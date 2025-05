über 30 Stable-Diffusion-Aufforderungen zur Erstellung atemberaubender visueller Effekte

An manchen Tagen fließt die Kreativität mühelos. An anderen Tagen? Steht man vor einer leeren Leinwand und wartet darauf, dass die Inspiration zuschlägt, bis die Frustration überhandnimmt.

Hier kann ein wenig Hilfe von KI den entscheidenden Unterschied machen.

Stable Diffusion ist eines dieser Tools, mit dem Sie Ihre Ideen in atemberaubende visuelle Darstellungen verwandeln können, egal ob Sie Künstler, Designer oder einfach nur jemand sind, der gerne mit KI-generierter Kunst experimentiert.

Aber wie bei jedem tool kommt es darauf an, wie gut es sich für die Gestaltung von KI-generierten Bildern einsetzen lässt. Die richtigen Eingabeaufforderungen sind es, die den Unterschied zwischen einem vagen Konzept und einem Meisterwerk ausmachen.

Ob Sie Konzeptkunst oder hyperrealistische Porträts erstellen, diese über 30 Eingabeaufforderungen helfen Ihnen, Ihre Vision zum Leben zu erwecken. 🎨

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Stable Diffusion ist ein Deep-Learning-Text-zu-Bild-Modell, das mithilfe verschiedener Techniken detaillierte Bilder aus Textbeschreibungen generiert

Das Beherrschen von Eingabeaufforderungen ist entscheidend, um Vorurteile in Schach zu halten, die Vision der KI zu steuern, Kreativität freizusetzen, Ergebnisse zu personalisieren, die Arbeit zu optimieren und zu experimentieren

Stable Diffusion verstehen

Stable Diffusion ist ein Deep-Learning-Text-zu-Bild-Modell, das mithilfe verschiedener Methoden der künstlichen Intelligenz Bilder aus Textbeschreibungen generiert.

via Stable Diffusion

Es wurde 2022 veröffentlicht und ist ein generatives KI-Modell für textgesteuertes Inpainting, Outpainting und Bild-zu-Bild-Übersetzung. Im Kern wird es von einem latenten Diffusionsmodell (LDM) angetrieben, das Textaufforderungen in detaillierte visuelle Darstellungen umwandelt.

Schlüssel-Features von Stable Diffusion Visual Autoencoder (VAE): Hierbei werden Bilder in ein vereinfachtes Format komprimiert, wobei ihre wesentlichen Details erfasst werden. Bei der Erstellung von Kunstwerken werden Bilder aus diesen komprimierten Daten rekonstruiert

U-Net-Decoder: Hier findet die Rauschunterdrückung statt. Es nimmt eine verrauschte Version eines Bildes und verfeinert es allmählich zu einem klaren, hochwertigen Bild

Text-Encoder: Stable Diffusion verwendet einen CLIP ViT-L/14 Text-Encoder, um Eingabeaufforderungen zu interpretieren und sicherzustellen, dass die KI versteht, wonach Sie fragen

🔍 Wussten Sie schon? Der Name "Stable Diffusion" wurde für das KI-Modell gewählt, das von Stability AI, einem britischen Unternehmen für künstliche Intelligenz, entwickelt wurde. Der Begriff "Diffusion" im Namen bezieht sich auf die in seiner Architektur verwendeten Diffusionsmodelle, während der Begriff "Stable" den Namen des Unternehmens widerspiegelt.

Warum ist das Beherrschen von Eingabeaufforderungen so wichtig?

Man würde einem Künstler nicht sagen, er solle "einfach ein tolles Logo zeichnen" und ein Meisterwerk erwarten. Dasselbe gilt für KI-generierte Kunst. Ohne klare Anweisungen könnte am Ende etwas völlig anderes herauskommen, als man sich vorgestellt hat.

Je besser Ihre Eingabeaufforderung ist, desto mehr Kontrolle haben Sie über das endgültige Bild. Hier sind einige Gründe, warum es wichtig ist, die besten Eingabeaufforderungen für die stabile Diffusion zu beherrschen. ⚒️

Voreingenommenheit in Schach halten: Genaue Eingabeaufforderungen können dazu beitragen, die KI zu ausgewogeneren und faireren Ergebnissen zu lenken und unbeabsichtigte Voreingenommenheit in ihren Ergebnissen zu reduzieren ⚖️

Bessere Details: Spezifische Eingabeaufforderungen helfen der KI, Texturen, Reflexionen und feine Details zu erzeugen, die Bilder lebensecht oder künstlerisch verfeinert aussehen lassen 🎨

Bessere Kreativität: Die richtigen Aufforderungen können Ihnen dabei helfen, neue Stile zu erkunden, frische Ideen zu generieren, Grafikdesign-Trends zu erforschen und künstlerische Grenzen zu erweitern 🖌️

Konsistente Reproduzierbarkeit: Für Branding, Marketing oder Storytelling sorgen konsistente Prompt-Strukturen für kohärente und wiedererkennbare visuelle Stile 🗂️

🧠 Fun Fact: Die Geschichte der KI-Kunst reicht bis ins Jahr 1973 zurück! Der amerikanische Informatiker Harold Cohen schuf das erste KI-Gemälde mit AARON, indem er es mit einer Reihe von Regeln zur Erzeugung von Kunst programmierte, wie z. B. "male eine blaue Linie"

Beispiele für Stable-Diffusion-Aufforderungen

Haben Sie schon einmal eine Eingabeaufforderung eingegeben, auf "Generieren" geklickt und etwas völlig Unpassendes erhalten? Ein Wort zu vage und Sie erhalten ein zufälliges Durcheinander. Zu viele Details und es könnte die Essenz Ihrer Idee verfehlen. Der Trick besteht darin, zu wissen, wie man Spezifität und Kreativität* in Einklang bringt.

Hier sind einige KI-Kunst-Aufforderungen, die Sie anleiten, damit Sie weniger Zeit mit Optimierungen und mehr Zeit mit dem Schaffen verbringen können 💁

Porträts

1. "Ein hyperrealistisches Porträt einer [Person] [Geschlecht] mit [Hautfarbe] und [Frisur], aufgenommen in Rembrandt-Beleuchtung mit filmischer Schärfentiefe, mit einem 50-mm-Objektiv, Blende f/1,8"

2. "Ein Aquarellbild einer [Rolle einer Person, z. B. "mittelalterlicher Ritter"] in sanften Pastelltönen, das sich auf zarte Pinselstriche und geschichtete Waschungen für Tiefe und Textur konzentriert"

3. "Ein Low-Poly-3D-Rendering eines [Zeichens] unter Verwendung von triangulierter Schattierung und Umgebungsverdeckung, das an die Ästhetik früher PlayStation-Spiele erinnert."

via Stable Diffusion

Landschaften

4. "Eine fotorealistische Ansicht einer [Landschaft] aus der Perspektive einer Drohne mit Features wie der goldenen Stunde, sanftem Nebel und volumetrischem Nebel für atmosphärische Tiefe"

5. "Eine Kohlezeichnung einer Landschaft [einer Jahreszeit] unter Verwendung von Schraffur- und Schattierungstechniken für dramatische Kontraste und einen Vintage-Ätzeffekt"

6. "Ein digitales Matte Painting einer [fantastischen Einstellung] unter Verwendung einer mehrschichtigen atmosphärischen Perspektive, Untergrundstreuung für eine natürliche Lichtstreuung und mit Blender gerenderte volumetrische Clouds"

via Stable Diffusion

🔍 Wussten Sie schon? Die globale Größe des Marktes für KI-Bildgeneratoren wurde 2022 auf 257,157 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich auf 917,448 Millionen US-Dollar anwachsen. Er weist eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 17,4 % auf.

Fantasy

7. "Ein dunkles Fantasy-Konzept eines [Kreaturentyps], der aus den Schatten der Randbeleuchtung auftaucht, mit ZBrush-Modellierungstechniken entworfen und im Lumen-Beleuchtungssystem von Unreal Engine 5 gerendert"

8. "Eine Tuschezeichnung eines magischen Waldes im Stil eines Märchenbuchs, die mit Punktier- und Schraffurtechniken erstellt und mit handgemalten Gouache-Texturen koloriert wurde, um einen organischen Look zu erzielen."

9. "Ein lebendiges digitales Gemälde eines verzauberten Schlosses, das RGB-Split-Glitch-Effekte, chromatische Aberration und holographische Reflexionen für eine surreale Fantasy-Ästhetik nutzt"

via Stable Diffusion

Science-Fiction

10. "Eine nächtliche Cyberpunk-Stadtlandschaft, die mit dem Neonlicht von emittierenden Oberflächen, Raytracing-Reflexionen und Tiefenschärfe-Unschärfe beleuchtet wird, um einen immersiven filmischen Look zu erzeugen"

11. "Ein futuristisches Raumschiff-Interieur, das brutalistische Designprinzipien verwendet, mit PBR-Metalltexturen (Physically Based Rendering) detailliert und durch biolumineszierende LED-Panels beleuchtet wird"

12. "Ein 3D-Modell eines humanoiden Roboters mit harter Oberfläche, ausgestattet mit inverser Kinematik, texturiert mit unterirdischer Streuung für realistische Haut-Metall-Hybridoberflächen"

via Stable Diffusion

Abstrakt

13. "Eine generative Kunstkomposition mit fraktaler Geometrie, Voronoi-Mustern, zufälligem Perlin-Rauschen und gradientenbasierter Kantenerkennung"

14. "Eine Erstellung im Glitch-Art-Stil, bei der die Farben absichtlich verschoben werden und Algorithmen zur Pixelsortierung das Formular verzerren, wodurch eine unheimliche, verzerrte Ästhetik entsteht"

15. "Ein psychedelisches Kunstwerk mit kaleidoskopischem Spiegeleffekt, das eine Simulation der Fluiddynamik, Partikelstreuung und kontrastverstärkte Farben enthält"

via Stable Diffusion

💡 Profi-Tipp: Strukturieren Sie Ihre Eingabeaufforderungen von allgemein bis spezifisch – beginnen Sie mit dem allgemeinen Stil (generativ/glitch/psychedelisch), bevor Sie technische Details wie Voronoi-Muster oder Partikelsysteme hinzufügen.

Stillleben

16. "Ein barock inspiriertes Ölgemälde eines [Objektsatzes], arrangiert in einem Chiaroscuro-Beleuchtungs-Setup, mit dicken pastosen Texturen, die auf Schlüsselbereiche mit Highlights aufgetragen werden"

17. "Ein modernes, minimalistisches 3D-Rendering eines [alltäglichen Objekts], das PBR-Weichschatten, globale Beleuchtungsreflexionen und eine neutrale Palette an Farben betont"

18. "Ein surrealistisches Stillleben mit [Objekten], das schwebende Schwerelosigkeitssimulationen und digitale Matte-Painting-Techniken für ätherischen Realismus verwendet"

Architektur

19. "Eine futuristische Skyline einer Metropole mit parametrischen architektonischen Strukturen, beleuchtet durch globale Oberlicht-Okklusion, gerendert in Octane Render für filmischen Realismus"

20. "Eine handgezeichnete Bleistiftskizze einer gotischen Kathedrale, die eine Ein-Punkt-Perspektivkonstruktion, architektonische Details und eine starke Kontrastschattierung für einen dramatischen Effekt verwendet"

21. "Ein Low-Poly-Architektur-Rendering eines modernen gläsernen Wolkenkratzers unter Verwendung von Raytracing-Reflexionen, Ambient Occlusion Shading und tiefenbasierter Nebelsimulation"

Konzeptkunst

22. "Ein Steampunk-Fahrzeugkonzept, illustriert mit mechanischen Kitbasher-Komponenten, gerendert in Blenderns Eevee-Engine für schnelle Echtzeit-Reflexionen und Schatten"

23. "Eine postapokalyptische Ödland-Szene, die mit geschichteten Grunge-Texturen, verwitterten Metalloberflächen und einer Trümmerphysik-Simulation für Realismus gestaltet wurde"

24. "Ein Zeichenblatt im RPG-Stil von oben nach unten, das vollständig manipulierte Animationen, handgemalte Texturen und ein Setup für proprietäre Rechte (PBR) zeigt"

Surrealismus

25. "Ein surrealistisches Porträt einer [Person], bei dem sich ihre Features in geometrische Low-Poly-Dekonstruktion auflösen, beleuchtet von weichen, ätzenden Reflexionen"

26. "Eine von schmelzender Architektur inspirierte Landschaft, die KI-gesteuertes Textur-Morphing, Wärmeverzerrungs-Shader und volumetrische Verschiebungskartierung verwendet"

27. "Eine Traumlandschaftskomposition, in der die Schwerkraft umgekehrt ist, mit schwebenden Inseln, aus denen Wasser in den Himmel strömt, gerendert mit Houdini-Fluid-Simulation"

Retro- und Vintage-Ästhetik

28. "Eine Skyline einer Vaporwave-Stadt aus den 1980er-Jahren, gestaltet mit Neon-Gitterlinien, chromatischer Aberration und VHS-Scanline-Effekten, mit einem [Retro-Objekt] im Vordergrund"

29. "Ein Art-Deco-Reiseposter aus den 1920er Jahren mit einem stilisierten [Wahrzeichen] mit kräftigen geometrischen Formen, metallischen Goldakzenten und kontrastreichen Farben in Block-Optik"

30. "Ein 50er-Jahre-Diner-Interieur, aufgenommen in Kodachrome-Farben, mit weichen Halbtontexturen, warmer Glühlampenbeleuchtung und Vintage-Möbeldesigns"

Optische Täuschungen und verblüffende visuelle Effekte

31. "Eine architektonische Darstellung einer Penrose-Treppe, konstruiert mit unmöglicher Geometrie im Escher-Stil, nahtlosen paradoxen Übergängen und hyperrealistischer Textur-Zuordnung"

32. "Ein kaleidoskopisches Fraktalkunstwerk, das mithilfe von Mandelbrot-Mengen-Gleichungen, sich wiederholender Spiegelsymmetrie und intensiven Farbverlaufsverschiebungen erzeugt wurde"

33. "Eine schwebende Illusion mit [Objekt, z. B. "Schneeflocken"], manipuliert durch realistische Physiksimulation, präzise weiche Schatten und erzwungene perspektivische Komposition"

via Stable Diffusion

Food Art und kulinarische Visualisierung

34. "Eine hyperdetaillierte Makroaufnahme eines [Gerichts], aufgenommen mit weichem, diffusem Licht, Kondensationsdetails und geringer Schärfentiefe zur Verbesserung der Textur"

35. "Eine handgemalte, illustrierte Seite aus einem Rezeptbuch, die [Gericht] zeigt, mit Tusche- und Aquarellskizzen, gealterten Papierstrukturen und warmen, rustikalen Farbtönen"

36. "Ein äußerst detailliertes, realistisches Gemälde eines Kochs, der elegant ein Gourmetgericht anrichtet. Der Koch hat ein perfektes Gesicht mit realistischen Schattierungen, das in einer mittleren Einstellung festgehalten wurde. Sanfte Beleuchtung hebt die reichhaltigen Texturen des Essens hervor, während dynamische Beleuchtung der Szene Tiefe und Wärme verleiht und das Gericht unwiderstehlich appetitlich aussehen lässt."

Erstellen Sie Ihre Stable-Diffusion-Prompts

Bei der Erstellung der richtigen Eingabeaufforderung geht es darum, effektiv mit dem KI-Tool zu kommunizieren. Hier ist, was wir meinen 👇

Schritt 1: Beginnen Sie mit einer klaren Vision

Bevor Sie mit der Eingabe beginnen, halten Sie kurz inne, um sich Ihr Ziel zu vergegenwärtigen. Je klarer Ihre Idee ist, desto einfacher ist es, eine starke Eingabeaufforderung zu strukturieren.

Beantworten Sie zunächst einmal diese Fragen: Was ist das Hauptthema des Bildes? (Eine Person, ein Objekt, eine detaillierte Szene?)

Welchem künstlerischen Stil sollte das Bild folgen? (Malerei, digitale Kunst, 3D-Rendering, scharfe Filmaufnahme?)

Welche Stimmung und Atmosphäre möchten Sie vermitteln? (Düster und schwermütig, warm und einladend, unheimlich und surreal?)

Welche Farben passen am besten zu Ihrer Vision? (Leuchtende Neonfarben, monochrome Farben, Pastelltöne?)

Schritt 2: Legen Sie den Kunststil fest

Verschiedene Kunststile verleihen Ihrem Bild ein unverwechselbares Zeichen.

Stellen Sie also sicher, dass Sie angeben, was Sie wollen. Erwähnen Sie zum Beispiel Folgendes: Medium: Handelt es sich um ein digitales Gemälde, eine Skizze oder ein 3D-Rendering? Ein hyperrealistisches Rendering, eine cartoonartige Skizze oder ein Vintage-Ölgemälde?

Genre: Zu realistisch, impressionistisch oder abstrakt? Eine Sci-Fi-Cyberpunk-Stadtlandschaft, eine verträumte Aquarelllandschaft oder eine düstere Fantasy-Illustration?

Einflüsse: Gibt es bestimmte Künstler oder Bewegungen, von denen Sie sich inspirieren lassen?

Wenn Sie unsicher sind, experimentieren Sie, indem Sie verschiedene Stile hinzufügen und beobachten, wie die KI sie interpretiert.

Schritt 3: Beschreibe das Motiv, lege die Komposition und die Einstellungen der Kamera fest

Beschreiben Sie das Motiv so genau wie möglich. Details wie Posen, Accessoires, Hintergrundelemente und Texturen machen einen großen Unterschied.

📌 Beispiel: Anstatt zu sagen: "ein Hund in einem Park", versuchen Sie es mit: "Ein Nahporträt eines flauschigen Golden Retrievers, der in einem sonnendurchfluteten Park sitzt, die Zunge herausstreckt, ein rotes Halstuch trägt, umgeben von Herbstlaub, aufgenommen mit geringer Schärfentiefe."

Das Ergebnis, das wir für Eingabeaufforderung 1 erhalten haben 👇

Das Ergebnis, das wir für Eingabeaufforderung 2 erhalten haben 👇

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied. Und um so präzise Bilder zu erhalten, vergessen Sie nicht, Kompositionsdetails wie z. B.

Perspektive: Ansicht aus der ersten Person, Luftaufnahme, Weitwinkel, Nahaufnahme-Porträt

Beleuchtung: Weich und diffus, Neonlicht, Studiobeleuchtung, goldene Stunde, dramatisches Hell-Dunkel

Rahmung: Zentrierte Komposition, Drittelregel, filmische Rahmung

Schritt 3: Verwenden Sie Blaupausen für Eingabeaufforderungen

Die von Ihnen eingegebene Eingabe erzeugt nur dann ein präzises Bild, wenn Sie einem bestimmten Entwurf folgen. Hier ist eine Struktur, an die Sie sich halten sollten 👇

[Motiv] + [Aktion/Pose] + [Umgebung] + [Kunststil] + [Beleuchtung/Farbe]

Denken Sie daran, dass KI-generierte Kunst nicht immer beim ersten Versuch perfekt ist. Testen Sie Variationen, optimieren Sie Beschreibungen, fügen Sie negative Eingabeaufforderungen hinzu und verfeinern Sie sie, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Und wenn Sie nicht jedes Mal von Grund auf neue Eingabeaufforderungen erstellen möchten, speichern und verwenden Sie Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren und gleichzeitig die Qualität zu erhalten.

Anstatt sich mit dem Schreiben der "perfekten" Eingabeaufforderung herumzuschlagen, sollten Designer fortschrittliche KI-Tools verwenden, die ihnen beim Schreiben einer Eingabeaufforderung helfen, insbesondere wenn sie keine Experten für Eingabeaufforderungsentwicklung sind.

So funktioniert es:

📝 Sie bitten die KI um eine Eingabeaufforderung:"Können Sie eine detaillierte KI-Bildaufforderung für eine filmische Aufnahme einer Gruppe von Fachleuten generieren, die während eines Meetings mit einem Client eine Diskussion führen, wobei die Skyline von New York City im Hintergrund sichtbar ist?"

🎯 KI generiert eine strukturierte Eingabeaufforderung: "Erstellen Sie ein filmisches Bild, das eine Gruppe von Fachleuten zeigt, die während eines Meetings mit einem Kunden in eine lebhafte Diskussion verwickelt sind. Die Einstellung ist ein moderner, eleganter Konferenzraum mit großen Glasfenstern. Die Skyline von New York City ist im Hintergrund gut sichtbar und zeigt ikonische Wolkenkratzer wie das Empire State Building und das One World Trade Center. Der Raum ist mit natürlichem Licht gefüllt, das weiche Schatten und Reflexionen auf den polierten Holztisch wirft. "

Verwenden Sie ClickUp Brain, um benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen zu erstellen und zu verfeinern

Anstatt Ihre Eingabeaufforderung manuell zu verfeinern, kopieren Sie jetzt einfach diese von der KI generierte Version, um in Sekundenschnelle ein hochwertiges, benutzerdefiniertes Bild zu erhalten.

Die Designwelt verändert sich schnell. Was früher stundenlanges Brainstorming, Skizzieren und Verfeinern erforderte, geschieht heute mit KI-gestützten Tools in wenigen Minuten.

Und ein Name, der alle Limits gesprengt und das Kreativitätsmanagement zum Kinderspiel gemacht hat, ist ClickUp.

Es ist die Alles-in-einer-App für die Arbeit, die alles, was man sich vorstellen kann, auf einer Plattform vereint und das gesamte Team (und darüber hinaus) zusammenhält.

ClickUp-Lösung für Projektmanagement

Wenn Sie noch tiefer einsteigen möchten, bietet die ClickUp-Lösung für das Projektmanagement im Designbereich Teams jeder Größe eine übersichtliche Ansicht von Zeitleisten, Teamaufgaben und Fortschritten an einem Ort. Ist das nicht cool?

Optimieren Sie die Zusammenarbeit, verwalten Sie Projekte und führen Sie kreative Arbeiten in Ihrem gesamten Portfolio mit der Design-Lösung von ClickUp aus

ClickUp Brain

Noch cooler ist ClickUp Brain, das als Ihr persönlicher KI-Assistent fungiert und das Projektmanagement, die Erstellung von Inhalten, die KI-Bildgenerierung und die Zusammenarbeit vereinfacht.

Erstellen Sie neue Inhalte oder verbessern Sie vorhandene Inhalte mit ClickUp Brain

Kurz gesagt, Brain 👇 Vorschläge für Designkonzepte und Moodboard-Ideen zur Überwindung kreativer Blocks

Extrahiert Schlüsselpunkte aus Design-Briefs, E-Mails von Clients und Feedback

Hebt Schlüsselanforderungen wie Farben, Typografie und Layout hervor

Fasst die Notizen aus Meetings in umsetzbare Aufgaben zusammen

Analysiert den Workload des Teams, um Burnout zu verhindern und Aufgaben auszugleichen

Erstellt in Echtzeit Berichte über den Fortschritt des Designs für die Beteiligten

Whiteboards von ClickUp

In Kombination mit ClickUp-Whiteboards wird es noch leistungsfähiger. Auf Whiteboards werden Ideen geboren und weiterentwickelt. Sie bieten Design-Teams einen visuellen Arbeitsbereich, in dem Brainstormings, Feedback und kreative Anregungen zum Leben erweckt werden.

Und eines der coolsten Features? KI-gestützte Bilderzeugung. Anstatt Zeit damit zu verbringen, Konzepte von Grund auf neu zu entwerfen, geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein und die KI erweckt Ihre Vision zum Leben – sofort.

Erstellen Sie hochwertige Bilder, um Ideen in ClickUp Whiteboards einen visuellen Kontext zu geben

Möchten Sie verschiedene Stile oder Kompositionen ausprobieren? Kein Problem. Sie können in Sekundenschnelle mehrere Variationen erstellen und so den Brainstorming- und Iterationsprozess beschleunigen.

💡Profi-Tipp: Strukturieren Sie Ihre Design-Briefings in klare Abschnitte (Ziele, Anforderungen, Inspiration), damit die KI Informationen genauer extrahieren und bessere Empfehlungen generieren kann.

ClickUp Dokumente

Aber was passiert mit Ideen, wenn sie vollständig formuliert sind? Wenn Whiteboards Ideen in Form bringen, sind ClickUp Dokumente der Ort, an dem diese Ideen organisiert werden.

Verbinden Sie Ihren Design-Workflow nahtlos mit ClickUp Docs mit Dokumenten

Es handelt sich um einen interaktiven Workspace, in dem Teams kreative Technik-Briefs entwerfen, Markenrichtlinien speichern und Design-Playbooks mit Bildern, eingebetteten Links und Checklisten erstellen können. Das Beste daran? Sie können Brain sogar bitten, Pläne oder Richtlinien für Projekte zu erstellen, um sich die Mühe zu sparen!

Bitten Sie ClickUp Brain, Richtlinien für Projekte, Pläne und mehr zu erstellen

Noch besser: Sie können Teamkollegen @erwähnen, um Feedback zu erhalten, Elemente direkt aus dem Dokument zuweisen und alles an einem Ort aufbewahren, anstatt sich auf mehrere Lösungen verlassen zu müssen.

Und dank der Bearbeitung in Echtzeit und Inline-Kommentaren gibt es kein Hin und Her mehr in E-Mails!

Bei jeder neuen Produkteinführung oder Aktion reicht unser Grafikdesign-Team die Entwürfe über ClickUp ein, und statt E-Mails hin- und herzuschicken und Meetings abzuhalten, kann ich meine Kommentare direkt in das Dokument eingeben, was den gesamten Prozess effizienter und effektiver macht. Ich würde sagen, dass ich durch das Kommentar-Feature und ClickUp locker 50 % meiner Zeit spare.

Bei jeder neuen Produkteinführung oder Aktion reicht unser Team für Grafikdesign die Entwürfe über ClickUp ein. Anstatt E-Mails hin und her zu schicken und Meetings abzuhalten, kann ich meine Kommentare direkt im Dokument hinterlassen, was den gesamten Prozess effizienter und effektiver macht. Ich würde sagen, dass ich durch das Feature für Kommentare und ClickUp locker 50 % meiner Zeit spare.

ClickUp Aufgaben

Schließlich ist ClickUp Aufgaben die Lösung, die Wissensarbeiter bisher vermisst haben.

Instanz: Wenn Sie an einer Umgestaltung Ihrer Social-Media-Präsenz arbeiten, können Sie ein Dokument erstellen, in dem die neue Farbpalette, Typografie und der visuelle Stil dargelegt werden. Nach der Genehmigung können Sie diese Abschnitte an derselben Stelle in umsetzbare ClickUp Aufgaben umwandeln – ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen!

Weisen Sie Teammitgliedern direkt aus Dokumenten mit ClickUp Aufgaben Elemente zu

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Erkenntnisse über das Geschäft im digitalen Rauschen unter. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Erhalten Sie mit ClickUp einen stabilen Workflow für Ihr Design

Mit der richtigen Eingabeaufforderung für Stable Diffusion kann eine einfache Idee in ein Meisterwerk verwandelt werden – sei es ein hyperrealistisches Porträt, eine surreale Traumlandschaft oder eine detaillierte Science-Fiction-Welt.

Aber Kreativität bedeutet nicht nur, Bilder zu erstellen, sondern auch, sie zu organisieren und zu verfeinern.

Das ist der Grund, warum sich Teams für ClickUp entscheiden. Mit ClickUp Brain können Sie atemberaubende Bilder erstellen und gleichzeitig den kreativen Prozess mit ClickUp Whiteboards, Dokumenten und Aufgaben visualisieren. Worauf warten Sie also noch?

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅