die 10 besten Crew-Planungsprogramme im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal versucht, die Zeitpläne von einem Dutzend Mitarbeitern in einer Tabelle zu jonglieren? Es gibt Schichttausch, kurzfristige Abwesenheiten, sich überschneidende Urlaube, und irgendwie erwartet jeder, dass der Zeitplan bis Monday perfekt ist.

Hier kommt die Personalplanungssoftware ins Spiel.

Anstatt stundenlang manuell Mitarbeiter zu Aufgaben oder Schichten zuzuweisen, übernimmt das Tool die mühsame Arbeit. Es prüft, wer verfügbar und qualifiziert ist und was für die Aufgabe erforderlich ist, bevor es automatisch den genauesten Zeitplan erstellt.

Hier sind die 10 besten Crew-Planungsprogramme, die Ihnen das Leben erleichtern werden. 💁

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Personalplanung achten?

Schichten zu besetzen ist eine Sache, aber alles ohne das übliche Chaos zu organisieren, ist eine andere. Die richtige Personalplanungssoftware kann das möglich machen, aber nur, wenn sie über die Features verfügt, die Sie tatsächlich benötigen.

Schauen wir uns das genauer an. ⚓

Intelligente automatische Planung , die Dienstpläne auf Grundlage von Verfügbarkeit, Rollen und Geschäftsregeln erstellt

Echtzeit-Konflikterkennung zur Kennzeichnung von Doppelbuchungen, Überstundenproblemen oder unqualifizierten Zuweisungen, bevor sie zu Problemen werden

Wiederverwendbare Vorlagen und wiederkehrende Schichten sparen Zeit und machen die wöchentliche oder monatliche Planung zum Kinderspiel

Integrierte Konformitätsprüfungen helfen Ihnen, lokale Gesetze, Gewerkschaftsregeln und Pausenvorschriften ohne ständige Überwachung einzuhalten

Nachverfolgung von Zertifizierungen damit Sie nie wieder von abgelaufenen Lizenzen oder rollenspezifischen Qualifikationen überrascht werden

Überstundenwarnungen , die Sie benachrichtigen, wenn jemand kurz vor Erreichen seiner maximalen Arbeitszeit steht, um Burnout oder rechtliche Probleme zu vermeiden

Crew-Planungssoftware auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Features von Crew-Planungssoftware und deren Einsatzmöglichkeiten.

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Jedes Unternehmen oder Team, das nach einem All-in-One-Tool für Arbeitsmanagement und Terminplanung sucht Flexible Projekt- und Personaleinsatzplanung mit Aufgabenmanagement, Dokumenten, Zielen und Kommunikation Kostenloser Plan für immer; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Sling Kleine und mittlere Unternehmen Einfache Schichtplanung, Zeiterfassung und Teamkommunikation Kostenlos, ab 2 $ pro Monat Connecteam Mobile Teams und Teams im Außendienst Mobile Crew-Disposition, Zeiterfassung, Schichttausch und Compliance für Teams in der Verteilung Kostenlos, ab 35 $ pro Monat und Benutzer Deputy Schichtbasierte Unternehmen Automatisierte Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung und Personalmanagement für Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen Ab 4,50 $ pro Monat Wenn ich arbeite Schichtbasierte Geschäfte Einfache Planung, Zeiterfassung und Teamkommunikation für Restaurants, den Einzelhandel und das Gesundheitswesen Kostenlos, ab 3 $ pro Monat und Benutzer 7shifts Restaurants und Gastgewerbe Personaleinsatzplanung für Restaurants mit Tools für Personalprognosen, automatische Planung und Compliance Kostenlos, ab 31,99 $ pro Speicherort Humanität Große Unternehmen KI-gesteuerte dynamische Planung und Compliance für Unternehmen mit komplexen Schichtanforderungen Benutzerdefinierte Preise BuildOps Außendienst und Bauwesen Personaleinsatzplanung, Auftragszuweisung und Nachverfolgung von Fortschritten für Dienstleistungen und Bauwesen Benutzerdefinierte Preise Buddy Punch Einfache Zeiterfassung und Planung Benutzerfreundliche Schichtplanung und Anwesenheitsnachverfolgung für Remote- oder Inhouse-Teams Ab 5,49 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr pro Monat Planday Stundenarbeiter und Schichtteams Personalplanung, Zeiterfassung und Arbeitskostenkontrolle für Stundenlöhner Benutzerdefinierte Preise

Die beste Software für die Personalplanung

Die richtige Software für die Personalplanung ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf und die termingerechte Lieferung von Projekten.

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Optionen, mit denen Sie die Personalplanung optimieren, Konflikte reduzieren und jedes Projekt vorantreiben können. 🎯

1. ClickUp (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Dienstpläne mit Nachverfolgung von Aufgaben und Schichten)

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform – beschleunigt durch Automatisierung und Suche mit KI der nächsten Generation.

Sie bietet Betriebsleitern, Teamleitern und Disponenten alles, was sie benötigen, um Teams zu koordinieren, Aufgaben zu erledigen und Schichten abzudecken.

ClickUp Kalender

Planen Sie mit dem ClickUp-Kalender, was jeder Mitarbeiter vom Start bis zum Abschluss eines Projekts zu erledigen hat

An erster Stelle steht der ClickUp-Kalender, das zentrale Command-Center Ihres Teams für die Planung. Mit diesem Tool können Sie alles an einem Ort organisieren, egal ob Sie Schichttausch zwischen verschiedenen Standorten koordinieren oder Termine für ein Projektteam festlegen. Sie können zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Layouts wechseln, um den richtigen Detaillierungsgrad zu erhalten.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, um kurzfristige Änderungen vorzunehmen, und kennzeichnen Sie Ereignisse mit Farben, um auf einen Blick zu erkennen, was dringend, ausstehend oder erledigt ist.

Müssen Sie die Software mit dem Google Kalender Ihres Teams synchronisieren? Kein Problem, die bidirektionale Synchronisierung sorgt für einen nahtlosen Flow der Aktualisierungen zwischen den Plattformen. Diese Sichtbarkeit ist ein Lebensretter für Teams, die Besuche vor Ort, Schichtwechsel und Client-Meetings verwalten.

Darüber hinaus sorgen integrierte Erinnerungen und die Möglichkeit, direkt aus dem Workspace an Meetings teilzunehmen, für eine reibungslose Kommunikation und halten Projekte im Zeitplan. Natürlich ist die Planung nur ein Teil des Ganzen. Genauso wichtig ist es, die Zeit Ihres Teams nachzuverfolgen.

Zeiterfassung für Projekte mit ClickUp

Hier kommt die Zeiterfassung für Projekte von ClickUp ins Spiel.

Stellen Sie mit der Zeiterfassung für Projekte von ClickUp sicher, dass Ihr Team Termine einhält

Es spielt keine Rolle, ob Ihre Mitarbeiter von Laptops, Mobilgeräten oder sogar der kostenlosen Chrome-Erweiterung aus arbeiten – sie können Timer im Handumdrehen starten und stoppen. Das ist ideal für Teams im Außendienst, die zwischen Aufgaben oder Einsatzorten wechseln. Sie können die Zeit auch manuell protokollieren, falls jemand vergisst, auf „Start“ zu klicken

Möchten Sie wissen, wie viel Zeit das Installationsprojekt der letzten Woche im Vergleich zur Schätzung in Anspruch genommen hat? Die anpassbaren Timesheet-Vorlagen und visuellen Dashboards von ClickUp helfen Ihnen, die Details nach Tag, Woche, Projekt oder Person aufzuschlüsseln.

Außerdem sorgt die Plattform für Transparenz (keine heimliche Überwachung) und bietet Managern die Berichterstellung, die sie für die Feinabstimmung von Zeitplänen und Workloads benötigen.

ClickUp Brain

Möchten Sie Ihr Personalmanagement auf die nächste Stufe heben? Entdecken Sie ClickUp Brain.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihnen die Arbeit abzunehmen

Dieses integrierte KI-Kraftpaket unterstützt Sie aktiv bei Ihrem Aufwand für die Personalplanung. Sie benötigen einen schnellen Statusbericht über mehrere Baustellen hinweg? Der KI-Projektmanager von Brain kann das automatisieren.

Sie möchten ein Schulungsdokument für neue Crew-Mitglieder finden, ohne Ordner zu durchsuchen? Der KI-Wissensmanager ruft es sofort ab.

Wenn Sie beispielsweise eine Baucrew an mehreren Standorten verwalten, können Sie Brain bitten, sofortige Projektaktualisierungen in natürlicher Sprache zu generieren. Fragen Sie: „Fassen Sie alle aktiven Aufgaben der Crew für Projekt Alpha zusammen, einschließlich ausstehender Genehmigungen und Blockaden. “ Es werden Echtzeit-Infos aus Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten abgerufen und Fortschritte, Verzögerungen und nächste Schritte hervorgehoben.

Vorlage für ClickUp-Teampläne

Sie möchten nicht jedes Mal einen Workflow von Grund auf neu erstellen? Probieren Sie die Vorlage für Teampläne von ClickUp aus. 👇

Kostenlose Vorlage Stellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Teampläne sicher, dass kein Mitarbeiter überlastet ist

Die ClickUp-Vorlage für Teampläne wurde für klare Abläufe entwickelt und ist ein dynamisches Tool für die Planung, Nachverfolgung und Anpassung der Workloads von Teams. Jede Aufgabe ist eindeutig mit dem Projekt des Clients und dem zugewiesenen Team beschriftet, was die teamübergreifende Koordination nahtlos macht.

Darüber hinaus sind die visuelle Organisation und das benutzerdefinierte Tagging-System hervorragend. Sie können Aufgaben sofort nach Client, Projekt oder Rolle filtern, während farbcodierte Beschreibungen die Verteilung auf einen Blick erkennen lassen.

⚙️ Bonus: Eine effektive Belegschaft sorgt für maximale Produktivität. Damit Sie Ihr Ziel erreichen, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Workload von Mitarbeitern dabei, die Kapazitäten jedes Teammitglieds zu messen, eine klare Übersicht über Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten zu erstellen und Erwartungen festzulegen.

Die besten Features von ClickUp

Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Nutzen Sie Nutzen Sie die Automatisierungen von ClickUp , um Schichtstatus automatisch zu aktualisieren, Crew-Mitglieder zuzuweisen und Erinnerungen ohne manuelles Eingreifen zu versenden

Zentralisieren Sie die Dokumentation Ihrer Crew: Speichern Sie Onboarding-Materialien, SOPs und Projektrichtlinien und arbeiten Sie in Echtzeit mit Speichern Sie Onboarding-Materialien, SOPs und Projektrichtlinien und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen

Externe Tools verbinden: Importieren Sie Zeitpläne, Mitteilungen und Aktualisierungen aus Apps wie Zoom und Google Kalender mit Importieren Sie Zeitpläne, Mitteilungen und Aktualisierungen aus Apps wie Zoom und Google Kalender mit ClickUp-Integrationen

Visualisieren und passen Sie Zeitpläne an: Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, kennzeichnen Sie Schichten mit Farben und synchronisieren Sie Ereignisse teamübergreifend für eine übersichtliche Zeitleiste mit der Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, kennzeichnen Sie Schichten mit Farben und synchronisieren Sie Ereignisse teamübergreifend für eine übersichtliche Zeitleiste mit der Kalenderansicht von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich aufgrund der umfangreichen Features möglicherweise in eine steile Lernkurve einarbeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Diese Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und die Zeiterfassung in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Kundenprojekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche mehrere Stunden. Außerdem zeigen die regelmäßigen Feature-Updates, dass die Entwickler ernsthaft daran arbeiten, die Plattform zu verbessern.

ClickUp vereint alle unsere Aufgaben, Dokumente, Ziele und die Zeiterfassung in einem einheitlichen Workspace. Wir nutzen es seit 2018 und es ist unglaublich flexibel für die Verwaltung sowohl interner Workflows als auch von Kundenprojekten. Die anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) und detaillierten Automatisierungsoptionen sparen uns jede Woche mehrere Stunden Zeit. Außerdem zeigen die regelmäßigen Feature-Updates, dass die Entwickler ernsthaft daran arbeiten, die Plattform zu verbessern.

2. Sling (Am besten für einfache Schichtplanung geeignet)

via Sling

Sling ist ein zuverlässiges Planungstool, insbesondere für schnelllebige Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen. Dank der übersichtlichen Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich Schichten ganz einfach einrichten. Außerdem erhalten die Teammitglieder ihre Arbeitspläne direkt auf ihr Smartphone, sodass sie ohne endloses Hin und Her planen, Schichten tauschen oder Urlaubsanträge stellen können.

Manager können wiederverwendbare Vorlagen für wiederkehrende Schichten erstellen und so Zeit bei der wöchentlichen Planung sparen. Die Plattform unterstützt auch mehrere Arbeitsorte und ermöglicht so eine einfache Planung und Kommunikation über verschiedene Standorte hinweg.

Die besten Features von Sling

Verfolgen Sie die Arbeitskosten für Projekte in Echtzeit, um Mehrausgaben zu vermeiden und Überstunden zu verwalten

Weisen Sie Aufgaben direkt den Schichten zu, um Verantwortlichkeiten zu klären und die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen

Versenden Sie automatische Erinnerungen per SMS oder App-Benachrichtigungen, um Verspätungen zu minimieren

Speichern Sie Mitarbeiterdokumente sicher, um einfach auf Zertifizierungen und Compliance-Aufzeichnungen zugreifen zu können

Einschränkungen von Sling

Sie können einzelne Schichten nicht kopieren und an anderer Stelle einfügen

Es sendet Benachrichtigungen für Chats, an denen Sie nicht beteiligt sind

Preise für Sling

Free

Premium: 2 $/Monat pro Benutzer

Business: 4 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Sling

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sling?

Ein G2-Rezensent fasste es so zusammen:

Die Möglichkeit, wiederkehrende Schichten zu erstellen und zu visualisieren, wie diese aussehen sollen, spart viel Zeit und Energie bei der Planung eines Schichtplans. Hin und wieder gibt es kleinere Probleme oder Fehler. Aber nichts Ernstes. Einige Aktionen erfordern relativ viele Klicks. Ich finde, dass die Software recht „intelligent” darin ist, zu erraten, welche Aktion Sie ausführen möchten.

Die Möglichkeit, wiederkehrende Schichten zu erstellen und zu visualisieren, wie diese aussehen sollen, spart viel Zeit und Energie bei der Planung eines Schichtplans. Hin und wieder gibt es kleinere Probleme oder Fehler. Aber nichts Ernstes. Einige Aktionen erfordern relativ viele Klicks. Ich finde, dass die Software recht „intelligent” darin ist, zu erraten, welche Aktion Sie ausführen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für Mitarbeiterplanungssoftware wird bis 2033 auf 1,36 Milliarden US-Dollar wachsen. Im Prognosezeitraum wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,1 % erwartet.

3. Connecteam (Am besten für mobiles Teammanagement geeignet)

via Connecteam

Die Verwaltung von Mitarbeitern ohne festen Arbeitsplatz birgt Fehlerquellen, versäumte Aktualisierungen und Ineffizienzen. Connecteam ist eine Workforce-Management-Plattform für die Bau-, Außendienst-, Einzelhandels- und Gastgewerbebranche.

Das Tool macht es einfach, bestimmte Aufgaben mit detaillierten Checklisten, Fälligkeitsdaten und Dateianhängen zuzuweisen, sodass alle Mitarbeiter vor Ort oder unterwegs auf dem gleichen Stand sind. Um eine proaktive Kommunikation zu gewährleisten, kann es einen internen Chat, einen Update-Feed und sofortige Umfragen einrichten, sodass wichtige Infos die richtigen Teams zur richtigen Zeit erreichen.

Die besten Features von Connecteam

Geben Sie interessante Inhalte wie Videos, Bilder, PDFs und Ankündigungen frei, um das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu steigern

Passen Sie die Zugriffsberechtigungen für Benutzer, Rollen und Gruppen an, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen sehen

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, gängige HR-Aufgaben wie Urlaubsverwaltung und Zugriff auf Unternehmensrichtlinien selbstständig zu erledigen

Fördern Sie eine positive Kultur mit Features für gegenseitige Anerkennung und Feedback, um Erfolge und Meilensteine zu feiern

Einschränkungen von Connecteam

Eingeschränkte Tools zum Erstellen von Kursen, Texten und Quizfragen

Die Schriftart kann nicht benutzerdefiniert angepasst werden

Preise für Connecteam

Free

Basis: 35 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 59 $/Monat pro Benutzer

Experte: 119 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Connecteam

G2: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Connecteam?

So hat ein Benutzer seine Erfahrungen beschrieben:

Die Darstellung der Schichten in einer Gruppenansicht erleichtert den Überblick. Der grüne Punkt für „bestätigt“ oder „akzeptiert“ ist sehr hilfreich, wenn wir sehen möchten, ob die Trainer ihre Schichten gesehen haben. Schichten können versehentlich gelöscht werden. Es wäre hilfreich, wenn es einen Backup-Bereich gäbe, aus dem wir diese wiederherstellen könnten.

Die Einstellung der Schichten in einer Gruppenansicht erleichtert die Übersicht. Der grüne Punkt für „bestätigt“ oder „akzeptiert“ ist sehr hilfreich, wenn wir sehen möchten, ob die Trainer ihre Schichten gesehen haben. Die Schichten können versehentlich gelöscht werden, daher wäre es hilfreich, wenn es einen Backup-Bereich gäbe, aus dem wir diese wiederherstellen könnten.

💡 Profi-Tipp: Die Pareto-Planung ist eine großartige Methode. Konzentrieren Sie 80 % Ihrer Planung auf Ihre zuverlässigsten Teammitglieder, um die Kern-Workload abzudecken, und 20 % auf neuere oder flexible Mitarbeiter, um die Lücken zu füllen. So minimieren Sie Risiken und halten die Qualität hoch.

4. Deputy (Am besten für die automatisierte Schichtplanung geeignet)

via Deputy

Deputy ist eine umfassende Plattform für das Personalmanagement mit einer integrierten KI-gestützten Funktion zur automatischen Planung. Sie nutzt Nachfrageprognosen, Verkaufstrends, saisonale Schwankungen und Arbeitsgesetze, um mit einem einzigen Klick automatisch optimierte Zeitpläne zu erstellen.

Das Tool berücksichtigt die Verfügbarkeit der Mitarbeiter, ihre Qualifikationen und die Arbeitsbudgets, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren und unnötige Lohnkosten zu reduzieren. Mit Deputy können Sie Zeitpläne von Grund auf neu erstellen, Vorlagen für frühere Arbeitspläne replizieren und diese an kurzfristige Änderungen anpassen.

Die besten Features von Deputy

Verweisen Sie auf genehmigte Abwesenheiten und Zertifizierungen, um Terminkonflikte zu vermeiden

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, sich über mobile Geräte, Web-Browser oder biometrische Gesichtserkennung ein- und auszustempeln

Genehmigen, bearbeiten und exportieren Sie digitale Timesheets nahtlos in integrierte Lohnabrechnungssysteme

Kommunizieren Sie wichtige Ankündigungen oder Aktualisierungen mit integrierten Newsfeed- oder Messaging-Tools

Einschränkungen von Deputy

Es ist eine Herausforderung, Zeitpläne zu erstellen, ohne die vorherige Version zu löschen

Die Registerkarte „Mitarbeiter“ enthält keine Manager und deren Vorgesetzte

Preise für Deputy

Planung: 4,50 $/Monat pro Benutzer

Zeiterfassung: 4,50 $/Monat pro Benutzer

Premium: 6 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Deputy

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Deputy?

Lesen Sie hier, was dieser Rezensent zu sagen hat:

Ich verwende Deputy regelmäßig für die Planung und das Zeitmanagement bei der Arbeit und finde es unglaublich hilfreich. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und macht die Schichtplanung und Kommunikation mit dem Team wirklich einfach. Manchmal stürzt die mobile App ab oder meldet Sie unerwartet ab.

Ich verwende Deputy regelmäßig für die Planung und Zeitverwaltung bei der Arbeit und finde es unglaublich hilfreich. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und macht die Schichtplanung und Kommunikation mit dem Team wirklich einfach. Manchmal stürzt die mobile App ab oder meldet Sie unerwartet ab.

💡 Profi-Tipp: Gestalten Sie Ihren Zeitplan übersichtlich. Verwenden Sie beispielsweise Blau für die Front, Rot für Techniker und Grün für Manager. Visuelle Klarheit = weniger Verwechslungen.

5. When I Work (Am besten für die einfache Nachverfolgung von Schichten und Aufträgen)

via When I Work

Wenn Sie ein Team mit Schichtarbeit leiten, macht When I Work die Planung stressfreier. Mit praktischen Vorlagen zum Erstellen und Anpassen von Arbeitsplänen können Sie die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter mühelos kontrollieren. Features wie wiederkehrende Schichten und automatische Planung basierend auf Verfügbarkeit sparen viel Zeit.

Einer der größten Vorteile? Mitarbeiter können ihre Zeitpläne selbst verwalten. Sie können Urlaub beantragen, Schichten tauschen und ihre Verfügbarkeit direkt in der App aktualisieren. Schichttausch erfolgt automatisch über ein digitales Board, wodurch Panik in letzter Minute vermieden wird. Die Plattform erleichtert außerdem die Kommunikation durch eine integrierte Nachrichtenfunktion.

Die besten Features von When I Work

Verfolgen Sie Zeitmanagement und Anwesenheit mit einer digitalen Uhr, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann

Überwachen Sie Anwesenheit, Verspätungen und Fehlzeiten und erstellen Sie detaillierte Berichte zu Arbeitskosten und Trends

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen über anstehende Schichten, Änderungen im Zeitplan und andere wichtige Ereignisse

Integrieren Sie die Lohnabrechnung nahtlos durch die Synchronisierung der geleisteten Arbeitsstunden mit Anbietern wie ADP, Gusto und Paychex

Einschränkungen bei „Meine Arbeit“

Es gibt keine Option zum Kopieren/Einfügen für vergangene und zukünftige Wochenpläne

Die Chat-Funktion ist fehlerhaft und langsam

Preise für „When I Work“

Einzelner Speicherort oder Zeitplan: 3 $/Monat pro Benutzer

Mehrere Speicherorte oder Zeitpläne: 5 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu „When I Work“

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über When I Work?

Ein kurzer Auszug aus einem Erfahrungsbericht eines Benutzers:

Die App ist zwar gut, aber die Benutzeroberfläche ist manchmal etwas umständlich und unintuitiv. Die Zeiterfassung funktioniert, ist aber nicht immer nahtlos, und einige Benutzer berichten von Problemen bei der genauen Synchronisierung der Stunden. Außerdem können Benachrichtigungen manchmal verzögert werden, was zu Verwirrung bei Schichtänderungen führt.

Die App ist zwar gut, aber die Benutzeroberfläche ist manchmal etwas umständlich und unintuitiv. Die Zeiterfassungs-Feature funktioniert, ist aber nicht immer nahtlos, und einige Benutzer berichten von Problemen bei der genauen Synchronisierung der Stunden. Außerdem können Benachrichtigungen manchmal verzögert werden, was zu Verwirrung bei Schichtänderungen führt.

📖 Lesen Sie auch: Wie man einen 2-2-3-Arbeitsplan implementiert

6. 7shifts (Am besten für die Aufgabenverwaltung von Restaurantmitarbeitern geeignet)

via 7shifts

7shifts wurde speziell für die Gastronomie entwickelt und ist damit eine ideale Plattform für die Personalplanung und das Personalmanagement. Es hilft Managern, anhand der Verfügbarkeit der Mitarbeiter und des Personalbedarfs schneller Dienstpläne zu erstellen. Mitarbeiter können über die mobile App auf einfache Weise ihre Schichten überprüfen, Urlaub beantragen und mit ihrem Team in Verbindung bleiben.

Außerdem lässt sich 7shifts gut mit gängigen POS- und Lohnabrechnungssystemen kombinieren, wodurch Restaurants den Verwaltungsaufwand reduzieren können. Durch die starke Fokussierung auf die besonderen täglichen Anforderungen von Restaurant-Teams hebt sich diese Software von allgemeineren Tools zur Dienstplanerstellung ab.

Die besten Features von 7shifts

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten mit Zustimmung des Vorgesetzten zu tauschen, anzubieten oder zu beantragen, wobei der Dienstplan automatisch aktualisiert und die betroffenen Mitarbeiter benachrichtigt werden

Verfolgen Sie Arbeitszeiten, Pausen und Überstunden Ihrer Mitarbeiter präzise mit Features wie Geofencing und Gesichtserkennung

Überwachen und kontrollieren Sie die Arbeitskosten, indem Sie auf der Grundlage der prognostizierten Umsätze Einzelziele festlegen

Erstellen Sie automatisierte Berichte zu Planung, Anwesenheit und Arbeitsmetriken für eine einfache monatliche oder bedarfsgerechte Analyse

Einschränkungen von 7shifts

Es ist schwierig, offene Schichten zu verwalten

Benutzer beschweren sich, dass es für Mitarbeiter manchmal fehlerhaft ist und sie aus dem Tool aussperrt

Preise für 7shifts

Comp: Kostenlos

Zugang: 31,99 $/Monat pro Speicherort

Die Arbeiten: 69,99 $/Monat pro Speicherort

Gourmet: Ab 135 $/Monat pro Speicherort

Bewertungen und Rezensionen zu 7shifts

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über 7shifts?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Ich liebe die App, sie gibt uns viel Flexibilität beim Protokollieren von Importnotizen zwischen Managern, beim Überprüfen von Umsatz- und Arbeitsprozentsätzen und beim Veröffentlichen von Ankündigungen an die Mitarbeiter... Wir müssen auch sehr vorsichtig sein, wenn wir den Browser nicht schließen, da die Änderungen erst gespeichert werden, wenn man ihn schließt. Das ist schwierig, wenn mehrere Personen an dem Zeitplan arbeiten, da er sehr leicht auf die ursprüngliche Vorlage zurückgesetzt werden kann.

Ich liebe die App, sie gibt uns viel Flexibilität beim Importieren von Notizen zwischen Managern, beim Überprüfen von Umsatz- und Arbeitsprozentsätzen und beim Veröffentlichen von Ankündigungen für die Mitarbeiter... Wir müssen auch sehr vorsichtig sein, wenn wir den Browser nicht schließen, da die Änderungen erst gespeichert werden, wenn man ihn schließt. Das ist schwierig, wenn mehrere Personen an dem Zeitplan arbeiten, da er sehr leicht auf die ursprüngliche Vorlage zurückgesetzt werden kann.

🤝 Freundliche Erinnerung: Überkommunikation > Unterkommunikation. Senden Sie Aktualisierungen oder Änderungen von Schichten immer über Benachrichtigungen in der App, per SMS und E-Mail, um Missverständnisse zu vermeiden.

7. Humanity (Am besten für komplexe Unternehmensplanung geeignet)

via Humanity

Humanity ist ein solides Mitarbeiterplanungssystem, mit dem Sie den Personalbedarf vorhersagen, konforme Dienstpläne erstellen und Arbeitskosten senken können. Mitarbeiter können direkt von ihrem Smartphone aus Schichten tauschen, Urlaub beantragen oder ihre Verfügbarkeit aktualisieren.

Die Plattform automatisiert Überprüfungen, damit Unternehmen Arbeitsgesetze und Gewerkschaftsregeln einhalten können, und bietet integrierte Vorlagen für das Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung, damit alles an einem Ort bleibt. Außerdem erhalten Sie detaillierte Berichte und Einblicke, um die Leistung Ihrer Mitarbeiter und die Arbeitskosten besser zu verstehen.

Die besten Features von Humanity

Prognostizieren Sie den Personalbedarf und optimieren Sie Zeitpläne mithilfe KI-gestützter Prognosen auf Basis von KPIs wie Umsatz und Kundenvolumen

Verwalten Sie Mitarbeiterprofile mit Fähigkeiten, Verfügbarkeiten und Urlaubsanträgen, um die Schichtzuweisung und -planung zu vereinfachen

Kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeitern über automatisierte E-Mails, SMS, Push-Benachrichtigungen und den In-App-Chat auf Desktop- und Mobilgeräten

Menschliche Grenzen

Das Exportformat muss nach dem Herunterladen angepasst werden

Es toleriert keine Unregelmäßigkeiten bei der Zeitplanung

Humanity-Preismodell

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Humanity

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Humanity?

Das sagt ein Benutzer über Humanity:

Sobald Benutzer gelernt haben, wie sie die Verfügbarkeit im Kalender bearbeiten können, ist die Nutzung ganz einfach. Mit nur wenigen Klicks lassen sich Zeiten im Kalender blockieren, die dann kontinuierlich aktualisiert werden ... Die App hat sich nicht gut mit der Website synchronisieren lassen; Einträge wurden in der App vorgenommen, waren dann aber auf der Website nicht zu finden ...

Sobald Benutzer gelernt haben, wie sie die Verfügbarkeit im Kalender bearbeiten können, ist die Nutzung ganz einfach. Mit nur wenigen Klicks lassen sich Zeiten im Kalender blockieren, die dann kontinuierlich aktualisiert werden ... Die Synchronisierung der App mit der Website funktionierte nicht gut; Einträge, die in der App vorgenommen wurden, waren auf der Website nicht zu finden ...

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die 3C-Regel für die Schichtabdeckung. Bevor Sie einen Zeitplan fertigstellen, fragen Sie sich: Abdeckung: Sind alle Schichten besetzt? Compliance: Halten wir Arbeitsgesetze, Pausenvorschriften und Limits für Überstunden ein? Kommunikation: Haben wir alles klar kommuniziert?

8. BuildOps (Am besten für die Disposition im Außendienst geeignet)

via BuildOps

BuildOps ist eine Personalplanungssoftware, die speziell für gewerbliche Auftragnehmer und Außendienstunternehmen entwickelt wurde. Sie bietet außerdem anpassbare Berichterstellung und Analysen, sodass Unternehmen einen klaren Überblick über KPIs, Arbeitskosten, Projektfortschritte und die Rentabilität ihrer Dienstleistungen erhalten.

Eines der herausragenden Features von BuildOps ist die native App für Außendiensttechniker. Techniker können direkt von ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Arbeitsaufträge, Kundenhistorien, Gerätedaten und Auftragsdetails zugreifen, sogar offline. Sie können auch Signaturen erfassen, Fotos hochladen, ihre Arbeit dokumentieren und Rechnungen vor Ort erstellen, was die Abrechnung beschleunigt und Fehler reduziert.

Die besten Features von BuildOps

Verfolgen Sie Techniker und Aufträge, um die Sichtbarkeit der Vorgänge im Feld zu verbessern und die Ressourcenzuweisung zu optimieren

Verwalten Sie Arbeitsaufträge, Angebote, Verträge und Tagesprotokolle über ein einheitliches Dashboard

Integrieren Sie die Software in Buchhaltungssysteme wie QuickBooks, um Abrechnungen, Rechnungsstellung und finanzielle Nachverfolgung zu vereinfachen

Einschränkungen von BuildOps

Sie können keine Rechnungsbelege direkt von der Plattform an Kunden senden

Die Erstellung anpassbarer Formulare ist eine Herausforderung

Preise für BuildOps

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von BuildOps

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BuildOps?

Laut einem Rezensenten:

Build Ops ist derzeit für sehr große Unternehmen konzipiert. Das Unternehmen gibt an, dass dies bewusst so gewählt wurde, damit kleinere Unternehmen im Laufe der Jahre mitwachsen können. Wir können diese Idee nachvollziehen, aber bis wir diesen Punkt erreichen, haben wir in bestimmten Bereichen tatsächlich mehr Verwaltungsarbeit festgestellt. Build Ops geht davon aus, dass bestimmte Mitarbeiter bestimmte Plätze einnehmen, um ihre Workflows zu erfüllen.

Build Ops ist derzeit für sehr große Unternehmen konzipiert. Das Unternehmen gibt an, dass dies bewusst so gewählt wurde, damit kleinere Unternehmen im Laufe der Jahre mitwachsen können. Wir können diese Idee nachvollziehen, aber bis wir diesen Punkt erreichen, haben wir in bestimmten Bereichen tatsächlich einen höheren Verwaltungsaufwand festgestellt. Build Ops geht davon aus, dass bestimmte Mitarbeiter bestimmte Plätze einnehmen müssen, um ihre Workflows zu erfüllen.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ihre Verfügbarkeit wie folgt beschreiben: ✅ Grün: Vollständig verfügbar

🟡 Gelb: Kann bei Bedarf verwendet werden

🔴 Rot: Nicht verfügbar Farbcodierung und visuelle Hinweise können eine hervorragende Möglichkeit sein, um einen Überblick über den Zeitplan Ihrer Mitarbeiter zu erhalten. Außerdem können Sie so schnell und sicher Entscheidungen zur Planung treffen.

9. Buddy Punch (Am besten für die grundlegende Zeiterfassung von Mitarbeitern geeignet)

via Buddy Punch

Buddy Punch ist eine einfache, aber effektive Lösung für die Zeiterfassung und -planung von Mitarbeitern, die besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen beliebt ist. Sie zeichnet sich durch vielseitige Optionen für die Zeiterfassung aus. Mitarbeiter können sich über Browser, mobile Apps oder sogar ein einzigartiges QR-Code-System ein- und ausstempeln.

Für zusätzliche Verantwortlichkeit bietet Buddy Punch auch GPS-Nachverfolgung, IP-Adresssperrung und sogar Fotoaufnahmen beim Einstempeln, sodass Manager immer wissen, wo und wann Teammitglieder sich anmelden. Außerdem sorgen automatisierte Warnmeldungen und Benachrichtigungen dafür, dass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Die besten Features von Buddy Punch

Überwachen Sie die Anwesenheit in Echtzeit , Überstundenwarnungen und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Mitarbeiter sich dem Limit für Überstunden nähern

Verwalten Sie bezahlte Freistellungen (PTO) mit anpassbaren Ansammelregeln und Self-Service-Optionen für Mitarbeiter, um Urlaub, Krankheitstage oder persönliche Freistellungen zu beantragen oder einzutragen

Weisen Sie Job- und Abteilungscodes für eine detaillierte Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben zu, sodass Sie die Arbeitskosten nach Kunde, Auftrag oder Speicherort analysieren können

Einschränkungen bei Buddy Punch

Übermäßige Benachrichtigungen per E-Mail sind etwas überwältigend

Die App bietet keine Erinnerungen zum Ein- und Ausloggen zu Schichtbeginn und -ende

Preise für Buddy Punch

Starter: 5,49 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr pro Monat

Pro: 6,99 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr pro Monat

Enterprise: 11,99 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Buddy Punch

G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Buddy Punch?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Mir hat besonders gut gefallen, dass die App sehr übersichtlich ist, sodass man nicht viele Klicks machen muss, um die Features zu verstehen ... Ich finde, dass sie ein bisschen mehr personalisierbare Elemente gebrauchen könnte, damit die App etwas ansprechender aussieht.

Mir hat besonders gut gefallen, dass die App sehr übersichtlich ist, sodass man nicht viele Klicks machen muss, um die Features zu verstehen ... Ich finde, dass sie ein bisschen mehr personalisierbare Elemente gebrauchen könnte, damit die App etwas ansprechender aussieht.

📖 Lesen Sie auch: Wie funktioniert ein 9/80-Arbeitszeitplan?

10. Planday (Am besten für die Verwaltung von Stundenkräften geeignet)

via Planday

Planday ist eine moderne Lösung, die für Mitarbeiter ebenso einfach zu bedienen ist wie für Manager leistungsstark. Sie hilft Unternehmen dabei, Arbeitsgesetze und interne Vorschriften einzuhalten, indem sie beispielsweise Vertragsmanagement, die Einhaltung von Ruhepausen und die Nachverfolgung von Dokumenten automatisiert. Dies ist besonders nützlich für Branchen mit strengen Arbeitsvorschriften oder Gewerkschaftsvereinbarungen.

Ein weiteres herausragendes Feature ist der Fokus von Planday auf die Kontrolle der Arbeitskosten. Die Software bietet Echtzeit-Prognosen zu den Arbeitskosten während der Erstellung von Zeitplänen und hilft so Unternehmen, ihr Budget einzuhalten. Die Plattform lässt sich in viele Lohnbuchhaltungs-, POS- und HR-Systeme wie ADP, Xero, QuickBooks und andere integrieren. Dank der offenen API können Unternehmen auch benutzerdefinierte Verbindungen erstellen.

Die besten Features von Planday

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten zu tauschen, Urlaub zu beantragen und ihre Verfügbarkeit über ein Self-Service-Portal zu verwalten

Überwachen Sie Echtzeit-Analysen und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte für bessere Einblicke in die Belegschaft und eine optimierte Entscheidungsfindung

Speichern Sie wichtige Dokumente sicher und ermöglichen Sie elektronische Signaturen für Verträge und Onboarding

Einschränkungen von Planday

Die mobile App hat eine lange Ladezeit

Sie ist nicht sehr flexibel, und Probleme lassen sich aufgrund des schlechten Kundenservice nicht leicht lösen

Preise für Planday

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Planday

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie einen rotierenden Schichtplan für den 24/7-Betrieb. Erstellen Sie ein wiederholbares Muster, z. B. vier Tage Arbeit und vier Tage frei, und rotieren Sie die Teams wöchentlich oder zweiwöchentlich durch verschiedene Schichten.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Mitarbeiterplanung

Planen Sie Ihren Erfolg mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Software für die Personalplanung kann entscheidend dafür sein, wie effizient Ihr Team Zeitpläne verwaltet.

Ob Sie ein kleines Team leiten oder große Betriebe überwachen – die richtige Software kann Ihnen dabei helfen, Prozesse zu optimieren, die Rentabilität Ihrer Aufträge zu steigern, Fehler zu reduzieren und die Produktivität insgesamt zu verbessern.

Wenn Sie nach einer flexiblen, skalierbaren Option suchen, ist ClickUp die erste Wahl.

Mit leistungsstarken Schlüssel-Features für die Planung, Integrationen mit HR, Bau-Business-Software und Lohnabrechnungssystemen sowie der Möglichkeit, Arbeitszeiten zu erfassen und Aufgaben und Ressourcen zu verwalten, passt sich die Software an die Bedürfnisse Ihres Teams an, egal ob groß oder klein.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅