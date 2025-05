die 13 besten CRM-Callcenter-Softwares für nahtlosen Kundensupport

10 Stunden und 43 Minuten. So lange hat ein Mitglied des Teams für Kundenbindung bei Zappos einmal für ein einziges Gespräch mit einem Kunden gebraucht.

Aber worum ging es in der Unterhaltung? Es war ein tiefer Einblick in das Leben in Las Vegas. Und hier ist die wichtige Notiz: Am Ende dieses fast elfstündigen Anrufs gab der Kunde eine Bestellung auf.

Dieser Incident ist besonders beeindruckend, weil er zeigt, dass ein engagierter Kundenservice Ihnen dabei helfen kann, Ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig langfristige, fruchtbare Beziehungen aufzubauen. Genau aus diesem Grund haben CRM-Callcenter-Systeme branchenübergreifend einen so hohen Wert.

Wie können Callcenter diese Leistung nutzen? Vergleichen wir die beste CRM-Software für Contact Center für Ihr Geschäft.

Worauf sollten Sie bei Callcenter-CRM achten?

Im Jahr 2005 kombinierte Jeff Bezos unbegrenzten Versand mit schnelleren Lieferungen, und plötzlich hatte das Online-Shopping einen neuen Goldstandard. Oder, wie Amazon es gerne nennt, Kundenbesessenheit.

Und genau das ist es, was man heute braucht, um erfolgreich zu sein: 100 % Einsatz, um die Kunden zufriedenzustellen.

CRM-Systeme für Callcenter treiben diese Agenda voran und helfen Unternehmen, Kommunikationslücken zu schließen und einen nahtlosen Service zu bieten. Die Software bietet den Mitarbeitern eine zentralisierte Plattform, die einen sofortigen Zugriff auf Kundendaten ermöglicht und so die Interaktionen reibungsloser und effektiver gestaltet.

Hier ist eine Checkliste mit allen Features, die Ihr Callcenter-CRM-System idealerweise haben sollte:

*nahtlose CRM-Integration: Stellen Sie eine Verbindung zu tools wie Werbeplattformen und mehr her, um Ihre Geschäfte zu vereinheitlichen

Multi-Device-Support : Sorgen Sie für einen reibungslosen Workflow mit einer einfach zu synchronisierenden Desktop-Anwendung

Omnichannel-Support : Verwalten Sie alles von einer Plattform aus mit einfacher Anwendungsintegration

Leistungsüberwachung : Ermöglicht Managern die Überwachung des Callcenter-Betriebs und die Nachverfolgung von Anrufen

Umfassende Kundenhistorie : Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Kundendaten für einen personalisierten Service zur Verfügung

IVR-Integration : Automatisierung von Routineanfragen, um Zeit und Personal zu sparen

Intelligente Anrufweiterleitung : Weisen Sie Anrufe basierend auf der Verfügbarkeit und dem Fachwissen der Agenten zu

Nachverfolgung verpasster Anrufe und Sprachnachrichten : Verpasste Anrufe und Sprachnachrichten werden automatisch protokolliert und dem richtigen Agenten zugewiesen

Berichterstellung in Echtzeit und historisch: Nachverfolgung von Metriken wie durchschnittliche Anrufdauer, Wartezeit und mehr

📌 Beispiel: Die Fähigkeit, sich voll und ganz auf den Kunden zu konzentrieren, ist auch eine Stärke von Unilever. Der globale Konsumgüterhersteller nutzt Callcenter-CRM-Systeme, um über mehrere Kanäle hinweg Kundeneinblicke in Echtzeit zu sammeln, Marketingkampagnen zu personalisieren und Kunden nach ihren Bedürfnissen zu segmentieren.

Die 13 besten Callcenter-CRM-Softwares

Unabhängig davon, wie sehr wir den Wert der Zeit, die wir einem einzelnen Kunden widmen, predigen, sieht die Realität so aus, dass Callcenter-Mitarbeiter fünf Aufgaben gleichzeitig erledigen. Es ist einfach keine Option, die Hälfte einer Schicht mit einem einzigen Anruf zu verbringen.

Hier kommt ein Callcenter-CRM-System ins Spiel.

Ob Sie Kundendienstmitarbeiter, Führungskraft oder Manager sind, es gibt eine CRM-Lösung, die all Ihren Anforderungen gerecht wird. Hier ist unsere Auswahl der 13 besten Callcenter-CRM-Software:

1. ClickUp (am besten für CRM-Workflows und die Verwaltung von Beziehungen zu Clients geeignet)

Die umfassende CRM+Projektmanagement-Software von ClickUp fördert die Lead- und Umsatzgenerierung durch verbesserte Kundenbetreuung und -verwaltung

ClickUp ist die App für alles bei der Arbeit, die Projektmanagement, Wissen und Chatten kombiniert. Mit ClickUp können Sie Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit, Automatisierung und Berichterstellung an einem Ort kombinieren und müssen nicht mehrere Tools verwenden, um die gleichen Vorteile zu erzielen.

Um die Auswirkungen zu demonstrieren, gehen wir durch, was passiert, wenn Sie den ClickUp-Workspace betreten. Zunächst einmal können Sie die Workflows Ihrer Kunden automatisieren, Anrufe effizient weiterleiten und die Leistung in Echtzeit nachverfolgen. Ihre täglichen Aufgaben sehen dann in etwa so aus:

ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das mir je untergekommen ist. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie wirklich alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das mir je untergekommen ist. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie wirklich alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

ClickUp Aufgaben

✅ Die Nachverfolgung und Verwaltung von Anrufinteraktionen ist mit ClickUp Aufgaben viel einfacher.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Fortschritte, Aktualisierungen und Erinnerungen zuweisen und nachverfolgen

ClickUp Aufgaben hilft bei der Zuweisung und Verwaltung von Aufgaben, der Nachverfolgung des Status von Kunden, Aktualisierungen und mehr. Fügen Sie die Vorlage für den Kundenservice von ClickUp hinzu, und Feedback und Nachverfolgung werden zum Kinderspiel! Sie werden auch die Gantt-Ansicht von ClickUp lieben, die die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und die Verwaltung von Aufgaben einfacher denn je macht.

Mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie die Nachverfolgung von Aufgaben und Informationen vereinfachen

✅ Mit den benutzerdefinierten Formularen von ClickUp mit bedingter Logik erstellen Sie automatisch Aufgaben und optimieren die Kundenbindung und Datenerfassung.

Wenn Sie eine Liste mit einer Auswahl wichtiger Personen erstellen möchten, die Sie in bestimmten Situationen kontaktieren möchten, können Sie mit der Vorlage "Kontaktlistenverwaltung" von ClickUp im Handumdrehen loslegen.

✅ Möchten Sie Ihre Anruf-Workflows auf die nächste Stufe heben? Die CRM-Workflows mit Automatisierung von ClickUp lassen sich nahtlos in IVR-Systeme integrieren, sodass Sie Anrufe effizient weiterleiten und Self-Service-Optionen anbieten können.

ClickUp-Integrationen

✅ Apropos Integration: ClickUp ist mit über 1.000 Apps kompatibel. So profitiert jeder bestehende Workflow automatisch von der Ergänzung durch ClickUp. In einer Instanz werden die Daten über HubSpot und Zapier konsistent, und Aktualisierungen in einem Tool werden in einem anderen mit ClickUp-Integrationen angezeigt.

Stellen Sie eine Verbindung zu über 1000 Apps und Tools her und vereinheitlichen Sie Ihren Workspace mit ClickUp-Integrationen

📮 ClickUp Insight: Fast die Hälfte Ihrer Belegschaft sehnt sich nach besseren Tools für die Zusammenarbeit. Rund 43 % der Mitarbeiter senden täglich nur 0-10 Nachrichten. Dies könnte zwar auf eine bewusstere Kommunikation hindeuten, aber auch auf Lücken in der Zusammenarbeit – wenn Schlüsselgespräche über E-Mails und andere Plattformen verstreut sind. Um das ständige Wechseln zwischen Apps zu reduzieren und alles an einem Ort zu haben, benötigen Sie einen All-in-One-Hub für die Arbeit wie ClickUp. Er integriert Projekte, Wissen und Chats nahtlos mit KI-gestützten Tools, die die Effizienz steigern und die Teamarbeit optimieren.

ClickUp Dokumente und Whiteboards

✅ Es ist unmöglich, über CRM zu sprechen, ohne Zusammenarbeit zu erwähnen, und dafür steht das "C" in ClickUp.

Sie erhalten ClickUp Docs zur Dokumentation von Kundenreisen und ClickUp Whiteboards für Brainstorming. Das Beste daran? Beide Tools bieten Zusammenarbeit in Echtzeit. Das bedeutet, dass Ihr Kollege sich auf der anderen Seite der Welt in einer anderen Zeitzone befinden kann und Sie beide zusammenarbeiten können, wobei seine Bearbeitungen live sichtbar sind. Wie cool ist das für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten?

Zu erledigen gibt es aber noch mehr. In diesem ausführlichen Video werden alle Möglichkeiten erklärt:

Dashboards von ClickUp

✅ Analysieren und berichten Sie schließlich über Ihre Fortschritte. Vielleicht eine der wichtigsten Phasen in jedem Projekt – dieser Schritt wird mit ClickUp unglaublich einfach. Ganz gleich, ob Sie Verkaufsaktivitäten im Auge behalten oder einen Berg von Kundendaten verwalten, mit den Dashboards von ClickUp erhalten Sie eine Übersicht in Echtzeit – alles an einem Ort. Mit über 50 anpassbaren Widgets können Sie Schlüssel-Metriken verfolgen, ohne wie ein koffeinhaltiger Tintenfisch zwischen Registerkarten hin- und herzuspringen.

Teams im Vertrieb können den Wert eines Kunden über die gesamte Lebensdauer hinweg überwachen, die Datengenauigkeit bewerten und fundierte Entscheidungen mit ClickUp Dashboards treffen

Letztendlich erhält Ihr Workflow mit ClickUp ein sofortiges Upgrade – mit kombinierten Features für CRM und Projektmanagement.

Die besten Features von ClickUp

Kundeninformationsmanagement : Ansicht von Anruferdetails mit Anruferidentifizierung, sodass Agenten schnellen Zugriff auf frühere Interaktionen haben

Leistungsüberwachung und Berichterstellung : Nachverfolgung von Anrufvolumen, Wartezeiten und Lösungsraten, um Managern bei der Optimierung der Effizienz zu helfen

Helpdesk-Systemintegration : Automatisierung der Erstellung von Tickets und sofortiger Zugriff auf die Wissensdatenbank

Verbindung mit Apps von Drittanbietern : Synchronisierung mit über 1.000 Apps, einschließlich HubSpot, Zapier und Salesforce, um einen nahtlosen plattformübergreifenden Daten-Flow zu gewährleisten

Collaboration tools: Verbessern Sie die Kommunikation im Team mit KI-gestütztem Echtzeit-Dokumentenfreigeben, Whiteboards und Tools zur Verwaltung von Aufgaben

Limits von ClickUp

Neue Benutzer benötigen Zeit, um sich mit den umfangreichen Features vertraut zu machen

Aufgrund des hohen Grads an benutzerdefinierten Einstellungen kann es zu einer Lernkurve kommen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Tolle Erfahrung! Die Preisgestaltung war super und es bietet viele Features, die dem Projektmanagement und dem Flow zugutekommen. Im Vergleich zu den meisten Mitbewerbern ist es günstiger und die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen.

Tolle Erfahrung! Die Preisgestaltung war super und es bietet viele Features, die Ihrem Projektmanagement und Flow zugutekommen. Im Vergleich zu den meisten Mitbewerbern ist es günstiger und die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen.

💡 Profi-Tipp: Mit der Listenansicht können Sie alle CRM-Elemente einfach anzeigen und verwalten, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen!

2. HubSpot (am besten für die nahtlose CRM-Integration in kleinen Callcentern geeignet)

Über HubSpot

*laut einer Studie des Harvard Business Review wechseln Mitarbeiter 3.600 Mal am Tag zwischen Apps. Stellen Sie sich diese Ineffizienz in einem Callcenter vor, in dem jede Sekunde zählt.

HubSpot behebt dieses Problem durch die Bereitstellung einer einheitlichen CRM-Lösung, die Kundenservice, Vertrieb und Marketing nahtlos in einer Plattform integriert. Der universelle Posteingang von HubSpot speichert alle Kundeninteraktionen an einem Ort und bietet eine zentrale Ansicht über mehrere Kanäle hinweg, sofortigen Zugriff auf Kontaktdatensätze und die Funktion, live zu chatten.

Die besten Features von HubSpot

Greifen Sie auf einen zentralen Posteingang zu, um Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg zu optimieren

Binden Sie Ihre Kunden sofort durch Live-Chats auf Ihrer Website ein

Verwalten Sie Kundendaten effizient mit Nachverfolgung der Pipeline und Automatisierung von Aufgaben

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch freigegebene Posteingänge und Interaktionszuweisungen

Vereinfachen Sie die Planung mit einem integrierten Planer für Meetings

Limits von HubSpot

Limits Call-Center-Features wie Warteschleifen, Anrufaufzeichnung und komplexe Anrufweiterleitung in Plänen der unteren Ebene

Beschränkt die Nutzung von Nummern basierend auf dem Plan

Der Speicher für Kontakte ist im Free-Plan auf 1.000 Kontakte begrenzt, was die Skalierbarkeit für größere Callcenter limitiert

HubSpot-Preise

Marketing Hub Starter: 15 $/Monat pro Benutzer

Starter Customer Platform: 15 $/Monat pro Benutzer

Marketing Hub Professional : 800 $/Monat pro Benutzer

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot

G2 : 4,4/5 (über 12.200 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (4.300+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

HubSpot CRM ist ein zuverlässiges Tool, mit dem sich der Aufwand für Vertrieb und Marketing an einem Ort verwalten lässt. Es ist perfekt für kleine bis mittelgroße Teams, die einen einfachen Einstieg in die CRM-Software suchen.

HubSpot CRM ist ein zuverlässiges Tool, mit dem sich der Aufwand für Vertrieb und Marketing an einem Ort verwalten lässt. Es ist perfekt für kleine bis mittelgroße Teams, die nach einem einfachen Einstieg in die CRM-Software suchen.

🧠 Wussten Sie schon? Heute ist Geschwindigkeit alles. Die 80/20-Regel setzt den Maßstab – 80 % der Anrufe sollten innerhalb von 20 Sekunden beantwortet werden, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund legen CRM-Lösungen den Schwerpunkt auf die Optimierung von Workflows und die Automatisierung der Dateneingabe, damit sich die Mitarbeiter auf die Lösung von Problemen konzentrieren können, ohne sich mit manuellen Einträgen aufzuhalten.

3. Zendesk (am besten geeignet für KI-gestütztes Anrufmanagement und Omnichannel-Support)

Über Zendesk

Ein Callcenter zu betreiben bedeutet, Nachverfolgung, Aufzeichnung und Berichterstellung gleichzeitig zu bewältigen. Was wäre, wenn Sie mit Ihrem CRM-System von überall aus über einen mobilen Zugang auf Ihre Kundendaten zugreifen könnten?

Genau das bietet Zendesk. Ein leistungsstarkes Callcenter-CRM, das die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und die Datenanalyse in einer zentralen Plattform zusammenfasst.

Noch besser: Sie können den telefonischen Support direkt von demselben Workspace aus unterstützen, der auch für E-Mails, Chats und soziale Kanäle verwendet wird, und so einen konsistenten Kundenservice über mehrere Kommunikationskanäle hinweg gewährleisten.

Die besten Features von Zendesk

Bieten Sie Omnichannel-Support, um Interaktionen per Telefon, E-Mail, Chat und in sozialen Medien zu vereinheitlichen

Leiten Sie Anrufe mithilfe von KI-gestützter Priorisierung intelligent weiter

Erstellen Sie nach dem Anruf Transkripte und Zusammenfassungen für eine schnellere Fallbearbeitung

Überwachen Sie Anrufe und verfolgen Sie die Leistung der Mitarbeiter mit Echtzeit-Analysen

Verbessern Sie die Selbstbedienungsoptionen mit IVR und automatisierten Antworten

Zendesk-Limits

Erfordert Programmierkenntnisse, um benutzerdefinierte Apps zu erstellen oder die Benutzeroberfläche zu ändern

Probleme mit geringer Akzeptanz bei Benutzern in einigen Organisationen

Zendesk-Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2: 4, 3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zendesk?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefällt, wie Zendesk Support-Tickets, Live-Chats und Nachrichten handhabt und viele Optionen zur Analyse der Daten auf ihrer Seite oder zur Extraktion der Daten über API und Analyse auf unserer Seite bietet.

Mir gefällt, wie Zendesk die Support-Tickets, Live-Chats und Nachrichten handhabt und viele Optionen zur Analyse der Daten auf ihrer Seite oder zur Extraktion der Daten über API und Analyse auf unserer Seite bietet.

4. Freshdesk (am besten für Omnichannel-Support und die Automatisierung von Helpdesks geeignet)

Über Freshdesk

Der Markt für die Automatisierung von Helpdesks wurde im Jahr 2024 auf 28,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 130,9 Milliarden US-Dollar erreichen, ein klares Zeichen dafür, dass Unternehmen der Automatisierung des Kundendienstes Priorität einräumen.

Und was passiert, wenn Sie Helpdesk-Features mit CRM-Software kombinieren? Sie erhalten eine dedizierte Callcenter-Lösung wie Freshdesk.

Freshdesk integriert Omnichannel-Support mit einem automatisierten Ticketing-System. So können Unternehmen Workflows optimieren, Kundeninteraktionen vereinheitlichen und Kundenmetriken an einem Ort nachverfolgen.

Die besten Features von Freshdesk

Automatisierung der Zuweisung und Nachverfolgung von Tickets, um den manuellen Aufwand zu reduzieren

Vereinheitlichen Sie Kundeninteraktionen über mehrere Kommunikationskanäle hinweg

KI-gesteuerten Kundensupport mit automatisierten Chatbots für eine schnelle Lösung ermöglichen

Benutzerdefinierte Workflows und Vorlagen zur Steigerung der Effizienz der Mitarbeiter

Nahtlose CRM-Integration mit beliebten Business-Tools

Limits von Freshdesk

Höhere Kosten beim Hinzufügen erweiterter Features

Es ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich, um Premium-Funktionen und Support für größere Teams freizuschalten

Freshdesk-Preise

Free

Wachstum: 999 $/Monat pro Benutzer

Pro: 3.599 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 5.699 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Freshdesk

G2: 4, 4/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Freshdesk?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Freshdesk ist eines meiner bevorzugten Helpdesk-Tools, weil es intuitiv und einfach zu bedienen ist, selbst für absolute Neulinge. Das Auffinden vergleichbarer Tickets ist so einfach wie eine Google-Suche, und es gibt zahlreiche Filteroptionen zur Auswahl.

Freshdesk ist eines meiner bevorzugten Helpdesk-Tools, da es intuitiv und einfach zu bedienen ist, selbst für Neulinge. Das Auffinden vergleichbarer Tickets ist so einfach wie eine Google-Suche, und es stehen zahlreiche Filteroptionen zur Auswahl.

🧠 Wussten Sie schon? Ein Geschäft mit 5.000 Besuchern bearbeitet in der Regel 448 Live-Chats pro Monat, während 50.000 Besucher 1.000 Chats bedeuten – und das ist eine Menge Tippen! Aber mit KI-gestützten Chatbots werden Routineabfragen sofort bearbeitet, sodass sich die Callcenter-Mitarbeiter auf komplexere Probleme konzentrieren können.

5. Zoho CRM (am besten geeignet für die Konsolidierung von Kundendaten und die Nachverfolgung von Anrufen in Echtzeit)

Über Zoho CRM

Die Zentralisierung von Kundendaten ist in einem Callcenter unerlässlich. Die Mitarbeiter benötigen sofortigen Zugriff auf Kundendaten und Falldetails, um eine reibungslose Anrufbearbeitung und schnelle Lösungen zu gewährleisten. Zoho CRM vereinfacht diesen Prozess durch eine zentralisierte Plattform, auf der Mitarbeiter sofort auf Kundeninteraktionen zugreifen, Anrufe in Echtzeit protokollieren und die Fallverfolgung verwalten können.

Es sorgt auch für eine effiziente Anrufweiterleitung und eine bessere Produktivität der Mitarbeiter. Mit Tools wie Click-to-Dial, Live-Anrufüberwachung und KI-gestützten Analysen hilft Zoho CRM, Abläufe zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Die besten Features von Zoho CRM

Speichern und greifen Sie auf die Kundenhistorie zu, um personalisierten Support zu bieten

Protokollieren Sie Anrufdetails automatisch, um die Nachverfolgung der Leistung zu verbessern

Leiten Sie Anrufe effizient an den am besten geeigneten Mitarbeiter weiter

Aktivieren Sie Click-to-Dial, um die Effizienz der Agenten zu verbessern

Überwachen Sie Live-Anrufe für Echtzeit-Coaching und Qualitätssicherung

Limits von Zoho CRM

Schränken Sie die benutzerdefinierten Einstellungen in der kostenlosen Version ein

Steile Lernkurve

Zoho CRM-Preise

*standard: 800 $/Monat pro Benutzer

Professional: 1.400 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 2.400 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 2.600 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2: 4, 1/5 (über 2.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (6.800+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho?

Ein G2-Benutzer sagt:

Zoho CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung von Workflows aus. Die Integration mit anderen Tools im Zoho-Ökosystem erleichtert die zentrale Datenverwaltung und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, was Zeit spart und die Effizienz unserer täglichen Abläufe verbessert.

Zoho CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung von Workflows aus. Die Integration mit anderen Tools im Zoho-Ökosystem erleichtert die zentralisierte Datenverwaltung und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, was Zeit spart und die Effizienz unserer täglichen Abläufe verbessert.

Über Five9

Die Cloud Contact Center as a Service (CCaaS)-Lösung von Five9 setzt neue Maßstäbe für Kundensupport-Teams, indem sie Telefonsteuerungen in bestehende CRM-Software einbettet. So können Kundendaten, -historie und -einblicke während der telefonischen Unterhaltung sofort abgerufen werden.

Das bedeutet, dass jeder eingehende und ausgehende Anruf nicht nur eine Transaktion ist, sondern eine Gelegenheit, das Kundenerlebnis zu verbessern!

Die fünf besten Features von Five9

Ermöglichen Sie Teams im Homeoffice und hybriden Teams den Zugriff über die Cloud

Nahtlose Integration in führende CRM-Plattformen für ein einheitliches Kundenerlebnis

Unterstützen Sie Omnichannel-Interaktionen über Sprache, E-Mail, Chats und soziale Medien

Limits von Five9

Es fehlt ein integriertes CRM-System, sodass für den vollen Funktionsumfang eine externe CRM-Software erforderlich ist

Zusätzliche Kosten für erweiterte CRM-Integration

Five9-Preise

*digital: 119 $/Monat pro Benutzer

Core: 119 $/Monat pro Benutzer

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Optimum: Benutzerdefinierte Preise

Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Five9

G2: 4, 1/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Five9?

Ein G2-Benutzer sagt :

Five9 ist eine All-in-One-Plattform für Contact Center as a Service (CCaaS). Sie haben alles, was Sie brauchen könnten, an einem Speicherort und in einem Konto. Sie bieten verschiedene Features, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, und das Beste an Five9 ist, dass es vollständig an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Geschäfts angepasst werden kann.

Five9 ist eine All-in-One-Plattform für Contact Center as a Service (CCaaS). Sie haben alles, was Sie brauchen könnten, an einem Speicherort und in einem Konto. Sie bieten verschiedene Features, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, und das Beste an Five9 ist, dass es vollständig an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Geschäfts angepasst werden kann.

🚀 Fun Fact: Die Wurzeln von CCaaS reichen bis ins Jahr 1995 zurück, als TLCs "Waterfalls" die Diagramme anführte! CosmoCom (jetzt Teil von Enghouse Interactive) führte die erste IP-basierte Kontaktcenter-Technologie ein und ebnete den Weg für die modernen CCaaS-Lösungen, auf die wir uns heute verlassen.

7. Aircall. io (am besten für Multi-Channel-Kommunikation und nahtlose CRM-Integration geeignet)

Die Verwaltung von Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg kann chaotisch werden, aber Aircall. io beseitigt dieses Problem mit einer zentralisierten Lösung.

Aircall. io vereint Sprache, SMS und soziale Medien auf einer einzigen Plattform und gewährleistet eine nahtlose CRM-Integration mit über 100+ Apps für Unternehmen. Darüber hinaus ermöglicht die bidirektionale Synchronisierung den Benutzern den Zugriff auf Kundendaten, die Aktualisierung von Datensätzen und die Protokollierung von Anrufen in Echtzeit – alles über eine Cloud-basierte Callcenter-Lösung.

Die besten Features von Aircall.io

Synchronisierung von CRM-Daten mit Salesforce, HubSpot und Zendesk

Leiten Sie Anrufe mithilfe der interaktiven Sprachausgabe (IVR) intelligent weiter

Verwalten Sie hohe Anrufvolumina mit virtuellen Anrufwarteschlangen für angemessene Wartezeiten

Zeichnen Sie alle Anrufe für Schulungen, Streitbeilegung und Qualitätssicherung auf

Überwachen Sie Live-Anrufe, um Echtzeit-Coaching und Feedback zu bieten

Aircall. io Limits

Bietet in Plänen der unteren Preisklasse nur begrenzte erweiterte Analysen

Erfordert zusätzliches Setup für komplexe Anrufweiterleitungs-Szenarien

Aircall.io-Preise

Unverzichtbar: 30 $/Monat pro Benutzer

Professional: 50 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Aircall.io

G2: 4, 3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Aircall?

Ein G2-Benutzer sagt :

Ich finde es toll, dass sie das Produkt ständig weiterentwickeln. Ich habe den Eindruck, dass auf das Feedback der Kunden wirklich gehört und entsprechend gehandelt wird. Amanda hat uns schnell unterstützt und alle unsere Fragen beantwortet, und das Einführungsgespräch mit Juan war leicht verständlich und sehr hilfreich. Das Produkt ist einfach zu bedienen. Der Einstieg ist ganz einfach.

Ich finde es toll, dass sie das Produkt ständig weiterentwickeln. Ich habe den Eindruck, dass auf das Feedback der Kunden wirklich gehört und entsprechend gehandelt wird. Amanda hat uns schnell unterstützt und alle unsere Fragen beantwortet, und das Einführungsgespräch mit Juan war leicht verständlich und sehr hilfreich. Das Produkt ist einfach zu bedienen. Der Einstieg ist kinderleicht.

💡Profi-Tipp: Mit intuitiven Features wie IVR, Live-Anrufüberwachung und detaillierten Anrufanalysen in Ihren Callcenter-CRM-Systemen können Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und die Kundenzufriedenheit steigern!

8. Dialpad (am besten für KI-gesteuerte Anruftranskription und Echtzeit-Unterstützung geeignet)

Über Dialpad

Dialpad bietet KI-gestützte Anruftranskription, Echtzeit-Coaching für Agenten und vorausschauende CSAT-Bewertung und bietet gleichzeitig eine nahtlose CRM-Integration mit Salesforce und anderen Lösungen. Mit TrueCaaS vereint Dialpad auch Sprache, Messaging, Video und Live-Chat und bietet so ein echtes Omnichannel-Erlebnis für Kunden und Agenten.

Die besten Features von Dialpad

Transkribieren Sie Anrufe in Echtzeit mit KI-gestützter Spracherkennung in Text

Unterstützen Sie Agenten live mit Real-Time Assist (RTA)-Karten, die während der Anrufe relevante Notizen auslösen

Prognostizieren Sie Kundenzufriedenheitswerte durch die Analyse von Anrufprotokollen, auch wenn die Umfragen noch nicht fertiggestellt sind

Ermöglichen Sie Omnichannel-Kommunikation über Sprache, Messaging, Video und Chatbots

Sprechen Sie vorab aufgezeichnete Voicemails ab, um ausgehende Verkaufsanrufe zu beschleunigen

Nahtlose Integration in Zoho CRM, Salesforce, Zendesk und andere Plattformen

Limits von Dialpad

Limitiert die Nummer der Kontaktzentren basierend auf dem Plan

Beschränkt die Kapazität der Warteschleife, was bei einem Anstieg der Anrufe zu einer Herausforderung werden könnte

Erfordert ein erweitertes Setup für komplexe Anrufweiterleitungs-Szenarien

Dialpad-Preise

*standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2: 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 500 Bewertungen)

9. Nextiva (am besten geeignet für integrierte CRM-Funktionen in einer Callcenter-Plattform)

Über Nextiva

Der Wechsel zwischen CRM-Software und Callcenter-Plattformen ist ein Produktivitätskiller. Anstatt zwischen mehreren Apps umzuschalten, fungiert Nextiva selbst als CRM und sorgt so für nahtlose Kundeninteraktionen und effizientere Workflows der Agenten.

Mit Funktionen für Click-to-Call, Pop-ups und Omnichannel-Funktionen können Agenten Anrufe, E-Mails, soziale Medien und Chats über ein einziges Dashboard verwalten, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Die besten Features von Nextiva

Greifen Sie mit direkter Datenintegration sofort auf Kundendaten zu

Tätigen Sie Anrufe schnell per Click-to-Call aus CRM-Kontakten

Ansicht von Kundendetails automatisch mit Pop-ups auf dem Bildschirm bei eingehenden Anrufen

Verwalten Sie Omnichannel-Interaktionen über Anrufe, E-Mails, Chats und soziale Medien hinweg

Verbessern Sie die Automatisierung von Workflows mit Tools zur Prozessautomatisierung

Limits von Nextiva

Begrenzung von Meetings per Video auf 45 Minuten

Nicht genutzte Minuten werden nicht auf den nächsten Monat übertragen

Nextiva-Preise

Unverzichtbar: 129 $/Monat pro Benutzer

Professional: 159 $/Monat pro Benutzer

Premium: 199 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Nextiva

G2: 4, 5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Nextiva?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Wir haben mit Nextiva sehr gute Erfahrungen gemacht und wenn wir ein Problem haben, bieten sie mehrere Optionen an, um technischen Support zu erhalten. Und wir sind mit ihrem Service, dem technischen Support und der Ausrüstung sehr zufrieden.

Wir haben mit Nextiva sehr gute Erfahrungen gemacht und wenn wir ein Problem haben, bieten sie mehrere Optionen an, um technischen Support zu erhalten. Und wir sind mit ihrem Service, dem technischen Support und der Ausrüstung sehr zufrieden.

10. CloudTalk (am besten für KI-gestütztes Anrufmanagement und Automatisierung von CRM)

Über CloudTalk

Ein Callcenter-CRM-System sollte mehr können als nur Kundendaten speichern – es sollte Workflows optimieren, die Nachverfolgung von Anrufen automatisieren und Echtzeit-Einblicke bieten. CloudTalk erledigt genau das, indem es sich nahtlos in CRM-Software wie Salesforce und HubSpot integriert.

Mit Features wie Click-to-Call und KI-generierten Anrufzusammenfassungen optimiert CloudTalk die Abläufe im Kundenservice und ist eine leistungsstarke Callcenter-CRM-Software zur Verwaltung hoher Anrufvolumina und Multi-Channel-Kundeninteraktionen.

Die besten Features von CloudTalk

Synchronisierung von Kundeninteraktionen in Echtzeit mit CRM-Integration für Updates in Echtzeit

Protokollieren Sie Anrufdetails automatisch im CRM, um manuelle Einträge zu vermeiden

Aktivieren Sie die Funktion "Click-to-Call", um Nummern direkt über die CRM-Oberfläche zu wählen

Leiten Sie Anrufe basierend auf den Kundenbedürfnissen intelligent an den richtigen Agenten weiter

Bieten Sie Echtzeit-Coaching mit Live-Anrufüberwachung und Flüstermodus

Erstellen Sie KI-gestützte Anrufzusammenfassungen, um den Mitarbeitern stundenlange manuelle Notizen zu ersparen

CloudTalk-Limits

Begrenzt die Anrufminuten basierend auf dem Plan des Kunden

Abhängig von externen Anbietern, die die Kapazität für gleichzeitige Anrufe begrenzen können

CloudTalk-Preise

Starter: 25 $/Monat pro Benutzer

Unverzichtbar: 29 $/Monat pro Benutzer

Experte: 49 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CloudTalk

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 1.000 Bewertungen)

11. Talkdesk (am besten für KI-gesteuerte Automatisierung und Omnichannel-Kundeninteraktionen geeignet)

Über Talkdesk

Talkdesk ist kein eigenständiges CRM-System. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Callcenter-Lösung, die sich in führende CRM-Plattformen integrieren lässt und es den Mitarbeitern ermöglicht, auf Kundeninteraktionen zuzugreifen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Dies hilft Kundendienstmitarbeitern, Workflows effizienter zu verwalten und den Kundenservice insgesamt zu verbessern.

Die besten Features von Talkdesk

Greifen Sie direkt über die Talkdesk-Oberfläche auf Echtzeit-Kundendaten zu

Leiten Sie Anrufe auf intelligente Weise basierend auf Kundendaten und den Fähigkeiten der Mitarbeiter weiter

Kunden nahtlos mit IVR (Interactive Voice Response) Automatisierung führen

Support von Omnichannel-Interaktionen über Anrufe, E-Mails, Chats und soziale Medien

Verbessern Sie Ihre Outbound-Kampagnen mit Optionen für prädiktives und Power-Dialing

Talkdesk-Limits

Limits für benutzerdefinierte hochspezialisierte Workflows

Erweiterte KI-Features wie Stimmungsanalysen sind nur in höherwertigen Plänen enthalten

Talkdesk-Preise

CX Cloud Digital Essentials: 85 $/Monat pro Benutzer

CX Cloud Essentials: 85 $/Monat pro Benutzer

CX Cloud Elevate: 115 $/Monat pro Benutzer

CX Cloud Elite: 145 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Talkdesk

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Talkdesk?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich mag die einfache Bedienung von Talkdesk, es ist sehr leicht verständlich und kann neuen Mitarbeitern leicht erklärt werden. Wir nutzen Talkdesk täglich, um Anrufe mit Kunden zu tätigen und entgegenzunehmen, daher ist es für uns wichtig, eine Software zu haben, die gut funktioniert

Ich mag die einfache Bedienung von Talkdesk, es ist sehr leicht verständlich und kann neuen Mitarbeitern leicht erklärt werden. Wir nutzen Talkdesk täglich, um Anrufe mit Kunden zu tätigen und entgegenzunehmen, daher ist es für uns wichtig, eine Software zu haben, die gut funktioniert

💡 Profi-Tipp: Es ist immer besser, seine Hausaufgaben zu machen, damit man immer auf dem Laufenden ist. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit Sie verstehen, wie KI-gestützter Kundenservice implementiert wird.

12. Avaya (am besten für die Integration von Multi-Channel-CRM und Echtzeit-Kundeneinblicke geeignet)

Über Avaya

Avaya ist eine umfassende CRM-Lösung für Kontaktzentren, die sowohl eingehende als auch ausgehende Kundeninteraktionen effizient abwickelt. Sie lässt sich in Salesforce, Microsoft Dynamics und ServiceNow integrieren und ermöglicht es den Mitarbeitern des Kontaktzentrums, über ihre Anrufschnittstelle auf Kundendaten zuzugreifen.

Die Echtzeit-Überwachung durch Vorgesetzte, automatisierte Workflows und KI-gestützte Erkenntnisse von Avaya unterstützen auch Support-Teams dabei, Abläufe zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Avaya bietet die besten Features

Greifen Sie direkt über die Callcenter-Oberfläche auf einheitliche Kundendaten zu

Nahtlose Integration in führende CRM-Systeme für die Datensynchronisierung in Echtzeit

Verwalten Sie Omnichannel-Interaktionen über Anrufe, E-Mails, Chats und soziale Medien hinweg

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Mitarbeiter durch Echtzeit-Kundeneinblicke und weniger manuelle Dateneingaben

Aktivieren Sie die Überwachung durch Vorgesetzte für Live-Coaching und Nachverfolgung der Leistung

Avaya-Limits

Erfordert einen erheblichen Aufwand für die benutzerdefinierte Anpassung für einzigartige Workflows

Bei der Integration mehrerer CRMs kann es zu Problemen bei der Datenkonsistenz kommen

Avaya-Preise

*digital: Benutzerdefinierte Preise

Voice: Benutzerdefinierte Preise

Alle Medien: Benutzerdefinierte Preise

Erstellen Sie Ihre eigene: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Avaya

G2: 4, 1/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Avaya?

Ein G2-Benutzer sagt :

Ich bin seit fast vier Jahren in meinem Unternehmen und seitdem nutzen wir Avaya, das uns allen dabei hilft, unsere Kunden zu erreichen, und das sehr einfach zu bedienen ist.

Ich bin seit fast vier Jahren in meinem Unternehmen und seitdem nutzen wir Avaya, das uns allen dabei hilft, unsere Kunden zu erreichen, und das sehr einfach zu bedienen ist.

🚀 Fun Fact: Gartner prognostiziert, dass KI-gestützte Chatbots bis 2027 für 25 % der Unternehmen der wichtigste Kundendienstkanal sein werden. Für Callcenter bedeutet dies weniger routinemäßige Abfragen für die Mitarbeiter und mehr KI-gesteuerte Kundeninteraktionen, was die Effizienz verbessert und den Zeitaufwand reduziert. Eine Win-win-Situation!

13. EngageBay (am besten für KMU, die eine All-in-One-CRM- und Callcenter-Lösung benötigen)

Über EngageBay

Stellen Sie sich einen Eigentümer eines kleinen Geschäfts vor, der versucht, Kundenservice, Vertrieb und Marketing unter einen Hut zu bringen – und dabei den reibungslosen Betrieb des Callcenters aufrechtzuerhalten. Hier kommt EngageBay ins Spiel.

EngageBay wurde speziell für Start-ups und kleine Geschäfte entwickelt und vereint CRM, Automatisierung von Marketing und Callcenter-Features in einer intuitiven Plattform.

Mit integrierten CRM-Funktionen und speziellen Features wie einem Power-Dialer und einem Tracker für die Produktivität der Agenten stellt EngageBay sicher, dass die Mitarbeiter des Kundensupports über alle erforderlichen Informationen verfügen – unabhängig davon, ob sie ausgehende Anrufe tätigen oder Kundenanfragen bearbeiten.

Die besten Features von EngageBay

Bieten Sie vollständige Kundeneinblicke mit einem integrierten CRM für personalisierte Interaktionen

Tätigen Sie Anrufe direkt über EngageBay oder integrieren Sie sie in Twilio und Apps von Drittanbietern

Weisen Sie ausgehende Anrufe automatisch mit dem erweiterten Tool zur Automatisierung von Workflows zu

Verfolgen Sie Kundentickets und Abfragen mit der kostenlosen Helpdesk-Software

Aufzeichnung von Anrufen für Schulungen und Prozessoptimierung

EngageBay-Limits

Bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen für erweiterte Berichterstellung

Hat eine Lernkurve für komplexe Features

Schränkt die Funktionen der mobilen App ein

EngageBay-Preise

Free

Basic: 12,74 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 55,24 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 101,99 $/Monat pro Benutzer

EngageBay-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über EngageBay?

Ein G2-Benutzer sagt:

Gutes, umfassendes Tool für das SM-Management. Es vereinfacht die Vorbereitung und Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen sehr. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und man hat sie in ein paar Minuten verstanden. Außerdem ist der Kundensupport erstklassig.

Gutes, umfassendes Tool für das SM-Management. Es vereinfacht die Vorbereitung und Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen sehr. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und man hat sie in ein paar Minuten verstanden. Außerdem ist der Kundensupport erstklassig.

Weitere hilfreiche Software

Hier ist eine Liste anderer Callcenter-CRM-Software, die es nicht in unsere Liste geschafft hat, aber in bestimmten Szenarien für Sie hilfreich sein kann: Bitrix24 : Eine umfassende CRM- und Contact-Center-Lösung mit integrierter Telefonie, Automatisierung von Aufgaben und Omnichannel-Support für eine verbesserte Produktivität der Mitarbeiter

Vocalcom : Ein Cloud-basiertes Callcenter-CRM mit KI-gestützter Anrufweiterleitung, Echtzeitanalysen und nahtloser CRM-Integration zur Verbesserung der Kundeninteraktion

RingCentral Contact Center: Ein skalierbares Callcenter-CRM mit intelligenter Anrufverwaltung, Personaloptimierung und Omnichannel-Kommunikation

