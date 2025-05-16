Glean vs. Perplexity KI: Was eignet sich am besten für Suche und Wissensmanagement?

Wir alle kennen das: Sie stehen unter Termindruck und suchen nach einer bestimmten Information, um Ihr Projekt zu unterstützen.

Doch statt schneller Antworten spucken Ihre Suchmaschinen endlose Seiten mit irrelevanten Ergebnissen aus. Oder Sie versinken in einer Flut von Informationen in Ihrem Unternehmen und haben Mühe, das zu finden, was Sie eigentlich brauchen.

Der durchschnittliche Wissensarbeiter verbringt 8,2 Stunden pro Woche damit, Informationen und Fachwissen zu suchen, neu zu erstellen und zu duplizieren. Diese Aktivitäten sind zwar unerlässlich, müssen aber eindeutig rationalisiert werden, damit sie nicht 20 Prozent der Arbeitswoche in Anspruch nehmen.

Das ist jede Woche ein ganzer Tag verloren!

Deep-Learning-basierte LLMs mit fortgeschrittenem semantischem Verständnis werden all das ändern! 🚀

In diesem Blogbeitrag werden zwei leistungsstarke Tools verglichen, Glean und Perplexity AI, die darauf abzielen, die Art und Weise zu verändern, wie Sie Wissen verwalten und KI-Suchen in Unternehmen durchführen.

Glean vs. Perplexity KI auf einen Blick

Feature Glean Verwirrung Bonus: ClickUp ✨ Zweck Interne Unternehmenssuche und Wissensmanagement Externe Forschung und Wissenssynthese Die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten Einheitliche Suche Verbindet interne Datenbanken, Cloud-Speicher und Kommunikationsplattformen Kombiniert interne Unternehmensdaten mit externen Webquellen Einheitliche Suche über Workspace, verbundene Apps von Drittanbietern sowie Websuche Personalisierung Anpassung der Suchergebnisse basierend auf der Rolle des Benutzers, Projekten und organisatorischen Workflows Keine umfassende Personalisierung für einzelne Benutzer im Unternehmen Vollständig anpassbar basierend auf Benutzerrollen, Berechtigungen und mehr Berechtigungen Zeigt nur Informationen an, auf die Benutzer Zugriff haben Keine integrierte Zugriffsbeschränkung für internes Wissen Möglichkeit, detaillierte Berechtigungen für jede Rolle festzulegen Echtzeitinformationen Limitiert auf internes, bereits vorhandenes Wissen Bietet aktuelle externe Informationen mit Quellenangaben Aktuelle Informationen über die Websuche KI-gestützte Zusammenfassungen Nicht verfügbar Liefert KI-generierte Zusammenfassungen mit Quellenangaben Im gesamten Workspace verfügbar: Dokumente, Chat, Aufgaben und mehr Umfassende Recherche Nicht verfügbar Automatisiert Analysen auf Expertenniveau und erstellt detaillierte Berichte Verfügbar. Kann sofort Erkenntnisse aus Daten generieren Preise Einheitliche Suche über Workspace, verbundene Apps von Drittanbietern sowie Websuche Kostenlos (Standard), 20 $/Monat pro Benutzer (Pro), Enterprise (Preise auf Anfrage) Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7 $ Am besten geeignet für Interner Wissensabruf und Zusammenarbeit im Unternehmen Externe Informationsbeschaffung und schnelle Recherche mit Echtzeit-Updates Integration von Suche, Projektmanagement und Wissensmanagement in einem einzigen KI-gestützten Workspace Workflow-Integration Limit Keine direkte Workflow-Integration Integration mit über 1000 Apps für nahtlose Workflows

Was ist Glean?

Glean ist eine KI-gestützte Such- und Wissensmanagementplattform für Unternehmen, mit der Mitarbeiter schnell die benötigten Informationen finden, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.

Es ist ein zentraler hub für alle internen Datenbanken Ihres Unternehmens, der verschiedene Anwendungen und Repositorys miteinander verbindet und so eine einheitliche Sucherfahrung bietet.

Features von Glean

Glean bietet leistungsstarke Features, die zusammenarbeiten, um eine nahtlose Wissensnutzung zu schaffen, den Wissenszugriff zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Glean verbindet alle internen Datenquellen Ihres Unternehmens, einschließlich Cloud-Speicher, interne Wikis und Kommunikationsplattformen. Mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache können Sie über eine einzige Oberfläche alles durchsuchen, sodass Sie nicht mehr mehrere Anwendungen durchsuchen müssen.

Kein Umschalten zwischen Registerkarten mehr und keine frustrierende Suche nach dem richtigen Dokument. Glean führt alles zusammen und spart Ihnen wertvolle Zeit und Aufwand.

Feature #2 Personalisierte Ergebnisse

Die KI von Glean lernt Ihre Arbeitsgewohnheiten und Informationsbedürfnisse kennen, sodass die Suchergebnisse auf Ihre Rolle, Ihre Projekte und Ihre Interaktionen innerhalb des Unternehmens zugeschnitten sind.

Diese Personalisierung stellt sicher, dass Sie die für Ihre Arbeit relevantesten Informationen erhalten, ohne sich durch allgemeine Datenquellen kämpfen zu müssen. Anstatt Seiten mit irrelevanten Informationen zu durchforsten, sehen Sie zuerst die relevantesten Ergebnisse.

Feature Nr. 3 Berechtigungsbasierter Zugriff

Glean respektiert bestehende Datenberechtigungen und stellt sicher, dass Benutzer nur die Informationen sehen, für die sie autorisiert sind.

Dieses Feature erhöht die Sicherheit und schafft Vertrauen innerhalb des Unternehmens. Sie können vertrauliche Unternehmensinformationen sicher suchen, ohne sich Gedanken über unbefugten Zugriff machen zu müssen, wodurch das Wissensmanagement sicherer und effizienter wird.

Durch die Integration dieser fortschrittlichen Features in die täglichen Workflows verändert Glean die Art und Weise, wie Teams mit Informationen interagieren, und macht die Suche und das Wissensmanagement zu einem nahtlosen Bestandteil ihrer Arbeitsabläufe.

Preise für Glean

Benutzerdefinierte Preise

(Glean passt seine Preise an die Größe des Unternehmens, die spezifischen Anforderungen an die Unternehmenssuche und die benötigten Features an.)

📮ClickUp Insight: 30 % unserer Befragten verlassen sich bei der Recherche und Informationsbeschaffung auf KI-Tools. Aber gibt es eine KI, die Ihnen hilft, die eine verlorene Datei bei der Arbeit oder den wichtigen Slack-Thread zu finden, den Sie vergessen haben zu speichern? Ja! Die KI-gestützte Connected Search von ClickUp kann alle Inhalte Ihres Workspace, einschließlich integrierter Apps von Drittanbietern, sofort durchsuchen und Erkenntnisse, Ressourcen und Antworten bereitstellen. Mit der erweiterten Suche von ClickUp können Sie bis zu 5 Stunden pro Woche sparen!

Was ist Verwirrung?

Perplexity ist eine KI-gestützte Suchmaschine, die die Recherche beschleunigt und effizienter macht, indem sie die Unübersichtlichkeit herkömmlicher Suchergebnisse beseitigt.

Die Antwort-Engine geht über das einfache Auflisten von Links hinaus. Sie fasst Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen, um das Thema und die Quell-URLs umfassend zu verstehen.

Features von Perplexity

Perplexity bietet Features und Vorteile, die die Benutzererfahrung verbessern, indem sie klare, genaue und kontextbezogene Informationen bereitstellen. Entdecken Sie einige der Schlüssel-Features, die Perplexity auszeichnen.

Feature Nr. 1: Interne Wissenssuche

Das interne Wissenssuch-Feature von Perplexity ermöglicht Benutzern den nahtlosen Zugriff auf interne Arbeitsnachrichten, Dokumente und externe Datenquellen des Unternehmens in einer einzigen Suche.

Diese Funktion ist besonders für Unternehmen von Vorteil, da sie Forschungsprozesse optimiert und die Entscheidungsfindung verbessert, indem sie gleichzeitig umfassende Einblicke aus mehreren Quellen liefert.

Perplexity kann verschiedene große Sprachmodelle verwenden, um Ihre Fragen zu beantworten und Quellen direkt zu zitieren. So können Sie die Schlüsselinformationen schnell erfassen und deren Richtigkeit überprüfen. Sie müssen nicht mehr mehrere Websites durchsuchen, um die gewünschte Antwort zu finden.

Die Informationen werden in einem natürlichen, unterhaltungsähnlichen Format bereitgestellt, das eher einem ansprechenden Dialog als einem herkömmlichen Suchergebnis gleicht. Dieser Ansatz ermöglicht es Benutzern, Folgefragen zu stellen und Themen tiefer zu erforschen, ohne den Kontext zu verlieren.

Darüber hinaus erhalten Sie die Antwort im Voraus, gestützt durch Belege und basierend auf Echtzeit-Updates. Perplexity stellt sicher, dass Benutzer die aktuellsten Informationen erhalten.

🧠 Fun Fact: LLMs "verstehen" Sprache eigentlich gar nicht! Trotz ihrer Sprachgewandtheit denken oder verstehen große Sprachmodelle (LLMs) Wörter nicht wie Menschen. Sie generieren lediglich Wort für Wort Antworten auf der Grundlage riesiger Datenmengen.

Feature Nr. 3: Automatisierte Analyse auf Expertenniveau

Deep Research, ein kürzlich eingeführtes Feature, automatisiert Analysen auf Expertenniveau und liefert detaillierte Antworten, die normalerweise stundenlange manuelle Recherchen erfordern würden.

Das Tool führt Dutzende von Suchvorgängen durch, liest Hunderte von Quellen und nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um sicherzustellen, dass die Informationen detailliert und kontextbezogen sind.

Deep Research erstellt Berichte in weniger als drei Minuten, die als PDF-Dateien oder Perplexity-Seiten exportiert und so ganz einfach freigegeben werden können.

Preismodell von Perplexity

Standard: Kostenlos

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

👀 Wussten Sie schon? Retrieval-Augmented Generation (RAG) ist eine Technik, mit der KI-Modelle relevante Informationen aus externen Quellen abrufen können, bevor sie Antworten generieren. Das bedeutet, dass die KI bei einer Frage zunächst die relevantesten Daten aus einer bestimmten Reihe von Dokumenten oder Datenbanken sucht. Anschließend kombiniert sie diese abgerufenen Informationen mit vorhandenem Wissen, um eine genauere und kontextbezogenere Antwort zu liefern. Stellen Sie sich beispielsweise in einem Wissensmanagement-Szenario vor, dass ein Mitarbeiter eines Unternehmens ein KI-Tool fragt: "Wie lauten unsere aktuellen Urlaubsrichtlinien?" Anstatt sich ausschließlich auf veraltete Schulungsdaten zu verlassen, ruft die KI mithilfe von RAG das aktuelle Dokument mit den Urlaubsrichtlinien aus der internen Datenbank des Unternehmens ab. So wird sichergestellt, dass der Mitarbeiter die genauesten und aktuellsten Informationen erhält, ohne mehrere Dateien durchsuchen zu müssen.

Glean vs. Perplexity: Feature-Vergleich

Im laufenden Vergleich zwischen Glean und Perplexity hat zwar jedes Produkt seine Stärken, doch bestimmte Aspekte können je nach den spezifischen Anforderungen der Benutzer das eine oder andere Produkt besser geeignet machen.

Sehen wir uns einen detaillierten Vergleich der einzelnen Features von Glean und Perplexity an

Feature Nr. 1: Einheitliche Suche

Sowohl Glean als auch Perplexity bieten eine einheitliche Suche, sind jedoch auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten.

Glean verbindet sich mit internen Unternehmensdatenbanken, Cloud-Speichern und Kommunikationsplattformen, sodass Mitarbeiter mit einer einzigen Abfrage mehrere Repositorys durchsuchen können

Perplexity führt interne Unternehmensdaten mit externen Webquellen zusammen und bietet so eine umfassendere Suchfunktion mit aktuellen, internetbasierten Erkenntnissen

🏆 Gewinner: Da sie unterschiedlichen Zwecken dienen – Glean für die interne Unternehmenssuche und Perplexity für die breitere Wissensgewinnung – endet dieses Feature unentschieden.

Feature Nr. 2: Personalisierte und direkte Antworten

Die KI-gesteuerte Personalisierung von Glean passt die Suchergebnisse an die Rolle des Mitarbeiters, seine bisherigen Suchanfragen und die Workflows des Unternehmens an.

So erhalten Benutzer von Glean hochrelevante Informationen und müssen keine irrelevanten Daten durchforsten

Perplexity ist zwar hervorragend bei der Beantwortung von Fragen, lässt jedoch eine tiefgehende Personalisierung für einzelne Benutzer in Unternehmen vermissen

🏆 Gewinner: Für Unternehmen, die eine kontextbezogene interne Wissensbeschaffung benötigen, ist Glean der klare Gewinner.

Feature Nr. 3: Berechtigungen/tiefgehende Recherche

Perplexity liefert sofortige, LLM-generierte Antworten mit Zitaten in Echtzeit und ist damit äußerst effektiv für externe Recherchen und tiefgehende Analysen.

Perplexity fasst Daten aus mehreren Quellen zusammen, liefert prägnante Zusammenfassungen und ermöglicht es Benutzern, Folgefragen in einem natürlichen Format zu stellen

Glean ist zwar stark im Bereich der Dokumentenabfrage, generiert jedoch keine KI-gesteuerten Zusammenfassungen und liefert keine Echtzeit-Einblicke aus Quellen

🏆 Gewinner: Perplexity ist der unangefochtene Gewinner für schnelle, KI-gestützte Wissenssynthese.

Fazit: Insgesamt ist Glean ideal für die strukturierte Wissensgewinnung in Unternehmen, während Perplexity das Tool der Wahl für die forschungsbasierte KI-Suche ist.

Glean vs. Perplexity auf Reddit

Wir haben uns Reddit angesehen, um zu erfahren, was Benutzer über Glean und Perplexity AI für die Suche und das Wissensmanagement sagen. Viele Benutzer schätzen den Fokus von Glean auf internes Unternehmenswissen:

Früher war es ein Albtraum, verschiedene Laufwerke und Plattformen zu durchsuchen. Mit Glean ist jetzt alles an einem Ort. Es ist wie eine eigene interne Suchmaschine.

Andere Reddit-Benutzer weisen auf die Stärken von Perplexity bei der externen Recherche und Informationssynthese hin:

Vielen Dank, Perplexity, für diese unglaubliche Ressource und dafür, dass Sie die Grenzen des Möglichen im Bereich der KI-gestützten Informationsgewinnung erweitern.

Einige Benutzer haben auch zu den verschiedenen Anwendungsfällen Stellung genommen:

Wenn ich eine Antwort auf eine Frage suche, verwende ich jetzt Perplexity anstelle von Google. Die Antworten von Perplexity sind äußerst prägnant.

Insgesamt eignet sich Glean besser für das interne Wissensmanagement innerhalb eines Unternehmens, während Perplexity über ausgefeiltere Suchfunktionen verfügt und das Tool der Wahl für allgemeine Recherchen und die Erforschung externer Informationen ist.

🧠 Fun Fact: Ihre Suchdaten können KI-Modelle formen! Je häufiger Sie die KI-gestützte Suche verwenden, desto mehr lernt sie von Ihnen und passt die Ergebnisse an Ihre Interessen, Gewohnheiten und sogar an die Art und Weise an, wie Sie Fragen formulieren!

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Glean vs. Perplexity

Glean und Perplexity bieten wertvolle Lösungen für spezifische Such- und Wissensherausforderungen.

Kein Tool bietet jedoch die All-in-One-Produktivität und Workflow-Integration von ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die KI-gestützte Suche mit Aufgabenverwaltung, Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit kombiniert.

ClickUp ist die Nummer 1: ClickUp AI

ClickUp Brain verbindet Aufgaben, Dokumente, Personen und das Wissen Ihres Unternehmens mit KI und macht so die Suche und das Wissensmanagement zum Kinderspiel

ClickUp Brain bringt KI direkt in Ihren Workflow und erleichtert Ihnen so das schnelle Auffinden der benötigten Informationen. Die KI-gestützte Suche hilft Teams, Dokumente, Aufgaben und Notizen im gesamten Workspace schnell zu finden. Sie müssen lediglich "AI fragen" – im wahrsten Sinne des Wortes.

Stellen Sie sich ein Marketing-Team vor, das Berichte über vergangene Kampagnen oder Kundenfeedback benötigt – statt endlos Ordner zu durchsuchen, kann es diese sofort aufrufen. Darüber hinaus können mit KI-basierten Dokumentationsfunktionen wie dem AI Notetaker Kundengespräche automatisch transkribiert, wichtige Punkte zusammengefasst und Aufgaben erstellt werden – alles innerhalb von ClickUp. Dieses KI-Tool zur Steigerung der Produktivität spart Stunden manueller Arbeit und sorgt dafür, dass nichts übersehen wird.

Das ist noch nicht alles. Mit ClickUp AI können Sie wählen, mit welchem KI-Modell Sie arbeiten möchten. Ob Sie direkt in ClickUp mit GPT-4o, o1 und o3-mini chatten möchten – alles ist in Ihrem KI-Add-On enthalten. Es werden ständig neue Modelle hinzugefügt, wie beispielsweise Claude 3. 7, sodass Sie stets über modernste KI verfügen.

Dies rationalisiert den Rechercheprozess und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Glean und Perplexity können Ihnen zwar dabei helfen, relevante Informationen zu finden, aber sie bieten nicht diese Workflow-Integration und Automatisierung.

Wir sind noch nicht fertig. ClickUp geht noch einen Schritt weiter und bietet Ihnen eine Websuche direkt aus Ihrem Workspace heraus. Ja, keine Google-Suchen mehr in endlosen Fenstern! Das bekommen Sie:✓ Sofortiger Webzugriff: Schalten Sie die Websuche direkt im KI-Fenster ein und aus✓ Intelligentere Einblicke: Rufen Sie Echtzeit-Infos aus dem Internet ab, ohne zwischen Apps zu wechseln✓ Mühelose Leistung: Setzen Sie KI ein, indem Sie ihr sagen, dass sie Aufgaben erstellen, Dokumente erstellen und/oder Erkenntnisse im Chat teilen soll

Durchsuchen Sie das Internet direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace heraus

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Wissensdatenbank mit KI-generierten Dokumentenzusammenfassungen und Einstellungen für regelmäßige Erinnerungen an Überprüfungen auf dem neuesten Stand.

ClickUp's One Up #2: Vernetzte Suche & integriertes Wissensmanagement

Starten Sie Ihre Suche ganz nach Ihren Wünschen: Greifen Sie über das Command-Center, die globale Aktionsleiste oder Ihren Desktop auf die vernetzte Suche zu – mit nur einem Klick

Die vernetzte Suche und die KI-gestützten Wissensmanagement-Features von ClickUp schaffen ein einheitliches Ökosystem für den Zugriff auf und die Nutzung von Informationen und übertreffen sowohl Glean als auch Perplexity in der praktischen Anwendung.

Es fungiert wie ein zentrales Nervensystem für Ihre Informationen. Anstatt zwischen verschiedenen Apps wie Google Drive für Dokumente, Slack für Unterhaltungen und ClickUp für Aufgaben hin und her zu springen, können Sie einfach die Suchleiste von ClickUp verwenden. Sie greift intelligent auf alle Ihre verbundenen Arbeitstools zu, durchsucht die Daten und liefert Ihnen relevante Ergebnisse direkt in ClickUp. Dieser einheitliche Ansatz beseitigt die Frustration durch verstreute Informationen und ermöglicht es Ihnen, schnell das zu finden, was Sie brauchen, ohne den Fokus zu verlieren oder wertvolle Zeit mit dem Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten zu verschwenden.

Diese vernetzte KI-Suchmaschine ermöglicht es neuen Team-Mitgliedern, schnell das zu finden, was sie brauchen. Gleichzeitig sorgen integrierte Features für Wissensmanagement dafür, dass Informationen immer aktuell und leicht zugänglich sind.

ClickUp ist ein großartiges Tool, mit dem wir organisiert bleiben und Ereignisse im Blick behalten. Die Plattform hat uns ein Wissens-Repository gegeben.

ClickUp One Up #3: Projektmanagement, Automatisierung und kollaborative Dokumente

Die Features von ClickUp für Projektmanagement, Automatisierung und kollaborative Dokumente bilden zusammen ein dynamisches und vernetztes Wissensökosystem.

Während Glean und Perplexity sich in erster Linie auf das Finden und Zugreifen auf Informationen konzentrieren, ermöglicht ClickUp Teams, Wissen im Kontext ihrer Projekte und Workflows zu erstellen, zu organisieren und zu nutzen.

Szenario: Ihr Team arbeitet an einem komplexen Projekt mit mehreren Phasen. Zu Beginn können Sie mit ClickUp Docs eine Wissensdatenbank und SOPs erstellen und relevante Dokumente direkt mit den Aufgaben des Projekts verknüpfen. Wenn jemand eine Frage zu einer bestimmten Aufgabe hat, kann er schnell auf alle relevanten Informationen zugreifen, ohne verschiedene Plattformen durchsuchen zu müssen.

Erstellen Sie ansprechende Dokumente in ClickUp Docs, verbinden Sie diese mit Workflows, bearbeiten Sie sie in Echtzeit, versehen Sie andere mit Kommentaren, weisen Sie Ihrem Team Aktionspunkte zu und wandeln Sie diese in nachverfolgbare Aufgaben um

Sobald das Projekt in Gang ist, ermöglichen die KI-gestützten Projektmanagement-Tools von ClickUp den Teams, über ClickUp-Aufgaben und Unteraufgaben, die jeweils mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten versehen sind, effizient zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu organisieren, Fortschritte zu verfolgen und Ressourcen zu verwalten. Die Philosophie "die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat" erleichtert die Zusammenarbeit, sodass die Teams schneller vorankommen, smarter arbeiten und Zeit sparen können.

Die KI-gestützten KI-Agenten und Automatisierungen von ClickUp – ausgelöst durch einfache Befehle in englischer Sprache – sorgen für noch mehr Effizienz. Beispielsweise können KI-Agenten automatisch kollaborative Teamaufgaben auf der Grundlage von Dokumentinhalten zuweisen oder den Status von Projekten basierend auf der Fertigstellung von Teamaktionen aktualisieren.

Ein Projektmanager, der beispielsweise nach einem Projektstatusbericht sucht, kann sofort auf das Dokument zugreifen und dann mithilfe integrierter KI-gestützter Features zur Automatisierung von Workflows Benachrichtigungen an die Mitglieder des Teams zur Überprüfung auslösen. Dieser Grad an Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand und stellt sicher, dass Wissen aktiv verwaltet und genutzt wird.

Glean und Perplexity können Ihnen dabei helfen, externe Ressourcen oder bestimmte interne Dateien zu finden. ClickUp verbindet Ihr internes Wissen direkt mit dem Workflow, sodass es im Kontext Ihrer Projekte sofort verfügbar und umsetzbar ist.

ClickUp One Up #4: Vorlage für eine Wissensdatenbank "

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage "ClickUp Knowledge Base", um eine digitale Bibliothek mit Informationen zu erstellen, zu organisieren und freizugeben. Sie enthält Abschnitte für Wissensartikel, FAQs und andere Ressourcen

Die ClickUp-Vorlage für Wissensdatenbanken optimiert die Suche und das Wissensmanagement, indem sie ein strukturiertes, zentrales Repository für wichtige Informationen bereitstellt.

Sehen wir uns einmal an, wie diese Vorlage in einem typischen Such- und Wissensmanagement-Szenario helfen würde:

Eine Marketingagentur kämpft mit verstreuten Dokumenten – Markenrichtlinien, Client-Briefings und SOPs sind über E-Mails, Chats und persönliche Ordner verteilt.

Oder ein neues Mitglied Ihres Teams muss das neueste SEO-Strategiedokument finden, verbringt aber 30 Minuten damit, verschiedene Plattformen zu durchsuchen.

So löst die Wissensdatenbank-Vorlage von ClickUp dieses Problem:

Zentrales Repository: Das gesamte Wissen – FAQs, Workflows, Best Practices – befindet sich an einem Speicherort, wodurch redundante Suchvorgänge entfallen Erweiterte Suche und Tagging: Anstatt Dateien zu durchsuchen, geben Benutzer "SEO-Strategie" in die Suchleiste von ClickUp ein und greifen sofort auf das aktuellste Dokument zu Echtzeit-Zusammenarbeit und -Updates: Der SEO-Lead bearbeitet das Strategiedokument direkt in ClickUp, sodass das Team immer auf die aktuellste Version zugreift – es kursieren keine veralteten PDFs Kategorisierung und Anpassung: Über Abschnitte wie "Client-Kampagnen", "Interne Richtlinien" und "Ressourcen" können Benutzer nach Themen suchen, wodurch Suchvorgänge vereinfacht werden Integration in Workflows: Die SEO-Strategie ist mit einer Aufgabenliste und einer Zeitleiste für das Projekt verknüpft, sodass die Aufgaben direkt ausgeführt werden können, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen *skalierbarkeit und Kosteneffizienz: Mit dem Wachstum der Agentur wächst die Wissensdatenbank dynamisch und unterstützt mehr Teammitglieder ohne zusätzliche Kosten

Diese ClickUp-Vorlage macht Wissen durchsuchbar, zugänglich und umsetzbar, reduziert Zeitverschwendung und stellt sicher, dass Teams immer mit aktuellen, genauen und vollständigen Informationen arbeiten.

Die Zukunft der Suche und des Wissensmanagements

Glean und Perplexity AI bieten zwar beeindruckende Such- und Wissensmanagementfunktionen, sind jedoch auf Einzweck-Tools beschränkt. Glean konzentriert sich auf die Suche in Unternehmen, während Perplexity sich durch KI-gestützte Antworten auszeichnet. Keines der beiden Tools bietet jedoch einen All-in-One-Workspace für die Verwaltung von Aufgaben, Dokumenten und die Zusammenarbeit.

Unternehmen brauchen mehr als nur eine Suchfunktion – sie benötigen ein vernetztes Ökosystem für mehr Produktivität. Hier hebt sich ClickUp von der Masse ab.

Im Gegensatz zu Glean oder Perplexity kombiniert ClickUp ein Wissensmanagementsystem mit Projektdurchführung, Aufgabenverfolgung und KI-gestützten Erkenntnissen in einer einheitlichen Plattform. Dank integrierter Dokumente, Wikis und nahtloser Integrationen finden Teams nicht nur Informationen, sondern können sofort darauf reagieren.

Wenn Sie mehr als nur eine KI-Suche für Unternehmen suchen, ist es Zeit für ein Upgrade auf eine App, die wirklich alles kann. Mit ClickUp können Sie Wissen auf eine Weise organisieren, zusammenarbeiten und verwalten, die kein einzelnes Tool bieten kann. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!