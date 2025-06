die 10 besten Instagram-Planungs-Apps für Social-Media-Wachstum im Jahr 2025

Den Instagram-Algorithmus zu befriedigen ist keine leichte Aufgabe, da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Während die Qualität und das Format der Inhalte wichtig sind, hat auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung einen erheblichen Einfluss auf das Engagement.

Nur Social-Media-Manager verstehen, wie schwer es ist, morgens früh aufzustehen, nur um einen festlichen Beitrag zu posten. Anstatt sich an den Zeitplan von Instagram anzupassen, können Sie Instagram-Planungs-Apps verwenden, um die Kontrolle über Ihre Instagram-Beiträge zu übernehmen und sie nach Ihren Vorstellungen zu planen.

Diese Tools sind einfach und bequem und ermöglichen es Ihnen, Kalender im Voraus zu planen und eine vollständige Content-Pipeline zu pflegen. Um Ihren Workflow zu vereinfachen, haben wir eine Liste der besten Instagram-Planungs-Apps und Social-Media-Management-Tools zusammengestellt, die Sie sich ansehen sollten.

Die besten Instagram-Planungs-Apps auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Instagram-Planungs-Apps und ihre jeweiligen Stärken:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Inhaltsplanung und Zusammenarbeit im Team KI-Einblicke, Whiteboards + Kalender, Automatisierungen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Hootsuite Planung und Social-Media-Analytik Support für mehrere Beitragstypen, Analysen, KI-Bildunterschriften, Social Listening Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Buffer Einfache Planung und Inhaltsplanung Post-Planung per Drag & Drop, KI-Bildunterschriften, Engagement-Hub Free-Plan verfügbar; Schalten Sie mit kostenpflichtigen Plänen erweiterte Features frei SocialBee Evergreen-Planung und Automatisierung von Inhalten für Instagram Post-Recycling, Inhaltskategorien, KI-Tools für Inhalte Kostenlose Testversion verfügbar Später Visuelle Planung und Terminierung für Instagram Drag-and-Drop-Planer, KI-Bildunterschriften, Vorschläge für die beste Veröffentlichungszeit, Link in Bio Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Sprout Social Erweiterte Analysen und Zusammenarbeit im Team Optimale Sendezeiten, Sentiment-Nachverfolgung, SproutLink, Genehmigungs-Workflows Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Tailwind Hashtag-Optimierung und automatisierte Instagram-Planung SmartSchedule, Hashtag-Finder, Rasterplaner, Smart. bio Free-Plan verfügbar; Schalte mit kostenpflichtigen Plänen erweiterte Features frei Sendible Agenturen und Verwaltung mehrerer Konten Hashtags für erste Kommentare, Massenplanung, Dashboards für Clients, Berichterstellung Kostenlose Testversion verfügbar SocialPilot Budgetbewusste Agenturen und KMUs Massenplanung, KI-Bildunterschriften, Inhaltsbibliothek, White-Label-Analysen Kostenlose Testversion verfügbar Pallyy Social-Media-Management speziell für Instagram Rastervorschau, KI-Hashtags, Planung der ersten Kommentare, Bio-Link Free-Plan verfügbar; Schalte mit kostenpflichtigen Plänen erweiterte Features frei

Worauf sollten Sie bei Instagram-Planungs-Apps achten?

Eine Sache, die ich mir bei Planungs-Apps wünschen würde, ist eine bessere Unterstützung von Zeitzonen... Es wäre auf jeden Fall cool, wenn diese Apps eine reibungslosere Integration für verschiedene soziale Plattformen hätten, damit man nicht für jede ein separates Tool benötigt.

Das sind alle Features, die Social-Media-Manager auf Reddit sich von einer Planungs-App wünschen. Darüber hinaus sollten die besten Planungs-Apps für Instagram folgende grundlegende Elemente bieten:

Einfaches Ziehen und Ablegen von Beiträgen für die Planung , planen Sie im Voraus und verwalten Sie Ihren Instagram-Feed mit einer übersichtlichen Kalender-Ansicht

Planen Sie Instagram Stories mit präzisem Timing , genau wie normale Instagram-Posts

Sehen Sie genau, wie Ihre Beiträge, Bildunterschriften und Karussellbeiträge aussehen werden , bevor Sie sie veröffentlichen

Erhalten Sie wertvolle Einblicke zu Likes, Kommentaren, Reichweite und Follower-Wachstum, um Ihre Social-Media-Strategie zu optimieren

Verwalten Sie mehrere Social-Media-Konten und planen Sie Beiträge für andere Social-Media-Plattformen über ein einziges Dashboard

Wenn Sie ein Team haben, das Instagram verwaltet, vergessen Sie nicht, nach Genehmigungs-Workflows zu suchen

Die 10 besten Instagram-Apps für die Zeitplanung

Hier sind die besten Instagram-Tools, mit denen Sie Ihren Veröffentlichungsplan stressfrei einhalten können.

1. ClickUp (Das beste Tool für die Planung von Instagram-Inhalten und die Zusammenarbeit im Team)

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus Vereinfachen Sie jeden Schritt der Erstellung und Verteilung Ihrer Social-Media-Inhalte mit ClickUp für Marketing-Teams

Wenn Social-Media-Manager das perfekte Projektmanagement-Tool für Instagram entwickeln könnten, würde es ClickUp sehr ähnlich sehen. Denn ClickUp führt Inhaltsplanung, Teamzusammenarbeit und KI in einer leistungsstarken Plattform zusammen und ist damit die All-in-One-App für die Arbeit.

Um die Alleinstellungsmerkmale besser zu verstehen, schauen wir uns die verschiedenen Phasen der Erstellung von Social-Media-Inhalten an und wie ClickUp für Marketing-Teams jeden Schritt vereinfacht:

Ideenfindung für Inhalte: Es kann eine Herausforderung sein, regelmäßig neue Inhalte für Instagram zu entwickeln. Ein guter Ideenfindungsprozess berücksichtigt Folgendes:

Ihre Zielgruppe verstehen: Womit beschäftigt sie sich am meisten?

Nachverfolgung von Trends: Was funktioniert bei Mitbewerbern und Influencern?

Entdecken Sie verschiedene Formate: Video-Beiträge, Karussell-Beiträge, Umfragen und Stories

Inhalte wiederverwenden: Aktualisieren und erneutes Teilen von Beiträgen mit hoher Performance

Um Ideen zu organisieren, können KI-gestützte Tools dabei helfen, Trends zu recherchieren, vergangenes Engagement zu analysieren und Ideen für Inhalte vorzuschlagen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

In Instanz kann ClickUp Brain, der native, vielseitige KI-Assistent von ClickUp, Social-Media-Beiträge, Online-Bewertungen und Verbrauchererkenntnisse verarbeiten, um Ihre Content-Strategie zu verfeinern und lücken zu erkennen, die es wert sind, untersucht zu werden.

Erstellen Sie Ihre eigene mit Brain Generieren Sie Ideen für Inhalte, analysieren Sie Trends und verfeinern Sie Ihre Social-Media-Strategie mit ClickUp Brain

Visueller Flow über Mindmaps: Sobald Sie eine Liste mit Ideen für Inhalte haben, kann die Visualisierung der Verbindungen zwischen ihnen dabei helfen, Ihren Plan zu verfeinern. Mindmaps sind eine großartige Möglichkeit, einen Content-Flow vom Brainstorming bis zur Umsetzung zu skizzieren und Verbindungen zwischen verschiedenen Instagram-Posts zu identifizieren (z. B. die Verknüpfung eines Posts mit einer verwandten Instagram-Story).

Anstelle von Stift und Papier können Sie mit ClickUp Whiteboards per Drag & Drop Mindmaps erstellen, visuelle Inhalte (und KI-generierte Bilder) hinzufügen, um Ihre Post-Ideen zu unterstützen, und in Echtzeit an Social-Media-Texten zusammenarbeiten. So lässt sich leichter erkennen, wie verschiedene Inhalte in Ihre Gesamtstrategie passen.

Erstellen Sie mit ClickUp Whiteboards visuelle Karten mit Ideen für Inhalte, Workflows und Kampagnenstrukturen für eine nahtlose Planung

Strukturierung eines aufgabenbasierten Workflows: Ein klarer Content-Workflow hilft dabei, den Fortschritt zu verfolgen und Instagram-Beiträge effizient zu planen.

Projektmanagement-Tools wie ClickUp Aufgaben ermöglichen es Ihnen, Verantwortlichkeiten für die Erstellung und Verteilung von Inhalten zuzuweisen, Fristen hinzuzufügen und benutzerdefinierte Status in ClickUp festzulegen (In Überprüfung, Muss bearbeitet werden, Genehmigt). So wird sichergestellt, dass jeder Beitrag vor der Veröffentlichung überprüft und optimiert wird.

Organisieren Sie Ihren Content-Workflow mit Aufgabenverteilungen, Fristen und Genehmigungsphasen mithilfe von ClickUp Tasks

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie an einem freigegebenen Dokument arbeiten, können Sie mit ClickUp Docs Feedback und Kommentare Ihres Teams direkt im Dokument in umsetzbare Aufgaben umwandeln, sodass die Nachverfolgung einfacher wird.

Organisieren eines Kalenders für Social-Media-Inhalte: Ein Inhaltskalender hilft Teams, organisiert zu bleiben und verhindert Hektik in letzter Minute.

Anstelle von Tabellenkalkulationen können Teams mit einer Software für visuelle Inhalte wie der Kalenderansicht von ClickUp mehrere Beiträge planen, Zeitleisten anpassen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen. So weiß jeder, was wann ansteht.

Planen, terminieren und verwalten Sie Ihre gesamte Content-Pipeline mit einem visuellen Kalender in der ClickUp-Kalenderansicht

Ähnlich wie ein Inhaltskalender bietet die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp einen strukturierten Rahmen, der Social-Media-Managern dabei hilft, Konsistenz zu wahren.

Kostenlose Vorlage Verfeinern Sie Ihre Social-Media-Strategie auf der Grundlage von Echtzeit-Einblicken mit der Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp

Da Sie Beiträge im Voraus für mehrere Plattformen planen können, stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte zur richtigen Zeit die richtige Zielgruppe erreichen. Darüber hinaus können Sie dank integrierter Leistungsnachverfolgung und -analyse Ihre Social-Media-Strategie auf der Grundlage von Echtzeit-Erkenntnissen verfeinern.

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben: Durch Automatisierung lassen sich Stunden manueller Arbeit einsparen, sodass sich Marketingfachleute auf die Erstellung von Inhalten statt auf administrative Aufgaben konzentrieren können. Automatisieren Sie beispielsweise:

Aufgabenzuweisungen (z. B. automatische Zuweisung eines Designers und Texter, wenn eine neue Post-Idee hinzugefügt wird)

Genehmigung von Inhalten (z. B. Benachrichtigung der Editoren, wenn ein Entwurf zur Überprüfung bereit ist)

Beitragsplanung (z. B. mithilfe von Social-Media-Tools für die Instagram-Planung, um Inhalte automatisch zu veröffentlichen)

All das können Sie mit ClickUp Automations erledigen – vereinfachen Sie diese Prozesse, reduzieren Sie Fehler und sorgen Sie für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Automatisieren Sie repetitive Social-Media-Aufgaben wie Genehmigungen, Zuweisungen und die Planung von Beiträgen, um mit ClickUp-Automatisierungen Zeit zu sparen

Nachverfolgung der Performance mit Analysen: Sobald Ihre Inhalte live sind, können Sie durch die Nachverfolgung von Metriken zum Engagement, wie Reichweite und Follower-Wachstum, Ihre zukünftigen Strategien verbessern.

Die Dashboards von ClickUp zeigen Leistungsdaten in Echtzeit an, sodass Sie Ihren Ansatz ganz einfach anpassen können, je nachdem, was funktioniert.

Verfolgen Sie Leistungskennzahlen in Echtzeit und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse, um Ihren Aufwand in den sozialen Medien zu optimieren, indem Sie ClickUp Dashboards einrichten

Sie möchten einen Vorsprung? Die ClickUp-Vorlage für soziale Medien dient als zentrale hub für die präzise Organisation, Planung und Umsetzung Ihrer Social-Media-Strategie. Probieren Sie es aus, wenn Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und mühelos datengestützte Entscheidungen treffen möchten.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Inhalte , Planung und Zusammenarbeit an einem Ort mit KI-gestützten Einblicken, um Ihre Social-Media-Strategie zu verfeinern

Brainstormen und organisieren Sie Ideen visuell mit ClickUp Whiteboards, um Kampagnen und Workflows auf einer Karte darzustellen

Vereinfachen Sie Workflows und die Aufgabenverwaltung mit ClickUp Tasks, indem Sie Fristen, Status und Genehmigungen festlegen

Planen und terminieren Sie Beiträge mühelos mit der Kalender-Ansicht von ClickUp, um einen konsistenten Instagram-Feed zu gewährleisten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Genehmigungen, Zuweisungen und automatische Veröffentlichungen, um Zeit zu sparen

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

Limits von ClickUp

Erfordert aufgrund der erweiterten Anpassungsmöglichkeiten etwas Zeit zum Erlernen

Gelegentlich kommt es zu langen Ladezeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber mit ClickUp können wir schnell mit denjenigen kommunizieren, die wir erreichen müssen. Dank der Automatisierungen konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess optimieren, sodass er nun schneller und genauer abläuft.

2. Hootsuite (Am besten für die Planung von Instagram-Beiträgen und Social-Media-Analysen)

via Hootsuite

Social-Media-Manager wissen, dass es schnell überwältigend werden kann, Posting-Zeitpläne einzuhalten, das Engagement nachzuverfolgen und auf Interaktionen des Publikums zu reagieren.

Hootsuite übernimmt einen Teil dieser Verantwortung und bietet ein zentrales Dashboard für die Planung von Instagram-Posts, Stories, Reels und Karussell-Posts. Außerdem stehen Analysen zur Leistungsmessung zur Verfügung.

Die besten Features von Hootsuite

Planen und verwalten Sie Instagram-Inhalte an einem Ort, von Stories über Reels bis hin zu Karussell-Posts

Analysieren Sie die Performance mit Instagram Analytics, identifizieren Sie die besten Inhalte und optimieren Sie Ihre Engagement-Strategien

Verwenden Sie KI-gestützte Tools wie OwlyWriter AI, um Bildunterschriften zu erstellen und Inhalte effizient wiederzuverwenden

Beobachten Sie Trends und Wettbewerber mit integrierten Social-Listening-Funktionen, um Branchenveränderungen immer einen Schritt voraus zu sein

Verwalten Sie organische und bezahlte Kampagnen nebeneinander, sodass Sie Ihren Werbeaufwand leichter überblicken können

Einschränkungen von Hootsuite

Relativ hohe Preise machen es für Freiberufler und kleine Unternehmen weniger zugänglich

Die komplexe Benutzeroberfläche erfordert Zeit, um sie vollständig zu verstehen und effektiv einzurichten

Preise für Hootsuite

Professional : 99 $/Monat pro Benutzer

Team : 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2 : 4,2/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.700 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Hootsuite sagen

Ziemlich gut bewertet für die Planung, den Kalender und die Verwaltung von Konten für soziale Medien. Ich denke, Hootsuite ist eher für große Unternehmen geeignet. Der Nachteil ist, dass es im Vergleich zu anderen Anbietern teuer ist.

📖 Weiterlesen: Sie sind sich nicht sicher, ob Hootsuite das Richtige für Sie ist? Sehen Sie sich die besten Hootsuite-Alternativen an und entdecken Sie leistungsstarke Social-Media-Management-Tools, die intelligentere Planung, detailliertere Analysen und bessere Zusammenarbeit bieten.

3. Buffer (Am besten für einfache Instagram-Planung und Inhaltsplanung)

via Buffer

Nicht jeder Social-Media-Manager benötigt ein übermäßig komplexes Planungstool – manchmal ist Einfachheit der Schlüssel. Buffer konzentriert sich auf die einfache Planung für Instagram und ermöglicht es Benutzern, Beiträge, Reels, Stories und Karussell-Beiträge zu planen, ohne einen Marketing-Abschluss zu benötigen.

Die intuitive Benutzeroberfläche ist ideal für Solo-Vermarkter, kleine Unternehmen und Ersteller, die nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchen, Instagram-Inhalte zu planen und nachzuverfolgen.

Die besten Features von Buffer

Planen und veröffentlichen Sie Instagram-Beiträge, Stories und Reels automatisch mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche

Verfolgen Sie das Engagement mit Instagram-Analysen, um die leistungsstärksten Inhalte und die optimalen Veröffentlichungszeiten zu ermitteln

Verwenden Sie den KI-Assistenten von Buffer, um Bildunterschriften zu erstellen, Ideen zu sammeln und Inhalte zu verfeinern

Verwalten Sie Kommentare von Instagram und Facebook an einem Ort, sodass Sie leichter auf Ihr Publikum reagieren können

Speichern und organisieren Sie Ideen für Inhalte in einem zentralen hub für zukünftige Beiträge und Kampagnen

Limits von Buffer

Aufgrund der eingeschränkten Analysefunktionen und des begrenzten Social Listening eignet sich die App weniger für eine detaillierte Konkurrenzanalyse

Im Vergleich zu fortgeschritteneren Tools für die Terminplanung erfordern einfache Automatisierungsoptionen für einige Aufgaben manuelle Eingriffe

Preise für Buffer

Free

Essentials : 6 $/Monat pro Kanal

Team: 12 $/Monat pro Kanal

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2 : 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Instagram wurde ursprünglich nicht für die Planung von Beiträgen entwickelt. Dies änderte sich im Januar 2018, als Instagram die automatische Veröffentlichung für Geschäftskonten über die Graph API offiziell aktivierte. Vor diesem Update mussten Planungstools wie Later und Buffer auf Push-Benachrichtigungen zurückgreifen, um Benutzer daran zu erinnern, Beiträge manuell zu veröffentlichen.

4. SocialBee (Am besten für die Planung von Evergreen-Inhalten auf Instagram)

via SocialBee

Um ein Instagram-Konto aktiv zu halten, müssen regelmäßig Beiträge veröffentlicht werden, aber nicht alle Inhalte müssen jedes Mal von Grund auf neu erstellt werden. SocialBee ist auf die Wiederverwendung von Evergreen-Inhalten spezialisiert.

So funktioniert es: Mit dem Tool können Sie Instagram-Beiträge einmal planen und im Laufe der Zeit automatisch erneut veröffentlichen lassen. Dies ist besonders nützlich für Marken und Unternehmen, die mit minimalem Aufwand ein maximales Engagement erzielen möchten.

Die besten Features von SocialBee

Automatisieren Sie die Planung von Evergreen-Inhalten, indem Sie Beiträge wiederverwenden, um Ihren Feed aktiv zu halten

Organisieren Sie Beiträge mit Inhaltskategorien und sorgen Sie so für eine ausgewogene Mischung verschiedener Inhaltstypen

Planen Sie Instagram Stories, Reels und Karussell-Posts mit flexiblen Zeitoptionen

Verwenden Sie KI-generierte Bildunterschriften und Bilder, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen

Zeigen Sie eine Vorschau Ihres Instagram-Raster-Layouts an, um einen konsistenten und optisch ansprechenden Feed zu erhalten

Limits von SocialBee

Begrenzte Analysen und Nachverfolgung des Engagements erschweren eine detaillierte Messung der Post-Performance

Keine erweiterten Social-Listening-Features, die die Nachverfolgung von Mitbewerbern und Trendanalysen einschränken

Preise für SocialBee

Bootstrap : 29 $/Monat pro Benutzer

Accelerate : 49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SocialBee

G2 : 4,8/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 35 Bewertungen)

Was echte Benutzer über SocialBee sagen

Mir gefällt die Möglichkeit, von einem Ort aus auf mehreren Plattformen zu posten. Das Dashboard fordert Sie auf, wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, um die Regeln eines bestimmten Kanals einzuhalten. Der Einstieg war ebenfalls kinderleicht. Sobald Sie Ihre Konten verbunden haben, können Sie mit dem Posten Ihrer Inhalte beginnen.

5. Later (Am besten für die visuelle Planung und Terminierung auf Instagram)

via Later

Wenn die Ästhetik auf Instagram für Ihre Marke wichtig ist, bietet Later einen visuellen Planer mit Drag-and-Drop-Funktion, mit dem Sie einen einheitlichen Feed kuratieren können.

Sie wurde in erster Linie für Instagram-Benutzer entwickelt und vereinfacht die Planung von Inhalten durch automatische Veröffentlichung von Beiträgen, Stories, Karussells und Reels.

Das Tool bietet außerdem Hashtag-Vorschläge, Einblicke in die besten Veröffentlichungszeiten und einen KI-Bildunterschriften-Generator.

Die besten Features von Later

Planen und terminieren Sie Instagram-Beiträge visuell mit einem Drag-and-Drop-Kalender

Veröffentlichen Sie einzelne Bilder, Karussells, Stories und Reels automatisch, um konsistent zu bleiben

Optimieren Sie die Performance Ihrer Inhalte mit Analysen, Hashtag-Vorschlägen und den besten Veröffentlichungszeiten

Nutzen Sie KI-gestütztes Verfassen von Bildunterschriften, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen

Das Feature "Link in Bio" leitet Traffic zu Websites, Online-Shops und Blogs weiter

Spätere Einschränkungen

Eingeschränkte Features für Interaktionen erschweren die Verwaltung von Instagram-Interaktionen

Keine Social-Listening-Tools für die Nachverfolgung von Erwähnungen Ihrer Marke und Einblicken in Ihre Mitbewerber

Preise für Later

Starter : 25 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 45 $/Monat

Erweitert : 80 $/Monat

Agentur : 200 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen später

G2 : 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Later sagen

Mir gefällt die vollständige Kalenderansicht, in der man die Inhalte der gesamten Woche sieht. Außerdem finde ich die Analyseseite sehr hilfreich, wenn ich meine monatliche Übersicht über die Performance der Inhalte erstelle.

6. Sprout Social (Am besten für erweiterte Analysen und Teamzusammenarbeit geeignet)

via Sprout Social

Auch wenn Sprout Social teuer ist, handelt es sich um eine Premium-Lösung, die detaillierte Analysen, KI-gestützte Einblicke und eine nahtlose Zusammenarbeit im Team bietet.

Sie erhalten plattformübergreifende Planung, Workflows für die Freigabe von Inhalten, Social Listening und Analysen der Stimmung Ihrer Zielgruppe. Damit ist diese Lösung eine hervorragende Option für Marken mit komplexen Social-Media-Aktivitäten.

Die besten Features von Sprout Social

Verbessern Sie Bildunterschriften und Post-Ideen mit KI-gestützten Inhaltsvorschlägen

Verfolgen Sie Unterhaltungen, Erwähnungen Ihrer Marke und die Stimmung Ihrer Zielgruppe mit fortschrittlichen Social-Listening-Tools

Mit dem Feature "Optimale Sendezeiten" können Sie anhand von Engagement-Daten den besten Zeitpunkt für Ihre Posts vorhersagen

Analysieren Sie Zielgruppeninformationen und Kampagnenleistungen mit detaillierten Analysen und benutzerdefinierten Berichten

Arbeiten Sie effizient zusammen, indem Sie Team-Features wie Genehmigungs-Workflows und das Taggen von Nachrichten nutzen

Steigern Sie den Website-Traffic direkt von Instagram mit SproutLink (Link-in-Bio-Tool)

Limits von Sprout Social

Der relativ hohe Preis macht sie weniger ideal für Solopreneure oder kleine Unternehmen

Das Preismodell pro Benutzer kann mit wachsender Teamgröße teuer werden

Steile Lernkurve aufgrund umfangreicher Features

Preise für Sprout Social

Standard : 249 $/Monat pro Benutzer

Professional : 399 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 499 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2 : 4,4/5 (3.837+ Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (595+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Sprout Social sagen

Ich habe Sproutsocial in zwei verschiedenen Unternehmen verwendet und werde es auch in meiner eigenen Digitalagentur wieder einsetzen. Es ist ein großartiges Tool zum Organisieren, Planen und Veröffentlichen von Social-Media-Beiträgen.

📖 Weiterlesen: Die besten Alternativen zu Sprout Social

7. Tailwind (Am besten geeignet für die automatisierte Instagram-Planung und Hashtag-Optimierung)

via Tailwind

Wenn Sie nach einem Instagram-Planungstool suchen, das mehr als nur das Posten von Beiträgen kann, ist Tailwind eine Überlegung wert. Dieses Tool bietet intelligente Planung, Hashtag-Empfehlungen und visuelle Inhaltsplanung.

Ein wirklich nützliches Feature: Tailwind's SmartSchedule findet automatisch die besten Zeiten für die Veröffentlichung basierend auf der Aktivität Ihrer Zielgruppe.

Die besten Features von Tailwind

Veröffentlichen Sie Instagram-Beiträge, Stories und Karussells automatisch und reduzieren Sie so den Aufwand für manuelles Posten

Finden und planen Sie Hashtags automatisch mit dem Hashtag Finder von Tailwind, um die Sichtbarkeit Ihrer Beiträge zu erhöhen

Planen und überprüfen Sie Ihren Feed visuell mit dem Drag-and-Drop-Raster, um eine einheitliche Instagram-Ästhetik zu erzielen

Optimieren Sie Ihren Veröffentlichungsplan mit SmartSchedule, das die besten Zeiten für Interaktionen ermittelt

Steigern Sie den Traffic mit Smart Bio, einem sich automatisch aktualisierenden Link-in-Bio-Tool, das Beiträge mit wichtigen Inhalten verknüpft

Limits von Tailwind

Aufgrund von Einschränkungen für automatische Veröffentlichungen müssen Beiträge mit mehreren Bildern manuell veröffentlicht werden

Einfachen Analysen fehlt die Tiefe der Einblicke, die andere Instagram-Planungstools bieten

Preise für Tailwind

Free Forever

Pro : 24,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 49,99 $/Monat

Max: 99,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tailwind

G2 : 4,3/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Social-Media-Kalender in Google Tabellen

8. Sendible (Am besten für Agenturen und die Zusammenarbeit im Team geeignet)

via Sendible

Die meisten Social-Media-Manager sind mit der Verwaltung mehrerer Social-Media-Konten vertraut. Damit verbunden ist die zusätzliche Verantwortung für die Koordination mit Teams und die Nachverfolgung der Performance, was schnell überwältigend werden kann.

Sendible wurde speziell für Agenturen und Marketing-Teams entwickelt und bietet ein einheitliches Dashboard zum Planen von Instagram-Posts, Überwachen des Engagements und Erstellen detaillierter Berichte.

Die besten Features von Sendible

Planen und veröffentlichen Sie Instagram-Inhalte automatisch, einschließlich Stories, Karussells und Hashtags für erste Kommentare

Verwalten Sie mehrere Konten effizient mit Genehmigungs-Workflows und Client-Dashboards, ideal für Agenturen

Überwachen Sie Instagram-Kommentare und -Nachrichten in Echtzeit und weisen Sie sie Team-Mitgliedern zu, um schneller zu reagieren

Erstellen Sie automatisierte Berichte und verfolgen Sie die Leistung mit professionellen Analysen und benutzerdefiniertem Branding

Importieren Sie Inhalte in großen Mengen und erstellen Sie Warteschlangen, um die erneute Veröffentlichung von Evergreen-Inhalten ohne manuellen Eingriff zu automatisieren

Limits von Sendible

Erfordert die manuelle Erstellung von Beiträgen, da keine KI-gestützte Generierung von Bildunterschriften oder Inhalten verfügbar ist

Es fehlen umfassende Social-Listening-Tools, wodurch die Nachverfolgung von Mitbewerbern weniger robust ist als bei einigen Alternativen

Preise für Sendible

Ersteller : 29 $/Monat pro Benutzer

Traction : 89 $/Monat

Preis : 199 $/Monat

Erweitert : 299 $/Monat

Enterprise: 750 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sendible

G2 : 4,5/5 (über 880 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Instagram-Planer für mehr Erfolg in den sozialen Medien

9. SocialPilot (Am besten für preisbewusste Agenturen und KMUs geeignet)

via SocialPilot

Suchen Sie nach einem kostengünstigen und dennoch leistungsstarken Social-Media-Management-Tool? SocialPilot wurde für Agenturen, kleine Unternehmen und Solopreneure entwickelt, die einen funktionsreichen Scheduler benötigen.

Im Vergleich zu Mitbewerbern wie Hootsuite bietet SocialPilot ähnliche Features zu einem Bruchteil der Kosten. Es bietet benutzerfreundliche Tools für die Planung, Analyse und Zusammenarbeit im Team.

Die besten Features von SocialPilot

Planen Sie alle Arten von Instagram-Inhalten (Beiträge, Reels, Stories und Karussells) ganz einfach

Erstellen Sie mit KI Pilot ansprechende Bildunterschriften und Hashtag-Vorschläge

Automatisieren Sie die Planung der ersten Kommentare, um Bildunterschriften übersichtlich zu halten und die Reichweite zu erhöhen

Greifen Sie über die Inhaltsbibliothek sofort auf wiederverwendbare Beiträge zu und sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Inhalten

Laden Sie bis zu 500 Beiträge auf einmal hoch mit der Massenplanung

Analysieren Sie die Performance mit erweiterten Analysen und Berichterstellung, einschließlich White-Label-Branding für Agenturen

Verwalten Sie Nachrichten und Kommentare auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Google Business mit dem Social Posteingang

Einschränkungen von SocialPilot

Keine automatische Veröffentlichung auf TikTok

Es fehlen erweiterte Social-Listening-Features für die Markenüberwachung

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu Mitbewerbern wie Hootsuite

Preise für SocialPilot

Essentials : 30 $/Monat

Standard : 50 $/Monat

Premium : 100 $/Monat

Ultimate: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SocialPilot

G2 : 4,5/5 (über 820 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 370 Bewertungen)

Was echte Benutzer über SocialPilot sagen

Es ist super einfach, unsere Konten zu verbinden und unsere Beiträge zu planen! Die Implementierung war für unser Team und unsere Benutzer ganz einfach. Wir veröffentlichen wöchentlich Beiträge auf über 75 Social-Media-Konten, daher ist ein benutzerfreundliches Tool äußerst hilfreich.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Social-Media-Management-Tools für Agenturen

10. Pallyy (Am besten für Instagram-fokussiertes Social-Media-Management geeignet)

via Pally

Wenn sich Ihre Social-Media-Strategie stark um Instagram dreht, ist Pallyy eine leistungsstarke und dennoch budgetfreundliche Alternative zu herkömmlichen Social-Media-Management-Tools.

Ursprünglich als Instagram-Analysetool entwickelt, hat sich Pallyy zu einem vollwertigen Social-Media-Planungstool mit leistungsstarken Features für die visuelle Planung von Inhalten entwickelt.

Die besten Features von Pallyy

Navigieren Sie durch eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche mit einem Drag-and-Drop-Kalender für Inhalte

Generieren Sie optimierte Bildunterschriften und Hashtags mit KI-gestützten Tools

Zeigen Sie eine Vorschau Ihres Instagram-Rasters an, um Beiträge vor der Veröffentlichung anzuordnen

Planen Sie erste Kommentare, um Hashtags hinzuzufügen, ohne die Bildunterschriften zu überladen

Überwachen Sie das Engagement, die Beiträge und das Wachstum Ihrer Mitbewerber mit der Nachverfolgung von Instagram

Erhalten Sie automatisierte Berichte direkt per E-Mail (täglich, wöchentlich oder monatlich)

Erstellen Sie mit dem Bio Link-Tool eine benutzerdefinierte Landing Page mit nachverfolgbaren Links

Limits von Pallyy

Am besten für Instagram – Analysen für andere Plattformen sind weniger detailliert

Es fehlen erweiterte Automatisierungs-Features (z. B. Post-Recycling, KI-generierte Post-Vorschläge)

Keine White-Labeling-Option für Agenturen, die benutzerdefiniertes Branding benötigen

Preise für Pallyy

Free Forever

Premium-Plan : 25 $/Monat pro Benutzer

Team-Plan: 29 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pallyy

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 65 Bewertungen)

📖 Weiterlesen: Haben Sie Schwierigkeiten, Kundeninteraktionen über mehrere Plattformen hinweg zu verwalten? Entdecken Sie diese besten Social-Media-CRM-Tools, um das Engagement zu optimieren, Unterhaltungen nachzuverfolgen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Hier sind 3 weitere Tools, mit denen Sie Ihr Social-Media-Content-Management und Ihre Kundenbindung verbessern können:

CoSchedule : Hilft Marketing-Teams dabei, Inhalte für soziale Medien neben Blogbeiträgen und E-Mail-Kampagnen über ihren Marketingkalender und ihre Planungsplattform zu planen, zu organisieren und zu automatisieren. : Hilft Marketing-Teams dabei, Inhalte für soziale Medien neben Blogbeiträgen und E-Mail-Kampagnen über ihren Marketingkalender und ihre Planungsplattform zu planen, zu organisieren und zu automatisieren.

Loomly : Automatisiert die Veröffentlichung, damit Unternehmen eine konsistente Online-Präsenz aufrechterhalten können. Außerdem bietet es eine Vorschau der Inhalte und speichert Ideen für Beiträge. : Automatisiert die Veröffentlichung, damit Unternehmen eine konsistente Online-Präsenz aufrechterhalten können. Außerdem bietet es eine Vorschau der Inhalte und speichert Ideen für Beiträge.

eClincher : Bietet visuelle Kalenderplanung und intelligente Terminierung für optimierte Veröffentlichungszeiten sowie ein Engagement-Tool mit Warteschlangenautomatisierung. : Bietet visuelle Kalenderplanung und intelligente Terminierung für optimierte Veröffentlichungszeiten sowie ein Engagement-Tool mit Warteschlangenautomatisierung.

🧠 Fun Fact: Das erste Foto, das jemals auf Instagram gepostet wurde, stammt von Mitbegründer Kevin Systrom im Juli 2010 und zeigte einen Hund und einen Fuß (seiner Freundin Nicole) mit dem Kommentar "test".

Planen Sie mit ClickUp für sofortiges Wachstum

Während die von uns vorgestellten Instagram-Planungs-Apps ihre jeweiligen Stärken haben, zeichnet sich ClickUp dadurch aus, dass es den Wechsel zwischen verschiedenen Apps reduziert. Benutzer schätzen es, alle benötigten Features an einem Ort zu finden. Und die Auswirkungen?

Fragen Sie einfach Anna Shelton, Membership Experience Manager bei ICPSR, University of Michigan:

Unser Team kümmert sich um alles, vom Grafikdesign über den Vertrieb bis hin zu sozialen Medien und Ereignissen. Wir brauchten ein Tool, mit dem wir die Arbeit über mehrere Kanäle wie Slack und Jira hinweg organisieren konnten – nachdem wir mit anderen Produkten gescheitert waren, haben wir ClickUp gefunden und nie wieder zurückgeschaut!

Mit KI-gestützten Einblicken, einem visuellen Kalender für Inhalte, automatisierten Workflows und nahtloser Zusammenarbeit im Team vereinfacht ClickUp die Planung, die Planung von Inhalten und die Nachverfolgung der Leistung.

Sind Sie bereit, Ihr Instagram-Konto schneller wachsen zu lassen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!