die 13 besten SlidesAI-Alternativen im Jahr 2025

Die Erstellung von Präsentationen, die wirklich begeistern und überzeugen, erfordert Zeit und kreative Energie. Aus diesem Grund gewinnen KI-Tools wie SlidesAI an Bedeutung – sie verwandeln grobe Ideen innerhalb weniger Minuten in ausgefeilte Präsentationen. 🎨

🔍 Wussten Sie schon? KI kann die Produktivität Ihres Teams um 66 % steigern und ist daher für die Erstellung von Präsentationen unverzichtbar!

Obwohl SlidesAI sehr praktisch ist und Geschwindigkeit sowie eine ordentliche Qualität bietet, hat es einige Nachteile.

Ihre Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt, und das Tool bietet keine erweiterte Designflexibilität. Benutzer haben auch gelegentliche Störungen und eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten notiert. Wenn SlidesAI Ihre Präsentationsanforderungen nicht ganz erfüllt, machen Sie sich keine Sorgen – es stehen zahlreiche leistungsstarke Alternativen zur Verfügung.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 13 SlidesAI-Alternativen vor, die Sie ausprobieren sollten, darunter andere KI-Generatoren, umfassende Designplattformen und integrierte Arbeitsmanagement-Lösungen.

Auf einen Blick: Die besten Alternativen zu Slides AI

Bevor wir ins Detail gehen, finden Sie hier eine Übersicht über die besten Tools, die sich gut als Alternativen zu Slides AI eignen.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Projekt- und Präsentationsmanagement Teamgröße: Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Aufgaben- und Projektmanagement, KI-gestützte Präsentationserstellung, nahtlose Kalenderintegration, Whiteboards für die Zusammenarbeit im Team Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Wunderschöne KI Automatisierung kleiner Folien Teamgröße: Am besten für Einzelpersonen und kleine Teams geeignet Automatisiert das Layout von Folien, das Design, die Markenkonsistenz und Tools für die Zusammenarbeit im Team Ab 12 $/Monat pro Benutzer Canva Kreatives und visuelles Storytelling Teamgröße: Einzelpersonen, Teams und Unternehmen Drag-and-Drop-Editor, KI-gestützte Tools (Magic Design, Magic Write), Zusammenarbeit in Echtzeit Kostenlos; ab 10 $/Monat pro Benutzer Prezi Nichtlineare, dynamische Präsentationen Teamgröße: Ideal für Teams und Einzelpersonen, die kreative Präsentationen benötigen Zoomfähige Folien, dynamisches Storytelling, KI-Verbesserungen, Integration mit PowerPoint Ab 5 $/Monat Pitch Kollaborative Team-Präsentationen Teamgröße: Teams, insbesondere Vertrieb und Marketing Echtzeit-Zusammenarbeit, KI-gestütztes Design, Vorlagen für Verkaufspräsentationen Kostenlos; ab 25 $/Monat (inklusive 2 Editoren) Zoho Show Nahtlose Integration in das Zoho-Ökosystem Teamgröße: Kleine Unternehmen, Teams Integration mit Zoho, Zusammenarbeit in Echtzeit, Einbettung von Multimedia-Inhalten Kostenlos; ab 2,50 $/Monat pro Benutzer Visme Präsentationen und Infografiken mit Ihrem Branding Teamgröße: Einzelpersonen, Unternehmen Datenvisualisierungen, Infografiken, interaktive Präsentationen, Zusammenarbeit im Team Kostenlos; ab 12,25 $/Monat pro Benutzer Decktopus Schnelle, KI-generierte Präsentationen Teamgröße: Einzelpersonen und Teams, die eine schnelle Erstellung von Folien benötigen KI-generierte Inhalte, interaktive Features wie Umfragen, Q&A, Moderatoren-Coaching Ab 24,99 $/Monat pro Benutzer Mentimeter Interaktive, publikumsorientierte Präsentationen Teamgröße: Bildungseinrichtungen, Workshops, Konferenzen Live-Umfragen, Quiz, Befragungen, Feedback vom Publikum, Nachverfolgung der Teilnahme Kostenlos; ab 17,99 $/Monat pro Präsentator MagicSlides Schnelle, KI-gestützte Erstellung von Inhalten Teamgröße: Einzelpersonen und Teams, die schnell Folien erstellen müssen Konvertiert Dokumente/URLs in Folien, Integration von PowerPoint und Google Slides Ab 8 $/Monat Gamma Modernes, mobilfreundliches Storytelling Teamgröße: Teams und Einzelpersonen, die dynamische Präsentationen erstellen Interaktive Elemente, Einbettung von Videos und Medien, erweiterte Analysen Kostenlos; ab 10 $/Monat pro Platz Plus KI Integration von KI in Google Slides Teamgröße: Teams, die Google Slides oder PowerPoint verwenden KI-gestützte Bearbeitung, Vorschläge für Inhalte, Integration von Google Slides und PowerPoint Ab 15 $/Monat pro Benutzer Slidesgo Visuell ansprechende Vorlagen Teamgröße: Einzelpersonen, Teams, die ausgefeilte Vorlagen benötigen Anpassbare Vorlagen, KI-generierte Folien, Integration mit Google Slides und PowerPoint Kostenlos; ab 5,99 $/Monat pro Benutzer

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Slides AI achten?

Achten Sie bei der Auswahl eines KI-gestützten Präsentationstools auf die folgenden Features, um ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten:

KI-gestützte Generierung von Inhalten : Suchen Sie nach Tools, die KI nicht nur zur Generierung von Texten verwenden, sondern auch Layouts und Designelemente vorschlagen oder Informationen effektiv zusammenfassen

Vielfältige professionelle Vorlagen : Eine umfassende Vorlagenbibliothek ist entscheidend für die Erstellung visuell ansprechender Präsentationen in verschiedenen Branchen. Vorlagen sparen außerdem viel Zeit und sorgen für einen professionellen Ausgangspunkt

Features für die Zusammenarbeit : Oftmals ist die Erstellung einer Präsentation keine Aufgabe für eine einzelne Person. Wenn Ihr Team also für die Aufgabe zusammenkommen muss, sollte das Tool die Bearbeitung in Echtzeit, das Kommentieren und das einfache Freigeben für schnelle Brainstorming-Sitzungen und Maßnahmen unterstützen

Benutzerdefinierte Designfunktionen : Die Slides AI-Alternative sollte Flexibilität bei der Personalisierung von Layouts, Schriftarten, Farbschemata und mehr ermöglichen. Außerdem sollte sie die Einbettung von Medienelementen wie Bildern, Videos, GIFs und Diagrammen unterstützen

Interaktive Features : Schlüssel-Features wie Animationen, Übergänge und Live-Publikumsbeteiligung machen die Präsentation für Team-Mitglieder und Projekt-Stakeholder gleichermaßen interessant

Exportformate: Das KI-Präsentationstool sollte Benutzern ermöglichen, Diashows als Microsoft PowerPoint- und Google Slides-Dateien zu exportieren, um sie universell zugänglich und kompatibel zu machen

💡 Profi-Tipp: Vorlagen machen alles einfacher. Um Ihre Präsentationen einfach und schnell zu erstellen, entdecken Sie die besten kostenlosen Google Slides-Vorlagen mit übersichtlichem Design und der Flexibilität, die Sie für Ihre Anforderungen benötigen!

Die 13 besten Alternativen zu Slides AI

Hier ist eine Übersicht über die besten SlidesAI-Alternativen zur Erstellung von KI-Präsentationen:

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Projekt- und Präsentationsmanagement geeignet)

ClickUp ist wirklich die App, die alles für die Arbeit bietet. Sie geht über die Aufgabenverwaltung hinaus und bietet leistungsstarke Tools für die Erstellung professioneller und ausgefeilter Präsentationen.

Arbeiten Sie mit ClickUp Whiteboards gemeinsam an Präsentationen

Entwickeln Sie gemeinsam mit ClickUp Whiteboards Ideen für Diashows und Präsentationen

Optimieren Sie Ihre PowerPoint-Präsentationen mit dem Whiteboard- Feature von ClickUp. Dieses Feature ermöglicht die Zusammenarbeit im Team, sodass Ideen gesammelt und visuell ansprechende Folien erstellt werden können.

Stellen Sie sich das als einen visuellen Raum vor, in dem Sie Ihre Konzepte in ansprechende Formulare und Designs umwandeln können.

Sie können frei Haftnotizen, Flussdiagramme, Aufgabenverknüpfungen, Mindmaps und sogar Skizzen hinzufügen, sodass Sie rohe Ideen ganz einfach in strukturierte Präsentationslayouts umsetzen können. Whiteboards funktionieren wie ein visueller Arbeitsbereich, in dem jeder Beiträge leisten, Anmerkungen hinzufügen und sich auf die endgültige Präsentation abstimmen kann, bevor er zu seinem bevorzugten Präsentationstool wechselt.

Erstellen Sie mit Whiteboard AI Image Creation sofort visuelle Darstellungen

Erstellen Sie ganz einfach visuelle Darstellungen mit Whiteboard AI Image Creation

Benötigen Sie unterstützende Grafiken für eine Folie? Mit ClickUp Whiteboards können Sie Bilder auch direkt mithilfe von KI erstellen und einfügen. Ganz gleich, ob Sie ein Konzept illustrieren, einen Prozess visualisieren oder Symbole und Designelemente hinzufügen möchten – dank der Bilderstellung müssen Sie nicht mehr zwischen Tools wechseln oder externe Bibliotheken durchsuchen. So können Sie Ihre Folien schnell und einfach bereichern, ohne Ihren kreativen Flow zu unterbrechen.

Mit ClickUp Brain intelligentere Folien erstellen

Entwerfen Sie Ihre nächste Präsentation mit dem All-in-One-Assistenten ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain verfügen Sie über ein KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Inhalten für Ihre Slideshow. Geben Sie einfach einen Text mit Ihren wesentlichen Anforderungen ein, und ClickUp Brain generiert mit nur wenigen Klicks den Inhalt für jede Folie.

ClickUp Brain kann auch vorhandene Inhalte in ClickUp Docs optimieren und das Format und die Tonalität an Ihren Präsentationsprozess anpassen. Docs fungiert als zentraler hub für die Speicherung, Bearbeitung und Zusammenarbeit an Präsentationsinhalten mit Ihrem Team.

Möchten Sie diesen Prozess beschleunigen? Die ClickUp-Präsentationsvorlage vereinfacht das Design professioneller Folien. Dieses anpassungsfähige Tool sammelt Input von allen Team-Mitgliedern und sorgt so für einen gut organisierten Präsentationsentwicklungsprozess.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , eine visuelle Darstellung auf der Grundlage Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen zu sammeln und eine Präsentation zu erstellen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um Präsentationen als Team zu erstellen

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Präsentationsgliederungen und Inhalte zu erstellen

Wandeln Sie Aktionspunkte in Präsentationen in nachvollziehbare Aufgaben mit Fristen um

Integration mit verschiedenen Präsentationstools wie Microsoft PowerPoint und Google Slides

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp bietet zwar ein umfassendes Toolset, aber sein breiter Bereich an Features kann überwältigend sein, wenn Sie gerade erst anfangen

Die mobile Erfahrung ist möglicherweise nicht so reibungslos wie die Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Das sagt Long Nguyen Vu über den zentralen Hub von ClickUp:

Dank der Synchronisation zwischen den einzelnen Mitarbeitern half uns ClickUp dabei, an einem einheitlichen Design und Workflow zu arbeiten. Als Ergebnis konnte jedes Mitglied seine Aufgaben im Hinblick auf das Hauptziel unseres Teams klarer erkennen. Außerdem gab es keine Standardverfahren zwischen den Mitgliedern, da wir uns alle auf eine vereinfachte, einheitliche Benutzeroberfläche geeinigt haben.

Dank der Synchronisation zwischen den einzelnen Mitarbeitern half uns ClickUp dabei, an einem einheitlichen Design und Workflow zu arbeiten. Als Ergebnis konnte jedes Mitglied seine Aufgaben im Hinblick auf das Hauptziel unseres Teams klarer sehen. Außerdem gab es keine Standardverfahren zwischen den Mitgliedern, da wir uns alle auf eine vereinfachte, einheitliche Benutzeroberfläche geeinigt haben.

2. Beautiful AI (Am besten für die Automatisierung kleiner Folienentwürfe geeignet)

via Schöne KI

Beautiful AI nutzt künstliche Intelligenz, um den Prozess der Präsentationsgestaltung zu automatisieren. Der KI-Präsentationsersteller übernimmt die Anpassung des Layouts, die Ästhetik und das Design der Folien, sodass Sie sich ganz auf den Inhalt konzentrieren können.

Diese Fokussierung und der Zugriff auf reichhaltige Medieninhalte wie Bilder und Symbole helfen Ihnen, Ihre Präsentation mit einem eindrucksvollen Schlusspunkt zu beenden.

Die besten Features der KI

Automatisieren Sie das Design Ihrer Folien, um ein professionelles und einheitliches Layout zu gewährleisten

Fügen Sie moderne Bilder und Symbole ein, um die visuelle Attraktivität der gesamten Präsentation zu steigern

Sorgen Sie für Markenkonsistenz durch Features wie universelle Updates und vollständige Markenkontrolle

Arbeiten Sie mit teamorientierten Tools zusammen, um Inhalte nahtlos freizugeben und zu bearbeiten

Schöne KI-Limits

Bietet im Vergleich zu herkömmlichen KI-Präsentationstools nur begrenzte benutzerdefinierte Features

Probleme mit der Leistung wie langsame Ladezeiten

Attraktive KI-Preise

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Team : 50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Ad-hoc-Projekte: 45 $ pro Präsentation

Ansprechende Bewertungen und Rezensionen durch KI

G2: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer über Beautiful AI

Layout-Bibliothek mit einem automatisierten Layout-System, das Sie auf Kurs hält. Dank der fantastischen Bibliothek mit Stockbildern und Symbolen finden Sie ganz einfach das richtige Bild für Ihre Folie! Mit dem Theme-Editor können Sie ganz einfach ein einheitliches Erscheinungsbild für alle Präsentationen Ihres Unternehmens festlegen. Die Diagramme sind großartig.

Layout-Bibliothek mit einem automatisierten Layout-System, das Sie auf Kurs hält. Dank der fantastischen Bibliothek mit Stockbildern und Symbolen finden Sie ganz einfach das Bild, das Ihre Folie zum Leben erweckt! Mit dem Theme-Editor können Sie ganz einfach ein einheitliches Erscheinungsbild für alle Präsentationen Ihres Unternehmens festlegen. Die Diagramme sind großartig.

➡️ Weiterlesen: Die besten KI-Kunstgeneratoren für Designer

3. Canva (Am besten für kreatives und visuelles Storytelling geeignet)

via Canva

Canva ist eine äußerst beliebte, intuitive Designplattform, die Tausende von Vorlagen für Präsentationen bietet. Dank seiner Drag-and-Drop-Oberfläche und der umfangreichen Bibliothek mit Vorlagen, Bildern und Schriftarten eignet es sich hervorragend für jedes Marken-Kit.

Canva's Magic Studio verwendet KI-Tools wie Magic Write für Texte und Magic Design für Layout-Vorschläge – damit erstellen Sie in wenigen Minuten elegante, markengerechte Präsentationen.

Die besten Features von Canva

Sorgen Sie mit wiederverwendbaren Vorlagen für ein einheitliches Design aller Folien

Speichern Sie benutzerdefinierte Branding-Elemente, um jedes Mal personalisierte Designs zu erstellen

Steigern Sie Ihre Kreativität mit KI-gestützten Tools wie den Features "Magic Design" und "Magic Write"

Arbeiten Sie mit Ihrem Team durch Bearbeitung in Echtzeit und die Kommentarfunktion zusammen

Einschränkungen von Canva

Es fehlen erweiterte Designfunktionen, die professionelle Designer für eine bessere Kontrolle benötigen

Es unterstützt zwar die Zusammenarbeit, verblasst jedoch im Vergleich zu dem, was dedizierte Team-Plattformen zu bieten haben

Preise für Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Canva Teams : 10 $/Monat pro Benutzer

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2 : 4,7/5 (über 4.410 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.380 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer über die Vorlagen und Designfunktionen von Canva:

Es bietet alles, was Sie zum Entwerfen Ihrer Inhalte benötigen. Wenn Sie also Anfänger sind und sich mit den auf dem Markt verfügbaren professionellen Tools nicht auskennen, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für alle Arten von Materialien – PowerPoint-Präsentationen, Flyer, Broschüren, Visitenkarten, Videos und Social-Media-Beiträge. Darüber hinaus steht Ihnen KI zur Verfügung, um Ihr Design zu optimieren.

Es bietet alles, was Sie zum Entwerfen Ihrer Inhalte benötigen. Wenn Sie also Anfänger sind und sich mit den auf dem Markt verfügbaren professionellen Tools nicht auskennen, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie. Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für alle Arten von Materialien – PowerPoint-Präsentationen, Flyer, Broschüren, Visitenkarten, Videos und Social-Media-Beiträge. Darüber hinaus steht Ihnen KI zur Verfügung, um Ihr Design zu optimieren.

4. Prezi (Am besten für nicht-lineare, dynamische Präsentationen geeignet)

via Prezi

Prezi ist ein einzigartiges KI-Präsentationstool, das mit einem dynamischen, nichtlinearen Ansatz professionelle Folien erstellt. Es ermöglicht Ihnen, in Diashows zu zoomen, was das Storytelling verbessert. Dieses Format ist sehr ansprechend und visuell attraktiv.

Darüber hinaus hilft Prezi AI dabei, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Inhalte an die Vorlieben des Publikums anzupassen.

Die besten Features von Prezi

Erstellen Sie nichtlineare, zoomfähige Präsentationen für dynamisches Storytelling

Verwenden Sie eine Vielzahl von Design-Tools, um interaktive und ästhetische Inhalte zu erstellen

Integrieren Sie Prezi AI, um Inhalte zu verbessern und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Als PowerPoint-Präsentation importieren, um offline darauf zugreifen zu können

Einschränkungen von Prezi

Der einzigartige Präsentationsstil bietet eine steile Lernkurve

Das Preismodell ist hoch, insbesondere für diejenigen, die es nur gelegentlich nutzen

Prezi-Preise

Standard : 5 $/Monat

Plus : 15 $/Monat

Premium : 25 $/Monat

EDU Plus : 4 $/Monat

EDU Pro : 8 $/Monat

EDU-Teams : 19 $/Monat pro Benutzer

Business Plus : 15 $/Monat

Business Premium : 25 $/Monat

Business Teams: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Prezi

G2: 4,2/5 (über 5.150 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.210 Bewertungen)

Hier ist, was ein Prezi-Benutzer über seine Erfahrungen berichtet hat:

Ich freue mich, Prezi zu nutzen, um wichtige Daten zu präsentieren, ohne die Informationen für meine Vorlesungen als Dozent zu überladen. Es ist sehr funktional und hat mir geholfen, Schlüsselpunkte zu präsentieren und gleichzeitig das Interesse meiner Studenten aufrechtzuerhalten.

Ich freue mich, Prezi zu nutzen, um wichtige Daten zu präsentieren, ohne die Informationen für meine Vorlesungen als Dozent zu überladen. Es ist sehr funktional und hat mir geholfen, Schlüsselpunkte zu präsentieren und gleichzeitig das Interesse meiner Studenten aufrechtzuerhalten.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie kleine Textausschnitte mit einem passenden Bild, um die Hauptidee hervorzuheben, ohne dass sie blockartig oder überladen wirkt. Durch ein solches Layout wird die Botschaft auf den ersten Blick klar erkennbar.

5. Pitch (Am besten für gemeinsame Teampräsentationen geeignet)

via Pitch

Wie der Name schon sagt, ist Pitch eine Präsentationsplattform für Vertriebs- und Marketingteams. Sie ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, in einer kollaborativen Echtzeitumgebung zu arbeiten, um eine ansprechende und überzeugende Pitch-Präsentation zu erstellen.

Darüber hinaus ermöglicht die Präsentationssoftware Benutzern die Integration des Pitch Decks in intelligente Workflows und andere Tools zur Steigerung der Produktivität, um vom Pitch bis zum Abschluss Schwung zu entwickeln!

Die besten Features von Pitch

Verbinden Sie Marketing- und Vertriebsteams, um eine effektive Pitch-Präsentation zu erstellen

Fügen Sie Animationen, kostenlose Assets und interaktive Einbettungen hinzu, um Ihre Präsentation noch ansprechender zu gestalten

Wählen Sie aus einer Vielzahl an anpassbaren Vorlagen oder nutzen Sie KI-Tools, um ganz von Grund auf neu zu erstellen

Teilen und präsentieren Sie Ihre Pitch-Decks mit Stakeholdern über unbegrenzte Freigabelinks

Einschränkungen für Pitches

Die Plattform ist für neue Benutzer nicht sehr intuitiv

Im Vergleich zu anderen KI-Präsentationstools sind die erweiterten Design-Features limitiert

Preise für Pitches

Free

Pro: 25 $/Monat (beinhaltet zwei Editoren)

Business: 100 $/Monat (beinhaltet fünf Editoren)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Pitches

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Das sagen Benutzer über die benutzerdefinierten Features von Pitch:

Die Möglichkeit, Folien in Sekundenschnelle anzupassen, ist unglaublich. Sie können in wenigen Minuten etwas erstellen, das aussieht, als hätte es Stunden gedauert. Die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und die Möglichkeit für Ihr Team, in Echtzeit hinzuzufügen oder zu bearbeiten, macht den Prozess zum Kinderspiel.

Die Möglichkeit, Folien in Sekundenschnelle anzupassen, ist unglaublich. Sie können in wenigen Minuten etwas erstellen, das aussieht, als hätte es Stunden gedauert. Die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum Hinzufügen oder Bearbeiten in Echtzeit durch Ihr Team macht den Prozess zum Kinderspiel.

6. Zoho Show (Am besten für die nahtlose Integration in das Zoho-Ökosystem geeignet)

via Zoho Show

Zoho Show ist ein Cloud-basierter KI-Präsentationsersteller, mit dem Teams und kleine Unternehmen mit minimalem Aufwand professionelle Präsentationen erstellen, gemeinsam bearbeiten und präsentieren können. Er lässt sich nativ in Zoho-Anwendungen integrieren.

Ein solch konsolidiertes Ökosystem erleichtert die Durchführung von Client-Präsentationen im Büro oder aus der Ferne.

Die besten Features von Zoho Show

Nahtlose Integration in die Zoho-Umgebung für einen einheitlichen Workflow

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen dank Features für die gleichzeitige Bearbeitung

Fügen Sie Folienübergänge und Animationen hinzu, um das Engagement Ihres Publikums zu steigern

Betten Sie Multimedia-Elemente wie Bilder und Videos ein, um Präsentationen zu bereichern

Einschränkungen von Zoho Show

Unterstützt keine Offline-Funktion

Die Bearbeitung in Echtzeit kann fehlerhaft und unzuverlässig sein

Preise für Zoho Show

Free-Plan

Professional-Plan: 2,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen für Zoho Show anzeigen

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

So beschreibt ein Benutzer seine Erfahrungen mit der Erstellung von Präsentationen mit Zoho Show:

Zoho Show ist eine der besten Alternativen zu Microsoft Office 365. Es bietet zwar mehrere Features wie Tabellenkalkulationen, einen Text-Editor und Diashows, aber ich verwende es hauptsächlich zum Erstellen von Präsentationen. Und glauben Sie mir, das ist ein Kinderspiel. Es ist wie eine Online-Version von Microsoft PowerPoint mit vielen verfügbaren Assets, die den Prozess vereinfachen. Außerdem gibt es eine Drive-Funktion, mit der Sie die Dateien finden können, an denen Sie gearbeitet haben.

Zoho Show ist eine der besten Alternativen zu Microsoft Office 365. Es bietet zwar mehrere Features wie Tabellenkalkulationen, einen Text-Editor und Diashows, aber ich verwende es hauptsächlich zum Erstellen von Präsentationen. Und glauben Sie mir, das ist ein Kinderspiel. Es ist wie eine Online-Version von Microsoft PowerPoint mit vielen verfügbaren Assets, die den Prozess vereinfachen. Außerdem gibt es eine Laufwerksfunktion, mit der Sie die Dateien finden können, an denen Sie gearbeitet haben.

🧠 Fun Fact: Der US-Hauptsitz von Zoho befindet sich auf einem Bauernhof südöstlich von Austin, Texas, wo die Mitarbeiter ihre eigenen Lebensmittel anbauen oder sich entspannen können!

7. Visme (Am besten geeignet für Markenpräsentationen und Infografiken)

via Visme

Visme ist eine Designplattform, die KI-Tools zur Erstellung visueller Inhalte wie Präsentationen, Social-Media-Beiträge, Diagramme und Infografiken nutzt.

Es kombiniert eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche mit einer Bibliothek mit Vorlagen und Designelementen, um die Erstellung von Inhalten zu vereinfachen. Diese Präsentationssoftware verspricht, Ihren Designprozess um das Fünffache zu beschleunigen und Formulare zu erstellen, die doppelt so häufig zu Conversions führen!

Die besten Features von Visme

Erstellen Sie Präsentationen, Dokumente, Datenvisualisierungen, Grafiken für soziale Medien, bearbeiten Sie Videos, erstellen Sie Wireframes und Mockups

Mit Visme AI Designer sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Erstellung von Assets

Integrieren Sie interaktive und optisch ansprechende Elemente, um das Engagement Ihres Publikums zu steigern

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team innerhalb von Visme mithilfe von Kommentarfunktionen und Features für die Zusammenarbeit

Einschränkungen von Visme

Die Navigation durch die Folienpräsentation ist nicht so intuitiv wie bei PowerPoint- und Google Slides-Präsentationen

Das Exportieren von Präsentationen und Grafiken ist fehlerhaft und wird nicht wie in der Online-Ansicht dargestellt

Preise für Visme

Basic: Kostenlos

Starter: 12,25 $/Monat

Pro: 24,75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2: 4,5/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 710 Bewertungen)

Das sagen Benutzer über die leistungsstarken Animationen und den Editor von Visme:

1) Zunächst einmal hat mir das Design von Visme sehr gut gefallen. Es ist einfach unglaublich praktisch. 2) Drag-and-Drop-Editor: Das ist ein großartiges Feature, das ich in Visme entdeckt habe; selbst Nicht-Designer wie ich können damit ganz einfach gute Präsentationen erstellen 3) Es gibt viele Stockfotos, Symbole und Animationen, die bei Präsentationen hilfreich sein können. Ich habe noch nie so viele Stockfotos bei einer anderen Marke gesehen.

1) Zunächst einmal hat mir das Design von Visme sehr gut gefallen. Es ist einfach zu bedienen.

2) Drag-and-Drop-Editor: Das ist ein großartiges Feature, das ich in Visme entdeckt habe; selbst Nicht-Designer wie ich können damit ganz einfach gute Präsentationen erstellen

3) Es gibt viele Stockfotos, Symbole und Animationen, die bei Präsentationen hilfreich sein können. Ich habe noch nie so viele Stockfotos bei einer anderen Marke gesehen.

8. Decktopus (Am besten für schnelle, KI-generierte Präsentationen geeignet)

via Decktopus

Decktopus ist ein KI-Präsentationsersteller, der eine vollständig gestaltete und präsentationsreife Präsentation erstellt, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten ist.

Geben Sie die wichtigsten Informationen ein und erstellen Sie im Handumdrehen eine ansprechende Präsentation mit Designelementen, Inhaltsvorschlägen und dynamischen Bildern. Die Präsentationssoftware enthält auch interaktive Elemente wie Q&A-Tools, um das Publikum während der Präsentationen zu begeistern.

Die besten Features von Decktopus

Erstellen Sie mit KI-Tools, die auf Benutzereingaben basieren, sofort einsatzbereite Präsentationen

Bearbeiten Sie Ihre Präsentation in einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor

Integrieren Sie Elemente wie Umfragen und Frage-Antwort-Runden, um die Präsentation interaktiv zu gestalten

Nutzen Sie die Hilfe des KI-Präsentationscoaches, um Ihre Präsentation zu verbessern

Einschränkungen von Decktopus

Die Preise liegen im höheren Bereich, und es gibt kein kostenloses Modell

Exportierte PowerPoint-Präsentationen können nicht bearbeitet werden

Preise für Decktopus

Pro: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 49,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Decktopus

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer, nachdem er mit Decktopus schnell eine ausgefeilte, interaktive Präsentation erstellt hat:

Decktopus ist eine großartige Plattform! Ich konnte in nur wenigen Minuten eine übersichtliche, intelligente und professionell aussehende Präsentation erstellen! Ich finde die Option, Formulare hinzuzufügen und Informationen von den Befragten zu sammeln, großartig. Außerdem kann man seine Stimme, Videos und GIFs zu einer Folie hinzufügen! Sehr empfehlenswert!

Decktopus ist eine großartige Plattform! Ich konnte in nur wenigen Minuten eine übersichtliche, intelligente und professionell aussehende Präsentation erstellen! Ich finde die Option, Formulare hinzuzufügen und Informationen von den Befragten zu sammeln, großartig. Außerdem kann man seine eigene Stimme, Videos und GIFs zu einer Folie hinzufügen! Sehr empfehlenswert!

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Aufzählungspunkte und interaktive Checklisten, um die Informationen in Ihrer Präsentation leichter verständlich zu machen.

9. Mentimeter (Am besten geeignet für interaktive, publikumsorientierte Präsentationen)

via Mentimeter

Mentimeter ist ein KI-Präsentationstool, das interaktive Schlüssel-Features in Echtzeit nutzt, um das Publikum einzubeziehen. Sie können Live-Umfragen, Quizze und Q&A-Sitzungen zum Layout der Folien hinzufügen, um die Beteiligung des Publikums zu fördern und Feedback zu sammeln.

Dieser Grad an Interaktivität macht Mentimeter zu einem großartigen Tool für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, beispielsweise in Workshops, Seminaren und Konferenzen.

Die besten Features von Mentimeter

Geben Sie in KI-Tools wie AI Menti Builder Eingabeaufforderungen ein, um in Sekundenschnelle eine interaktive Präsentation zu erstellen

Erstellen Sie Live-Umfragen, Quizze, Umfragen und Q&As und binden Sie diese in Präsentationen ein, um das Engagement zu steigern

Word Cloud anzeigen, um die Antworten des Publikums sofort zu visualisieren und freizugeben

Gewinnen Sie Einblicke in den Grad der Beteiligung, das Verständnis und das Engagement Ihres Publikums

Einschränkungen von Mentimeter

Verbindungsprobleme während Live-Präsentationen können die Benutzererfahrung beeinträchtigen

Schwierigkeiten bei der Integration in Google Slides und PowerPoint-Präsentationen

Preise für Mentimeter

Free

Basic: 17,99 $/Monat pro Präsentator

Pro: 24,99 $/Monat pro Präsentator

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mentimeter

G2: 4,7/5 (über 610 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über die benutzerfreundliche Plattform von Mentimeter:

Die vorgefertigten Vorlagen des Programms optimieren die Dateneingabe und liefern Ideen, um das Publikum zu begeistern, z. B. für Eisbrecher. Weitere bemerkenswerte Vorteile sind eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Kapazität, Präsentationen zeitnah zu erstellen, eine übersichtliche Übersicht über die Ergebnisse, die Möglichkeit, alternative Präsentationsformate zu importieren, und sogar die kostenlose Verwendung von animierten GIFs.

Die vorgefertigten Vorlagen des Programms optimieren die Dateneingabe und liefern Ideen, um das Publikum zu begeistern, z. B. für Eisbrecher. Weitere bemerkenswerte Vorteile sind eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Kapazität, Präsentationen zeitnah zu erstellen, eine übersichtliche Übersicht über die Ergebnisse, die Möglichkeit, alternative Präsentationsformate zu importieren, und sogar die kostenlose Verwendung von animierten GIFs.

10. MagicSlides (Am besten für die schnelle Erstellung von Inhalten mit KI)

via MagicSlides

Der KI-Präsentationsersteller MagicSlides hilft Ihnen bei der Erstellung von Folien, indem er Eingaben aus verschiedenen Quellen akzeptiert, z. B. ein Thema, ein langes Dokument (PDF/DOCX), eine URL oder sogar ein YouTube-Video-Transkript.

Es lässt sich nativ in PowerPoint und Google Slides integrieren, sodass Sie Folien in einem universellen Format erhalten. Anschließend können Sie die PowerPoint- oder Google Slides-Datei in Ihren Workflow einbinden und sofort mit der Präsentation beginnen.

Die besten Features von MagicSlides

Konvertieren Sie Daten aus mehreren Quellen in ansprechende neue Folien

Wählen Sie aus einer Auswahl an gebrauchsfertigen Vorlagen, um im Handumdrehen Folien zu erstellen

Erstellen Sie Präsentationen in über 100 Sprachen für eine bessere Barrierefreiheit

Erstellen Sie Präsentationen in Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma usw. mit der Erweiterung MagicSlides

Einschränkungen von MagicSlides

Manchmal geht bei der Konvertierung komplexer Dokumente das Format verloren

Eingeschränkte Integrationen, wenn Sie mehrere Apps in Ihrem Tech-Stack haben

Preise für MagicSlides

Unverzichtbar: 8 $/Monat

Pro-Plan : 16 $/Monat

Premium-Plan: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MagicSlides

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein Benutzer über die Verwendung von MagicSlides zur Vereinfachung des Präsentationsdesigns berichtet hat:

MagicSlides hat für mich alles verändert. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die anpassbaren Vorlagen machen die Erstellung professioneller Präsentationen schnell und einfach. Ich liebe den "Schnellen Themenwechsler", mit dem ich den Stil meiner Folien sofort ändern kann. Ich empfehle MagicSlides allen, die ihre Präsentationen mühelos verbessern möchten.

MagicSlides hat für mich alles verändert. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die anpassbaren Vorlagen machen die Erstellung professioneller Präsentationen schnell und einfach. Ich liebe den "Schnellen Themenwechsler", mit dem ich den Stil meiner Folien sofort ändern kann. Ich empfehle MagicSlides allen, die ihre Präsentationen mühelos verbessern möchten.

➡️ Weiterlesen: Die besten KI-Tools zur Erstellung von Inhalten für das Content-Marketing

11. Gamma (Am besten geeignet für modernes, mobilfreundliches Storytelling)

via Gamma

Gamma ist ein KI-Präsentationstool, das Textvorlagen in professionelle Präsentationen und Websites umwandelt und Ihnen so Zeit und Aufwand spart. Es bietet Ihnen immense Flexibilität und ermöglicht Ihnen die Einbettung von Rich-Media-Elementen wie Bildern, Videos und Websites.

Diese Funktionen machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für die Erstellung Ihres Inhaltskalenders. Es ist außerdem bildschirmunabhängig, sodass Sie Präsentationen auf jedem Bildschirm halten können.

Die besten Features von Gamma

Integrieren Sie interaktive Videos, Galerien, Diagramme, Tabellen und Einbettungen

Erstellen und exportieren Sie Diashows mit einem Klick in Microsoft PowerPoint und PDF

Schützen Sie sensible Dateien mit starken Passwörtern

Verfolgen Sie den Grad der Interaktion mit integrierten, erweiterten Analyse-Features

Gamma-Einschränkungen

Präsentationen, die im Free-Plan erstellt wurden, tragen das Wasserzeichen "Made With Gamma"

Es fehlen grundlegende Bearbeitungsfunktionen wie Übergangseffekte, die in anderen Tools relativ verbreitet sind

Gamma-Preise

Free

Plus: 10 $/Monat pro Platz

Pro: 20 $/Monat pro Platz

Gamma-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4/5 (2 Bewertungen)

Das sagen Benutzer über die beeindruckenden Grafiken von Gamma:

Ich bin Student und nutze Gamma hauptsächlich, um meine PowerPoint-Präsentationen und Geschäftsvorschläge zu erstellen. Mein bisher größtes Projekt war die Erstellung eines Geschäftsangebotsberichts und einer PowerPoint-Präsentation, gefolgt von einem HR-/Marketingplan für dasselbe Unternehmen und schließlich einem Finanzbericht. Mein Dozent war vom Endergebnis beeindruckt, und ich fühlte mich während meiner Präsentation sehr sicher. Gamma hat es mir leicht gemacht, da es mir half, einen prägnanten und überzeugenden Text mit vielen aussagekräftigen Bildern zu erstellen. Es hat mir definitiv bewusst gemacht, welches Potenzial KI in der Zusammenarbeit hat.

Ich bin Student und nutze Gamma hauptsächlich, um meine PowerPoint-Präsentationen und Geschäftsvorschläge zu erstellen. Mein bisher größtes Projekt war die Erstellung eines Geschäftsangebotsberichts und einer PowerPoint-Präsentation, gefolgt von einem HR-/Marketingplan für dasselbe Unternehmen und schließlich einem Finanzbericht. Mein Dozent war vom Endergebnis beeindruckt, und ich fühlte mich während meiner Präsentation sehr sicher. Gamma hat mir die Arbeit erleichtert, da es mir half, einen prägnanten und überzeugenden Text mit vielen aussagekräftigen Bildern zu erstellen. Ich bin mir nun definitiv bewusster, welches Potenzial KI für die Zusammenarbeit hat.

12. Plus AI (am besten für die Integration von KI in Google Slides geeignet)

via Plus KI

Wenn Sie nach einer zuverlässigen Alternative zu Google Slides mit leistungsstarken integrierten KI-Features suchen, bietet Plus AI eine nahtlose Erfahrung direkt in Google Workspace. Die KI-Tools in Plus AI helfen bei der Erstellung von Präsentationen, liefern Vorschläge für Inhalte und verbessern das Design. Um sie zu verwenden, müssen Sie die Eingabeaufforderung eingeben und die PDF-, Word-, PowerPoint- oder Textdatei hochladen.

Die Präsentation wird direkt in Google Slides geöffnet, wo Sie sie nach Ihren Wünschen bearbeiten und verfeinern können. Alternativ können Sie das Add-On Plus AI zu Ihrem PowerPoint hinzufügen und innerhalb der App verwenden.

Plus die besten KI-Features

Arbeiten Sie in der vertrauten Umgebung von Google Slides und PowerPoint

Verwenden Sie KI zur Bearbeitung von Folien und zur Optimierung Ihrer Präsentation

Formatieren Sie jede Folie mit Remix in ein Folien-Layout

Speichern Sie häufig verwendete Eingabeaufforderungen, wie Unternehmensaktualisierungen und Client-Vorschläge

Zuzüglich KI-Limits

KI-Features und Antworten sind unzuverlässig und hängen vom Thema ab

Bietet keine kostenlose Version wie andere Optionen

Zuzüglich KI-Preis

Basic: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Team: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Plus KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3,8/5 (4 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein Benutzer über die Verwendung von Plus AI für schnelle, bearbeitbare Google Slides-Präsentationen gesagt hat:

Dies ist ein großartiges Tool, um meine Notizen, Gliederungen und Dokumente schnell in Google Slides-Präsentationen umzuwandeln. Ich habe auch Gamma und Beautiful AI ausprobiert, aber dies ist das einzige Tool, das sich in Google Slides integrieren lässt und Präsentationen erstellt, die ich wie normale Folien freigeben und bearbeiten kann.

Dies ist ein großartiges Tool, um meine Notizen, Gliederungen und Dokumente schnell in Google Slides-Präsentationen umzuwandeln. Ich habe auch Gamma und Beautiful AI ausprobiert, aber dies ist das einzige Tool, das sich in Google Slides integrieren lässt und Präsentationen erstellt, die ich wie normale Slides freigeben und bearbeiten kann.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie einen KI-Generator, um hochspezialisierte und kontextbezogene Bilder und Videos zu erstellen und in Ihre Präsentation einzubinden.

13. Slidesgo (Am besten geeignet für die Auswahl aus visuell ansprechenden Vorlagen)

via Slidesgo

Slidesgo ist eine umfangreiche Bibliothek mit intelligenten Vorlagen für PowerPoint- und Google Slides-Präsentationen. Hier finden Sie jede Art von Vorlage, von Bildungsfolien bis hin zu Proofs of Concept.

Angesichts dieser Beliebtheit hat Slidesgo nun ein KI-gestütztes Präsentationstool für die Erstellung verschiedener Arten von Präsentationen entwickelt. Mit diesem Tool können Sie Präsentationen von Grund auf neu erstellen oder eine vorhandene Vorlage anpassen.

Die besten Features von Slidesgo

Übersetzen Sie den Inhalt Ihrer Präsentation in kürzester Zeit

Fügen Sie Bilder, Grafiken und Vektoren aus der Freepik-Bibliothek hinzu

Passen Sie vorhandene Vorlagen an Ihre aktuellen Anforderungen an

Präsentationen als PowerPoint- und Google Slides-Dateien exportieren

Einschränkungen von Slidesgo

Der Free-Plan fügt eine Quellenangabe hinzu, die unansehnlich sein kann

Für die erweiterte Bearbeitung sind externe Tools erforderlich, was einschränkend sein kann und den Zweck der Präsentationssoftware zunichte macht

Preise für Slidesgo

Free

Premium: 5,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Slidesgo

G2: 4,7/5 (18 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

Das sagen echte Benutzer über die kollaborativen Features von Slidesgo:

1. An erster Stelle steht die Verfügbarkeit eines KI-Tools, das mit nur wenigen Eingaben automatisch wirklich großartige Präsentationen erstellt. 2. Das Drag-and-Drop-Feature dieser Plattform ist wirklich großartig, sodass ich meine Aufgaben einfach und effizient erledigen kann. 3. Es unterstützt alle Arten von Dateiformaten. Die Zusammenarbeit ist ebenfalls großartig. Es verfügt über wirklich coole Features wie Bearbeitung in Echtzeit, Kommentarfunktion und Chat, wodurch ich meine Aufgaben reibungslos erledigen kann.

1. An erster Stelle steht die Verfügbarkeit eines KI-Tools, das mit nur wenigen Eingaben automatisch wirklich großartige Präsentationen erstellt.

2. Das Drag-and-Drop-Feature dieser Plattform ist wirklich großartig, sodass ich meine Aufgaben einfach und effizient erledigen kann.

3. Es unterstützt alle Arten von Dateiformaten. Die Zusammenarbeit ist ebenfalls großartig. Es verfügt über wirklich coole Features wie Bearbeitung in Echtzeit, Kommentarfunktion und Chat, wodurch ich meine Aufgaben reibungslos erledigen kann.

Präsentationen KI : Erstellen Sie mit ChatGPT schnell beeindruckende Präsentationen : Erstellen Sie mit ChatGPT schnell beeindruckende Präsentationen

StoryDoc : Integrieren Sie Storytelling in Ihre Präsentationen und Angebote, um das Engagement zu steigern : Integrieren Sie Storytelling in Ihre Präsentationen und Angebote, um das Engagement zu steigern

Glimmer : Erstellen Sie mit GPT-3 und DALL-E 2 Diashows, indem Sie Sprachbefehle geben : Erstellen Sie mit GPT-3 und DALL-E 2 Diashows, indem Sie Sprachbefehle geben

Wählen Sie mit ClickUp ein schnelleres und besseres Präsentations-Tool

KI-Tools wie SlidesAI und seine Alternativen bieten mühelose Möglichkeiten zur Erstellung von Präsentationen. Sie können Schreibblockaden überwinden und strukturierte Ansatzpunkte liefern.

Die Erstellung einer wirklich wirkungsvollen Präsentation erfordert jedoch oft eine strategischere Planung der Inhalte, eine gemeinsame Verfeinerung, ein benutzerdefiniertes Design und die Integration in umfassendere Projektziele.

Während spezielle KI-Generatoren die Erstellung der ersten Folien übernehmen, bietet ClickUp den notwendigen Rahmen für die Verwaltung des gesamten Präsentationslebenszyklus. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Gliederungen und Folieninhalte zu erstellen, gemeinsam an Skripten und Grafiken in Dokumenten und Whiteboards zu arbeiten, den Fortschritt und Genehmigungen mit Aufgaben zu verfolgen und sicherzustellen, dass Ihre Präsentation perfekt auf Ihre Projektziele abgestimmt ist.

Erstellen Sie visuell ansprechende Präsentationen und integrieren Sie sie in Ihre Workflows – melden Sie sich jetzt bei ClickUp an! 🚀