Die 10 besten KI-Tools für die Anforderungserfassung für Erfolg im Jahr 2025

Jedes wichtige Projekt – ob privat oder beruflich – beginnt mit einem entscheidenden Schritt: der Liste der Anforderungen. Was ist zu erledigen? Was ist der nächste Schritt? Diese Fragen definieren den Prozess des Anforderungsmanagements, bei dem Klarheit über den Erfolg oder Misserfolg von Projekten entscheidet.

So knifflig dieser Teil auch klingen mag, KI-Tools für die Anforderungserfassung machen den Prozess einfacher denn je. Von der Identifizierung von Mustern in Verlaufsdaten von Projekten bis hin zur Übersetzung von Anforderungen in umsetzbare Formate – diese Tools erledigen den Großteil der Arbeit für Sie.

Vergleichen wir die besten KI-Tools für das Anforderungsmanagement auf dem Markt, um die perfekte Lösung für Sie und Ihr Team zu finden.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Liste der besten KI-Tools für die Anforderungserfassung, die Routinearbeiten automatisieren: ClickUp: Am besten für KI-gestütztes Anforderungsmanagement

IBM Engineering Requirements Management : Am besten für komplexe technische Projekte geeignet

Visure-Anforderungen : Am besten für KI-gestützte Compliance und Rückverfolgbarkeit

aqua : Am besten für KI-gestütztes Test- und Anforderungsmanagement

Notion : Am besten für eine flexible und anpassbare Produktivität geeignet

Tara AI : Am besten für KI-gestützte Produktentwicklung und Aufgabenverwaltung geeignet

Gluecharm : Am besten für die KI-gestützte Erfassung von Anforderungen und technische Dokumentation geeignet

Dovetail : Am besten für KI-gestützte Kundeneinblicke und Forschungsanalysen geeignet

WriteMyPrd : Am besten für KI-gestützte Feedback-Analysen und Produktinformationen geeignet

ReqSuite® RM: Am besten für anpassbares und strukturiertes Anforderungsmanagement

Okay, ich sage es einfach: Die Erfassung von Anforderungen ist schrecklich. Ich habe gerade ein Jahrzehnt in verschiedenen Rollen als Leiter, Architekt und Manager hinter mir, und Anforderungen waren all die Jahre der Fluch meiner Arbeit. Entweder stelle ich nicht genug Fragen und übersehe wichtige Details, oder ich übertreibe es und die Beteiligten gehen meinen Anrufen aus dem Weg.

Dieser Reddit-Benutzer beschreibt die Schwierigkeiten des Anforderungsmanagements perfekt. Es ist ein ständiges Tauziehen.

Leider haben sie noch nicht die Leistungsfähigkeit von KI erlebt. Wenn sich die Erfassung von Anforderungen für ein Projekt für Sie wie Raketenwissenschaft anfühlt, können KI-Tools Folgendes für Sie tun:

📌 Traditionell bedeutete die Extraktion von Schlüsselanforderungen die manuelle Überprüfung von Interviews, E-Mails und Notizen. Die KI-gestützte Verarbeitung natürlicher Sprache automatisiert dies jedoch durch die sofortige Identifizierung und Strukturierung der wichtigsten Anforderungen eines Projekts

📌 Das Feedback von Stakeholdern ist oft uneinheitlich und kommt verspätet, aber KI-gestützte Tools vereinfachen die Zusammenarbeit durch automatisierte Umfragen, strukturierte Interviews und Zusammenarbeit in Echtzeit

📌 Traditionell stützten sich Teams auf langwierige, schwer verständliche Anforderungen in Textform. KI-basierte Visualisierungstools wandeln diese jedoch in klare Diagramme, Mindmaps und Prozessabläufe um, die das Verständnis erleichtern

Und das sind nur einige Anwendungsfälle. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor.

💡 Profi-Tipp: Ein Projekt ohne angemessene Anforderungen in Angriff zu nehmen, ist wie ein Haus ohne Bauplan zu bauen – riskant und teuer. Lesen Sie unseren Blog zum Thema Anforderungsanalyse, um zu erfahren, wie Sie es von Anfang an richtig machen!

Lassen Sie uns diese KI-Tools testen. Welche Features bieten sie und halten die Bewertungen der Benutzer, was sie versprechen?

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes Anforderungsmanagement geeignet)

ClickUp, die Alles-in-Einem-App für die Arbeit, zentralisiert nicht nur das Projektmanagement, das Freigeben von Wissen und Unterhaltungen im Team, sondern verfügt auch über leistungsstarke, KI-gesteuerte Features, die das Anforderungsmanagement erheblich verbessern.

Diese KI-Funktionen ermöglichen es Ihnen, Prozesse zu optimieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, wodurch sich Projektanforderungen einfacher erfassen und effizient verwalten lassen.

Dokumentation und Aufgabenverwaltung

Verwenden Sie ClickUp AI, das das leistungsstarke ClickUp Brain enthält, um Anforderungsdokumente zu erstellen, Beiträge von Interessengruppen zusammenzufassen und Elemente für Maßnahmen zu generieren. Dies reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für eine klare Dokumentation.

Erhalten Sie sofort Informationen, indem Sie einfach Fragen an ClickUp Brain stellen

Mit benutzerdefinierten Feldern für KI können Sie Aufgaben einfach zusammenfassen, Fortschritte nachverfolgen, Inhalte übersetzen und Elemente für Maßnahmen erstellen. Diese Felder können an Ihren Prozess für das Anforderungsmanagement angepasst werden, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Informationen erfasst werden und leicht zugänglich sind.

Wissensmanagement-Integration

Zentralisieren Sie Ihre Richtlinien und Anforderungen für Projekte mit ClickUp Docs und Wikis. Dank KI können Sie benötigte Informationen schnell suchen, zusammenfassen und abrufen und so sicherstellen, dass Ihr Team über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleibt.

1️⃣ Speichern Sie alle Anforderungsdokumentationen an einem Ort mit Berechtigungen für Mitglieder des Teams

2️⃣ Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit , damit die Beteiligten Änderungen gleichzeitig bearbeiten und nachverfolgen können

3️⃣ Weisen Sie Kommentare als umsetzbare Aufgaben zu und stellen Sie so sicher, dass Folgemaßnahmen nicht übersehen werden

Speichern Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Projekt an einem Ort, damit Teams über ClickUp Docs einfach darauf zugreifen können

Automatisierungen und verbundene Suche

Automatisieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp Automatisierungen, um den Prozess des Anforderungsmanagements zu optimieren. Verwenden Sie außerdem ClickUp Connected Search, um verwandte Dokumente oder Aufgaben in integrierten Tools wie Google Drive zu finden, damit Ihnen keine Anforderung entgeht.

Zusammenarbeit und Kommunikation

Arbeiten Sie mithilfe der Features für Chat und Dokumente von ClickUp in Echtzeit an Ihren Anforderungen zusammen. KI kann dabei helfen, Diskussionen zusammenzufassen und Elemente für Maßnahmen zu identifizieren, um die Synchronisierung aller Beteiligten zu gewährleisten.

Wenn Ihnen das zu viel erscheint (was es sein kann, besonders wenn Sie neu in diesem Prozess sind), macht die Vorlage für die Anforderungserfassung von ClickUp einen großen Unterschied.

Halten Sie Ihre Teams auf dem Laufenden, minimieren Sie Nacharbeiten und legen Sie mit der Vorlage für die Anforderungserfassung von ClickUp den Grundstein für den Erfolg Ihres Projekts

Mit dieser Vorlage können Sie die Bedürfnisse der Stakeholder erfassen, organisieren und klären und sicherstellen, dass alle Anforderungen des Projekts vor Beginn der Ausführung definiert und genehmigt werden.

Eine weitere nützliche Vorlage, die Sie sich merken sollten, ist die ClickUp-Vorlage für Dokumente zu Produktanforderungen.

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für Dokumente zu Produktanforderungen von ClickUp vermittelt denjenigen, die die Arbeit ausführen, klar die Prioritäten

Definieren Sie anhand dieses Dokuments das "Wer", "Was", "Warum", "Wann" und "Wie" bei der Entwicklung eines Produkts oder Features. Da sich Anforderungen weiterentwickeln, sollten Sie damit rechnen, das PRD während des gesamten Softwareentwicklungszyklus zu aktualisieren, sobald neue Erkenntnisse auftauchen. Diese ClickUp-Vorlage stellt die Abstimmung zwischen Produkt-, Design- und Entwicklungsteams sicher.

Mit ClickUp wird die Verwaltung von Anforderungen zum Kinderspiel!

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie mithilfe von ClickUp-Integrationen eine Verbindung zu über 1.000+ Tools her, darunter Zapier, Slack und Zoom, sodass Ihr gesamter Anforderungsmanagementprozess an einem Ort stattfindet – ohne dass Sie zwischen Registerkarten wechseln müssen.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie die Anforderungen für Ihr Projekt sofort , indem Sie ClickUp Brain fragen, wodurch die Notwendigkeit für E-Mails hin und her entfällt

Konvertieren Sie von KI generierte Erkenntnisse direkt in ClickUp-Dokumente, um alle Anforderungen in einem strukturierten, zugänglichen Format zu zentralisieren

Automatisieren Sie Aufgaben, Status-Updates und Benachrichtigungen von Interessengruppen mit ClickUp Automatisierungen, um Projekte voranzutreiben

die Anforderungen des Projekts visuell zu kartieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Umfang des Projekts informiert sind Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , umund sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Umfang des Projekts informiert sind

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen wie die Vorlage zur Anforderungserfassung und die Vorlage für Dokumente zu Produktanforderungen, um die Bedürfnisse der Stakeholder effizient zu strukturieren und zu dokumentieren

Limits von ClickUp

Limitierte erweiterte Features in der mobilen App, sodass einige Funktionen nur auf dem Desktop verfügbar sind

Für neue Benutzer ist eine Lernkurve erforderlich, da die umfangreichen Features überwältigend wirken können

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied des Workspace und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : 4, 7/5, 0 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5, 0 (über 4.000 Bewertungen)

Das sagen Benutzer über ClickUp

ClickUp bietet uns ein klares Bild der Zeitleisten für Produkteinführungen und Sichtbarkeit dafür, wie kleinere Aufgaben zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

💡 Profi-Tipp: Die Verwaltung von Projektanforderungen kann überwältigend sein, insbesondere bei häufigen Änderungen. Die richtige Software für das Anforderungsmanagement hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Lesen Sie unseren Blog über die 15 besten Tools für das Anforderungsmanagement, um die beste Option für Ihr Team zu finden.

2. IBM Engineering Requirements Management (am besten für komplexe technische Projekte geeignet)

via IBM

Bei der Verwaltung von Projektanforderungen in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Verteidigung geht es nicht nur darum, eine Checkliste zu führen – es geht um Compliance, Rückverfolgbarkeit und Risikominimierung.

IBM Engineering Requirements Management, ehemals IBM DOORS, ist ideal für Ihr Team, wenn Sie Wert auf Organisation, Compliance und die Reduzierung von Projektrisiken legen – und das bei gleichzeitiger Integration in komplexe Systeme für eine bessere Kontrolle über die Anforderungen.

Die besten Features von IBM Engineering Requirements Management

Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften durch fortschrittliche Rückverfolgbarkeit und Compliance-Management von der Einführung bis zur Validierung sicher

*strukturieren, filtern und taggen Sie Anforderungen effizient mit einer skalierbaren Datenorganisation für komplexe technische Umgebungen

Ermöglichen Sie die gleichzeitige Bearbeitung und automatisierte Versionierung mit robusten Konfigurationsmanagement-Tools

gewinnen Sie Sichtbarkeit in Bezug auf den Status von Anforderungen, Risiken und Abhängigkeiten mit integrierter Berichterstellung und Dashboards*

Einhaltung von Branchenstandards wie DO-178C, ISO 26262 und FDA-Anforderungen für stark regulierte Branchen

Limits des IBM Engineering Requirements Management

Kämpft mit einer veralteten Benutzeroberfläche, die die Navigation und Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu modernen tools weniger intuitiv macht

Aufgrund der limitierten integrierten Kommunikations-Features wird für die Zusammenarbeit auf externe tools zurückgegriffen

Erfordert umfangreiches Setup und technisches Fachwissen für benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen, was die Implementierung für kleinere Teams erschwert

Preise für IBM Engineering Requirements Management

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Engineering Requirements Management

G2 : 4, 0/5, 0 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über IBM Engineering Requirements Management sagen

ELM hat so viele Vorteile. Als Mitarbeiter einer großen Regierungsbehörde hat CLM Ordnung ins Chaos gebracht und der Führung einen Überblick über den SDLC verschafft. Es bietet eine Rückverfolgbarkeit, die in einem regulierten Umfeld unerlässlich ist.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die agile Anforderungserfassung in Excel und ClickUp

3. Visure-Anforderungen (am besten für KI-gestützte Compliance und Rückverfolgbarkeit geeignet)

via Visure Requirements

Die Einhaltung von Vorschriften ist oft mit einem endlosen Papierkrieg verbunden: Verwaltung sich weiterentwickelnder Standards, Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und Nachweis der Einhaltung bei jedem Schritt.

Visure Requirements vereinfacht diesen Prozess durch die Automatisierung der Rückverfolgbarkeit, die Durchsetzung von Konformitätsprüfungen und die nahtlose Integration in vorhandene technische Tools.

Anstatt stundenlang Änderungen manuell nachzuverfolgen oder Berichterstellungen vorzubereiten, erhalten Teams KI-gestützte Einblicke, strukturierte Workflows und Echtzeit-Sichtbarkeit in den Lebenszyklus jeder Anforderung.

Die besten Features von Visure Requirements

Automatisierung der Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften durch Abgleich der Anforderungen mit Branchenstandards wie ISO 26262, DO-178C und IEC 61508

Stellen Sie eine durchgängige Rückverfolgbarkeit sicher, indem Sie Anforderungen mit Testfällen, Risiken, Fehlern und Quellcode in einer einzigen Plattform verbinden

Identifizieren Sie Compliance-Risiken frühzeitig mit Risiko- und Auswirkungsanalyse-Tools , um Fehlschläge von Projekten zu reduzieren, bevor die Entwicklung beginnt

Verbessern Sie die Qualität der Anforderungen durch KI-gestützte Analysen, die Unstimmigkeiten, Lücken und Unklarheiten aufdecken

Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Workflow durch nahtlose Integration in IBM DOORS, Jira, Microsoft Word/Excel und andere technische tools

Visure-Anforderungen: Limits

Das anfängliche Setup nimmt aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Optionen mehr Zeit in Anspruch, was die Implementierung verzögern kann

Hat eine veraltete Benutzeroberfläche, die nicht so intuitiv ist wie moderne Alternativen

Verlässt sich auf externe tools für die Zusammenarbeit, da eingebaute Features in Echtzeit Diskussionen erschweren

Visure-Anforderungen-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Visure Requirements

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Der Schlüssel zum Erfolg eines Projekts liegt in einer effektiven Planung des Anforderungsmanagements. Erfahren Sie in unserem ultimativen Leitfaden zur Planung des Anforderungsmanagements, wie Sie einen soliden Plan erstellen.

4. aqua (am besten für KI-gestütztes Test- und Anforderungsmanagement geeignet)

via aqua

Die Nachverfolgung von Anforderungen und Tests kann unübersichtlich werden, insbesondere in agilen Teams oder Branchen mit strengen Vorschriften. Das Übersehen eines Schlüsseldetails kann zu Problemen bei der Einhaltung von Vorschriften, Verzögerungen oder kostspieligen Nacharbeiten führen.

aqua vereinfacht dies durch den Einsatz von KI zur Erstellung von PRDs, Benutzergeschichten und Testfällen aus Text, Bildmaterial oder sogar Sprachansagen. aqua verknüpft außerdem Anforderungen automatisch mit Testfällen und gewährleistet so vollständige Rückverfolgbarkeit und Compliance, sodass sich die Teams auf die Erstellung und nicht auf die Nachverfolgung konzentrieren können.

aqua best features

generieren Sie KI-gesteuerte Anforderungen*, indem Sie rohe Notizen, visuelle oder sprachliche Eingaben in strukturierte PRDs, User Stories und Testfälle umwandeln

Stellen Sie die vollständige Nachverfolgbarkeit sicher, indem Sie Anforderungen automatisch mit Testfällen verknüpfen und die Nachverfolgung der Compliance unterstützen

effiziente Verwaltung von Workflows mit Agile Backlog und Kanban Boards*, um das Anforderungs-, Fehler- und Testfallmanagement zu optimieren

Automatisierung plattformübergreifender Tests durch nahtlose Integration in Jira, Jenkins, Selenium, JMeter und REST API

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit bankentauglicher Rückverfolgbarkeit und prüfungsbereiter Dokumentation für stark regulierte Branchen

aqua limitations

Langsame Lernkurve aufgrund der fortschrittlichen Features zur Automatisierung durch KI

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten des Dashboards im Vergleich zu Alternativen für Unternehmen

Neue Benutzer benötigen zusätzliche Schulungen, um die Berichterstellung in vollem Umfang nutzen zu können

aqua pricing

Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen von Aqua

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5, 0 (25+ Bewertungen)

Was Benutzer über aqua sagen

Ich würde sagen, es ist die kollaborative Natur von aqua. Sie können Kommentare hinterlassen und auf diese unter Tickets antworten, von Ihnen erstellte Dashboards freigeben und sogar Ansichten für andere Personen im Workspace verfügbar machen.

📮 ClickUp Insight: Ein großer Teil Ihrer Belegschaft schreibt Texte, nur um Kontext zu sammeln. Rund 33 % der Wissensarbeiter wenden sich täglich an 1 bis 3 Personen, nur um Kontext zu sammeln. Aber was wäre, wenn alle benötigten Informationen bereits dokumentiert und zugänglich wären? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp AI können Sie das Hin und Her überspringen. Stellen Sie Ihre Frage einfach in Ihrem Workspace, und ClickUp AI ruft sofort relevante Informationen aus Ihrem Workspace und verbundenen Apps von Drittanbietern ab – kein Kontextwechsel mehr.

💡 Profi-Tipp: Wenn wechselnde Prioritäten und Projektverzögerungen Ihr Team ausbremsen, finden Sie in "Agile Workflows meistern: Techniken für effektives Projektmanagement" einfache Möglichkeiten, flexibel zu bleiben, die Zusammenarbeit zu verbessern und Projekte auf Kurs zu halten.

5. Notion (am besten für flexibles und anpassbares Produktivitätsmanagement geeignet)

via Notion

Apps zum Erstellen von Notizen, Tools zur Nachverfolgung von Projekten, Tools für die Zusammenarbeit im Team – wir haben in der Regel immer ein Dutzend Registerkarten geöffnet.

Notion vereinfacht dies, indem es alles an einem Ort zusammenführt. Mit anpassbaren Seiten, Datenbanken und Integrationen mit Tools wie Slack, Google Drive und Trello verwandelt Notion verstreute Informationen in strukturierte, umsetzbare Erkenntnisse.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie einen vollständig anpassbaren Workspace mit Datenbanken, Kanban Boards, Wikis und Vorlagen für eine maßgeschneiderte Produktivität

Arbeiten Sie in Echtzeit mit freigegebenen Workspaces, rollenbasierten Berechtigungen und Live-Bearbeitung zusammen

Automatisierung von Aufgaben mit KI zur Erstellung von Zusammenfassungen, zum automatischen Ausfüllen von Datenbanken und zur Optimierung von Workflows

Nahtlose Integration in Slack, Zapier, Google Drive, GitHub und Notion Kalender

Veröffentlichen Sie Inhalte ganz einfach mit Web-Publishing-Funktionen, um benutzerdefinierte Websites und Dashboards zu erstellen und freizugeben

Limits von Notion

Hat eine langsame Lernkurve aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Optionen

Bei der Arbeit mit großen Datenbanken oder umfangreichen Inhalten kommt es gelegentlich zu Leistungseinbrüchen

Die begrenzten Offline-Funktionen machen es weniger ideal für Benutzer, die vollen Zugriff ohne Verbindung zum Internet benötigen

Notion-Preise

Free

Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (6.040+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (2.470+ Bewertungen)

Was Benutzer über Notion sagen

Notion zeichnet sich durch das aus, was es am besten kann: eine einfache, aber leistungsstarke Plattform für die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit bereitzustellen. Die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen bietet Benutzern einen soliden Ausgangspunkt, ohne dass eine komplexe benutzerdefinierte Anpassung erforderlich ist.

Lesen Sie auch: 12 Vorlagen für Produktanforderungsdokumente (PRD) in Word und Dokumenten

6. Tara AI (am besten für KI-gestützte Produktentwicklung und Aufgabenverwaltung geeignet)

via Tara KI

Projekte werden oft durch Kommunikationslücken und unvorhergesehene Engpässe zum Scheitern gebracht. Tara KI hilft Teams und Projektmanagern, ihre Arbeit mit Echtzeit-Einblicken, klarer Priorisierung von Aufgaben und nahtloser Zusammenarbeit im Griff zu behalten.

Durch die Integration mit GitHub, Asana, Slack und Trello optimiert Tara KI die Workflows und bringt Projekte voran.

Die besten Features von Tara KI

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke und Warnmeldungen zum Fortschritt Ihres Projekts

Priorisieren Sie Aufgaben und verwalten Sie den Umfang des Projekts für eine optimierte Planung

Nahtlose Integration in GitHub, Asana, Slack und Trello

Verwenden Sie KI-gestützte Analysen , um Hindernisse zu identifizieren und die Leistung des Teams zu verbessern

Verbessern Sie die Kommunikation im Team mit Tools für die Zusammenarbeit, um die Effizienz des Workflows zu steigern

Limits von KI

Gelegentliche Limits bei der Wiederverwendung von Code erfordern in einigen Fällen eine Neuentwicklung

Begrenzte Bewertungen und Feedback erschweren die Beurteilung der langfristigen Leistung

Preisgestaltung für KI von Tara

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI von Tara

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Tara KI sagen

Die besten Features von TARA sind die automatische Sprint-Verwaltung und die integrierten Tools für die Aufgabenverwaltung. Die Möglichkeit, Aufgaben einfach per Drag-and-Drop aus der Liste in Sprints zu verschieben, macht mir die Verwaltung von Sprints so viel einfacher.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die agile Anforderungserfassung in Excel und ClickUp

7. Gluecharm (am besten für die KI-gestützte Erfassung von Anforderungen und technische Dokumentation geeignet)

via Gluecharm

Eine der Hauptursachen für Verzögerungen und kostspielige Überarbeitungen? Fehlkommunikation und unklare Projektumfänge. Gluecharm geht dieses Problem an, indem es Unterhaltungen mit dem Kunden innerhalb von Minuten in strukturierte Projektspezifikationen umwandelt.

Mit 124 spezialisierten KI-Mikroagenten automatisiert Gluecharm die Erfassung von Anforderungen, die technische Dokumentation und die Erstellung von Karten für den Flow der Benutzer und hilft so Vertriebsteams, Projektmanagern und Entwicklern, die Einarbeitungszeit zu verkürzen und die Bereitstellung von Projekten zu beschleunigen.

Die besten Features von Gluecharm

Verwenden Sie KI-gestützte Anforderungserfassung , um Kundengespräche in strukturierte Spezifikationen für Projekte umzuwandeln

Standardisieren Sie die technische Dokumentation für nahtlose Übergaben und weniger Missverständnisse

Automatisierung der Angebotserstellung zur Beschleunigung von Geschäftsabschlüssen

Erstellen Sie agile Benutzerberichte mit KI-gesteuerter Zuordnung von Anwendungsfällen und Akzeptanzkriterien

Einfache Integration in Tools für das Projektmanagement wie Jira

Gluecharm-Limits

Es mangelt an Transparenz in Bezug auf die Preisgestaltung

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte

Starke Abhängigkeit von KI, was für Teams, die eine manuelle Erfassung von Anforderungen bevorzugen, möglicherweise nicht geeignet ist

Gluecharm-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Gluecharm

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Dovetail (am besten geeignet für KI-gestützte Kundeneinblicke und Forschungsanalysen)

via Dovetail

Teams, die in verstreutem Kundenfeedback, Umfrageantworten und Forschungsnotizen ertrinken, haben oft Schwierigkeiten, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

So verändert Dovetail das: Mithilfe von KI wandelt das Tool Rohdaten in strukturiertes, durchsuchbares Wissen um. Dovetail transkribiert auch automatisch Interviews, kategorisiert Themen und hebt Schlüsselinformationen hervor, sodass Teams schneller datengestützte Entscheidungen treffen können.

Die besten Features miteinander verbinden

Nutzen Sie KI-gestützte Transkription und Zusammenfassung für über 40 Sprachen , die Schlüsselmomente automatisch erkennt

Erstellen Sie strukturierte Berichte mit magischen Erkenntnissen und thematischer Gruppierung aus Forschungsdaten

Nahtlose Integration in Slack, Notion, Jira und Confluence , um Wissen mühelos freizugeben

Organisieren und rufen Sie Erkenntnisse effizient mit einem Repository für Forschungsergebnisse und einem Tag-System ab

Gewährleisten Sie Sicherheit auf Unternehmensebene mit Zugriffskontrollen, SSO und Richtlinien zur Datenaufbewahrung

Schwachstellen beseitigen

Erfordert Zeitaufwand aufgrund einer steilen Lernkurve mit fortgeschrittenen Funktionen für die Recherche

Bei größeren Teams fallen hohe Kosten an, wobei Preise für Unternehmen nur auf Anfrage erhältlich sind

Manuelles Tagging erforderlich, was es für schnell arbeitende Teams zeitaufwendig macht

Dovetail-Preisgestaltung

Free

Professional : 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen verknüpfen

G2 : 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (95+ Bewertungen)

🧠 Zu erledigen: 71 % der Unternehmen nutzen agile Softwareentwicklung, doch viele haben Schwierigkeiten, sie effektiv umzusetzen. In "How to Implement Agile Transformation Strategies" erläutern wir praktische Schritte, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg bei dieser Transformation verhelfen.

9. WriteMyPrd (am besten für KI-gestützte Feedback-Analysen und Produktinformationen geeignet)

via WriteMyPrd

Teams, die an der Entwicklung von Produkten arbeiten, werden oft von einer Flut von Feedback von Benutzern überschwemmt und haben Schwierigkeiten, schnell aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. WriteMyPrd filtert den Lärm heraus, indem es KI zur Analyse der Stimmung, zur Erkennung von Trends und zur Kategorisierung von Feedback in Echtzeit einsetzt.

Anstatt verstreute Kommentare manuell zu sortieren, erhalten Teams automatisch getaggte Erkenntnisse, die das Wesentliche hervorheben.

Durch die Integration beliebter Tools wie Slack und Intercom stellt WriteMyPrd sicher, dass jedes Feedback erfasst, priorisiert und in umsetzbare Produktverbesserungen umgewandelt wird.

Die besten Features von WriteMyPrd

automatisierung der Kategorisierung von Feedback* durch KI-gestützte Klassifizierung und Gruppierung ähnlicher Rückmeldungen

Analysieren Sie die Stimmung und wenden Sie intelligente Tags an, um Schwachstellen und Prioritäten der Benutzer zu ermitteln

Nahtlose Integration in Slack, Notion, Intercom und Productboard zur Automatisierung von Workflows

Generieren Sie benutzerdefinierte Dashboards und Einblicke zur Nachverfolgung von Feedback-Trends und zur Steuerung von Produktverbesserungen

eliminieren Sie die manuelle Verarbeitung* durch automatisierte Zusammenfassungen und KI-gestützte Erkenntnisse

WriteMyPrd-Limits

Bietet im Vergleich zu einigen Feedback-Tools für Unternehmen nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Schränkt die benutzerdefinierten Optionen in Dashboards und bei der Berichterstellung ein

Es mangelt an Preistransparenz, sodass Benutzer den Vertrieb kontaktieren müssen, um Einzelheiten zu erfahren

WriteMyPrd-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

WriteMyPrd-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Lesen Sie auch: Wie man Anforderungen in Agile für die Softwareentwicklung sammelt

10. ReqSuite® RM (am besten für anpassbares und strukturiertes Anforderungsmanagement geeignet)

via Osseno

Unternehmen mittlerer bis großer Größe müssen oft komplexe Anforderungen an Projekte bewältigen. Deshalb sind sie anfälliger für Missverständnisse, Konflikte zwischen Versionen und Compliance-Lücken, die alles verlangsamen.

ReqSuite® RM vereinfacht den Prozess durch KI-gestützte Unterstützung, automatisierte Qualitätsprüfungen und erweiterte Rückverfolgbarkeit.

Jetzt müssen Sie nicht mehr verstreute Dokumente und endlose Threads in E-Mails durchsuchen. Stattdessen können Teams in einer strukturierten, zentralisierten Umgebung zusammenarbeiten.

Die besten Features von ReqSuite® RM

Verwendet intelligente Unterstützung für automatische Qualitätsprüfungen und die Erkennung fehlender Verknüpfungen

Gewährleisten Sie eine erweiterte Rückverfolgbarkeit und Versionierung, um Änderungen der Anforderungen nahtlos nachverfolgen zu können

benutzerdefinierte Workflows und Vorlagen* zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen von Projekten

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und das Stakeholder-Management, um die Kommunikation zu optimieren

nahtlose Integration in Jira* und andere Tools für das Projektmanagement

ReqSuite® RM Limits

Erfordert eine komplexe UI-Navigation , was für neue Benutzer eine Herausforderung darstellt

Es fehlen moderne und flexible Features zur Berichterstellung im Vergleich zu Mitbewerbern

Erfordert zeitaufwändiges benutzerdefiniertes Setup für optimale Effizienz

ReqSuite® RM-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

ReqSuite® RM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (35+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (20+ Bewertungen)

Was Benutzer über ReqSuite® RM sagen

ReqSuite ist ein benutzerfreundliches und leicht verständliches Tool für das Anforderungsmanagement, das uns systematisch durch die Anforderungen und die notwendigen Verknüpfungen zu Tests/Überprüfungen und dergleichen führt.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie mit langen Zyklen und ständigen Hindernissen zu kämpfen? Agilität kann helfen. Im ultimativen Leitfaden zur agilen Produktentwicklung erklären wir, wie Agilität funktioniert, warum sie effektiv ist und welche Tools Ihrem Team helfen können, besser und schneller zu arbeiten.

Hier sind einige zusätzliche KI-Tools, die es nicht in unsere Top 10 geschafft haben, aber dennoch einen Mehrwert bieten können:

Helix RM : Zentralisiert die Nachverfolgung von Anforderungen, die Kontrolle von Versionen und die Rückverfolgbarkeit für Teams, die in regulierten Branchen arbeiten

Jama Connect : Hilft Teams bei der Definition, Nachverfolgung und Validierung von Anforderungen und stellt gleichzeitig die Einhaltung von Industriestandards wie ISO 26262 und FDA-Vorschriften sicher

Codebeamer: Bietet ein umfassendes Anforderungs-, Risiko- und Testmanagement, das für stark regulierte Branchen entwickelt wurde und eine tiefe Integration in DevOps und technische Workflows bietet

Lesen Sie auch: Wie man ein PRD schreibt (mit Beispielen und Vorlagen)

ClickUp macht die Erfassung von Anforderungen zum Kinderspiel

Das ultimative Kriterium für ein gutes Tool zur Anforderungserfassung ist seine Fähigkeit, Informationen effektiv zu zentralisieren.

Wenn Sie KI mit ins Spiel bringen, erhalten Sie ein sofortiges, automatisiertes Informationsabrufsystem, das Ihnen und Ihrem Team das Leben erleichtert.

ClickUp bietet beides. Es kombiniert KI-gestützte Wissensbeschaffung, anpassbare Vorlagen und automatisierte Workflows, um alles zu vereinfachen, von der Erfassung von Stakeholder-Input bis hin zur Pflege aktueller Dokumentationen.

Und verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Nidhi Rajput, Business Development Manager bei CedCommerce, gibt Folgendes frei:

Ich verwende ClickUp, um meine tägliche Arbeit zu zentralisieren. Ob es um die Verwaltung von Meetings, die Nachverfolgung des Status von Projekten oder die Organisation von Diskussionen im Team geht, mit ClickUp läuft alles reibungslos.

Zu erledigen: Effiziente Anforderungserfassung oder die Suche nach Dokumenten in einem Dutzend Apps? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie das Anforderungsmanagement zum Kinderspiel.