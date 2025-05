über 30 ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen für eine bessere On-Page-Optimierung

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist ein endloser Test und Fehler. Der Druck, die richtigen Keywords zu finden und Inhalte zu optimieren, ist überwältigend. Und wenn man denkt, man hat es geschafft, kommt Google mit einem neuen Update und plötzlich befinden sich die Suchmaschinen-Rankings im freien Fall.

Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass KI-Tools wie ChatGPT Ihre SEO-Workflows verwalten und beschleunigen können?

ChatGPT fungiert als Ihr persönlicher SEO-Assistent und hilft Ihnen bei der Feinabstimmung von Inhalten, die sowohl von Suchmaschinen geliebt werden als auch eine Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen. Tatsächlich zeigt eine Umfrage, dass 58 % der Fachleute ChatGPT zur Erstellung und Optimierung von Inhalten verwenden, 20 % für Metadaten, 15 % für die Keyword-Recherche und 8 % für Benchmark-Analysen.

Die Ergebnisse von ChatGPT sind jedoch nur so gut wie Ihre Anweisungen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie perfekte ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen erstellen, und gibt über 30 Beispiele, um Ihre Strategie zu verbessern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen sind gezielte Anweisungen, um SEO-Aufgaben schnell zu erledigen ChatGPT-Eingabeaufforderungen für SEO helfen Ihnen, schneller für Keywords optimierte Inhalte zu erstellen, frische Ideen zu generieren, konsistent zu bleiben, die On-Page-SEO zu verbessern und Zeit für strategische Arbeit zu gewinnen Schritte zur Erstellung von ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen: Seien Sie genau, was Sie wollen

Bessere Ergebnisse durch Kontext

Seien Sie sich über das Format der Ausgabe im Klaren

Verwenden Sie SEO-Daten und Referenzmaterialien

Verfeinern und wiederholen Sehen Sie sich die Sammlung von über 30 ChatGPT-Eingabeaufforderungen an, die bei der Keyword-Recherche, der Erstellung von Inhalten, der Optimierung von Seiten und vielem mehr helfen ChatGPT hat Limits beim Echtzeit-Datenzugriff, bei der Keyword-Optimierung und beim genauen Verständnis der Suchabsicht ClickUp Brain übertrifft ChatGPT durch kontextbezogene SEO-Einblicke, Zusammenarbeit in Echtzeit und automatisierte SEO-Workflows

Was sind ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen?

ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen sind sorgfältig verfasste Anweisungen, die Sie ChatGPT geben, um eine SEO-Aufgabe zu erledigen, z. B. das Vorschlagen von Schlüsselwörtern, das Erstellen einer Gliederung, das Optimieren von Bild-Alt-Texten, das Erstellen eines SEO-freundlichen Blogs und vieles mehr.

ChatGPT verwendet umfangreiche Trainingsdaten, um diese Eingabeaufforderungen zu verarbeiten und maßgeschneiderte Vorschläge zu generieren, die auf Ihre Suchabsicht abgestimmt sind, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

Hier ist, was eine gute SEO-Eingabeaufforderung ausmacht: Clarity: Formulieren Sie Ihre Anfrage klar und deutlich, z. B. "Erstellen Sie eine Liste mit Keywords mit hohem Volumen und geringer Konkurrenz für die lokale SEO in der Dentalbranche"

Fokus: Konzentrieren Sie sich auf eine Anfrage nach der anderen. Anstatt sowohl nach einer Keyword-Recherche als auch nach einem Entwurf für den Inhalt zu fragen, teilen Sie diese in zwei Eingabeaufforderungen auf

Kontext: Geben Sie relevante Details an, wie Ihre Zielgruppe, Branche, Speicherort oder Konkurrenten. Beispiel: "Schlagen Sie Blogthemen für eine Immobilienwebsite vor, die sich an Erstkäufer in Kalifornien richtet."

Umsetzbar: Fragen Sie nach einem konkreten Ergebnis. Anstatt "Gib SEO-Tipps" zu sagen, versuchen Sie es mit "Liste fünf On-Page-SEO-Verbesserungen für einen WordPress-Blog auf"

*länge und Tiefe: Geben Sie an, wie detailliert die Antwort sein soll. Zum Beispiel: "Erläutern Sie in 200 Wörtern, wie man Meta-Beschreibungen für E-Commerce-Websites optimiert."

➡️ Lesen Sie mehr: ChatGPT-Aufforderungen zum Verfassen von Lebensläufen

Vorteile der Verwendung von ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen

SEO muss nicht kompliziert sein, und ChatGPT-Eingabeaufforderungen stellen dies sicher. Und so geht's:

💡 Durchbrechen Sie sofort die Schreibblockade: ChatGPT erledigt das SEO-Brainstorming mit offenen Eingabeaufforderungen wie "Was sind die neuesten Trends in der nachhaltigen Mode-SEO?" und erschließt so neue Blickwinkel auf Inhalte und Keyword-Möglichkeiten

⚖️ Halten Sie Ihren Stil für Inhalte konsistent: Legen Sie den Ton einmal fest (freundlich und in Form einer Unterhaltung oder formell im APA-Stil) und ChatGPT sorgt dafür, dass jeder Beitrag kohärent und markenkonform bleibt

🔍 Optimieren Sie mühelos die On-Page-SEO: Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Inhalte mit relevanten Schlüsselwörtern, FAQs und LSI-Schlüsselwörtern für bessere Rankings zu verfeinern (ohne Keyword-Spamming)

📈 Mehr Fokus auf Strategie: ChatGPT erledigt die SEO-Vorarbeit, sodass Sie sich auf Kreativität und Analyse konzentrieren können. Kein Wunder, dass 71 % der Marketingfachleute sagen, dass generative KI ihnen größere Gewinne ermöglicht

➡️ Lesen Sie mehr: Die besten ChatGPT-Eingabeaufforderungen für den Vertrieb

Wie erstellt man effektive ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen?

Ob Sie ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Marketing, Vertrieb oder SEO erstellen, geben Sie der KI klare, kontextreiche Anweisungen. Wenn Sie das schaffen, erhalten Sie SEO-gesteuerte, gut strukturierte Inhalte, die ranken.

Befolgen Sie also diese Best Practices, um ergebnisorientierte SEO-Eingabeaufforderungen zu generieren 👇

1. Seien Sie genau, was Sie wollen

ChatGPT arbeitet am besten, wenn klare Anweisungen gegeben werden. Bevor Sie die Eingabeaufforderung schreiben, ermitteln Sie die SEO-Aufgabe, bei der Sie Hilfe benötigen.

Benötigen Sie Keyword-Ideen? Fragen Sie: "Generiere 10 Long-Tail-Keywords für [Thema] mit geringer Konkurrenz und hoher Suchabsicht"

Suchen Sie nach einer Gliederung für einen Blogbeitrag? Geben Sie an: "Erstellen Sie eine SEO-freundliche Blog-Gliederung für [Thema] mit H1-, H2- und H3-Tags"

Möchten Sie einen Absatz optimieren? Weisen Sie an, "Schreiben Sie diesen Absatz so um, dass das Schlüsselwort "[Einzelziel]" auf natürliche Weise enthalten ist, und verbessern Sie gleichzeitig die Lesbarkeit"

2. Bessere Ergebnisse durch Kontext

Der Kontext ist der Schlüssel, um relevantere Antworten von ChatGPT zu erhalten. Überlegen Sie, welche Informationen der KI als Orientierungshilfe dienen könnten. Dazu könnten gehören:

Kategorie Beschreibung Beispiele Einzelziel oder Schlüsselwort Was ist der Schwerpunkt des Inhalts? "Digitales Marketing für Start-ups" oder "SEO-Tools mit KI-Unterstützung" Zielgruppe Für wen sind diese Inhalte gedacht? "Für Anfänger geschrieben" oder "Einzelziele für Eigentümer kleiner Geschäfte" Zweck Was ist das Ziel dieser Inhalte? "Um zu informieren", "Um Leads zu generieren" oder "Um in Suchmaschinen höher zu ranken" Ton oder Stil Wie sollte es klingen? "Verwenden Sie einen überzeugenden und datengesteuerten Ton" oder "Halten Sie es freundlich und in Form einer Unterhaltung" Rolle Welche Perspektive sollte der Inhalt einnehmen? "Verhalte dich wie ein SEO-Experte" oder "Schreibe wie ein Coach für digitales Marketing"

3. Seien Sie sich über das Format der Ausgabe im Klaren

SEO-Inhalte erfordern oft ein strenges Format, wie z. B. Titel mit weniger als 60 Zeichen, Platzierung von Schlüsselwörtern in Überschriften oder ein JSON-LD-Schema für strukturierte Daten. Teilen Sie ChatGPT genau mit, welches Format oder welche Kriterien Sie in der Antwort wünschen, um Unklarheiten und unnötige Bearbeitungen zu vermeiden.

Einige Beispiele für Anweisungen sind:

Kategorie Schlechte Eingabeaufforderung Gute Eingabeaufforderung Nummer der Elemente Gib mir ein paar Ideen für den Titel eines Fitness-Blogs Geben Sie fünf Ideen für Titel für einen Fitness-Blog Zeichen- oder Wortlimits Schreiben Sie eine Meta-Beschreibung für einen Blog über E-Mail-Marketing Schreiben Sie eine Meta-Beschreibung mit weniger als 155 Zeichen für einen Blog über E-Mail-Marketing Ausgabetyp Vorschläge für Schlüsselwörter für digitales Marketing Liste 10 Long-Tail-Keywords für digitales Marketing in einer Tabelle mit Suchvolumen und Wettbewerbsniveau auf Formatierungsanfrage Verfassen Sie einen LinkedIn-Beitrag über Content-Marketing Verfassen Sie einen LinkedIn-Beitrag über Content-Marketing. Formatieren Sie ihn wie folgt: Aufhänger (erster Satz, der Aufmerksamkeit erregt) Hauptinhalt (2–3 kurze Absätze mit Erkenntnissen oder Tipps) Handlungsaufforderung (die zu Engagement oder Aktion anregt) Beispiele einfügen Schreiben Sie einen SEO-freundlichen Blog-Entwurf zum Thema "Produktivität bei Remote-Arbeit" Erstellen Sie einen SEO-freundlichen Blog-Entwurf zum Thema "Produktivität bei Remote-Arbeit". Verwenden Sie Beispiele erfolgreicher Remote-Unternehmen und realer Herausforderungen in Bezug auf die Produktivität, um ihn umsetzbar zu machen

4. Verwenden Sie SEO-Daten und Referenzmaterialien

ChatGPT verfügt nicht über Live-Suchdaten, daher kennt es weder das tatsächliche Suchvolumen noch die Keyword-Schwierigkeit. Sie können jedoch spezifische SEO-Details eingeben, wie z. B.:

Keyword-Recherche (Suchvolumen, Wettbewerbsniveau)

Absicht des Benutzers (Information, Transaktion, Navigation)

Einblicke in die Konkurrenz (gemeinsame Strukturen von Inhalten, Wortzahl)

trends auf den Seiten mit Suchergebnissen von Suchmaschinen (SERP)* (Featured Snippets, Listicles, FAQs)

Ab GPT-4 können Sie Dokumente wie Markenrichtlinien oder Beispiele früherer Blogs hochladen, um der KI Ihren bevorzugten Ton, Ihre bevorzugte Struktur und Ihr bevorzugtes Format zu zeigen. GPT-4o kann auch im Internet surfen. Wenn Sie also Links zu Studien, Blogs von Mitbewerbern oder Referenzmaterialien haben, fügen Sie diese direkt in die Eingabeaufforderung ein, um eine bessere Genauigkeit zu erzielen.

⚠️ Notiz: Diese Features sind nur mit einem ChatGPT Plus Abonnement verfügbar.

5. Verfeinern und wiederholen

Akzeptieren Sie nicht die erste Antwort von ChatGPT als endgültig. Wenn Details, Struktur oder Schlüsselwörter fehlen, passen Sie die Eingabeaufforderung an.

📌 Zum Beispiel, wenn in der Gliederung von ChatGPT zum Thema "Effektive Marketingstrategien für kleine Unternehmen" ein Schlüsselabschnitt wie "Budgetplanung" fehlt, verfeinern Sie ihn mit einer Folgemaßnahme:

✔️ Tolle Gliederung! Fügen Sie für jede Strategie einen Abschnitt über Budgetüberlegungen hinzu.

Benötigen Sie einen anderen Ton oder mehr Abwechslung? Fragen Sie:

✔️ Schreiben Sie dies in einem eher auf Unterhaltung ausgerichteten Stil um.

✔️ Nennen Sie mir fünf weitere Beispiele.

Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis der Inhalt Ihrem Idealergebnis näherkommt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen anstelle einer großen Anfrage, um bessere SEO-Ergebnisse zu erzielen. Dieser "Chain-of-Thought"-Ansatz unterteilt eine umfassende Aufgabe in kleinere Schritte und sorgt dafür, dass der Inhalt fokussiert bleibt.

📌 Beispiel: Für die Keyword-Recherche: Aufforderung 1: Geben Sie mir 15 Long-Tail-Keywords, die mit [Thema] in Verbindung stehen

Aufforderung 2: Schlagen Sie für jedes Keyword die Suchabsicht vor (wonach der Benutzer wahrscheinlich sucht)

Aufforderung 3: Erstellen Sie nun einen Entwurf für einen Blog, der auf das erste Schlüsselwort auf der Liste abzielt

💫 Bonus: Wie Sie ChatGPT zur Steigerung der Produktivität nutzen können

30 Beispiele für ChatGPT-SEO-Eingabeaufforderungen

Hier sind zunächst einmal über 30 Beispiele für ChatGPT-Eingabeaufforderungen, die auf verschiedene SEO-Aufgaben zugeschnitten sind. Sie können sie kostenlos kopieren, anpassen und in Ihrem Workflow verwenden.

(Der Einfachheit halber haben wir sie in verschiedene Kategorien eingeteilt. )

A. Eingabeaufforderungen für die Keyword-Recherche

1. Liste 10 allgemeine Startschlüsselwörter für [Branche], die verschiedene Aspekte der Nische abdecken.

via OpenAI

2. Erstellen Sie eine Liste mit Long-Tail-Keywords, die mit [Produkt] in Verbindung stehen, um mehr Besucher auf die Seite des Produkts zu leiten.

3. Liste mit 10 LSI-Keywords (latent semantic indexing), die mit [primärem Keyword] in Zusammenhang stehen und häufig in Inhalten mit hoher Platzierung vorkommen.

4. gruppieren Sie diese Schlüsselwörter in Themencluster, die auf der Suchabsicht und der semantischen Relevanz basieren. [Liste der Schlüsselwörter einfügen]*

5. Empfohlene Blogpost-Ansätze für diese Keyword-Cluster, die sich auf die Suchabsicht und die Bedürfnisse der Zielgruppe konzentrieren.

B. Eingabeaufforderungen für Wettbewerbsanalysen

6. Mein Blog [Blog-Link einfügen] konzentriert sich auf E-Commerce-SEO, ähnlich wie [Website eines Mitbewerbers]. Vergleichen Sie beide Blogs und identifizieren Sie Themen und Unterthemen, die sie ausführlich behandelt haben, ich aber nicht. Schlagen Sie wirkungsvolle Möglichkeiten für Inhalte vor, um die Lücke zu schließen.

7. Ich bin in der E-Commerce-SEO-Branche tätig. Finden Sie Schlüsselwörter, bei denen [die Website des Mitbewerbers] [meine Website] übertrifft. Identifizieren Sie Schwachstellen wie minderwertige Backlinks oder dünne Inhalte, um sie zu übertreffen. [Link zur Seite des Mitbewerber-Blogs einfügen]

C. Eingabeaufforderungen für die Ideenfindung und Erstellung von Inhalten

8. erstellen Sie eine kurze Inhaltsbeschreibung zum [Thema]. Fügen Sie "Wortzahl", "primäres Schlüsselwort", "Meta-Beschreibung", "Vorschlag für den Meta-Titel", "Vorschläge für H1" und "Anweisungen für Autoren" hinzu

9. schreiben Sie eine kurze (max. 120 Wörter), SEO-freundliche Einführung für einen Blog zu [Thema] und verwenden Sie das Schlüsselwort auf natürliche Weise. Stellen Sie zwei Versionen bereit

Eine kurze Einführung in den Inhalt des Artikels Eine problemorientierte Einführung, die ein Problem hervorhebt, das das [Thema] löst

10. Erstellen Sie einen umfassenden Artikel zum [Thema]. Fügen Sie sechs Hauptabschnitte mit kurzen Aufzählungspunkten zu den jeweiligen Themen hinzu.

11. Sie sind Experte für [Branche] und ihre Anwendungen. Schreiben Sie einen Blogbeitrag mit 1.500 Wörtern zum Thema [Thema] auf der Grundlage dieser Gliederung. Integrieren Sie die folgenden Schlüsselwörter, um die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. [Gliederung und Liste der Schlüsselwörter einfügen]

12. Geben Sie eine prägnante Zusammenfassung für einen Blogbeitrag zu [Thema]. Sie sollte die Schlüsselpunkte zusammenfassen und eine Handlungsaufforderung enthalten (z. B. zur Abgabe eines Kommentars oder zur Anmeldung für den Newsletter auffordern).

13. Ich schreibe einen Blogbeitrag zum Thema [Thema]. Schlagen Sie zehn Titel mit jeweils weniger als 60 Zeichen vor, die das genaue Schlüsselwort enthalten. Die Titel sollten ansprechend und für das Publikum interessant sein.

D. On-Page-SEO-Eingabeaufforderungen

14. Ich schreibe einen Artikel über "[Thema]". Was wäre die beste SEO-freundliche URL-Struktur?

15. Ich habe vor, einen umfassenden Leitfaden zum Thema [Thema] zu schreiben. Wie sollte ich meine Tags für die Kopfzeile für SEO strukturieren?

16. Wie kann ich strategisch CTAs in meinem [Meisterklasse-Thema] platzieren, um die Anmeldungen und die Teilnahme zu maximieren?

17. Basierend auf meiner Sitemap: Schlagen Sie fünf Möglichkeiten für interne Verlinkungen und mögliche Ankertexte mit nicht mehr als fünf Wörtern für meinen Blogbeitrag [zum Thema] vor. [Fügen Sie Ihren Website-Link ein]

18. Schreiben Sie einen alternativen Text (unter 125 Zeichen) für ein Bild über [Bildbeschreibung].

E. Eingabeaufforderungen zur Optimierung von Inhalten

19. Schreiben Sie diesen Artikel mit SEO Best Practices neu, einschließlich Schlüsselwörtern wie [Schlüsselwörter einfügen], Meta-Beschreibungen und Unterüberschriften. [Link zum Artikel einfügen]

20. erstellen Sie einen SEO-freundlichen Meta-Titel (max. 60 Zeichen) und eine Beschreibung (max. 160 Zeichen) für einen Blog zum Thema [Thema]. Platzieren Sie das Schlüsselwort [Schlüsselwort] am Anfang, um die Sichtbarkeit bei der Suche zu verbessern

21. fassen Sie diesen Blogbeitrag zur besseren Lesbarkeit im Format "Aufzählungspunkte" zusammen. *[Link zum Blogbeitrag einfügen]

22. Bewerten Sie die Lesbarkeit dieses Blog-Beitrags. Kürzen Sie lange Absätze, verwenden Sie Aufzählungszeichen und verbessern Sie das Format für ein optisch ansprechenderes Layout: [Link zum Blog-Beitrag einfügen]

23. Mein Blog-Beitrag [Thema] hat einen Titel-Tag mit 70 Zeichen. Schlagen Sie einen überarbeiteten SEO-freundlichen Titel vor, der die Essenz des Beitrags einfängt und innerhalb des optimalen Limits an Zeichen liegt.

24. Bitte diesen Blogbeitrag Korrektur lesen, um eventuelle grammatikalische Fehler, Tippfehler und andere Fehler zu identifizieren und zu korrigieren: [Link zum Blogbeitrag einfügen]

F. Lokale SEO-Eingabeaufforderungen

25. Untersuchen Sie die lokalen SEO-Strategien der drei wichtigsten Konkurrenten für ein [Art des Geschäfts] in [Stadt, Bundesland]. Geben Sie Einblicke in ihre Keyword-Strategie, ihr Backlink-Profil und die Optimierung ihres Google-Unternehmensprofils. [Link zur Website der Wettbewerber einfügen]

26. entwickeln Sie einen Plan für das Content-Marketing, um die lokale SEO eines Unternehmens mit mehreren Standorten in [Ihrem Markt] zu verbessern. Fügen Sie lokalisierte Blogbeiträge, Produkt-/Service-Spotlights und Partnerschaften mit lokalen Influencern hinzu

G. Technische SEO-Eingabeaufforderungen

27. Ich betreibe einen E-Commerce-Shop mit mehreren Produktkategorien und Unterkategorien. Meine Website ist [Link einfügen]. Generieren Sie eine gültige XML-Sitemap für diese Seiten: [alle Webseiten-Links einfügen]

28. erstellen Sie ein FAQ-Schema-Markup für die folgenden Fragen und Antworten, um die Sichtbarkeit bei der Suche zu verbessern: *[Liste Ihrer Fragen]

29. Ich betreibe einen E-Commerce-Shop auf [Name der Website], in dem Produkte unter mehreren Kategorien erscheinen. Wie füge ich kanonische Tags korrekt hinzu?

30. Generieren Sie hreflang-Tags, um die richtige Ausrichtung der Seiten für [Land] in [Sprache], [Land] in [Sprache] und [Land] in [Sprache] sicherzustellen. Diese Tags sollten die Sprach- und Länderkombinationen für jede Seite korrekt angeben.

31. analysieren Sie die Crawlability und Indexierung von [URL der Website]. Identifizieren Sie Seiten, die durch robots.txt, fehlende Tags für den Index oder kanonische Probleme blockiert werden. Geben Sie Empfehlungen zur Verbesserung der Indexierung und stellen Sie sicher, dass wichtige Seiten für Suchmaschinen-Crawler zugänglich sind

32. Überprüfen Sie Weiterleitungen und defekte Links für [URL der Website]. Identifizieren Sie 404-Fehler, falsche 301/302-Weiterleitungen und Weiterleitungsketten oder -schleifen. Schlagen Sie Optimierungen vor, um eine reibungslose Navigation zu gewährleisten und den Linkwert zu erhalten.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

ChatGPT ist zwar ein großartiger Verbündeter, aber ein paar Fehltritte können Ihrer SEO mehr schaden als nützen.

Hier sind einige häufige Fallstricke, auf die Sie achten sollten:

❌ Verlassen Sie sich auf ChatGPT für faktische Daten oder Live-SEO-Metriken

ChatGPT hat keinen Zugriff auf Echtzeitdaten wie Suchvolumen, Google-Rankings oder Analysen. Wenn Sie also Fragen wie "Wie viele Suchanfragen erhält dieses Keyword?" oder "Wie sieht die Konkurrenz für diese Abfrage aus?" stellen, erhalten Sie möglicherweise Vorschläge, die plausibel klingen, aber keine Suchnachfrage haben.

✅ So vermeiden Sie dies: Betrachten Sie ChatGPT nicht als Ersatz für SEO-Tools. Nutzen Sie es für qualitative Erkenntnisse (Themen, Variationen, Formulierungen), aber überprüfen Sie quantitative Daten (Suchvolumen, Wettbewerb, CTRs) mit herkömmlichen Keyword-Recherche-Tools wie Google Keyword Planner, Semrush oder Ahrefs

❌ Alles glauben, was es sagt (ohne Fakten zu überprüfen)

ChatGPT halluziniert oft, d. h. es kann Texte erzeugen, die zwar echt aussehen, aber tatsächlich ungenau oder erfunden sind. Dazu gehören gefälschte Statistiken, erfundene Referenzen oder falsche Erklärungen.

Für SEO schadet die Veröffentlichung von Fehlinformationen der Glaubwürdigkeit und schwächt die E-E-A-T (Erfahrung, Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit) Ihrer Inhalte.

✅ So vermeiden Sie dies: Überprüfen Sie wichtige Details immer auf ihre Richtigkeit. Wenn ChatGPT vorschlägt: "Laut einer Studie machen 80 % der Marketingfachleute X", dann übernehmen Sie das nicht einfach so. Fragen Sie nach der Quelle oder, noch besser, suchen Sie eine verifizierte Quelle, um dies zu bestätigen

❌ ChatGPT ersetzt menschliche Einsichten und Erfahrungen

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Verwendung von KI-Ausgaben ohne menschliche Bearbeitung.

Die hilfreichen Content-Richtlinien von Google legen den Schwerpunkt auf Erfahrung und Fachwissen. Wenn sich Ihre Inhalte wie eine generische KI-Zusammenfassung ohne einzigartige Erkenntnisse lesen, kann es sein, dass sie nur schwer ein Ranking erreichen.

✅ So vermeiden Sie dies: Fügen Sie Beispiele aus der Praxis, Fallstudien, Meinungen, Geschichten und Fachwissen ein, die nur Sie (oder Ihr Team) bieten können. Dies verbessert die Qualität der Inhalte für die Leser und hebt sie von anderen KI-generierten Inhalten ab

❌ Ignorieren Sie die Wissensbeschränkung und Voreingenommenheit von ChatGPT

Das Wissen von ChatGPT hat eine zeitliche Begrenzung – Ende 2021 für GPT-3.5 und bis 2023 für einige GPT-4-Versionen. Wenn Sie Informationen zu aktuellen SEO-Änderungen benötigen (z. B. ein Update des Google-Algorithmus im Jahr 2024 oder die neuesten Ranking-Faktoren), kann es sein, dass ChatGPT veraltete Ratschläge gibt.

✅ So vermeiden Sie dies: Für Echtzeit-Trends verlassen Sie sich auf tools wie Google Trends, Google Search Console und aktuelle Fallstudien

Vergleichen Sie KI-generierte SEO-Erkenntnisse mit offiziellen Google-Updates, Branchenblogs oder Expertendiskussionen

➡️ Lesen Sie mehr: ChatGPT-Eingabeaufforderungen für HR-Effizienz und Entscheidungsfindung

Limits von ChatGPT SEO

ChatGPT beschleunigt die Erstellung von Inhalten und SEO, hat aber auch seine Schwächen.

Hier liegt der Schwachpunkt:

Begrenztes Verständnis der Suchabsicht: ChatGPT kann die Absicht anhand von Schlüsselwörtern erraten (z. B. ist "how to ___" wahrscheinlich informativ). Es weiß jedoch nicht, was Google für diese Abfrage anzeigt. Wenn Sie dies vermeiden möchten, erwerben Sie das ChatGPT Plus-Abonnement, das ein Feature zum Durchsuchen von Ergebnissen der Live-Suche enthält

Kein Zugriff auf die Daten Ihrer Website: ChatGPT kennt weder Ihr Geschäft, Ihre Zielgruppe, Ihre Konversionsraten, die Nuancen Ihrer Markenstimme noch die Schmerzpunkte Ihrer Kunden. Zum Beispiel kann ChatGPT generische Lösungen für ein technisches SEO-Problem vorschlagen, aber es kennt weder die CMS-Eigenheiten Ihrer Website noch das Setup des Servers oder die Historie der Probleme

*herausforderungen bei der Keyword-Optimierung: ChatGPT kann zwar inhaltsreiche Inhalte generieren, aber keine Trend- oder Wettbewerbs-Keywords identifizieren. Es kann auch Keywords unnatürlich erzwingen, was die Lesbarkeit beeinträchtigt. Außerdem werden verwandte Begriffe (LSI-Keywords) nicht integriert, was die Relevanz der Inhalte schwächt

Lernkurve: Die effektive Nutzung von ChatGPT ist nicht so einfach, wie es scheint. Breite Fragen liefern selten perfekte Ergebnisse. Außerdem sind viele Testversionen erforderlich, um Eingabeaufforderungen zu verfeinern und nützliche, SEO-freundliche Inhalte zu erhalten

Meistern Sie diese Limits von ChatGPT, um das volle Potenzial für eine intelligentere und effektivere SEO auszuschöpfen. Oder Sie nutzen eine leistungsstärkere ChatGPT-Alternative für Echtzeit-Einblicke, schnellere Ergebnisse und eine genauere Keyword-Optimierung.

Verwenden Sie ClickUp AI als bessere Alternative

ClickUp AI ist kein durchschnittlicher KI-Generator für Inhalte. Es handelt sich um eine kontextbezogene KI, die in ClickUp integriert ist, der "Alles-App für die Arbeit".

Im Gegensatz zu ChatGPT, das bei jeder Eingabe von vorne beginnt, arbeitet ClickUp Brain in Ihrem Workspace und versteht Ihre SEO-Projekte, Aufgaben und Dokumente, um in Echtzeit relevantere Erkenntnisse zu liefern.

Hier erfahren Sie, wie es ChatGPT übertrifft: 🧠 Kontextbezogene Ausgabe: Es bezieht sich auf frühere Inhalte, Markenrichtlinien oder laufende Kampagnen, um KI-generierte Inhalte zu erstellen, die auf Ihre SEO-Strategie zugeschnitten sind 🤝 Zusammenarbeit in Echtzeit: Da Brain in ClickUp Docs integriert ist, kann ein Team aus Autoren, Editoren und SEO-Spezialisten gemeinsam in einem lebendigen Dokument Inhalte brainstormen und generieren 🔄 Integrierte Automatisierung: Sie automatisiert SEO-Workflows, indem sie KI-generierte Inhalte in die Tat umsetzt. Wenn ein Blog-Beitrag in der Rangliste abfällt, erstellt ClickUp eine Aufgabe, weist sie der richtigen Person zu und benachrichtigt das Team 🔗 Nahtlose Integration: Es lässt sich in andere Marketing- und SEO-tools integrieren, sodass Marketingfachleute die SEO-Leistung nachverfolgen können, ohne ClickUp zu verlassen

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie sich ClickUp Brain in Ihre SEO-Workflows einfügt:

1. Erstellung hochwertiger SEO-Inhalte

Mit ClickUp Brain können Sie suchmaschinenoptimierte Blog-Gliederungen, Meta-Beschreibungen und Titel für Ihre Seiten erstellen. Sie können die Inhalte weiter verfeinern, um sie lesbarer zu machen und Schlüsselwörter zu integrieren, während Sie den Ton und den Stil an Ihre Zielgruppe anpassen.

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Erstellen Sie einen SEO-optimierten Blog-Entwurf zum Thema "Wie Sie die Benutzererfahrung Ihrer Website verbessern können". Konzentrieren Sie sich auf Schlüsselwörter wie "UX-Designtipps", "Verbesserung der Website-Navigation" und "mobile-freundliches Design"

Schreiben Sie eine Meta-Beschreibung für einen Blog-Beitrag über die "Top 10 SEO-Strategien für 2025". Fügen Sie die Schlüsselwörter "SEO-Strategien", "SEO-Tipps für 2025" und "wie man SEO verbessert" ein.

Lesen Sie diesen Blogbeitrag zum Thema "Die Bedeutung regelmäßiger Backups" und schlagen Sie Verbesserungen für eine bessere Lesbarkeit und Keyword-Integration vor. Fügen Sie Schlüsselwörter wie "Datensicherung", "Speicher in der Cloud" und "automatisiertes Backup" auf natürliche Weise ein. [Link zum Blogbeitrag einfügen]

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Blog-Gliederungen, Wettbewerbsanalysen, Meta-Beschreibungen und vieles mehr

2. Vorschläge für branchenspezifische Schlüsselwörter

ClickUp Brain lernt aus Ihren Projekten, Ihrer Content-Strategie und Ihrer Branche und schlägt aktuelle, relevante Keyword-Ideen vor, die mit Ihren Zielen für das Geschäft übereinstimmen. Es hilft Ihnen auch, aufkommende Branchentrends zu erkennen, die Ihre Konkurrenten noch nicht abgedeckt haben, und Inhaltslücken in Ihrer bestehenden Content-Strategie zu erkennen.

Verwenden Sie ClickUp AI, um mühelos KI-gesteuerte Keyword-Möglichkeiten und Lücken in Inhalten zu finden

3. Inhalte in Echtzeit optimieren

ClickUp Brain überwacht auch Ihre Inhalte und kennzeichnet Bereiche, die aktualisiert werden müssen. So bleiben Ihre Inhalte aktuell, relevant und für neue Rankings optimiert. Zum Beispiel hilft es:

Schlagen Sie die Platzierung von Schlüsselwörtern vor, um die Sichtbarkeit bei der Suche zu erhöhen

Identifizieren Sie eine Über- oder Unternutzung von Schlüsselwörtern und passen Sie diese auf natürliche Weise an

Verbessern Sie die Lesbarkeit, indem Sie komplexe Sätze vereinfachen

Passen Sie Ton und Stimme an Ihre Zielgruppe an

Markieren Sie defekte Links oder fehlende Weiterleitungen

Verbessern Sie die Lesbarkeit, kennzeichnen Sie Redundanzen und fassen Sie lange Inhalte mit ClickUp Brain zusammen

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss im Durchschnitt mit 6 Personen in Verbindung stehen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich 6 Kernverbindungen zu erreichen, um wesentliche Zusammenhänge zu erfassen, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzutreiben. Der Kampf ist real – ständige Nachfragen, Verwirrung bei den Versionen und schwarze Löcher in der Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Wissensmanager behebt dieses Problem, indem sie den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

Die Marketing-Projektmanagement-Lösung von ClickUp kann auch Ihren Aufwand für SEO vereinfachen. Es handelt sich um eine abgeschlossene Lösung für Teams im Bereich Marketing, die Vorlagen, Automatisierung und Zusammenarbeitstools kombiniert, um Kampagnen zu organisieren und reibungslos ablaufen zu lassen.

Nehmen wir an, Sie führen eine SEO-Kampagne für eine E-Commerce-Marke durch, die Bio-Hautpflegeprodukte verkauft. Mit dieser Lösung für Teams können Sie alles an einem Ort zusammenhalten.

Verwenden Sie zum Beispiel ClickUp Dokumente innerhalb dieser Lösung. Sie ist in die Plattform integriert und erleichtert die Erstellung, Bearbeitung und Zusammenarbeit an Blogbeiträgen, Berichten und SEO-Strategien.

Nahtlose Erstellung und Bearbeitung SEO-bezogener Inhalte über ClickUp Dokumente

Sobald die Inhalte online sind, können Sie mit den Dashboards von ClickUp die Leistung in Echtzeit überwachen. Sie können Widgets zur Nachverfolgung von Keyword-Rankings, organischem Traffic und Absprungraten hinzufügen, um zu erfahren, was funktioniert.

Und da SEO ständige Aktualisierungen und Überwachung erfordert, kann ClickUp Automatisierungen Ihnen dabei helfen, Auslöser einzurichten, um Zeit zu sparen. Zum Beispiel kann es:

✔️ Erstellt eine Aufgabe zur Optimierung, wenn ein Blogbeitrag in den Google-Rankings abfällt

✔️ Benachrichtigt das Team für Inhalte, wenn ein Keyword aktualisiert werden muss

✔️ Weist Aufgaben automatisch zu, wenn eine neue Backlink-Gelegenheit erkannt wird

💡 Profi-Tipp: ClickUp bietet auch Vorlagen für SEO-Roadmaps, die Ihnen dabei helfen, Ihre SEO-Strategie Schritt für Schritt zu planen, von der Keyword-Recherche und der Optimierung auf der Seite bis hin zur Erstellung von Inhalten und dem Linkaufbau.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre SEO-Strategie mit ClickUp

ChatGPT eignet sich hervorragend für die schnelle Erstellung von Inhalten, ist aber bei der Verwaltung einer umfassenden SEO-Strategie unzureichend.

ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter, indem es sich direkt in Ihren gesamten SEO-Workflow integriert. Es erstellt Inhalte, sorgt für die Nachverfolgung der Leistung, schlägt Verbesserungen vor und stimmt Ihren SEO-Aufwand auf Ihre Ziele ab.

Kurz gesagt, Sie erhalten das Beste aus beiden Welten: eine erstklassige Plattform für das Projektmanagement mit einem integrierten KI-Assistenten, der Ihnen beim Brainstorming, Schreiben und Organisieren Ihrer SEO-Inhalte hilft.

Sind Sie bereit, Ihre SEO-Strategie zu optimieren?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌