die 13 besten Alternativen zu Mighty Networks im Jahr 2025

Großartige Gemeinschaften existieren nicht nur – sie sprühen vor Energie, regen zu Unterhaltungen an und entwickeln sich oft zu etwas Größerem, als man es sich je hätte vorstellen können.

Plattformen zum Aufbau von Gemeinschaften sind Katalysatoren für all diese Effekte. Aber manchmal erschweren solche Plattformen den Prozess, zwingen Sie in starre Strukturen und machen es erforderlich, dass Sie bei Ihrer Arbeit die Limits der Plattformen berücksichtigen.

Die besten Plattformen zum Aufbau von Gemeinschaften fühlen sich natürlich und intuitiv an – wie eine Erweiterung Ihrer Vision. Mighty Networks hatte sich zum Ziel gesetzt, eine solche Plattform zu sein, die Erstellern, Pädagogen und Unternehmern einen Space bietet, in dem sie unter ihren eigenen Bedingungen etwas aufbauen, sich engagieren und verkaufen können. Und für viele hat es sich gelohnt.

Aber kein Tool ist für alle gleich gut geeignet. Vielleicht brauchen Sie mehr Flexibilität, eine bessere Zusammenarbeit oder etwas, das mit Ihnen mitwächst. Die gute Nachricht? Sie haben die Wahl.

Hier sind 13 Alternativen zu Mighty Networks, die Ihnen helfen, die richtige Online-Community-Plattform zu finden.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 13 besten Alternativen zu Mighty Networks, um eine florierende Online-Community aufzubauen: ClickUp: Am besten für die Zusammenarbeit in Gruppen mit Projektmanagement und Workflow-Tools geeignet Slack: Am besten für Echtzeit-Kommunikation und kollaborative Gemeinschaften geeignet Discord: Am besten für Gamer und Live-Community-Engagement Facebook-Gruppen: Am besten geeignet, um bestehende soziale Netzwerke für den Aufbau von Gemeinschaften zu nutzen Diskurs: Am besten für forenbasierte Community-Diskussionen mit offenem Quellcode Circle: Am besten geeignet für die Erstellung maßgeschneiderter, markenbezogener, privater Community Spaces Kajabi Communities: Am besten für Ersteller geeignet, die Lernkurse in die Community integrieren Patreon: Am besten für Ersteller geeignet, die nach Mitgliedschaftsplattformen mit Abonnements suchen Bettermode: Am besten für die Erstellung anpassbarer und flexibler Communitys geeignet Thinkific: Am besten für Pädagogen, die Online-Kurse erstellen und verkaufen Podia: Am besten für Ersteller, die digitale Produkte verkaufen Hivebrite: Am besten für berufliche und private Communities geeignet EducateMe: Bestens geeignet für Live-Unterricht und Tools zur Einbindung von Schülern

Warum Sie sich für Alternativen zu Mighty Networks entscheiden sollten

Mighty Networks ist eine solide Wahl für den Aufbau einer Community, aber je nach Ihren Zielen bietet eine Alternative möglicherweise Schlüssel-Features, die Ihren Bedürfnissen besser entsprechen.

Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum die meisten Menschen den Wechsel vornehmen sollten:

Intelligentere KI-Funktionen : Einige Plattformen gehen mit KI-gestützten Tools wie automatischer Moderation, Empfehlungen für Inhalte und Erkenntnissen zum Engagement noch einen Schritt weiter

Mehr benutzerdefinierte Einstellungen : Bestimmte Alternativen bieten Ihnen mehr Kontrolle über Branding, Layout und den Zugang der Mitglieder, sodass Sie die Plattform in die Form bringen können, die Ihrer Vision entspricht

Stärkere Integrationen : Wenn Sie auf CRMs, E-Mail-Marketing-Tools oder Analysen angewiesen sind, bieten einige Community-Plattformen tiefere Integrationen

Skalierbarkeit ohne Limits : Sie möchten wachsen? Einige Optionen können Tausende oder sogar Millionen von Mitgliedern mit Kommunikations-Tools auf Enterprise-Niveau verwalten

Spezielle Features : Ob Sie nun ein Hosting für Ereignisse, Monetarisierungstools, Lernmanagement oder Verzeichnisse für Mitglieder benötigen, viele Mighty Networks-Alternativen haben diese bereits integriert

Smarter pricing: Von Free-Plänen bis hin zu Pay-as-you-go-Modellen – einige Plattformen erleichtern das Kostenmanagement

Die richtige All-in-One-Plattform sollte für Sie und Ihre Gemeinschaft arbeiten – nicht umgekehrt.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie sich auf eine Plattform committen, sollten Sie in Erwägung ziehen, sich zunächst einer bestehenden Community anzuschließen. Wenn Sie die Plattform als Mitglied erleben, erhalten Sie Einblicke in ihre Stärken, Limits und Engagement-Dynamik, die wertvolle Lektionen für die Suche nach Ihrer eigenen Community im Internet sind.

13 beste Alternativen zu Mighty Networks

Jetzt, da Sie wissen, wonach Sie suchen müssen, finden Sie hier eine Liste der 13 besten Alternativen zu Mighty Networks, um eine leicht zugängliche Online-Community aufzubauen:

Eine Community zu motivieren ist eine Sache, sie zu organisieren und reibungslos am Laufen zu halten eine andere. Hier kommt ClickUp ins Spiel!

ClickUp ist mehr als nur eine Community-Plattform – es ist die Alles-in-einem-App für die Arbeit. Es ist Ihr zentraler hub für die Verwaltung von Diskussionen, die Vereinfachung von Workflows und die Verwaltung und Nachverfolgung von Projekten oder Aufgaben – alles an einem Ort.

Starten Sie jetzt mit ClickUp – kostenlos Verbinden Sie Unterhaltungen mit Aufgaben und behalten Sie den Kontext zentral im Blick mit ClickUp Chat

Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps, bei denen Diskussionen und Aktionen getrennt sind, stellt ClickUp Chat sicher, dass jede Unterhaltung mit dem wichtigen Thema verknüpft ist. Nachrichten können mit einem Klick sofort zu Aufgaben werden, sodass die Ziele Ihrer zielorientierten Gruppe strukturiert bleiben.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Unterhaltungen und Elemente für Aktionen an einem Ort bleiben, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Lassen Sie ClickUp AI beim Chatten Threads zusammenfassen, Antworten vorschlagen und automatisch Elemente erstellen, damit Ihre Gruppe nichts verpasst. Jede Diskussion bleibt mit relevanten Aufgaben und Dokumenten verbunden und bietet so den vollständigen Kontext.

📮 ClickUp Insight: Fast 20 % unserer Umfrageteilnehmer senden täglich über 50 Sofortnachrichten. Dieses hohe Volumen könnte darauf hindeuten, dass in einem Team ständig ein reger Austausch stattfindet – was zwar schnell ist, aber auch zu einer Überlastung mit Kommunikation führen kann. Mit den integrierten Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp, wie ClickUp Chat, sind Ihre Unterhaltungen immer mit den richtigen Aufgaben verknüpft, wodurch die Sichtbarkeit erhöht und die Notwendigkeit unnötiger Nachverfolgungen reduziert wird.

Mit ClickUp Spaces können Sie einen Workspace erstellen, der den individuellen Anforderungen Ihres Teams entspricht, unabhängig davon, ob Sie Projekte verwalten, Kampagnen verfolgen oder die Arbeit mit Clients organisieren. Mit benutzerdefinierten Status, mehr als 1 5 ClickUp-Ansichten und detaillierten Berechtigungen hilft Ihnen Spaces, Ihre Arbeit ohne unnötige Unordnung zu strukturieren.

Halten Sie Ihre Teams und Projekte mit ClickUp Spaces organisiert

Sie können Spaces auch privat halten oder sie für bestimmte Teams freigeben, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen auf die richtigen Informationen zugreifen können. ClickUp gewährleistet eine sichere Zugriffskontrolle, indem es Community-Managern ermöglicht, detaillierte Berechtigungen für jeden Benutzer festzulegen.

Ob Sie sensible Diskussionen einschränken, die Bearbeitung von Inhalten limitieren oder rollenbasierte Zugriffsrechte zuweisen müssen – mit den Berechtigungen von ClickUp für Ansicht, Kommentar, Bearbeitung und vollständige Berechtigungen können Sie steuern, wer Inhalte der Community sehen, mit ihnen interagieren und sie ändern kann.

Angenommen, Sie müssen eine Community für Ihre Online-Vermögensklassen aufbauen. Mit ClickUp für Marketing-Teams können Sie einen Space und einen Chat für Ihre eingeschriebenen Studenten und einen privaten für Ihre Kollegen einrichten. Weisen Sie den Lernenden Hausaufgaben und Ihren Kollegen Aufgaben im Zusammenhang mit der Arbeit zu und sorgen Sie dafür, dass alles reibungslos über eine einzige Registerkarte läuft.

Planen und Nachverfolgung von Marketing- und Engagement-Aufwänden an einem Ort mit ClickUp für Marketing-Teams

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? ClickUp bietet sofort einsatzbereite Vorlagen für Community-, Social-Media- und Kommunikationspläne, die komplexe Workflows vereinfachen.

Die Vorlage für das Community-Management von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen beim Aufbau und der Organisation einer Online-Community-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu helfen.

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Ihre Aufgaben im Community-Management mit der Vorlage für das Community-Management von ClickUp

Ob Sie ein Forum moderieren, eine Kommunikationsstrategie für eine Marke entwickeln oder eine soziale Gruppe fördern möchten, diese Vorlage hilft Ihnen, Diskussionen zu optimieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und dafür zu sorgen, dass alles reibungslos läuft.

Fortgeschrittene Features wie die Verwaltung von Ereignissen, die Automatisierung von Workflows und die Integration mit Plattformen wie HubSpot und Slack sorgen für eine nahtlose Ausführung – Engpässe werden beseitigt und Marketinginitiativen bleiben auf Kurs.

Die besten Features von ClickUp

Präsentieren Sie Ihre ClickUp-Fähigkeiten und treten Sie mit gleichgesinnten Mitgliedern in der ClickUp-Community in Verbindung

Brainstorming, Plan und Ausführung nahtlos mit ClickUp Dokumenten und ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Brain können Sie Ideen generieren, Diskussionen zusammenfassen und Aufgaben automatisieren

Nachverfolgung von Engagement, Marketingleistung und Teamaktivitäten mit Dashboards von ClickUp

Limits von ClickUp

Einige Benutzer werden aufgrund der Vielzahl an Features von ClickUp möglicherweise eine steile Lernkurve erleben

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

ClickUp bietet für jeden etwas. Egal, ob Sie gerne mit Listen, Gantt-Diagrammen oder Haftnotizen arbeiten – hier finden Sie alles. Darüber hinaus ist es so vielseitig, dass ich es in allen Bereichen meines Lebens einsetze, von der Arbeit über Einkaufslisten bis hin zur Zusammenarbeit in der Gemeinde und der Haushaltsführung. Ich finde es toll, wie integriert es ist!

ClickUp bietet für jeden etwas. Egal, ob Sie gerne mit Listen, Gantt-Diagrammen oder Haftnotizen arbeiten – hier finden Sie alles. Darüber hinaus ist es so vielfältig, dass ich es in allen Bereichen meines Lebens einsetze, von der Arbeit über Einkaufslisten bis hin zur Zusammenarbeit in der Gemeinde und der Haushaltsführung. Ich finde es toll, wie integriert es ist!

2. Slack (am besten für Echtzeit-Kommunikation und kollaborative Gemeinschaften geeignet)

via Slack

Im Gegensatz zu herkömmlichen Community-Plattformen ist Slack für die sofortige Zusammenarbeit konzipiert. Mit Live-Voice- und Video-Huddles, nahtlosen Integrationen von Apps und von Freiwilligen geleiteten Community-Chapters fördert es dynamische, interaktive Verbindungen.

Ob Sie nach marketingbezogenen Slack-Communitys suchen, um sich mit anderen Marketingfachleuten zu vernetzen, oder nach Entwickler-Communitys, um die neuesten Technologietrends zu verstehen – Slack hat den richtigen Space für Sie.

Der einzige Nachteil? Sie können neben der Kommunikation keine gemeinschaftlichen Projekte verwalten (im Gegensatz zu Alternativen wie ClickUp!).

Die besten Features von Slack

Organisieren Sie Diskussionen nach Thema, Projekt oder Zinsen für strukturierte, durchsuchbare Unterhaltungen

Chatten Sie in Echtzeit per Sprache oder Video und nutzen Sie asynchrone Updates für mehr Komfort

Treten Sie von Freiwilligen geleiteten Slack-Gruppen bei oder erstellen Sie diese, um Wissen freizugeben und Ihr Netzwerk zu erweitern

Limits von Slack

Der kostenlose Plan speichert nur Nachrichten der letzten 90 Tage, was ein Limit für langfristige Referenzen darstellt

Das Design, bei dem das Chatten im Vordergrund steht, ist nicht ideal für strukturierte Diskussionen in Form von langen Formularen

Slack-Preisgestaltung

Free

Pro : 8,75 $/Benutzer pro Monat

Business+ : 15 $/Benutzer pro Monat

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2 : 4, 5/5 (33.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (23.500+ Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Mehr als zwei Drittel (65 %) der Benutzer sozialer Medien fühlen sich online sicherer, wenn sie gemeinschaftsorientierte soziale Apps wie Discord oder Twitch verwenden, als bei herkömmlichen, feedbasierten Plattformen wie Instagram und Twitter.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Konkurrenten von Slack

4. Discord (am besten für Gamer und Live-Community-Engagement)

via Discord

Sind Sie unsicher, ob Sie Slack oder Discord für Ihre Community nutzen sollten? Bei der Debatte zwischen Slack und Discord geht es im Grunde um strukturierte Zusammenarbeit oder Echtzeit-Immersion. Beide bieten die Möglichkeit, dauerhaft zu chatten und Spaces für die Community zu nutzen, aber Discord zeichnet sich durch ständig verfügbare Sprachkanäle, nahtloses Live-Streaming und dynamische Interaktion aus.

Egal, ob Sie ein Gaming-Hub, eine Lerngruppe oder ein professionelles Netzwerk aufbauen möchten, Discord bietet eine interaktivere, gemeinschaftsorientiertere Erfahrung als der textbasierte Ansatz von Slack, der die Mitglieder motiviert.

Die besten Features von Discord

Mit den Sprachkanälen von Discord können Sie jederzeit beitreten und Unterhaltungen verlassen

Übertragen Sie Spiele, Präsentationen oder Videos in hoher Qualität mit minimaler Verzögerung live

Legen Sie Zugriffsebenen für Moderatoren, Mitglieder und Neulinge fest, um die Community besser verwalten zu können

Limits von Discord

Das Format von Discord, bei dem man chatten kann, erschwert die Organisation von Inhalten in Langform

Discord-Preise

Free

Nitro Classic: 4,99 $/Monat

Nitro: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Discord

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (470+ Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Discord Hacks: Verbesserung des Community-Engagements über das Gaming hinaus

4. Facebook-Gruppen (am besten für eine breite Zielgruppenreichweite und den organischen Aufbau einer Community geeignet)

Facebook-Gruppen machen den Aufbau und das Wachstum von Online-Gemeinschaften im größten sozialen Netzwerk der Welt einfach.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen und Apps mit Einschränkungen – wie die maximale Größe von WhatsApp-Gruppen von 1.024 Mitgliedern – unterstützen Facebook-Gruppen eine unbegrenzte Anzahl an Mitgliedern und sind somit eine skalierbare Wahl für Marken, Ersteller und Geschäfte.

Mit integrierten Tools für Entdeckungen, Interaktionen und Einblicke für Administratoren fördern sie sinnvolle Diskussionen und bringen Gleichgesinnte zusammen.

Die besten Features von Facebook-Gruppen

Nutzen Sie die riesige Anzahl an Benutzern von Facebook, um Ihre Community organisch wachsen zu lassen

Geben Sie Videos, Bilder und Beiträge frei, mit Monetarisierungsoptionen durch Anzeigen oder Abonnements

Steuern Sie die Sichtbarkeit mit exklusiven Spaces nur für Mitglieder oder öffentlichen Gruppen für ein breiteres Engagement

Limits von Facebook-Gruppen

Der Algorithmus von Facebook steuert die Sichtbarkeit von Beiträgen und kann so die Reichweite und das Engagement potenziell einschränken

Preise für Facebook-Gruppen

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Facebook-Gruppen

G2: 4, 3/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Jeden Monat engagieren sich rund 1,8 Milliarden Menschen in Facebook-Gruppen!

5. Discourse (am besten für Open-Source-Community-Diskussionen auf Forenbasis)

via Discourse

Viele Community-Builder beginnen mit Facebook-Gruppen oder anderen WhatsApp-Alternativen, aber sie brauchen ein strukturierteres Engagement-Tool, wenn ihre Communitys wachsen. Hier kommt Discourse ins Spiel.

Discourse wurde für sinnvolle Diskussionen und das gemeinsame Freigeben von Wissen entwickelt und geht über chatbasierte Plattformen hinaus, indem es Unterhaltungen mit Kategorien, Vertrauensstufen und KI-gestützter Moderation organisiert.

Für viele ist es die erste Wahl für Foren, Produktgemeinschaften und Wissenszentren.

Die besten Features von Discourse

Strukturieren Sie Diskussionen mit Themen und Unterthemen für eine einfache Navigation

Belohnen Sie das Engagement, indem Sie aktiven, angesehenen Mitgliedern mehr Privilegien gewähren

Schaffen Sie eine respektvolle Umgebung mit integrierten Tools zur Verwaltung von Inhalten

Limits für Diskurse

Konzentriert auf asynchrone Diskussionen, ohne integrierten Live-Chat oder Streaming

Diskurs-Preisgestaltung

Starter : 20 $/Monat

Standard : 100 $/Monat

Business : 500 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Discourse

G2: 4. 0/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer im wirklichen Leben über Discourse sagen

Discourse ist sehr einfach zu bedienen und sehr benutzerfreundlich. Was mir am besten gefällt, sind die Stapelverarbeitungsfunktionen und Auszeichnungen, die den besten Mitwirkenden zugewiesen werden können.

Discourse ist sehr einfach zu bedienen und sehr benutzerfreundlich. Was mir am besten gefällt, sind die Stapelverarbeitungsfunktionen und Auszeichnungen, die den besten Mitwirkenden zugewiesen werden können.

6. Circle (am besten geeignet für die Erstellung maßgeschneiderter, markenbezogener, privater Community Spaces)

über Circle

Was wäre, wenn Ihre Community-Software mehr als nur ein Chatroom wäre?

Circle vereint Diskussionen, Live-Ereignisse und Kurse auf einer optimierten Plattform – kein Jonglieren mehr mit mehreren Tools. Für Ersteller und Marken entwickelt, fördert es ansprechende, interaktive Spaces, in denen Mitglieder echte Verbindungen knüpfen können.

Die besten Features im Überblick

Strukturieren Sie Diskussionen nach Themen, um fokussierte, zugängliche Unterhaltungen zu ermöglichen

Erstellen Sie Kurse mit Multimedia-Inhalten, Quizfragen und Drip-Schedules, um Mitglieder zu schulen

Passen Sie das Aussehen der Plattform an Ihre Marke an, um ein einheitliches Erlebnis zu schaffen

Limits von Circles

Erweiterte Features wie Workflows zur Automatisierung und Analysen sind auf höherstufige Pläne beschränkt

Circle-Preisgestaltung

Professional : 89 $/Monat

Business : 199 $/Monat

Enterprise : 360 $/Monat

Plus Branded App: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Circle

G2: 4, 8/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (40+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: 64 % der Menschen fühlen sich mit anderen verbunden, die die gleichen Inhalte mögen – auch wenn sie sich noch nie getroffen haben. Stärken Sie dieses Zugehörigkeitsgefühl, indem Sie es den Benutzern erleichtern, Gleichgesinnte zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Fördern Sie Verbindungen durch interaktive Diskussionen, Ereignisse und Community-Herausforderungen. Je stärker die Gemeinschaft, desto engagierter und loyaler werden Ihre Benutzer sein.

7. Kajabi Communities (am besten für Ersteller geeignet, die Lernkurse in die Community integrieren)

über Kajabi Communities

Wissen ist Macht, aber eine Gemeinschaft kann daraus etwas bewirken. Kajabi begann als Online-Kursplattform, die Erstellern dabei half, ihr Fachwissen in digitale Produkte umzuwandeln. Heute geht Kajabi Communities noch einen Schritt weiter und bietet einen vollständig integrierten Space, in dem Mitglieder gemeinsam lernen, sich vernetzen und wachsen können.

Mit integrierten Kursen, Coaching-Programmen, Live-Ereignissen und Monetarisierungstools ist es darauf ausgelegt, passive Zielgruppen in engagierte, zahlende Mitglieder zu verwandeln.

Die besten Features von Kajabi Communities

Kombinieren Sie das Engagement der Gemeinschaft mit strukturierten Lernerfahrungen

Veranstalten Sie Live-Q&As, Coaching-Sitzungen und Ereignisse zur Gruppenkommunikation ohne Drittanbieter-tools

Halten Sie Ihre Mitglieder mit der Nachverfolgung von Meilensteinen, Erinnerungen und interaktiven Herausforderungen bei der Stange

Limits von Kajabi Communities

Nur höherstufige Pläne schalten erweiterte Automatisierung, Analyse und benutzerdefinierte Einstellungen frei

Kajabi Communities-Preise

Kickstarter : 89 $/Monat

Basic : 149 $/Monat

Wachstum : 199 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Kajabi Communities

G2: 4, 3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (210+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Kajabi sagen

Kajabi ermöglicht es uns, unsere Seiten für das Marketing, E-Mails für das Marketing, Inhalte, die wir an Clients senden und überwachen, und den Client-Zugriff zu integrieren.

Kajabi ermöglicht es uns, unsere Seiten für das Marketing, E-Mails für das Marketing, Inhalte, die wir an Clients senden und überwachen, und den Client-Zugriff zu integrieren.

🧠 Fun Fact: Die mittelalterlichen Gilden Europas gehörten zu den frühesten Formen von Berufsgemeinschaften. Handwerker und Kaufleute gründeten diese Gilden, um ihre Geschäfte zu regeln, Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und Mitglieder zu unterstützen – ein Beweis für die anhaltende Kraft der Zusammenarbeit in der Gemeinschaft.

8. Patreon (am besten für Ersteller, die nach Mitgliedschaftsplattformen mit Abonnements suchen)

via Patreon

Patreon ist eine Mitgliederplattform, die Erstellern die Kontrolle über die Interaktion und Monetarisierung gibt. Vergessen Sie die Jagd nach Likes und Werbeeinnahmen – bauen Sie exklusive Gemeinschaften auf, in denen Fans für Bonusinhalte, direkte Interaktionen und Premium-Erfahrungen abonnieren.

Die besten Features von Patreon

Geben Sie Inhalte ohne Algorithmusbeschränkungen frei, um Ihre Zielgruppe direkt zu erreichen

Bieten Sie exklusive Videos, Podcasts und Beiträge an, um Abonnenten zu belohnen

Legen Sie gestaffelte Preise mit einzigartigen Vergünstigungen für verschiedene Zielgruppensegmente fest

Erzielen Sie wiederkehrende Einnahmen durch Abonnements, Trinkgelder und exklusive Verkäufe

Patreon-Limits

Patreon ist zwar flexibler als einige Plattformen, setzt aber Richtlinien durch, die bestimmte Arten von Inhalten limitieren

Patreon-Preise

Free für unbezahlte Communities

Pro : 8 % der Einnahmen auf Patreon

Premium: 12 % der Einnahmen auf Patreon

Bewertungen und Rezensionen zu Patreon

G2 : 4, 1/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (20+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Patreon

Die Vorteile von Patreon sind, dass es bekannt ist und ich in Sekundenschnelle Texte oder Bilder hochladen kann. Ich bin mit einigen Gönnern gesegnet. Welche Konkurrenten gibt es? Wie dünn kann ich mich als Multimedia-Künstler und Verfasser verteilen? Ich leite mein gesamtes Unternehmen

Die Vorteile von Patreon sind, dass es bekannt ist und ich in Sekundenschnelle Texte oder Bilder hochladen kann. Ich bin mit einigen Gönnern gesegnet. Welche Konkurrenten gibt es? Wie dünn kann ich mich als Multimedia-Künstler und Verfasser verteilen? Ich leite mein gesamtes Unternehmen

👀 Wussten Sie schon? 66 % der Verbraucher geben an, dass Online-Communities ihre Kaufentscheidungen beeinflussen und die Form beeinflussen, welche Produkte und Marken sie unterstützen. Für Ersteller ist es jedoch nicht immer einfach, ihre Leidenschaft in Einkommen umzuwandeln – insbesondere auf Plattformen, auf denen Algorithmen bestimmen, wer ihre Inhalte sieht.

9. Bettermode (am besten für die Erstellung anpassbarer und flexibler Communitys geeignet)

via Bettermode

Nicht alle Gemeinschaften sind gleich, warum also mit einer Plattform für alle zufrieden sein?

Bettermode gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über das Aussehen, die Funktionen und das Engagement Ihrer Community. Ob Sie einen privaten Space für Mitglieder, ein öffentliches Forum für die Unterhaltung oder ein Hybridmodell mit exklusiven Inhalten benötigen, Bettermode passt sich Ihrer Vision an und ermöglicht es Ihnen, eine Community nach Ihren Vorstellungen aufzubauen.

Die besten Features von Bettermode

Hosten Sie Ihre Community auf einer benutzerdefinierten Domain für ein einheitliches Markenerlebnis

Ermöglichen Sie es Mitgliedern, sich mit bestehenden Anmeldedaten für soziale Medien oder Apps anzumelden, um den Zugang zu erleichtern

Erstellen und benutzerdefinieren Sie mühelos Spaces für Ihre Community mit einem Editor, der ohne Code auskommt und Drag-and-Drop unterstützt

Limits von Bettermode

Trotz ihrer Flexibilität kann die Abhängigkeit der Plattform von vorgefertigten Vorlagen die Auswahl einzigartiger Designs einschränken

Limitierte Echtzeit-Interaktion aufgrund fehlender integrierter Features für Sprache, Video oder Live-Chats

Bettermode-Preise

Starter: Kostenlos

Pro: 59 $/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bettermode-Rezensionen und -Bewertungen

G2 : 4, 6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (90+ Bewertungen)

Was Benutzer über Bettermode sagen

Hilfreiche Vorlagen für den Einstieg, die sich dann ganz einfach anpassen und zu eigenen Vorlagen machen lassen. Einige leicht verständliche Artikel und Videos, die uns helfen, das Beste aus BetterMode herauszuholen, und natürlich gibt es auch eine Community-Plattform, um sich mit anderen zu vernetzen, die auf BetterMode aufbauen.

Hilfreiche Vorlagen für den Einstieg, die sich dann ganz einfach anpassen und zu eigenen Vorlagen machen lassen. Einige leicht verständliche Artikel und Videos, die uns helfen, das Beste aus BetterMode herauszuholen, und natürlich gibt es auch eine Community-Plattform, um sich mit anderen zu vernetzen, die auf BetterMode aufbauen.

10. Thinkific (am besten für Pädagogen, die Online-Kurse erstellen und verkaufen)

via Thinkific

Thinkific ist eine gemeinschaftsbasierte Lernplattform, die für Pädagogen, Ersteller von Kursen und Geschäfte entwickelt wurde, die Engagement mit strukturiertem Lernen verbinden möchten.

Es werden interaktive Spaces geschaffen, in denen Schüler Fragen stellen, an Diskussionen teilnehmen und an Live-Ereignissen teilnehmen können, während sie nahtlos zwischen Kursen und Community-Features navigieren.

Die besten Features von Thinkific

Veranstalten Sie Q&As, Coaching-Sitzungen und interaktive Lektionen für Echtzeit-Engagement

Über Push-Benachrichtigungen und eine spezielle App für Mobilgeräte können Sie jederzeit mit Mitgliedern Ihrer Community in Verbindung treten

Verfolgen Sie Engagement-Trends, die wichtigsten Mitwirkenden und aktive Mitglieder, um die Beteiligung und Bindung zu fördern

Denkwürdige Limits

Ideal für Bildungs- und Coaching-Communities, aber weniger geeignet für allgemeine Netzwerke oder soziales Engagement

Durchdachte Preisgestaltung

Basic : 49 $/Monat

Startpreis : 99 $/Monat

Wachsen: 199 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Thinkific

G2: 4, 5/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (180+ Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Laut McKinsey & Company werden Beiträge von Marken, die das Community-Schwungrad aktivieren, mindestens zweimal im Jahr viral – unabhängig davon, ob sie von der Marke selbst oder von Verbrauchern stammen.

11. Podia (am besten für Ersteller, die digitale Produkte verkaufen)

via Podia

Lebendige Online-Communities gehen über einfache Unterhaltungen hinaus – es geht darum, sinnvolle Erfahrungen zu schaffen, die die Mitglieder immer wieder zurückkehren lassen. Dennoch sind viele Ersteller auf Plattformen gefangen, die Metriken für Interaktionen über die tatsächliche Eigentümerschaft stellen, wodurch sie algorithmengesteuerten Feeds ausgeliefert sind.

Podia dreht den Spieß um und gibt den Erstellern die vollständige Kontrolle über ihre Community, ihre Inhalte und ihre Einnahmen an einem Ort, ohne Einschränkungen durch soziale Medien.

Die besten Features von Podia

Senden Sie E-Mails an Einzelziele in Ihrer Gemeinschaft, ohne auf Tools von Drittanbietern angewiesen zu sein

Erstellen Sie eine voll funktionsfähige Website mit Seiten für den Verkauf und Inhalten für den Blog

Verkaufen Sie Kurse, Mitgliedschaften und Communities zusammen als Gesamtpaket

Limits von Podia

In erster Linie für den Verkauf und nicht für die Schaffung einer intensiven, diskussionsorientierten Interaktion konzipiert

Podia-Preise

Mover : Ab 39 $/Monat

Shaker : 89 $/Monat

Podia E-Mail: Kostenlos mit beiden Plänen

Bewertungen und Rezensionen zu Podia

G2 : 4, 6/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (110+ Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Vorlagen für Social Media für Beiträge, Kampagnen und Inhalte

12. Hivebrite (am besten für berufliche und private Gemeinschaften)

via Hivebrite

Nicht alle Gemeinschaften sind für die Öffentlichkeit bestimmt. Einige richten sich an Fachleute, Ehemalige und private Netzwerke, die von Exklusivität, Struktur und zielgerichtetem Engagement leben.

Hivebrite bietet die Infrastruktur für Networking, Ereignisse, Mentoring und Fundraising innerhalb hoch organisierter Gruppen. Ob Sie einen Verband, ein Unternehmensnetzwerk oder eine Mitgliedschaft nur auf Einladung betreiben, Hivebrite bietet die Kontrolle, benutzerdefinierte Anpassung und Sicherheit, die erforderlich sind, um Ihre Community zu motivieren und wertvoll zu halten.

Die besten Features von Hivebrite

Organisieren Sie Mitglieder in privaten Gruppen, Branchenclustern oder Alumni-Netzwerken mit benutzerdefinierten Zugriffskontrollen

Integrierte Spenden- und Sponsoring-tools ermöglichen direkte Spendenaktionen für die Gemeinschaft

Detaillierte Profile, durchsuchbare Verzeichnisse und Mentorenprogramme fördern professionelle Verbindungen

Hivebrite-Limits

Es gibt keine integrierte Sofortnachricht für Geschäfte oder die Möglichkeit, live zu chatten

Diskussionen basieren ausschließlich auf Interaktionen im Forum

Hivebrite-Preise

Verbinden : Benutzerdefinierte Preise

Maßstab : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hivebrite

G2 : 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (60+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Hivebrite sagen

Leistungsstarke und vielseitige Plattform: Hivebrite bietet eine umfassende Suite von Features, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Community zugeschnitten sind. Von Foren und Gruppen bis hin zu Ereignissen und Inhalten, die freigegeben werden können, bietet es alle Tools, die wir benötigen, um Engagement und Verbindungen zu fördern

Leistungsstarke und vielseitige Plattform: Hivebrite bietet eine umfassende Suite von Features, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Community zugeschnitten sind. Von Foren und Gruppen bis hin zu Ereignissen und Inhalten, die freigegeben werden können, bietet es alle tools, die wir brauchen, um Engagement und Verbindungen zu fördern

via EducateMe

EducateMe wurde für Pädagogen, Trainer und Institutionen entwickelt, die interaktive Lerngemeinschaften mit Live-Sitzungen, strukturierten Diskussionen und Zusammenarbeit der Schüler schaffen möchten.

Im Gegensatz zu allgemeinen Community-Plattformen liegt der Schwerpunkt auf Bildung, mit virtuellen Klassenzimmern, Nachverfolgung des Fortschritts und kursbasierten Gemeinschaften für ein intensiveres Lernerlebnis.

Die besten Features von EducateMe

Nachverfolgung von Meilensteinen beim Lernen, Teilnahme und Erfolgen, um das Engagement der Schüler zu fördern

Fördern Sie Peer-to-Peer-Lernen und Zusammenarbeit durch strukturierte Community Spaces

Verwalten Sie die Übermittlungen von Studierenden, geben Sie Feedback und moderieren Sie Kursdiskussionen

EducateMe-Limits

Ideal für lernorientierte Gemeinschaften, aber weniger anpassungsfähig für allgemeine soziale oder berufliche Netzwerke

Educame-Preise

Fortgeschritten : 150 $/Monat

Pro : 240 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Educame-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Community-Aufbau? Mit ClickUp geht es intelligenter

Die beste Community-Plattform unterstützt Ihre Vision, fördert das Engagement und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Diese 13 Alternativen zu Mighty Networks bieten Zusammenarbeit in Echtzeit, strukturiertes Lernen und benutzerdefinierte Optionen.

Für eine Lösung, die Produktivität, Zusammenarbeit und Automatisierung kombiniert, um Ihre Community am Leben zu erhalten, ist ClickUp die perfekte Lösung.

Melden Sie sich für ein kostenloses Konto bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!