12 beste Alternativen zu Bing Image Creator, die Sie 2025 ausprobieren sollten

KI-Bildgeneratoren haben die Art und Weise, wie wir visuelle Inhalte erstellen, revolutioniert. Sie ermöglichen es jedem, mithilfe der entsprechenden Eingabeaufforderung beeindruckende Kunstwerke, Markenmaterialien, Konzeptentwürfe und Marketingmaterialien zu erstellen.

Bing AI Image Creator ist ein solches tool. Mit nur wenigen Worten können Sie je nach Anwendungsfall hochwertige, realistische Bilder erstellen. Der Bing Image Creator hat auch aufgrund seiner nativen Integration in die Microsoft-Umgebung immense Popularität erlangt.

Selbst dann suchen einige Benutzer möglicherweise nach Alternativen zu Bing Image Creator, um ihre Bilder benutzerdefinierter zu gestalten oder mehr Kontrolle über ihre Kunststile zu haben.

Wir haben 12 Alternativen zu Bing Image Creator zusammengestellt, die Sie ausprobieren können.

Midjourney: Am besten für die künstlerische Bilderzeugung

Dall-E 3: Am besten für die detaillierte und genaue Bildgenerierung

*adobe Firefly: Am besten für die Integration in Adobe-zentrierte kreative Workflows geeignet

Craiyon: Am besten für die kostenlose und zugängliche KI-Bilderzeugung

Zeichen. ai: Am besten für personalisierte Unterhaltungen geeignet

Stable Diffusion: Am besten für die Open-Source-Bilderzeugung geeignet

Leonardo KI: Am besten für die Erstellung hochwertiger Spielinhalte geeignet

*dreamStudio: Am besten für die benutzerfreundliche Bilderzeugung geeignet

Ideogramm: Am besten geeignet, um lesbaren Text in Bildern zu erzeugen

Canva: Am besten für umfassende Designlösungen mit KI-Integration

NightCafe: Am besten für die Erstellung von KI-Kunst durch die Community geeignet

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Bing Image Creator entscheiden?

Obwohl Bing Image Creator sehr praktisch ist, gibt es folgende Herausforderungen, die jemanden dazu veranlassen könnten, nach Alternativen zu suchen:

Limitierte benutzerdefinierte Steuerelemente : Im Gegensatz zu einigen KI-Kunstgeneratoren bietet Bing Image Creator keine erweiterten Einstellungen zur Feinabstimmung von Bilddetails oder künstlerischen Techniken

Strenge Moderation von Inhalten : Bing Image Creator erzwingt strenge Einschränkungen bei der Bilderzeugung. Dies schränkt Ihre künstlerischen Konzepte und Ihre kreative Vision ein, selbst wenn : Bing Image Creator erzwingt strenge Einschränkungen bei der Bilderzeugung. Dies schränkt Ihre künstlerischen Konzepte und Ihre kreative Vision ein, selbst wenn die Beispiele für KI-Kunst nicht unangemessen sind

Ausgaben mit niedrigerer Auflösung : Im Vergleich zu einigen KI-Kunst-Tools kann Bing Image Creator keine hochwertigen Bilder erzeugen, die für professionelle Arbeiten oder Drucke geeignet sind

Registrierung eines Microsoft-Kontos : Benutzer müssen ein Konto bei Microsoft erstellen, um auf Bing Image Creator zugreifen zu können. Dies kann für diejenigen, die einen Open-Access-Ansatz bevorzugen, unpraktisch sein

Eingeschränkte kommerzielle Nutzungsrechte: Einige KI-Bildgeneratoren bieten klarere und flexiblere Lizenzoptionen für die kommerzielle Nutzung. Andererseits schränken die Richtlinien von Bing Image Creator die Rechte zur kommerziellen Nutzung ein, was limitierend ist

12 Alternativen zu Bing Image Creator auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht über die 12 Alternativen zu Bing Image Creator, die wir untersuchen werden:

Tool Name Herausragendes Feature Anwendungsfall Am besten für ClickUp KI-gestützte Tools für kreative Workflows Visuelles Brainstorming, Bild-Uploads, Illustration von Workflows, Planung von Projekten Teams und Projektmanager Midjourney Hochwertige Bilder Konzeptkunst, Fantasy-Illustrationen, digitale Kunst Digitalkünstler und Designer Dall-E 3 Präzise Text-zu-Bild-Generierung Realistische Bilder, Marketing-Grafiken Vermarkter und Ersteller von Inhalten Adobe Firefly Bearbeitung und Verbesserung von Bildern mit KI innerhalb des Adobe-Ökosystems Fotobearbeitung, kreative Design-Workflows Designer und Fotografen Craiyon Kostenloser und unbegrenzter KI-Bildgenerator Schnelle und experimentelle Erstellung von Bildern Gelegenheitsbenutzer und Hobbyisten Zeichen. ai KI-gestützte Generierung von Zeichen und Szenen Interaktive Geschichten, Spielkonzept-Kunst Schriftsteller, Comic-Ersteller, Illustratoren und Spieleentwickler Stable Diffusion Open-Source- und anpassbare KI-Bildgenerierung KI-Kunstexperimente, Prototyping und Forschung Entwickler, Forscher, Eigentümer von Produkten und KI-Enthusiasten Leonardo KI Erweiterte Kontrolle über die Bildgenerierung und -gestaltung Konzeptkunst, Design von Spielelementen Spieleentwickler und Illustratoren DreamStudio Webbasiertes Open-Source-tool KI-generierte Bilder mit detaillierten Anpassungen KI-Forscher und Digitalkünstler Ideogram Typografie und stilisierter Text, die von KI generiert werden KI-gestütztes Logo- und Branding-Design Grafikdesigner, Logodesigner und Branding-Experten Canva Integrierte KI-Tools mit einer Designplattform und Vorlagen Social-Media-Beiträge, Präsentationen, Marketingmaterialien Vermarkter, Ersteller von Inhalten und kleine Geschäfte NightCafe Mehrere KI-Modelle für verschiedene Kunststile Künstlerische Experimente, druckfreundliche KI-Kunst Kreative Hobbyisten, KI-Künstler und Ersteller von KI

Die 12 besten Alternativen zu Bing Image Creator

Nachfolgend finden Sie 12 hervorragende Alternativen zu Bing Image Creator, die Sie unbedingt ausprobieren sollten:

1. ClickUp (am besten für visuelles Brainstorming und kreatives Workflow-Management geeignet)

Erstellen Sie Flussdiagramme, betten Sie Bilder ein und wandeln Sie Elemente in Aufgaben um – mit ClickUp Whiteboards

ClickUp ist eine umfassende Plattform für Produktivität, die das Projektmanagement, die Dokumentation und die Zusammenarbeit im Team optimiert. Obwohl es sich nicht um einen herkömmlichen KI-Bildgenerator handelt, bietet es eine Reihe von Features, die Ihren kreativen Prozess fördern.

Zum Beispiel haben Sie die ClickUp Whiteboards, die Ihre Ideen auf einem digitalen Whiteboard veranschaulichen. Von der Erstellung Ihres Plans über das Hochladen von Bildern bis hin zur Erstellung kollaborativer Workflows – ClickUp Whiteboards erledigt alles.

Andererseits ermöglicht ClickUp Brain Ihnen und Ihrem Team, Ideen zu sammeln, Inhalte zu generieren und Workflows zu automatisieren.

Die gemeinsame Nutzung von ClickUp Whiteboards und Brain steigert die Produktivität und bietet einen umfassenden Einblick in Ihr Projekt – auch wenn Sie ClickUp nicht zum Erstellen von Originalvorlagen oder -bildern verwenden können! Solche visuellen Elemente und KI-gestützten Tools sind für die Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe von entscheidender Bedeutung!

ClickUp Schlüssel Features

Visualisieren Sie Ihre Ideen und veranstalten Sie kollaborative Brainstorming-Sitzungen auf ClickUp Whiteboards

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte zu generieren, Informationen zusammenzufassen und Aufgaben innerhalb Ihres kreativen Prozesses zu automatisieren

Kommunizieren Sie mit Ihrem kreativen Team oder den Stakeholdern, geben Sie Feedback und hinterlassen Sie kontextbezogene Kommentare, indem Sie mit ClickUp chatten

Integrieren Sie Bilder und reichhaltige mediale Inhalte in Ihre Aufgaben

Verwalten Sie Aufgaben, Zeitleisten und Ressourcen innerhalb Ihrer kreativen Projekte

ClickUp Limits

Sie müssen es mit anderen KI-Tools zur Bilderzeugung integrieren

Die mobile Anwendung kann im Vergleich zu ihrem Desktop-Gegenstück an ihre Grenzen stoßen

ClickUp-Preisgestaltung

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain (Add-On): 7 $/Monat pro Mitglied

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. Midjourney (am besten für die künstlerische Bilderzeugung geeignet)

via Midjourney

Midjourney ist ein beliebter KI-Kunstgenerator. Diese Alternative zum Bing Image Creator zielt darauf ab, die Vorstellungskraft des Menschen mithilfe von Technologie zu erweitern.

Es verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Texteingaben in atemberaubende Bilder mit einzigartigen Stilen im Bereich von realistisch bis abstrakt umzuwandeln. Außerdem können Sie mit verschiedenen Kunstformen experimentieren, darunter Fotografie, Malerei und digitales Design.

Schlüssel Features von Midjourney

Erstellen Sie mit dem Feature "Beschreiben" Beschreibungen in natürlicher Sprache aus Bildern

Kombinieren Sie mehrere Moodboards, während Sie ein neues Bild erstellen

Entdecken Sie verschiedene Kunststile und Konzepte, indem Sie Moodboards mit SREF-Codes kombinieren

KI-Kunst freigeben und mit einer lebendigen Community zusammenarbeiten

Limits bei der Reise durch die Mitte

Bietet keine kostenlose oder Freemium-Stufe

Gelegentliche Ausfälle des Servers beeinträchtigen die Zugänglichkeit

Midjourney-Preise

Basic Plan: 10 $

*standard Plan: 30 $

*pro Plan: 60 $

Mega Plan: 120 $

Bewertungen und Rezensionen von Midjourney

G2 : 4, 4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein G2-Benutzer über Midjourney zu sagen hat:

Midjourney produziert durchweg visuell beeindruckende, hochauflösende Bilder, die die Erwartungen in Bezug auf Detail und Qualität oft übertreffen. Seine Fähigkeit, Aufforderungen kreativ zu interpretieren, macht es zu einem fantastischen tool für Konzeptkunst, Moodboards und experimentelle Designs.

Midjourney produziert durchweg visuell beeindruckende, hochauflösende Bilder, die die Erwartungen in Bezug auf Details und Qualität oft übertreffen. Seine Fähigkeit, Aufforderungen kreativ zu interpretieren, macht es zu einem fantastischen tool für Konzeptkunst, Moodboards und experimentelle Designs.

3. Dall-E 3 (am besten für die detaillierte und genaue Bilderzeugung geeignet)

Dall-E ist ein von OpenAI entwickelter Generator für die Umwandlung von Text in Bilder. Das Modell der dritten Generation, Dall-E 3, versteht nuancierte Eingabeaufforderungen und kann damit äußerst detaillierte und präzise Bilder erzeugen.

Als Produkt von OpenAI lässt sich Dall-E 3 in ChatGPT integrieren und unterstützt Benutzer beim Brainstorming und bei der Verfeinerung von Eingabeaufforderungen, um visuelle Darstellungen zu erstellen, die den Beschreibungen sehr nahe kommen.

Dall-E 3 Schlüssel Features

Nahtlose Integration in ChatGPT zur Generierung verfeinerter KI-Eingabeaufforderungen

Feedback in Echtzeit freigeben, um kreatives Brainstorming zu verbessern

Erstellen Sie detaillierte und äußerst präzise Bilder anhand nuancierter Eingabeaufforderungen

Erstellen Sie aus einem breiten Bereich von Kunststilen, Themen und Techniken

Dall-E 3 Limits

Die Bildqualität kann manchmal schwanken

Die Bearbeitungszeiten variieren je nach Auslastung der Server

Dall-E 3-Preisgestaltung

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dall-E 3 Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Adobe Firefly (am besten für die Integration in Adobe-zentrierte kreative Workflows geeignet)

über Adobe Firefly

Adobe Firefly ist ein generativer KI-Dienst innerhalb der Anwendungssuite von Adobe.

Es lässt sich nativ in andere Apps wie Photoshop und Premier Pro integrieren und bietet so ein umfassendes Projektmanagement für Designs. Als Ergebnis können Sie KI-Bilder und -Videos direkt in Ihren bestehenden Workflows generieren, um von höherer Produktivität und Kreativität zu profitieren.

Schlüssel Features von Adobe Firefly

Erstellen Sie fotorealistische Bilder mit einem hochentwickelten Adobe Firefly Image Model

Bearbeiten Sie Bilder und verbessern Sie Details mit der Generativen Füllung

Füttern Sie das Firefly-Videomodell mit Text, um ansprechende Videos zu erstellen

Fügen Sie Rahmen hinzu, verlängern Sie das Umgebungsaudio und beseitigen Sie unangenehme Schnitte mit Generative Extend

Limits von Adobe Firefly

Für den vollständig integrierten Zugriff ist ein Abonnement für Adobe Creative Cloud erforderlich

Die Integration in Nicht-Adobe-Anwendungen unterliegt gewissen Limits

Adobe Firefly-Preise

Adobe Firefly : 4,99 $/Monat

adobe Creative Cloud*: 59,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Firefly

G2 : 4, 6/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (nicht genügend Bewertungen)

Sehen Sie sich an, was dieser G2-Benutzer über Abode Firefly zu sagen hat:

Adobe Firefly ist unglaublich intuitiv, besonders wenn Sie mit dem Ökosystem von Adobe vertraut sind. Ich finde es hilfreich, um schnell Ideen zu generieren und hochwertige Inhalte für soziale Medien zu erstellen, ohne dass man dafür umfangreiche Designkenntnisse benötigt.

Adobe Firefly ist unglaublich intuitiv, besonders wenn Sie mit dem Ökosystem von Adobe vertraut sind. Ich finde es hilfreich, um schnell Ideen zu generieren und hochwertige Inhalte für soziale Medien zu erstellen, ohne dass man dafür umfangreiche Designkenntnisse benötigt.

🔍 Wussten Sie schon? Die Beta-Version von Adobe Firefly generierte im ersten Monat über 70 Millionen Bilder!

5. Craiyon (am besten für die kostenlose und zugängliche KI-Bilderzeugung geeignet)

via Crai y on

Craiyon, früher bekannt als Dall-E mini, ist ein kostenloser KI-Bildgenerator, der Texteingaben in Bilder umwandelt. Sowohl Anfänger als auch Experten können Craiyon als KI für Grafikdesign verwenden, da die Nutzung kostenlos ist.

Es kann auch als Tool zur Bearbeitung von Bildern verwendet werden, mit dem Sie Hintergründe aus den kostenlosen Bildern entfernen und hochauflösende Bilder herunterladen können.

Crayon Schlüssel Features

Erstellen Sie Bilder, Fotos, Zeichnungen und Vektorgrafiken über textbasierte Eingabeaufforderungen für Social-Media-Beiträge, Blogs usw.

Durchsuchen Sie eine Bibliothek mit vorab generierten Bildern, die auf Schlüsselwörtern basieren

Verwenden Sie die Funktionen zur Bearbeitung von Bildern, um den Hintergrund aus einem Bild zu entfernen und es in HD herunterzuladen

Treten Sie über Discord mit einer Community von KI-Designern und -Erstellern in Verbindung

Crayon-Limits

Die kostenlose Version enthält Werbung und Wasserzeichen. Die generierten Bilder müssen auch mit einer Quellenangabe versehen werden

Der Bildgenerator läuft langsam, insbesondere für Benutzer, die ihn kostenlos nutzen

Crayon-Preise

Craiyon kann kostenlos mit den folgenden Abonnements verwendet werden:

Unterstützer : 12 $/Monat

Professional : 24 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Craiyon

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist der Grund, warum dieser G2-Benutzer Craiyon so gerne verwendet:

Das Beste an Craiyon ist, dass es kostenlos und besser als andere KI-Generatoren ist. Die damit erstellten Bilder sind realistischer und verfügen außerdem über ein Feature zur Eingabe von Negativwerten, um präzise Bilder zu erstellen.

Das Beste an Craiyon ist, dass es kostenlos und besser als andere KI-Generatoren ist. Die damit erstellten Bilder sind realistischer und verfügen außerdem über ein Feature zur Eingabe von Negativwerten, um präzise Bilder zu erstellen.

6. Zeichen. ai (am besten für personalisierte Unterhaltungen geeignet)

Character. ai erstellt interaktive, dynamische Zeichen durch Unterhaltung unter Verwendung fortschrittlicher KI- und LLM-Tools, um personalisierte Chatbots zu erstellen.

Einmal eingerichtet, können Sie diese verwenden, um Unterhaltungen mit verschiedenen Zeichen basierend auf der ihnen zugewiesenen Persönlichkeit zu simulieren. Sie können aus den bereits vorhandenen Zeichen auswählen oder Ihre eigenen von Grund auf neu erstellen.

Es handelt sich zwar nicht um einen Ersteller von Bildern, aber es zeichnet sich durch die Erstellung einer immersiven, zur Unterhaltung dienenden KI mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Erzählfähigkeiten aus.

Zeichen. KI Schlüssel Features

Nehmen Sie an einem fesselnden Dialog teil, der sich an die Eingaben der Benutzer anpasst

Entdecken Sie Chatbots in verschiedenen Anwendungen wie Unterhaltung, Bildung usw.

Implementieren Sie Sicherheitsprotokolle, um Inhalte für verschiedene Altersgruppen bereitzustellen

Zeichen. KI-Limits

Arbeitet eher wie ein Chatbot als wie ein KI-Bildgenerator

Erfordert ständige Überwachung, um die Angemessenheit der Inhalte zu gewährleisten

Zeichen. KI-Preise

Kostenlose Version

C. ai+ Abonnement: 9,99 $/Monat

Zeichen. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Stable Diffusion (am besten für die Open-Source-Bilderzeugung geeignet)

Stable Diffusion ist ein Open-Source-Modell zur Text-zu-Bild-Generierung, das von Stability AI entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern, detaillierte und beeindruckende KI-generierte Bilder auf der Grundlage von textbasierten Eingabeaufforderungen zu erstellen.

Stable Diffusion verwendet Deep-Learning-Modelle, um Bilder mit beeindruckender Genauigkeit und künstlerischem Stil zu erzeugen. Darüber hinaus ermöglicht die Open-Source-Natur von Stable Diffusion den Benutzern, die Ergebnisse zu optimieren und benutzerdefiniert anzupassen sowie Stable Diffusion in verschiedene Anwendungen zu integrieren.

Stable Diffusion: Schlüssel Features

Erstellen Sie detaillierte und beeindruckende Bilder aus Textbeiträgen mit mehreren Themen

Greifen Sie auf das Open-Source-Modell und die API zu, um benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen vorzunehmen

Nutzung für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke unter einer freizügigen Lizenz

Treten Sie einer Gemeinschaft von KI-Forschern und -Entwicklern bei, um kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen

Stabile Diffusion mit Limits

Die Lizenzierung erfolgt in der Regel im Rahmen des Selbsthostings

Erfordert umfangreiches technisches Fachwissen bei der Implementierung und benutzerdefinierten Anpassung des Modells

Stabile Diffusion-Preisgestaltung

Community : Free

Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

Stabile Diffusion Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Schauen wir uns an, warum dieser G2-Benutzer Stable Diffusion für effektiv hält:

Ich habe vor kurzem Stable Diffusion 3 verwendet. Ich fand die Text-zu-Bild-Funktionen absolut erstklassig. Die Rechtschreibfähigkeiten und die Bildqualität sind einfach bemerkenswert.

Ich habe vor kurzem Stable Diffusion 3 verwendet. Ich fand die Text-zu-Bild-Funktionen absolut erstklassig. Die Rechtschreibfähigkeiten und die Bildqualität sind einfach bemerkenswert.

8. Leonardo KI (am besten für die Erstellung hochwertiger Spielelemente geeignet)

Leonardo ist ein KI-Bildgenerator, der sich durch die Erstellung von Produktfotos, Architekturvisualisierungen, 3D-Designs, Konzeptkunstillustrationen, Grafiken, Designs von Zeichen und Spielelementen auszeichnet.

Sie erhalten reichhaltige Kunst, Bilder und Videos, die Ihr Projekt bereichern, sei es Spieldesign, Unterhaltung, UX-Design oder digitale Kunst. Das Beste daran? Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen breiten Bereich an benutzerdefinierten Optionen, mit denen Sie Ihre Erstellung verfeinern können.

Schlüssel Features von Leonardo KI

Erstellen Sie hochwertige Designs für Zeichen, Texturen und Spielelemente

Bearbeiten Sie generierte Bilder mit KI-Canva, um hochwertige Assets zu erhalten

Integrieren Sie Texturen in 3D-Objekte, um das Erscheinungsbild von OBJ-Dateien zu verbessern

Treten Sie dem Server von Discord bei, um Teil einer lebendigen kreativen Gemeinschaft zu werden

Limits der KI von Leonardo

Bei hoher Auslastung kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen

Eher für die Erstellung von Spielelementen geeignet und möglicherweise nicht ideal für gelegentliche Benutzer und Hobbyisten

Leonardo KI-Preise

Free-Plan

Plan für Auszubildende : 10 $/Monat

Artisan Plan : 24 $/Monat

maestro Plan*: 48 $/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Leonardo KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 5/5 (20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Lassen Sie uns herausfinden, warum dieser G2-Benutzer Leonardo AI als bahnbrechend für KI-gesteuerte Kreativität ansieht:

Leonardo. Ai ist schnell bei der Erstellung hochwertiger digitaler Assets, Bilder und 3D-Modelle, die Ihren Workflow beschleunigen können. Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen sind flexibel, sodass Sie die KI-generierten Ergebnisse an Ihre Vorstellungen anpassen können.

Leonardo. Ai ist schnell bei der Erstellung hochwertiger digitaler Assets, Bilder und 3D-Modelle, die Ihren Workflow beschleunigen können. Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen sind flexibel, sodass Sie die KI-generierten Ergebnisse an Ihre Vorstellungen anpassen können.

9. DreamStudio (am besten für die benutzerfreundliche Bildgenerierung geeignet)

via DreamStudio

Suchen Sie nach Alternativen zu Bing Image Creator? Probieren Sie DreamStudio von Stability AI aus. Im Gegensatz zu Stable Diffusion, das Open Source ist, ist DreamStudio jedoch eine benutzerfreundlichere Alternative, die für jeden zugänglich ist.

Die benutzerfreundliche Oberfläche akzeptiert einen Text und einige Einstellungen, um das gewünschte Bild zu erstellen. Außerdem zeichnet sich DreamStudio durch die Erstellung verschiedener künstlerischer Stile aus, von fotorealistisch bis abstrakt, und ist somit vielseitig für verschiedene kreative Projekte einsetzbar.

Schlüssel Features von DreamStudio

Funktioniert mit Stable Diffusion v2. 1

Wählen Sie aus 16 voreingestellten realistischen Bildstilen für eine präzise Bilderzeugung

Bearbeitung generierter Bilder mithilfe von Text

Limits von DreamStudio

Es fehlt die granulare Kontrolle, die Stable Diffusion bietet

Es wird ein Abonnement mit Bezahlung pro Bild angeboten und die Preisgestaltung ist ziemlich komplex

DreamStudio-Preise

Kostenlos : 100 Guthaben (500 Bilder bei Standard Einstellungen)

Token: 10 $ pro 1000 Guthaben

Bewertungen und Rezensionen zu DreamStudio

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Sehen Sie sich an, was dieser G2-Benutzer über DreamStudio zu sagen hat:

Dreamstudio bietet eine einfache Möglichkeit, Texte einzugeben und die genauesten Bilder zu generieren. Die Ausgabe erfolgt schnell. Die Implementierung und Integration des Tools ist im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern sehr einfach.

Dreamstudio bietet eine einfache Möglichkeit, Texte einzugeben und die genauesten Bilder zu generieren. Die Ausgabe erfolgt schnell. Die Implementierung und Integration des Tools ist im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten viel einfacher.

10. Ideogram (am besten geeignet, um lesbaren Text in Bildern zu generieren)

via Ideogram

Ähnlich wie einige beliebte Alternativen zu Bing Image Creator generiert auch Ideaogram hochwertige visuelle Inhalte aus Texten und setzt dabei auf Kreativität und Innovation.

Dieser KI-Bildgenerator eignet sich ideal für Poster, Logos, Infografiken und Social-Media-Anzeigen und legt ebenso viel Wert auf Text wie auf Design. Die Mischung aus auffälligen Bildern und klarem, lesbarem Text lässt Ihre Inhalte hervorstechen und bleibt in Erinnerung.

Schlüssel Features des Ideogramms

Erstellen Sie Bilder mit einem starken Fokus auf Textfragen

Verwenden Sie das Feature "Kacheln", um sich wiederholende Muster auf dem Bild zu erstellen

Verbessern und optimieren Sie Ihre Bilder mit einer höheren 2k-Auflösung

Sparen Sie Zeit und Aufwand mit der Stapelverarbeitung, um Bilder in großen Mengen zu erstellen, indem Sie eine Tabelle mit Eingabeaufforderungen hochladen

Ideogram-Limits

Die textbasierte Bildgenerierung hat bei rein visuellen Designs ihre Limits

Die Darstellung von Text kann manchmal ungenau sein

Ideogram-Preise

Free

Basic : 8 $/Monat

Plus : 20 $/Monat

Pro: 60 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Ideogram

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Das menschliche Gehirn kann sich Bilder besser merken als Text – sowohl sofort als auch nach einer dreitägigen Pause!

11. Canva (am besten für umfassende Designlösungen mit KI-Integration geeignet)

via Canva

Canva ist eine beliebte Grafikdesign-Plattform, die auch einen KI-gestützten Bildgenerator anbietet. Damit können Benutzer beeindruckende Bilder erstellen und diese ganz einfach bearbeiten.

Außerdem erhalten Sie Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, Grafiken und Schriftarten, mit denen Sie je nach Ihren Anforderungen verschiedene Designs erstellen und bearbeiten können, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

schlüssel Features von Canva*

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen für Grafikdesign aus, um das perfekte visuelle Element zu erstellen

Erstellen und bearbeiten Sie Designs in einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Mitgliedern des Teams an Projekten zusammen

Exportieren Sie fertige Designs in verschiedenen Formaten, die für Web und Druck geeignet sind

Limits von Canva

Bilder, die von KI generiert werden, sind nicht so einzigartig wie benutzerdefinierte Designs

Die begrenzte Kontrolle über Designelemente schränkt die kreative Flexibilität bei der Erstellung komplexer und abstrakter Konzepte ein

Canva-Preise

Canva Free

Canva Pro : 15 $/Monat

Canva Teams : 10 $/Monat pro Benutzer

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Canva*

G2 : 4, 7/5 (4.410+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (12.380+ Bewertungen)

Sehen Sie sich an, was dieser G2-Benutzer über Canva sagt:

Vor kurzem habe ich mich für Canva Pro entschieden, das für meine Projekte äußerst nützlich war. Noch bessere Designs und Vorlagen für die Arbeit. Die professionellen Bilder sind genau das, wonach ich gesucht habe. Das neu hinzugefügte Feature "KI-Magie" ist erstaunlich.

Vor Kurzem habe ich mich für Canva Pro entschieden, das für meine Projekte äußerst nützlich war. Noch bessere Designs und Vorlagen für die Arbeit. Die professionellen Bilder sind genau das, wonach ich gesucht habe. Das neu hinzugefügte Feature für KI-Magie ist erstaunlich.

12. NightCafe (am besten für die Erstellung von KI-Kunst durch die Community geeignet)

via NightCafe

Abgerundet werden die Alternativen zu Bing Image Creator durch NightCafe. Dieses Tool zur KI-Bilderzeugung konzentriert sich darauf, das Engagement der Community mit Kreativität zu verbinden.

Benutzer können KI-generierte Bilder mithilfe von Community-gesteuerter Kunst erstellen, freigeben und erkunden. Außerdem hilft NightCafe Benutzern, Bild-Ideenboards aus Eingabeaufforderungen zu erstellen, sodass sie ihre Kreationen präsentieren können.

NightCafe Schlüssel Features

Erstellen Sie Bilder aus textbasierten Eingabeaufforderungen mithilfe fortschrittlicher KI-Tools

Nehmen Sie an Community-Herausforderungen teil, um Ihre Kunst zu präsentieren und zu verbessern

Lassen Sie sich von einer Galerie mit von Benutzern erstellten KI-Kunstwerken inspirieren

Tauschen Sie sich mit einer lebendigen Community von Erstellern über Kommentare und Diskussionen aus

NightCafe Limits

Die Qualität und der Kunststil variieren je nach Eingabeaufforderung

Ein auf die Gemeinschaft ausgerichteter Ansatz zur Erstellung digitaler Kunstwerke ist möglicherweise nicht für diejenigen geeignet, die eine einsame Erfahrung suchen

NightCafe-Preise

KI für Anfänger: 5,99 $/Monat

KI-Hobbyist: 9,99 $/Monat

KI-Enthusiast: 19,99 $/Monat

KI-Künstler: 49,99 $/Monat

NightCafe-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (70+ Bewertungen)

Schauen wir uns an, was dieser G2-Benutzer über NightCafe zu sagen hat:

Ein bemerkenswerter Aspekt ist die Verfügbarkeit kostenloser Eingabeaufforderungen, die es Benutzern ermöglichen, den KI-Bildgenerator eingehend zu erkunden. Im Gegensatz zu vielen Premium-KI-Generatoren, die nur begrenzte Testversionen anbieten, bietet NightCafe die Möglichkeit, das tool gründlich zu testen, bevor man sich committet.

Ein bemerkenswerter Aspekt ist die Verfügbarkeit kostenloser Eingabeaufforderungen, die es Benutzern ermöglichen, den KI-Bildgenerator eingehend zu erkunden. Im Gegensatz zu vielen Premium-KI-Generatoren, die nur begrenzte Testversionen anbieten, bietet NightCafe die Möglichkeit, das tool gründlich zu testen, bevor man sich committet.

Besondere Erwähnungen Photosonic : Lässt sich in WriteSonic integrieren, um die Erstellung von Texten zu Bildern zu vereinfachen

PhotoDirector : Verwendet leistungsstarke KI-Modelle, um Ihre Bildbestände zu optimieren

Imggen AI: Generiert Bilder ohne Wasserzeichen aus textbasierten Eingabeaufforderungen

Erwecken Sie Ihre Fantasie mit ClickUp zum Leben

Ob Sie auf der Suche nach atemberaubendem Realismus, künstlerischem Flair oder personalisiertem Design von Zeichen sind, diese Alternativen zu Bing Image Creator bieten unendliche Möglichkeiten. Von hochwertiger KI bis hin zu ausgefallenen Stilen finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Projekt.

Wenn Sie jedoch nach einer umfassenderen Lösung suchen, bei der die Nutzung des Tools nicht auf die KI-Bilderzeugung beschränkt ist, ist ClickUp die bessere Alternative.

Auch wenn es keine KI-Bilder selbst generiert, verfügt es über KI-Tools, die den kreativen Prozess optimieren, die Zusammenarbeit erleichtern und das visuelle Brainstorming verbessern.

Probieren Sie ClickUp aus, um Ihren kreativen Workflow und Ihre Produktivität zu verbessern. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und legen Sie los!