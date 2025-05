Tactiq vs. Otter KI: Welches Tool zur Transkription von Meetings ist das beste für Sie?

Zwei aufeinanderfolgende Zoom-Anrufe, bei denen Sie halb zuhören, halb Notizen machen und völlig gestresst sind. Später haben Sie fragmentierte Gedanken und keine Klarheit darüber, wem welche Elemente der Aktion gehören.

Deshalb sind Tools für die Transkription von Meetings so wichtig. Da der Markt für Transkriptionen im Business-Bereich jährlich um 12,2 % wächst, werden KI-Tools wie Tactiq und Otter AI so unverzichtbar wie Ihr Kalender.

Aber welches ist das Richtige für Sie? Dasjenige, das Namen richtig schreibt, wichtige Entscheidungen festhält und Ihnen das Chaos erspart, das sonst bei der Nachbereitung entsteht?

Wir nehmen es genauer unter die Lupe, damit Sie die beste Lösung für virtuelle Meetings auswählen und Zeit sparen können. Es ist Showdown-Zeit für Tactiq vs. Otter KI.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Zusammenfassung von Tactiq vs. Otter KI Hier ist eine praktische Tabelle, die die Schlüssel-Features von Tactiq und Otter KI zusammenfasst: Feature Tactiq Otter KI Echtzeit-Transkriptionen Transkribiert live während Meetings und hebt Schlüsselpunkte hervor KI-gestützte Live-Transkriptionen mit Sprecheridentifikation KI-gestützte Zusammenfassungen Erstellt Zusammenfassungen von Meetings und Elemente für Maßnahmen Fasst Meetings automatisch mit den wichtigsten Erkenntnissen und Highlights zusammen Automatisierte Teilnahme Manueller Start, Arbeit als Erweiterung für Chrome Tritt Meetings automatisch als KI-Assistent bei Integrationen Verbindet sich mit Notion, Slack, Google Docs und mehr Lässt sich in Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Dropbox integrieren Zusammenarbeit Highlights sofort für Teams freigeben Ermöglicht die Zusammenarbeit im Team mit freigegebenen Workspaces Aber für ein tool, das die stärken beider kombiniert und die lücken füllt, suchen sie nicht weiter als ClickUp!

Was ist Tactiq?

über Tactiq

Tactiq ist ein KI-gestütztes Tool zur Transkription, das die Produktivität von Meetings durch Echtzeit-Transkriptionen und umsetzbare Erkenntnisse steigert. Mit leistungsstarken Features zur Nachverfolgung von Anrufen lässt sich Tactiq nahtlos in Plattformen wie Google Meet, Zoom und Microsoft Teams integrieren. Es erfasst jedes Wort präzise, sodass Sie sich auf die Diskussion konzentrieren können, ohne durch manuelle Notizen abgelenkt zu werden.

Tactiq Features

Tactiq erledigt die Schwerstarbeit in Meetings, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen. Die Features organisieren Diskussionen, heben das Wesentliche hervor und ermöglichen sogar die Synchronisierung umsetzbarer Informationen über Ihre tools hinweg. Das zeichnet es aus:

🌟 Feature Nr. 1: Echtzeit-Transkriptionen

über Tactiq

Tactiq transkribiert Meetings live und stellt sicher, dass Sie kein wichtiges Detail verpassen – keine Bots, keine Störungen. Mit der Unterstützung von über 30 Sprachen werden Unterhaltungen auch in mehrsprachigen Diskussionen genau erfasst.

Außerdem werden wichtige Punkte und Elemente hervorgehoben, während Sie sprechen, sodass sich Ihre Notizen praktisch wie von selbst schreiben.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie das Live-Highlighting-Feature von Tactiq, um wichtige Entscheidungspunkte oder Elemente zu markieren, sobald sie auftreten

🌟 Feature #2: KI-generierte Erkenntnisse

über Tactiq

Über die Transkription hinaus nutzt Tactiq fortschrittliche KI, um detaillierte Zusammenfassungen, Elemente für Maßnahmen und E-Mails zur Nachverfolgung zu erstellen. Mit nur einem Klick können Sie Ihre Besprechungsdiskussionen in strukturierte Erkenntnisse umwandeln und so den Bedarf an manuellen Aufgaben nach der Besprechung reduzieren.

🌟 Feature Nr. 3: Nahtlose Integration

Tactiq passt sich Ihrem Workflow an und ermöglicht eine mühelose Synchronisierung mit Google Drive, Notion, Slack und mehr. Sie können Transkripte sofort speichern und dort freigeben, wo Ihr Team bereits zusammenarbeitet – ohne zusätzliche Schritte.

Mit der automatischen Transkriptionsanalyse von Anrufen und KI-gestützten Zusammenfassungen bleiben Ihre Erkenntnisse aus Meetings organisiert und umsetzbar, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Tactiq-Preise

Free Forever: Bis zu 10 Transkripte/Monat

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer

Team: 16,67 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🧠 Wussten Sie schon? Laut einer Studie von Atlassian verlassen 54 % der Arbeitnehmer Meetings häufig, ohne eine klare Vorstellung von den nächsten Schritten oder davon zu haben, wer für welche Aufgabe zuständig ist.

Was ist Otter KI?

via Otter KI

Otter AI ist ein leistungsstarkes KI-gesteuertes Transkriptionstool, das Meetings, Interviews und Vorträge produktiver macht. Es transkribiert Unterhaltungen automatisch in Echtzeit, hebt Schlüsselpunkte hervor und erstellt Zusammenfassungen.

Durch die automatische Spracherkennung werden auch Unterhaltungen zu Ihrer wertvollsten durchsuchbaren Datenbank.

Features von Otter KI

Otter geht über die einfache Transkription hinaus und bietet tools zur Analyse, Organisation und Extraktion von Schlüsselerkenntnissen aus Ihren Audiodateien. Hier ein kurzer Einblick in die Features:

🌟 Feature Nr. 1: KI-gestützter Meeting-Assistent

via Otter KI

Stellen Sie sich vor, Sie hätten in jedem Meeting einen unermüdlichen Assistenten, der jedes Wort und jede Nuance erfasst. Das ist OtterPilot. Es erstellt Echtzeit-Transkripte, hebt Schlüsselmomente hervor und generiert während des Meetings automatische Zusammenfassungen, sodass Sie voll und ganz eingebunden bleiben, ohne etwas zu verpassen.

💡Profi-Tipp: Trainieren Sie das benutzerdefinierte Vokabular von Otter. ai mit branchenspezifischem Jargon oder häufig verwendeten Namen, um die Transkriptionsgenauigkeit erheblich zu erhöhen.

🌟 Feature Nr. 2: Sofortiges Chatten in Meetings

Otter Chat ist Ihr Begleiter bei Meetings, mit dem Sie Fragen stellen und sofort Einblicke in vergangene Diskussionen erhalten können. Benötigen Sie eine kurze Zusammenfassung oder eine wichtige Entscheidung? Fragen Sie einfach Otter Chat, um sofort relevante Details abzurufen.

Es hilft Ihnen:

Erhalten Sie Einblicke in vergangene Meetings wie: "Was war die Deadline für Projekt X?"

Erhalten Sie sofort Antworten, die direkt aus dem Verlauf Ihrer Unterhaltung abgerufen werden

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, indem Sie Kommentare zu jedem Teil des Transkripts hinzufügen

🌟 Feature Nr. 3: Automatisierte Zusammenfassungen

Zeit ist kostbar, und nicht jedes Meeting erfordert ein tiefes Eintauchen. Die automatisierten Zusammenfassungen von Otter AI verdichten langwierige Diskussionen zu prägnanten, leicht verdaulichen Übersichten. Erhalten Sie in wenigen Minuten die Essenz des Meetings, indem Sie wichtige Entscheidungen, Elemente und entscheidende Punkte hervorheben. Die Lösung eignet sich perfekt für schnelle Überprüfungen von Besprechungsdiskussionen oder zum Freigeben von Erkenntnissen für Stakeholder.

🌟 Feature Nr. 4: Elemente zum Handeln auf einen Blick

Das Feature "Takeaways" von Otter AI extrahiert automatisch Schlüsselentscheidungen und Schritte und präsentiert sie in einem klaren, umsetzbaren Format. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Aufgabenmanager für Ihre Meetings per Video, der sicherstellt, dass nichts übersehen wird. Verwandeln Sie Gespräche mühelos in greifbare Ergebnisse mit KI-Erkenntnissen.

Preise für Otter KI

Basic: Free

Pro: 8,33 $/Monat pro Benutzer

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Interessante Tatsache: Der durchschnittliche Mitarbeiter nimmt an 62 Meetings pro Monat teil!

Tactiq vs. Otter KI: Features im Vergleich

Sowohl Tactiq als auch Otter AI sind leistungsstarke KI-Tools für Meetings, aber sie glänzen in unterschiedlichen Bereichen. Tactiq ist leichtgewichtig für nahtlose Notizen und Zusammenarbeit in Echtzeit, während Otter AI KI-gesteuerte Automatisierung, Zusammenfassungen und scharfe Einblicke bietet.

Vergleichen wir ihre herausragenden Features, um herauszufinden, welches am besten zu Ihnen passt.

Feature Nr. 1: Echtzeit-Transkriptionen

Genaue Transkriptionen sind unerlässlich, um wichtige Diskussionen und Entscheidungen festzuhalten. Sowohl Tactiq als auch Otter AI bieten Echtzeit-Transkriptionsfunktionen, um das Erstellen von Notizen zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Tactiq

Die Echtzeit-Transkription von Tactiq ist eine lebendige, kollaborative Leinwand innerhalb Ihres Meetings. Stellen Sie sich vor, Wörter erscheinen sofort, werden durch Hervorhebungen der Sprecher unterbrochen und sind bereit für Live-Anmerkungen.

Tactiq verwandelt passives Zuhören direkt in Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams in aktive Teilnahme. Es ist ein nahtloser Begleiter für Meetings, der jedes Detail während des Meetings erfasst.

Otter KI

Die Echtzeit-Transkription von Otter KI erfasst das Audio mit größerer Genauigkeit und zielt auf eine detaillierte Aufzeichnung für die Analyse nach dem Meeting ab. Sie bietet zwar eine Live-Transkription, ihre Stärke liegt jedoch in der Fähigkeit, das Audio zu verarbeiten und zu verfeinern und eine hochpräzise Version des Textes für die spätere Suche und Analyse bereitzustellen.

Das Live-Feature von Otter AI zielt darauf ab, eine hochpräzise Grundlage für die leistungsstärkere Analyse nach dem Meeting zu schaffen.

🏆 Gewinner: Tactiq für seine dynamische Zusammenarbeit während des Meetings und Live-Annotationen. Otter AI für seinen Fokus auf hochpräzise Analysen nach dem Meeting und detaillierte Audioverarbeitung

Feature Nr. 2: KI-gestützte Zusammenfassungen und Erkenntnisse

Die Fähigkeit, automatisch prägnante Zusammenfassungen und Aktionselemente zu erstellen, ist für die Klarheit nach dem Meeting von entscheidender Bedeutung. Sowohl Otter AI als auch Tactiq bieten zu diesem Zweck KI-gestützte Features an.

Tactiq

Tactiq vereinfacht Nachbesprechungen nach Meetings mit perfekten Hervorhebungen und Tags für Aktionselemente. Im Laufe des Meetings können Sie wichtige Entscheidungen manuell markieren, Folgemaßnahmen zuweisen und strukturierte Notizen erstellen. Tactiq bietet zwar keine vollständig automatisierten Zusammenfassungen, stellt jedoch sicher, dass Sie jedes Meeting mit klaren Erkenntnissen verlassen, die übersichtlich in Google Docs, Notion oder Slack organisiert sind.

Otter KI

Otter AI bringt die Zusammenfassung mit seinen KI-gestützten Takeaways auf die nächste Stufe. Es extrahiert automatisch Schlüsselpunkte, Elemente für Maßnahmen und Entscheidungen ohne manuelle Eingabe. Diese KI-generierten Zusammenfassungen helfen Teams, Diskussionen schnell zu überprüfen, wodurch die Notwendigkeit, vollständige Transkripte zu sichten, reduziert wird. Otter AI bietet auch intelligente Schlüsselwörter für eine schnelle Referenz, wodurch das Abrufen von Informationen mühelos wird.

🏆 Gewinner: Otter AI für seine vollautomatischen, KI-gesteuerten Zusammenfassungen und Aktionselemente. Wenn Sie jedoch mehr Kontrolle darüber haben möchten, was hervorgehoben wird, ist Tactiq die bessere Option für manuelles Tagging und strukturierte Notizen

Feature Nr. 3: Nahtlose Integration

Die Möglichkeit, Transkriptionsdienste mit anderen Anwendungen zu verknüpfen, erhöht die Gesamteffizienz. Sowohl Tactiq als auch Otter AI bieten Optionen für eine nahtlose Integration.

Tactiq

Tactiq lässt sich mühelos in beliebte Tools für die Produktivität wie Google Docs, Notion und Slack integrieren und stellt sicher, dass Ihre Transkriptionen und Notizen von Meetings sofort und überall für Ihre Arbeit verfügbar sind.

Es unterstützt auch den direkten Export in Tools für das Projektmanagement und hilft Teams, Diskussionen ohne zusätzliche Schritte in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Otter KI

Otter KI geht über Standardintegrationen hinaus und bietet eine umfassende Verbindung zu Zoom, Google Meet und Microsoft Teams – sogar die automatische Teilnahme an Meetings zum Aufzeichnen und Transkribieren.

Es ist auch mit Google Kalender synchronisiert, sodass geplante Anrufe einfach nachverfolgt und transkribiert werden können. Außerdem lässt sich Otter AI in Dropbox und Salesforce integrieren, wodurch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Funktionen des Unternehmens verbessert wird.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden. Die Einfachheit von Tactiq ist ideal für eine schnelle Zusammenarbeit, während die Tiefe von Otter KI denjenigen dient, die eine fortgeschrittene Analyse und Organisation benötigen

Tactiq vs. Otter KI auf Reddit

Reddit-Benutzer sind voll von Meinungen zu Tactiq und Otter. ai und bieten einen realen Einblick in ihre Stärken und Schwächen. Diese Diskussionen sind Goldminen, wenn Sie sich in der Welt der Transkriptionstools zurechtfinden wollen.

Ein Reddit-Benutzer lobte Tactiq und sagte:

Ich würde empfehlen, Tactiq auszuprobieren. Es handelt sich um eine Erweiterung für den Browser, sodass es keinen Bot gibt, um den man sich Sorgen machen müsste, und die Dinge diskret bleiben. Es ist erschwinglich für intensive Meeting-Termine und erledigt die Aufgabe, Notizen in Echtzeit mit Transkriptionen zusammenzuführen, hervorragend.

Ich würde empfehlen, Tactiq auszuprobieren. Es handelt sich um eine Erweiterung für den Browser, sodass es keinen Bot gibt, um den man sich Sorgen machen müsste, und die Dinge diskret bleiben. Es ist erschwinglich für intensive Meeting-Termine und leistet hervorragende Arbeit beim Zusammenführen von Notizen in Echtzeit mit Transkriptionen.

Ein anderer Benutzer hat sich dagegen für Otter KI entschieden, weil es die Schlüsselpunkte zusammenfasst:

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter bei Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufnahme ein wenig angepasst werden, um Jargon, undeutliches Sprechen und einige falsche Aussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist der Otter-Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, Entwürfe für E-Mails zur Nachverfolgung zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen zu analysieren.

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter bei Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufnahme ein wenig angepasst werden, um Jargon, undeutliches Sprechen und einige falsche Aussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist der Otter-Bot großartig. Ich bitte ihn, Dinge für mich zusammenzufassen, Entwürfe für E-Mails zur Nachverfolgung zu erstellen und sogar Gespräche auf Ursachen zu analysieren.

Abgesehen von den Debatten auf Reddit bieten sowohl Tactiq als auch Otter AI leistungsstarke Features für die Transkription. Wenn Sie jedoch mehr als nur Notizen machen möchten – etwas, das Ihnen dabei hilft, Erkenntnisse aus Meetings nahtlos zu erfassen, zu organisieren und darauf zu reagieren – gibt es eine bessere Alternative zu Tactiq und Otter AI.

Wenn Sie es leid sind, Transkripte, Aufgaben und Folgemaßnahmen über verschiedene tools hinweg zu jonglieren, lesen Sie weiter.

🌟Interessante Tatsache: Der Begriff "Minuten" in Meeting-Protokollen stammt vom lateinischen Begriff "minuta scriptura" ab, was "kleine Schrift" bedeutet. Ursprünglich bezog er sich auf grobe Notizen oder Entwürfe.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Tactiq vs. Otter KI

Was wäre, wenn Ihr Tool für Meetings Unterhaltungen nicht nur transkribieren, sondern auch ausführen würde?

Während Tactiq und Otter AI Wörter erfassen, wandelt ClickUp Diskussionen in Meetings in Aufgaben, Dokumente und automatisierte Workflows um – alles an einem Ort.

ClickUp wird von mehr als 2 Millionen Teams verwendet und beseitigt das Chaos beim Wechseln zwischen Apps.

So verändert ClickUp die Art und Weise, wie Sie Meetings abhalten:

ClickUps Tipp Nr. 1: Vereinfachen Sie Ihre Meetings mit ClickUp AI Notetaker

Das Jonglieren zwischen Notizen zu Meetings, Nachbereitungen und Aktionselementen kann sich wie eine nie endende Aufgabe anfühlen – insbesondere, wenn man zwischen mehreren Tools wechselt. ClickUp AI Notetaker beseitigt das Chaos, indem alles an einem Ort verwaltet wird.

Lassen Sie ClickUp AI Notetaker die Notizen machen, während Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren!

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Unterhaltungen in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Und so geht's:

*automatisierung von Notizen zu Meetings: ClickUp AI transkribiert und fasst Unterhaltungen zusammen und speichert sie in einem privaten Dokument, sodass Sie nie wieder nach Details suchen müssen

Intelligente Zusammenfassungen und Elemente: Es extrahiert automatisch Schlüsselentscheidungen und wandelt sie in umsetzbare Aufgaben um – keine Verwirrung mehr nach dem Meeting

Mühelose Durchsuchbarkeit: Sie möchten sich daran erinnern, was Ihr CEO über die Strategie des nächsten Quartals gesagt hat? Mit ClickUp können Sie Transkripte nach Redner, Schlüsselwörtern oder Themen durchsuchen und sich so endlose Wiedergaben ersparen

Nahtlose Integration in Workflows: Im Gegensatz zu eigenständigen Transkriptionstools stellt ClickUp AI Notetaker eine Verbindung zu Dokumenten, Aufgaben und Live-Chat-Tools her und stellt so sicher, dass die Erkenntnisse aus Meetings sofort in Ihre Arbeit einfließen – ohne zusätzlichen manuellen Aufwand

📌 Beispiel: Ein Team aus Marketingfachleuten verwendet ClickUp AI Notetaker während Brainstorming-Sitzungen. Die Software transkribiert die Sitzungen und kategorisiert sie nach Kampagnenthemen, Segmenten der Zielgruppe und potenziellen Elementen für Maßnahmen, wodurch stundenlange Analysen nach dem Meeting eingespart werden

ClickUp's One Up #2: Lassen Sie ClickUp Brain die Zusammenfassung erstellen

ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter und verwandelt Ihre Meeting-Protokolle in eine durchsuchbare, vernetzte Wissensdatenbank. Stellen Sie sich vor, Sie fragen ClickUp Brain: "Was haben wir über das Budget für das dritte Quartal entschieden?" und erhalten sofort eine konsolidierte Antwort, die sich aus mehreren Meetings und damit zusammenhängenden Aufgaben ergibt.

Mit ClickUp Brain können Sie mühelos Beschreibungen von Meetings suchen und analysieren

So steigert ClickUp Brain die Produktivität von Besprechungen:

Erstellt intelligente Zusammenfassungen von Meetings und übersetzt Notizen von Meetings

Weist Elemente, die erledigt werden müssen, als ClickUp Aufgaben zu, sobald das Meeting endet, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

Überprüft wichtige Themen und Entscheidungen, die im Meeting getroffen wurden

Das Beste daran ist, dass ClickUp Brain mit mehreren LLMs, darunter Gemini, ChatGPT und Claude, hinter den Kulissen direkt aus dem ClickUp-Workspace heraus zusammenarbeitet.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker, um lange Transkripte von Meetings zusammenzufassen, und bitten Sie dann ClickUp Brain, alle Aktionselemente aus der Zusammenfassung zu ziehen und eine schnelle Liste mit Aufgaben zu erstellen.

ClickUps OneUp #3: Mit ClickUp Meetings Meetings in die Tat umsetzen

ClickUp Meetings verwandelt Ihre Meetings in strukturierte, handlungsorientierte Sitzungen, bei denen jede Diskussion zu einem klaren Ergebnis führt.

Die Plattform bietet kollaborative Features, die die Kommunikation auf die nächste Stufe heben, indem sie die besten Tools für Videokonferenzen integriert und so sicherstellt, dass Ihre Anrufe, Notizen und Aufgaben in Verbindung bleiben.

Verknüpfen Sie Tagesordnungen, Notizen und Folgemaßnahmen mit Aufgaben in ClickUp Meetings

Hier erfahren Sie, was ClickUp Meetings so besonders macht:

Live-Zusammenarbeit: Ob Ihr Team remote oder im Büro arbeitet, der Meetings-Hub von ClickUp ermöglicht es allen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Mitglieder des Teams können während der Diskussion Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt aktualisieren

umsetzbare Sitzungsprotokolle:* Anstatt mit einer vagen Vorstellung davon, was besprochen wurde, nach Hause zu gehen, wandelt ClickUp die Erkenntnisse aus dem Meeting in nachverfolgbare Aufgaben um, die mit Fälligkeitsdaten, Eigentümern und Prioritäten abgeschlossen werden

nahtlose Integration in Workflows:* Alles, von der Tagesordnung bis zur Nachbereitung, bleibt mit ClickUp Dokumenten, Aufgaben und Kalender in Verbindung

📌 Beispiel: Ein Team von Designern verwendet ClickUp Meetings, um einen Sprint zu planen. Sie können Benutzerberichte und Designmodelle direkt mit dem Ereignis des Meetings verknüpfen, was eine Zusammenarbeit und Feedback in Echtzeit während der Sitzung ermöglicht

ClickUp's OneUp #4: Meeting-Protokolle, die tatsächlich Ergebnisse liefern

Wie oft haben Sie ein Meeting verlassen und gedacht: "Was genau haben wir beschlossen?" Ohne strukturierte Sitzungsprotokolle gehen wichtige Erkenntnisse verloren, wichtige Elemente gehen verloren und Nachfassaktionen werden zu einem Ratespiel.

Die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle beseitigt das Chaos, indem sie ein klares, strukturiertes und umsetzbares Format für die Aufzeichnung von allem, was wichtig ist, bietet – so kann Ihr Team ohne Verzögerung von der Diskussion zur Umsetzung übergehen.

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen, organisieren und nutzen Sie die Erkenntnisse aus Ihren Meetings mühelos mit der Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle

Zu den herausragenden Features dieser Vorlage gehören:

Vorstrukturiertes Format für mehr Klarheit: Die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle bietet ein sauberes, organisiertes Layout, das Ihre Notizen automatisch strukturiert und sicherstellt, dass wichtige Details konsistent erfasst werden

Echtzeit-Zusammenarbeit: Ob Ihr Team im Büro, im Homeoffice oder in einer hybriden Arbeitsumgebung arbeitet – jeder kann in Echtzeit zu den Notizen des Meetings beitragen und so für eine einheitliche Ausrichtung sorgen

Integrierte Zuweisung von Elementen für Maßnahmen: Anstatt nur eine Liste mit Entscheidungen zu erstellen, können Sie mit dieser Vorlage Aufgaben direkt aus Ihrem Meeting-Protokoll zuweisen, sodass es keine Verwirrung über die nächsten Schritte gibt

Nahtlose Integration in ClickUp Dokumente und Aufgaben: Ihre Meeting-Protokolle sind nicht nur ein statisches Dokument, sondern direkt mit Ihren Aufgaben, Projekten und Workflows verknüpft, sodass Erkenntnisse sofort umsetzbar sind

📮 ClickUp Insight: Gehören Sie zu den 16 % der Umfrageteilnehmer, die ihre Meetings als "äußerst ineffektiv" bewerten, oder vielleicht zu den glücklichen 12 %, die sie für "sehr effektiv" halten? Wenn Sie wie die meisten Teams sind, liegen Sie wahrscheinlich in der Mitte – 35 % der Befragten geben Meetings eine neutrale Bewertung von 3/5, was darauf hindeutet, dass sie nicht völlig erfolglos sind, aber auch nicht den maximalen Wert liefern. ClickUp verändert die Effektivität von Meetings in jeder Phase! Planen Sie mit kollaborativen Tagesordnungen, halten Sie Entscheidungen mit KI-Notetaker fest und wandeln Sie Diskussionen in umsetzbare Aufgaben um – alles auf einer Plattform. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

ClickUp's One Up #5: Dokumente zum übersichtlichen Organisieren von Notizen aus Meetings

Gute Notizen während eines Meetings zu machen, ist nur die halbe Miete – sie zu speichern, zu organisieren und bei Bedarf darauf zuzugreifen, ist genauso wichtig. Wenn Dokumente über verschiedene tools verteilt sind, führt dies zu Reibungsverlusten, sodass Teams Zeit damit verschwenden, nach wichtigen Entscheidungen und Elementen zu suchen.

Mit ClickUp Docs befinden sich Ihre Notizen, Aktionselemente und Folgemaßnahmen zu Meetings an einem einzigen, einheitlichen Space, der nahtlos mit Ihren Aufgaben und Workflows verknüpft ist.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in umsetzbare Erkenntnisse mit ClickUp Docs – wo Ihre Transkriptionen, Notizen zu Meetings und Folgemaßnahmen in einem dynamischen Workspace gespeichert sind

Hier erfahren Sie, warum ClickUp Dokumente Ihr bester Verbündeter ist:

Eine einzige Informationsquelle: Anstatt endlose E-Mails oder mehrere Apps zu durchsuchen, bewahren Sie alle Ihre Notizen und Entscheidungen zu Meetings an einem einzigen, durchsuchbaren Speicherort in ClickUp auf

Zusammenarbeit in Echtzeit: Ob Sie in einem Remote-, Hybrid- oder In-Office-Team arbeiten, ClickUp Docs ermöglicht die Bearbeitung, Kommentierung und das Feedback in Echtzeit und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben

Automatische Verbindung zu Workflows: Im Gegensatz zu statischen Apps für Notizen lässt sich ClickUp Dokumente direkt in ClickUp Aufgaben und Meetings integrieren, sodass Sie die Ergebnisse von Meetings sofort in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln können – so wird das Risiko vergessenener Elemente eliminiert

*einfache Suche und Organisation: Sie können sich nicht mehr daran erinnern, was im Strategiemeeting des letzten Monats beschlossen wurde? Kein Problem. Mit der leistungsstarken Suchfunktion von ClickUp finden Sie bestimmte Notizen, Entscheidungen oder Elemente in Sekundenschnelle

🧠 Wussten Sie schon? Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern verschwenden durchschnittlich 420.000 US-Dollar pro Jahr für unproduktive Meetings.

Um Meetings noch effektiver zu gestalten, bietet ClickUp vorgefertigte Vorlagen für Meetings, die sicherstellen, dass jede Diskussion strukturiert, umsetzbar und produktiv ist.

Vorlage für Meetings von ClickUp

Schließlich hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Meetings bei der Erstellung von Tagesordnungen, der Nachverfolgung von Schlüsselinformationen und der Zuweisung von Aufgaben – alles in einem Dokument. Diese dynamische Vorlage passt sich Ihren spezifischen Bedürfnissen an.

Kostenlose Vorlage erhalten Bleiben Sie organisiert und halten Sie jedes Meeting mit der Vorlage für ClickUp-Meetings auf Kurs

Durch die Verwendung der Vorlage für ClickUp-Meetings müssen Sie keine Meeting-Protokolle mehr von Grund auf neu erstellen, was wertvolle Zeit spart und sicherstellt, dass alle wichtigen Informationen erfasst werden.

🌟 Interessante Tatsache: Studien zeigen, dass Mitarbeiter durchschnittlich 31 Stunden pro Monat in unproduktiven Meetings verbringen. Mit automatisierten Zusammenfassungen und der Nachverfolgung von Aktionselementen können Sie diese verschwendete Zeit halbieren!

ClickUp: Die perfekte Lösung für die Debatte zwischen Tactiq und Otter AI

Tactiq und Otter AI sind beides leistungsstarke Tools, aber sie lassen immer noch Lücken, wenn es darum geht, Unterhaltungen in die Tat umzusetzen. Ob Ihr Team nun mit mehreren Tools für Notizen aus Meetings jonglieren muss, mit fragmentierten Workflows zu kämpfen hat oder Aufgaben manuell nachverfolgen muss – diese Limits können das Team ausbremsen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, um Transkriptionen und Notizen zu erstellen. Es handelt sich um ein umfassendes System, das weit mehr als nur Transkriptionen unterstützt.

Mit ClickUp erhalten Sie Zusammenfassungen von Meetings in Echtzeit, automatisierte Aktionselemente, Terminplanung, Nachverfolgung, intelligente Automatisierung von Aufgaben und vieles mehr. Keine verstreuten Notizen mehr. Keine verlorenen Aktionselemente mehr. Nur nahtlose Zusammenarbeit, Produktivität und Ausführung – alles an einem Ort.

Sind Sie bereit für ein Upgrade Ihrer Meetings? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie die Zukunft produktiver Meetings.