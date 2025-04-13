Wie erstellt man eine Datenbank in Notion?

Ein unstrukturierter Workspace in Notion kann sich schnell in ein Labyrinth aus Seiten und Blöcken verwandeln.

Wichtige Notizen könnten in einem digitalen schwarzen Loch verschwinden oder verloren gehen, was es schwierig macht, organisiert zu bleiben.

Durch die Erstellung einer Notion-Datenbank kann jedoch Ordnung in dieses Chaos gebracht und Zeit gespart werden. Sie können Ihre Informationen strukturieren, filtern und verbinden, während Sie Termine nachverfolgen, Projekte verwalten oder Inhalte planen.

In diesem Leitfaden haben wir uns mit der Erstellung einer Datenbank in Notion befasst. Es ist an der Zeit, mit strukturierten Informationen in einem anpassbaren Format zu arbeiten!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Eine Notion-Datenbank speichert, organisiert und verwaltet strukturierte Daten in Notion in einer flexiblen, anpassbaren Tabelle oder Liste

In einer Notion-Datenbank können Sie Daten mithilfe benutzerdefinierter Eigenschaftstypen wie Text, Datum und Kontrollkästchen filtern

Sie können verwandte Datenbanken mit Relationen und Zusammenfassungen für Datenverbindungen verknüpfen

Benutzer können Daten in verschiedenen Ansichten (Tabelle, Board, Galerie, Kalender) visualisieren und Workflows mit Vorlagen und Filtern für Datenbanken automatisieren

Allerdings fehlen in Notion fortgeschrittene Features zur Automatisierung, sodass viele Workflows manuell aktualisiert werden müssen

Große Datenbanken können langsamer werden, was sich auf die Ladezeiten und die Reaktionsfähigkeit auswirkt

ClickUp zeichnet sich im Aufgaben- und Projektmanagement durch Automatisierung, Zeiterfassung und Berichterstellung aus

Die Ansicht "Tabelle" von ClickUp ermöglicht die Bearbeitung mehrerer Elemente, benutzerdefinierte Felder und Filteroptionen zur Verwaltung von Datenbanken und Aufgaben

Was ist eine Notion-Datenbank?

Mit einer Notion-Datenbank können Sie Informationen auf strukturierte und anpassbare Weise speichern und organisieren. Im Gegensatz zu statischen Tabellen oder verstreuten Notizen können Sie Ihre Daten in Blöcken der Datenbank in Notion sortieren, filtern und in mehreren Ansichten miteinander verbinden. Stellen Sie sich Tabellen, Boards, Kalender und Listen in einem einzigen Space vor.

über Notion

Jede Notion-Datenbank enthält Einträge (Zeilen) mit Eigenschaften (Spalten), die Details wie Text, Daten, Tags oder Kontrollkästchen definieren. Sie können zur Organisation und Automatisierung von Workflows mit anderen Datenbanken verbunden werden.

Zum Beispiel kann Ihre Notion-Datenbank Aufgaben, Fristen, Mitarbeiter und Status mit verschiedenen Layouts für Ansichten während des Projektmanagements nachverfolgen. So können Sie den Fortschritt auf einen Blick visualisieren.

Vorteile der Verwendung einer Notion-Datenbank

Für erfahrene Benutzer von Notion eröffnen Datenbanken eine neue Dimension der Produktivität und benutzerdefinierten Anpassung. Damit können Sie:

Erstellen Sie personalisierte Workflows und Systeme, die sich an individuelle Bedürfnisse anpassen lassen und über standardmäßige Datenbankvorlagen hinausgehen ✅

Automatisierung komplexer Prozesse mithilfe von Formeln, Beziehungen und Zusammenfassungen, Verwaltung sich wiederholender Aufgaben und Zeitersparnis ✅

Visualisieren Sie Daten in verschiedenen Formaten (Tabellen, Boards, Kalender, Zeitleisten), um umsetzbare Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven zu gewinnen ✅

Erstellen Sie durch Beziehungen und verknüpfte Datenbanken miteinander verbundene Systeme und bauen Sie so ein dynamisches Informationsökosystem auf ✅

Verfeinern Sie Daten mit erweiterten Filter- und Sortierfunktionen und stellen Sie so einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen in großen Datensätzen sicher ✅

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement in Notion für jeden Projekttyp

📮ClickUp Insight: 30 % unserer Befragten verlassen sich bei der Recherche und Informationsbeschaffung auf KI-Tools. Aber gibt es eine KI, die Ihnen hilft, die eine verlorene Datei bei der Arbeit oder den wichtigen Thread in Slack zu finden, den Sie vergessen haben zu speichern? Ja! Die KI-gestützte "Connected Search" von ClickUp kann sofort alle Inhalte Ihres Workspace durchsuchen, einschließlich integrierter Apps von Drittanbietern, und so Erkenntnisse, Ressourcen und Antworten liefern. Sparen Sie mit der "Connected Search" von ClickUp bis zu 5 Stunden pro Woche!

Arten von Ansichten in Notion-Datenbanken

Notion-Datenbanken arbeiten flüssig – sie können in verschiedenen Formaten für verschiedene Datentypen angezeigt werden, je nachdem, wie Sie Ihre Informationen in Ansicht bringen möchten.

Hier ist eine praktische Liste:

Inline-Datenbank: Wird in eine vorhandene Seite von Notion eingebettet

Datenbank über eine ganze Seite: Erstellt eine eigenständige und neue Datenbank

Ansicht als Tabelle : Präsentiert ein Layout in Form einer Tabelle, ähnlich wie in einer Tabellenkalkulation, für strukturierte Daten und eine detaillierte Nachverfolgung

Ansicht "Board" (Kanban) : Stellt ein Board im Kanban-Stil mit Drag-and-Drop-Funktionen dar, ideal für : Stellt ein Board im Kanban-Stil mit Drag-and-Drop-Funktionen dar, ideal für das Projektmanagement in Notion

Listenansicht : Organisiert Notizen oder Aufgaben in einer einfachen linearen Liste

*ansicht "Kalender": Zeigt Einträge in der Datenbank nach Datum für die Planung von Ereignissen und Terminen an

Ansicht in der Galerie : Zeigt Einträge als visuelle Karten an, nützlich für Portfolios oder Bibliotheken für Inhalte

ansicht "Zeitleiste"*: Nachverfolgung des Status und der Zeitleisten von Projekten in einem Layout, das an ein Gantt-Diagramm erinnert

💡Profi-Tipp: Oben in Ihrer Datenbank können Sie zwischen vorhandenen Ansichten wechseln, indem Sie auf einzelne Registerkarten für Ansichten klicken, oder eine Ansicht hinzufügen, indem Sie auf "+ Ansicht" klicken

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Datenbank in Notion

Die Erstellung einer Notion-Datenbank ist der erste Schritt zur Verwaltung Ihrer Daten auf der Plattform. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess zur Erstellung von Notion-Datenbanken:

Schritt 1: Öffnen Sie eine neue Seite in Notion

Notion arbeitet mit Seiten, ebenso wie die Datenbanken darauf. Jede neue Seite entspricht einem neuen Element, das derselben Datenbank hinzugefügt wird. Sie können Seiten für bestimmte Projekte, Aufgaben oder Datenverwaltungsanforderungen erstellen.

Navigieren Sie zu Notion und erstellen Sie eine neue Seite, indem Sie auf das "+" oder die blaue Schaltfläche "Neu" in der Seitenleiste klicken

Sie können auch Strg + N (Windows) oder Cmd + N (Mac) drücken

Geben Sie Ihrer neuen Datenbank einen klaren Titel

📌 Sie können auch Befehle wie /Tabelle, Ansicht, /Board, Ansicht, /Galerie, Ansicht usw. eingeben, um eine Datenbank mit Ihrem bevorzugten Layout zu erstellen

Schritt 2: Einfügen einer Datenbank

Notion bietet mehrere Formate für Datenbanken, um verschiedene Datenquellen und -typen zu unterstützen. Sie können eine Struktur auswählen, wie z. B. Tabellen, Kanban-Boards oder Kalender, die am besten zu Ihrem Workflow passt.

Geben Sie /database ein und wählen Sie das gewünschte Format/die gewünschte Ansicht der Datenbank aus

📌 Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Typ Sie wählen sollen, beginnen Sie mit einer Inline-Datenbank. Sie können damit innerhalb eines bestehenden Workflows arbeiten und die Datenbank später in eine vollständige Seite für einen dedizierten Space umwandeln!

Bei der Erstellung eines Kalenders für Inhalte verwenden wir das Format "Tabelle" für strukturierte Einträge.

📌 Jedes Element in Ihrer Datenbank ist eine Zeile – eine eigene, bestehende Seite. Sie können jeden Eintrag in der Datenbank öffnen, um auf eine vollständige Seite mit mehr Inhalt zuzugreifen.

Zu erledigen:Zu erledigen:

Verwenden Sie den Befehl " /verknüpfte Datenbank ", wenn Ihre vorhandene Datenquelle eine andere Datenbank in Ihrem Notion-Workspace ist

Importieren Sie Daten direkt in eine Notion-Datenbank, wenn Ihre Daten im CSV-Format vorliegen

Verwenden Sie die API von Notion, wenn Sie eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen müssen, die sich nicht einfach importieren lässt

Schritt 3: Datenbankeigenschaften benutzerdefiniert anpassen

Fügen Sie Eigenschaften hinzu, die spezifische Informationen zu jedem Eintrag enthalten (z. B. Name der Aufgabe, Fälligkeitsdatum, Status). Diese sind wie Spalten in einer Tabelle. Sie können sie hinzufügen, ausblenden und benutzerdefiniert anpassen.

Klicken Sie auf das "+"-Zeichen neben der Spalte "Standard", um neue Eigenschaften hinzuzufügen

📌 Das Feld "Name" in Notion ist obligatorisch. Sie können es umbenennen, wie wir es in "Titel" geändert haben, aber es wird standardmäßig angezeigt.

Ein Reddit-Benutzer nennt dies einen der Nachteile von Notion und sagt:

Für mich ist es dieses lästige, obligatorische Feld für den Namen. Das ist meine größte Frustration."

Für mich ist es dieses lästige, obligatorische Feld für den Namen. Das ist meine größte Frustration."

Schritt 4: Fügen Sie der Datenbank Informationen hinzu

Durch das Hinzufügen von Einträgen (oder Zeilen) können relevante Elemente der Datenbank gespeichert werden, z. B. wichtige Daten, Aufgaben, verschiedene Formate usw.

Gehen Sie zu einem Feld und beginnen Sie mit der manuellen Eingabe relevanter Daten

📌 Durch das Erstellen von Eigenschaften wie "Datum" oder "Status" wird das Feld in Notion automatisch formatiert. So können Sie ganz einfach Informationen aus einem Kalender (in verschiedenen Datumsformaten) oder einem Dropdown-Menü hinzufügen.

Lesen Sie auch: Beste kostenlose Datenbank-Software

Schritt 5: Filter, Sortierung und Gruppierung anwenden

Filter, Sortierung und Gruppierung helfen bei der Datenverwaltung, indem sie Ihnen schnellen Zugriff auf relevante Informationen ermöglichen.

Durch Filtern können Sie nur die Einträge in der Datenbank anzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter" auf der rechten Seite Ihrer Ansicht der Notion-Datenbank

Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten (zum Beispiel haben wir "Status" ausgewählt)

Wählen Sie die Filterkriterien aus (zum Beispiel haben wir "Erledigt" unter "Status" ausgewählt)

📌 Notion ermöglicht einfache und erweiterte Filter, die die "Und"- und "Oder"-Logik verwenden. Mit der Option "+ Filter hinzufügen" können Sie mehrere Filter hinzufügen.

Durch Sortieren werden Ihre Datenbankeinträge in einer bestimmten Reihenfolge basierend auf den Werten einer ausgewählten Eigenschaft angeordnet. Dadurch lassen sich Informationen leicht finden und Muster erkennen.

Wählen Sie das Symbol "Sortieren" neben dem Filtersymbol auf der rechten Seite Ihrer Ansicht der Datenbank aus

Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie sortieren möchten (zum Beispiel haben wir "Datum" ausgewählt)

Wählen Sie aus, ob Sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren möchten

Durch Gruppieren werden Ihre Datenbankeinträge basierend auf den Werten einer ausgewählten Eigenschaft in Kategorien eingeteilt. Dadurch werden visuelle Abschnitte in Ihrer Datenbank erstellt, sodass zusammengehörige Einträge leichter zu sehen sind.

Gehen Sie zu den drei Punkten oben rechts in der Ansicht Ihrer Datenbank neben der blauen Schaltfläche "Neu" und wählen Sie "Gruppieren" aus

Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie gruppieren möchten (zum Beispiel haben wir die "Mehrfachauswahlkategorie" ausgewählt)

Sie können auch Vorlagen, Automatisierungen und Beziehungen von Notion verwenden. Mit Beziehungen können Sie Datenbanken miteinander verknüpfen – stellen Sie sich vor, Sie verbinden Ihre Aufgaben mit bestimmten Projekten oder verknüpfen Kontakte mit Kundengeschäften.

Dadurch wird ein Netzwerk miteinander verbundener Daten erstellt, das das Filtern, Abfragen und die Ansicht von Informationen in verschiedenen Kontexten erleichtert. Ebenso können Sie Ihre Projekte mit Vorlagen beschleunigen und ein Dashboard in Notion erstellen.

Allerdings verfügt Notion nicht über native oder erweiterte Auslöser für die Automatisierung. Sie können Notion-Integrationen für diese Features verwenden und sie in Tools von Drittanbietern integrieren.

Es verwendet seine API, um Automatisierungen einzurichten, die manuelle Arbeit reduzieren, wie das Senden von Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe aktualisiert wird, oder das Erstellen wiederkehrender Einträge auf der Grundlage festgelegter Kriterien. So können Sie sich mehr auf strategische Arbeit konzentrieren.

👀Zu erledigen: Einige Forscher vergleichen Datenbanken mit dem menschlichen Gehirn – beide speichern, rufen ab und verarbeiten Informationen. Der Unterschied? Das Gehirn ist unglaublich effizient bei der Mustererkennung, während Datenbanken viel besser im präzisen Abruf sind.

Limits bei der Verwendung von Notion für das Datenbankmanagement

Notion eignet sich für kreative Inhalte und flexible Organisationen, aber als leistungsstarke Datenbank-Engine werden Sie wahrscheinlich auf einige Hindernisse stoßen. Hier sind einige der wichtigsten Limits, die Sie dazu veranlassen könnten, nach Alternativen zu Notion zu suchen:

Langsame Leistung bei großen Datensätzen: Bei der Bearbeitung umfangreicher, organisierter Datenbanken kann es zu Leistungseinbußen wie langsameren Ladezeiten oder Verzögerungen kommen ❌

Eingeschränkte Abfragefunktionen: Sie sind meist auf einfache Bedingungen beschränkt, ohne die Möglichkeit komplexer Abfragen oder SQL-ähnlicher Operationen ❌

Grundlegendes relationales Datenmanagement: Das gesamte Spektrum der Features relationaler Datenbanken, wie z. B. komplexe gemeinsame Operationen oder erweiterte Datennormalisierung, bleibt unzugänglich ❌

Kontrollierte benutzerdefinierte Berichterstellung: Wenn Sie detaillierte, benutzerdefinierte Berichte oder Dashboards direkt aus Ihren Daten erstellen möchten, könnte Notion an seine Grenzen stoßen ❌

Keine fortgeschrittenen Diagramme: Es fehlt ein interaktives Dashboard mit detaillierten Grafiken, die in Echtzeit aktualisiert werden ❌

Suboptimale Anpassung: Die Filter- und Sortierfunktionen entsprechen nicht den benutzerdefinierten visuellen Analysen, die Sie von einer speziellen Datenvisualisierungssoftware erwarten würden ❌

👀Zu erledigen: Business-Datenbanken verschlechtern sich mit der Zeit – Studien zeigen, dass 30 % der B2B-Daten jedes Jahr aufgrund von Jobwechseln, Firmenschließungen und Rebranding veralten. Eine regelmäßige Datenbankwartung ist für die Genauigkeit von entscheidender Bedeutung.

Erstellen und verwalten Sie Ihre Datenbank mit ClickUp

Notion kann Ihnen bei der Organisation von Ideen und Inhalten helfen, ist aber beim integrierten Projektmanagement unzureichend.

ClickUp , die App für alles bei der Arbeit, kann mit Echtzeit-Einblicken, wiederkehrenden Aufgaben und bedingter Automatisierung innerhalb ihres KI-gestützten Ökosystems noch einen drauf setzen.

Dashboards von ClickUp

Verfolgen Sie Ihre Produktivität sowie den Fortschritt des Projektmanagements mit Dashboards von ClickUp

Zum Beispiel können Dashboards von ClickUp Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln und bieten eine verkleinerte Ansicht Ihres gesamten Betriebs. Für eine interaktive Erfahrung wie diese sind jedoch in Notion Umgehungslösungen und externe tools erforderlich.

Daher könnten sich Fachleute und Teams mit umfangreichen Anforderungen an Projektdatenbanken oder Anforderungen an ein abgeschlossenes Aufgabenmanagement in einer Debatte zwischen Notion und ClickUp für Letzteres entscheiden.

💡Profi-Tipp: Um Daten aus Notion in ClickUp zu exportieren, gehen Sie zu Einstellungen und Mitglieder unten in der linken Seitenleiste und wählen Sie Alle Inhalte des Workspace in HTML exportieren. Wählen Sie in ClickUp die Option Import/Export, wählen Sie Notion und klicken Sie auf Aus Notion importieren.

ClickUp CRM und Ansichten

So können Sie ClickUp verwenden, um eine relationale Datenbank zu erstellen und zu verwalten:

ClickUp CRM bietet 10 äußerst flexible Ansichten, darunter Liste, Kanban und Tabelle, mit denen Sie die Darstellung und Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen individuell anpassen können. Sie können zwischen Übersichten auf Makroebene und detaillierten Analysen wechseln und so sicherstellen, dass Sie jedes Datenbankdetail zur Hand haben.

Ansicht der Tabelle in ClickUp

Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop in die Ansicht "Tabelle" von ClickUp und vereinfachen Sie so das Informationsmanagement

Die Tabellenansicht von ClickUp bietet eine Effizienz, die an eine Tabellenkalkulation erinnert, und ermöglicht die Eingabe, Bearbeitung und Visualisierung von Daten in einem vertrauten Format. Sie unterstützt über 15 benutzerdefinierte Felder, von Fortschrittsberichten und Anhängen bis hin zu Sternebewertungen, sodass Sie relevante Informationen aufzeichnen können.

Mit Features wie dem Ziehen, Anheften und Ausblenden von Spalten können Sie Ihre Tabelle benutzerdefiniert anpassen, um die wichtigsten Daten hervorzuheben. Gruppierungs- und Filteroptionen erleichtern das Durchsuchen großer Datensätze, unabhängig davon, ob Sie Kundenaufträge verwalten oder Projektbudgets nachverfolgen.

Die Ansicht "Tabelle" von ClickUp ermöglicht auch die Bearbeitung mehrerer Elemente gleichzeitig und sofortige Aktualisierungen, was sie zu einem hervorragenden Tool für die Datenverwaltung macht. Sie können Ihre Tabellen in zugängliche Tabellenkalkulationen exportieren oder über öffentliche Links freigeben, um sicherzustellen, dass Stakeholder und Clients in Echtzeit auf wichtige Informationen zugreifen können.

ClickUp Listenansicht

Präsentieren Sie Daten in der Listenansicht von ClickUp für nachverfolgbare Aufgaben und Fristen

Dann gibt es noch die Listenansicht von ClickUp; sie bietet ein klares, lineares Layout, das sich perfekt für eine aufgabenorientierte Datenverwaltung eignet. Sie ist besonders effektiv, wenn Sie Aufgaben anzeigen oder Einträge in einer Datenbank in einem einfachen Format erstellen müssen, das das schnelle Scannen, Priorisieren und Aktualisieren von Elementen erleichtert.

Jedes Element in der Liste von ClickUp ist nicht nur eine Zeile Text, sondern kann umfangreiche Eigenschaften wie Fälligkeitsdaten, Status, Prioritäten und Benutzerdefinierte Felder enthalten.

Damit ist die Listenansicht von ClickUp die ideale Software für den Workflow zur Nachverfolgung von Vertriebskanälen, Überwachung der Kundenbindung oder Organisation von Projektergebnissen.

Nachverfolgung jeder Stunde für klare Sichtbarkeit und Lösung Ihrer Probleme bei der Rechnungsstellung mit ClickUp Dashboards

Zusätzlich zu den Ansichten verfügt das ClickUp CRM über mehr als 50 Widgets für das Dashboard, um Schlüssel-Metriken zu visualisieren und Dashboard-Daten zu vereinfachen. Ihre CRM-Daten, ob sie nun über Listenansichten oder Tabellen verwaltet werden, werden mithilfe der ClickUP-Tools zur Berichterstellung direkt in diese Dashboards eingespeist.

Jede Aktualisierung, jede Änderung des Status oder jede automatisierte Zuweisung von Aufgaben wird sofort in Ihren Berichten angezeigt, sodass Ihre Erkenntnisse immer auf dem neuesten Stand sind. Sie können die Dashboards an die Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen, indem Sie Widgets neu anordnen, Filter einrichten und weitere Szenarien erstellen.

Automatisierungen mit ClickUp

Weisen Sie Aufgaben für jede Phase der Pipeline zu und lösen Sie Aktionen basierend auf vordefinierten Bedingungen mit ClickUp Automatisierungen aus

Mit dem integrierten Feature "Automatisierung" von ClickUp kann Ihr ClickUp CRM Daten erfassen und verwalten.

Es können bedingte Regeln festgelegt werden, um Aufgaben basierend auf Änderungen des Status des Clients neu zuzuweisen, Prioritäten an den Fortschritt von Geschäften anzupassen oder sogar detaillierte Berichte über Konversionsmetriken zu erstellen.

Dadurch wird das Risiko menschlicher Fehler reduziert und die Notwendigkeit der manuellen Eingabe von Daten entfällt, sodass Ihre Datenbank stets korrekt ist und Echtzeit-Aktualisierungen widerspiegelt.

🧠 Fun Fact: Relationale Datenbankmanagementsysteme (RDBMS) machen 72 % des Beliebtheitsanteils aus.

Vorlagen für ClickUp-Datenbanken

Für eine schnellere Lösung können Sie auch die Vorlagen für Click Up-Datenbanken ausprobieren.

Sie können die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp für umfangreiche projektbezogene Features verwenden. Sie bietet einen zentralisierten und anpassbaren Space zur Nachverfolgung von Aufgaben, Fristen, Zeitleisten und Abhängigkeiten.

Ob Anfänger oder erfahrener Projektmanager – diese Vorlage hilft Ihnen, den Fortschritt Ihres Projekts durch benutzerdefinierte Status (Abgeschlossen, In Bearbeitung und Zu erledigen) und mehrere Ansichten wie Liste, Tabelle und Kalender zu visualisieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie die Kommunikation mit den Beteiligten und stellen Sie sicher, dass kein Detail übersehen wird – mit der Vorlage für die ClickUp-Projektmanagement-Tabelle

So können Sie die Vorlage verwenden:

Überwachen Sie Aufgaben, Fristen und Fortschritte in Echtzeit mit benutzerdefinierten Status

Erstellen Sie Karten mit Zeitleisten und Abhängigkeiten für Projekte mithilfe von Listen-, Tabellen- und Kalenderansichten

Fassen Sie wichtige Daten zu Ihrem Projekt, einschließlich Risikostufen, Phasen und Phasen der Genehmigung, in einer zugänglichen Tabelle zusammen

Binden Sie Mitglieder Ihres Teams und Interessenvertreter ein, indem Sie Aufgaben zuweisen und Updates freigeben

Passen Sie Zeitpläne an, weisen Sie Aufgaben neu zu und aktualisieren Sie den Status, während sich Ihr Projekt weiterentwickelt, um Klarheit und Fokus zu bewahren

Mit der Vorlage für die Tabellenkalkulation von ClickUp können Sie außerdem wichtige Informationen, von Kontaktdaten und Kaufhistorien bis hin zu Metriken für das Engagement und Kommunikationsprotokollen, an einem einheitlichen, zugänglichen Speicherort sammeln und zentralisieren. Sie können Ihre Kundendaten mithilfe mehrerer Ansichten und Status organisieren und segmentieren, um Kundenreisen nachzuverfolgen, Trends zu erkennen und Beziehungen zu verwalten. Letztendlich ist diese Vorlage für Tabellenkalkulationen ein Allzweck-Tool, das Ihnen dabei hilft, bessere Entscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben erstellen, die eng mit Ihren Daten verbunden sind. Jede Aufgabe enthält benutzerdefinierte Felder, Status, Abhängigkeiten und sogar verknüpfte Dokumente oder Tabellen.

ClickUp chatten

Machen Sie Ankündigungen im ClickUp Chat und sorgen Sie dafür, dass Ihr Team auf derselben Seite steht

Mit Features wie ClickUp Chat können Sie Aufgaben aktualisieren und Daten ändern und gleichzeitig zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps, die isoliert arbeiten, ist ClickUp Chat in Ihren Workflow für das Projektmanagement integriert.

Sie können Aufgaben besprechen, Aktualisierungen freigeben und auf bestimmte Projekte oder Dokumente verweisen, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

olivia Wheeler, CEO von Acton Circle, sagt, dass sie von Notion zu ClickUp gewechselt sind:*

Bevor ich ClickUp verwendet habe, hatte ich Schwierigkeiten, eine Plattform zu finden, die mit meinem wachsenden Team mithalten konnte. Ich habe Hive App, Notion, Asana, Basecamp und Wrike ausprobiert, aber keine davon war so benutzerfreundlich UND ansprechend gestaltet.

Bevor ich ClickUp verwendet habe, hatte ich Schwierigkeiten, eine Plattform zu finden, die mit meinem wachsenden Team mithalten konnte. Ich habe Hive App, Notion, Asana, Basecamp und Wrike ausprobiert, aber keine davon war so benutzerfreundlich UND ansprechend gestaltet.

Erstellen Sie Ihre Datenbank in ClickUp, um die Verwaltung abzuschließen

Wenn Ihr komplexes Projektmanagement und die Nachverfolgung von Aufgaben erweitert werden müssen, können die wertvollen Features von Notion trostlos oder unerfüllend wirken.

Es fehlen fortgeschrittene Funktionen für die Datenbank wie komplexe Berichterstellung, umfassende Automatisierung und Skalierbarkeit für das Datenmanagement auf Unternehmensebene.

Während sich Notion bei der Verwaltung von Aufgaben und Workflows fragmentiert anfühlen kann, vereint ClickUp diese Funktionen in einem einzigen Ökosystem. Diese Integration bedeutet, dass Aufgaben, Daten und Kommunikation an einem Ort koexistieren, sodass nicht mehr zwischen verschiedenen tools gewechselt werden muss. Worauf warten Sie also noch?

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und probieren Sie es aus!