteiger

Ideal für: Marketing-Teams, die bereit sind, einen agilen Ansatz für die Planung und Durchführung von Kampagnen zu verfolgen.

👀 Wussten Sie schon? Agile Methoden werden nicht nur in der Softwareentwicklung eingesetzt. Das Wikispeed-Team hat beispielsweise agile Prinzipien angewendet, um in weniger als drei Monaten ein Auto zu entwerfen und zu bauen, das über 100 Meilen pro Gallone erreicht. Dies zeigt die Vielseitigkeit von Agile bei der Förderung schneller Innovationen in verschiedenen Branchen.

8. Die ClickUp-Vorlage für agile Stories

Kostenlose Vorlage Planen und verfolgen Sie Benutzeranforderungen effektiv mit der ClickUp Agile Story-Vorlage

Die ClickUp Agile Story-Vorlage hilft Teams dabei, Anforderungen aus der Sicht verschiedener Stakeholder zu verwalten, und ist damit ein unverzichtbares Tool für agiles Projektmanagement.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

*erstellen Sie separate Projekte: Halten Sie verwandte Stories logisch gruppiert und teilen Sie größere Stories in kleine Aufgaben auf, die die Mitglieder Ihres Teams nacheinander bearbeiten können

Teamzusammenarbeit: Arbeiten Sie direkt in der Vorlage mit den Beteiligten zusammen, um Anforderungen zu formulieren, und nutzen Sie Echtzeitkommentare, um schnelles Feedback zu erhalten

Aufgabenverwaltung: Definieren Sie klare Akzeptanzkriterien für jede Story und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, wenn Stories verschiedene Phasen durchlaufen

Ideal für: Agile Teams, die eine strukturierte Methode zum Sammeln, Organisieren und Nachverfolgen von Benutzeranforderungen während des gesamten Entwicklungsprozesses benötigen.

9. Die ClickUp-Vorlage für agile Roadmaps

Kostenlose Vorlage Planen, verfolgen und liefern Sie Produkt-Features mit der ClickUp Agile Roadmap-Vorlage

Die ClickUp Agile Roadmap-Vorlage hilft Produktteams dabei, ihre Entwicklungspläne an den Geschäftszielen auszurichten und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

So sorgt die Vorlage für Wirkung:

Zielorientierte Planung: Legen Sie klare Produktziele und Meilensteine mithilfe der Ansicht "Strategische Ziele" fest

Vereinfachtes Feature-Management: Zerlegen Sie komplexe Features in überschaubare Teile mit der Produktplan-Ansicht

Nahtlose Nachverfolgung des Fortschritts: Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit visuellen Statusansichten, die anzeigen, was erledigt ist, in Bearbeitung ist oder Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Gesamtüberblick: Mit der Ansicht "Agile Product Roadmap" behalten alle den Überblick und sind auf dem gleichen Stand

Ideal für: Produktmanager und agile Teams, die ihre Produktstrategie klar kommunizieren und gleichzeitig flexibel genug bleiben müssen, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.

10. Die Vorlage für agile Sprints und Ereignisse von ClickUp

Kostenlose Vorlage Dokumentieren Sie Sprint-Entscheidungen, Ereignisse und Erkenntnisse mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Ereignisse

Benötigen Sie eine einfache Möglichkeit, Ihre Sprint-Ereignisse zu organisieren? Die Vorlage "Agile Sprints Events" von ClickUp hilft Teams dabei, alle sprintbezogenen Aktivitäten in einem zentralen Hub zu dokumentieren und nachzuverfolgen.

Das macht diese Vorlage besonders nützlich:

Übersichtliche Sprint-Nachverfolgung: Mit benutzerdefinierten Status sehen Sie genau, wo jede Aufgabe steht, von "Nicht begonnen" über "In Bearbeitung" bis "Erledigt"

Detaillierte Einblicke in Sprints: Fügen Sie mit benutzerdefinierten Feldern wichtige Details wie Entwicklungsstatus, Epic-Links und Zeitschätzungen hinzu

Flexible Fortschrittsansichten: Verfolgen Sie Sprints nach Ihren Wünschen mit Listen, Kalendern, Zeitleisten und anderen dynamischen Ansichten

Nahtlose Zusammenarbeit im Team: Integrierte Features für die Zusammenarbeit und Automatisierung sorgen für eine mühelose Synchronisierung aller Beteiligten

Ideal für: Agile Teams, die eine klare Dokumentation ihrer Sprint-Ereignisse und Entscheidungen unter Einhaltung der Agile Scrum-Methodik aufrechterhalten möchten.

Setzen Sie Ihre Epic-Planung mit ClickUp in die Tat um

Die Planung und Nachverfolgung von Epics muss kein Kopfzerbrechen bereiten. Die richtige Vorlage kann Ihren Workflow optimieren, die Verwaltung von Benutzergeschichten vereinfachen, den Fortschritt nachverfolgen und sicherstellen, dass Ihr App-Entwicklungsteam auf dem gleichen Stand bleibt.

Mit ClickUp können Teams direkt dort zusammenarbeiten, wo die Arbeit stattfindet – sie können Updates, Dateien und Kundenfeedback freigeben, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Ganz gleich, ob Sie eine neue mobile App planen oder Features in einem bestehenden Projekt verfeinern möchten, ClickUp sorgt dafür, dass alles organisiert bleibt.

Müssen Sie Ihren Ansatz anpassen?

Mit den flexiblen Ansichten von ClickUp können Sie zwischen Listen-, Board- und Zeitleisten-Layouts wechseln, um die für Ihr Team optimale Ansicht zu finden. Dank leistungsstarker Automatisierung können Sie sich außerdem von sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben befreien und sich auf die Schaffung von Wert konzentrieren.

Möchten Sie ein Beispiel für ein agiles Epic in Aktion sehen? Probieren Sie ClickUp noch heute aus und erleben Sie, wie die richtigen Tools Ihren Workflow verändern können – von der Nachverfolgung neuer User Stories bis hin zur schnelleren Bereitstellung hochwertiger Features. 🚀