Leonardo AI vs. Midjourney: Welcher KI-Kunstgenerator ist besser?

Scrollen Sie durch eine beliebige Social-Media-Plattform, und Sie werden sehen, dass unter Videos und Kunstwerken immer wieder dieselbe Frage auftaucht: "Ist das echt oder KI?"

Als Gesellschaft haben wir offiziell das Zeitalter erreicht, in dem KI-generierte Bilder so atemberaubend und überzeugend sind, dass selbst erfahrene Digitalkünstler zweimal hinschauen müssen.

Dies sind großartige Neuigkeiten für Ersteller von Inhalten, die sich mehr Optionen, eine bessere Bildqualität und erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen wünschen. Die einzige Herausforderung besteht darin, den richtigen KI-Kunstgenerator auszuwählen, der Ihren Anforderungen perfekt entspricht.

Hier kommt dieser Leitfaden ins Spiel. Wir vergleichen Leonardo AI und Midjourney, zwei der führenden KI-Bildgeneratoren, um herauszufinden, welcher Ihren Anforderungen am besten entspricht.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht darüber, wie sich Leonardo AI und Midjourney in ihren Funktionen unterscheiden und welches Tool Sie für Ihre KI-Anforderungen wählen können: Leonardo KI ist auf Präzision ausgelegt und bietet erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen, Einstellungen zum Datenschutz und strukturierte Workflows. Damit ist es ideal für Profis, die die Kontrolle über ihren kreativen Prozess benötigen

Midjourney lebt vom künstlerischen Ausdruck – und liefert beeindruckende, unvorhersehbare visuelle Effekte über ein von der Community betriebenes Discord und ein eigenständiges Tool

Wenn Sie Wert auf die Kontrolle über jedes Detail legen, ist Leonardo KI die richtige Wahl für Sie. Wenn Sie einen organischeren, experimentelleren Ansatz bevorzugen, ist Midjourney genau das Richtige für Sie

Brainstorming-Tools, KI-generierten Visualisierungen, Aufgabenverwaltung und nahtloser Zusammenarbeit ClickUp überbrückt die Mängel beider Apps – mit, KI-generierten Visualisierungen,und nahtloser Zusammenarbeit

Was ist Leonardo KI?

Leonardo AI macht die Erstellung von KI-Kunst ziemlich einfach. Sie geben einen Text ein, wählen aus voreingestellten künstlerischen Stilen aus, passen Kontrast und Abmessungen an oder laden sogar Referenzbilder hoch. Im Gegenzug generiert die KI Bilder, Videos und Illustrationen – und kann sogar die Qualität vorhandener Fotos verbessern.

via Leonardo KI

Die Ergebnisse sind im Allgemeinen gestochen scharf, mit hochwertigen Bildern und einer angemessenen Menge an Details. Viele Benutzer finden die endgültige Bildausgabe visuell solide, aber einige Ersteller von KI-Kunst bevorzugen die Verwendung anderer Software zur Bearbeitung, anstatt sich auf die integrierten Tools von Leonardo AI zu verlassen.

Leonardo AI ist ein anfängerfreundliches Tool mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Ob es jedoch die richtige KI-gestützte Plattform für Sie ist, hängt davon ab, wie viel Bearbeitung Sie zu erledigen bereit sind.

Features von Leonardo KI

KI-Kunstgeneratoren können ein Erfolg oder Misserfolg sein – entweder erhalten Sie etwas Beeindruckendes oder ein Bild, das etwas unpassend aussieht, insbesondere bei Details wie Händen und Gesichtszügen. Leonardo AI versucht, Automatisierung und Kontrolle in Einklang zu bringen, indem es den Benutzern eine Mischung aus Tools zur Bilderzeugung und benutzerdefinierten Optionen bietet. Hier ist, was es bietet:

1. KI-gestützte Bilderzeugung mit promptbasierter Steuerung

Mit Leonardo KI können Sie Bilder durch Eingabe eines Textes, Auswahl künstlerischer Stile und Anpassung von Parametern wie Kontrast und Abmessungen erstellen. Die Ergebnisse sind zwar in der Regel scharf und von guter Bildqualität, folgen aber nicht immer genau den Anweisungen, sodass Sie möglicherweise mehrere Versuche benötigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

2. Canva für KI zur Bearbeitung in Echtzeit

Wenn ein Bild fast richtig ist, aber kleine Änderungen benötigt, können Sie mit Leonardo AI's AI Canvas Elemente in Echtzeit anpassen. Es handelt sich nicht um eine vollständige Bearbeitung, aber es hilft bei grundlegenden Verfeinerungen wie der Anpassung von Farben oder der Behebung kleinerer Unstimmigkeiten.

via Leonardo KI

3. Vortrainierte KI-Modelle für einheitlichen Stil

Für Benutzer, die ein einheitliches Erscheinungsbild über mehrere Bilder hinweg wünschen, bietet Leonardo AI vortrainierte KI-Modelle, die bestimmten Designregeln folgen. Dies ist nützlich für Grafikdesigner oder Unternehmen, die KI-generierte Bilder erstellen, die eine einheitliche Markenidentität aufweisen müssen.

4. Bild-Upscaling und Detailverbesserungen

Leonardo KI enthält ein Upscaling-Tool, das die Bildqualität schärft und kleine Fehler behebt. Es versucht, Details wie Gesichtszüge und Texturen zu verfeinern, aber es ist nicht perfekt – einige Benutzer bevorzugen immer noch externe Software für die abschließenden Korrekturen.

5. API-Zugang für Entwickler

Für diejenigen, die die KI-Kunstgenerierung in ihre eigenen Projekte integrieren möchten, bietet Leonardo AI eine API. Dieses Feature ist eher für Geschäfte und Entwickler relevant als für gelegentliche Benutzer.

via Leonardo KI

Leonardo KI-Preise

Hier sind die Pläne von Leonardo KI, die Ihnen bei der Entscheidung für eine Plattform helfen können:

Free-Plan

Plan für Auszubildende : 10 $/Monat

artisan Plan*: 24 $/Monat

maestro Plan*: 48 $/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert mit diesen brillanten Ideen danach? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Sitzung zum Brainstorming sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , anhand Ihrer Eingabe ein Bild zu erstellen. Es ist die Alles-in-Einem-App für die Arbeit, mit der Sie Ideen schneller entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

Was ist Midjourney?

Midjourney ist einer der bekanntesten KI-Bildgeneratoren, und das aus gutem Grund. Er zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, äußerst detaillierte, stilistisch vielfältige Bilder zu erstellen – ob es sich um Illustrationen, Konzeptkunst, surreale Landschaften oder von Anime inspirierte Bilder handelt.

via Midjourney

Im Gegensatz zu einigen anderen KI-Tools für Designer konzentriert sich Midjourney stark auf den künstlerischen Ausdruck und nicht auf hyperrealistische Ergebnisse.

Midjourney erregte ursprünglich Aufmerksamkeit, weil es vollständig über Discord lief, bietet aber jetzt eine voll funktionsfähige webbasierte Oberfläche, die die Bilderzeugung viel intuitiver macht.

Sie können einfach die Midjourney-Website aufrufen, Ihre Eingabe machen und zusehen, wie sich die Magie entfaltet – es sind keine Server zum Chatten erforderlich. Dadurch steht die Plattform nun auch Benutzern offen, die einen übersichtlicheren, fokussierteren Space für die Erstellung bevorzugen.

Wie es der Gründer von Midjourney, David Holz, ausdrückte: "Wir sehen diese Technologie als Motor für die Vorstellungskraft."

Midjourney Features

Midjourney ist vollgepackt mit Tools, die Benutzern dabei helfen, KI-Kunst mit Leichtigkeit zu erstellen. Aber was die meisten Ersteller wirklich daran lieben, ist, dass es eine Mischung aus Struktur und Unvorhersehbarkeit bietet. Hier sind einige seiner Schlüsselmerkmale:

1. Generierung von Text zu Bild über eine Webschnittstelle

Mit Midjourney können Benutzer jetzt Bilder direkt über die Webplattform erstellen, wodurch das gesamte Erlebnis optimiert und zugänglicher wird. Wenn Sie gerne in der Community zusammenarbeiten, können Sie sich weiterhin Discord anschließen, aber die Web-Version bietet Ihnen einen privaten, ablenkungsfreien Space zum Experimentieren.

via Midjourney

Dieses Update hat die Hürde für neue Benutzer erheblich gesenkt, insbesondere für diejenigen, die mit Discord nicht vertraut sind oder einfach eine traditionellere Benutzeroberfläche bevorzugen.

2. Iterative Bildoptimierung

Haben Sie schon einmal ein generiertes Bild erhalten, das fast richtig ist, aber noch etwas Feinschliff benötigt? Mit Midjourney können Sie Bilder neu erstellen, um Kunstvariationen basierend auf Ihrer ursprünglichen Eingabe zu erstellen.

via Midjourney

Sie können auch die Option U (Upscale) verwenden, um ein Bild zu verbessern, oder die Schaltfläche V (Variationen), um leicht veränderte Versionen zu erhalten. Obwohl dieses Tool praktisch ist, ist es immer noch vom Zufall abhängig – es kann sein, dass Sie ein paar Runden brauchen, um genau das zu erhalten, was Sie sich vorstellen.

3. Stil und künstlerische Anpassung

Mit Midjourney können Benutzer künstlerische Stile optimieren, indem sie ihren Eingabeaufforderungen Parameter hinzufügen. Möchten Sie eine Cyberpunk-Ästhetik? Ein Vintage-Ölgemälde? Ein detailliertes Bild mit hyperrealistischen Texturen? Die KI kann damit umgehen – auch wenn sie manchmal ins Surreale abdriftet, ob Sie das wollen oder nicht.

🍪 Bonus: Der Niji-Modus von Midjourney ist für Anime-Fans gedacht. Er bietet KI-generierte Bilder, die wie in einem Studio-Ghibli-Film aussehen.

4. Stealth-Modus (für Pro- und Mega-Benutzer)

via Midjourney

Ein großer Nachteil der KI-gestützten Plattform von Midjourney ist, dass jedes von Ihnen erstellte Bild standardmäßig öffentlich ist. Wenn Sie an vertraulichen Arbeiten arbeiten oder nicht möchten, dass Ihre Kunstwerke für andere sichtbar sind, müssen Sie einen höheren Plan abonnieren, um auf den Stealth-Modus zugreifen zu können.

5. GPU-basiertes Rendering beschleunigt

Midjourney bietet je nach Abonnement verschiedene Geschwindigkeitsmodi an. Wenn Sie den Basic-Plan nutzen, ist die Zeit für die KI-Bilderzeugung auf einige Stunden pro Monat begrenzt. Höhere Pläne schalten den Fast-Modus (für schnellere Verarbeitung) und den Relax-Modus (langsamer, aber unbegrenzt) frei.

✍🏻 Notiz: Es gibt auch einen Turbomodus für ungeduldige Benutzer, der jedoch die GPU-Zeit doppelt so schnell verbraucht.

Midjourney-Preise

Bei all dem Gerede über Abonnements wollen wir uns die Preisstufen von Midjourney einmal genauer ansehen:

Basic Plan : 10 $/Monat

Standard Plan : 30 $/Monat

Pro Plan : 60 $/Monat

mega Plan*: 120 $/Monat

Leonardo KI vs. Midjourney: Features im Vergleich

Diese Plattformen liefern zwar großartige Ergebnisse für KI-Bildgeneratoren, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze in Bezug auf Kreativität. In der Instanz legt Leonardo AI den Schwerpunkt auf benutzerdefinierte Einstellungen, während Midjourney eher eine künstlerische Wildcard ist.

Es ist Zeit für ein Duell. Vergleichen wir die Schlüssel-Features und sehen, wo jede Plattform glänzt.

Feature Nr. 1: Bildanpassung und -steuerung

Leonardo KI gibt Benutzern umfassende Kontrolle über die Bilderzeugung. Sie können benutzerdefinierte Modelle trainieren, Parameter wie Beleuchtung und Pinselstrichintensität anpassen und sogar negative Eingabeaufforderungen anwenden, um unerwünschte Elemente auszuschließen.

Midjourney hingegen ist stark auf zeitnahe Entwicklung angewiesen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu erledigen. Zu

🏆 Gewinner: Leonardo KI, mit seinen fortschrittlichen benutzerdefinierten tools, vorab trainierten Modellen und fein abgestimmten Steuerelementen

✨ Am besten geeignet für:

Leonardo KI : Professionelle Designer, Branding-Teams und Produktentwickler, die vorhersehbare, präzise Ergebnisse benötigen

Midjourney: Digitale Künstler, Illustratoren und Ersteller von Konzepten, die Freude an organischen, unerwarteten Ergebnissen haben

Feature Nr. 2: Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit

Leonardo KI bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche mit einem intuitiven Dashboard, das es Anfängern erleichtert, ohne Vorkenntnisse Bilder zu erstellen. Alle Steuerelemente sind klar beschrieben und Benutzer können Bilder mit Schiebereglern und ausklappbaren Menüs feinabstimmen.

Midjourney bietet jetzt auch eine webbasierte Oberfläche an und geht damit über das frühere Setup nur für Discord hinaus. Während die Discord-Community für diejenigen, die den sozialen Aspekt genießen, weiterhin besteht, richtet sich die neue Web-Erfahrung an Benutzer, die einen saubereren, visuelleren Workflow bevorzugen – ohne Befehle zum Chatten.

🏆 Gewinner: Leonardo KI hat einen leichten Vorteil durch sein anfängerfreundliches Layout und die unkomplizierte Bildsteuerung

✨ Am besten für:

Leonardo KI: Anfänger, Geschäfte und alle, die eine einfache, strukturierte Oberfläche bevorzugen

Midjourney: Künstler, visuelle Denker und Benutzer, die sowohl Tools für die private Erstellung als auch Zugang zu einer aktiven kreativen Community wünschen

Feature Nr. 3: Grafikstil und Ausgabequalität

Leonardo KI zeichnet sich durch fotorealistische und äußerst detaillierte Bilder aus und eignet sich daher hervorragend für professionelle Anwendungsfälle, bei denen es auf Realismus ankommt. Midjourney hat eine einzigartige malerische und abstrakte Ästhetik und liefert oft traumhafte, surreale oder filmische Bilder.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Leonardo KI liefert fotorealistische, hochpräzise Bilder, während Midjourney bei der kreativen, traumhaften und stilistischen Kunstgenerierung glänzt

✨ Am besten geeignet für:

Leonardo KI : Business, Marketing, Produktdesign und Architektur, die Fotorealismus benötigen

Midjourney: Konzeptkünstler, Illustratoren und Kreative, die nach ausdrucksstarken, künstlerischen oder surrealen Bildern suchen

Feature Nr. 4: Preisgestaltung und Barrierefreiheit

Leonardo KI bietet eine kostenlose Stufe mit 150 Token pro Tag, wodurch es auch für gelegentliche Benutzer zugänglich ist. Die kostenpflichtigen Pläne verwenden jedoch ein auf Guthaben basierendes System, was bei intensiven Benutzern zu unvorhersehbaren Kosten führen kann.

Für Midjourney ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, um auf die Features zugreifen zu können, aber es bietet eine einfache Preisgestaltung mit festgelegten GPU-Stunden pro Monat, was die Budgetplanung für Profis erleichtert.

🏆 Gewinner: Midjourney, mit seinem einfachen Abonnement, das für Profis vorhersehbare Kosten gewährleistet

✨ Am besten geeignet für:

Leonardo KI : Hobbyisten, gelegentliche Benutzer, Freiberufler, die eine kostenlose Option wünschen

Midjourney: Profis, Agenturen und Ersteller, die große Mengen an KI-Kunst generieren

Feature Nr. 5: Kommerzielle Nutzung und Datenschutz

Leonardo KI verfügt über einen Stealth-Modus, mit dem Benutzer private Bilder erstellen können. Dies ist nützlich für Geschäfte oder Freiberufler, die mit sensibler Arbeit für Kunden zu tun haben.

Die Standard-Einstellung von Midjourney ist öffentlich, d. h. alle Bilder sind sichtbar, es sei denn, Sie sind auf einem Pro- oder Megaplan. Die Rechte für die kommerzielle Nutzung sind jedoch klarer: Geschäfte, die über 1 Million US-Dollar Umsatz erzielen, müssen einen höheren Plan für die vollen kommerziellen Rechte nutzen.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Der Stealth-Modus von Leonardo KI gewährleistet Datenschutz, während Midjourney klare kommerzielle Lizenzbedingungen für Geschäfte bietet

✨ Am besten für:

Leonardo KI : Für Geschäfte und Freiberufler, die an vertraulichen Projekten arbeiten

Midjourney: Kreative, die sich mit öffentlichen, von KI generierten Bildern auskennen

Abschließende Gedanken: Wer sollte was verwenden?

Hier ist ein einfaches Diagramm, das Ihnen die Entscheidung zwischen den beiden erleichtert:

Benutzer-Typ Leonardo KI Midjourney Anfänger ✅ Einfache Benutzeroberfläche ✅ Webbasierte Benutzeroberfläche verfügbar Professionelle Designer ✅ Training benutzerdefinierter Modelle ❌ Weniger Kontrolle Künstler und Illustratoren ✅ Realismus und Präzision ✅ Traumhaft & experimentell Business & Marketing ✅ Markenkonsistenz und Datenschutz ❌ Alle Bilder sind öffentlich, es sei denn, es handelt sich um Pläne der höheren Stufen Gelegenheits-KI-Enthusiasten ✅ Kostenlose Stufe verfügbar ❌ Erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement

Leonardo KI vs. Midjourney auf Reddit

Reddit ist ein großartiger Ort, um zu erfahren, was die Leute wirklich über KI-Kunst-Tools denken. Im Fall von Leonardo AI vs. Midjourney erhält Leonardo AI viel Lob für seine intuitive Benutzeroberfläche.

Darüber hinaus werden die integrierten Modelle und die Flexibilität von Leonardo KI gelobt – insbesondere für diejenigen, die sich nicht mit Drittanbieter-Installationen wie Stable Diffusion befassen möchten. Viele Benutzer schätzen die Möglichkeit, Bilder mit benutzerdefinierten Modellen und Workflows zu optimieren, und bezeichnen dies als solide Alternative für kreative Experimente.

🗣 Wie dieser Benutzer betonte:

Die Vorteile von Leonardo sind: proprietäre Modelle, die ziemlich gut in fotografischen Stilen und geräteunabhängiger Berechnung sind.

Die Vorteile von Leonardo sind: proprietäre Modelle, die ziemlich gut in fotografischen Stilen und geräteunabhängiger Berechnung sind.

Einige erwähnen jedoch, dass das auf Guthaben basierende System und das Abonnement eine sorgfältige Planung erfordern, insbesondere für häufige Benutzer.

🚩 Dieser Reddit-Benutzer hat sich nicht zurückgehalten:

Sobald Sie sich angemeldet haben, wird Ihr Konto fortlaufend belastet. Wenn Sie Ihren Plan jemals herabstufen, verfällt jegliches Guthaben aus Ihrem vorherigen, höherwertigen Abonnement.

Sobald Sie sich angemeldet haben, wird Ihr Konto fortlaufend belastet. Wenn Sie Ihren Plan jemals herabstufen, verfällt jegliches Guthaben aus Ihrem vorherigen, höherwertigen Abonnement.

Midjourney hingegen wird für seine ästhetische Konsistenz und die Fähigkeit, detaillierte, filmische Visualisierungen zu erstellen, geliebt.

🗣 Ein Reddit-Benutzer hob hervor:

MJ erhält durchweg Bestnoten für die Bildqualität (sowohl für realistische als auch für künstlerische Bilder).

MJ erhält durchweg Bestnoten für die Bildqualität (sowohl für realistische als auch für künstlerische Bilder).

Einige Redditoren machen jedoch die Notiz, dass Midjourney teurer ist als andere KI-Bildgeneratoren auf dem Markt.

🚩 In einem Reddit-Post wurde notiert:

Der Basisplan erlaubt nur 200 Bilder pro Monat, was mir ziemlich wenig erscheint. Wenn Sie wie ich gerne experimentieren, könnte dieses Limit etwas einschränkend sein.

Der Basisplan erlaubt nur 200 Bilder pro Monat, was mir ziemlich wenig erscheint. Wenn Sie wie ich gerne experimentieren, könnte dieses Limit etwas einschränkend sein.

Wie Sie sehen, gibt es keinen eindeutigen "Gewinner". Es kommt darauf an, welcher Workflow am besten zu Ihrem kreativen Prozess passt.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Leonardo AI vs. Midjourney

Inzwischen ist klar, dass sowohl Leonardo KI als auch Midjourney ihre Stärken und Schwächen haben. Wenn Sie dem Datenschutz Priorität einräumen, verlieren Sie an Vielfalt im Kunststil. Wenn Sie sich ganz auf den Stil konzentrieren, könnten Sie am Ende Abstriche bei der benutzerdefinierten Anpassung oder der Erschwinglichkeit machen müssen. Die Entscheidung ist nicht einfach.

Aber was wäre, wenn Sie sich nicht entscheiden müssten? Was wäre, wenn es ein Tool gäbe, das all diese Faktoren in Einklang bringt und gleichzeitig als Software für die Zusammenarbeit beim Design in Echtzeit dient? Das ist ClickUp für Sie – die App für alles bei der Arbeit.

Beginnen wir mit dem Brainstorming, dem ersten Schritt in jedem kreativen Projekt – Workflows planen, Ideen sammeln und das Designteam auf eine Linie bringen. Klingt einfach, oder? Falsch.

Oft hat man es am Ende mit einem Durcheinander aus verstreuten Notizen, endlosen Threads in E-Mails und Teamkollegen zu tun, die die eigene Vision falsch interpretieren. Hier kommen ClickUp Whiteboards ins Spiel, um das Chaos zu beseitigen.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie in Echtzeit mit Ihren Kollegen brainstormen und Unterhaltungen mit Aktionen verbinden

✅ Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie von überall aus zusammen, führen Sie visuelles Brainstorming durch und geben Sie Feedback in Echtzeit frei ✅ Ideen skizzieren: Erstellen Sie grobe Entwürfe, Moodboards und Konzeptkarten und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben ✅ Integrierte KI-Bilderzeugung: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Ideen sofort zum Leben zu erwecken

Studien zeigen, dass visuelle Darstellungen das Verständnis um 400 % verbessern. Deshalb funktioniert ClickUp – Sie können alles an einem Ort visualisieren.

Apropos Kollegen, die Ihre Vision missverstehen: Das merken Sie am meisten, wenn Sie Ihrem Grafikdesigner ein Konzept erklären. Sie wissen einfach nicht, was genau Sie sich ausgedacht haben.

Anstatt also langatmige Beschreibungen zu tippen oder endlos "rate mal, was ich meine" zu spielen, lassen Sie ClickUp Brain die Arbeit erledigen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Bilder mithilfe von KI direkt in Whiteboards zu erstellen

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie sind Marketingmanager und bereiten eine Produkteinführung vor und benötigen ein überzeugendes visuelles Konzept für Ihre Kampagne. Anstatt darauf zu warten, dass Designer Ihre vagen Beschreibungen interpretieren, verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort KI-gestützte Bilder zu erstellen, die Ihrer Vision entsprechen – direkt in ClickUp Whiteboards. Sie arbeiten in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, verfeinern die visuellen Elemente mit sofortigen KI-Anpassungen und wandeln das endgültige Konzept in umsetzbare Aufgaben um.

Tatsächlich müssen Sie nicht bei Null anfangen. ClickUp bietet über 1.000 vorgefertigte Vorlagen, darunter ClickUps neue Vorlage für Whiteboards, die Ihnen die perfekte Mischung aus Struktur und Flexibilität bietet, um Ihren kreativen Prozess zu organisieren.

Schließlich hört Kreativität nicht bei der Ideenfindung auf – sie muss auch umgesetzt werden. ClickUp Whiteboards verbindet Ihre Ideen über ClickUp für Design Teams direkt mit Ihren Workflows.

Abteilungsübergreifende Projekte leiden oft unter Unordnung und Frustration aufgrund fragmentierter Anfragen und Rückmeldungen. Die Designlösung von ClickUp beseitigt dieses Chaos, indem sie einen zentralen Hub für Ihren gesamten Design-Workflow bereitstellt.

So geht's:

Zentralisierte Anfragemanagement: Organisieren Sie alle eingehenden Designanfragen an einem Ort über Organisieren Sie alle eingehenden Designanfragen an einem Ort über ClickUp Aufgaben , um sicherzustellen, dass nichts verloren geht

KI-gestützte Design-Tools: Mit ClickUp Brain können Sie sofort Benutzerreisen, Personas und Design-Briefs erstellen

Optimiertes Feedback und Genehmigungen: Entwürfe mit Anmerkungen versehen, Feedback über Entwürfe mit Anmerkungen versehen, Feedback über ClickUp Clips aufzeichnen, Figma- und InVision-Dateien einbetten und Freigaben beschleunigen

Nahtlose Integration: Integration in über 1000 Tools (Slack, Miro, Figma, Google Suite und mehr) zur Vereinfachung Ihres Design-Workflows

Aufgabenstatus und -zuweisung: Sehen Sie sich den Status jeder Designaufgabe an und weisen Sie ganz einfach Hauptdesigner zu.

Zentralisierte Kommunikation: Verwenden Sie Kommentare zu Aufgaben und Verwenden Sie Kommentare zu Aufgaben und chatten Sie mit ClickUp , um zu beraten und zu delegieren, und vermeiden Sie so das Hin und Her von E-Mails

Leonardo und Midjourney Do Art – ClickUp erledigt alles

Leonardo AI und Midjourney eignen sich hervorragend für die Erstellung atemberaubender KI-generierter Bilder – aber was kommt danach? Brainstorming, Verfeinerung, Planung, Zusammenarbeit und tatsächliche Umsetzung von Ideen? Hier übernimmt ClickUp die Führung.

Der Process Manager von KI-Bienen Jayson Ermac fasste es auf der B2B-Marketingplattform zusammen:

ClickUp bietet tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Gipfel der Zusammenarbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard".

ClickUp bietet tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard".

Von Whiteboards, die Ideen zum Leben erwecken, bis hin zu ClickUp Brain für sofortige KI-generierte Bilder und Automatisierung von Aufgaben, die alles auf Kurs hält – ClickUp setzt Kreativität ohne Hin und Her in die Tat um. Außerdem sorgen Zusammenarbeit in Echtzeit und über 1000 Vorlagen für Struktur ohne Chaos.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und erleben Sie das beste KI-gestützte Projektmanagement.