Pumble vs. Slack: Welches Tool für die Zusammenarbeit ist besser?

Sie kennen das Problem – endlose Benachrichtigungen, verstreute Nachrichten und dieser eine Teamkollege, der immer noch nicht das neueste Update findet.

Da Remote-Arbeit und hybride Arbeitsmodelle mittlerweile die Norm sind, ist die Wahl des richtigen Tools für die Zusammenarbeit nicht nur eine nette Zugabe, sondern unerlässlich, um die Produktivität und das Engagement von Teams an entfernten Standorten aufrechtzuerhalten.

Slack war lange Zeit der Inbegriff für Kommunikationsplattformen für Teams, aber neuere Akteure wie Pumble mischen die Karten neu.

Wie entscheiden Sie also, welche Plattform für reibungslose Unterhaltungen sorgt, ohne das Chaos zu vergrößern? In diesem Beitrag vergleichen wir Pumble und Slack in Bezug auf Features, Preise und Benutzerfreundlichkeit, um Ihnen bei der Suche nach der besten Lösung für Ihr Team zu helfen.

🌟 Spoiler-Alarm: Bleiben Sie dran, und wir stellen Ihnen eine Alternative vor, die besser ist als Pumble und Slack.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Pumble vs. Slack – finden Sie heraus, was sie voneinander unterscheidet! Automatisierung: Pumble bietet eine grundlegende Automatisierung von Nachrichten, während Slack einen Workflow Builder für eine fortgeschrittenere Automatisierung von Aufgaben, Erinnerungen und Genehmigungen bietet

*nachrichtenaufbewahrung: Pumble speichert den Nachrichtenverlauf unbegrenzt und kostenlos, während Slack für kostenlose Benutzer ein Limit von 90 Tagen für den Nachrichtenverlauf vorsieht

Dateien freigeben: Beide Plattformen ermöglichen das Freigeben von Dateien beim Chatten; Pumble bietet jedoch einen unbegrenzten Verlauf, während der Dateiverlauf von Slack an die Limits des Nachrichtenverlaufs gebunden ist

Integrationen: Pumble bietet grundlegende Integrationen mit Tools für die Speicherung in der Cloud und die Verwaltung von Aufgaben, aber Slack verfügt über mehr als 2.400 Integrationen, darunter beliebte Dienste wie Google Drive, Asana und Jira.

Preisgestaltung: Pumble ist als erschwingliche Option mit grundlegenden Features positioniert, während Slack Premium-Features zu höheren Kosten anbietet

Wenn Sie die Vorteile dieser beiden Tools zum Preis von einem nutzen möchten, probieren Sie ClickUp aus, die App für alles bei der Arbeit mit integriertem Chatten

Was ist Pumble?

via Pumble

Pumble ist eine Echtzeit-Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die die Teamarbeit vereinfacht und die Produktivität steigert. Stellen Sie sich Pumble als zentralen hub für alle Kommunikationsbedürfnisse Ihres Teams vor. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter an entfernten Standorten verwalten oder Projekte koordinieren, mit Pumble bleibt die Kommunikation organisiert und zugänglich.

Features von Pumble

Pumble bietet Instant Messaging, Dateien freigeben und Gruppen-Video-/Audioanrufe, alles innerhalb einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Hier ein genauerer Blick auf einige seiner wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Dateien freigeben und zusammenarbeiten

Mit Pumble können Sie Dateien jeder Größe und Art – ob Dokumente, Bilder oder Videos – direkt in Ihren Unterhaltungen freigeben. So wird die Zusammenarbeit an Projekten mühelos und gleichzeitig wird sichergestellt, dass alle auf derselben Seite bleiben.

Müssen Sie Auftragnehmer oder Drittanbieter einbeziehen? Mit Pumble können Sie Gästen Zugang gewähren und dabei die volle Kontrolle darüber behalten, welche Kanäle oder Informationen sie sehen können.

Außerdem können Sie Ihre Benachrichtigungen benutzerdefiniert anpassen, indem Sie auswählen, von welchen Kanälen oder Personen Sie Nachrichten erhalten möchten. So werden Sie weniger abgelenkt und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Feature Nr. 2: Multi-Channel-Kommunikation

Stellen Sie über hochwertige Audio- und Videoanrufe eine persönliche Verbindung zu Ihrem Team her, die mit Features wie virtuellen Hintergründen, Bildschirmfreigabe und Geräuschunterdrückung für ein nahtloses Erlebnis abgeschlossen wird.

Ob Sie schnell mal unter vier Augen chatten oder einen dedizierten Space für Teamdiskussionen benötigen – mit Pumble bleiben Sie über direkte Text- oder Sprachnachrichten und organisierte Kanäle für bestimmte Projekte, Teams oder Themen in Kontakt.

Feature Nr. 3: Einfache Zugänglichkeit

Arbeiten Sie nahtlos über Desktop-, Web- und mobile Apps und halten Sie Ihr Team in Verbindung, egal wo es sich befindet. Bleiben Sie mit Unterhaltungen in Echtzeit von jedem Gerät aus auf dem Laufenden – ob im Büro, bei der Remote-Arbeit oder unterwegs.

Darüber hinaus lässt sich Pumble mühelos in beliebte Tools integrieren und hilft Ihnen so, Ihren Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Pumble-Preise

• Free

• Pro: 2,99 $/Monat pro Benutzer

• Business: 4,99 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 7,99 $/Monat pro Benutzer

🧠 Fun Fact: Jeff Bezos führte die "Zwei-Pizza-Regel" von Amazon ein, die besagt, dass ein Team zu groß ist, wenn zwei Pizzen nicht ausreichen, um alle zu sättigen. Dieses Prinzip fördert kleinere, fokussiertere Zusammenarbeitseinheiten, die die Effizienz steigern, die Konzentration verbessern und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen.

📮ClickUp Insight: Wissensarbeiter senden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten und suchen nach Informationen und Kontext. Dies deutet darauf hin, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet wird. 😱Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chats und E-Mails (plus KI!) an einem Ort verbindet. Aber das haben Sie:

Was ist Slack?

via Slack

Slack ist ein Tool für die Echtzeit-Kommunikation und Zusammenarbeit, das herkömmliche E-Mails durch Echtzeit-Nachrichten ersetzt. Die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarke Integrationen helfen Teams, über Kanäle, Direktnachrichten und das Freigeben von Dateien in Verbindung zu bleiben.

Features von Slack

Von erweiterten Suchfunktionen bis hin zu nahtlosen Integrationen von Apps bietet Slack einen zentralen hub für die Kommunikation am Arbeitsplatz. Hier sind einige der herausragenden Features:

Feature Nr. 1: Slack Huddles

Starten Sie schnelle, informelle Audio-Unterhaltungen innerhalb eines Kanals mit Huddles. Huddles sind ideal für spontane Diskussionen und kurze Check-ins und ermöglichen es Ihnen, formelle Setups für Meetings zu umgehen. Sie bieten eine einfache und bequeme Möglichkeit, in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams in Verbindung zu treten.

Feature Nr. 2: Umfangreiches Ökosystem an Apps

Nutzen Sie die Slack-Integrationen, um eine nahtlose Verbindung mit Tools für die Produktivität wie Asana, Google Workspace und Microsoft 365 herzustellen. Arbeiten Sie mit Slack Connect sicher mit externen Partnern, Anbietern und Clients zusammen. Slack Connect ermöglicht freigegebene öffentliche Kanäle für eine reibungslosere unternehmensübergreifende Kommunikation.

Passen Sie Slack mit Bots und Erweiterungen an Ihre Bedürfnisse an, die die Berichterstellung automatisieren, das Projektmanagement unterstützen und Echtzeit-Analysen direkt in Unterhaltungen liefern.

Feature Nr. 3: Erweiterte Automatisierung von Workflows

Nutzen Sie den in Slack integrierten Workflow Builder zur Automatisierung von Routineaufgaben wie Onboarding-Nachrichten, Genehmigungsanfragen und Statusaktualisierungen – ohne dass Code erforderlich ist.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die sich in externe Apps wie Salesforce, Jira und Zapier integrieren lassen, um Prozesse zu vereinfachen und manuelle Arbeit zu reduzieren. Automatisieren Sie Erinnerungen, Benachrichtigungen und das Freigeben von Daten zwischen Tools, damit Teams ohne ständige Absprachen auf Kurs bleiben.

Slack-Preise

• Free

• Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

• Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

• Enterprise Grid: Kontakt für Preisauskünfte

👀 Wussten Sie schon? Laut einer Wharton-Studie zur Zusammenarbeit in Unternehmen hat sich die Zeit, die Manager und Mitarbeiter für gemeinsame Aktivitäten aufwenden, in den letzten zwei Jahrzehnten um mindestens 50 Prozent erhöht.

Pumble vs. Slack: Features im Vergleich

Nachdem wir nun die Stärken von Pumble und Slack besprochen haben, wollen wir uns ansehen, wie ihre Features im Vergleich abschneiden.

Die folgende Tabelle hebt die Schlüsselunterschiede hervor und erleichtert so den Vergleich und die Auswahl der für Ihr Team am besten geeigneten Lösung.

Feature Pumble Slack bonus: ClickUp* *automatisierung von Workflows Grundlegende Automatisierung von Nachrichten Workflow Builder zur Automatisierung von Aufgaben, Erinnerungen und Genehmigungen Einfache Automatisierung mit Wenn-Dann-Regeln, unterstützt durch KI Nachrichtenverlauf Unbegrenzter Nachrichtenverlauf – kostenlos Limitiert auf 90 Tage im Free-Plan Mit dem Free-Plan können Sie unbegrenzt chatten Dateien freigeben und zusammenarbeiten Dateien in Chats freigeben, unbegrenzter Verlauf Dateien freigeben, aber Nachrichtenverlauf ist auf ein Limit beschränkt, es sei denn, es wird ein Upgrade durchgeführt Dateien, Videos, Sprachnotizen freigeben, Aufgaben chatten und vieles mehr Mehrkanal-Kommunikation Kanäle, Direktnachrichten, Sprachanrufe Kanäle, Direktnachrichten, Huddles, Sprach- und Videoanrufe Kanäle, Anrufe, Videoanrufe, Bildschirmaufzeichnungen, Sprachnotizen, Direktnachrichten Barrierefreiheit und Plattformen Arbeitet auf Desktop, im Web und auf Mobilgeräten Arbeitet auf Desktop, im Web und auf Mobilgeräten Arbeitet auf dem Desktop und auf Mobilgeräten Integrationen Grundlegende Integrationen mit Tools für die Speicherung in der Cloud und die Verwaltung von Aufgaben über 2.400 Integrationen, darunter Google Drive, Asana und Jira über 1000 Integrationen, darunter Zapier, Slack (Nachrichten importieren) und mehr *preis-Leistungs-Verhältnis Erschwingliche Preise mit grundlegenden Features Premium Features, aber zu höheren Kosten Chatten ist im kostenlosen Plan verfügbar Zusammenarbeit mit Gästen und Externen Gastzugang für Lieferanten und Auftragnehmer Slack Connect für die sichere Zusammenarbeit mit externen Partnern Detaillierte Kontrolle für den Zugang von Gästen

Feature Nr. 1: Unbegrenzter Nachrichtenverlauf

Pumble bietet unbegrenzten Nachrichtenverlauf, sogar im Free-Plan. Dies ist ein bedeutender Vorteil für Teams, die sich bei Kontext, Onboarding oder Wissensmanagement auf frühere Unterhaltungen stützen.

Slack hat bei seinem Free-Plan ein Limit für den Nachrichtenverlauf, sodass es schwierig ist, auf ältere Informationen zuzugreifen, ohne ein Upgrade auf ein kostenpflichtiges Abonnement durchzuführen. Für budgetbewusste Teams, die dem Zugriff auf ihre Kommunikation Vorrang vor dem gesamten Nachrichtenverlauf einräumen, ist Pumble die praktischere Wahl.

🏆 Gewinner: Pumble ist ein klarer Gewinner in dieser Kategorie mit langfristigem Zugriff auf den Nachrichtenverlauf.

Feature Nr. 2: Barrierefreiheit und Plattformen

In Bezug auf Barrierefreiheit und Plattformverfügbarkeit bieten sowohl Pumble als auch Slack eine nahtlose Benutzererfahrung über Desktop-, Web- und mobile Anwendungen hinweg.

So wird sichergestellt, dass Teams unabhängig von Speicherort oder Gerät in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können, was in dieser Kategorie zu einem Unentschieden führt. Egal, ob Sie lieber von Ihrem Computer, Browser oder Smartphone aus arbeiten, beide Plattformen bieten Ihnen alles, was Sie brauchen.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden! Beide bieten nahtlosen Zugriff über mehrere Geräte hinweg.

Feature Nr. 3: Integration und Automatisierung von Workflows

Slack bietet ein breites Ökosystem an Integrationen mit verschiedenen Tools zur Produktivität und hilft Teams, es mit bestehenden Workflows zu verbinden, um Aufgaben zu automatisieren und Prozesse zu optimieren.

Pumble bietet zwar grundlegende Integrationen, kann aber nicht mit dem umfangreichen Bereich von Slack und den fortschrittlichen Funktionen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen wie dem Workflow Builder mithalten. Wenn Ihr Team zur Steigerung der Produktivität in hohem Maße auf Integrationen und Automatisierung angewiesen ist, ist Slack die bessere Wahl.

🏆 Gewinner: Slack verfügt über ein größeres Ökosystem an Apps und erleichtert die Verbindung mit bestehenden Workflows.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pumble in Bezug auf Erschwinglichkeit, unbegrenzten Nachrichtenverlauf und wesentliche Features für die Zusammenarbeit überzeugt und sich daher ideal für budgetbewusste Teams eignet, die ein einfaches, aber effektives Tool benötigen.

Andererseits überzeugt Slack durch seine fortschrittlichen Features wie Automatisierung, Integrationen und Sicherheit, wodurch es sich besser für große Unternehmen mit komplexen Workflows eignet.

Pumble vs. Slack auf Reddit

Wir haben Reddit durchforstet, um zu sehen, was Benutzer über Pumble vs. Slack sagen.

Bei der Suche nach Alternativen zu Slack auf Reddit heben einige Benutzer Pumble als günstige Option für diejenigen hervor, die nicht für Slack bezahlen können oder wollen.

Ich hatte noch nie von Pumble gehört. Es ist erstaunlich, und wir werden es für Clients verwenden, die sich Slack nicht leisten können oder wollen.

Andere weisen jedoch auf den breiteren Bereich an Integrationen und die etablierte Präsenz von Slack hin:

Wir nutzen Slack für die Zusammenarbeit in Gruppen und zwischen uns und unseren Kunden, um Probleme zu lösen und Aufgaben zu erledigen. Unser Slack ist in Jira, Atlassian-Produkte und Salesforce integriert. Es ist ziemlich praktisch, Code und Protokolle freizugeben und einen Thread in Jira einzubinden. Es gibt Haken, die meinem Team eine Benachrichtigung anzeigen, wenn ein Kunde ein neues Ticket in Salesforce erstellt. Funktioniert super.

Reddit-Diskussionen zeigen, dass die beste Wahl zwischen Pumble und Slack stark von den individuellen Bedürfnissen und Prioritäten des Teams abhängt. Preise, Features und vorhandene Integrationen sind allesamt Schlüsselfaktoren im Entscheidungsprozess.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Pumble vs. Slack

Wenn Sie nach weiteren Optionen im Space für die Planung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team suchen, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Die App "Alles für die Arbeit" ist eine überzeugende Alternative zu Pumble und Slack. Im folgenden Abschnitt erklären wir Ihnen, warum.

ClickUps One Up #1: Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Chat

ClickUp Chat bietet alle grundlegenden Features, die Sie von einem Chat erwarten würden, und noch mehr

Chatten ist out. Chatten mit Apps, die isoliert und nicht mit unseren anderen Tools verbunden sind, ist nicht mehr effektiv. Hier kommt ClickUp Chat ins Spiel, das mehr als nur ein Messaging-Tool ist. Es ist vollständig in einen Workspace integriert, der Chat, Aufgaben und Dokumentation auf einer einzigen Plattform vereint.

Mehr als nur Messaging : Im Gegensatz zu Slack und Pumble, wo oft in separaten Chats gechattet wird, können Teams mit : Im Gegensatz zu Slack und Pumble, wo oft in separaten Chats gechattet wird, können Teams mit ClickUp Chat direkt innerhalb ihrer Workflows kommunizieren und Diskussionen mit Aufgaben und Projekten verknüpfen

Keine Nachrichtenlimits – niemals : Im Gegensatz zum restriktiven 90-Tage-Verlauf von Slack bietet ClickUp einen unbegrenzten kostenlosen Chatverlauf und stellt sicher, dass jede Unterhaltung zugänglich bleibt

aufgaben taggen und Dokumente verknüpfen*: Im Gegensatz zu Slack und Pumble, die externe Integrationen erfordern, können Benutzer mit ClickUp Nachrichten direkt beim Chatten in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Dies bedeutet weniger Kontextwechsel und eine effizientere Zusammenarbeit

Warum ClickUp gewinnt: ClickUp – mit seinen umfassenden Features für die Nachrichtenübermittlung – schließt die Lücke zwischen Kommunikation und Ausführung. Durch die Integration von Chats in das Projektmanagement wird die Kommunikation optimiert und alles bleibt organisiert, wodurch es leistungsfähiger ist als eigenständige Apps für die Nachrichtenübermittlung.

Es gibt gute Neuigkeiten, wenn Ihr Team Slack liebt, aber die Leistungsfähigkeit von ClickUp für Projekte benötigt, um das Beste aus beiden Welten zu haben. ClickUp bietet eine Slack-Integration zur Verbindung von Workflows und ist eine weitere Option für Teams, die kombinierte Funktionen suchen.

Verwenden Sie die zugewiesenen Kommentare von ClickUp, um sofort Aktionselemente zu erstellen und diese anderen oder sogar sich selbst zuzuweisen

Mit den zugewiesenen Kommentaren von ClickUp werden aus lockeren Diskussionen klare, nachverfolgbare Elemente für Maßnahmen – etwas, das weder Pumble noch Slack so nahtlos können.

*feedback organisieren: Während Pumble und Slack Kommentare zulassen, können Sie mit ClickUp Kommentare bestimmten Personen zuweisen und so Feedback in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Nie wieder unerledigte Elemente: ClickUp stellt sicher, dass kein Kommentar unbemerkt bleibt, indem es die Mitarbeiter automatisch benachrichtigt. Kein Scrollen mehr durch endlose Threads, um herauszufinden, wer was zu erledigen hat

Schnellere Nachverfolgung: Benutzer können zugewiesene Kommentare nach Fertigstellung als gelöst markieren und so Workflows ohne zusätzliche tools optimieren

Warum ClickUp gewinnt: Mit integrierten Aufgabenzuweisungen in Unterhaltungen stellt ClickUp sicher, dass Aufgaben verantwortungsvoll und in Zusammenarbeit abgeschlossen werden, im Gegensatz zu Slack und Pumble, wo es mühsam ist, Nachrichten und Aufgaben nachzuverfolgen.

ClickUp One Up #3: Sofortige Bildschirmaufzeichnung mit Clips

Jeder Clip, den Sie in einem Kommentar, einer Aufgabe oder einem Dokument in ClickUp aufzeichnen, wird automatisch zu Ihrem Clips Hub hinzugefügt, um die Organisation zu erleichtern

ClickUp Clips verleiht der asynchronen Kommunikation mit integrierter Bildschirmaufzeichnung und Video-Messaging eine neue Dimension.

Sie können kurze Videos direkt in ClickUp aufnehmen und freigeben. Verbessern Sie Ihre Kommunikationsstrategien, indem Sie visuelles Feedback geben, komplexe Ideen erklären oder einfach eine persönliche Verbindung zu Ihrem Team herstellen, ohne ein formelles Meeting planen zu müssen.

Erklären Sie es visuell : Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein erklärendes Video für Ihr Produkt auf. Ein statischer Screenshot oder eine : Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein erklärendes Video für Ihr Produkt auf. Ein statischer Screenshot oder eine Bildschirmfreigabe Ihrer langen Seite in einer App eines Drittanbieters wird nicht den gleichen Effekt erzielen. Stattdessen kann ein Clip mit Anmerkungen komplizierte Prozesse erklären und lange Inhalte im Internet ohne Probleme teilen

Kommunikationslücken schließen: ClickUp Clips ermöglicht eine reichhaltigere Kommunikation, indem es Ton und visuelle Hinweise vermittelt, die in textbasierten Chats oder einfachen Videokonferenzen verloren gehen können, was zu effektiveren und einfühlsameren Interaktionen führt

Wissensaustausch verbessern : Mit Clips können Mitglieder des Teams Videos, Anleitungen oder Erklärungen erstellen und freigeben und so eine Bibliothek mit leicht zugänglichem Wissen aufbauen, die die Limits statischer Wikis oder geteilter Dokumente übertrifft

Warum ClickUp gewinnt: Das Feature für asynchrone Kommunikation per Video macht zusätzliche Bildschirme und Tools zum Aufzeichnen von Meetings überflüssig und macht die Zusammenarbeit und das Freigeben von Feedback aus der Ferne effizienter.

ClickUp One Up #4: KI-gestützte Produktivität mit ClickUp Brain

Fassen Sie die Notizen aus Meetings zusammen und halten Sie die wichtigsten Erkenntnisse in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain fest!

Sie müssen nicht mehr einen Menschen um Updates bitten – ClickUp Brain gibt sofortige, genaue und kontextbezogene Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und Personen aus jeder Arbeit in ClickUp.

Sofortige KI-generierte Zusammenfassungen : Während Benutzer bei Slack und Pumble manuell durch den Nachrichtenverlauf scrollen müssen, kann ClickUp Brain ganze Unterhaltungen, Notizen zu Meetings und Updates zu Projekten in wenigen Sekunden zusammenfassen

intelligente Automatisierung für Produktivität*: Im Gegensatz zum Workflow Builder von Slack (der sich auf Aufgaben im Zusammenhang mit Nachrichten konzentriert) automatisiert ClickUp Brain sich wiederholende Aktionen, schlägt die nächsten Schritte vor und erstellt sogar Entwürfe für Inhalte

KI-gestützte Suche und Empfehlungen: ClickUp AI findet sofort relevante Aufgaben, Dateien und Unterhaltungen, sodass das manuelle Durchsuchen alter Nachrichten entfällt

Warum ClickUp gewinnt: ClickUp Brain geht über die Kommunikation hinaus, indem es Ihren gesamten Workflow intelligenter gestaltet und Teams dabei unterstützt, organisiert, informiert und produktiv zu bleiben – und das alles auf einer einzigen Plattform.

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Benutzer und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp AI, um lange Threads in Slack/Pumble in umsetzbare Aufgaben zusammenzufassen. Kopieren Sie lange Slack/Pumble-Chat-Diskussionen und fügen Sie sie in ClickUp Brain ein. Bitten Sie Brain, die wichtigsten Erkenntnisse zusammenzufassen, sie in Aufgaben umzuwandeln, Fälligkeitsdaten festzulegen und Mitarbeiter hinzuzufügen!

ClickUp ist das Herzstück unseres Geschäfts – unsere zentrale Plattform für die Unternehmensführung. Wir haben es geschafft, unsere Zusammenarbeit und Berichterstellung in einem einzigen System zu konsolidieren, wodurch unser Team Sichtbarkeit in unsere Arbeit und unsere Clients Sichtbarkeit in das, was wir für ihr Unternehmen tun, erhalten.

Über Pumble und Slack hinaus

Sowohl Pumble als auch Slack bieten wertvolle Features, aber keine der beiden Plattformen erfüllt den Bedarf an einer wirklich einheitlichen Kommunikation und Zusammenarbeit, die direkt in das Projektmanagement integriert ist.

Durch die Kombination von robusten Features für die Kommunikation wie ClickUp Chat, Feedback-Mechanismen wie zugewiesene Kommentare und innovative Tools wie ClickUp Clips steigert ClickUp die Produktivität, indem es dafür sorgt, dass die Kommunikation zu einem integralen Bestandteil des Workflows wird.

Letztendlich hängt die beste Wahl von den spezifischen Bedürfnissen Ihres Teams ab. Wenn Sie jedoch nach einer Plattform suchen, die eine leistungsstarke Kombination aus Kommunikation, Projektmanagement und Erschwinglichkeit bietet, ist ClickUp eine überzeugende Alternative.

Sind Sie bereit, den Unterschied zu erleben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!