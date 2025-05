Die 10 besten DingTalk-Alternativen und -Konkurrenten im Jahr 2025

Es ist Monday Morgen, und Sie spielen den digitalen Detektiv und versuchen, die wichtige Datei zu finden, die Jane freigegeben hat.

War es in Slack? In E-Mails? Ehe man sich versieht, hat man 30 Minuten mit der Suche nach dem Schlüssel verbracht, die es im Unternehmen gibt.

Aber Sie sind nicht allein – 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und chatten. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages durch das Wechseln zwischen diesen Tools und die Suche nach Informationen verloren.

Die richtige Plattform für die Zusammenarbeit sorgt dafür, dass Ihr Team in Verbindung bleibt, Aufgaben organisiert werden und Sie den Überblick behalten. Wenn DingTalk diese Anforderungen nicht erfüllt, sind Sie hier richtig.

Sehen wir uns die besten DingTalk-Alternativen an, die Ihnen helfen können, Ihre Arbeit effizienter zu gestalten – und nicht härter.

Und wenn Sie nach einem Tool suchen, das so intelligent arbeitet, dass es Sie übertrifft, werfen Sie einen Blick auf den ersten Namen auf unserer Liste: ClickUp.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Wählen Sie aus diesen 10 besten Dingtalk-Alternativen, um besser zusammenzuarbeiten! tool Am besten für Schlüssel-Features Preisgestaltung ClickUp Projekt- und Aufgabenmanagement mit integrierter Kommunikation KI-gestützter Assistent, zuweisbare Kommentare, Dokumente in Echtzeit + chatten Free, $7–$12/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert; Brain: +$7 zoom Meetings* Hochwertige virtuelle Zusammenarbeit im Team Zusammenfassungen von Meetings, Breakout-Räume, mehrsprachige Untertitel Free, 15,99 $–21,99 $/Benutzer/Monat microsoft Teams* Benutzer von Microsoft 365 Gemeinsame Bearbeitung von Office-Dokumenten, Synchronisierung von Teams und Outlook, freigegebene Kanäle mit Clients Kostenlos; 4–22 $/Benutzer/Monat (über Pläne von Microsoft 365) Slack Schnelle Kommunikation und Zusammenarbeit Kanäle, Audio-/Videoanrufe, Nachrichtenzusammenfassungen Kostenlos, 8,75 $–15 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Rocket. Chat Organisationen, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht Open-Source, verschlüsselte Nachrichten, Omnichannel-Support Free; Pro/Enterprise: benutzerdefiniert Brosix Sichere Sofortnachrichten für Geschäfte Verschlüsselte P2P-Nachrichten, Bildschirm freigeben, interaktive Whiteboards Free, $5–$8/Benutzer/Monat Troop Messenger Detaillierte Kontrolle + sichere Kommunikation im Team Forkout-Massennachrichten, dringende Notizen, kollaborative Codes 2,50 $ bis 24 $ pro Benutzer und Monat Flock Einfache Kommunikation für KMUs Öffentliche/private Kanäle, Videoanrufe, Zugang für externe Gäste Free, 6 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Trello Visuelles Management der Produktivität Boards mit Drag-and-Drop-Funktion, Automatisierung (Butler), mehrere Ansichten Kostenlos, 5–10 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert Lark All-in-One-Suite für Produktivität Echtzeit-Messaging, gemeinsame Dokumente, automatische Transkription und Übersetzung Kostenlos, 12 $/Benutzer/Monat; Enterprise: benutzerdefiniert

Was ist DingTalk?

DingTalk ist eine von der Alibaba Group entwickelte Kollaborationsplattform, die die mobile Kommunikation und die Kommunikation im Geschäft erleichtert. Sie vereint Business-Messaging, Video-Konferenzen, Aufgabenverwaltung und andere Tools zur Steigerung der Produktivität in einer einzigen Plattform.

Es wurde entwickelt, um die mobile Kommunikation zwischen Teams zu vereinfachen, und ist daher eine beliebte Wahl für Unternehmen, die ihre interne Kommunikation verbessern möchten. Während es in Asien beliebt ist, suchen viele globale Teams aufgrund der begrenzten internationalen Features und Server-Speicherorte nach Alternativen.

🧠 Fun Fact: DingTalk verzeichnete während des Anstiegs der Remote-Arbeit Anfang 2020 einen Anstieg der Benutzerzahlen und erreichte innerhalb der nächsten Jahre eine Nutzerbasis von 700 Millionen.

Worauf sollten Sie bei einer Dingtalk-Alternative achten?

Sie sind also bereit, die Limits hinter sich zu lassen und eine Plattform für die Zusammenarbeit zu finden, die zu Ihrem Team passt. Achten Sie auf Folgendes:

*einfache Kommunikation: Effiziente Kommunikation im Team ist das Rückgrat jedes erfolgreichen Geschäfts. Achten Sie auf Features wie Instant Messaging, Gruppenchats und Videoanrufe, die die mobile Kommunikation erleichtern und die sofortige Sprachkommunikation unterstützen

*effiziente Zusammenarbeit: Eine gute Plattform sollte zuverlässige tools für die Zusammenarbeit wie das freigeben von Dateien, Aufgabenverwaltung und Bildschirmfreigabe bieten

Starke Sicherheit: Niemand möchte, dass seine Unternehmensgeheimnisse wie eine überraschende Wendung in einer Reality-TV-Serie durchsickern. Setzen Sie auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sprach- und Videoanrufe sowie auf sichere Nachrichtenübermittlung und Schutz von Geschäftsdaten

*robustes Projektmanagement: Ihre Kommunikationsplattform sollte Ihnen dabei helfen, Aufgaben zu verwalten, Dokumente zu organisieren und Projekte auf Kurs zu halten

*nahtlose Integration: Sie benötigen eine Plattform, die sich leicht mit anderen wichtigen Tools für Ihr Geschäft verbinden lässt, z. B. mit Ihrem CRM oder Kalender

*benutzerfreundliche Oberfläche: Niemand hat Zeit, eine Plattform zu entschlüsseln, die aussieht, als hätte sie ein Raketenwissenschaftler entwickelt. Sie sollte intuitiv sein, damit Ihr Team sie ohne einen Doktortitel in Softwaretechnik nutzen kann

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Vorlage für einen Kommunikationsplan, in dem die Anforderungen Ihres Teams und die Anforderungen an die Strategie für die Zusammenarbeit dargelegt werden, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden. So können Sie auf derselben Seite stehen und das effektivste Tool auswählen, das die Arbeit unterstützt – und nicht behindert.

Die 10 besten Dingtalk-Alternativen

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, können wir uns dem Spaß widmen und ein Tool für die Zusammenarbeit finden, das für Sie funktioniert!

Testen Sie ClickUp Chat Mit ClickUp Chat können Sie an einem Ort chatten, Dateien freigeben und Aufgaben nachverfolgen

Der unangefochtene Champion der einheitlichen Workspaces ist ClickUp, die App für alles bei der Arbeit. Sie sorgt für eine perfekte Synchronisierung Ihrer Kommunikation, Aufgaben und Dokumente.

Verwenden Sie ClickUp Chat, um Unterhaltungen mit Ihren Projekten, Aufgaben und Dokumenten zu verknüpfen, damit Sie nie wieder fragen müssen: "Können Sie mir den Link noch einmal schicken?" Sie können Aufgaben aus Nachrichten mit einem Klick erstellen und sogar Elemente für schnelle Nachverfolgungen zuweisen, ohne den Kanal oder das DM-Fenster zu verlassen.

Müssen Sie jemanden in eine bestimmte Aufgabe einweihen oder auf ein wichtiges Update hinweisen und sicherstellen, dass er es zur Kenntnis nimmt? Fügen Sie einfach einen Kommentar hinzu und weisen Sie ihn mit ClickUp Zugewiesene Kommentare zu.

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit ClickUp Aufgaben, die automatisch eine Verbindung zu Ihren Dokumenten, Chats und Meetings herstellen

Verabschieden Sie sich von Haftnotizen und Tabellenkalkulationen für die Verwaltung von Aufgaben. Mit ClickUp Aufgaben können Sie all Ihre großen Projekte in überschaubare Schritte mit anpassbaren Checklisten für Aufgaben, Fortschrittsverfolgung und Fristen aufteilen.

Sie können auch Aufgabenbeschreibungen hinzufügen, Links und andere Details in Benutzerdefinierten Feldern freigeben und relevante Dokumente an die Aufgaben anhängen. Jetzt ist alles, was mit der Aufgabe zusammenhängt, genau dort, wo Sie es brauchen.

Verwandeln Sie verstreute Ideen in umsetzbare Pläne mit ClickUp Whiteboards

Wenn es Zeit für ein Brainstorming ist, bieten Ihnen ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps eine digitale Leinwand, auf der Sie Ihre Ideen skizzieren können. Mit diesen Features können Sie gemeinsam in Echtzeit Vision Boards, Pläne und vieles mehr entwerfen.

Verfassen Sie gemeinsam mit anderen Verfassern Dokumente für Ihr Geschäft, bearbeiten Sie diese und erhalten Sie sofort Feedback mit ClickUp Docs

Erstellen, geben Sie Dokumente frei und arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten mit ClickUp Docs. Mit der Live-Collaboration-Erkennung von ClickUp sehen Sie auch, wenn Teamkollegen Inhalte bearbeiten oder Kommentare hinzufügen.

Zeigen statt erzählen – mit ClickUp Clips lassen sich schnell Videos mit Begleitkommentar aufnehmen

Für die Fälle, in denen Worte einfach nicht ausreichen, können Sie mit ClickUp Clips Ihren Bildschirm mit Voice-Over aufnehmen. Sie eignen sich perfekt, um kurze Tutorials freizugeben oder komplexe Konzepte zu erklären.

Und hier kommt der eigentliche Durchbruch: ClickUp Brain, Ihr KI-gestützter Assistent für die Arbeit. Verwenden Sie ihn, um Berichte zu schreiben, lange Dokumente oder Threads zusammenzufassen und die Verbindung zwischen Unterhaltungen und Aufgaben herzustellen, von denen Sie nicht einmal wussten, dass sie miteinander zusammenhängen.

Extrahieren Sie mit ClickUp Brain sofort Informationen aus Ihrem Workspace

Das ist eine Menge auf einmal, oder? Es ist in Ordnung, wenn Sie das Rad nicht neu erfinden wollen. Greifen Sie einfach auf eine Vorlage aus der Vorlagenbibliothek von ClickUp zurück, passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an und schon sind Sie fertig.

Instanz hilft die Vorlage für das Whiteboard von ClickUp Communications Plan dabei, die Nachrichtenübermittlung zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten die richtigen Informationen zur richtigen Zeit erhalten.

Kostenlose Vorlage erhalten Effiziente Kommunikation mit allen Beteiligten mit der Vorlage für das Whiteboard zum Plan für die Kommunikation von ClickUp

Zu erledigen:

Halten Sie Ihre Mitarbeiter und das Management über wichtige Updates auf dem Laufenden

Formulieren Sie Ziele und Schlüsselbotschaften klar und konsistent

Verwenden Sie unternehmensweite E-Mails, Sofortnachrichten und Meetings für eine bessere Kommunikation

Legen Sie Kommunikationsfrequenzen fest, um alle auf dem Laufenden zu halten

Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, Transparenz zu wahren, Fehlkommunikation zu reduzieren und ein Team mit verschiedenen Funktionen aufzubauen.

Angenommen, Sie suchen nach einer detaillierteren Vorlage für die Zusammenarbeit im Team, mit der Sie Rollen definieren, Termine für Meetings festlegen und regelmäßige Check-ins ermöglichen können. Dann ist die ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meetings mit Matrix genau das Richtige für Sie!

Die besten Features von ClickUp

Fügen Sie Kommentare hinzu, erwähnen Sie Teamkollegen und erhalten Sie sofortige Genehmigungen ohne endlose E-Mails

Chatten Sie mit Teamkollegen, ohne ClickUp zu verlassen oder sich in mehreren Registerkarten und tools zu verlieren

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf (mit Voiceover!) und erklären Sie komplexe Ideen visuell, anstatt lange Nachrichten zu tippen

Einfache Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit den erweiterten Features für Aufgabenverwaltung von ClickUp

Erstellen Sie Inhalte, sammeln Sie Ideen und extrahieren Sie Details zu Ihren Aufgaben und Dokumenten in ClickUp mithilfe der integrierten KI

Integrieren Sie alle Ihre Plattformen, wie Google Tabellen, CRMs und über 1.000 Apps, in einen einzigen Workspace mit ClickUp-Integrationen

Limits von ClickUp

Anfängliche Lernkurve für neue Benutzer

ClickUp Brain ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

Seit der Einführung von ClickUp hat sich unsere Produktivität weltweit erheblich verbessert. Derzeit arbeiten über 50 Benutzer auf fünf Kontinenten gemeinsam an sehr detaillierten Projekten. Dadurch konnten wir die Lieferzeit für Projekte erheblich verkürzen.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

2. Zoom Meetings (am besten für hochwertige virtuelle Zusammenarbeit im Team geeignet)

via Zo om

Während alle im Jahr 2020 sofort auf den Zug aufsprangen, um Video-Chats zu aktivieren, blieb Zoom an der Spitze, indem es sich von einem einfachen Tool für Meetings zu einem vollwertigen Kraftpaket für die Zusammenarbeit entwickelte.

Der KI-Assistent macht Notizen für Sie, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, und dank HD-Qualität sehen Sie auch am Montagmorgen gut aus. Zoom beherrscht die Kunst, Teams virtuell zusammenzubringen.

Die besten Features von Zoom Meetings

Automatisierung von Zusammenfassungen von Meetings, Aktionselementen und Tagesordnungen

Organisieren Sie kleinere Gruppendiskussionen innerhalb größerer Meetings

Arbeiten Sie gemeinsam an Inhalten mit Echtzeit-Diskussionen und Whiteboards

Zugriff auf mehrsprachige Untertitel für globale Teams

Limits von Zoom Meetings

Die Qualität von Video und Audio kann in Umgebungen mit geringer Bandbreite leiden

Live-Untertitel sind noch nicht ganz effizient

Preise für Meetings mit Zoom

Basic: Free forever

Pro: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Meetings mit Zoom

G2: 4, 5/5 (56.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 14.000 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Persönliche Meetings sind von 63 % im Jahr 2019 auf 33 % im Jahr 2021 zurückgegangen, da immer mehr Menschen auf Audio- und Videoanrufe umsteigen, was auf die veränderte Demografie der Belegschaft zurückzuführen ist.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für interaktive Whiteboards für Zoom und ClickUp

3. Microsoft Teams (am besten für Benutzer von Microsoft 365 geeignet)

über Microsoft Teams

Wenn Microsoft Office ein soziales Netzwerk hätte, wäre es Teams. Während andere Plattformen sich in Ihre bevorzugten tools integrieren lassen, wurde Teams in die Microsoft-Familie hineingeboren – und das merkt man. Stellen Sie es sich als zentralen hub vor, in dem alle Ihre Microsoft 365-Apps zusammenkommen, um die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu verbessern.

Ob Sie nun gemeinsam eine PowerPoint-Präsentation verfassen oder Meetings über Outlook planen – mit dieser nahtlos integrierten Messaging-Plattform fühlt sich alles an, als würde es in einem Workspace stattfinden.

Die besten Features von Microsoft Teams

Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten direkt in Teams mit Live-Updates

Nutzen Sie integrierte tools wie PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard und KI-generierte Notizen

Arbeiten Sie mit externen Clients und Partnern in freigegebenen Kommunikationskanälen zusammen

Nahtlose Synchronisierung mit Outlook, SharePoint und OneDrive für einen vollständig einheitlichen Workflow

Limits von Microsoft Teams

Es fehlen integrierte Kalender für Gruppen und Listen für die Verteilung

Bei großen Meetings kann es zu Leistungseinbußen kommen

Preise für Microsoft Teams

Free forever

*microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat

*microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4, 4/5 (über 15.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (9.500+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Microsoft Teams sagen

Insgesamt hat mir die Nutzung von Teams Spaß gemacht! Mir gefällt die Art und Weise, wie Chats organisiert sind, mit Nachrichten und Dateien, die in Gruppen zusammengefasst sind, und mit den verschiedenen Teamgruppen, die die Nachrichten übersichtlicher machen. Ich wünschte, es gäbe eine erweiterte Suchfunktion. So wie in Outlook – Suche nach Datum, Namen, genauen oder nicht genauen Wörtern usw.

4. Slack (am besten für schnelle Kommunikation und Zusammenarbeit geeignet)

via Slack

Erinnern Sie sich noch an Instant Messaging Anfang der 2000er Jahre? Slack ist so ähnlich, aber besser. Slack hat das Chatten zu einem legitimen Tool für die Arbeit gemacht und ist damit eine der beliebtesten Alternativen zu E-Mails.

Mit Kanälen für jedes erdenkliche Thema (ja, auch für den #zufälligen Kanal, in dem Leute Katzen-Memes freigeben) hat Slack die Kunst gemeistert, Unterhaltungen zu organisieren und gleichzeitig Spaß bei der Nutzung zu bieten.

Die besten Features von Slack

Organisieren Sie Diskussionen nach Projekt, Team oder Thema mit öffentlichen und privaten Kanälen

Arbeiten Sie sicher mit externen Partnern in freigegebenen Kanälen zusammen

Erhalten Sie automatisierte Zusammenfassungen der Kanalaktivitäten

Führen Sie kurze Audio- oder Videoanrufe oder geben Sie aufgezeichnete Nachrichten frei

Limits von Slack

Wenn das Limit von 10.000 Nachrichten im kostenlosen Plan erreicht ist, sind ältere Nachrichten nicht mehr verfügbar

Der ständige Nachrichtenfluss kann überwältigend sein

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Preise von Slack

Free forever

Pro Plan: 8,75 $ pro Benutzer und Monat

*business+-Plan: 15 $/Monat pro Benutzer

enterprise-Plan von Drid: *Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4, 5/5 (33.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (23.500+ Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Slack zur Verbesserung Ihres Workflows

5. Rocket. Chat (am besten für Unternehmen, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht)

Diese Open-Source-Messaging-Plattform wurde für Unternehmen entwickelt, die die Sicherheit ihrer Daten genauso ernst nehmen wie ihre morgendliche Tasse Kaffee. Sie bietet Ihnen alle Kommunikations-Tools, die Sie benötigen, und sorgt gleichzeitig für die Sicherheit Ihrer Unterhaltungen.

Rocket.Chat kombiniert Echtzeit-Chats, VoIP-Anrufe, Meetings per Video und Omnichannel-Kommunikation mit Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Rocket. Chat – die besten Features

Kommunizieren Sie per Chat, Sprache und Videoanrufen und sorgen Sie so für eine mühelose Zusammenarbeit von überall aus

Erstellen Sie öffentliche oder private Kanäle und organisieren Sie Diskussionen nach Projekt oder Thema

Integrieren Sie Kundeninteraktionen über WhatsApp, Live-Chat, SMS und mehr

Passen Sie Workflows an, fügen Sie Integrationen hinzu oder entwickeln Sie benutzerdefinierte Apps für maßgeschneiderte Funktionen

Rocket. Limits beim Chatten

Eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung kann Zeit und technisches Know-how erfordern

Die Benutzeroberfläche ist möglicherweise weniger intuitiv als andere Plattformen für die Zusammenarbeit

Rocket. Chat-Preise

Starter: Free forever

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Rocket. Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (150+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Rocket sagen. Chatten

Rocket. chatten war zu Beginn der Pandemie wirklich gut. Ich habe es für ein Team von 20 Personen eingesetzt und es hat das Arbeiten von zu Hause aus viel erträglicher gemacht. Seitdem gab es einen massiven Vorstoß, Premium-Features zu pushen, die im Bereich von nervig bis grenzwertig inakzeptabel lagen.

6. Brosix (am besten für sichere Sofortnachrichten für Geschäfte geeignet)

via Brosix

Brosix ist ein privates, verschlüsseltes internes Kommunikations-Software-Tool, das für Geschäfte entwickelt wurde, die Wert auf sichere und effiziente Kommunikation legen. Ein dediziertes privates Netzwerk stellt sicher, dass alle internen Unterhaltungen, Dateiübertragungen und Videoanrufe vor externen Bedrohungen geschützt bleiben.

Brosix wurde für Branchen entwickelt, die einen strengen Datenschutz erfordern – wie z. B. Finanzen, Gesundheitswesen und IT. Brosix eliminiert die Risiken ungesicherter Apps für den Nachrichtenaustausch und erleichtert die Zusammenarbeit durch Chat-Räume, Bildschirmfreigabe und interaktive Whiteboards.

Die besten Features von Brosix

Sorgen Sie mit durchgehender Verschlüsselung und kontrolliertem Zugriff für Benutzer für die Sicherheit der internen Kommunikation

Nutzen Sie schnelle und sichere Messaging-, Sprach- und Videoanrufe für eine produktive Teamarbeit

Große Dateien schnell und sicher freigeben – mit automatischer Komprimierung und Peer-to-Peer-Übertragung

Brainstormen und visualisieren Sie Ideen während Unterhaltungen, um die Zusammenarbeit zu verbessern

Brosix Limits

Aktualisierungen können zu Unterbrechungen der Benutzeroberfläche führen

Die kostenlose Version erlaubt nur drei Benutzer

Brosix-Preise

Startup: Free forever

Business: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 8 $/Monat pro Benutzer

Brosix-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (70+ Bewertungen)

7. Troop Messenger (am besten für granulare Kontrolle und effektive Kommunikation)

über Troop Messenger

Troop Messenger ist eine funktionsreiche Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die Ihnen umfassende Kontrolle über die Zusammenarbeit in Ihrem Workspace bietet.

Von Einzel- und Gruppenchats bis hin zu Audio- und Videoanrufen, Dateien freigeben und sogar erweiterten Features wie Code-Schnipsel und Nachverfolgung des Speicherorts – Troop Messenger soll alle Ihre Kommunikationsbedürfnisse abdecken.

Die besten Features von Troop Messenger

Senden Sie mit dem Forkout-Feature Nachrichten oder Anhänge gleichzeitig an eine große Nummer von Benutzern oder Gruppen

Verwenden Sie den Editor "Jointly Code" für die gemeinsame Programmierung in Echtzeit während Audio-/Videoanrufen

Senden Sie dringende Nachrichten, die als Notizzettel auf den Bildschirmen der Benutzer erscheinen, mit akustischen Benachrichtigungen

Limits von Troop Messenger

Hat eine steile Lernkurve

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen können die Benutzeroberfläche weniger intuitiv machen

Preise für Troop Messenger

7 Tage kostenlose Testversion

Premium: 2,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 5 $/Monat pro Benutzer

Überlegen: 9 $/Monat pro Benutzer

TM Monitor: 24 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Troop Messenger

G2: 4, 6/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Troop Messenger sagen

Ich bin ehrlich der Meinung, dass Teams, die Troop Messenger als offizielles Team-Kommunikationswerkzeug verwenden, sicherlich begabt sind. Dieses Tool fördert die Teamarbeit und Kommunikation. Jeder kann auf dieses Tool zugreifen, auch wenn er weniger technisches Wissen hat.

8. Flock (am besten für die vereinfachte Kommunikation in kleinen bis mittelgroßen Teams geeignet)

via Flock

Wenn Sie ein neues Team sind, braucht es Zeit, eine starke interne (und externe!) Kommunikation aufzubauen. Flock hilft Ihnen jedoch, dies zu beheben. Es ist ein Tool für die Zusammenarbeit in kleinen Unternehmen, mit dem Sie Diskussionen und Workflows organisieren und gleichzeitig Kommunikationsstörungen reduzieren können.

Flock sorgt dafür, dass Unterhaltungen strukturiert und zugänglich bleiben, sodass Teams einfach auf dem gleichen Stand bleiben und produktiv arbeiten können. Die intuitive Benutzeroberfläche stellt sicher, dass auch technisch weniger versierte Benutzer die Plattform leicht bedienen und nutzen können.

Die besten Features im Überblick

Organisieren Sie Unterhaltungen in öffentlichen oder privaten Kanälen

Führen Sie Video- oder Sprachkonferenzen direkt in der App durch

Laden Sie externe Stakeholder oder Clients zu bestimmten Kanälen ein

Mit der leistungsstarken Suchfunktion finden Sie schnell Nachrichten, Dateien oder Links

Limits von Flock

Es fehlen fortgeschrittene Features für das Projektmanagement

Fehlende Unterhaltungen in Threads erschweren das Verfolgen von Diskussionen

Flock-Preise

Starter: Free forever

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pro: 6 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Flock

G2: 4, 4/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

9. Trello (am besten für visuelles Produktivitätsmanagement geeignet)

via Trello

Wenn Sie es lieben, Projekte visuell zu organisieren, sorgt Trello mit Boards, Listen und Karten für Spaß und Einfachheit, die Teams bei der Nachverfolgung von Projekten, der Zuweisung von Aufgaben und der mühelosen Zusammenarbeit unterstützen.

Ob Sie eine Produkteinführung planen, die Arbeit mit Clients verwalten oder einfach nur Ihre täglichen Aufgaben im Griff behalten möchten – das intuitive Design von Trello stellt sicher, dass jeder weiß, was gerade passiert – ohne unübersichtliche Tabellen!

Die besten Features von Trello

Organisieren Sie Projekte visuell mit einem Drag-and-Drop-System, das Aufgaben in Bewegung hält

Verwenden Sie Butler zur Automatisierung von Workflows und zur Steigerung der Effizienz

Passen Sie Trello mit Integrationen wie Slack, Google Drive und Jira benutzerdefiniert an

Verwenden Sie Ansichten von Kalender, Zeitleiste und Dashboard, um den Fortschritt auf unterschiedliche Weise zu visualisieren

Limits von Trello

Der kostenlose Plan erlaubt nur 10 Mitwirkende

Es fehlen integrierte Gantt-Diagramme oder Ressourcenverwaltung

Preise von Trello

Free forever

Standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

enterprise: *Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4, 4/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Trello sagen

Ich mag Trello sehr, weil es die Arbeit im Team erleichtert und es mir ermöglicht, meine Projekte schnell zu organisieren. Es ist einfach zu implementieren, ich hatte keine Komplikationen, ich benutze es häufig.

10. Lark (am besten für eine Komplettlösung zur Steigerung der Produktivität geeignet)

via Lark

Lark ist eine neue Plattform für die Kundenkommunikation, die Videokonferenzen, Zusammenarbeit an Dokumenten und Projektmanagement in einem einzigen intuitiven Space bietet. Verabschieden Sie sich von der App-Flut und begrüßen Sie mühelose Teamarbeit!

Ob Sie Meetings planen, gemeinsam an Dateien arbeiten oder in Echtzeit chatten – Lark sorgt für Ordnung, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann: die Arbeit erledigen. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Interaktion zwischen den Mitgliedern des Teams.

Die besten Features von Lark

Unterhaltungen im Flow halten mit Chatten in Echtzeit, Dateien freigeben und Diskussionen in Threads führen

Verwenden Sie den Kalender von Lark, um Meetings direkt aus Ihren Chats oder Dokumenten heraus zu planen

Halten Sie Meetings mit freigegebenen Bildschirmen, automatischer Transkription und Echtzeit-Übersetzung ab

Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Nachverfolgung von Änderungen und Verwaltung von Berechtigungen – alles an einem Ort

Lark-Limits

Einige Benutzer berichten von einem unzureichenden Kundensupport

Die Benutzeroberfläche kann manchmal langsam sein

Lark-Preise

Starter: Free forever

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

enterprise: *Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Lark

G2: 4, 5/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (30+ Bewertungen)

Einheitliche Zusammenarbeit für moderne Teams

Tools für die Zusammenarbeit funktionieren am besten, wenn sie auf die Strategien Ihres Teams für die Zusammenarbeit abgestimmt sind. Und diese DingTalk-Alternativen? Sie sind die Crème de la Crème und bieten leistungsstarke Features, die DingTalk möglicherweise fehlen.

Wenn Sie jedoch nach der ultimativen Lösung für die Zusammenarbeit suchen, ist ClickUp Ihre einzige Wahl. Mit Aufgabenverwaltung, Dokumenten, Whiteboards und KI-gestütztem Support in einer einzigen, eleganten Plattform bietet es alles, was Sie brauchen, um Ihre Projekte zu erstellen, Verbindungen herzustellen und zu meistern.

Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses Konto bei ClickUp!