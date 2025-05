Notion vs. Asana: Welches Tool für mehr Produktivität ist besser?

Da Projekte immer komplexer werden, kann die Wahl des richtigen Tools für die Produktivität über den Erfolg Ihres Teams entscheiden.

Zwei große Akteure tauchen immer wieder in Unterhaltungen auf: Notion und Asana. Beide versprechen, Ihre Arbeit zu verändern, aber sie nähern sich der Produktivität aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Notion kombiniert Flexibilität mit einer leistungsstarken Funktion für Notizen und ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Dashboards, Datenbanken und gemeinsam genutzte Dokumente zu erstellen. Asana hingegen zeichnet sich durch eine hervorragende Verwaltung von Aufgaben aus und bietet Teams zuverlässige Funktionen für die Nachverfolgung, Berichterstellung und Integration.

Welches verdient Ihre Aufmerksamkeit? Nun, das hängt davon ab, wonach Sie suchen.

In diesem Blog werden wir die Stärken und Schwächen von Notion und Asana untersuchen und Ihnen bei der Entscheidung helfen, welches Tool zur Steigerung der Produktivität letztendlich den Anforderungen Ihres Teams am besten gerecht wird.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Schlüsselunterschiede zwischen Notion, Asana und ClickUp, der Alles-in-einer-App für die Arbeit und der besten Alternative zu Notion und Asana: Feature Notion Asana ClickUp Workspace-Typ Flexibler Workspace für Notizen, Pläne und Aufgaben Strukturiertes Tool für das Projektmanagement Kombiniert die Flexibilität von Notion mit der Automatisierung von Asana Organisation von Projekten Dashboards, Kanban-Boards, verschachtelte Seiten Aufgaben, Unteraufgaben, Abhängigkeiten Boards, Zeitleisten, Whiteboards, Dashboards KI-Fähigkeiten Zusammenfassung, Entwurf, Automatisierung von Aufgaben für Administratoren KI-Zusammenfassungen, intelligente Vorschläge, Automatisierung ClickUp Brain wandelt Chats/E-Mails in Aufgaben um Aufgabenverwaltung Aufgaben zuweisen, Fortschritte nachverfolgen Zuweisen, Priorisieren und Automatisieren von Aufgaben Automatisierung von Updates, Verwaltung von Fristen, Umverteilung von Workloads Integrationen Slack, Google Drive und andere Slack, Salesforce und andere über 1.000 Apps, darunter Slack und Google Drive Berichterstellung Manuelle Dashboards Integrierte Berichte Fortgeschrittene Dashboards, agile Berichterstellung Zusammenarbeit Grundlegende Funktionen zum Kommentieren und Freigeben von Seiten Echtzeit-Nachrichten, Kommentare, Dateien freigeben Chatten, kommentieren, Bearbeitung in Echtzeit Preisgestaltung Free-Plan; kostenpflichtig ab 10 $/Benutzer/Monat Free-Plan; kostenpflichtig ab 10,99 $/Benutzer/Monat Free Forever; Paid starts at $7/Benutzer/Monat (Unlimited)

Was ist Notion?

via Notion

Laut Notion ist es "ein einziger Space, in dem Sie denken, schreiben und Pläne schmieden können. " Ob Sie Ideen festhalten, Projekte verwalten oder ein ganzes Unternehmen leiten, Notion bietet die Flexibilität, dies auf die von Ihnen gewünschte Weise zu tun.

Ein Benutzer von Notion bezeichnet es als " zweites Gehirn". Das liegt daran, dass Notion auf unterschiedliche Weise dazu beiträgt, die Workflows zu vereinfachen, indem es Notizen, Aufgabenverwaltung und Projektplanung kombiniert:

Speichern Sie Forschungsmaterialien, Transkripte und Interviews mit Benutzern

Gewinnen Sie mithilfe von KI Erkenntnisse

Organisieren und strukturieren Sie Informationen mit verschachtelten Seiten

Automatisierung von Aufgaben wie Zusammenfassungen und E-Mails zur Nachverfolgung

Features von Notion

Hier sind einige der nützlichsten Features von Notion, die besonders hervorstechen:

Feature Nr. 1: Anpassbare Workspaces, die tatsächlich funktionieren

via Notion

In einer Welt, in der es nur Einheitslösungen für die Produktivität gibt, ist Notion eher eine Plattform, mit der Sie Ihr eigenes Projektmanagement aufbauen können. Benutzer können Projekte erstellen, Aufgaben verwalten und ihre eigenen Dashboards mit Datenbanken, Kanban-Boards und Listen mit zu erledigenden Aufgaben entwerfen.

Feature Nr. 2: Ein zweites Gehirn für Notizen und Wissensmanagement

Wenn Ihr Gehirn im Grunde aus 72 geöffneten Registerkarten im Browser besteht, bietet Notion einen einheitlichen Workspace, in dem Sie Notizen machen, Recherchen speichern und alles ordentlich organisieren können. Von UX-Designern, die Forschungsprotokolle speichern, bis hin zu Autoren, die ganze Romane planen, lieben Benutzer die einfache Organisation und Abfrage von Informationen mit verschachtelten Seiten und Datenbanken.

Feature Nr. 3: Notion KI: Der integrierte Produktivitätsassistent von Notion

via Notion

Zusammenfassungen machen unser Leben einfacher. Notion KI hilft dabei, indem es Dokumente zusammenfasst, Inhalte entwirft, Berichte erstellt und die Automatisierung von E-Mails zur Nachverfolgung ermöglicht. Diese Tools sind darauf ausgelegt, alltägliche Schreib- und organisatorische Aufgaben innerhalb eines Workspace für Projekte zu unterstützen.

Feature Nr. 4: Nahtlose Zusammenarbeit für mehrere Mitglieder eines Teams

via Notion

Notion ist auf Zusammenarbeit ausgelegt. Teams können Aufgaben zuweisen, den Fortschritt von Projekten nachverfolgen und auf einfache Weise an einem Ort kommunizieren. Ganz gleich, ob Sie mehrere Projekte oder ein ganzes Unternehmen verwalten, Notion unterstützt Sie mit Echtzeit-Updates und freigegebenen Vorlagen.

Es ist schwierig, mit einem Tool für mehr Produktivität zu arbeiten, das nicht gut mit anderen Tools zusammenarbeitet. Notion lässt sich in Google Drive, Slack und andere Tools für mehr Produktivität integrieren und sorgt so dafür, dass Ihr Team keine Zeit mit dem Wechsel zwischen Apps verschwendet, nur um die Arbeit zu erledigen.

Notion-Preise

Notion bietet eine Reihe von Plänen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Hier ist eine Aufschlüsselung:

Free

Plus : 10 $/Monat pro Benutzer

Business : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

📮 ClickUp Insight: Praktisch Ihre gesamte Belegschaft ertrinkt in unnötigen Informationen 92 % der Wissensarbeiter riskieren den Verlust von Schlüsselentscheidungen, die in verstreuten Chats, überfüllten Posteingängen und endlosen Tabellenkalkulationen vergraben sind. Ohne ein zentralisiertes System zur Erfassung und Nachverfolgung dieser Entscheidungen verschwinden wertvolle Erkenntnisse über das Geschäft in der digitalen Leere. Mit dem Aufgabenmanagement von ClickUp wird sichergestellt, dass dies nie passiert – Chats, Kommentare, Dokumente und E-Mails lassen sich mit nur einem Klick sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Was ist Asana?

Die Mission von Asana ist einfach: "Die Arbeit an Asana ist eine Gelegenheit, die Probleme rund um die "Arbeit rund um die Arbeit" für Teams überall zu lösen, was bedeutet, dass wir an all diesen Formen des Fortschritts teilhaben können, anstatt uns nur auf eine zu konzentrieren."

via Asana

Diese Werte manifestieren sich in den folgenden Features, die Asana bietet:

Aufgaben zuweisen, Fristen setzen und Fortschritte in Teams nachverfolgen

Unterteilen Sie komplexe Projekte in Aufgaben und Unteraufgaben

Organisieren Sie Ihre Arbeit mithilfe von Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Tools für die Zusammenarbeit

Verwenden Sie den integrierten Kalender und die Benachrichtigungen, um den Zeitplan einzuhalten

Integration mit Apps wie Salesforce und Slack

Features von Asana

Hier ist eine Übersicht über die beliebtesten (und nützlichsten) Features von Asana:

Feature Nr. 1: Aufgabenverwaltung, die alles (und jeden) auf Kurs hält

via Asana

Asana bietet ein Aufgabenmanagementsystem, mit dem Teams Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und Fortschritte nachverfolgen können – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu einigen herkömmlichen Tools für das Projektmanagement können Aufgaben in Asana in mehreren Projekten enthalten sein, sodass verschiedene Teams zusammenarbeiten können, ohne dass Arbeit doppelt erledigt wird.

Feature Nr. 2: Automatisierung von Workflows, die Ihnen Zeit spart

via Asana

Mit den Features zur Automatisierung von Asana können Teams Regeln und Auslöser einrichten, die Aufgaben automatisch verschieben, Teammitglieder zuweisen und Erinnerungen senden.

Feature Nr. 3: Mehrere Ansichten für Projekte für ultimative Flexibilität

via Asana

Asana bietet mehrere Möglichkeiten zur Ansicht von Projektdaten, darunter Listenansicht, Kanban-Boards, Kalenderansicht und Zeitleisten im Gantt-Stil. Ganz gleich, ob Sie ein visueller Planer oder ein Liebhaber strukturierter Listen sind, mit Asana können Sie Projekte auf die für Sie am besten geeignete Weise nachverfolgen.

Feature Nr. 4: Nahtlose Zusammenarbeit im Team

Asana bietet einen kollaborativen Workspace, in dem Mitglieder eines Teams Aufgaben kommentieren, Dateien als Anhang hinzufügen und Teamkollegen in Echtzeit mit Tags versehen können. Benutzer schätzen es, dass sie Aufgaben direkt per E-Mail an Asana senden und sie in Tools wie Google Drive, Slack und Salesforce integrieren können, was Asana zu einem echten All-in-One-Workspace macht.

Feature Nr. 5: Anpassbare Dashboards und Berichterstellung

via Asana

Möchten Sie wissen, wie sich der Fortschritt Ihres Projekts gestaltet? Asana bietet anpassbare Dashboards und fortschrittliche Tools zur Berichterstellung, mit denen Sie die Schlüsselmetriken des Projektmanagements verfolgen können. So erhalten Projektmanager ein klares Bild von Abhängigkeiten, anstehenden Fristen und der Verteilung des Workloads – damit das Team auf nichts unvorbereitet ist.

Asana-Preise

Asana bietet mehrere Pläne für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen an. Hier sind alle Pläne:

Personal : Free

Starter : 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion vs. Asana: Vergleich der Features

Sowohl Notion als auch Asana bieten leistungsstarke Funktionen für Produktivität und solides Projektmanagement, aber sie gehen Organisation und Zusammenarbeit unterschiedlich an.

Lassen Sie uns die Schlüssel-Features aufschlüsseln und sehen, welches Tool die Nase vorn hat.

Feature Nr. 1: Projekt- und Aufgabenmanagement

Asana zeichnet sich durch strukturiertes Aufgabenmanagement mit Kanban-Boards, Listen und Ansichten in Form von Zeitleisten aus, wodurch sich Aufgaben einfach zuweisen, Abhängigkeiten festlegen und Fortschritte nachverfolgen lassen.

Notion hingegen bietet anpassbare Workspaces mit eingebetteten Datenbanken, die als Listen mit zu erledigenden Aufgaben, Boards für Aufgaben und Wissenszentren fungieren können. Es fehlt jedoch die in Asana integrierte Automatisierung für Abhängigkeiten von Aufgaben und Erinnerungen.

🏆 Gewinner: Asana

Feature Nr. 2: Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

Mit Notion können Teams in Echtzeit an Dokumenten, Wikis und Datenbanken zusammenarbeiten. Sie können Mitglieder des Teams mit Tags versehen, Kommentare hinterlassen und freigegebene Vorlagen integrieren.

Asana verbessert die Zusammenarbeit durch integrierte Nachrichten, Videoaufzeichnungen, Kommentare zu Aufgaben und Benachrichtigungen in Echtzeit. Teams können auch Aktualisierungen automatisieren, um sicherzustellen, dass alle ohne zusätzlichen manuellen Aufwand synchronisiert bleiben.

🏆 Gewinner: Asana

Feature Nr. 3: Benutzerdefiniert und flexibel

Notion ist unübertroffen flexibel – Benutzer können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, Tabellen einbetten und einzigartige Workflows entwerfen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie können Ihre gesamte Arbeit so strukturieren, wie Sie es möchten.

Im Gegensatz zu Notion ist Asana starrer und hat eine steilere Lernkurve, die mit strukturierten Vorlagen für Projekte, Automatisierung und Tools zur Berichterstellung einhergeht, wodurch es einfacher zu skalieren ist, ohne dass ein manuelles Setup erforderlich ist.

🏆 Gewinner: Notion

Feature Nr. 4: Automatisierung und KI-Funktionen

Notion KI konzentriert sich mehr auf die Erstellung von Inhalten als auf die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Es ist hervorragend geeignet, um Notizen zusammenzufassen, Ideen zu generieren und Informationen zu organisieren, aber es bietet nicht das gleiche Maß an Automatisierung von Arbeitsabläufen wie Asana.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden!

Feature Nr. 5: Berichterstellung und Analyse

Asana bietet leistungsstarke Tools zur Automatisierung, mit denen Benutzer wiederkehrende Aufgaben, Abhängigkeiten, benutzerdefinierte Workflows und regelbasierte Auslöser festlegen können. Es enthält auch Asana Intelligence (KI-gestützte Erkenntnisse), das intelligentere Ziele vorschlagen, Aufgaben zusammenfassen und Empfehlungen für Projekte geben kann.

Asana bietet fortschrittliche Tools zur Berichterstellung wie benutzerdefinierte Dashboards, Echtzeit-Verfolgung des Fortschritts, Workload-Management und Berichte in Form von Zeitleisten. Teams können Engpässe visualisieren und Workloads auf der Grundlage von Erkenntnissen anpassen.

Notion verfügt nicht über integrierte Tools zur Berichterstellung, aber Benutzer können benutzerdefinierte Dashboards mit verknüpften Datenbanken, Fortschrittsverfolgern und Diagrammen erstellen. Im Gegensatz zum sofort einsatzbereiten Berichterstellungssystem von Asana erfordert die Einrichtung von Analysen in Notion jedoch eine manuelle Konfiguration.

🏆 Gewinner: Asana

Notion vs. Asana auf Reddit

Beim Vergleich von Notion und Asana bietet das Feedback der Benutzer von Reddit wertvolle Einblicke in die tatsächliche Nutzung, die Begeisterung oder die Probleme mit diesen tools.

Zunächst einmal schätzen Benutzer die Flexibilität von Notion und die Möglichkeit, mehrere Workspaces in einem System zu integrieren. Ein Benutzer hat dies wie folgt ausgedrückt:

Notion hat es geschafft, ein leistungsstarkes Tool zu entwickeln, mit dem ich das, was in meinem Kopf ist, widerspiegeln kann. Ich kann super detailliert und strukturiert vorgehen, eine Abladefläche, ein Kanban-Board oder ein Wiki haben, alles am selben Ort und zur selben Zeit.

Es gibt jedoch Bewertungen, in denen Benutzer freigeben, dass sie sich von den endlosen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von Notion überfordert fühlen und mehr Zeit mit der Einrichtung ihres Systems verbringen, als mit dem Abschließen von Aufgaben.

Aufgrund der unendlichen Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung bleibt mir wirklich keine Zeit mehr, die Dinge auf meiner schönen Liste zu erledigen.

In der Zwischenzeit schätzen Benutzer von Asana, insbesondere diejenigen, die eine strukturierte Liste mit Aufgaben und starken Funktionen für Mobilgeräte benötigen, die persönliche Verwaltung von Aufgaben.

Ich persönlich bevorzuge Asana für mein persönliches Management. Außerhalb meines Vollzeitjobs habe ich immer eine Million Dinge gleichzeitig am Laufen, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es geschafft habe, bevor ich Asana gefunden habe.

Aber genau wie bei Notion gibt es auch bei Asana Kritiker, die von der Komplexität des Tools, dem Fehlen klarer Best Practices und dem eingeschränkten Kundensupport frustriert sind.

Nach anderthalb Jahren mit Asana Business haben wir in Asana ein Epic ERP für unser Unternehmen aufgebaut. Es war eine Lernkurve, herauszufinden, wie man diese Plattform nutzt, weil es keinen Leitfaden für Best Practices gibt.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Notion vs. Asana

Notion und Asana sind Tools für mehr Produktivität, die bereits Tausende von Benutzern überzeugt haben.

Sie weisen jedoch jeweils Lücken auf: 📌 Notion eignet sich hervorragend für Brainstorming, die Generierung von Inhalten durch KI, strukturierte Seiten und benutzerdefinierte Dashboards zur Produktivität. Es fehlt jedoch eine fortgeschrittene Automatisierung und die Möglichkeit, den Workload des Teams zu verfolgen. 📌 Asana eignet sich hervorragend für die Automatisierung von Workflows. Es hilft Managern zu erkennen, wer mit Arbeit überlastet ist, verteilt Aufgaben neu und ermöglicht deren Nachverfolgung. Außerdem bietet es eine umfassende Integration mit Tools für Unternehmen wie Salesforce, Tableau und Power BI. Allerdings fehlt es an der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die Notion bietet.

Diese fehlenden Features führen zu Produktivitätslücken, aber ClickUp – die App für die Arbeit, die einfach alles bietet – schließt sie perfekt!

Und Reddit-Benutzer scheinen dem zuzustimmen:

Ich finde, dass ClickUp ziemlich gut funktioniert. Es ist viel flexibler als Asana, aber mein Lieblingsvorteil ist, dass es mehrere Mitarbeiter für Aufgaben gibt, was die Zusammenarbeit bei Aufgaben noch einfacher macht.

Mit ClickUp erhalten Sie Produktivität, Projektmanagement und Zusammenarbeitstools, die alle in einer Plattform integriert sind. Sehen wir uns kurz an, was Sie mit ClickUp erledigen können.

ClickUp's One Up #1: KI-gestütztes Projektmanagement

Sie leiten eine Produkteinführung mit mehreren Teams, Fristen und Abhängigkeiten. Normalerweise verbringen Teams für das Projektmanagement Stunden mit der Koordination von Aufgaben, der Nachverfolgung von Fortschritten und dem Versenden von Updates.

Mit ClickUp Aufgaben geschieht dies alles automatisch.

✅ Das System analysiert die Workloads der Teams und verteilt Aufgaben neu – niemand wird überlastet

✅ KI erkennt Verzögerungen oder Engpässe und passt die Fristen dynamisch an, um den Überblick zu behalten

✅ Status-Updates? ClickUp schreibt sie für Sie auf der Grundlage von Echtzeit-Daten aus Projekten

✅ Visualisiert Zeitleisten, verfolgt Abhängigkeiten und passt Fristen in Echtzeit an

*Von strukturierten Listen bis hin zu dynamischen Whiteboards – mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp, einschließlich ClickUp Aufgabe, behalten Sie den Überblick

Mit integrierten Automatisierungen können sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Mitgliedern zum Team, die Aktualisierung von Status oder das Auslösen von Benachrichtigungen ohne einen Finger zu rühren ausgeführt werden. Noch besser? Sie können die Übermittlung von Formularen sofort in Aufgaben umwandeln.

Um Burnout vorzubeugen, gleicht die Workload-Ansicht von ClickUp die Aufgaben im gesamten Team aus, während die Dashboards von ClickUp Echtzeit-Einblicke in KPIs, den Stand des Budgets und Zeitleisten bieten.

Tatsächlich können Sie mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp die erwähnten Features ohne Vorbereitung und Schulung erleben.

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie dafür, dass alles miteinander verbunden ist, damit Teams nahtlos zusammenarbeiten können – mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp

Große, funktionsübergreifende Projekte auf Kurs zu halten, ist eine Herausforderung, wenn Teams über verschiedene Tools verstreut sind und die Kommunikation zusammenbricht. Diese Vorlage ist sich dieser Herausforderung bewusst und zentralisiert unbegrenzt viele Aufgaben, Zeitleisten und Zusammenarbeit an einem Ort.

Mit klaren Workflows und automatisierter Nachverfolgung bleiben Teams auf dem Laufenden und es ist unmöglich, Termine zu verpassen.

ClickUp's One Up #2: KI-gestützte Dokumente, die ausgeführt werden

Notion eignet sich hervorragend für die Dokumentation – aber statische Seiten bringen Projekte nicht voran. Idealerweise sollten sie mit der Arbeit verbunden sein und die Ausführung automatisieren.

ClickUp Docs ist intelligent, handlungsorientiert und tief in Ihren Workflow integriert.

✅ Erstellen Sie strukturierte Dokumente, Wikis und SOPs in Sekundenschnelle

✅ Markieren Sie einen beliebigen Text und wandeln Sie ihn sofort in eine zuweisbare, nachverfolgbare Aufgabe um

✅ Gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinterlassen und KI-generierte Zusammenfassungen von Diskussionen erhalten

✅ Verknüpfen Sie Pläne für Projekte direkt mit Aufgaben, Automatisierungen und Dashboards

Zentralisieren Sie alle Ihre Informationen für einfachen Zugriff, Zusammenarbeit und Ausführung innerhalb Ihrer Workflows mit ClickUp Docs

Dies sind nur die grundlegenden Funktionen – ClickUp Docs bietet noch mehr.

Verwenden Sie Vorlagen, verschachtelte Seiten und umfangreiche Formate mit /Slash-Befehlen, um schnell alles von einer Roadmap bis hin zu einem Kunden-Playbook zu erstellen. Verwenden Sie per Drag-and-Drop Tabellen, betten Sie Lesezeichen ein, fügen Sie Diagramme hinzu und erstellen Sie Schaltflächen, um Benutzer durch interaktive Inhalte zu führen. Und mit dem Fokusmodus wird das Schreiben ohne Ablenkung zum Kinderspiel.

Alles in ClickUp Docs ist durchsuchbar, sicher und einfach freizugeben – egal, ob Sie privat, mit einem Team oder mit externen Clients arbeiten. Und dank des "Docs Hub" bleibt Ihre gesamte Bibliothek mit Seiten, Vorlagen und Ressourcen organisiert und sofort zugänglich.

Wenn Sie jedoch als Projektmanager sofort loslegen möchten, können Sie sich die Vorlage für den Projektmanagement-Zeitplan von ClickUp ansehen. Sie vereinfacht die Planung durch eine klare Zeitleiste, strukturierte Listen mit Aufgaben und eine Nachverfolgung in Echtzeit, um Projekte zu organisieren und im Zeitplan zu halten.

ClickUp's One Up #3: ClickUp's AI capabilities

Wir haben KI bereits ein wenig besprochen, aber lassen Sie uns tiefer gehen, um ihre Anwendungsfälle und Auswirkungen zu verstehen. Andere KI-Tools generieren in der Regel nur Inhalte. ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter – es setzt Inhalte in die Tat um.

Nehmen wir an, Ihr Team für Marketing entwickelt eine neue Kampagnenstrategie.

In Notion würden Sie Ideen in ein Dokument eingeben.

In Asana würden Sie Aufgaben manuell erstellen.

In ClickUp? Sie schreiben einmal, und KI erledigt den Rest.

✅ ClickUp erstellt sofort eine Kampagnenübersicht mit Zielen, Zeitleisten und Schlüsselleistungen

✅ KI wandelt Strategiepunkte in Elemente um und weist sie den richtigen Mitgliedern des Teams zu

Mit ClickUp Brain können Sie lange Dokumente, Threads und Berichte schnell in prägnante, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln

Sie werden die Wirkung von ClickUp Brain erst richtig spüren, wenn Sie es in Aktion sehen. Zunächst einmal erhalten Sie mehr als nur intelligente Vorschläge. Sie erhalten ein neuronales Netzwerk, das Ihren Arbeitsbereich versteht.

Stellen Sie Fragen wie "Was gibt es Neues zur Werbekampagne im dritten Quartal?" oder "Wer ist für die SEO-Prüfung verantwortlich?" – und erhalten Sie sofort kontextbezogene Antworten.

Darüber hinaus verändert ClickUp Brain die Art und Weise, wie Teams mit ihrer Arbeit interagieren, durch Funktionen wie die Umwandlung von Sprache in Text, die automatische Blockierung von Zeit und einen integrierten Schreibassistenten, der Rechtschreibung und Ton überprüft.

Warum Aufgaben in zwei Apps verwalten, wenn ClickUp das in einer erledigt?

Die Verwaltung von Projekten über mehrere Apps hinweg ist ein Produktivitätskiller. Benutzer von ClickUp kennen dieses Problem nur zu gut, und genau aus diesem Grund haben sie den Wechsel vollzogen. Andrea Park, Koordinatorin für den Geschäftsbetrieb bei Spekit, bringt es am besten auf den Punkt:

ClickUp war die beste Lösung für uns, weil es mehrere Tools für das Projektmanagement in einem vereint. Von Mindmaps über Dokumente bis hin zu Sprints ist ClickUp ein dynamisches Tool, das die Anforderungen jeder Abteilung an das Aufgabenmanagement organisiert und Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen schafft.

Anstatt zwischen Notion für Notizen, Asana für Aufgaben und anderen Apps für die Berichterstattung hin und her zu springen, verwenden Sie ClickUp, ein spezielles Projektmanagement-Tool, das alles unter einem Dach vereint. Mit über 15 Arbeitsansichten, integrierter KI-Automatisierung und umfassenden Integrationen vereinfacht es die Aufgabenverwaltung, Zielverfolgung, Teamzusammenarbeit und Berichterstattung.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto und verbinden Sie Ihre Mitarbeiter, Inhalte und Tools in einem intelligenten System mit ClickUp.