die 10 besten Vertriebscoaching-Softwareprogramme im Jahr 2025

Ein großartiges Vertriebsteam basiert auf konsistentem, wirkungsvollem Coaching.

Aber seien wir ehrlich: Mit traditionellen Coaching-Methoden vergessen Vertriebsmitarbeiter das Gelernte, Manager haben Schwierigkeiten, Fortschritte nachzuverfolgen, und Geschäftsbesprechungen werden zu Meinungsdebatten.

Die richtige Vertriebscoaching-Software schafft Abhilfe. Von KI-gestützten Analysen bis hin zu strukturierten Rollenspielen machen diese Plattformen Coaching messbar, wiederholbar und nützlich.

In diesem Blogbeitrag haben wir einige der besten Sales-Coaching-Tools zusammengestellt, mit denen Sie Schulungen zu einem Wettbewerbsvorteil machen können. 🎯

Worauf sollten Sie bei einer Vertriebscoaching-Software achten?

Gutes Vertriebscoaching basiert auf Verstärkung, Echtzeit-Lernen und messbaren Verbesserungen. Die richtige Software hilft Vertriebsmitarbeitern aktiv dabei, ihre Fähigkeiten zu verbessern, mehr Geschäfte abzuschließen und langfristigen Erfolg aufzubauen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Bewertung von Vertriebscoaching-Software achten sollten. 👀

KI-gestütztes Coaching: Automatisiert Feedback mit KI-gestützten Erkenntnissen, hebt Stärken und Schwächen hervor und zeigt umsetzbare Schritte auf

Echtzeit-Feedback: Bietet sofortiges Coaching während Live-Anrufen, E-Mails oder Meetings, damit Vertriebsmitarbeiter ihre Vorgehensweise sofort anpassen können

Unterhaltungsintelligenz: Erfasst und analysiert Kundeninteraktionen, um Muster, Einwände und erfolgreiche Verhaltensweisen zu identifizieren

Rollenspiele und Simulationen: Ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, Verkaufsgespräche, den Umgang mit Einwänden und Verhandlungsstrategien in einer risikofreien Umgebung zu üben

Automatisierte Geschäftsüberprüfungen: Markiert risikobehaftete Geschäfte, hebt Erwähnungen von Wettbewerbern hervor und bietet datengestützte Coaching-Empfehlungen

Zusammenarbeit mit Kollegen: Ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, durch das Freigeben von Anrufen, Gruppen-Coaching-Sitzungen und Best-Practice-Bibliotheken voneinander zu lernen

Leistungsnachverfolgung: Misst die Auswirkungen des Coachings mit Analysen, die die Entwicklung von Fähigkeiten, die Erreichung von Quoten und den Fortschritt von Geschäften verfolgen

🔍 Wussten Sie schon? Das erste Inside-Sales-Team in den USA wurde 1957 von DialAmerica (ehemals Life Circulation Company) gegründet. Das gesamte Vertriebsteam bestand aus Frauen! Warum? Leider, weil sie damals schlechter bezahlt wurden. Sie bewiesen jedoch schnell, dass ihre Fähigkeiten weitaus mehr wert waren.

Die 10 besten Vertriebscoaching-Softwareprogramme auf einen Blicke

Die 10 besten Vertriebscoaching-Softwareprogramme für leistungsstarke Teams

Wir haben eine Liste der 10 besten Sales-Coaching-Software zusammengestellt, die Sie in Ihren Sales-Tech-Stack integrieren können. Dabei haben wir deren Features, Einschränkungen, Preise und Bewertungen berücksichtigt, damit Sie die richtige Lösung für Ihr Team finden.

Legen wir los! 💪

1. ClickUp (Am besten geeignet für Zielverfolgung, Zusammenarbeit und Automatisierung von Workflows)

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, hilft Ihnen dabei, Coaching-Erkenntnisse in die Tat umzusetzen – mit strukturierten Trainingsplänen, Leistungsnachverfolgung und Zusammenarbeit in Echtzeit. Von der Analyse von Anruf-Feedback bis hin zur Einstellung personalisierter Ziele sorgt ClickUp dafür, dass Coaching ein kontinuierlicher Prozess bleibt, der das Umsatzwachstum vorantreibt.

In Kombination mit dem ClickUp CRM können Sie Kundenbeziehungen verwalten, Geschäfte verfolgen und Workflows an einem Ort optimieren. Die ClickUp Sales Project Management Software geht noch einen Schritt weiter und hilft Vertriebsteams dabei, Aufgaben zu automatisieren, Pipelines zu überwachen und Geschäfte mit KI-gestützten Erkenntnissen schneller abzuschließen.

Entdecken Sie, wie die Plattform Ihnen helfen kann.

Verfolgen Sie Fortschritte mit verschiedenen Zieltypen mithilfe von ClickUp Goals

ClickUp Goals bietet Vertriebsteams eine strukturierte Möglichkeit, messbare Ergebnisse festzulegen, zu verfolgen und zu erreichen. Anstelle von vagen Leistungserwartungen können Vertriebsleiter und Coaches klare Ziele und Schlüsselresultate (OKRs) definieren, um sicherzustellen, dass jede Schulungssitzung zu echten Fortschritten führt.

Visualisieren Sie die Vertriebsleistung auf einen Blick mit ClickUp Dashboards

Möchten Sie alle Ihre Ziele nachverfolgen? Nutzen Sie die Dashboards von ClickUp.

Dashboards bieten Vertriebsleitern, Coaches und Unternehmen einen Echtzeit-Überblick über die Fortschritte ihres Teams. Mit vollständig anpassbaren Karten wird es ganz einfach, ein CRM-Dashboard zu erstellen, den Fortschritt von Geschäften zu verfolgen, die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter zu überwachen und die Abschlussquoten von Schulungen zu analysieren.

Personalisieren Sie mit ClickUp Brain die Vertriebsschulungen für jeden Vertriebsmitarbeiter

Um das Coaching noch effektiver zu gestalten, fungiert ClickUp Brain als On-Demand-Vertriebsassistent, der sofortige Einblicke liefert, Fragen beantwortet und relevante Daten bereitstellt, wenn Vertriebsmitarbeiter sie am dringendsten benötigen.

Der KI-Wissensmanager beantwortet sofort Fragen aus Dokumenten, Aufgaben und Projekten, sodass Manager und Vertriebsmitarbeiter schnell auf wichtige Vertriebsinformationen zugreifen können. Mit der KI-gestützten Schreibhilfe können Sie personalisiertes Feedback, Schulungsmaterialien und Vertriebsstrategien erstellen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Vertriebsmitarbeiters zugeschnitten sind.

Darüber hinaus zeichnet ClickUp AI Notetaker wichtige Erkenntnisse aus Vertriebsmeetings und Coaching-Sitzungen auf. Dieses KI-Tool für Meeting-Notizen erfasst automatisch Diskussionen, fasst Erkenntnisse zusammen und hebt Aktionspunkte hervor, damit jede Nachverfolgung ausgeführt wird.

Erhalten Sie mit ClickUp AI Notetaker sofortige Zusammenfassungen von Meetings, um Ihre Coaching-Strategien zu verfeinern

Die besten Features von ClickUp

Dokumentieren und teilen Sie Best Practices: Zentralisieren Sie Wissen, einschließlich Inhalten zur Vertriebsunterstützung, bewährten Vertriebsstrategien, Skripten für den Umgang mit Einwänden und Coaching-Richtlinien, in ClickUp-Dokumenten

Personalisierte Coaching-Pläne zuweisen: Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben, um individuelle Coaching-Aufgaben einzurichten, Fortschritte zu verfolgen und sicherzustellen, dass Vertriebsmitarbeiter wichtige Lernaktivitäten mit Fristen und Erinnerungen abschließen

Fördern Sie Echtzeit-Feedback: Geben Sie Coaching-Tipps, besprechen Sie Anrufbesprechungen und arbeiten Sie unterwegs in Team-Chats mit Geben Sie Coaching-Tipps, besprechen Sie Anrufbesprechungen und arbeiten Sie unterwegs in Team-Chats mit ClickUp Chat an Vertriebsstrategien

Optimieren Sie Rollenspielübungen: Erstellen Sie interaktive Coaching-Szenarien, planen Sie Verkaufsgespräche und visualisieren Sie Verbesserungsbereiche für Vertriebsmitarbeiter mit Erstellen Sie interaktive Coaching-Szenarien, planen Sie Verkaufsgespräche und visualisieren Sie Verbesserungsbereiche für Vertriebsmitarbeiter mit ClickUp Whiteboards

Einschränkungen von ClickUp

Das Setup und die benutzerdefinierte Anpassung können mit einer steilen Lernkurve verbunden sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Die Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke – dank der Möglichkeit, Ansichten, Status und Workflows anzupassen, lässt es sich an fast jeden Teamprozess anpassen. Die schiere Anzahl an Features ermöglicht es uns, alles von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Roadmaps an einem Ort zu verwalten. Es ist großartig, dass alle unsere Arbeiten zentralisiert sind, und die anpassbaren Dashboards machen die Berichterstellung übersichtlich und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten...

Die Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke – dank der Möglichkeit, Ansichten, Status und Workflows anzupassen, lässt es sich an fast jeden Teamprozess anpassen. Die schiere Anzahl an Features ermöglicht es uns, alles von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Roadmaps an einem Ort zu verwalten. Es ist großartig, dass alle unsere Arbeiten zentralisiert sind, und die anpassbaren Dashboards machen die Berichterstellung übersichtlich und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten...

📮ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um sich beruflich weiterzuentwickeln, indem sie sie in Meetings, E-Mails und Projekten einsetzen. Die meisten E-Mail-Apps, Projektmanagement-Plattformen und sogar Vertriebscoaching-Software verfügen zwar über integrierte KI-Features, diese sind jedoch möglicherweise nicht nahtlos genug, um Workflows über verschiedene Tools hinweg zu vereinheitlichen. ClickUp ändert das. Als Vertriebs-Coaching-Software vereint es KI-gestützte Meeting-Notizen, automatisierte Nachfassaktionen und Leistungsüberwachung in Echtzeit an einem Ort. Vertriebsleiter können Coaching-Erkenntnisse festhalten, Aufgaben zum Kompetenzaufbau zuweisen und den Fortschritt der Vertriebsmitarbeiter verfolgen – alles ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

2. Gong (Am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke in Geschäftsabschlüsse und Nachverfolgung von Verkäufen)

via Gong

Das Coaching von Vertriebsteams sollte sich nicht wie eine endlose Schleife aus vagen Rückmeldungen und Bauchgefühlen anfühlen. Gong verwandelt dieses Chaos in Klarheit mit KI-gestützten Erkenntnissen, die genau aufzeigen, was funktioniert.

Sie müssen sich nicht mehr auf verstreute Notizen und voreingenommene Meinungen verlassen – die Vertriebs-Kollaborationssoftware bietet Ihnen eine vollständige, datengestützte Ansicht der Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter.

Sie verfolgt jede Unterhaltung, hebt Schlüsselverhalten hervor und vergleicht die Leistung mit den Top-Verkäufern. So können Vertriebscoaches und Manager Qualifikationslücken erkennen, gezieltes Feedback geben und Best Practices im gesamten Team skalieren.

Die besten Features von Gong

Analysieren Sie die Anrufdaten jedes Vertriebsmitarbeiters, um erfolgreiche Verhaltensweisen und Defizite bei den Soft Skills zu identifizieren

Statten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit den Erfolgsstrategien der Top-Performer aus, damit sie sich selbst verbessern können

Vergleichen Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter teamübergreifend, um Schulungsmöglichkeiten aufzudecken

Verbessern Sie Ihre Abschlussquoten, indem Sie Coaching-Erkenntnisse in umsetzbare teamweite Strategien umwandeln

Einschränkungen von Gong

Die umständliche Benutzeroberfläche erschwert das Auffinden relevanter Informationen

Die Mindestanzahl an Plätzen ist für kleine Teams möglicherweise nicht ideal

Gong-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Gong

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Die erste aufgezeichnete Transaktion fand in Mesopotamien statt, wo Händler Tontafeln zur Nachverfolgung ihrer Geschäfte verwendeten. Das ist CRM in seiner Urform!

3. Salesloft (Am besten geeignet für Multi-Channel-Vertriebsaktivitäten und Automatisierung)

via Salesloft

Salesloft ist eine führende Plattform für Vertriebsengagement, die Umsatzteams dabei unterstützt, effektiv mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, Pipelines zu verwalten und Geschäfte abzuschließen. Sie erfasst wichtige Interaktionen mit Käufern, identifiziert Muster und liefert umsetzbare Empfehlungen dazu, was funktioniert und was verbessert werden muss.

Sie erleichtert Vertriebsleitern den Arbeitsalltag und macht Vertriebsmitarbeiter zu Top-Performern – mit personalisiertem Coaching, Leistungsbenchmarks, Echtzeit-Feedback, Einblicken in Geschäftsabschlüsse und strategischen Playbooks.

Die besten Features von Salesloft

Erfassen und analysieren Sie Käuferinteraktionen in Echtzeit mit Conversations AI, um gewinnbringende Verhaltensweisen aufzudecken

Automatisieren Sie Coaching-Workflows mit Rhythm AI und priorisieren Sie die wirkungsvollsten Maßnahmen Ihrer Vertriebsmitarbeiter

Erhalten Sie KI-gestützte Deal-Beratung mit Deals, um Verkäufer schneller zu verfolgen und Abschlüsse zu erzielen

Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Teams, um fehlende Kompetenzen und Schulungsmöglichkeiten zu identifizieren

Einschränkungen von Salesloft

Begrenzte native CRM-Integrationen über Salesforce hinaus

Häufige Probleme mit dem Telefon und zeitweilige Ausfälle beeinträchtigen die Zuverlässigkeit

Preise für Salesloft

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Salesloft

G2: 4,5/5 (über 4.100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesloft?

Lesen Sie, was dieser Capterra-Rezensent zu sagen hat:

Salesloft bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist einfach zu bedienen, und mein Vertriebsmitarbeiter und sein Onboarding-Team haben bei der Einrichtung alles hervorragend gemacht ... Ich wünschte, es gäbe mehr native Integrationen mit CRMs. Salesforce ist ihre primäre Integration.

Salesloft bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist einfach zu bedienen, und mein Vertriebsmitarbeiter und sein Onboarding-Team haben bei der Einrichtung alles hervorragend gemacht ... Ich wünschte, es gäbe mehr native Integrationen mit CRMs. Salesforce ist ihre primäre Integration.

🧠 Fun Fact: Joe Girard hält den Rekord für den Verkauf von über 13.000 Autos in nur 15 Jahren! Seine Geheimwaffe? Personalisierung. Er schickte handschriftliche Notizen an Kunden und schaute sogar während ihrer Servicebesuche vorbei.

4. Avoma (Am besten geeignet für Meeting-Notizen und Anrufanalysen)

via Avoma

Avoama ist ein KI-basierter Meeting-Assistent und eine Plattform für intelligente Unterhaltungen, die entwickelt wurde, um die Produktivität und Zusammenarbeit im Vertrieb zu verbessern. Die Software transkribiert Meetings in Echtzeit, erfasst wichtige Momente und hilft Managern dabei, ihre Mitarbeiter präzise zu coachen.

Die Plattform erkennt außerdem Gesprächsmuster, kennzeichnet Geschäftsrisiken und hält Vertriebsmitarbeiter mit erfolgreichen Playbooks auf Kurs. Vertriebsleiter gewinnen an Sichtbarkeit, Vertriebsmitarbeiter erhalten umsetzbares Feedback und Unternehmen verfolgen einen datengestützten Ansatz zur Leistungsverbesserung.

Die besten Features von Avoma

Decken Sie Geschäftsrisiken auf und verbessern Sie die Prognosegenauigkeit mit Revenue Intelligence-Erkenntnissen

Bieten Sie personalisiertes Coaching mit KI-Anrufbewertung und identifizieren Sie Stärken und Schwächen

Optimieren Sie die Terminplanung und Lead-Weiterleitung mit automatisierter 1:1- und Team-Terminplanung und -Weiterleitung

Erstellen Sie kuratierte Coaching-Playlists mit den besten Gesprächsleitfäden Ihrer leistungsstärksten Vertriebsmitarbeiter

Einschränkungen von Avoma

Gelegentliche Probleme bei der Aufzeichnung und Verzögerungen beim Beitritt von Notiznehmern zu Meetings

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als überladen und mit zu vielen Informationen überladen

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent: 29 $/Monat pro Benutzer

Conversation Intelligence: 69 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Chorus (Am besten geeignet für Anrufanalyse und Coaching-Feedback)

via Chorus

Chorus. ai von ZoomInfo verwandelt Verkaufsgespräche in wertvolle Erkenntnisse. Es zeichnet automatisch jeden Anruf, jede E-Mail und jedes Meeting auf und analysiert sie, sodass Vertriebsteams die Daten erhalten, die sie benötigen, um mehr Geschäfte abzuschließen. Das Tool erfasst Tonfall, Stimmung und Engagement und hilft Managern so, genau zu erkennen, was funktioniert und wo Verbesserungsbedarf besteht.

Deal Intelligence und Market Insights helfen Managern, erfolgreiche Verhaltensweisen zu identifizieren, Vertriebsmitarbeiter effektiv zu coachen und Vertriebsstrategien zu optimieren. Und das Beste daran? Vertriebsmitarbeiter sehen konkrete Beispiele für erfolgreiche Anrufe, den Umgang mit Einwänden und Erwähnungen von Wettbewerbern.

Die besten Features von Chorus

Transkribieren und analysieren Sie Verkaufsgespräche in Echtzeit mit der Verkaufsgesprächsanalyse

Identifizieren Sie mit Market Intelligence Erwähnungen von Schlüsselergebnissen und Einwände von Kunden

Automatisieren Sie CRM-Updates mit Connected Intelligence und reduzieren Sie manuelle Dateneingaben

Erstellen Sie Coaching-Bibliotheken mit Snippets und Playlists der erfolgreichsten Vertriebsmomente

Einschränkungen von Chorus

Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Teilnehmern in einigen Anrufen, was die Genauigkeit der Berichterstellung beeinträchtigt

Einige Benutzer berichten von langsamer Leistung und Verzögerungen bei der Benutzeroberfläche

Chorus-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Chorus

G2: 4,5/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Chorus?

Ein G2-Rezensent fasste es so zusammen:

Ich nutze Chorus nun seit vier Jahren und schätze besonders, dass meine Anrufe automatisch verbunden und aufgezeichnet werden, selbst wenn ich aufgrund von Kundenanforderungen an anderen Meeting-Plattformen teilnehmen muss. Die KI-E-Mails könnten besser sein – manchmal werden Elemente bis zu dreimal in verschiedenen Bereichen wiederholt, beispielsweise in der Meeting-Zusammenfassung, den Aktionspunkten und den Recaps. Daher muss ich sie gründlich lesen, um sicherzustellen, dass alles fließt und Sinn ergibt.

Ich verwende Chorus nun seit 4 Jahren und schätze es sehr, dass es meine Anrufe automatisch verbindet und aufzeichnet, selbst wenn ich aufgrund von Kundenanforderungen an anderen Meeting-Plattformen teilnehmen muss... Die KI-E-Mails könnten besser sein – manchmal werden Elemente bis zu dreimal in verschiedenen Bereichen wie Meeting-Zusammenfassungen, Aktionspunkten und Rückblicken wiederholt, sodass ich sie gründlich lesen muss, um sicherzustellen, dass alles fließt und Sinn ergibt.

🤝 Freundliche Erinnerung: Benutzerdefinierte Anpassung ist der Schlüssel. Passen Sie das Coaching an die individuellen Stärken, Schwächen und Lernstile jedes Vertriebsmitarbeiters an. Verwenden Sie Bewertungen und Feedback, um einen personalisierten Plan zu erstellen.

6. Mindtickle (Am besten geeignet für strukturierte Vertriebsschulungen und die Vertiefung von Fähigkeiten)

via Mindtickle

Mindtickle ist eine führende Plattform für Vertriebsbereitschaft und -unterstützung, die die Leistung von Vertriebsteams verbessert und ihnen die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen vermittelt, um ihre Rolle optimal auszufüllen. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools, darunter Schulungsmodule, Coaching-Programme und Analysen, die alle darauf abzielen, die Umsatzproduktivität zu steigern.

Die Plattform ist mehr als nur eine Onboarding-Plattform für den Vertrieb. Sie bietet interaktives Lernen, rollenbasiertes Coaching und praktische Übungen mit KI.

Die besten Features von Mindtickle

Verfolgen Sie die Auswirkungen des Coachings und bewerten Sie die Kompetenzen Ihrer Vertriebsmitarbeiter mit dem Bereitschaftsindex

Verstärken Sie Schulungen mit KI-gestütztem Feedback, das reale Verkaufssituationen simuliert

Automatisieren Sie die Analyse von Qualifikationslücken und weisen Sie mithilfe von Coaching-Aufgaben gezielte Lerninhalte zu

Bieten Sie strukturiertes Coaching mit Vorlagen für Vertriebspläne und geführten Formularen für das Coaching

Einschränkungen von Mindtickle

Keine Möglichkeit, Bewertungen zu wiederholen, ohne den gesamten Kurs zu wiederholen

Einige obligatorische Videos können nicht übersprungen werden, auch wenn sie nicht erforderlich sind

Preise für Mindtickle

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mindtickle

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 120 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des globalen Marktes für Vertriebscoaching-Software wird bis 2030 voraussichtlich 6,11 Milliarden US-Dollar erreichen. Das bedeutet, dass er von 2025 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,1 % wachsen wird. Der Aufstieg der Branche ist auf die Verlagerung des Schwerpunkts auf Schulungen zurückzuführen, um den Zeitaufwand für repetitive Aufgaben zu reduzieren.

7. HubSpot Sales Hub (am besten geeignet für integriertes CRM und geführtes Vertriebscoaching)

über HubSpot Sales Hub

Gutes Vertriebscoaching beginnt mit den richtigen Daten. Der Sales Hub von HubSpot macht Schulungen mühelos, indem er Echtzeit-Einblicke in die Leistung der Vertriebsmitarbeiter, Geschäfte und Kundeninteraktionen bietet. Er bietet kostenlose Vertriebscoaching-Kurse über die HubSpot Academy und versorgt Vertriebsteams mit wertvollen Schulungsmaterialien, um ihre Fähigkeiten und Effektivität zu verbessern.

Mit der Software zur Nachverfolgung von Verkäufen können Manager den Status der Pipeline verfolgen, das Verkaufsverhalten überwachen und strukturiertes Feedback geben, ohne den Workflow zu stören.

Die besten Features von HubSpot Sales Hub

Unterstützen Sie Vertriebsmitarbeiter mit KI-gesteuertem Verkauf und Empfehlungen für die nächsten Schritte auf der Grundlage von Einblicken in Geschäftsabschlüsse

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter und Pipeline-Trends mit Vertriebsanalysen und Berichterstellung

Optimieren Sie Coaching-Sitzungen mit Metriken zur Nachverfolgung von Anrufen und E-Mail-Interaktionen, um die Effektivität zu messen

Bieten Sie On-Demand-Schulungen mit einem interaktiven Learning-Tool innerhalb von HubSpot an

Einschränkungen von HubSpot Sales Hub

Die Prognosefunktionen sind nicht so stark wie die einiger Mitbewerber

Häufige Updates erfordern, dass Benutzer Features neu erlernen und Workflows anpassen müssen

Preise für HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: 100 $/Monat pro Benutzer

Sales Hub Enterprise: 150 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (über 12.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 470 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hubspot Sales Hub?

Eine Bewertung von Capterra drückt es so aus:

Wenn Sie ein Startup sind, empfehle ich Ihnen Hubspot. Es handelt sich um eine zu 100 % anpassbare Software, die Sie ganz nach Ihren Wünschen gestalten können, ohne dass Sie einen Drittanbieter hinzuziehen müssen. Im Gegensatz zu Salesforce können Sie alles intern erledigen... In Bezug auf Prognosen könnte es besser sein. Das ist etwas, was Salesforce sehr gut kann und Hubspot in diesem Bereich fehlt.

Wenn Sie ein Startup sind, empfehle ich Ihnen Hubspot. Es handelt sich um eine zu 100 % anpassbare Software, die Sie ganz nach Ihren Wünschen gestalten können, ohne dass Sie einen Drittanbieter hinzuziehen müssen. Im Gegensatz zu Salesforce können Sie alles intern erledigen... In Bezug auf Prognosen könnte es besser sein. Das ist etwas, was Salesforce sehr gut kann und Hubspot in diesem Bereich vermissen lässt.

🔍 Wussten Sie schon? Verkaufsgespräche können Geschichte schreiben! Im 16. Jahrhundert verkaufte Johann Tetzel Ablassbriefe für die katholische Kirche mit seinem berühmten Satz: "Sobald die Münze im Kasten klimpert, springt die Seele aus dem Fegefeuer. " Das brachte erhebliche Einnahmen und löste die protestantische Reformation aus.

8. Jiminny (Am besten geeignet für intelligente Unterhaltungen und Coaching-Erkenntnisse)

via Jiminny

Jiminny verwandelt jeden Verkaufsgespräch, jede E-Mail und jedes Meeting in Umsatzinformationen, automatisiert Coaching-Erkenntnisse, Anrufbewertungen und CRM-Updates, damit sich Teams auf den Verkauf konzentrieren können. Mit Whisper und Chat können Manager Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit coachen und so die Schulungen effektiver gestalten.

KI-gestützte Erkenntnisse, Unterhaltungsintelligenz und automatisierte Verwaltungsaufgaben geben Vertriebsmitarbeitern sofortiges Feedback, während Manager eine klare Ansicht der Teamleistung erhalten. Keine Spekulationen mehr bei Pipeline-Überprüfungen – nur noch umsetzbare Trends und Verbesserungen.

Die besten Features von Jiminny

Analysieren Sie Kundenanrufe, sowohl Video als auch Audio, mit Call Capture und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse

Ermöglichen Sie Selbstverbesserung durch Peer-to-Peer-Coaching, bei dem Vertriebsmitarbeiter die Leistungen der Top-Performer überprüfen und davon lernen können

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse mit Ask Jiminny, um administrative Aufgaben zu automatisieren und nach Anrufen Informationen zu erhalten

Einschränkungen von Jiminny

Schlechte Transkriptionsqualität, insbesondere bei Hintergrundgeräuschen

Gelegentliche Probleme beim Beitritt von Kunden zu Bildschirmfreigaben

Preise für Jiminny

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Jiminny

G2: 4,6/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Die ersten "Verkaufsabschlüsse" wurden nicht mit einem Handschlag geschlossen – sie wurden durch Tauschhandel erledigt. Im Jahr 6000 v. Chr. tauschten die Menschen Waren und Dienstleistungen, anstatt Geld zu verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie tauschen eine Ziege gegen etwas Weizen – so begann der Handel.

9. Salesforce (am besten für anpassbares Vertriebscoaching geeignet)

via Salesforce

Der Agentforce Sales Coach von Salesforce hilft Vertriebsteams durch KI-gesteuertes, anpassbares Coaching, sich zu verbessern. Manager können Schulungen auf reale Kundenszenarien zuschneiden, sodass Vertriebsmitarbeiter Verhandlungen und den Umgang mit Einwänden üben können. Dies hilft ihnen, ihre Abschlussmethoden in einer realistischen Umgebung zu verbessern.

Echtzeit-CRM-Daten liefern sofortiges Feedback und stellen sicher, dass Vertriebsmitarbeiter auf der Grundlage des aktuellen Geschäftskontexts angeleitet werden. Mit Rollenspiel-Features und skalierbarer Anpassung können Unternehmen ihre Vertriebsschulungen optimieren.

Die besten Features von Salesforce

Verfolgen Sie Leistungstrends mit Work.com und stimmen Sie Coaching-Ziele auf die Geschäftsziele ab

Automatisieren Sie die Vertriebsberatung mit Einstein Sales Coach und generieren Sie maßgeschneiderte Empfehlungen für jedes Geschäft

Greifen Sie mit Trailhead, der interaktiven Lernplattform von Salesforce für die Vertriebsentwicklung, auf On-Demand-Schulungen zu

Einschränkungen von Salesforce

Die umständliche Benutzeroberfläche erschwert das Auffinden von Informationen und die Erstellung von Berichten

Für kleinere Unternehmen zu komplex und teuer, mit Features, die möglicherweise ungenutzt bleiben

Preise von Salesforce

Starter Suite: 25 $/Monat pro Benutzer

Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Salesforce

G2: 4,4/5 (über 23.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce?

Laut einem G2-Rezensenten:

Ich habe keine Nachteile gefunden, sondern möchte vielmehr sagen, dass ich das Programm täglich problemlos nutze, die Ausfallzeiten vernachlässigbar sind und es sich leicht implementieren lässt... Der Kundensupport reagiert schnell und löst Abfragen umgehend.

Ich habe keine Nachteile festgestellt. Da ich das Tool täglich problemlos nutze, sind die Ausfallzeiten vernachlässigbar und die Implementierung ist ebenfalls einfach. Der Kundensupport reagiert schnell und löst Abfragen umgehend.

🤝 Freundliche Erinnerung: Die Vorbereitung auf Coaching-Sitzungen ist genauso wichtig wie die Sitzung selbst. Bringen Sie konkrete Erkenntnisse, Fragen und Beispiele mit, damit die Unterhaltung produktiv bleibt und Ihre Vertriebsmitarbeiter sich unterstützt und nicht kritisiert fühlen.

10. SalesHood (Am besten geeignet für kollaborativen Vertrieb und Peer-to-Peer-Training)

via SalesHood

SalesHood hilft Vertriebsteams, mit KI-gestütztem Coaching und rollenbasiertem Lernen schneller durchzustarten und bessere Ergebnisse zu erzielen. Neue Mitarbeiter werden durch strukturiertes Onboarding schnell einsatzbereit, während Vertriebsmitarbeiter ihre Fähigkeiten durch realistische Simulationen verbessern.

Mit effizienten Tools für Feedback ist die Zusammenarbeit einfach und der Fortschritt mit dieser Vertriebscoaching-Software leicht nachzuverfolgen. Das Ergebnis? Schnellere Einarbeitung, höhere Quotenerreichung und kontinuierliche Verbesserung der Vertriebsprozesse.

Die besten Features von SalesHood

Führen Sie "Coaching Huddles" durch, um das gegenseitige Lernen zu fördern und Best Practices zu festigen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Gamification, Ranglisten und Abzeichen, um die Motivation Ihrer Vertriebsmitarbeiter aufrechtzuerhalten

Bieten Sie Just-in-Time-Coaching für kontextbezogene Anleitung während Live-Verhandlungen

Verbessern Sie die Umsetzung Ihrer Verkaufsgespräche mit AI Pitch Practice, das Sprachmuster und die Wirksamkeit von Schlüsselwörtern analysiert

Einschränkungen von SalesHood

Die mobile App erfordert häufige Anmeldungen, was zu Unannehmlichkeiten führt

Navigationsprobleme, wie z. B. fehlende Schaltflächen "Weiter" in Schulungsmodulen

Preise für SalesHood

Unverzichtbar: 45 $/Monat pro Benutzer

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Transformieren: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von SalesHood

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Benjamin Franklin war nicht nur einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, sondern auch ein früher Verkaufsinnovator. Im Jahr 1752 war er Mitbegründer einer Versicherungsgesellschaft, deren Vertreter von Tür zu Tür gingen, um Feuerversicherungen zu verkaufen. Das war damals eine sehr effektive Verkaufstaktik.

Verbessern Sie Ihr Vertriebs-Playbook mit ClickUp

Beim Vertriebscoaching geht es darum, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung aufzubauen, die sich positiv auf den Umsatz auswirkt.

Jede Vertriebscoaching-Software in dieser Liste bietet etwas Einzigartiges – während einige sich durch KI-gestütztes Coaching auszeichnen, konzentrieren sich andere auf Unterhaltungsintelligenz. Die richtige Wahl hängt von den Anforderungen Ihres Teams und den Prioritäten des Coachings ab.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, zeichnet sich jedoch durch seine All-in-One-Funktionen für das Vertriebscoaching aus. Mit Zielverfolgung zur Messung der Vertriebsleistung, einem KI-Notizbuch zur Erfassung wichtiger Erkenntnisse aus Verkaufsgesprächen und Brain für Echtzeit-Coaching optimiert ClickUp Ihren gesamten Vertriebs-Workflow.

Kombinieren Sie all das mit Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und Wissensmanagement in einem integrierten System mit KI, und Sie brauchen außer ClickUp kein weiteres Tool mehr!

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅