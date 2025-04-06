Notion vs. Microsoft Excel: Welches Tool steigert die Produktivität im Jahr 2025?

Tabellenkalkulationen oder Workspaces? Das ist hier die Frage.

Einige schwören auf Excel, mit dem sie komplexe Finanzmodelle erstellen und Berichte mit Formeln automatisieren können, die sie praktisch auswendig gelernt haben. Andere bevorzugen Notion, wo Notizen, Aufgaben und Datenbanken an einem Ort gespeichert sind, ohne endlose Zeilen und Spalten.

Beide tools verarbeiten Daten, organisieren und ermöglichen Zusammenarbeit – aber auf völlig unterschiedliche Weise. Das eine ist für die Verarbeitung von Nummern ausgelegt, das andere für die Verbindung von Ideen.

Wenn Sie also Notion mit Microsoft Excel vergleichen, welches Tool ist überlegen? Finden wir es heraus. ⚖️

🚀 Bonus: Als dritte und unserer Meinung nach bessere Option können Sie ClickUp ausprobieren.

Aber zuerst tauchen wir in das Duell Notion vs. Microsoft Excel ein!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sowohl Notion als auch Microsoft Excel bieten einzigartige Stärken und dienen unterschiedlichen Zwecken. Hier ist eine Aufschlüsselung der Stärken der einzelnen Tools: Notion: Ideal für Teams, die einen flexiblen Workspace für das Projektmanagement, die Dokumentation von Informationen und die Erstellung benutzerdefinierter Datenbanken benötigen

Excel: Ideal für die Verwaltung großer Datensätze, die Durchführung komplexer Berechnungen und die Visualisierung von Daten mit Pivottabellen und Diagrammen ClickUp unterstützt Teams und Geschäfte, die eine einheitliche Lösung suchen, die das Beste aus beiden Welten vereint, mit: aufgaben* zur Vereinfachung der Aufgabenverwaltung durch Zuweisung, Priorisierung und Nachverfolgung von Aufgaben

benutzerdefinierte Felder* zur Personalisierung von Aufgaben durch Hinzufügen spezifischer Daten für eine bessere Organisation

Tabelle zur Optimierung der Nachverfolgung von Projekten in einer flexiblen, an Tabellen angelehnten Ansicht

Brain zur Steigerung der Produktivität durch KI-gestützte Erkenntnisse, die Aufgaben, Personen und Wissen in Ihrem Unternehmen miteinander verbinden

Dokumente zur Zusammenarbeit an umfangreichen, dynamischen Dokumenten, die sich direkt in Aufgaben und Workflows integrieren lassen

Automatisierungen, um Zeit zu sparen, indem sich wiederholende Aufgaben und Workflows automatisiert werden

Was ist Notion?

via Notion

Notion ist eine vielseitige All-in-One-Plattform, die Features für Notizen, Projektmanagement und Datenbanken vereint. Sie ermöglicht es Ihnen, Aufgaben auf Ihre eigene, einzigartige Weise zu organisieren, zusammenzuarbeiten und zu verwalten.

Sie können umfassende Dokumente, Wissensdatenbanken und Wikis erstellen und Projekte mit benutzerdefinierten Ansichten wie Listen, Boards und Kalendern nachverfolgen.

Außerdem bietet es eine integrierte KI von Notion, die Ihnen beim Schreiben, Zusammenfassen und sofortigen Auffinden von Informationen hilft. Betrachten Sie es als Ersatz für Google Docs, Trello und Confluence – nur flexibler und auf Ihre Arbeit zugeschnitten.

Features von Notion

Notion ist ein vollständig anpassbarer Workspace, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Anstatt Sie in eine starre Struktur zu zwingen, können Sie Workflows erstellen, die Ihrer Denk- und Arbeitsweise entsprechen. Sehen wir uns einige Features im Detail an. 👇🏼

Feature Nr. 1: KI-gestützte Unterstützung

Nutzen Sie die KI von Notion für personalisierte Vorschläge

Notion KI ist direkt in Notion integriert und macht das Projektmanagement effizienter. Es ruft Informationen aus externen Tools wie Slack und Google Drive ab, sodass Sie Antworten finden können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Müssen Sie Inhalte erstellen? Verwenden Sie Notion KI zum Schreiben, Bearbeiten und Verfeinern Ihrer Arbeit. Es verwandelt auch große Datenbanken in verwertbare Erkenntnisse und verbessert die Dokumentation mit automatisch generierten Diagrammen und Flussdiagrammen, sodass Teams intelligenter arbeiten und schneller datengestützte Entscheidungen treffen können.

💡 Profi-Tipp: Seiten in Notion können sich wie das Scrollen durch einen Roman anfühlen. Fügen Sie oben eine Tabelle mit Inhalten hinzu, damit Sie (und Ihr Team) direkt zu den wichtigen Punkten springen können.

Feature Nr. 2: Benutzerdefinierte Datenbanken und Ansichten

Visualisieren Sie Daten mit Notion und treffen Sie fundierte Entscheidungen

Das Datenbanksystem von Notion bietet vollständige Kontrolle über Organisation und Layout und ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Spaces für Projekte, Aufgaben oder Wissensdatenbanken.

Jeder Eintrag in der Datenbank verhält sich wie eine Seite, d. h. Sie können Dokumente anhängen, Unteraufgaben hinzufügen und verwandte Inhalte verknüpfen. Sie können aus Notion-Vorlagen oder mehreren Ansichten wählen, wie z. B. Tabellen für die detaillierte Nachverfolgung, Kanban-Boards für das Workflow-Management, Kalender für Fristen und Galerien für die visuelle Organisation. Sie können ganz einfach zwischen diesen Ansichten wechseln, um die Perspektive zu wechseln.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie schneller arbeiten? Dann sollten Sie die Verknüpfungen der Tastatur von Notion beherrschen. Hier ist ein kurzer Spickzettel für die allgemeine Navigation: Zurück und vor: Strg + [ (Zurück) / Strg + ] (Vor) *neue Seite: Strg + N (Windows) / Befehl + N (Mac) Neues Fenster öffnen: Strg + Umschalt + N / Cmd + Umschalt + N Zu aktueller Seite springen: Strg + P/Befehl + P

Feature Nr. 3: Integriertes Projektmanagement

Integrieren Sie andere Tools für das Projektmanagement in Notion

Das Projektmanagement-Tool Notion erstellt Aufgaben, weist Fristen zu, legt Prioritäten fest und verfolgt den Fortschritt mit verschiedenen Ansichten. Im Gegensatz zu starrer Projektmanagement-Software können Sie mit Notion Workflows erstellen, die zum Prozess Ihres Teams passen.

Benutzerdefinierte Einstellungen sind der Schlüssel. Um Ihren Workflow abzubilden, können Sie Beschreibungen für Prioritäten, Status-Tags und Abhängigkeiten erstellen. Automatisierungen übernehmen sich wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung von Status, die Protokollierung von Fehlerberichten oder die Erstellung von Dokumententwürfen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Die Erfassung von Eingaben ist mit integrierten Formularen, die direkt in Ihre Workflows einfließen, ganz einfach.

Notion-Preise

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI: Für 10 $/Monat pro Benutzer zu jedem Plan hinzufügen

🔍 Zu erledigen? Notion wurde 2013 von Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last und Toby Schachman gegründet.

Was ist Microsoft Excel?

via Microsoft

Microsoft Excel ist eine leistungsstarke Tabellenkalkulationsanwendung zum Organisieren, Analysieren und Visualisieren von Daten.

Dank der rasterbasierten Struktur können Sie Text, Nummern und Formeln eingeben, um Berechnungen durchzuführen, Finanzen zu verwalten, Bestände nachzuverfolgen und Diagramme und Grafiken zu erstellen.

Excel ist branchenübergreifend weit verbreitet und für Aufgaben wie Buchhaltung, Ingenieurwesen und Geschäftsanalysen unverzichtbar, da es die Datenverwaltung effizienter und aufschlussreicher macht.

Features von Microsoft Excel

Microsoft Excel ist ein leistungsstarkes Tool für die Datenanalyse, Automatisierung und Visualisierung. Mit den Vorlagen für Tabellenkalkulationen können Sie Ausgaben nachverfolgen, Bestände verwalten oder Finanzdaten analysieren.

Lassen Sie uns die Features im Detail verstehen. ⛏️

Feature Nr. 1: Formeln und Funktionen

Vereinfachen Sie komplexe Berechnungen mit Excel-Funktionen

Excel ist mit über 400 integrierten Funktionen ausgestattet, die das Rechnen mit Nummern, die Datenanalyse und die Automatisierung erleichtern. Benötigen Sie eine schnelle Gesamtsumme? Verwenden Sie "SUMME". Möchten Sie Logik anwenden? "WENN" hat alles im Griff. Suchen Sie nach bestimmten Daten? "SVERWEIS" erledigt den Job.

Für anspruchsvollere Aufgaben bieten "XLOOKUP", "INDEX/MATCH" und "ARRAY FORMULAS" eine noch bessere Kontrolle über große Datensätze. Sie können auch mehrere Funktionen in verschachtelten Formeln kombinieren und so komplexe Berechnungen in nur einem Schritt optimieren.

Feature Nr. 2: Bedingte Formatierung

Heben Sie Schlüsseldatentrends mit der bedingten Formatierung von Excel hervor

Durch bedingte Formatierung lassen sich Trends und Schlüsselinformationen leicht erkennen, indem das Erscheinungsbild von Zellen anhand bestimmter Kriterien geändert wird. Sie können Farben verwenden, um Bereiche mit Werten hervorzuheben, Leisten für schnelle Vergleiche oder Symbole, um wichtige Datenpunkte zu kennzeichnen.

Instanz: Heben Sie überfällige Aufgaben rot hervor, markieren Sie die leistungsstärksten Vertriebsregionen grün oder verwenden Sie Pfeile, um Gewinnänderungen zu verfolgen. Diese leistungsstarke Technik kann Dashboards, Finanzberichte und die Nachverfolgung von Leistungen in Tabellen Vorlagen visueller und aufschlussreicher machen.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Daten mit der Datenvalidierung sauber. Legen Sie Regeln fest, damit nur gültige Einträge zulässig sind – wie z. B. Listen zum Ausklappen für vordefinierte Optionen – und keine versehentlichen Tippfehler mehr auftreten.

Feature Nr. 3: Pivottabellen und Diagramme

Fassen Sie Daten zusammen und analysieren Sie sie mit PivotTabellen und Diagrammen von Excel

Mithilfe von PivotTabellen können Sie Rohdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, indem Sie Informationen zusammenfassen, filtern und organisieren. Gruppieren Sie Daten nach Kategorien, berechnen Sie Summen und Durchschnittswerte und erstellen Sie benutzerdefinierte Berechnungen – und das alles, ohne komplexe Formeln schreiben zu müssen.

Kombinieren Sie sie mit Pivot-Diagrammen, um Trends sofort mit Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen oder Liniendiagrammen zu visualisieren. Müssen Sie Ihre Analyse verfeinern? Ziehen Sie einfach Felder per Drag-and-Drop, und Excel aktualisiert alles automatisch. Mit Slicern und Zeitleisten können Sie Daten interaktiv filtern und so die Echtzeitanalyse noch reibungsloser gestalten.

Microsoft Excel-Preise

Persönlich: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Familie: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 15,00 $/Monat pro Benutzer

Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Apps für Unternehmen: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Notion vs. Microsoft Excel: Vergleich der Features

Notion und Microsoft Excel bieten einzigartige Vorteile, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken. Während sich Notion hervorragend für Dokumentationen, Datenbanken und Projektmanagement eignet, ermöglicht Excel erweiterte Berechnungen, Analysen und Berichterstellung.

Hier ist eine Tabelle, in der diese Datenverwaltungstools verglichen werden, damit Sie sich schneller entscheiden können. 📊

Feature Notion Microsoft Excel Hauptanwendung Notizen, Datenbanken, Projektmanagement Datenanalyse, Berechnungen und Finanzmodellierung Datenstruktur Blöcke (Text, Tabellen, Datenbanken, Medien) Rasterbasiert (Zellen, Zeilen, Spalten) Datenbankfunktionen Relationale Datenbanken und verknüpfte Datensätze Tabellarische Daten und Pivottabellen Formeln und Funktionen Grundlegende Formeln in Datenbanken Erweiterte mathematische und statistische Funktionen Benutzerdefiniert Mit Vorlagen und Blöcken zum Ziehen und Ablegen hochgradig anpassbar Benutzerdefinierte Formeln, Makros und VBA-Skripte Zusammenarbeit Bearbeitung, Kommentare und Berechtigungen in Echtzeit Zusammenarbeit in Echtzeit mit OneDrive; Features für Kommentare mit Limit Automatisierung Grundlegende Automatisierung mit Integrationen Erweiterte Automatisierung mit Power Query, VBA und Makros Visualisierung Einfache Tabellen, Kanban, Kalender und Ansichten in Form einer Galerie Diagramme, Grafiken, bedingte Formatierung Integration Lässt sich in Slack, Zapier und Google Kalender integrieren Lässt sich in Microsoft 365, Power BI und andere externe Datenbanken integrieren Offline-Zugriff Limitierte Funktionen im Offline-Modus Vollständiger Offline-Zugriff Speicher Speicher in der Cloud Lokaler und Cloud-Speicher Am besten geeignet für Wissensmanagement, Nachverfolgung von Projekten und Dokumentation Finanzanalyse, Datenmodellierung und Berichterstellung

Feature Nr. 1: Datenbankverwaltung

Beide tools organisieren strukturierte Daten, verfolgen dabei aber sehr unterschiedliche Ansätze:

Notion

Notion behandelt Datenbanken als flexible Sammlungen von Inhalten, sodass Benutzer Datensätze verknüpfen, verschiedene Ansichten wie Kanban, Kalender, Liste und Tabelle erstellen und Rich Media einbetten können. Die Software eignet sich hervorragend für Projektmanagement, Wissensdatenbanken und die Organisation strukturierter Informationen mit Funktionen für relationale Datenbanken.

Es fehlen jedoch fortgeschrittene Features zur Datenbearbeitung.

Microsoft Excel

Excel ist für strukturierte Daten ausgelegt und bietet leistungsstarke tools wie Pivottabellen, Filter und Sortierfunktionen. Es bietet erweiterte Formeln und Automatisierung durch Makros und ist daher ideal für datenintensive Aufgaben.

Allerdings bietet das Projektmanagement in Excel nicht die gleiche einfache Möglichkeit, zusammenhängende Datensätze über mehrere Blätter hinweg zu verknüpfen wie Notion.

🏆 Gewinner: Microsoft Excel für detaillierte Datenmanipulation und -analyse.

🔍 Wussten Sie schon? In den 1980er Jahren entstanden die ersten Data Warehouses, die es Unternehmen ermöglichten, große Datenmengen zu analysieren, anstatt sie nur zu speichern. Dies ebnete den Weg für moderne Business Intelligence.

Feature Nr. 2: Zusammenarbeit

Notion und Excel unterstützen die Zusammenarbeit im Team, jedoch auf unterschiedliche Weise:

Notion

Notion ist für die Zusammenarbeit in Echtzeit konzipiert. Es ermöglicht mehreren Benutzern die mühelose Bearbeitung von Datenbanken, die Kommentierung von Elementen und die Nachverfolgung von Änderungen. Es bietet außerdem granulare Zugriffskontrollen, die die Verwaltung von Berechtigungen für verschiedene Mitglieder des Teams vereinfachen.

Microsoft Excel

Die Microsoft 365-Integration von Excel ermöglicht die gemeinsame Bearbeitung in der Cloud, bei komplexen Tabellenkalkulationen können jedoch Konflikte zwischen den Versionen auftreten. Es bietet zwar die Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen und Änderungen nachzuverfolgen, die Zusammenarbeit ist jedoch nicht so nahtlos wie bei Tools für das Projektmanagement wie Notion.

🏆 Gewinner: Notion für Zusammenarbeit in Echtzeit, bessere Kontrolle von Berechtigungen und eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Feature Nr. 3: Automatisierung und Integrationen

Hier sehen Sie, wie die tools bei der Automatisierung abschneiden:

Notion

Notion bietet grundlegende Automatisierung durch Zapier-, Make- und Notion-API-Integrationen. Die Automatisierungsfunktionen sind zwar hilfreich bei der Verknüpfung mit anderen Apps, unterliegen jedoch relativ strengen Limits und sind hauptsächlich auf Drittanbieterdienste angewiesen.

Microsoft Excel

Excel ist (Wortspiel beabsichtigt) hervorragend für die Automatisierung geeignet und verfügt über integrierte Features wie Makros, VBA-Scripting und Power Query für die Verarbeitung komplexer Berechnungen und Datentransformationen. Es ist außerdem eng mit Microsoft Power Automate und Power BI integriert, was es äußerst vielseitig macht.

🏆 Gewinner: Microsoft Excel für fortgeschrittene Automatisierung und Skripting-Funktionen.

🔍 Wussten Sie schon? Bis 2025 wird das weltweite Datenvolumen voraussichtlich auf 181 Zettabyte ansteigen. Die zunehmende Nutzung von IoT-Geräten, Echtzeit-Datenverarbeitung und cloudbasierten Speichern treibt dieses Wachstum voran. Zur Veranschaulichung: Ein Zettabyte entspricht einer Trilliarde Bytes (1.000.000.000.000.000.000.000 Bytes) oder dem Äquivalent von 250 Milliarden DVDs.

Notion vs. Microsoft Excel auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um zu sehen, was die Benutzer über Notion vs. Excel zu sagen haben, und das Urteil lautet ... nun, es kommt darauf an, was Sie brauchen.

Hier ist, was ein Benutzer über die Flexibilität von Notion zu sagen hatte :

Notion hat nicht wirklich "Zellen" – es gibt keine x:y-Koordinaten wie in einer Tabellenkalkulation. Notion verfügt über Datenbanken, in denen jede Zeile einen Datensatz für ihre Eigenschaften enthalten kann. Das bedeutet, dass Sie nicht einfach Zellen- oder Bereichsberechnungen durchführen können, obwohl Sie die Vorteile einer Datenbank wie die Flexibilität der Datenanzeige nutzen können.

Notion hat nicht wirklich "Zellen" – es gibt keine x:y-Koordinaten wie in einer Tabellenkalkulation. Notion verfügt über Datenbanken, in denen jede Zeile einen Datensatz für ihre Eigenschaften enthalten kann. Das bedeutet, dass Sie nicht einfach Zellen- oder Bereichsberechnungen durchführen können, obwohl Sie die Vorteile einer Datenbank wie die Flexibilität der Datenanzeige nutzen können.

Einige Benutzer entscheiden sich für Excel aufgrund seiner fortgeschrittenen Funktionen:

Notion wird bei Datenbanken mit mehr als ein paar hundert Elementen sehr langsam. Und es ist nicht ganz so flexibel wie Excel, wenn es um Gleichungen und das Verschieben von Daten geht. Ich glaube nicht, dass Notion-Datenbanken als Ersatz für Excel-Tabellen gedacht sind.

Notion wird bei Datenbanken mit mehr als ein paar hundert Elementen sehr langsam. Und es ist nicht ganz so flexibel wie Excel, wenn es um Gleichungen und das Verschieben von Daten geht. Ich glaube nicht, dass Notion-Datenbanken als Ersatz für Excel-Tabellen gedacht sind.

Während andere Benutzer Notion bevorzugten:

Der Hauptgrund, warum ich [Notion] anstelle von Excel verwende, ist, dass es sich um eine echte Datenbank handelt, während Excel keine Datenbank ist und es im Allgemeinen ein Fehler ist, es so zu verwenden. Gründe, warum Sie stattdessen Excel verwenden möchten, sind, wenn Sie Formeln mit beliebigen Zellen erstellen müssen, anstatt nur eine normale Liste mit Zeilen in der Datenbank zu haben, oder wenn Sie wirklich auf die Möglichkeit angewiesen sind, Diagramme zu erstellen.

Der Hauptgrund, warum ich [Notion] anstelle von Excel verwende, ist, dass es sich um eine echte Datenbank handelt, während Excel keine Datenbank ist und es im Allgemeinen ein Fehler ist, es so zu verwenden. Gründe, warum Sie stattdessen Excel verwenden möchten, sind, wenn Sie Formeln mit beliebigen Zellen erstellen müssen, anstatt nur eine normale Liste mit Zeilen in der Datenbank zu haben, oder wenn Sie wirklich auf die Möglichkeit angewiesen sind, Diagramme zu erstellen.

🧠 Fun Fact: In den 1950er Jahren verwalteten Geschäfte Daten mithilfe von Lochkarten und Magnetbändern. Wenn man eine Karte verlor, konnte man buchstäblich einen Teil seiner Datenbank verlieren.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Notion vs. Microsoft Excel

Excel eignet sich für die Datenanalyse, während Notion bei der Dokumentation glänzt. Die Verwendung beider oder jedes einzelnen Tools kann jedoch im Laufe der Zeit zu fragmentierten Workflows, einer Behinderung der Zusammenarbeit und Ineffizienzen führen.

Hier sticht ClickUp heraus. 🤩

ClickUp ist die App für alles bei der Arbeit , die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert, alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Anstatt Unternehmen dazu zu zwingen, unterschiedliche Systeme zusammenzufügen, werden alle Aspekte der Arbeit in einer einzigen, einheitlichen Umgebung zentralisiert.

Lassen Sie uns verstehen, warum es die beste Alternative zu Notion und Excel zusammen ist! 👀

clickUp's One Up #1: Aufgabenverwaltung*

ClickUp Aufgaben

Halten Sie Aktionselemente mit ClickUp Aufgaben transparent und nachvollziehbar

ClickUp bietet ein strukturiertes System zur Verwaltung von Aufgaben, das sowohl einfache als auch komplexe Workflows unterstützt.

ClickUp Aufgaben sind die Bausteine jedes Projekts, die die Arbeit organisieren und den Fortschritt transparent machen. Unterteilen Sie Aufgaben in Unteraufgaben, weisen Sie sie bestimmten Mitgliedern des Teams zu und priorisieren Sie sie basierend auf den Anforderungen des Projekts.

Instanz: Ein Marketing-Team, das eine Produkteinführung plant, kann ClickUp Aufgaben verwenden, um organisiert zu bleiben. Sie können die Einführung in Unteraufgaben aufteilen – Erstellung von Inhalten, Anzeigengestaltung und E-Mail-Kampagnen – Verantwortlichkeiten zuweisen und Fristen festlegen.

Die Nachverfolgung von Abhängigkeiten stellt sicher, dass die E-Mail nicht versendet wird, bevor die Seite fertig ist, während Fortschrittsanzeigen alle auf dem Laufenden halten.

ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Möchten Sie es genauer wissen? Fügen Sie benutzerdefinierte Felder von ClickUp hinzu.

Optimieren Sie die Datenverwaltung mit bedingter Formatierung und erweiterten Formeln in Benutzerdefinierten Feldern

Mit "Benutzerdefinierte Felder" können Teams bestimmte Datentypen – Text, Nummern, Daten und ausklappbare Listen – direkt zu Aufgaben hinzufügen, um Projekte zu organisieren und umsetzbar zu machen.

Instanz: Ein Verkaufsteam, das Leads verwaltet, kann Dropdown-Menüs verwenden, um Phasen von Geschäften zu verfolgen, Felder für Daten zur Erinnerung an Folgemaßnahmen und Felder für Nummern zur Überwachung von Umsatzprognosen. Dieser strukturierte Ansatz sorgt für eine bessere Organisation, Verantwortlichkeit und Nachverfolgung der Pipeline in Echtzeit.

Ansicht der Tabelle in ClickUp

Möchten Sie Ihren Workflow visualisieren? Dann nutzen Sie die Ansicht "Tabelle" von ClickUp.

Sortieren und verwalten Sie Daten mühelos mit der Funktion "Drag-and-Drop" in der Ansicht "Tabelle" von ClickUp

Die Ansicht "Tabelle" bietet Ihnen ein vertrautes Layout im Stil einer Tabellenkalkulation mit der Flexibilität, Aufgaben, Fristen und Schlüssel-Metriken nachzuverfolgen – alles in Echtzeit. Sie können Spalten benutzerdefiniert anpassen, Daten sortieren und Filter anwenden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Ansicht kombiniert die analytische Präzision von Google Tabellen und Excel mit Echtzeit-Updates für eine nahtlose Zusammenarbeit.

Ein HR-Team kann zum Beispiel die Ansicht "Tabelle" zur Nachverfolgung von Bewerbern, zum Sortieren von Kandidaten nach Phase des Vorstellungsgesprächs und zum Filtern nach den besten Qualifikationen verwenden. Wenn Personalchefs Feedback geben, wird die Tabelle sofort aktualisiert, was einen reibungslosen und organisierten Einstellungsprozess gewährleistet.

⚙️ Bonus: Erfahren Sie, wie ClickUp-Produktmanager ClickUp nutzen, um Roadmaps zu optimieren, Features zu priorisieren und nahtlos zusammenzuarbeiten.

ClickUp's One Up #2: Dokumentation

Wenn Sie ClickUp und Notion vergleichen, können Sie mit ClickUp Notizen erstellen und es direkt in Ihren Workflow integrieren.

ClickUp Dokumente

Arbeiten Sie, geben Sie Feedback und bringen Sie Ihre Projekte mit ClickUp Docs voran

Mit ClickUp Docs können Sie umfassende Dokumente, Wikis und Wissensdatenbanken in Echtzeit erstellen, freigeben und aktualisieren. Sie können Rich-Media-Einbettungen, Tabellen und Code-Snippets hinzufügen, sodass sie sich für Notizen zu Meetings, Projekte und technische Dokumentationen eignen.

Da in ClickUp alles miteinander verknüpft ist, können Sie Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, um Ihre gesamte Arbeit zu zentralisieren, und Widgets hinzufügen, um Workflows zu aktualisieren, den Status von Projekten anzupassen, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr.

Ein Team für Produktentwicklung kann zum Beispiel Dokumente verwenden, um Spezifikationen für Features zu entwerfen, Designmodelle einzubetten und direkt mit verwandten Aufgaben zu verknüpfen. So bleiben Ingenieure, Designer und Interessengruppen auf dem gleichen Stand, was Echtzeit-Updates und eine nahtlose Zusammenarbeit gewährleistet.

ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain können Sie Schlüsselinformationen aus Meetings, Notizen und Dokumenten ganz einfach abrufen

Aber was die Dokumentation wirklich verbessert, ist ClickUp Brain, ein leistungsstarker, integrierter KI-gestützter Assistent, der das Organisieren und Abrufen von Informationen mühelos macht.

Die KI-gestützten Zusammenfassungen helfen Ihnen, lange Dokumente sofort in Schlüsselinformationen umzuwandeln, wodurch Sie Zeit bei der Überprüfung sparen. Intelligente Suchfunktionen ermöglichen es Ihnen, relevante Inhalte über Aufgaben, Dokumente und Projekte hinweg zu finden, ohne sich durch endlose Dateien wühlen zu müssen. Und wenn Sie Ihre Dokumentation verfeinern müssen, hilft der AI Writer dabei, Klarheit, Struktur und Formatierung in Sekundenschnelle zu verbessern.

Instanz erstellt ein Projektmanager einen detaillierten Plan in ClickUp Docs, in den Diagramme und Code-Schnipsel eingebettet sind. Brain erstellt eine Zusammenfassung, in der die wichtigsten Meilensteine hervorgehoben werden, um eine schnelle Abstimmung im Team zu ermöglichen. Während sich das Projekt weiterentwickelt, verfeinert der KI-Writer Aktualisierungen, während die intelligente Suche den sofortigen Zugriff auf relevante Informationen gewährleistet.

ClickUp's One Up #3: Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen

Richten Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in ClickUp Automatisierungen ein, um Aktionen auszulösen, die für Ihre Workflows spezifisch sind

Sind Sie es leid, sich wiederholende Aufgaben zu erledigen? Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Regeln erstellen, die bestimmte Aktionen basierend auf definierten Bedingungen auslösen.

Zum Beispiel verwalten Sie einen Genehmigungsprozess für Inhalte mithilfe von Dokumenten. Anstatt den Status manuell zu aktualisieren und die Beteiligten zu benachrichtigen, können Sie eine Automatisierung einrichten, bei der ClickUp ein Dokument automatisch dem Editor zuweist und eine Benachrichtigung sendet, wenn es von "Entwurf" zu "In Prüfung" wechselt.

Darüber hinaus verbinden ClickUp-Integrationen Sie mit Apps von Drittanbietern wie Slack, Google Drive, GitHub und Zoom, um alles auf einer Seite zusammenzuführen. Zu erledigen ist dies ganz einfach mit der Zapier-Integration von ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools arbeiten, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Wie wäre es mit einer einzigen Plattform? ClickUp, die App für alles, vereint Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, die mit KI-gestützten Workflows abgeschlossen wird.

ClickUp ist Excel-lent bei dem, was Notion nicht kann

Nachdem wir nun alle Möglichkeiten der Debatte zwischen Notion und Microsoft Excel besprochen haben, haben Sie Ihre Wahl getroffen?

Notion ist sehr flexibel, bietet jedoch keine komplexe Datenanalyse. Excel eignet sich hervorragend für die erweiterte Datenvisualisierung, hat jedoch Probleme bei der Zusammenarbeit.

Wir empfehlen Option C(lickUp)!

Als Alles-in-einem-App für die Arbeit bietet sie KI-gestützte Einblicke mit ClickUp Brain, leistungsstarkes Datenmanagement mit Table View und detailliertes Projektmanagement mit Aufgaben. ClickUp Docs ermöglicht die nahtlose Zusammenarbeit an Dokumenten und ClickUp Automatisierungen hilft Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu optimieren.

Warum also warten? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅