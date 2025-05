Die 8 besten KI-Tools für Peer-Reviews für präzises Feedback

Mit zunehmender Forschung stehen Redaktions- und Peer-Review-Systeme unter zunehmendem Druck, Schritt zu halten.

Während sie mehrere Verantwortlichkeiten unter einen Hut bringen müssen, investieren Peer-Reviewer viel Zeit in die Begutachtung von Manuskripten und wissenschaftlichen Publikationen. Traditionelle Begutachtungsmethoden können jedoch mit dem wachsenden Volumen kaum Schritt halten.

KI-Tools für Peer-Reviews können den Gutachtern Zeit sparen, indem sie Aufgaben wie die Manuskriptprüfung, die Identifizierung von Lücken und die Erkennung ethischer Probleme automatisieren. Als Ergebnis beschleunigen sie den gesamten Begutachtungsprozess und helfen bei der besseren Entscheidungsfindung.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz die Herangehensweise an den Peer-Review-Prozess revolutionieren kann.

Legen wir ohne weitere Umschweife los!

Die Rolle von KI im Peer-Review-Prozess

KI verändert das Peer-Review-Verfahren, indem sie die Effizienz, Geschwindigkeit und Transparenz erhöht. Sie bewältigt Schlüsselherausforderungen wie die Verfügbarkeit von Gutachtern, Voreingenommenheit und das steigende Manuskriptvolumen.

Zu den Schlüsselnutzen von KI bei der Begutachtung durch Fachkollegen gehören:

*effizienz und Geschwindigkeit: Verarbeitet umfangreiche Übermittlungen schnell und führt erste Prüfungen auf Relevanz und Konformität durch, wodurch die Bearbeitungszeiten verkürzt werden

Voreingenommenheit reduzieren: Bietet objektive Bewertungen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien und mindert unbewusste Vorurteile in Bezug auf Geschlecht, Zugehörigkeit oder Herkunft für fairere Bewertungen

Erkennung von Fehlverhalten: Identifiziert Plagiate, Datenfälschungen und Bildmanipulationen durch Mustererkennung und Datenbankvergleiche und schützt so vor Betrug bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen

*auswahl der Gutachter: Empfiehlt geeignete Gutachter auf der Grundlage von Fachwissen und Publikationshistorie und vereinfacht so den Auswahlprozess

*konsistenz und Gründlichkeit: Erstellt strukturierte Peer-Review-Berichte und wendet standardisierte Kriterien einheitlich an, wodurch Subjektivität minimiert wird.

*qualitätsbewertung: Analysiert den Inhalt des Manuskripts, vergleicht ihn mit vorhandener Literatur und weist auf mögliche Mängel in der Forschungsmethodik oder Datenanalyse hin, um die Qualität des Manuskripts zu verbessern

Die Wahl des richtigen KI-Peer-Review-Tools kann die Produktivität erheblich steigern und gleichzeitig die Qualität Ihres Review-Prozesses erhalten. Mit diesen Features im Hinterkopf finden Sie ein Tool, das die Dokumentenprüfung verbessert und menschliche Peer-Reviewer dabei unterstützt, genaue und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Genauigkeit des Feedbacks: Wählen Sie tools, die menschliche Expertise zuverlässig imitieren, indem sie Lücken, Schwächen und verbesserungswürdige Bereiche präzise identifizieren und so wissenschaftliche Genauigkeit gewährleisten

anpassbare Parameter für die Überprüfung:* Entscheiden Sie sich für tools, die flexible, auf die Anforderungen von Zeitschriften oder Institutionen zugeschnittene Überprüfungskriterien ermöglichen

*plattformintegration: Stellen Sie eine nahtlose Integration in Ihren Workflow für die Dokumentenverwaltung und Ihre Publikationssysteme sicher, um die Zeit für den Plattformwechsel zu minimieren

Hochwertige Trainingsdaten: Priorisieren Sie tools, die auf hochwertigen, umfassenden Datensätzen basieren, um differenzierte und kontextgenaue Einblicke zu erhalten

reduzierung der Ermüdung der Gutachter:* Automatisierung der Erstbegutachtung zur Entlastung der Gutachter, damit sich diese auf die abschließenden Bewertungen konzentrieren können

erkennung ethischer Probleme:* Auswahl von Tools, die in der Lage sind, ethische Probleme wie Interessenkonflikte, Forschungsverzerrungen oder Datenmanipulationen zu erkennen, die bei manuellen Überprüfungen möglicherweise übersehen werden

Diese Tools nutzen KI für die Produktivität, machen den Peer-Review-Prozess effizienter und tragen dazu bei, dass durchgehend hohe Kontrollstandards eingehalten werden.

Hier sind die acht besten KI-Tools für Peer-Reviews, mit denen Sie Peer-Reviews effizienter gestalten können:

1. ClickUp (am besten für die Verwaltung von Dokumenten und Überprüfungsprozessen geeignet)

Dokumente in ClickUp Docs organisieren und freigeben, um Ihre Workflows für die Überprüfung zu vereinfachen

ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit", die die Dokumentenprüfung durch Vorlagen, Automatisierung und KI vereinfacht.

Mit Features für Zusammenarbeit in Echtzeit und Automatisierung von Dokumenten macht ClickUp das Durchsuchen endloser Dateien oder stundenlange manuelle Überprüfung von Dokumenten überflüssig.

ClickUp Docs fungiert als zentraler hub, in dem alle Dokumente organisiert und zugänglich sind, sodass sie einfach freigegeben werden können. Sie können mühelos in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinzufügen, bearbeiten und Änderungen nachverfolgen.

Die Versionskontrolle von Dokumenten sorgt dafür, dass alles auf dem neuesten Stand und transparent bleibt, insbesondere für Teams in Rechtsabteilungen oder Projekte mit mehreren Beteiligten.

Sie können Ihren Überprüfungsprozess über ClickUp Aufgaben weiter beschleunigen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung", "Fertiggestellt" und "Abgelehnt" zusammen mit ClickUp Aufgaben Checklisten.

Diese Features helfen bei der Nachverfolgung des Fortschritts, stellen sicher, dass alle Aufgaben abgedeckt sind, und verbessern die Zusammenarbeit im Team. Klare Rollen, Zeitleisten und Verantwortlichkeiten sorgen dafür, dass jeder zur Rechenschaft gezogen werden kann, egal ob Sie Verträge prüfen oder Richtlinienaktualisierungen abschließen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu fehlenden Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob durch das Versenden von Folgefragen und Notizen oder die Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die ClickUp-Lösung für Aufgabenmanagement sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen zu generieren und Inhalte schnell zu erstellen oder zu bearbeiten

ClickUp Brain sorgt für noch mehr Effizienz. Es erstellt prägnante Zusammenfassungen, hebt Schlüsselpunkte hervor und erstellt automatisch Aufgaben. Grammatikkorrekturen und Satzverbesserungen machen Ihre Dokumente klarer und verständlicher.

Sie können auch spezifische Fragen zu Aufgaben oder Projekten stellen, um sofortige Antworten und detailliertes Feedback zu erhalten.

Vereinfachen Sie die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Status und Erinnerungen mit ClickUp Automatisierungen

Die Automatisierungen von ClickUp helfen Ihnen, Ihre Workflows weiter zu optimieren. Sie können benutzerdefinierte Regeln erstellen, um Aufgaben zuzuweisen, Status zu aktualisieren und Folgemaßnahmen zu automatisieren. Zum Beispiel wird eine Aufgabe automatisch erstellt, wenn ein Dokument hochgeladen wird, und die Prüfer erhalten Erinnerungen.

Die besten Features von ClickUp

Korrigieren Sie Probleme mit Rechtschreibung und Grammatik mit der integrierten Rechtschreib- und Grammatikprüfung

Beschleunigen Sie Aufgaben mit Vorlagen für das Verfassen von Inhalten und Vorlagen für Peer-Reviews, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind

Videos transkribieren und Notizen mühelos in mehrere Sprachen übersetzen

Verbinden Sie über 1.000 Apps, darunter Slack, Google Drive und Zoom, um Workflows zu vereinfachen, ohne zwischen Bildschirmen wechseln zu müssen

Bearbeitung und Schreiben von überall aus mit der mobilen App

Limits von ClickUp

Erstmalige Benutzer könnten sich von den umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungen überfordert fühlen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.300+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

Feedback von Cristina Willson, Direktorin für Inhalte bei Graphite:

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern wir haben uns auch dafür entschieden, dies in großem Umfang zu tun. Daher brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an unsere wachsende Zahl von Ergebnissen anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern wir haben uns auch dafür entschieden, dies in großem Umfang zu tun. Zu diesem Zweck benötigten wir eine robuste Plattform, die sich problemlos an unsere wachsende Nummer von zu erbringenden Leistungen anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

2. Grammarly (am besten für die Verbesserung der Grammatik und der Klarheit des Schreibstils)

via Grammarly

Grammarly wurde für alle entwickelt, von Pädagogen bis hin zu Marketingfachleuten, und verwandelt Ihre Inhalte in ausgefeilte, professionelle Arbeit. Mit Integrationen wie Google Docs ist Grammarly genau dort verfügbar, wo Sie es benötigen.

Sie können es als Web-App, Erweiterung für den Browser oder mobiles Tool verwenden, um Ihre Texte jederzeit zu verfeinern und zu verbessern. Noch besser: Greifen Sie über Ihren ClickUp-Workspace auf alle Features von Grammarly zu.

Die besten Features für die Grammatik

Schreiben Sie Sätze und Absätze mit dem KI-Assistenten neu, um eine präzisere und wirkungsvollere Kommunikation zu erzielen

Korrigieren Sie Tipp-, Grammatik- und Interpunktionsfehler für eine ausgefeilte Kommunikation

Passen Sie Ton und Stimmung an, um Ideen effektiver zu kommunizieren

Schaffen Sie eine einheitliche Markenstimme, indem Sie gemeinsame Schreibrichtlinien verwenden

Limits der Grammatik

Erfordert manuelle Überprüfung von Grammatikkorrekturen

Kann die Absicht des Benutzers falsch interpretieren, was gelegentlich zu ungenauen Vorschlägen führt

Grammarly-Preise

Free

Premium-Plan: 30 $ pro Monat

Business-Plan: 25 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zur Grammatik

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Grammarly sagen

Aus einer G2-Rezension:

Mein Lieblingsfeature bei Grammarly ist das Feature für den richtigen Ton. Sie können einen Ton zuweisen, der zu den Werten Ihres Unternehmens passt, und bevor Sie eine E-Mail senden, wird Ihnen mitgeteilt, ob Ihr Ton nicht zur Marke passt.

Mein Lieblingsfeature bei Grammarly ist das Feature für den richtigen Ton. Sie können einen Ton zuweisen, der zu den Werten Ihres Unternehmens passt, und bevor Sie eine E-Mail senden, wird Ihnen mitgeteilt, ob Ihr Ton nicht zur Marke passt.

3. Perplexity KI (am besten geeignet, um zuverlässige Datenquellen zu finden)

via Perplexity KI

Die richtigen Antworten zu finden, kann manchmal überwältigend sein, aber hier kommt Perplexity KI ins Spiel. Es kombiniert die Präzision eines Recherchetools mit der Leichtigkeit eines Gesprächsassistenten und liefert faktenbasierte Erkenntnisse, die durch glaubwürdige Quellen gestützt werden.

Im Gegensatz zu anderen Tools zur Erstellung von Inhalten mit KI, die sich hervorragend für kreatives Schreiben eignen, konzentriert sich Perplexity KI auf die Bereitstellung genauer, forschungsbasierter Antworten.

Die besten Features von Perplexity

Erhalten Sie Antworten mit zitierten Quellen, um die Richtigkeit zu überprüfen

Verifizierte Daten aus vertrauenswürdigen Quellen für die Bearbeitung komplexer oder spezieller Fragen

Verwenden Sie eine einfache Benutzeroberfläche, um schneller Antworten zu finden

Wählen Sie zwischen mehreren LLMs wie DeepSeek R1, OpenAI, Claude, Sonar usw. in den kostenpflichtigen Plänen

Perplexity-Limits

Generiert im Vergleich zu ähnlichen KI-Tools weniger kreative Antworten

Es besteht die Gefahr, dass neuere Daten übersehen werden, wenn sie nicht in den Quellenangaben indexiert sind

Perplexity-Preisgestaltung

Standard : Kostenlos

Professional : 20 $/Benutzer pro Monat

*enterprise Pro: 40 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Perplexity

G2: 4,7/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagen echte Benutzer über Perplexity

Was ein G2-Rezensent schrieb:

Ich liebe die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Perplexity Pro bietet. Es erledigt eine wunderbare Arbeit mit dem von mir bereitgestellten Kontext und externen Websuchen. Ihre Innovationsgeschwindigkeit ist atemberaubend. Sie sind in der Lage, die neuesten Modelle zu integrieren, was Perplexity zu einem langlebigen KI-Produkt macht und es einfach macht, die besten Modelle auf dem Markt zu verwenden.

Ich liebe die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Perplexity Pro bietet. Zu erledigen ist eine wunderbare Arbeit mit dem von mir bereitgestellten Kontext und externen Websuchen. Ihre Innovationsgeschwindigkeit ist atemberaubend. Sie sind in der Lage, die neuesten Modelle zu integrieren, was Perplexity zu einem langlebigen KI-Produkt macht und es einfach macht, die besten Modelle auf dem Markt zu verwenden.

🧠Fun Fact: Albert Einsteins erste Artikelrezension betraf eine Arbeit mit dem Titel "On the Theory of the Brownian Movement", verfasst vom polnischen Physiker Marian Smoluchowski. Smoluchowski schickte Einstein die Arbeit, um Feedback zu erhalten, und Einstein war sowohl von ihrer Klarheit als auch von den innovativen Ideen beeindruckt. In seiner Rezension bezeichnete er Smoluchowskis Arbeit als "einen der wichtigsten Beiträge zur Theorie der Brownschen Bewegung", die ihm je untergekommen seien.

4. Scite (am besten geeignet, um die Glaubwürdigkeit von Forschungsergebnissen zu erhöhen)

via Scite

Die innovativen Features von Scite AI revolutionieren die Art und Weise, wie wir mit wissenschaftlicher Literatur umgehen, und bringen eine neue Perspektive in die akademische Forschung.

Im Mittelpunkt steht Smart Citations – ein Tool, das über die reine Zählung von Zitaten hinausgeht und deren Kontext erklärt. Es verdeutlicht, ob ein Zitat eine Arbeit unterstützt, kontrastiert oder einfach nur erwähnt, und hilft den Benutzern, die Relevanz und Wirkung einer Studie schnell einzuschätzen.

Die besten Features

Verwenden Sie den KI-Assistenten, um präzise, zitierte Antworten auf Forschungsanfragen zu erhalten

Verfolgen Sie die Forschungslinie mit Zitatverkettung, um bessere Einblicke in die Entwicklung von Ideen zu erhalten

Greifen Sie auf fortschrittliche Literaturrecherche-Tools mit zuverlässiger Filterung zu, um schnellere und relevantere Ergebnisse zu erhalten

Scite-Limits

Der KI-Assistent stützt sich auf vorhandene Literatur, in der möglicherweise neuartige oder interdisziplinäre Ansätze fehlen, die noch nicht dokumentiert sind

Scite-Preise

Persönlich : 7,99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: Benutzerdefinierte Preise

Scite Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. CodeGuru Reviewer (am besten für Code-Reviews geeignet)

via CodeGuru Reviewer

Code-Reviews sind in der Entwicklung oft eine Herausforderung, aber Amazon CodeGuru Reviewer vereinfacht den Prozess. Mit dieser Plattform können Sie sich einfach in die AWS Management Console einloggen, Ihren Code committen und einen Pull Request erstellen.

Zu erledigen ist dann noch, dass der Code auf kritische Probleme analysiert wird. Anschließend wird ein detaillierter Bericht erstellt, der zeigt, was markiert wurde, warum es markiert wurde und wie es behoben werden kann.

Die besten Features von CodeGuru Reviewer

Integrieren Sie Sicherheitsprüfungen direkt in CI/CD-Pipelines, um Best Practices für die Sicherheit zu befolgen

Beschleunigen Sie die Auswertung von Code und finden Sie schwer fassbare Fehler mit Genauigkeit

Führen Sie in regelmäßigen Abständen vollständige Scans der Repositorys durch, um eine gleichbleibende Qualität des Codes zu gewährleisten

CodeGuru Reviewer Limits

Der Support ist auf einige Sprachen beschränkt, darunter Java, Python und JavaScript

CodeGuru Reviewer-Preise

Benutzerdefinierte Preise

CodeGuru Reviewer Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠Fun Fact: Die früheste dokumentierte Verwendung von Peer-Reviews in wissenschaftlichen Publikationen geht auf das Jahr 1752 zurück, als die Philosophical Transactions of the Royal Society das System einführten.

6. Scholarcy (am besten für die Überprüfung akademischer Forschung und Lehrbücher geeignet)

via Scholarcy

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten dichte Forschungsarbeiten oder Lehrbücher in verdauliche Erkenntnisse aufschlüsseln? Scholarcy macht es möglich.

Es destilliert dichte Inhalte in klare, mundgerechte Zusammenfassungen und erfasst Schlüsselpunkte ohne den Aufwand endloser Absätze. Mit dem neuesten Feature zur Zusammenfassung von Videos auf YouTube können Sie jetzt wesentliche Erkenntnisse gewinnen, ohne stundenlang Inhalte ansehen zu müssen.

Die besten Features von Scholarcy

Passen Sie Zusammenfassungen mithilfe der Option "Verbessern" an Ihre Lesegewohnheiten an

Speichern Sie Zusammenfassungen als Karteikarten und bewahren Sie sie in Ihrer Bibliothek zur späteren Verwendung auf

Fügen Sie Erweiterungen für Ihren Browser hinzu, um Online-Artikel direkt zusammenzufassen, ohne die Registerkarte zu wechseln

Scholarcy-Limits

Verarbeitet Inhalte langsamer als einige andere Zusammenfassungs-Tools

Scholarcy-Preise

Free-Plan

*monatlicher Plan: 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Scholarcy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Scholarcy

Aus einer G2-Rezension:

Es hat eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche. Es bietet dem Benutzer die Möglichkeit, innerhalb weniger Sekunden benutzerdefinierte Zusammenfassungen von Zahlen und Tabellen usw. zu erstellen.

Es hat eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche. Es bietet dem Benutzer die Möglichkeit, innerhalb weniger Sekunden benutzerdefinierte Zusammenfassungen von Zahlen und Tabellen usw. zu erstellen.

7. Peerceptiv (am besten für kollaborative Peer-Assessments und Team-Evaluierungen geeignet)

via Peerceptiv

Peerceptiv definiert seit über zwei Jahrzehnten neu, wie komplexe Aufgaben bewertet werden. Von der Bewertung durch Kollegen bis hin zur Überprüfung durch Mitglieder eines Teams bietet es eine umfassende Lösung, die Lernen in einen kollaborativen Prozess verwandelt.

Die nahtlose Integration in verschiedene Lernmanagementsysteme macht sie vielseitig einsetzbar für Institutionen, die ihre Programme skalieren und gleichzeitig die Kosten überschaubar halten möchten.

Die besten Features von Peerceptiv

Legen Sie flexible Gewichtungen für die Benotung von Übermittlungen, Peer-Reviews und Bewertungen von Teams fest

Verwenden Sie benutzerdefinierte Rubriken, die auf bestimmte Aufgaben zugeschnitten sind

Flexible Abgabefristen, um unterschiedliche Zeitpläne zu berücksichtigen

Limits von Peerceptiv

Im Gegensatz zu ähnlichen tools fehlt ein integrierter Kommunikationskanal

Peerceptiv-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Peerceptiv-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

8. Trinka KI (am besten für die Korrektur von technischen und akademischen Texten geeignet)

via Trinka KI

Autoren und Verlage auf der ganzen Welt verlassen sich auf Trinka KI, um ausgefeilte, fehlerfreie Inhalte zu erhalten. Von der Korrektur von Rechtschreibfehlern bis hin zur Paraphrasierung und Plagiatsprüfung bietet es Präzision bei der Bearbeitung und gehört damit zu den besten KI-Tools für die Begutachtung durch Fachkollegen.

Trinka eignet sich für verschiedene Schreibstile, ob akademisch, technisch oder allgemein. Diese Vielseitigkeit macht es zu einem idealen tool für Überprüfungsprozesse, das fortgeschrittenen Support bietet und gleichzeitig die Anforderungen an die Prozessdokumentation nahtlos erfüllt.

Die besten Features von Trinka KI

Korrekturlesen von Dokumenten in MS Word und Bearbeitung von LaTeX-Dateien ohne Beeinträchtigung des TeX-Codes

Benutzerdefinierte Bearbeitung mit personalisierten Stilrichtlinien

Integrierbar in Plattformen wie Microsoft Word, Google Docs und PowerPoint

Limits von Trinka KI

Es braucht Zeit, um personalisierte Ziele zu konfigurieren

Trinka KI-Preise

Grundlegend

Premium: 20 $/Monat

Premium Plus: 10,41 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Sensible Daten: 41,67 $/Monat

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von KI von Trinka

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Trinka KI sagen

Was ein G2-Rezensent schrieb:

Trinka ist eines der interessantesten Tools, die ich je verwendet habe, um unsere grammatikalischen Fehler zu verbessern. Wir nutzen es seit mehr als einem Jahr und das Interessanteste an der Nutzung dieser Plattform ist, dass wir jetzt in der Lage sind, mehr korrekte Sätze mit einem Minimum an Fehlern zu schreiben, da es sich um ein KI-Tool handelt, das unserem Team hilft, viel Zeit zu sparen und alle manuellen Überprüfungen in großen E-Mails, Dokumenten und sogar Projekten zu minimieren.

Trinka ist eines der interessantesten Tools, die ich je verwendet habe, um unsere grammatikalischen Fehler zu verbessern. Wir nutzen es seit mehr als einem Jahr und das Interessanteste an der Nutzung dieser Plattform ist, dass wir jetzt in der Lage sind, mehr korrekte Sätze mit einem Minimum an Fehlern zu schreiben, da es sich um ein KI-Tool handelt, das unserem Team hilft, viel Zeit zu sparen und alle manuellen Überprüfungen in großen E-Mails, Dokumenten und sogar Projekten zu minimieren.

Hier sind einige weitere tools, die es nicht in die Top 8 unserer Liste geschafft haben, aber einen Versuch wert sind: Enago Read: Dies ist ein benutzerfreundliches Tool mit KI, das die Überprüfung und Begutachtung von Manuskripten vereinfacht. Wenn Sie hauptsächlich Referenzen aus Open-Access-Quellen benötigen, probieren Sie es aus

Consensus AI: Dieses Tool ist eine leistungsstarke KI-basierte Suchmaschine, die speziell für die akademische Forschung entwickelt wurde. Sie hilft bei der Suche nach und Zusammenfassung von Auszügen aus von Experten begutachteten Artikeln

Penelope AI: Dieses KI-Tool automatisiert die Manuskriptprüfung für alles von Metadaten bis hin zur ethischen Genehmigung und beschleunigt so den Weg zur Veröffentlichung

