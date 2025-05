10 beste Lebensmittelverwaltungssoftware, die es wert ist, 2025 ausprobiert zu werden

Die Führung eines Lebensmittelunternehmens erfordert die Organisation unzähliger beweglicher Teile. Es besteht ein ständiger Druck, Bestellungen zu bearbeiten, Lebensmittelkosten und -abfälle zu minimieren, den Lagerbestand nachzuverfolgen, Mahlzeiten zu planen und den Versorgungsbedarf vorherzusagen, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Kundenservice gewährleistet werden muss.

In solchen Szenarien sind Tabellenkalkulationen keine Arbeit mehr. Ihnen fehlt die Automatisierung, sie erfordern manuelle Einträge und Aktualisierungen und sind anfälliger für menschliche Fehler. Hier benötigen Sie eine Software für das Lebensmittelmanagement.

Aber es ist nicht einfach, das richtige Tool für das Lebensmittelmanagement zu finden. Während einige am besten für die Lebensmittelsicherheit geeignet sind, legen andere den Schwerpunkt auf die Bestandsverwaltung, während sich wiederum andere auf die Menü- und Rezeptverwaltung konzentrieren.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir eine Liste der zehn besten Lebensmittelverwaltungsprogramme des Jahres 2025 zusammengestellt. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welches Programm Ihren Anforderungen entspricht!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die besten Lebensmittelverwaltungsprogramme, die Sie 2025 ausprobieren sollten: ClickUp: Am besten geeignet für die Vereinfachung des Lebensmittelmanagements Am besten geeignet für die Vereinfachung des Lebensmittelmanagements SmartSuite: Am besten für die Verwaltung von Workflows und Inventar in der Küche geeignet MarginEdge: Am besten für die Rechnungsverarbeitung, Lebensmittelkalkulation und Menüanalyse geeignet agilysys Foodservice Management:* Am besten geeignet, um Abläufe zu optimieren und das Erlebnis für die Gäste zu verbessern FoodPro®: Am besten für kleine Geschäfte mit Lebensmitteln geeignet Crunchtime: Am besten für die Verwaltung von Restaurantbetrieben Restaurant365: Am besten für Buchhaltung und Gehaltsabrechnung Toast: Am besten für die Verarbeitung von Zahlungen FoodStorm: Am besten für die Platzierung und Verwaltung von Omnichannel-Bestellungen Computrition: Am besten für das Food-Service-Management in Krankenhäusern geeignet

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Lebensmittelmanagement achten?

Obwohl es bei der Auswahl des richtigen Tools für das Lebensmittelmanagement keine Einheitsgröße gibt, gibt es einige Features, auf die Sie achten sollten:

Bestandsverwaltung : Wählen Sie eine Software für das Lebensmittelmanagement, mit der Sie ein Inventarsystem zur Organisation und Nachverfolgung von Bestellungen, zur Überwachung von Zutaten und deren Verfallsdaten, zur Einstellung von Nachbestellungsmengen usw. erstellen können.

*einhaltung der Lebensmittelsicherheit: Holen Sie sich Tools mit HACCP-konformen Features und automatischen Warnmeldungen, die bei Nichteinhaltung oder bevorstehenden Ablaufdaten ausgelöst werden

Berichterstellung und Analysen in Echtzeit : Wählen Sie Lebensmittelmanagement-Plattformen, die es Ihnen ermöglichen, anpassbare Dashboards zu erstellen und detaillierte Berichte über Lebensmittelkosten, Verkäufe, Lagerbestände usw. zu generieren.

Integrationsfähigkeiten : Stellen Sie sicher, dass sich das von Ihnen gewählte tool nahtlos in POS- und Buchhaltungssysteme integrieren lässt, um ein einheitliches System zu schaffen und das Finanzmanagement zu vereinfachen

Mobiler Zugriff: Wählen Sie tools, mit denen Sie unterwegs über eine mobile App die Nachverfolgung von Beständen, die Genehmigung von Prozessen und die Verwaltung von Reihenfolgen durchführen können

💡 Profi-Tipp: Planen Sie Skalierbarkeit ein. Entscheiden Sie sich für eine Software, die das Dreifache des Volumens Ihres aktuellen Betriebs bewältigen kann. So stellen Sie sicher, dass die Software Ihren zukünftigen Wachstumsanforderungen gerecht wird

Die 10 besten Softwarelösungen für das Lebensmittelmanagement

1. ClickUp (am besten für die Vereinfachung des Lebensmittelmanagements geeignet)

Verwalten Sie die Reihenfolge, den Bestand und die Rechnungsstellung mit ClickUp

Die Leitung eines Lebensmittelunternehmens ist wie das Jonglieren mit brennenden Tellern – Nachverfolgung des Lagerbestands, Verwaltung der Dienstpläne des Personals, Koordination von Lieferungen, Kommunikation mit Lieferanten, Gewährleistung eines hervorragenden Kundendienstes und so weiter. Man kann sich leicht überfordert fühlen.

Aber das gilt nur, wenn Sie nicht über ein leistungsstarkes Tool wie ClickUp verfügen.

ClickUp ist die "Alles-App" für die Arbeit, die das Lebensmittelmanagement vereinfachen kann. Die vielseitige Plattform kombiniert CRM-Funktionen mit intuitivem Workflow-Management und ist damit eine hervorragende Wahl für Lebensmittelhersteller und Restaurantmanager.

Mit dem ClickUp-CRM für Lebensmittelhersteller können Sie die Kundenkommunikation optimieren und die Beziehungen zu Ihren Kunden mühelos an einem Ort verwalten.

Mit dem CRM in ClickUp können Sie Übergaben automatisieren, Pipelines verwalten, Bestellungen nachverfolgen, Verkäufe prognostizieren und Workflows wie Menügenehmigungen, Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung und andere Aufgaben der Bestandsverwaltung automatisieren.

Mit mehr als 10 benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten können Sie alles vom Zutatenbestand bis hin zu Kundenbestellungen mithilfe von Kanban-Boards, Listen, Tabellen und Kalenderansichten verfolgen. Sie können auch die Kartenansicht verwenden, um mehrere Speicherorte und Lieferzonen zu verwalten.

Verwalten Sie Pipelines, Kundenbindung und Reihenfolgen mit den flexiblen Ansichten von ClickUp

ClickUp Brain hilft Ihnen bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Lebensmittelsicherheitskontrollen, Personaleinsatzplanung usw. Sie können damit Kundendaten analysieren und KI-gestützte Erkenntnisse gewinnen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie können KI auch verwenden, um Rezepte und Speisepläne zusammenzufassen und Bestandsaktualisierungen in Echtzeit zu erhalten.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain wöchentliche Speisekarten für Ihr Restaurant

Das ist noch nicht alles: ClickUp bietet auch Tausende anpassbare Vorlagen, um das Lebensmittelmanagement zu vereinfachen. Instanz hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Essensplanung, die Essenszubereitung zu optimieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Mahlzeiten schnell und organisieren Sie Rezepte mit der ClickUp-Vorlage für die Menüplanung

*mit dieser Vorlage können Sie

Planen Sie Mahlzeiten mit Listen, die Sie per Drag-and-Drop verschieben können

Nachverfolgung von Zutaten und Einkaufslisten

Organisieren Sie Rezepte in Ordnern, um sie leicht zugänglich zu machen

Ebenso bietet ClickUp mehrere Vorlagen für die Bestandsverwaltung, wie die ClickUp-Vorlage für die Restaurantbestandsverwaltung, mit der Sie Ihren Bestand in Echtzeit nachverfolgen und Bestellungen und Lieferungen organisieren können.

Die besten Features von ClickUp

Echtzeit-Zusammenarbeit : Arbeiten Sie gemeinsam an Rezepten, Menüplänen und Beständen und dokumentieren Sie die Richtlinien zur Lebensmittelsicherheit mit : Arbeiten Sie gemeinsam an Rezepten, Menüplänen und Beständen und dokumentieren Sie die Richtlinien zur Lebensmittelsicherheit mit ClickUp Docs

*automatisierung von Workflows: Automatisieren Sie Aufgaben wie Bestellungen, routinemäßige eingehende Bestellungen, Nachverfolgungen, Audits zur Einhaltung der Lebensmittelsicherheit und Erinnerungen an Schichtwechsel, Menügenehmigungen usw. mit ClickUp Automatisierungen

Bestandsverwaltung : Erfassen Sie alle detaillierten Details, von Bestandsaufzeichnungen, Lieferanteninfos bis hin zu Zutaten, Nachverfolgung von Bestandseinheiten, Kennzeichnung dringender Lieferungen usw. mit : Erfassen Sie alle detaillierten Details, von Bestandsaufzeichnungen, Lieferanteninfos bis hin zu Zutaten, Nachverfolgung von Bestandseinheiten, Kennzeichnung dringender Lieferungen usw. mit ClickUp Aufgaben

Zentralisierte Informationen : Gewinnen Sie mit : Gewinnen Sie mit ClickUp Dashboards Einblicke in Kundenfeedback, Lagerbestände, Lebensmittelverschwendung, Mitarbeiterleistung, Verkaufsdaten, Auftragserfüllung usw

Integrationen: Integrieren Sie über 1000 tools, einschließlich POS, für eine verbesserte Bestandsverwaltung, schnellere Kommunikation zwischen Systemen und ein besseres Kundenerlebnis

Limits von ClickUp

Die Nummer der Features in ClickUp kann Benutzer anfangs überfordern

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.400+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Diese App kann auf so viele verschiedene Arten genutzt werden. Sie ist unglaublich anpassbar, sobald man sich mit den verfügbaren Optionen vertraut gemacht hat. Die kleinste Einheit der Inhalte in einem Plan wird als "Aufgabe" bezeichnet, wobei diese auf verschiedene Arten verwendet werden kann, nicht nur als Aufgabe (was großartig ist). Sie könnte in etwas wie "Element" umbenannt werden.

Es gibt so viele Möglichkeiten, wie diese App genutzt werden kann. Sie ist unglaublich anpassbar, sobald man sich mit den verfügbaren Optionen vertraut gemacht hat. Die kleinste Einheit der Inhalte eines Plans wird jedoch als "Aufgabe" bezeichnet, wobei diese auf verschiedene Weise verwendet werden kann, nicht nur als Aufgabe (was großartig ist). Dies könnte in etwas wie Element umbenannt werden.

🍭 Bonus: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Workflows im Lebensmittelmanagement automatisieren und mehr erledigen können!

2. SmartSuite (am besten geeignet für die Verwaltung von Workflows und Bestandsaufzeichnungen in der Küche an einem Ort)

via SmartSuite

SmartSuite ist eine Plattform für die Arbeit, mit der sich die Abläufe in der Lebensmittelbranche organisieren lassen. Mit der intuitiven, codefreien Oberfläche des Tools können Sie benutzerdefinierte Lösungen für die Menüplanung, die Nachverfolgung von Beständen und die Rezeptverwaltung erstellen.

Sie können die integrierte Automatisierung nutzen, um die Reihenfolge und den Workflow in der Küche zu optimieren. Darüber hinaus können Sie das verknüpfende Feature der Plattform nutzen, um Elemente mit ihrem Nährwert zu verbinden und so die Einhaltung der Lebensmittelsicherheitsstandards zu gewährleisten.

Die besten Features von SmartSuite

Verknüpfen Sie Datensätze, um Ihre Menüelemente mit Kosten, Inventar usw. zu verbinden, sodass Sie alle Informationen an einem Ort haben

Erstellen Sie Formulare für die Reihenfolge mit Rezeptdetails, Bestandszahlen, Lieferanteninformationen usw.

Erstellen Sie Automatisierungen für Workflows, um Lebensmittelkosten automatisch zu berechnen und basierend auf Bestandsschwellenwerten Warnmeldungen für Nachbestellungen auszulösen

Limits von SmartSuite

Hat eine steile Lernkurve. Es erfordert ein gewisses Verständnis von Datenbanken

Manchmal ist es schwierig, bestimmte Elemente zu finden, da es kein System mit Ordnern gibt, um die Dinge zu organisieren

Das Importieren großer Datenbanken kann eine Herausforderung darstellen

SmartSuite-Preise

Free

Team : 12 $ pro Benutzer/Monat

Professionell : 28 $ pro Benutzer/Monat

enterprise*: 41 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SmartSuite

G2 : 4,8/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (20+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über SmartSuite?

Die intuitive Benutzeroberfläche von SmartSuite stellt sicher, dass unser Team die Features mit minimalem Schulungsaufwand bedienen und nutzen kann. SmartSuite bietet zwar einen guten Bereich an Tools zur Automatisierung, aber wir sind der Meinung, dass einige wesentliche Features zur Automatisierung noch nicht verfügbar sind. Verbesserungen wie eine stärker anpassbare Automatisierung von Workflows und die Integration mit anderen Automatisierungsplattformen wären von Vorteil. Diese Ergänzungen würden den Bedarf an manuellen Eingriffen verringern und die Effizienz in unseren Betrieben steigern.

Die intuitive Benutzeroberfläche von SmartSuite stellt sicher, dass unser Team die Features mit minimalem Schulungsaufwand nutzen kann. SmartSuite bietet zwar einen guten Bereich an Tools zur Automatisierung, aber wir sind der Meinung, dass einige wesentliche Automatisierungsfunktionen noch nicht verfügbar sind. Verbesserungen wie eine stärker anpassbare Automatisierung von Workflows und die Integration mit anderen Automatisierungsplattformen wären von Vorteil. Diese Ergänzungen würden den Bedarf an manuellen Eingriffen verringern und die Effizienz in unseren Betrieben steigern.

📖 Lesen Sie mehr: CRM-Tipps zur Kundenverwaltung

3. MarginEdge (am besten für die Rechnungsbearbeitung, Lebensmittelkalkulation und Menüanalyse geeignet)

via MarginEdge

MarginEdge kann ein nützliches tool sein, wenn Sie Ihre Back-Office-Abläufe optimieren möchten. Es digitalisiert und verarbeitet Rechnungen durch einfache mobile Scans und macht so die manuelle Eingabe von Daten überflüssig. MarginEdge lässt sich auch in Buchhaltungs- und POS-Lösungen integrieren und schafft so ein nahtloses Abrechnungssystem.

Was Benutzer an MarginEdge lieben, ist die Echtzeit-Rezeptkostenberechnung. Dieses Feature ermöglicht Ihnen die Ansicht Ihrer Lebensmittelkosten in Echtzeit, sodass Sie fundierte Entscheidungen über die Preisgestaltung und das Menü treffen können. Darüber hinaus hilft es bei der Bestandszählung und der Nachverfolgung des Lebensmittelverbrauchs, der Verschwendung usw. über Berichte.

Die besten Features von MarginEdge

Erfassen Sie Rechnungsdaten, einschließlich handschriftlicher Notizen, digital über eine mobile App, per E-Mail, durch Hochladen auf eine Plattform usw.

Erstellen und verwalten Sie Rezepte zentral, um neue Mitarbeiter einfach einarbeiten zu können

Vergleichen Sie die Leistung von Menüs in bestimmten Kategorien und identifizieren Sie profitable Elemente basierend auf dem Umsatz

Bezahlen Sie Ihre Lieferanten auf verschiedene Weise – per Scheck, Kreditkarte oder planen Sie Zahlungen mit Autopay

MarginEdge-Limits

Der mobilen App fehlen viele Features, insbesondere bei der Bearbeitung von Rechnungen und ausstehenden Genehmigungen

Das System weist Fehler auf, die häufige Störungen wie nicht durchgelassene Rechnungen oder eingefrorene Bildschirme zur Folge haben

Manchmal können ungenaue Eingaben in der Reihenfolge wie Rechtschreibfehler, doppelte Einträge, unterschiedliche Namen für dasselbe Element usw. auftreten

MarginEdge-Preisgestaltung

MarginEdge : 330 $ pro Speicherort/Monat

marginEdge + Freepour*: 480 $ pro Speicherort/Monat

MarginEdge-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4,4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (40+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über MarginEdge?

Es ist ein starkes tool, das uns bei unserem Geschäft im Restaurant unterstützt. Wir können MarginEdge für die Preisgestaltung von Elementen auf der Speisekarte sowie für Preisbenachrichtigungen, Speiseplananalysen, Inventar, Rechnungszahlungen und Inventarisierung nutzen. Es gibt jedoch ein paar Fehler im System, insbesondere bei der Rezepterstellung.

Es ist ein starkes tool, das uns bei unserem Restaurantgeschäft hilft. Wir können MarginEdge für die Preisgestaltung von Elementen der Speisekarte sowie für Preisbenachrichtigungen, Menüanalysen, Inventar, Rechnungszahlung und Inventarisierung nutzen. Es gibt jedoch ein paar Fehler im System, insbesondere bei der Rezepterstellung.

📖 Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Menüs in Google Docs

4. Agilysys Foodservice Management (am besten geeignet, um Abläufe zu optimieren und das Erlebnis für die Gäste zu verbessern)

via Agilysys

Agilysys ist eine umfassende Lösung für das Gastgewerbe, die Hotels, Casinos, Resorts, Kreuzfahrtunternehmen und sogar die Gastronomie im Gesundheitswesen und an Universitäten bedient. Die Plattform optimiert die F&B- (Food & Beverages) und Lagerhaltungsprozesse und bietet Ihnen ein einheitliches System zur Verwaltung aller Aspekte des Gastgewerbes – von der Immobilienverwaltung bis zum POS.

Alles in allem hilft Ihnen Agilysys bei der Verwaltung von Profilen Ihrer Gäste, der Verarbeitung von Zahlungen und der Verwaltung des Lebensmittelbestands und sorgt mit einer breiten Palette von Tools für das Food-Service-Management für einen besseren Service.

Die besten Features von Agilysys Foodservice Management

Verbessern Sie den Buchungsprozess und sorgen Sie mit einem unkomplizierten Reservierungssystem für einen reibungslosen Ablauf für Ihre Gäste

Verwalten Sie alles von der Anforderung bis zur Rechnung, von den Finanzen des Unternehmens bis hin zu POS-Technologien

Vereinfachen Sie die Analyse von Restaurants, Hotels und Beständen, um wichtige Erkenntnisse über die Vorlieben der Gäste und die Leistung Ihres Geschäfts zu gewinnen

Agilysys Foodservice Management: Limits

Am besten mit Agilysys POS. Die Integration anderer POS-Systeme kann zu Einschränkungen bei den Funktionen führen

Agilysys Foodservice Management-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Agilysys Foodservice Management Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Agilysys Foodservice Management?

Einfache Installation und unkomplizierte Benutzeroberfläche. Die Schulung neuer Mitarbeiter ist einfach und die Einarbeitungszeit wird verkürzt. Einige der Menüs der Benutzeroberfläche könnten jedoch ein moderneres Aussehen und visuelle Verbesserungen vertragen.

Einfache Installation und unkomplizierte Benutzeroberfläche. Die Schulung neuer Mitarbeiter ist einfach und die Einarbeitungszeit wird verkürzt. Einige der Menüs der Benutzeroberfläche könnten jedoch ein moderneres Aussehen und visuelle Verbesserungen vertragen.

📖 Lesen Sie mehr: Beste Software zur Bestandsoptimierung

5. FoodPro® (am besten für kleine Geschäfte mit Lebensmitteln geeignet)

via FoodPro ®

FoodPro® von Aurora Information Systems ist für kleine Lebensmittelhersteller und Restaurantmanager gedacht, die ein System für die Lebensmittelproduktion, -planung und -kontrolle suchen. Es handelt sich um eine integrierte Plattform für mehrere Benutzer, mit der Sie Lagerbestände prognostizieren und kontrollieren, die Lebensmittelproduktion überwachen, Speisepläne erstellen und Finanzanalysen durchführen können, um Einblicke in die Gewinnspannen zu erhalten und die Budgetkontrolle sicherzustellen.

Die besten Features von FoodPro®

Entwerfen Sie Menüs für Zyklen, ACI-Menüs und Standardmenüs für einzelne Speicherorte unter Berücksichtigung von weniger Lebensmittelabfällen und Kosten

Prognostizieren Sie die genaue Anzahl der Gäste auf der Grundlage einer historischen Datenbank, um effektive Pläne für die Mahlzeiten zu erstellen

Erstellen Sie Finanzberichte, von einfachen Gewinn- und Verlustrechnungen bis hin zu Einkäufen, Zusammenfassungen der Kosten für Speicherorte, Kosten für die Zubereitung von Mahlzeiten usw.

Limits von FoodPro®

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen. Dies ist möglicherweise nicht die beste Option, wenn Sie ein Lebensmittelunternehmen mit fortgeschrittenen benutzerdefinierten Anpassungsanforderungen sind

Weniger intuitive Benutzeroberfläche im Vergleich zu ähnlichen tools

FoodPro®-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu FoodPro®

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

📖 Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für die Planung von Abendessensmenüs

6. Crunchtime (am besten für die Verwaltung von Restaurantbetrieben geeignet)

via Crunchtime

Wenn Sie unter den steigenden Lebensmittelkosten, den sich weiterentwickelnden Standards für Lebensmittelsicherheit und den Herausforderungen im Personalbereich in der Lebensmittelindustrie leiden, kann Crunchtime Ihnen dabei helfen, Prozesse zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

Crunchtime ist für die Verwaltung von Lagerbeständen und Arbeitsabläufen bekannt und bietet Ihnen ein zentrales Dashboard zur Ansicht von Speicherorten, zur Nachverfolgung von Reihenfolgen bei der Lagerbestellung und zur Verwaltung von Rezepten und Menüs. Es verfügt außerdem über benutzerdefinierte tools zur Berichterstellung und Terminplanung sowie über Ressourcen zur Fehlerbehebung, was es zu einer anfängerfreundlichen Plattform macht.

Das Highlight des Tools sind die Drilldown-Funktionen, mit denen Sie von einer allgemeinen Übersicht der Restaurantdaten zu detaillierten Datenpunkten navigieren können.

Die besten Features von Crunchtime

Automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Dienstpläne und versenden Sie Erinnerungen mit automatischen Benachrichtigungen

Erhalten Sie präzise KI-Vorschläge zu Mengen für die Lebensmittelzubereitung, Lieferreihenfolgen und Verkäufen auf der Grundlage von Verlaufsdaten zum Verbrauch, den PAR-Werten des Geschäfts, dem verfügbaren Bestand usw.

Nachverfolgung von Temperaturen zwischen -40 °C und 85 °C, um die Einhaltung der Lebensmittelsicherheitsstandards zu gewährleisten

Erhalten Sie mit Analysetools Live-Daten zu Lebensmittelkosten, Arbeitstrends und Schulungsprogrammen

Limits in der Hauptgeschäftszeit

Es ist schwierig, die Reihenfolge zu organisieren, ohne Vorlagen zu verwenden, und es gibt keinen Platz, um die Par-Menge hinzuzufügen

Sie können Vorlagen nicht wirklich verwenden, wenn Sie von mobilen Geräten wie Tablets aus auf die Software zugreifen

Das Tool bietet keine Flexibilität bei der Benutzerkonfiguration. Es verfügt über begrenzte Filter und keine Möglichkeit, bestimmte Widgets für die Effizienz der Benutzer zu verschieben

Crunchtime Pricing

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Crunchtime

G2 : 4, 3/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Crunchtime?

Wenn Sie ein traditionelles Restaurantunternehmen sind, wird CrunchTime Ihren Anforderungen gerecht und ist für den Betrieb recht einfach zu bedienen. Allerdings lassen sich Änderungen nur langsam vornehmen, und das Produkt hat sich in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt. Das Modul für die Gemeinschaftsverpflegung wurde nicht weiterentwickelt und ist nicht gut durchdacht.

Wenn Sie ein traditionelles Restaurantunternehmen sind, wird CrunchTime Ihren Anforderungen gerecht und ist für den Betrieb recht einfach zu bedienen. Allerdings lassen sich Änderungen nur langsam vornehmen, und das Produkt hat sich in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt. Das Modul für die Gemeinschaftsverpflegung wurde nicht weiterentwickelt und ist nicht gut durchdacht.

🧠 Wussten Sie schon? Im Jahr 2023 berichteten über 80 % der Hotels von Personalengpässen. Dies erfordert den Einsatz von Technologie zur Automatisierung von Routineaufgaben, zur Planung von Mitarbeitern auf der Grundlage genauer Prognosen und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

7. Restaurant365 (am besten für Buchhaltung und Gehaltsabrechnung geeignet)

via Restaurant365

Restaurant365 ist eine Plattform für das Restaurantmanagement, die die Art und Weise, wie Sie Ihre Geschäfte im Lebensmittelbereich abwickeln, verändern kann. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Funktionen für die Berichterstellung, Gehaltsabrechnung und Buchhaltung, Bestands- und Personalverwaltung sowie die POS-Integration aus.

Das Tool ist zwar nicht für Anfänger geeignet, aber vielleicht gefällt es Ihnen wegen seiner Zugänglichkeit über den Browser und der automatisierten Buchhaltungstools, die durch präzise Nachverfolgung zur Senkung der Lebensmittelkosten und zur Maximierung der Rentabilität beitragen können.

Die besten Features von Restaurant365

Richten Sie Parameter für die faire Verteilung von Trinkgeldern ein und automatisieren Sie die Verwaltung von Trinkgeldern, um wertvolle Zeit zu sparen

Verwenden Sie Arbeits- und Verkaufsberichte, um Verkäufe vorherzusagen und Mitarbeiter an mehreren Speicherorten zu planen

Erstellen Sie zentrale Kataloge und Reihenfolgen, um einheitliche Verfahren bei der Lebensmittelzubereitung und die Verwendung von Zutaten an allen Speicherorten sicherzustellen

Limits von Restaurant365

Einigen Benutzern zufolge ist das Bestandsverwaltungssystem komplex, insbesondere die Funktionen zur Rezeptverwaltung könnten benutzerfreundlicher sein

Das tool hat aufgrund seiner vielen Funktionen und der komplexen Benutzeroberfläche eine steile Lernkurve

Die Abstimmung von Konten kann schwierig sein, und die Behebung von Fehlern aus früheren Zeiträumen kann sich als zeitaufwendig erweisen

Restaurant365-Preise

Essentials : 499 $/Monat pro Speicherort, vierteljährliche Abrechnung

Professional : 749 $/Monat pro Speicherort, vierteljährliche Abrechnung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Restaurant365

G2 : 4, 5/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (60+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Restaurant365?

Ich schätze es, alle meine Notwendigkeiten an einem Ort zu haben. Die Menge an Informationen, die mit einem Klick abgerufen werden kann, ermöglicht es mir, mehr als eine Sache gleichzeitig zu überwachen und zu beaufsichtigen. Benutzerfreundlich für alle Phasen des Computerwissens. Mit diesem tool führe ich finanziell stabilere Geschäfte. Wir nutzen 365 den ganzen Tag in unseren Geschäften, der Kundensupport ist schnell und effektiv mit solider Nachverfolgung. Allerdings sieht die ästhetische Oberfläche der alten Schule aus wie ein Windows 95-Programm im Vergleich zu einer saubereren, klareren Ansicht.

Ich schätze es, alle meine Notwendigkeiten an einem Ort zu haben. Die Menge an Informationen, die mit einem Klick abgerufen werden kann, ermöglicht es mir, mehr als eine Sache gleichzeitig zu überwachen und zu beaufsichtigen. Benutzerfreundlich für alle Phasen des Computerwissens. Mit diesem Tool führe ich finanziell stabilere Geschäfte. Wir nutzen 365 den ganzen Tag in unseren Geschäften, der Kundensupport ist schnell und effektiv mit solider Nachverfolgung. Allerdings sieht die ästhetische Oberfläche der alten Schule aus wie ein Windows 95-Programm im Vergleich zu einer saubereren, klareren Ansicht.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu fehlenden Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen versenden oder Tabellen verwenden, der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

8. Toast (am besten für die Verarbeitung von Zahlungen geeignet)

via Toast

Toast kombiniert POS, Bestandsverfolgung und Küchenmanagement. Es handelt sich um ein benutzerfreundliches Tool mit einem KI-gestützten Bestandsverwaltungssystem, mit dem Sie Rechnungen scannen und Lagerbestände in Echtzeit aktualisieren können.

Sie können sie zur Koordinierung des Küchenbetriebs, zur Abwicklung des Front-of-House- und Back-Office-Betriebs, zur Nachverfolgung der Menüleistung und sogar zur Verwaltung der Gehaltsabrechnung mit dem integrierten Gehaltsabrechnungssystem verwenden.

Die besten Features von Toast

Erstellen Sie benutzerdefinierte Trinkgeldregeln, automatisieren Sie die Verteilung und optimieren Sie die Berichterstellung für Trinkgelder

Verkürzen Sie Wartezeiten und verbessern Sie die Effizienz Ihres Personals mit Toast-Restaurantkiosken, an denen Gäste ihre Reihenfolge benutzerdefiniert anpassen können

Mit Kitchen Display System können Sie Bestellungen weiterleiten, anstehende Bestellungen anzeigen und Berichte zur Produktivität der Küche erstellen

Benutzerdefinierte Menüs für jeden Speicherort, zentrale Berichterstellung und Steuerung der Abläufe über ein einziges Dashboard

Toast-Limits

Limitierte Features zur Berichterstellung

Der Kundenservice ist laut einigen Benutzern oft nicht reaktionsschnell

Die Gebühr, einschließlich der Bearbeitungsgebühr für die Kreditkarte, ist sehr hoch

Toast-Preisgestaltung

Free

Point of Sale : Ab 69 $/Monat

Erstellen Sie Ihre eigene: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Toast-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 500 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Toast?

Die Zusammenarbeit mit Toast beim Setup war großartig und einfach. Während wir gewachsen sind, hat uns Toast immer zuverlässig unterstützt. Nicht wie bei anderen POS-Systemen, die wir in der Vergangenheit verwendet haben. Allerdings ist bei der Berichterstellung noch Arbeit nötig ... die meisten Daten sind zwar vorhanden, aber es ist nicht offensichtlich, wie man an die benötigten Daten gelangt, und sie müssen per Daten-Dump und E-Mail versendet werden. Außerdem kann es manchmal etwas viel Arbeit sein, sich durch 2-3 Ebenen zu arbeiten, um ein 8-Unzen-Brown Ale zu servieren.

Die Zusammenarbeit mit Toast beim Setup war großartig und einfach. Während wir gewachsen sind, hat uns Toast immer zuverlässig unterstützt. Nicht wie bei anderen POS-Systemen, die wir in der Vergangenheit verwendet haben. Allerdings ist bei der Berichterstellung noch Arbeit nötig ... die meisten Daten sind zwar vorhanden, aber es ist nicht offensichtlich, wie man an die benötigten Daten gelangt, und sie müssen per Daten-Dump und E-Mail versendet werden. Außerdem kann es manchmal etwas mühsam sein, sich durch 2-3 Ebenen zu arbeiten, um ein 8-Unzen-Brown Ale zu servieren.

🧠 Wussten Sie schon? Das Restaurant-Kassensystem wird voraussichtlich von 13,35 (USD-Milliarden) im Jahr 2025 auf 28,06 (USD-Milliarden) im Jahr 2034 anwachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % entspricht.

9. FoodStorm (am besten für die Platzierung und Verwaltung von Omnichannel-Bestellungen geeignet)

via FoodStorm

Stellen Sie sich FoodStorm als die Einsatzzentrale für Gastronomiebetriebe vor. Ob Sie nun ein Caterer, ein Lebensmittelhändler oder ein Restaurantmanager sind, der mit über 100 Bestellungen jongliert – die Plattform zentralisiert alles – von der Produktion und dem Auftragsmanagement bis hin zum Marketing und der Kundenkommunikation.

Mit FoodStorm können Sie Reihenfolgen direkt über Telefonanrufe, E-Mails oder Kioske im Geschäft eingeben, Ihre gesamte Küche organisieren und anstehende Bestellungen und Ereignisse in einer Ansicht des Kalenders überprüfen. Das Beste daran? Sie können Elemente, Preise und Menüs benutzerdefiniert anpassen, Schaltflächen und Kategorien zu Seiten mit Bestellungen hinzufügen und sogar Bilder zu Menüs hinzufügen, indem Sie den KI-Bildgenerator verwenden.

Die besten Features von FoodStorm

Erteilen und verwalten Sie Bestellungen über mehrere Kanäle, z. B. über Kioske in Geschäften, Bedientheken, E-Mails und Telefone

Verwalten Sie Abholreihenfolgen, überwachen Sie den Status von Zahlungen und handhaben Sie Elemente, die nach Gewicht verkauft werden, mit Feiertagsvolumenverwaltung

Lassen Sie eingehende Kundenbestellungen auf Bildschirmen in der Küche mit dem Kitchen Display System anzeigen

Limits von FoodStorm

Einigen Benutzern zufolge wird FoodStorm nicht ausreichend unterstützt und die Verwaltung von Konten ist mangelhaft

Die App kann auf Mobilgeräten schwierig zu bedienen sein. Sie deckt nur die wichtigsten Funktionen ab

Die Bestellung von Lebensmitteln für einen anderen Empfänger als denjenigen, der die Bestellung aufgibt, ist verwirrend

FoodStorm-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu FoodStorm

G2 : 4, 5/5 (30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über FoodStorm?

FoodStorm ist benutzerfreundlich und bietet zahlreiche Funktionen. Der Kundensupport ist unübertroffen und wir lieben die Anpassungsoptionen, die sicherstellen, dass wir die Informationen, die unser Team benötigt, leicht erhalten können. Auch die Eingabe von Menüelementen und Packungen ist sehr einfach. Einige der Berichte sind jedoch nicht so benutzerdefiniert anpassbar wie andere Programme, die wir verwendet haben, aber FoodStorm bietet gegen eine Gebühr benutzerdefinierte Berichte an, was großartig ist.

FoodStorm ist benutzerfreundlich und bietet zahlreiche Funktionen. Der Kundensupport ist unübertroffen und wir lieben die Anpassungsoptionen, die sicherstellen, dass wir die Informationen, die unser Team benötigt, leicht erhalten können. Auch die Eingabe von Menüelementen und Packungen ist sehr einfach. Einige der Berichte sind jedoch nicht so benutzerdefiniert anpassbar wie andere Programme, die wir verwendet haben, aber FoodStorm bietet gegen eine Gebühr benutzerdefinierte Berichte an, was großartig ist.

10. Computrition (am besten für das Food-Service-Management in Krankenhäusern geeignet)

via Computrition

Die vollständig integrierte Hospitality Suite von Computrition unterstützt Organisationen bei der Verwaltung ihrer Ernährungs- und Verpflegungsdienste, insbesondere Krankenhäuser. Mit diesem Tool können Sie alles verwalten, was mit der Verpflegungsdienstleistung zu tun hat – von Rezepten und Menüs bis hin zu Budget, Inventar, Lieferanten und Verteilung der Mahlzeiten.

Das herausragende Feature der Plattform ist die Möglichkeit, Rezepte mit Allergenen und Diätvorschriften zu verknüpfen. Sie korrigiert und passt Menüs automatisch an und gewährleistet so die Lebensmittelsicherheit und eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung.

Die besten Features von Computrition

Erstellen Sie benutzerdefinierte Essensmarken auf der Grundlage der Auswahl und der Vorlieben der Patienten

Automatisierung des Ernährungsmanagements, Menüersatz und -korrekturen sowie Nachverfolgung der Ernährungshistorie von Patienten

Prognostizierter Versorgungsbedarf zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen mit CI Smart Forecasting

Limits der Computrition

Der Platz für besondere oder personalisierte Notizen auf Speisekarten ist begrenzt

Hat eine steile Lernkurve, mit einigen Features, die zu viele Klicks erfordern

Computrition-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Computrition

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Treffen Sie die richtige Wahl, um Ihr Geschäft mit Lebensmitteln zu transformieren

Software für das Lebensmittelmanagement ist in der Tat unerlässlich, um Abläufe zu vereinfachen, Fehler zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Aber es ist entscheidend, die richtige Software zu haben.

Instanz: Wenn Sie ein großes Unternehmen mit fortgeschrittenen benutzerdefinierten Anforderungen sind, reicht die Wahl einer Software wie FoodPro® oder Crunchtime nicht aus, da diese tools nur über begrenzte Funktionen verfügen. Andererseits kann eine robuste Lösung wie ClickUp Ihr heiliger Gral sein.

ClickUp bietet ein breites Array an Features, die Ihnen bei allem rund um das Lebensmittelmanagement helfen – von der Nachverfolgung von Beständen und Zutaten über die Planung von Rezepten und Menüs, die Preisanalyse, die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards, die Umsatzprognose und vieles mehr.

Schätzen Sie also die Anforderungen Ihres Geschäfts ein und finden Sie heraus, welches tool alle Kriterien erfüllt. Wenn es ClickUp ist, erkunden Sie die Plattform noch heute. Melden Sie sich kostenlos an!