So nutzen Sie Midjourney-Negativ-Prompts für eine bessere Bildgenerierung

Wenn Ihre KI-generierten Bilder nicht so ausfallen, wie Sie es sich vorstellen, liegt das Problem vielleicht nicht darin, was Sie verlangen – sondern darin, was Sie „nicht“ ausschließen.

KI-Bildgeneratoren, darunter auch Midjourney, interpretieren Eingaben wörtlich. Wenn Sie also unerwünschte Elemente nicht ausdrücklich ausschließen, kann dies zu überladenen, unrealistischen oder irrelevanten Ergebnissen führen. Während Sie angeben, was Sie wollen, müssen Sie dem KI-Modell auch mitteilen, was Sie im Entwurf „nicht“ wollen.

Durch das Hinzufügen von Negativ-Prompts erhalten Sie mehr Kontrolle über Komposition, Stil und unerwünschte Verzerrungen.

In diesem Blogbeitrag werden wir die Leistungsfähigkeit von Negativ-Prompts in Midjourney erörtern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über Midjourney-Negativ-Prompts: Negative Prompts helfen dabei, KI-generierte Bilder zu verfeinern, indem sie festlegen, welche Elemente ausgeschlossen werden sollen

Durch die Verwendung von zwei Bindestrichen gefolgt vom Wort „no“ werden unerwünschte Elemente entfernt, während negative Gewichte deren Präsenz reduzieren, ohne sie vollständig zu eliminieren

Negative Prompts sparen Zeit, indem sie das Ausprobieren reduzieren, für einen einheitlichen Stil sorgen und Hintergründe verfeinern , um klarere Bilder zu erzielen

Negative Prompts haben jedoch auch ihre Limite – sie funktionieren möglicherweise nicht immer wie erwartet, haben eine starke Abhängigkeit vom Training, haben Schwierigkeiten mit Komplexität und erfordern eine steile Lernkurve. Oft ist eine Feinabstimmung erforderlich

Überfrachten Sie das KI-Modell möglichst nicht mit mehreren Eingabeaufforderungen und geben Sie klare Anweisungen zu Stil und weiteren Aspekten.

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Was sind negative Prompts bei Midjourney?

Negative Prompts sind Anweisungen, die genau festlegen, was Sie in Ihrem Bild nicht haben möchten. Stellen Sie sich negative Prompts als Filter vor, die der KI konkret mitteilen, welche Elemente in einem Bild vermieden werden sollen.

Wenn Ihre Midjourney-Instanz beispielsweise „lebendiger Universitätscampus“ lautet, könnte sie Elemente wie Studenten, Wege und andere relevante Strukturen enthalten.

Mit negativen Prompts können Sie jedoch Bilder mit äußerster Präzision generieren. Wenn Sie beispielsweise zwei Bindestriche gefolgt von den Wörtern „keine Studenten“ zu Ihrem Prompt hinzufügen, wie im Beispiel unten, weisen Sie die KI an, Bilder von Studenten auszuschließen, was das Ergebnis einer klareren, fokussierteren Darstellung eines Universitätscampus ist.

Warum Midjourney-Negativ-Prompts verwenden?

Können Sie nicht einfach eine andere Eingabe schreiben, um ein neues Bild zu erstellen? Das wäre zwar einfacher, würde Ihnen aber nicht die gleichen Ergebnisse liefern wie die negative Eingabe. So hilft Ihnen die negative Eingabe:

🎨 Bessere kreative Kontrolle

KI-Designmodelle, darunter auch Midjourney, arbeiten auf der Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten und generieren Bilder, indem sie auf riesige Datensätze zurückgreifen. Das bedeutet jedoch, dass die KI manchmal Elemente einfügt, die Sie nicht ausdrücklich angefordert haben. Ein negativer Prompt weist Midjourney an, unerwünschte Details zu vermeiden, wodurch Ihre Bilder verfeinert werden.

🔁 Stilistische Konsistenz

Midjourney hat je nach Training manchmal einen Standard für bestimmte Stilrichtungen wie Anime oder Cyberpunk. Wenn Sie einen einzigartigen Look erzielen möchten, helfen negative Prompts dabei, störende Stile zu entfernen. Wenn Sie beispielsweise zwei Bindestriche gefolgt von „no comic book style“ eingeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Kunstwerk keine illustrativen Elemente im Comic-Stil enthält.

⏳ Zeiteffizienz

Ohne negative Prompts müssen Sie Bilder möglicherweise mehrmals neu generieren, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Negative Prompts reduzieren diesen Trial-and-Error-Prozess erheblich, da Sie das KI-Modell anweisen, bestimmte Elemente auszuschließen, was die Bearbeitung spart.

🖼️ Verfeinerte Hintergründe und Kompositionen

Manchmal enthalten KI-generierte Bilder unnötige Hintergrundelemente, die die Komposition überladen. Wenn Sie beispielsweise ein einfaches Porträt benötigen, könnten Sie zwei Bindestriche gefolgt von „no background“ eingeben, um den Fokus ausschließlich auf das Motiv zu legen. Dies ist besonders nützlich für die Produktfotografie, wo ein klarer Look bevorzugt wird.

Negative Prompts in Midjourney eröffnen tiefere Ebenen der benutzerdefinierten Anpassung, sind aber kein Allheilmittel. Negative Prompts erfordern sorgfältige Prompt-Entwicklung und Experimentieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen – genau wie Sie einen detaillierten ChatGPT-Prompt oder Claude.ai-Prompt schreiben müssten, um aussagekräftigen Text zu generieren.

Wie funktionieren negative Prompts in Midjourney?

Beim Lesen der obigen Abschnitte ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir „–no“ verwendet haben. Was bedeutet das also im Zusammenhang mit negativen Prompts? Grundsätzlich gibt es zwei Hauptmethoden zur Verwendung negativer Prompts: den „–no“-Parameter und negative Prompt-Gewichtungen. Wir erklären Ihnen diese im Folgenden:

1. Die beiden Bindestriche, gefolgt vom Parameter „no“

Dies ist die einfachste Methode, um unerwünschte Elemente zu entfernen. Fügen Sie einfach zwei Bindestriche (ohne Leerzeichen dazwischen) und das Wort „no“ ein, gefolgt von den Objekten, Stilen oder Farben, die Sie nicht möchten. Siehe das Beispiel unten.

📌 So funktioniert es: Midjourney durchsucht seinen Datensatz, erkennt Muster, die mit den unerwünschten Elementen in Verbindung stehen, und legt einen Aufwand an, um diese aus dem endgültigen Bild auszuschließen.

🌻 Beispiel: Sie möchten eine ruhige Seeszene, aber keine Boote oder Menschen darin. Ihre Eingabe und das Ergebnis würden wie folgt aussehen:

Allerdings funktioniert das nicht immer perfekt – manche Elemente können sich aufgrund von kontextuellen Assoziationen dennoch einschleichen. Versuchen Sie in diesem Fall, zusätzliche Synonyme zu verwenden oder die Liste der Ausschlüsse zu erweitern.

2. Gewichtung negativer Eingabeaufforderungen

Während die Methode mit den zwei Bindestrichen und „no“ ein Element vollständig eliminiert, ermöglichen negative Gewichte es Ihnen, die Präsenz eines Elements zu reduzieren, anstatt es vollständig zu entfernen. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie das Bild beeinflussen möchten, ohne einen absoluten Ausschluss zu erzwingen.

📌 So funktioniert es: Mit Midjourney können Sie verschiedenen Teilen Ihres Prompts mithilfe der Syntax „::“ positive oder negative Gewichte zuweisen. Ein Gewicht von 1 ist neutral, eine höhere Zahl erhöht die Bedeutung, und eine negative Zahl verringert die Präsenz des Elements.

Im Grunde genommen entfernen Sie ein Element nicht vollständig durch Gewichtung, sondern weisen Midjourney an, es *weniger hervorzuheben.

🌻 Beispiel: Sie möchten ein Bild einer belebten Straße mit Autos generieren, aber die Autos sollen nicht im Mittelpunkt stehen. Ihr Prompt würde in etwa so aussehen:

Midjourney interpretiert dies wie folgt: „Füge ein Auto hinzu, aber mache es nur halb so wichtig wie die Straße.“ Das Ergebnis? Eine Straßenszene, in der die Autos kleiner erscheinen oder mit dem Hintergrund verschmelzen.

Was aber, wenn Sie die Präsenz des Autos noch weiter reduzieren möchten, ohne es vollständig zu entfernen? Verwenden Sie eine negative Gewichtung.

Hier minimiert Midjourney aktiv die Autos im Bild. Es kann die Sichtbarkeit der Autos verringern, indem es sie in eine schattige Ecke platziert oder sie ganz entfernt, wenn sie nicht in die Komposition passen (wie Sie im obigen Bild sehen können).

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie etwas vollständig entfernen möchten, reichen negative Gewichte allein möglicherweise nicht aus – Sie müssen sie möglicherweise mit „–no“ kombinieren oder anpassen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie mehrere Prompts verwenden möchten, trennen Sie diese durch einen doppelten Doppelpunkt (::).

Vielleicht fragst du dich: „Hey, warum kann ich nicht einfach ‚don’t‘ verwenden und es erledigt haben?“ Nun, das ist ein berechtigter Einwand. Aber wir haben eine Erklärung dafür.

Warum funktioniert „don’t“ nicht?

Viele Menschen gehen davon aus, dass Midjourney bestimmte Elemente vermeidet, wenn man „don’t“ oder „without“ in eine Eingabe schreibt. Aber so funktioniert es nicht. Wenn Sie „don’t include rain“ schreiben, versteht die KI „don’t“ nicht automatisch als Verneinung. Stattdessen verarbeitet sie den gesamten Satz als Beschreibung, die das Wort „rain“ enthält.

Dies kann paradoxerweise dazu führen, dass sich die KI auf das Konzept des Regens konzentriert, auch wenn es Ihre Absicht war, diesen auszuschließen.

So beheben Sie das Problem: ❌ Eingabeaufforderung: Ein Fantasieschloss, bitte keine Drachen. ✅ Eingabeaufforderung: Ein Fantasieschloss ⁃ ⁃ keine Drachen ✅ Prompt: Ein magisches Fantasieschloss::1, Drachen::-1

Die zweite und dritte Option stellen sicher, dass Midjourney richtig versteht, was zu vermeiden ist, während die erste Option tatsächlich eine Burg mit Drachen erzeugen könnte.

🧠 Wusstest du schon? Midjourney ist auf Discord verfügbar und erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement, um KI-gestützte Bilder zu generieren! Es ist außerdem der beliebteste Discord-Server.

Wie erstellt man effektive negative Midjourney-Prompts?

Hier sind ein paar Tipps, wie Sie effektive negative Midjourney-Prompts erstellen können:

Identifizieren Sie unerwünschte Elemente: Finden Sie heraus, was Sie nicht im Bild haben möchten. Ist es eine Farbe, ein Objekt oder ein Stil? Sobald Sie das wissen, fügen Sie „⁃ ⁃no“ gefolgt von dem unerwünschten Element hinzu. Zum Beispiel können „⁃ ⁃no blurry details“ oder „⁃ ⁃no cartoonish style“ Ihre Ergebnisse schärfer machen.

Seien Sie konkret: Verwenden Sie statt vager Begriffe wie „⁃ ⁃keine schlechten Dinge“ präzise Beschreibungen wie „⁃ ⁃keine übersättigten Farben“ oder „⁃ ⁃keine verzerrten Gesichter“. Je klarer Sie sich ausdrücken, desto besser versteht Midjourney Ihre Absicht.

Experimentieren Sie mit Kombinationen und Gewichtung: Wenn Sie eine futuristische Stadtlandschaft generieren, aber immer wieder Bäume erhalten, versuchen Sie es mit „trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery“ oder etwas Ähnlichem. Dies schränkt den Fokus ein und stellt sicher, dass das KI-Tool sich an Ihre Vision hält.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie negative Prompts nur, wenn es notwendig ist, und eher für präzise Ausschlüsse als für allgemeine Einschränkungen. Als Beispiel: „Vermeiden Sie überladene Designs“, wählen Sie lieber „Ein klares, minimalistisches Layout mit viel Weißraum und einem eindeutigen Blickpunkt“, um das gewünschte Erscheinungsbild zu erzielen.

Über 20 negative Midjourney-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Wir haben über 20 Beispiele für Midjourney-Negativ-Prompts in verschiedenen Szenarien zusammengestellt, damit du Trial-and-Error vermeiden, deine kreativen Ideen und Techniken beflügeln und das Beste aus Midjourney herausholen kannst.

Prompt 1: Sauberer Strand bei Sonnenuntergang

Anwendungsfall: Entfernen von Unordnung oder unnötigen Elementen, um ein klareres Bild zu erstellenPrompt: „Sonnenuntergang über einem ruhigen Strand, goldene Farbtöne spiegeln sich in den ruhigen Wellen – keine Menschen, kein Müll, keine Fußspuren, keine Boote, keine Gebäude, kein Treibholz“

Prompt 2: Minimalistische Skyline

Anwendungsfall: Vermeidung von Ablenkungen für eine moderne, klare ÄsthetikPrompt: „Futuristische Skyline bei Nacht, leuchtende Neonreflexe auf nassen Straßen – keine Autos, Fußgänger, Werbetafeln, Graffiti, Nebel“

Prompt 3: Friedliche Berglandschaft

Anwendungsfall: Natürliche Schönheit durch Entfernen künstlicher Objekte hervorhebenPrompt: „Majestätische schneebedeckte Berge, sanftes Morgenlicht, klarer Himmel – keine Stromleitungen, Häuser, Skilifte, Menschen, Straßen, Schilder“

Prompt 4: Friedlicher Waldweg

Anwendungsfall: Den Fokus auf die Natur legen, ohne menschliche EinflüssePrompt: „Gewundener Waldweg, bedeckt mit Herbstlaub, sanftes goldenes Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt ⁃ ⁃ keine Bänke, Schilder, Mülleimer, Menschen, Fahrräder“

Prompt 5: Verträumter Nachthimmel

Anwendungsfall: Erstellen einer atemberaubenden, ablenkungsfreien HimmelsszenePrompt: „Galaxie mit leuchtenden Nebeln und unzähligen Sternen, in tiefen Violett- und Blautönen – keine Satelliten, Flugzeuge, Stadtlichter, Text oder Wasserzeichen“

Prompt 6: Majestätischer Wasserfall

Anwendungsfall: Die Natur unberührt und ursprünglich erhaltenPrompt: „Kaskadierender Wasserfall in einem üppig grünen Dschungel, Nebel steigt von unten auf ⁃ ⁃ keine Brücken, Touristen, Boote, Schilder, Zäune“

Prompt 7: Elegante Produktfotografie

Anwendungsfall: Fokussierte Produktfotos für die WerbungPrompt: „Elegante schwarze Smartwatch auf einer reflektierenden Oberfläche, dramatische Beleuchtung – kein Text, keine Logos, keine Spiegelungen, kein Durcheinander, keine Hände, keine Personen“

Prompt 8: Fantasieschloss

Anwendungsfall: Eine magische Einstellung ohne moderne Elemente verbessernPrompt: „Großes mittelalterliches Schloss auf einem nebligen Hügel, warme Fackeln leuchten ⁃ ⁃ keine Stromleitungen, modernen Gebäude, Autos, Antennen, Straßen“

Prompt 9: Zen-Garten

Anwendungsfall: Eine ruhige und minimalistische Ästhetik bewahrenPrompt: „Japanischer Zen-Garten mit geharktem Sand und Bonsai-Bäumen, sanfte Umgebungsbeleuchtung – keine Statuen, Schilder, Bänke, Menschen, Touristen“

Prompt 10: Antike Ruinen

Anwendungsfall: Bewahrung historischer Schönheit ohne moderne ElementePrompt: „Überwucherte antike Tempelruinen in einem dichten Dschungel, Ranken, die über Steine kriechen ⁃ ⁃ keine Touristen, Zäune, Schilder, Gerüste, Müll“

Prompt 11: Perfekte Food-Fotografie

Anwendungsfall: Das Essen in den Mittelpunkt rücken, ohne AblenkungenPrompt: „Gourmet-Burger auf einem Holz-Board, sanfte Beleuchtung, aufsteigender Dampf – keine Teller, Hände, Besteck, Servietten, Unordnung im Hintergrund“

Prompt 12: Kosmische Landschaft

Anwendungsfall: Fokus auf den Space ohne irdische AblenkungenPrompt: „Fremder Planet mit leuchtenden biolumineszenten Pflanzen, Zwillingsmonde am Himmel ⁃ ⁃ keine Raumschiffe, Astronauten, Satelliten, Text, Wasserzeichen“

Prompt 13: Vintage-Straßenfotografie

Anwendungsfall: Historische Authentifizierung ohne moderne Ablenkungen einfangenPrompt: „Kopfsteinpflasterstraße der 1940er Jahre, warme Sepia-Töne, sanftes Abendlicht ⁃ ⁃ keine modernen Autos, Menschen mit Handys, Werbetafeln, Leuchtreklamen“

Prompt 14: Aufgeräumtes Schreibtisch-Setup

Anwendungsfall: Schaffung eines ästhetisch ansprechenden Workspaces ohne UnordnungPrompt: „Moderne, minimalistische Schreibtisch-Setup, eleganter Laptop, warme Umgebungsbeleuchtung – keine Kabelsalat, Kaffeetassen, Bücher, Papiere, Unordnung“

Prompt 15: Ruhige Meereslandschaft

Anwendungsfall: Eine friedliche Meeresansicht durch das Entfernen von Ablenkungen verbessernPrompt: „Weiter Meereshorizont unter einem rosa Sonnenaufgang, sanfte Wellen rollen ⁃ ⁃ keine Boote, Menschen, Gebäude, Müll, Bojen“

Prompt 16: Dramatische Gewitterwolken

Anwendungsfall: Fokus auf die Kraft der Natur ohne StörungenPrompt: „Dunkle Gewitterwolken über einem weiten, leeren Feld, knistern Blitze ⁃ ⁃ keine Gebäude, Autos, Menschen, Schilder, Antennen“

Prompt 17: Isolierte Wüstendünen

Anwendungsfall: Eine unberührte und raue Wüstenlandschaft erhaltenPrompt: „Endlos sich erstreckende goldene Sanddünen, sanftes Licht bei Sonnenuntergang ⁃ ⁃ keine Fußspuren, Fahrzeuge, Menschen, Schilder, Gebäude“

Prompt 18: Magischer Zauberwald

Anwendungsfall: Eine Fantasy-Einstellung immersiv und geheimnisvoll gestaltenPrompt: „Leuchtende Pilze in einem nebligen Zauberwald, sanfte Lichterkette ⁃ ⁃ keine Menschen, keine modernen Gebäude, keine Zäune, keine Straßenlaternen“

Prompt 19: Luxusauto-Fotografie

Anwendungsfall: Das Auto ohne unnötige Ablenkungen hervorhebenPrompt: „Schlanker schwarzer Sportwagen unter sanfter Studiobeleuchtung, glänzende Reflexionen – keine Logos, Personen, Showroom-Hintergrund, Text, Wasserzeichen“

Prompt 20: Ansicht einer tropischen Insel aus der Luft

Anwendungsfall: Eine unberührte paradiesische Einstellung bewahrenPrompt: „Kristallklares türkisfarbenes Wasser, das eine üppig grüne Insel umgibt, goldene Sandstrände – keine Boote, Anlegestellen, Hotels, Touristen, Umweltverschmutzung“

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Schauen wir uns auch ein paar Beispiele für die Gewichtung von negativen Prompts an:

Prompt 21: Verzauberter Wald

Anwendungsfall: Erstellen einer mystischen WaldszenePrompt: Uralte Bäume::2, leuchtende Pilze::1,5, sanfter Nebel::-1

Prompt 22: Cyberpunk-Gasse

Anwendungsfall: Eine futuristische urbane Atmosphäre einfangenPrompt: Neonbeleuchtete Gasse::3, Regenreflexionen::1,5, entfernte Skyline::-0,5

Prompt 23: Majestätischer Tiger

Anwendungsbeispiel: Darstellung eines ausdrucksstarken TierporträtsPrompt: Weißer Tiger::2 , durchdringende blaue Augen::1,5 , weiche Felltextur::1

Prompt 24: Wikinger-Krieger

Anwendungsfall: Darstellung historischer StärkePrompt: Wikinger-Krieger::2, kampferprobte Rüstung::1. 5, nebliger Hintergrund::1 – keine Sci-Fi-Elemente

Prompt 25: Gemütliche Bibliothek

Anwendungsfall: Gestaltung eines gemütlichen LeseplatzesPrompt: Holzregale::2, warme Beleuchtung::1,5, antike Bücher::1 ⁃ ⁃ keine leeren Regale:: -1

Häufige Fehler, die Sie bei Midjourney-Negativ-Prompts vermeiden sollten

Negative Prompts mögen sich wie eine Superkraft anfühlen, aber wenn man nicht aufpasst, kann man leicht ins Straucheln geraten. Hier sind einige Fehler, auf die Sie achten sollten:

❗Prompt-Überlastung: Einer der häufigsten Fehler ist es, Ihren Prompt mit zu vielen Ausschlüssen zu überladen. Als Beispiel können Sie ⁃ ⁃ keine Autos, Bäume, Menschen, Gebäude, Clouds oder Tiere hinzufügen, was zwar gründlich erscheint, kann die KI jedoch verwirren und zu unerwarteten oder sogar unbrauchbaren Ergebnissen führen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die wichtigsten Elemente, die Sie ausschließen möchten, und halten Sie Ihre Liste kurz und prägnant.

❗Zufälligkeit: Eine weitere Falle ist zu vage zu formulieren. Die Angabe „⁃ ⁃ keine Objekte“ gibt der KI nicht genügend Orientierung. Welche Art von Objekten? Möbel? Fahrzeuge? Seien Sie immer konkret. Wenn Sie beispielsweise eine minimalistische Landschaft erstellen, verwenden Sie ⁃ ⁃ keine Autos, Gebäude oder Stromleitungen, um Klarheit zu gewährleisten

❗Stilkonflikte ignorieren: Negative Prompts entfernen nicht nur Objekte, sie können auch den Stil verändern. Beispiel: Wenn Sie beispielsweise „⁃ ⁃ no anime“ sagen und die KI dennoch zu stilisierter Kunst neigt, kann dies daran liegen, dass andere Elemente des Prompts unbeabsichtigt das Ergebnis beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Prompt hinsichtlich des Stils absolut eindeutig ist

Einschränkungen bei der Verwendung von Midjourney

Als Midjourney auf den Markt kam, sorgten seine Fähigkeiten für Aufruhr im Bereich der Bildgenerierung. Obwohl die /AI-Plattform den Prozess der Bildgenerierung grundlegend verändert hat, weist sie doch einige Limite auf.

Schwierigkeiten mit komplexen Szenen

Midjourney eignet sich gut für Bilder mit einem einzigen Motiv, hat jedoch Schwierigkeiten mit komplexen Szenen mit mehreren Zeichen.

🌻 Beispiel: Wenn Sie versuchen, einen belebten Marktplatz, eine Gruppe interagierender Menschen oder eine detaillierte Schlacht zu generieren, geht oft etwas schief. Zeichen haben möglicherweise Gliedmaßen, sie haben seltsame Gesichtsausdrücke oder Objekte sind merkwürdig platziert. Auch Beleuchtung und Perspektive können unpassend wirken, wodurch das Bild unnatürlich aussieht.

Zwar können Sie Midjourney-Bilder mit besseren Eingabeaufforderungen verbessern, doch um alles richtig hinzubekommen, sind viele Versuche und Fehler nötig.

Starke Abhängigkeit von der Klarheit der Eingabeaufforderung

Midjourney nimmt alles, was Sie eingeben, wörtlich, sodass vage oder weit gefasste Eingaben zu völlig anderen Ergebnissen führen können als erwartet. Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich der kreative Prozess der KI von unserem.

🌻 Beispiel: Wenn Sie ohne Details nach einer „futuristischen Stadt“ fragen, könnte das Ergebnis alles Mögliche sein – von einer leuchtenden Cyberpunk-Skyline bis hin zu einer verlassenen, zerstörten Welt. Die KI „errät“ nicht, was Sie meinen. Wenn Sie also wichtige Details weglassen, kann sich das gesamte Erscheinungsbild des KI-generierten Bildes ändern.

Schwierigkeiten bei der Interpretation abstrakter Konzepte

Midjourney ist hervorragend darin, Dinge zu erschaffen, die in der realen Welt oder in Fantasiewelten existieren, hat jedoch Schwierigkeiten mit tiefergehenden, emotionalen oder symbolischen Ideen.

🌻 Beispiel: Wenn Sie den Prompt „das Gefühl der Einsamkeit“ hinzufügen, wird die KI wahrscheinlich nur eine einzelne Person generieren, die alleine sitzt – sie wird die Feinheiten von Isolation, Sehnsucht oder Melancholie wahrscheinlich nicht einfangen.

Mit anderen Worten: Es kann Emotionen nicht vollständig erfassen oder lesen, um die gewünschten Ergebnisse zu liefern.

Steile Lernkurve

Auch wenn Midjourney einfach zu bedienen ist, kann es einige Zeit dauern, bis man präzise Ergebnisse erzielt. Features wie negative Prompts und Prompt-Gewichtungen erfordern Übung. Viele Anfänger haben möglicherweise Schwierigkeiten damit, unerwünschte Elemente zu entfernen, einen einheitlichen Stil zu schaffen oder Bilder fein abzustimmen.

Außerdem gibt es bei Midjourney – im Gegensatz zu anderen Design-Tools, bei denen Sie Fehler korrigieren können – keine Option für die Bearbeitung der Eingabeaufforderung. Das bedeutet, dass Sie immer wieder testen und neue Eingabeaufforderungen eingeben müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Begrenzte Trainingsdaten

Midjourney kann nur Bilder generieren, die auf dem basieren, womit es trainiert wurde. Wenn Sie versuchen, etwas Einzigartiges zu erstellen – wie einen bestimmten kulturellen Kunststil oder eine ungewöhnliche historische Kulisse –, erstellt die KI möglicherweise entweder eine sehr generische Version oder scheitert komplett.

🌻 Beispiel: Wenn Sie nach einer seltenen Form antiker Architektur fragen, vermischt das Programm diese möglicherweise mit etwas Alltäglicherem. Das macht es weniger zuverlässig, wenn Sie etwas sehr Spezifisches oder kulturell Genaues benötigen.

Midjourney ist zwar ein bemerkenswertes tool, aber keine Einheitslösung.

✨Wissenswertes: In der zweiten Hälfte des Jahres 2024, während der US-Wahlen, verhängte Midjourney Einschränkungen bei der Erstellung von Bildern von Joe Biden und Donald Trump.

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