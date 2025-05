Nachverfolgung von KI: Die 7 besten KI-Überwachungs-Tools zur Optimierung der Leistung

Jahrelang garantierte eine gute Platzierung bei Google Sichtbarkeit. Doch jetzt übernehmen KI-gestützte Suchtools wie ChatGPT, Gemini und Perplexity das Ruder.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen bewerten diese großen Sprachmodelle keine Websites – sie schreiben Inhalte um, fassen sie zusammen und interpretieren sie neu, wobei sie häufig Informationen aus verschiedenen Quellen mischen.

Der Haken an der Sache ist, dass selbst wenn Ihre Website bei Google auf Platz 1 steht, das KI-Suchmodell sie möglicherweise ignoriert.

Hier kommen die LLM-Tools zur Nachverfolgung ins Spiel.

Diese auch als LLM-Observability-Tools bekannten Tools ermöglichen es Unternehmen, KI-generierte Verweise auf ihre Marke zu überwachen, die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu verfolgen und Inhalte für KI-gesteuerte Suchmaschinen zu optimieren. Diese Tools helfen auch dabei, Vorurteile, sachliche Fehler oder veraltete Details zu identifizieren, die sich über mehrere KI-Produkte hinweg verbreiten könnten.

Hier sind sieben LLM-Überwachungstools, mit denen Sie untersuchen können, wie KI-Modelle markenbezogene Informationen speichern und verarbeiten.

Worauf sollten Sie bei einem LLM-Tool zur Nachverfolgung achten?

Ein Tool zur Nachverfolgung von LLM hilft Unternehmen zu analysieren, wie oft und in welchem Kontext ein LLM auf eine Marke oder ein Produkt verweist. Diese Informationen können verwendet werden, um Inhalte so zu verfeinern, dass sie in KI-gesteuerten Suchwerkzeugen besser dargestellt werden, und um sicherzustellen, dass die Markenbotschaft auf verschiedenen Plattformen konsistent bleibt.

Einige Tools bewerten auch die Anwendungsleistung, indem sie die Reaktionsgeschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz der KI-Verarbeitung überwachen. Hier sind die Schlüssel, die bei der Auswahl eines LLM-Tracking-Tools zu berücksichtigen sind:

*nachverfolgung der Antwortqualität: Suchen Sie nach Tools, die Antworten protokollieren und sie auf Relevanz, sachliche Richtigkeit, Ton oder andere Kriterien hin bewerten. Einige Tools verwenden auch Stimmungsanalysen, um den emotionalen Ton zu erkennen oder Anomalien wie Datenlecks oder toxische Antworten zu erkennen

*überwachung der Sichtbarkeit in KI: Wählen Sie ein Tool, das nachverfolgt, wie oft und wo Ihre Marke oder Ihre Keywords in KI-generierten Inhalten erscheinen. Dies ähnelt der Suchmaschinenoptimierung (SEO), jedoch für KI, oft auch als KI-Suchoptimierung oder Generative Engine Optimization (GEO) bezeichnet

Wettbewerbsorientiertes Benchmarking: Wählen Sie ein LLM-Tool zur Nachverfolgung von Marken mit Features zur Analyse von Mitbewerbern, das zeigt, wie Ihre Sichtbarkeit im Vergleich zu anderen abschneidet. Wenn ein Mitbewerber beispielsweise in KI-Suchmaschinen häufiger erwähnt wird, werden Lücken aufgezeigt, die Sie schließen müssen

Integration und Zusammenarbeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das sich nahtlos in Ihren vorhandenen Analysestapel integrieren lässt. Achten Sie außerdem auf Features wie anpassbare Berichte, Warnmeldungen (z. B. wenn Ihre Marke in den Ergebnissen von Bing Chat nicht mehr erwähnt wird) und Unterstützung für mehrere Benutzer, damit Teams bei der Beobachtung und Überwachung von LLM zusammenarbeiten können

RAG-Analyse : Wählen Sie ein Tool aus, das bewertet, wie die Retrieval Augmented Generation (RAG) die Reaktionen der KI beeinflusst, und stellt sicher, dass die abgerufenen Inhalte in den von der KI generierten Ausgaben korrekt dargestellt werden. Dies hilft, Risiken von Fehlinformationen aufzudecken und Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen

Bewertung der Modellleistung: Auswahl eines tools zur Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken, die die LLM-Leistung beeinflussen, wie z. B. Modellgenauigkeit bei Testaufforderungen, Konsistenz der Antworten, Latenz oder Bewertungen der Qualität der Modellausgaben durch Benutzer

🤝 Freundliche Erinnerung: Da LLM-Anwendungen je nach Branche variieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Tool zur Nachverfolgung an verschiedene Anwendungsfälle angepasst werden kann, von Bots für den Kundensupport bis hin zur Generierung von Code.

1. Profound (am besten für die Sichtbarkeit der KI-Suche in Unternehmen)

via Profound

Profound wurde von James Cadwallader und Dylan Babbs gegründet und ist eine Plattform für Unternehmen, die nachverfolgt, wie große Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini, Bing Chat und Microsoft Copilot Ihre Inhalte erwähnen und einstufen.

Es analysiert die Eingabedaten, die diese KI-Modelle verarbeiten, um Antworten zu generieren, und hilft Unternehmen zu verstehen, wie sich verschiedene Abfragen, Aufforderungen, Datensätze und Quellen von Benutzern auf die Sichtbarkeit der Marke auswirken. Es bietet auch Features für Compliance und Sicherheit wie die SOC 2-Zertifizierung und Single Sign-on, um die sensiblen Daten des Unternehmens zu schützen und einen sicheren Zugriff zu gewährleisten.

Die besten Features im Überblick

Antwort-Einblicke: Nachverfolgung, wie oft Ihre Marke in KI-generierten Antworten erscheint. Zum Beispiel kann eine Marke für Unterhaltungselektronik überwachen, wie oft ihre Produkte in Antworten für "beste Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung" oder "beste Smart Speaker" erwähnt werden. Es analysiert auch den Kontext und die Quellen, die diese Erwähnungen beeinflussen

Conversation explorer: Hilft bei der Erkundung der Themen und Schlüsselwörter, die Verbraucher mit KI-Plattformen diskutieren. Es bietet Echtzeit-Einblicke in KI-generierte Unterhaltungen und verfolgt, wie Branchen, Marken und Wettbewerber erwähnt werden

Agent analytics: Nachverfolgung von KI-Bot-Besuchen, Analyse der Interpretation Ihrer Website durch KI-Crawler und Sicherstellung, dass sie für die KI-Indexierung optimiert ist. Außerdem wird der KI-gesteuerte Datenverkehr überwacht, häufig referenzierte Seiten identifiziert und Einblicke in die Verwendung Ihrer Inhalte in Antworten durch KI-Modelle gegeben

Tiefgreifende Limits

Profound ist für Clients auf Unternehmensebene konzipiert, was es für kleinere Geschäfte weniger zugänglich oder kosteneffektiv macht

Tiefgreifende Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Ausführliche Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

2. Scrunch AI (am besten für die Überwachung der KI-Markenpräsenz geeignet)

via Scrunch AI

Kunden interagieren bereits mit KI, wenn sie nach Produkten suchen, Dienstleistungen vergleichen oder nach Empfehlungen suchen. Scrunch AI verfolgt, wo Ihre Marke in diesen KI-generierten Antworten erscheint, ob als Top-Ergebnis, kaum erwähnt oder gar nicht vorhanden.

Das Tool verfolgt drei Kernaspekte: Präsenz, Position und Stimmung. "Präsenz" zeigt, wo und wie Ihre Marke in KI-Antworten erwähnt wird, "Position" gibt Ihr Ranking oder Ihre Bekanntheit in diesen Antworten an und "Stimmung" analysiert den Ton (positiv, neutral, negativ), wenn Ihre Marke erwähnt wird.

Die besten Features von KI

Wettbewerbsorientierte Nachverfolgung und Analyse : Ermöglicht es Ihnen, die Erwähnungen Ihrer Marke mit denen der Konkurrenz zu vergleichen, die dieselben Stichwörter verwenden. Es wird hervorgehoben, wenn ein Konkurrent Sie in den Empfehlungen von ChatGPT für "beste Software für Projektmanagement" in den Schatten stellt

Wissenszentrum : Identifiziert Lücken in den Inhalten oder Fehlinformationen darüber, wie Ihre Marke dargestellt wird

AI persona insights: Hier können Sie sehen, wie verschiedene Benutzerprofile (Personas) unterschiedliche KI-Antworten zu Ihrer Marke erhalten. Diese Einblicke sind äußerst nützlich, um Ihr Content-Marketing für KI zu verfeinern

Überwinden Sie die Limits der KI

Der Zugang ist derzeit eingeschränkt und erfordert die Buchung eines Meetings

Scrunch AI-Preise

Benutzerdefinierte Preise

KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

3. Otterly. AI (am besten für die Nachverfolgung der Sichtbarkeit von KI geeignet)

Mit Otterly können Sie Ihre Marke, Inhalte, Konkurrenten oder jede Eingabe in KI-Diensten überwachen.

Ein Schlüssel-Feature von Otterly ist seine Benutzerfreundlichkeit. Es eignet sich für diejenigen, die schnell die Ergebnisse der KI-Suche überprüfen möchten, ohne eine tiefe Lernkurve zu durchlaufen. Die Plattform unterstützt mehrere KI-Chatbots/LLMs, wie ChatGPT, Google's Gemini und Bing Chat.

Es ist eines der wenigen KI-Suchüberwachungstools, mit dem Sie die Ausgabequalität basierend auf den Speicherorten Ihrer Kunden nachverfolgen können. Wenn Ihre Marke in den USA beliebt ist, aber in KI-Suchen in Indien oder Deutschland selten erwähnt wird, wissen Sie, worauf Sie sich bei Ihren Inhalten konzentrieren sollten

Otterly. Die besten Features von KI

Keyword- und Prompt-Recherche: Hilft Ihnen zu verstehen, welche Prompts oder Keywords dazu führen, dass KI Sie oder Ihre Konkurrenten referenziert, sodass Sie Ihre Content-Strategie anpassen können

Link-Tracking: Hiermit können Sie nachverfolgen, wie viele KI-generierte Antworten Links zu Ihren Inhalten im Vergleich zu denen der Konkurrenz enthalten

Leistungs- und Dashboard-Warnungen: Benachrichtigt Sie, wenn es eine große Verschiebung bei den Erwähnungen der KI gibt, z. B. wenn ein Konkurrent Ihren Platz in den KI-generierten Antworten einnimmt

Otterly. Limits der KI

Es fehlen einige fortgeschrittene Funktionen, die in anderen Tools zu finden sind, wie z. B. die personenbezogene Nachverfolgung oder die Tiefenanalyse der Stimmung

Otterly. KI-Preise

Lite: 29 $/Monat (10 Suchanfragen)

Standard: 189 $/Monat (100 Suchanfragen)

Pro: 989 $/Monat (1000 Suchanfragen)

Otterly. Bewertungen und Rezensionen zu KI

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

4. Peec AI (am besten für eine erschwingliche Nachverfolgung mehrerer LLM)

via Peec AI

Peec AI ist eine KI-Suchanalyseplattform, die speziell für Marketing-Teams entwickelt wurde und sich durch robuste Features zu einem erschwinglichen Preis auszeichnet.

Der "Brand Visibility Score" hilft Ihnen zu analysieren, wie oft Ihre Marke im Laufe der Zeit in den Ergebnissen der KI erscheint, und bietet Ihnen eine klare Metrik zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte.

Die Plattform kann dies nach verschiedenen LLMs wie ChatGPT, Claude, Perplexity, Google's Gemini, DeepSeek usw. und über verschiedene Zeitleisten aufschlüsseln, sodass Sie beispielsweise sehen können, dass Ihre Sichtbarkeit bei ChatGPT bei 70 % liegt, bei Claude jedoch nur bei 40 %.

Die besten Features von KI

Quellenanalyse : Identifiziert die Quellen, die KI-Assistenten zitieren, wenn sie Ihre Marke erwähnen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es Ihnen sagt, warum eine KI Sie erwähnt oder nicht. Bemerkenswert ist, dass sich nur 50 % der von KI verwendeten Quellen mit den besten Ergebnissen von Google überschneiden. Sie können diese spezifischen Quellen mit Gastbeiträgen, PR und Expertenbeiträgen in Ihrer Content-Strategie als Einzelziele festlegen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen

Wettbewerbs-Benchmarking : Hier können Sie Ihre Konkurrenten hinzufügen und eine "Branchenrangliste" nebeneinander anzeigen, die zeigt, wer die meiste KI-Liebe erhält

*sEO-Analyse-Suite für LLMs: Bietet Zeitreihen-Nachverfolgung, Dashboards für mehrere Modelle und Zusammenarbeit im Team in einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche mit übersichtlichen Diagrammen, was sie zu einem leistungsstarken Tool für datengesteuerte Teams macht

KI-Limits

Teams benötigen möglicherweise Zeit, um alle Features zu verstehen, insbesondere wenn sie neu in der KI-Suchanalyse sind

Peec KI-Preise

Interne Teams: 130 $/Monat (Analyse von 30 Aufforderungen)

Agentur: 195 $/Monat (Arbeit mit 3 Clients)

KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

5. Rankscale (am besten für umfassende KI-SEO-Analysen geeignet)

via Rankscale

Rankscale (oft als Rankscale.ai bezeichnet) ist ein Tool zur Generativen Engine-Optimierung (GEO), das als All-in-One-Lösung für die Sichtbarkeit der KI-Suche entwickelt wurde.

Eines der herausragenden Features ist der KI-Suchmaschinen-Simulator, der zeigt, wie verschiedene KI-Modelle Ihre Website crawlen und interpretieren, und Ihnen eine Bewertung der Inhalte in Bezug auf die KI-Relevanz gibt. So können Sie feststellen, ob etwas auf Ihrer Website KI-Bots blockieren oder abschrecken könnte.

Die besten Features von Rankscale

Sofortige Nachverfolgung über mehrere KI-Engines hinweg : Ermöglicht es Ihnen, Ihre benutzerdefinierten Suchanfragen auf mehreren LLM-basierten Suchmaschinen einzurichten, Ergebnisse zu sammeln und anzuzeigen, wo Ihre Website erscheint. Außerdem werden Zitate auf Karten dargestellt, die zeigen, auf welche Quellen sich die KI bezieht

überwachung der Erwähnungen von Wettbewerbern:* Nachverfolgung von Erwähnungen von Wettbewerbern, Aufdeckung von Wettbewerbern in KI-Antworten, die bei herkömmlicher Suchmaschinenoptimierung möglicherweise übersehen werden. Außerdem bietet es eine vollständige 360°-Ansicht der KI-Leistung Ihrer Website, von Verbesserungen auf der Seite bis hin zur Analyse der Wettbewerber

Brand dashboard: Hilft bei der Überwachung von KI-Suchrankings, Stimmungsanalysen und Trends bei der Sichtbarkeit für alle Ihre Marken, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen. Außerdem verarbeiten "Automatisierte Berechnungen" die Ausführungsdaten von Suchbegriffen sofort und stellen so genaue, aktuelle Metriken sicher

Limits von Rankscales

Es handelt sich um ein eigenständiges Projekt, das erst kürzlich für Tester geöffnet wurde, sodass einige Features möglicherweise noch unvollständig oder fehlerhaft sind

Rankscale-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Rankscale

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Knowatoa (am besten für die Nachverfolgung des LLM-Suchrangs geeignet)

via Knowatoa

Knowatoa arbeitet als dediziertes Tool zur Nachverfolgung von Rankings, das anzeigt, wie KI-Dienste Ihre Marke wahrnehmen und einstufen.

Es verfolgt die Erwähnungen Ihrer Marke in KI-Antworten und überprüft, ob KI-Modelle Ihre Produkte genau beschreiben, indem es sie mit Ihren tatsächlichen Produkt-Infos vergleicht. Zum Beispiel würde Knowatoa eine Diskrepanz melden, wenn eine KI angibt, dass Ihrer Software ein Feature fehlt, das Sie tatsächlich haben.

Die besten Features von Knowatoa

*modellübergreifende Nachverfolgung: Unterstützt alle wichtigen KI-Plattformen wie ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Meta's AI, Anthropic's Claude usw. und bietet Ihnen eine breite Abdeckung auf einem Bildschirm

Wettbewerber-Ranking : Hier können Sie eine Liste Ihrer Wettbewerber erstellen und sehen, wie oft diese im Vergleich zu Ihnen bei diesen Fragen angezeigt werden

Einfachheit: Bietet eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche und überfordert nicht mit irrelevanten Daten. Außerdem enthält es vertraute Metriken wie die Nummer der nachverfolgten Fragen, die Nummer der von Ihnen überwachten Websites usw.

Knowatoa-Limits

Als relativ neues Tool fehlen Knowatoa fortgeschrittene Features wie Stimmungsanalysen oder eine API zur Integration mit anderen Plattformen

Knowatoa-Preise

Free-Plan (3 Websites)

Premium: 49 $/Monat (15 Websites)

Agentur: 99 $/Monat (50 Websites)

Knowatoa-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Knowatoa ist ein sehr cooles Tool, das sich an die Spitze der Veränderungen in unserer Branche setzt und die Nachverfolgung von Rängen für KI-Suchdienste wie ChatGPT, Perplexity und Claude ermöglicht.

7. Nightwatch (am besten geeignet, um die Nachverfolgung des SEO-Rangs mit der KI-Überwachung zu kombinieren)

via Nightwatch

Mit der KI-Nachverfolgung von Nightwatch können Sie die Leistung von ChatGPT 3. 0 und 4. 0 in Echtzeit überwachen. Sie können nachverfolgen, wo Ihr Unternehmen oder Ihre Dienstleistung erscheint, sehen, wie oft Sie erwähnt werden, und den Kontext dieser Erwähnungen verstehen, indem Sie Schlüsselbegriffe eingeben oder das System über einen längeren Zeitraum beobachten lassen.

Wenn Sie diese bereits für SEO verwenden, können Sie Ihre Sichtbarkeit in ChatGPT und anderen LLMs über dieselbe Schnittstelle nachverfolgen.

Die besten Features von Nightwatch

*anpassbare Berichterstellung: Erstellen Sie einheitliche Berichte, die zum Beispiel Ihren Google-Rang für ein Keyword anzeigen und ob ChatGPT Sie für dasselbe Keyword empfiehlt

Starke Konkurrenzanalyse: Vergleichen Sie, ob Konkurrenten häufiger von LLMs empfohlen werden

Einblicke: Erhalten Sie Einblicke in die Überwachung von KI mit zentralen Features wie Nachverfolgung des lokalen Rangs, Mobilgeräte vs. Desktop, Website-Auditing und Segmentierung

Nightwatch-Limits

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den Features der Plattform vertraut zu machen

Nightwatch-Preise

39 $/Monat (250 Keywords)

Bewertungen und Rezensionen von Nightwatch

G2: 4,9/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5 (30+ Bewertungen)

Wie kann ClickUp die Nachverfolgung von LLM verbessern?

Diese sieben Tools wurden speziell für die LLM-Evaluierung entwickelt. Aber wie können Sie die Trends und Ergebnisse dieser Tools mit Ihren bestehenden Workflows verbinden?

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Als die Alles-App für die Arbeit kann ClickUp Ihnen dabei helfen, LLM-Antworten zu bewerten und zu sehen, wie eine Marke in KI-generierten Suchergebnissen über mehrere große Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und Perplexity hinweg erscheint.

Es ermöglicht Teams, die Überwachung zu organisieren, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und Änderungen basierend auf Ranking-Schwankungen umzusetzen. Sehen wir uns an, wie das geht!

1. Workflow-Management

ClickUp vereint Projektmanagement und die Nachverfolgung von Aufgaben auf einer Plattform und erleichtert so die Überwachung von Fristen, Prioritäten und Abhängigkeiten für eine optimale betriebliche Effizienz.

Nehmen wir an, das Marketingteam von ClickUp möchte wissen, warum ClickUp in den Antworten der KI-Suche nach "beste Tools für Produktivität" oder "beste Software für Projektmanagement" fehlt. Das Team kann dies als Aufgabe in ClickUp Aufgaben protokollieren und Unteraufgaben hinzufügen, um das Problem mit KI-Modellen wie ChatGPT, Perplexity oder Bard zu untersuchen.

📌 Beispiel: *aufgabe: Untersuchung der fehlenden Erwähnungen von ClickUp in der KI-Suche von Perplexity 👥 Zugewiesen an: Joshua (KI-Forscher) *unteraufgaben 1️⃣ Analysieren Sie die Wissensquellen von Perplexity KI 2️⃣ Schnelltests durchführen 3️⃣ Überprüfen Sie die Daten und Datenquellen der LLM-Schulung

Sie können auch ClickUp Benutzerdefinierte Felder verwenden, um der Untersuchung Struktur und Schlüsselinformationen hinzuzufügen. Zum Beispiel:

*nachverfolgung der Suchanfrage: Gibt die genauen getesteten Schlüsselwörter an, wie z. B. "beste Tools für Produktivität" oder "beste Software für Projektmanagement"

Name der Plattform: Gibt an, ob das Problem bei Perplexity, ChatGPT, Bard oder einem anderen KI-Modell liegt

Weisen Sie diese Aufgabe einem Mitglied Ihres Teams zur Untersuchung zu, mit benutzerdefinierten Status zur Nachverfolgung des Fortschritts: "Offen", "In Prüfung" und "Gelöst". Mit ClickUp können Sie auch Prioritäten setzen, sodass kritische Probleme zuerst behandelt werden.

Erstellen Sie mühelos eine Aufgabe, weisen Sie sie einem Mitglied Ihres Teams zu und fügen Sie Unteraufgaben mit ClickUp Aufgaben hinzu

ClickUp Brain, ein leistungsstarkes neuronales Netzwerk, das alles innerhalb von ClickUp verbindet, kann Aufgabenstrukturen für KI-Suchuntersuchungen vorschlagen. Dies hilft Teams, den Prozess in umsetzbare Unteraufgaben zu zerlegen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen.

2. Warnmeldungen zur Nachverfolgung von KI

Da sich die Antworten von KI-Modellen häufig ändern können, benötigen Teams Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn ihre Marke fehlt oder falsch dargestellt wird. Sie können ClickUp Automatisierungen so konfigurieren, dass sie Warnungen basierend auf bestimmten Aktionen auslösen.

📌 Zum Beispiel, wenn ein Mitglied des Teams das Feld "Status der Erwähnung" von "Erwähnt" in "Nicht erwähnt" ändert, können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen einrichten, um: Weisen Sie dem Team für KI-Forschung eine Aufgabe zur Nachverfolgung zu, um das Problem zu untersuchen

Benachrichtigen Sie das Marketing- und SEO-Team per E-Mail

ClickUp Automatisierungen können auch wiederkehrende Aufgaben erstellen, um die Sichtbarkeit auf wöchentlicher oder monatlicher Basis zu verfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nachverfolgung der KI-Suche regelmäßig erfolgt, ohne dass jemand vergisst, sie manuell zu überprüfen.

Wiederholende Aufgaben automatisieren, Warnmeldungen auslösen und Aktionen zuweisen – mit ClickUp Automatisierungen

3. Dokumentation und Zusammenarbeit

Anstelle von verstreuten Notizen oder E-Mails bietet ClickUp Docs ein zentralisiertes Wissensmanagementsystem, in dem Teams KI-generierte Ergebnisse protokollieren, Erkenntnisse über Wettbewerber dokumentieren und gemeinsam an Inhaltsstrategien arbeiten können, um die Sichtbarkeit der Marke in LLM-Antworten zu verbessern.

Zum Beispiel können Sie ein Dokument zur Protokollierung der KI-Suchergebnisse erstellen und es KI-Suchtrendbericht – März 2025 nennen. *Es kann:

Liste, wo die Marke in KI-generierten Antworten erscheint (oder fehlt)

Fügen Sie Screenshots von KI-generierten Antworten und Wettbewerber-Rankings hinzu

Erkenntnisse darüber sammeln, warum KI-Modelle bestimmte Marken anderen vorziehen, und Optimierungsstrategien erarbeiten

Kombinieren Sie Erkenntnisse aus der KI-Suche und arbeiten Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen – mit ClickUp Docs

ClickUp Docs erleichtert KI-Forschern, Datenwissenschaftlern, Ingenieuren für maschinelles Lernen und SEO-Spezialisten die Zusammenarbeit in Echtzeit. Teams können die Ergebnisse der KI-Suche nachverfolgen, Notizen hinzufügen und Strategien für Inhalte an einem Ort verfeinern.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen für Rangverfolgungsberichte, um den KI-Rangverfolgungsbericht Ihrer Marke zu erstellen. Verfolgen Sie, wie oft Ihre Marke in den Ergebnissen der KI-Suche erscheint, vergleichen Sie die Ranglisten der Mitbewerber und protokollieren Sie die Stimmungsanalyse. Dieser strukturierte Ansatz hilft, Lücken zu erkennen und Inhalte zu optimieren, um die Sichtbarkeit der KI zu erhöhen.

4. KI-gestützte Erkenntnisse für die Nachverfolgung von LLM

ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, dient der Nachverfolgung der Sichtbarkeit von KI-Suchen und ruft Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Dashboards ab, um Teams bei der Analyse erwähnter Inhalte, der Erkennung von Trends und der Optimierung von Strategien zu unterstützen.

📌 Zum Beispiel können Teams ClickUp Brain fragen: Fassen Sie die Schlüssel-Trends aus unseren Berichterstellungen zur Sichtbarkeit von KI zusammen.

Wie oft tauchte ClickUp letzten Monat in den KI-generierten Antworten von ChatGPT auf?

Welche Wettbewerber wurden in Perplexity AI für Projektmanagement häufiger erwähnt?

ClickUp Brain scannt gespeicherte Daten und zieht sofort relevante Erkenntnisse, was Zeit spart und Teams auf dem Laufenden hält.

Organisieren Sie Erkenntnisse und erkennen Sie Trends in einem zentralen Workspace über ClickUp Brain

Es analysiert auch Verlaufsdaten, um Muster in KI-generierten Suchrankings zu erkennen.

Wenn ChatGPT beginnt, einen neuen Konkurrenten zu bevorzugen, kann ClickUp Brain die Verschiebung hervorheben

Wenn die Sichtbarkeit von ClickUp in mehreren LLMs abnimmt, kann dies gemeldet und Verbesserungsbedarf aufgezeigt werden

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von LLM und steigern Sie die Markenpräsenz mit ClickUp

Da KI-generierte Inhalte die Art und Weise verändern, wie Marken in der Suche erscheinen, ist die Nachverfolgung der Präsenz Ihrer Marke in großen Sprachmodellen von entscheidender Bedeutung. LLM-Tracking-Tools helfen Unternehmen, KI-generierte Erwähnungen zu überwachen, die Sichtbarkeit von Wettbewerbern zu analysieren und Inhaltsstrategien für LLM-gestützte Suchergebnisse zu optimieren.

Wenn Sie jedoch nicht bereit sind, in ein spezielles Überwachungstool zu investieren, oder wenn Sie Hilfe bei der Auswertung der Daten benötigen, kann ClickUp helfen. Mit ClickUp können Sie Erkenntnisse organisieren, die Überwachung automatisieren und gemeinsam an Strategien zur Sichtbarkeit von KI arbeiten. Mit ClickUp Brain behalten Sie den Überblick über KI-Suchtrends, ohne ein weiteres Tool zu Ihrem Tech-Stack hinzuzufügen.

Sind Sie bereit, die Sichtbarkeit Ihrer Marke mit ClickUp zu optimieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.