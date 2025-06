die 10 besten Alternativen zu Day One Journal für organisiertes Journaling

Day One ist eine beliebte Journaling-App für Autoren, Tagebuchschreiber und Produktivitätsbegeisterte und bekannt für ihre elegante Benutzeroberfläche und einfache Bedienung.

Aber wenn Sie hier gelandet sind, ist es wahrscheinlich, dass es Ihren Anforderungen nicht mehr entspricht. Vielleicht suchen Sie nach mehr Kontrolle über Ihre Daten oder nach Features, die das Schreiben langer Texte, die Nachverfolgung Ihrer Stimmung oder das Setzen von Zielen besser unterstützen. Vielleicht erscheint Ihnen das Abonnement für das, was Sie bekommen, nicht mehr gerechtfertigt.

Was auch immer Sie dazu bewogen hat, Day One zu überdenken, die gute Nachricht ist, dass Sie Optionen haben – und zwar jede Menge. Von datenschutzorientierten Journaling-Apps bis hin zu sicheren Cloud-basierten Tools, die gleichzeitig als persönliche Wissensdatenbanken dienen, bieten die Alternativen in dieser Liste mehr als nur einen Ort, an dem Sie Ihre Gedanken festhalten können.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 10 der besten Alternativen zu Day One vor, die Ihnen Flexibilität und Features bieten, die mit Ihrer Journaling-Praxis mitwachsen.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Day One Journal entscheiden?

Day One hat sich zwar seinen Platz als eine der besten Journaling-Apps verdient, hat jedoch Einschränkungen, insbesondere für Benutzer mit sich weiterentwickelnden Anforderungen oder Workflows.

Hier sind die Gründe, warum viele umsteigen:

Eingeschränkte Plattformflexibilität : Day One wurde in erster Linie für Apple-Benutzer entwickelt. Wenn Sie einen nahtlosen Zugriff über Android, Windows oder das Internet benötigen, könnten Sie Einschränkungen erfahren

Preisliche Bedenken : Die kostenlose Version der digitalen Tagebuch-App bietet nur eingeschränkte Funktionen, und das Premium-Abonnement ist für gelegentliche oder preisbewusste Benutzer möglicherweise nicht gerechtfertigt

Bullet Journaling: Day One verfügt nicht über native Bullet-Journaling-Strukturen wie schnelle Protokollierung, Aufgabenverschiebung oder symbolbasierte Indizes

Fehlende Features : Day One eignet sich gut für tägliche Protokolle. Es fehlen jedoch erweiterte Features wie die Nachverfolgung von Gewohnheiten, Stimmungsanalysen oder die umfassende Suche in Einträgen, die alle von anderen Tools angeboten werden

Integration für Produktivität: Wenn Sie Journaling mit Aufgabenverwaltung, Kalender-Synchronisierung oder Nachverfolgung von Zielen kombinieren möchten, bieten einige Alternativen weitere Optionen für mehr Produktivität

Die besten Alternativen zu Day One Journal auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht über die 10 besten Alternativen zu Day One Journal:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preis ClickUp – ClickUp Docs für kollaboratives, KI-gestütztes Journaling – ClickUp Notepad für schnelle Notizen – ClickUp AI zum Zusammenfassen von Notizen, Erstellen von Einträgen basierend auf erledigten Aufgaben, Chat-Nachrichten usw. – Hunderte anpassbare Vorlagen Am besten geeignet für strukturiertes tägliches Journaling mit Aufgabenverwaltung und Zielsetzung Kostenlose Basisversion Notion – Benutzerdefiniertes Journaling-System – Verknüpfte Datenbanken – Wiederverwendbare Vorlagen für den täglichen Gebrauch Am besten für die Nachverfolgung von Gewohnheiten in einem benutzerdefinierten Journal-Workspace geeignet Kostenlose Basisversion Evernote – Tägliche Aufforderungen – Passwortschutz – Eingebettete Videos, Audio Am besten geeignet für die Erfassung von Wissen, das Führen eines Tagebuchs und die Organisation kurzer Notizen Kostenlose Basisversion Grid Diary – Strukturierte Eingabeaufforderungen – Widgets wie "Ereignis", "Erinnerung" und "Zitat" Am besten geeignet für minimalistisches Journaling und Selbstreflexion Kostenlose Basisversion Diarium – Sprach-zu-Text-Funktion für freihändiges Journaling – Kalender-Ansicht – Nachverfolgung von Gewohnheiten Am besten geeignet für ein einfaches, strukturiertes und medienreiches Journaling-Erlebnis Kostenlose Basisversion Reise – Tagebucheinträge in Fotobücher umwandeln – Passwortgeschützt – Kalender, Zeitleiste und Atlas-Ansichten Am besten geeignet für die Dokumentation von Reisen und persönlichen Meilensteinen Kostenlose Basisversion Joplin – Markdown-Formatierung – Hierarchische Struktur – KI-Assistent Jarvis Beste Open-Source-Journaling-App für strukturiertes Journaling und detaillierte Organisation Kostenlose Basisversion Penzu – Erweiterte Suche – Zeitkapsel-Feature zum Versenden von Notizen an Ihr zukünftiges Ich Am besten für private Tagebücher mit automatischer Speicherung und Nachrichten an das zukünftige Ich Kostenlose Basisversion Daylio – Tägliche Aufzeichnung Ihrer Stimmung und Aktivitäten zur Nachverfolgung und Überwachung von Mustern – Listen- oder Kalenderansicht Am besten für die Nachverfolgung von Stimmungen und Aktivitäten mit visuellen Einblicken Kostenlose Basisversion Obsidian – Freies Layout, in dem Sie Notizen, Bilder usw. verschieben können. – Bidirektionale Verknüpfungen und visuelle Karten von Tagebucheinträgen Am besten geeignet für vernetztes Journaling mit Links, Grafikansicht und benutzerdefinierten Plugins Kostenlose Basisversion

Jetzt, da Sie wissen, warum Day One möglicherweise nicht mehr das Richtige für Sie ist, werfen wir einen Blick auf die besten Alternativen, die mehr Flexibilität, bessere Features und ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Tagebucherlebnis bieten:

1. ClickUp (Am besten geeignet für strukturiertes tägliches Journaling mit Aufgabenverwaltung und Zielsetzung)

Halten Sie persönliche oder berufliche Überlegungen mit ClickUp-Dokumenten in der Nähe Ihrer Aufgabenverwaltung

Wenn Ihre Journaling-Routine langsam unübersichtlich wird oder Ihre Notizen in mehreren Journalen verstreut sind, könnte ClickUp genau die Struktur sein, die Ihnen fehlt.

Diese App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist gleichzeitig eine leistungsstarke Plattform für Journaling. Autoren, Fachleute und Produktivitätsbegeisterte nutzen ClickUp als ihre beste Journaling-App. Sie organisiert Ihre Gedanken und To-do-Listen, macht sie durchsuchbar und verbindet alles mit dem Gesamtbild.

Eines der herausragenden Features dieser kostenlosen App ist ClickUp Docs, das das Führen eines Tagebuchs zu einer nahtlosen, kollaborativen und organisierten Gewohnheit macht.

Protokollieren Sie tägliche Aktivitäten, verschachteln Sie andere Tagebucheinträge und gestalten Sie alltägliche Texte mit ClickUp Docs ansprechend

Sie können für jeden Tag ein neues Dokument erstellen, wöchentliche Protokolle in Ordnern verschachteln und sogar Einträge mit bestimmten Aufgaben oder Zielen verknüpfen. Um das Ganze optisch aufzuwerten, fügen Sie Kopfzeilen, Tabellen, Checklisten und benutzerdefinierte Felder hinzu, um Ihre Gedanken genau so zu formatieren, wie Sie es möchten.

Sie können in ClickUp mehrere Journale erstellen, die völlig kostenlos sind. Richten Sie beispielsweise einen Ordner mit dem Namen "Online-Journaling" ein und erstellen Sie darin Dokumente für verschiedene Zwecke. Der Bereich kann von einem Ideenprotokoll über ein Dankbarkeitsjournal bis hin zu wöchentlichen Reflexionen reichen. Während jedes Dokument als eigenständiges Journal fungiert, können Sie verschachtelte Seiten verwenden, um sie in Tagesprotokolle, Monatsrückblicke und themenspezifische Einträge zu unterteilen.

Um das Journaling noch flüssiger zu gestalten, insbesondere für schnelle Gedanken und tägliche Reflexionen, bietet ClickUp Notepad eine schnelle, ablenkungsfreie Möglichkeit, Dinge zu notieren, wann immer die Inspiration zuschlägt.

Halten Sie Gedanken, Ideen, grobe Brainstormings und Reflexionen mit ClickUp Notepad fest

Der Grund, warum es eine der beliebtesten Journaling-Apps ist, liegt darin, dass Sie Checklisten für wiederkehrende Routinen hinzufügen und diese mit Kopfzeilen und Markierungen formatieren können. Einen Schritt weiter können Sie Videos oder Tabellen einbetten, um Ihr Journaling visuell zu gestalten.

Und wenn eine flüchtige Notiz umsetzbar wird, wandeln Sie sie in eine Aufgabe um, komplett mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern und Prioritäten. Jeder neue Eintrag kann sich zu Brainstorming , Planung und tiefgreifenderer Zielverfolgung entwickeln.

Wenn Sie mit Ihrem Journaling über das reine Schreiben hinausgehen und tatsächlich mit Ihren Gedanken interagieren möchten, bietet Ihnen ClickUp Brain eine KI-gestützte Ebene, die Ihnen genau dabei hilft.

Angenommen, Sie haben ClickUp Docs verwendet, um Ihr Tagebuch zu führen und Ihre Produktivität zu steigern, oder Sie haben Ihre Gedanken schnell in Notepad festgehalten. ClickUp Brain kann alle Ihre Einträge sofort durchsuchen und Erkenntnisse, Zusammenfassungen oder bestimmte Einträge herausfiltern, indem Sie einfach eine Frage in natürlicher Sprache stellen, z. B. "Was habe ich letzten Dienstag reflektiert?" oder "Fasse meine Gedanken zur Burnout-Bewältigung zusammen"

Mit ClickUp Brain können Sie vergangene Incidents aufdecken, Gedanken zusammenfassen und jedes Mal präzise Antworten erhalten

Im Gegensatz zu anderen Journaling-Apps können Sie mit ClickUp Brain automatisch Aufforderungen basierend auf Ihren Journaling-Themen generieren, Erkenntnisse in eine To-Do-Liste umwandeln oder Folgefragen erstellen, um wiederkehrende Gedanken zu untersuchen.

Das digitale Journal ist kontextbezogen und hilft Ihnen, Verbindungen zwischen Tagen, Wochen oder sogar Monaten persönlicher Inhalte herzustellen.

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie Tagebucheinträge mit ClickUp Aufgaben in strukturierte, umsetzbare Elemente, komplett mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Mitarbeitern, falls erforderlich

Legen Sie mit ClickUp Reminders intelligente Erinnerungen fest, um Gedanken weiterzuverfolgen, Ihren Tag zu reflektieren oder eine Idee zum richtigen Zeitpunkt wieder aufzugreifen

Verfolgen Sie mit ClickUp Goals Ihr persönliches Wachstum, Ihre Ziele in Bezug auf Produktivität oder Meilensteine beim Aufbau von Gewohnheiten und visualisieren Sie Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit

Verwenden Sie den KI-Schreibassistenten von ClickUp Brain, um lange Notizen zusammenzufassen, tägliche Aufforderungen zu generieren oder sogar neue Einträge während Ihrer Brain-Dump-Sitzungen auf mehreren Geräten zu brainstormen

Limits von ClickUp

Die umfangreichen Features dieser beliebten Journaling-App haben für neue Benutzer eine gewisse Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich brauche einen Blog, um alles zu schreiben, was mir an ClickUp gefällt. Es hat einfach alles: Aufgaben (in Listenansicht, Tabellenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht, Kartenansicht usw.), Dokumente, KI, Dashboards und Automatisierungen. Sie können öffentliche Links zu Aufgaben oder Dokumenten teilen. Die Aufgaben haben einen Aktivitäts-Tab, sodass Sie den gesamten Verlauf einer Aufgabe sehen können. Es ist so flexibel und professionell. Mit ClickUp als einziger App gibt es keine Ausreden mehr, nicht extrem produktiv zu sein.

Ich brauche einen Blog, um alles zu schreiben, was mir an ClickUp gefällt. Es hat einfach alles: Aufgaben (in Listenansicht, Tabellenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht, Kartenansicht usw.), Dokumente, KI, Dashboards und Automatisierungen. Sie können öffentliche Links zu Aufgaben oder Dokumenten teilen. Die Aufgaben haben einen Aktivitäts-Tab, sodass Sie den gesamten Verlauf einer Aufgabe sehen können. Es ist so flexibel und professionell. Mit ClickUp als einziger App gibt es keine Ausreden mehr, nicht extrem produktiv zu sein.

2. Notion (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten in einem benutzerdefinierten Journal-Workspace)

via Notion

Wenn Ihr Journaling-Stil eher zu visueller Struktur oder der Nachverfolgung täglicher Gewohnheiten tendiert, könnte Notion genau das Richtige für Sie sein.

Sie können für jeden Tag eigene Tagebuchseiten erstellen, Medien einbetten, Ihre Stimmung verfolgen und Vorlagen für morgendliche Reflexionen oder Rückblicke am Ende des Tages entwerfen. Mit Notion können Sie unbegrenzt viele Tagebücher erstellen, um Ihre täglichen, wöchentlichen und regelmäßigen Aktivitäten und Gewohnheiten festzuhalten.

Notion kann Ihr digitales Journal auch mit Ihrem gesamten System verbinden, beispielsweise mit Ihrer To-do-Liste, Ihrem Kalender für Inhalte oder Ihrer Projekt-Roadmap.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie ein vollständig benutzerdefiniertes Journaling-System mit verschachtelten Seiten, verknüpften Datenbanken und wiederverwendbaren täglichen Vorlagen

Betten Sie Videos, Audiodateien, Bilder und Dateien direkt in Ihre Tagebucheinträge ein, um Ihre Dokumentation zu bereichern

Verknüpfen Sie Tagebuchseiten mit Aufgaben, Projekten oder Zielen mithilfe relationaler Datenbanken für kontextbezogene Produktivität

Limits von Notion

Die App kann ressourcenintensiv sein und gelegentlich die Leistung verlangsamen oder den Speicherverbrauch erhöhen, selbst bei einfachen Aufgaben wie dem Erstellen von Notizen

Die kostenlose App hat ein Limit von 5 MB für die Datei-Upload-Größe. Wenn Ihr Tagebuch also PDFs, mehrere Fotos oder Audio-Einträge enthält, wird der Speicher schnell voll sein

Preise für Notion

Free Forever

Plus : 12 $ pro Platz/Monat

Business : 18 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

3. Evernote (Am besten geeignet für die Erfassung von Wissen, das Führen eines Tagebuchs und die Organisation von Notizen)

via Evernote

Mit leistungsstarken Suchfunktionen und nahtloser Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten sorgt Evernote dafür, dass Ihre Erinnerungen und Gedanken gut organisiert bleiben. Für jeden Tagebucheintrag können Sie eine neue Notiz erstellen und ein einheitliches, datumsbasiertes Format für den Titel verwenden, z. B. "2025-04-23 Tagebucheintrag". So bleiben Ihre Notizen in chronologischer Reihenfolge und Sie können bestimmte Tage leichter wiederfinden.

Mit dieser Alternative zu Day One Journal können Sie Tags wie #Arbeit, #Persönlich, #Reisen, #Ideen oder #Dankbarkeit hinzufügen, um Einträge nach Themen oder Stichwörtern zu filtern und leichter zu finden. Wenn Sie auf Artikel oder Zitate stoßen, die Sie inspirieren, können Sie diese direkt in Ihr Journal clippen und später darüber nachdenken.

Die besten Features von Evernote

Verbessern Sie Ihre Einträge durch Hinzufügen von Bildern, Screenshots oder sogar Sprachmemos

Legen Sie tägliche Erinnerungen fest – morgens oder abends –, um die Kontinuität zu fördern und das Journaling zu einer Routine zu machen

Sichern Sie Ihre Notizen oder Ihr gesamtes Notizbuch mit einem Passwort, um Ihre Gedanken zu schützen

Evernote-Limits

Die kostenlose Version von Evernote ist auf nur 60 MB Space pro Monat limitiert und Sie können sie nur auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen

Preise für Evernote

Free

Persönlich : 14,99 $/Monat

Professional : 17,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2 : 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich verwende Evernote schon seit langer Zeit für Notizen und Wissensmanagement. Die App hat eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche und lässt sich schnell auf allen Geräten synchronisieren.

Ich verwende Evernote schon seit langer Zeit für Notizen und Wissensmanagement. Die App hat eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche und lässt sich schnell auf allen Geräten synchronisieren.

4. Grid Diary (Am besten für minimalistisches Journaling und Selbstreflexion geeignet)

via Grid Diary

Grid Diary ist eine benutzerfreundliche Journaling-App und Alternative zu Day One Journal, die ein Rasterformat verwendet, damit Sie sinnvoll reflektieren können, ohne sich überfordert zu fühlen. Anstatt lange, offene Tagebucheinträge zu schreiben, bietet die App jeden Tag eine Reihe strukturierter Aufforderungen zur reflektierenden Selbstreflexion.

Da die Einträge kurz und strukturiert sind, benötigen Sie nur 5 bis 10 Minuten pro Tag, sodass Sie auch bei einem vollen Terminkalender eine nachhaltige Gewohnheit entwickeln können.

Die besten Features von Grid Diary

Erstellen oder passen Sie Ihr Raster mit Eingabeaufforderungen an, die Ihren persönlichen oder beruflichen Zielen entsprechen

Bewerten Sie Ihre übergeordneten Ziele, überprüfen Sie Ihre persönliche Entwicklung und erkennen Sie wiederkehrende Muster oder Themen

Fügen Sie Widgets wie "Ereignis", "Erinnerung" und "Zitat" hinzu, entfernen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an, um eine personalisiertere Erfahrung zu erzielen

Einschränkungen von Grid Diary

Das Tool bietet nur einfache Zeitleisten-Ansichten und tägliche Protokolle und unterstützt keine erweiterten Analysen oder Dashboards zur Produktivität

Preise für Grid Diary

Free

Abonnement: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Grid Diary

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Diarium (Am besten geeignet für ein einfaches, strukturiertes und medienreiches Journaling-Erlebnis)

via Diarium

Diarium erstellt automatisch einen Eintrag für jeden Tag, sodass Sie ganz einfach eine tägliche Journaling-Gewohnheit entwickeln können. Wenn Sie lieber sprechen als tippen, können Sie mit der Alternative zu Day One Journal Ihre Gedanken direkt aufzeichnen oder die Sprach-zu-Text-Funktion für freihändiges Journaling nutzen – ideal für Reflexionen unterwegs oder wenn Sie zu müde zum Schreiben sind.

In der Kalenderansicht sehen Sie, an welchen Tagen Sie Tagebuch geführt haben, oder Sie können in einem Zeitleisten-Format durch Ihre Einträge scrollen, um monatliche Reflexionen zu überprüfen und die Konsistenz zu kontrollieren.

Die besten Features von Diarium

Verwandeln Sie Einträge in ein Reisetagebuch mit Angaben zu Speicherort, Wetter und Schrittzahl

Zeigt Ihre Fotos, Kalendertermine, Social-Media-Beiträge oder Fitnessdaten durch die Integration mit Instagram, Microsoft To Do, Google Fit usw. an.

Erhalten Sie Statistiken darüber, wie oft Sie Tagebuch führen, wie viele Einträge Sie hintereinander gemacht haben und wie viele Wörter Sie geschrieben haben, um Ihre Gewohnheiten effektiv nachzuverfolgen

Einschränkungen von Diarium

Es unterstützt keine Zusammenarbeit in Echtzeit oder freigegebene Tagebucheinträge

Preise für Diarium

Free

Pro-Version: 9,99 $ (einmalige Gebühr)

Bewertungen und Rezensionen zu Diarium

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Diarium?

Hier ist eine Bewertung aus dem Apple App Store:

Ich liebe diese App. Sie macht es einfach, tägliche Einträge zu erstellen, frühere Einträge zu finden und Einträge aus anderen Apps in diese zu verschieben.

Ich liebe diese App. Sie macht es einfach, tägliche Einträge zu erstellen, frühere Einträge zu finden und Einträge aus anderen Apps in diese zu verschieben.

6. Journey (Am besten geeignet für die Dokumentation von Reisen und persönlichen Meilensteinen)

via Journey

Journey ist eine digitale Journaling-App, die automatisch Zeitstempel und Standortdaten hinzufügt, um Ihren Tagebucheinträgen einen sinnvollen Kontext zu geben. Mit den Ansichten "Kalender", "Zeitleiste" und "Atlas" der App können Sie Ihre Journaling-Aktivitäten im Laufe der Zeit anzeigen und Einträge anhand des Datums oder des Speicherorts erneut aufrufen. Sie können auch Stimmungen und tägliche Aktivitäten verfolgen, um emotionale Muster zu erkennen und Ihr mentales Wohlbefinden zu verbessern.

Die besten Features von Journey

Fügen Sie Ihren Einträgen Fotos, Videos, Audioaufnahmen, Wetterdaten und Speicherort-Tags hinzu

Exportieren Sie Einträge in PDF oder DOCX und wandeln Sie sie in wunderschön formatierte Fotobücher um

Schützen Sie Ihre Einträge mit einem Passwort, Fingerabdruck oder Face ID

Limits für Reisen

Einige Benutzer haben berichtet, dass der Cloud-Speicher nur über begrenzten Speicherplatz und eine begrenzte Anzahl von Tagebucheinträgen verfügt, sodass die Web-App-Version einschränkend sein kann

Preise für Journey

Free

Mitgliedschaft : 4,17 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Lebenslang: 199,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Journey

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Joplin (Beste Open-Source-Journaling-App für strukturiertes Journaling und detaillierte Organisation)

via Joplin

Die Alternative zu Day One Journal, Joplin, ist eine Open-Source-App zum Erstellen von Notizen, die Sie ganz einfach für Ihr Journaling verwenden können, insbesondere wenn Sie eine strukturiertere und anpassbare Erfahrung bevorzugen. Sie unterstützt das Markdown-Format, sodass Sie Einträge mit Bildern, Videos, PDFs und Links erstellen können.

Mit Notizbüchern und Subnotizbüchern können Sie Ihre Einträge in einer übersichtlichen, hierarchischen Struktur organisieren, sodass verwandte Themen gruppiert bleiben und leicht zugänglich sind. Und das Jarvis (KI-Assistent)-Plugin verbessert Ihre Notizen mit Features wie Inhaltszusammenfassungen, Textumschreibung und Inhaltsgenerierung, sodass Sie Ihre Tagebucheinträge ganz einfach verfeinern oder erweitern können.

Die besten Features von Joplin

Verfolgen Sie To-dos, richten Sie Erinnerungen ein und organisieren Sie Listen mit den integrierten Aufgabenverwaltungsfunktionen von Joplin, um sowohl Ihre täglichen Aufgaben als auch Ihre reflektierenden Notizen an einem Ort zu verwalten

Speichern Sie ganze Webseiten, Artikel oder Ausschnitte mit der Browser-Erweiterung von Joplin, um Online-Inhalte ganz einfach in Ihren Tagebüchern zu referenzieren

Synchronisieren Sie Ihre Notizen mit Joplin Cloud auf allen Geräten und geben Sie sie über öffentliche Links frei oder nutzen Sie sie für die Zusammenarbeit

Einschränkungen von Joplin

Joplin wurde in erster Linie für den persönlichen Gebrauch entwickelt und bietet keine Echtzeit-Zusammenarbeit wie Google Docs oder Notion

Preise für Joplin

Free

Basic: 3,40 $/Monat (2,99 €/Monat)

Pro: 6,81 $/Monat (5,99 €/Monat)

Teams: 9,09 $/Monat pro Benutzer (7,99 €/Monat pro Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Joplin?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich liebe die Organisationsstruktur der Notizen, in denen man Notizbücher und darin wiederum verschiedene Notizen anlegen kann. Mir gefällt auch, dass die Notizen im Markdown-Format gespeichert werden, was das Lesen erleichtert. Ich benutze es jeden Tag, es ist sehr einfach zu bedienen und lässt sich gut in den Alltag integrieren.

Ich liebe die Organisationsstruktur der Notizen, in denen man Notizbücher und darin wiederum verschiedene Notizen anlegen kann. Außerdem finde ich es toll, dass die Notizen im Markdown-Format gespeichert werden, was das Lesen erleichtert. Ich benutze es jeden Tag, es ist sehr einfach zu bedienen und lässt sich gut in den Alltag integrieren.

8. Penzu (Am besten für private Tagebücher mit automatischer Speicherung und Nachrichten an das zukünftige Ich)

via Penzu

Penzu bietet ein flexibles Tagebucherlebnis, mit dem Sie eine unbegrenzte Anzahl von Einträgen erfassen können, sodass Sie jedes Detail Ihres Lebens ohne Einschränkungen dokumentieren können.

Während Sie schreiben, speichert die automatische Speicherung im Hintergrund, sodass Ihre Gedanken nie verloren gehen. Autoren, die gerne Fortschritte nachverfolgen, werden das Feature zur Wortzählung lieben, das sich hervorragend für das Erreichen persönlicher Ziele eignet.

Mit Penzu Time Capsule können Sie sogar Nachrichten an Ihr zukünftiges Ich senden – eine einzigartige Möglichkeit, über Wachstum und Meilensteine nachzudenken. Wenn Sie bereit sind, etwas freizugeben, können Sie je nach Persönlichkeit des Eintrags zwischen einer privaten E-Mail oder einem öffentlichen Freigabelink wählen.

Die besten Features von Penzu

Mit der Suchfunktion können Sie ganz einfach vergangene Reflexionen wiederfinden und anhand bestimmter Erinnerungen sehen, wie weit Sie gekommen sind

Passen Sie Ihr Journal mit einzigartigen Covern, Hintergründen und anpassbaren Schreibblöcken an, um es noch persönlicher zu gestalten

Schützen Sie Ihre Einträge mit verschlüsselten Tagebuchsperren, die Ihre Texte privat und sicher halten

Einschränkungen von Penzu

Penzu bietet keine Integrationen mit anderen Apps oder Diensten, was seine Nützlichkeit für Benutzer einschränken könnte, die ein besser vernetztes Tagebucherlebnis suchen

Preise für Penzu

Free

Pro: 4,99 $/Monat

Pro+: 9,99 $/Monat

Penzu Pro+ for Life: 199,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Penzu

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Daylio (Am besten für die Nachverfolgung von Stimmungen und Aktivitäten mit visuellen Einblicken)

via Daylio

Daylio, eine Alternative zu Day One Journal, macht es Ihnen leicht, Ihre Stimmungen und täglichen Aktivitäten zu verfolgen, sodass Sie mit nur wenigen Fingertipps Ihre emotionalen Muster besser verstehen können. Mit der Stimmungsaufzeichnung von Daylio können Sie Ihre Gefühle täglich protokollieren, indem Sie aus Optionen wie "Glücklich", "Traurig" oder "Ängstlich" auswählen, und so Trends im Laufe der Zeit erkennen.

Sie können beispielsweise mehrere Tagebücher erstellen, um nachzuverfolgen, wie Geselligkeit Ihre Stimmung hebt oder wie sich Stress bei der Arbeit auf Sie auswirkt. Mit der App können Sie auch Ihre täglichen Aktivitäten wie Joggen oder Yoga aufzeichnen, um zu sehen, wie sich bestimmte Handlungen auf Ihre Emotionen auswirken.

Die App bietet eine Jahresansicht in Pixeln mit einer visuellen Darstellung Ihrer Stimmung über das gesamte Jahr hinweg, sodass Sie emotionale Muster und Trends schnell erkennen können. Mit dieser Tagebuch-App können Sie überwachen, wie produktiv Sie nach der Arbeit sind.

Die besten Features von Daylio

Erstellen Sie Diagramme und Einblicke, die Ihnen eine klare Ansicht der Trends und Muster Ihrer Stimmung bieten

Wechseln Sie zur Listen- oder Kalenderansicht, um Ihre Einträge einfach zu organisieren und zu navigieren

Verfolgen Sie Ihre Serien, lassen Sie sich für regelmäßige Einträge belohnen und bleiben Sie mit täglichen Stimmungs- und Aktivitätsprotokollen motiviert

Limits von Daylio

Als Standard-Journaling-Anwendung nicht ideal, da die Plattform in erster Linie für Menschen entwickelt wurde, die sich mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge beschäftigen

Preise für Daylio

Free

Premium: Ab 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Daylio

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Daylio?

Hier ist eine Bewertung aus Reddit:

Ich habe Daylio über die Jahre immer wieder verwendet, um meine psychische Gesundheit zu verfolgen, und finde, dass es wirklich gut funktioniert hat.

Ich habe Daylio über die Jahre hinweg immer wieder verwendet, um meine psychische Gesundheit zu verfolgen, und finde, dass es wirklich gut funktioniert hat.

via Obsidian

Mit Obsidian Canvas können Sie Ihre Gedanken visuell organisieren, indem Sie Notizen, Bilder und andere Inhalte in ein freies Layout ziehen. Außerdem können Sie Vorlagen verwenden, um Ihren Journaling-Prozess zu vereinheitlichen und strukturierte Einträge für tägliche Reflexionen, die Nachverfolgung von Zielen und vieles mehr zu erstellen.

Obsidian gilt ebenfalls als eine der besten Journaling-Apps und als Alternative zu Day One Journal für Produktivitätsbegeisterte. Mit dieser App können Sie Ihre Einträge über bidirektionale Verknüpfungen miteinander verbinden und ein Netz aus verwandten Ideen in Ihren Notizen aufbauen. Die Grafikansicht zeigt eine visuelle Karte Ihres Journals, sodass Sie Muster in Ihren Gedanken erkennen und leicht durch frühere Einträge navigieren können, während Ihre Überlegungen wachsen.

Die besten Features von Obsidian

Durchsuchen Sie Notizen schnell mithilfe von Tags, Stichwörtern oder Links, um das Gesuchte zu finden, ohne Ihren gesamten Tresor durchsuchen zu müssen

Versehen Sie Einträge mit Tags, um Ideen oder Themen zu gruppieren und Ihr Journal übersichtlicher zu gestalten und besser filtern zu können

Mit dem Versionsverlauf können Sie Änderungen jederzeit rückgängig machen, sodass Ihre früheren Einträge sicher und wiederherstellbar bleiben

Einschränkungen von Obsidian

verwenden, um Wörter zu unterstreichen, da es dafür keine Schaltfläche gibt Manchmal müssen Sie sich nur auf Befehle verlassen, um bestimmte Aktionen auszuführen. Beispielsweise müssen Sie HTML-

Preise für Obsidian

Free

Synchronisierung: 5 $ pro Benutzer und Monat

Veröffentlichen: 10 $ pro Website und Monat

Catalyst: 25 $ einmalige Zahlung

Kommerziell: 50 $ pro Benutzer und Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

