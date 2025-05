10 ERP-Bestandsverwaltungssoftware für Bestandskontrolle und Effizienz

Sind Sie es leid, dass Lagerbestände monatelang ungenutzt bleiben, während Sie Elementen nachjagen, die Kunden vor Wochen angefordert haben? Lagerbestände können leicht sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein, je nachdem, wie gut Sie sie verwalten.

Die Lösung? Ein gut integriertes ERP-Warenwirtschaftssystem, das den Bestand auf der Grundlage der neuesten Produktionsaufträge auffüllt. Die richtige Lösung entlastet Ihr Team und fördert gleichzeitig die Bestandsoptimierung und die Gesundheit des Lagerbestands.

Keine Sorge, wir haben alles im Griff. Um Ihnen Zeit, Aufwand und vielleicht sogar Inventar zu ersparen, finden Sie hier die Top 10 der ERP-Software für die Bestandsverwaltung mit den wichtigsten Features, Limits und Bewertungen der Benutzer.

Die Wahl der richtigen Lösung ist entscheidend, um bei der Handhabung mehrerer aktiver Komponenten Bestandslücken oder übermäßige Anhäufungen zu vermeiden.

SAP Business One (am besten für kleine und mittelgroße Geschäfte geeignet)

Odoo (am besten für benutzerdefinierte Bestandskontrolle)

Zoho Inventory (am besten für eine detaillierte Nachverfolgung des Bestands geeignet)

Epicor ERP (am besten für die auf die Fertigung ausgerichtete Verteilung)

Oracle NetSuite (am besten für Cloud-basierte Bestandsverwaltung geeignet)

Microsoft Dynamics 365 (am besten für produktorientierte Bestandsoptimierung geeignet)

Sage X3 (am besten für finanzorientierte Bestandsverwaltung geeignet)

ERPNext (am besten für die Nachverfolgung von Open-Source-Beständen geeignet)

SAP S/4HANA (am besten für unternehmensweite Einblicke in den Bestand geeignet)

Grundlegendes zur ERP-Bestandsverwaltung

Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) sind Module, die Ihrem Unternehmen bei der Verwaltung von Produktions-, Logistik-, Vertriebs- und Finanzinformationen helfen. Sie helfen Ihnen zu visualisieren, was Sie benötigen, warum und wie Sie es finanzieren können.

Die Einführung eines ERP-Bestandssystems hilft dabei, diese Daten für eine bessere Nachverfolgung und Kontrolle der Bestände zu nutzen. Außerdem gibt es keine manuellen Aufzeichnungen; alles ist systemgesteuert. Im Grunde sind ERP-Systeme kein Add-On, sondern unverzichtbare Power-Ups.

Hier sind die Schlüssel zur Integration in Ihre Bestandssysteme:

Aktualisieren Sie Ihre Lagerbestände sofort bei jedem Beleg, Verkauf oder jeder Bewegung

Auslöser für automatische Nachbestellungen, wenn die Bestände einen festgelegten Schwellenwert erreichen

Konsolidieren Sie Bestandsdaten über Lager und Geschäfte hinweg, um eine einheitliche Ansicht zu erhalten

Erleichtern Sie Verbrauchsprognosen mit bedarfsgerechten Bestandsentwicklungsdaten

Integrieren Sie Scan-Technologie, um eine schrittweise Zuordnung und Aufzeichnung zu gewährleisten

Verknüpfen Sie die Lagerhaltungskosten mit dem Konto, um finanzielle Einblicke in Echtzeit zu erhalten.

Richten Sie Lieferanten, Lager, Spediteure und Verkaufsteams mit EDI-Integrationen (elektronischer Datenaustausch) aufeinander aus

Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob dies ein Fortschritt ist? Hier erfahren Sie, wie sich ERP-gestützte Bestandslösungen von herkömmlichen unterscheiden:

Feature ERP-Bestandsverwaltung Traditionelle Bestandsverwaltung Datengenauigkeit Hohe Aktualisierungsrate in Echtzeit Anfällig für manuelle Fehler Automatisierung Automatisierung der Nachverfolgung und Nachbestellung Manuelle Prozesse, langsamer Skalierbarkeit Einfache Handhabung mehrerer Speicherorte Limitiert auf bestimmte Speicherorte Integration Verbindung zu Finanzen, Vertrieb und Lieferanten Eigenständig und konzentriert sich nur auf die aktuellen Lagerbestände. Minimale Integration Sichtbarkeit Einblicke in das End-to-End-Lieferkettenmanagement Fragmentiert, verzögert

🔎 Wussten Sie schon? Die früheste bekannte Form eines Inventarsystems war die Verwendung von Tontafeln im alten Mesopotamien – die Aufzeichnungen enthielten detaillierte Angaben zu den Mengen an Getreide, Tieren und anderen Gütern, die in Lagern gelagert wurden!

Worauf sollten Sie bei ERP-Warenwirtschaftssoftware achten?

Das Potenzial, das ERP-gestützte Lösungen bieten, hat die Wahl der richtigen Lösung oft noch entscheidender gemacht. Wenn Sie es richtig machen und einen guten Start hinlegen möchten, sollten Sie diese Schlüsselaspekte priorisieren:

Echtzeit-Nachverfolgung : Wählen Sie Lösungen, die Ihre Lagerbestände sofort aktualisieren. Aktuelle Bestandsdaten verhindern Überbestände, beseitigen Engpässe und verbessern die Prognosegenauigkeit

KI- und Automatisierungsfunktionen : Entscheiden Sie sich für tools mit Automatisierung für Aufgaben wie Auftragsabwicklung und Bestandsaktualisierungen. Dies beschleunigt die Abläufe durch KI-gesteuerte Nachschubplanung und Prognosen

Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassung : Wählen Sie eine Software mit flexiblen Modulen und konfigurierbaren Features, die sich an das Wachstum Ihres Geschäfts anpassen. Passen Sie Workflows an Ihre individuellen Bestandsanforderungen und Branchenanforderungen an

Erweiterte Berichterstellung und Analyse: Priorisieren Sie Plattformen mit analytischen Dashboards und Trendvisualisierungen. Konzentrieren Sie sich auf datengestützte Erkenntnisse, um die Lagerhaltungskosten zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Die Aktualisierung eines ERP-Systems ist eine der kostspieligeren IT-Entscheidungen und kostet Unternehmen oft rund 500 Millionen US-Dollar. Daher ist es am besten, eine Liste der unverzichtbaren Features zu erstellen, bevor Sie die Optionen prüfen.

Die 10 besten ERP-Warenwirtschaftsprogramme

Da Sie nun wissen, was Sie brauchen, können wir uns den besten Optionen auf dem Markt zuwenden.

1. ClickUp (am besten für die Rationalisierung und Verwaltung von Lagerbeständen geeignet)

Richten Sie benutzerdefinierte Felder für Bestandsdaten ein, überwachen Sie Nachverfolgungsblätter für Bestände und integrieren Sie diese in alle Funktionen Ihres Geschäfts mit der Ansicht "Tabelle" von ClickUp

Die erste ist ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, die sich besonders für etwas so Systematisches und Wichtiges wie die Bestandsverwaltung eignet. Sie bietet über 30 Features zur Visualisierung und Nachverfolgung Ihres Bestands.

Im Mittelpunkt dieser Funktion steht die Ansicht "Tabelle" von ClickUp, eine intelligente Alternative zu herkömmlichen Tabellen zur Nachverfolgung von Lagerbeständen. Dieses dynamische Feature ermöglicht es Benutzern, Produktdetails akribisch zu erfassen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, Aufgaben zu priorisieren und den Status des Lagerbestands innerhalb einer anpassbaren Benutzeroberfläche zu überwachen.

Durch die Nutzung von benutzerdefinierten Feldern können Unternehmen spezielle Metriken für den Lagerbestand wie Lageralter, erwarteter monatlicher Verbrauch und Nachbestellpunkte integrieren und tiefere Einblicke in ihre Abläufe gewinnen. Darüber hinaus erleichtert die Ansicht in Tabellenform die nahtlose Erstellung von Aufgaben und ermöglicht die sofortige Nachverfolgung identifizierter Probleme direkt im Lagerbereich.

ClickUp unterstützt die sofortige Kommentierung, eine reichhaltige Farbcodierung und mehrere Exportoptionen und gewährleistet so eine systematische, nachvollziehbare Bestandsoptimierung und eine effiziente gemeinsame Datennutzung. Dadurch wird die komplexe Bestandsverwaltung zu einem optimierten und kollaborativen Prozess.

Unternehmen können auch ClickUp-Integrationen verwenden, um ihren Workspace für die Bestandsverwaltung mit nativen und externen HR-Lösungen, Finanzmanagement- und Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) zu verbinden.

Es gibt noch mehr! ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent von ClickUp, macht die Plattform ideal für eine detaillierte Analyse von Bestandsdaten sowie für die Erstellung schneller Zusammenfassungen und Einblicke. Fragen Sie den KI-Assistenten nach sofortigen Updates zu bevorstehenden Engpässen, möglicher Veralterung und Änderungen in Dokumenten zur Lagerhaltungspolitik.

Erhalten Sie sofortige Einblicke in Dateien, indem Sie einfach den Link mit ClickUp Brain freigeben

ClickUp Brain kann Ihnen auch dabei helfen, eine fortschrittliche Automatisierung für die Zuweisung von Aufgaben, die Erstellung von Bestellungen und die routinemäßige Berichterstellung zu erstellen.

Möchten Sie Zeit beim Setup sparen? ClickUp bietet außerdem eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für die Bestandsverwaltung, damit Ihr Team sofort loslegen kann. Die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung ist die vorgefertigte Lösung, die Sie für eine reibungslose Verwaltung der Reihenfolge benötigen.

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie mit den ClickUp-Vorlagen für die Bestandsverwaltung den Überblick über Bestellmengen, Kosten, Status der Lieferung, Vorlaufzeiten für die Auffüllung und Strategien

Enthalten sind:

Über acht Benutzerdefinierte Felder, die jeweils auf verschiedene Status des Nachschubs spezialisiert sind

Die Ansicht der Zeitleiste hilft bei der Steuerung von Nachbestellpunkten entsprechend der Produktionsreihenfolge

Farbcodierung für eine einfache Nachverfolgung und Budgetelemente, um Teams an wöchentliche Limits für Guthaben und Einzelziele zu binden

Die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung ist eine weitere einfache Option zur Nachverfolgung von Beständen, Zahlungen und Speicherorten von Lieferanten. Das spezielle Formular für die Reihenfolge vereinfacht die interne Bestellung und macht Lieferprotokolle übersichtlicher.

ClickUp: die besten Features

ClickUp-Limits

Es kann einige Zeit dauern, bis Sie alle Features beherrschen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.300+ Bewertungen)

Diese Online-Rezension fasst genau zusammen, was ClickUp für die Bestandsverwaltung leistet:

Aufgrund seiner Vielseitigkeit hat es fast alle tools ersetzt, die wir zuvor verwendet haben – das Unternehmens-Wiki, SCRUM-Boards, GTD-Boards für das Management, Compliance-Dokumentationen, Marketing-Zeitleisten und sogar das System zur Nachverfolgung des Unternehmensbestands – da es einfach einfacher war, alles in ClickUp zu erledigen.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit hat es fast alle tools ersetzt, die wir zuvor verwendet haben – das Unternehmens-Wiki, SCRUM-Boards, GTD-Boards für das Management, Compliance-Dokumentationen, Zeitleisten für das Marketing und sogar das System zur Nachverfolgung des Unternehmensbestands – da es einfach einfacher war, alles in ClickUp zu erledigen.

2. SAP Business One (am besten für kleine und mittelgroße Geschäfte geeignet)

via SAP Business One

Das Wort ERP ist ein Synonym für den Software-Riesen SAP. Eines seiner Angebote ist SAP Business One, eine ERP-Lösung für die Bestandsverwaltung, die auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten ist. Die Software bietet anpassbare Kommissionier- und Verpackungsprozesse und eine automatisierte Datenerfassung, wodurch die betriebliche Effizienz und die Entscheidungsfindung verbessert werden.

Business One verfügt über integrierte Analysen für eine kristallklare Ansicht der Lagerbestände. Es enthält außerdem automatische Warnmeldungen, um Fehlbestände oder Überbestände zu vermeiden. Darüber hinaus verbindet es die Bestandsverwaltung nahtlos mit Produktion, Finanzen und Vertrieb und vermittelt Ihnen so ein ganzheitliches Bild.

Die besten Features von SAP Business One

Sofortige Verfügbarkeitsprüfungen und Nachverfolgung der Lagerbestände von Elementen mit Sichtbarkeit in Echtzeit

Verwalten Sie Ihren Bestand effizient in Echtzeit über mehrere Lager hinweg

Überprüfen Sie die Bestandsentwicklung mit Transaktionen, die speziell für die Bestandsplanung vorgesehen sind

SAP Business One Limits

Das anfängliche Setup und die Konfiguration können zeitaufwendig sein und erfordern ein hohes Maß an Fachwissen

Mit einer veralteten Benutzeroberfläche und die benutzerdefinierte Anpassung an einzigartige Geschäftsprozesse ist ziemlich kostspielig

SAP Business One-Preise

Benutzerdefinierte Preise

SAP Business One Bewertung und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (300+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SAP Business One?

Hervorragend geeignet für die durchgängige Automatisierung und unverzichtbar für die Berichterstellung in Echtzeit. Lässt sich in jedes SAP-Produkt integrieren, insbesondere lassen sich Daten von Concur einfach und reibungslos übertragen.

Hervorragend geeignet für die durchgängige Automatisierung und unverzichtbar für die Berichterstellung in Echtzeit. Lässt sich in jedes SAP-Produkt integrieren, insbesondere lassen sich Daten von Concur einfach und reibungslos übertragen.

3. Odoo (am besten für benutzerdefinierte Bestandskontrolle)

via Odoo

Suchen Sie nach einer moderneren und einfach anzupassenden Lösung? Odoo ist ein guter Ausgangspunkt für eine effiziente Bestandsverwaltung. Dieses Tool verfügt über umfangreiche Features, darunter detaillierte virtuelle Speicherorte wie Kühlräume oder Regale. Es ermöglicht Teams auch, klare Regeln für Vorlaufzeiten und die Auswahl des Frachtmodus hinzuzufügen, um eine starke Verwaltung der Reihenfolge zu gewährleisten.

Das System ermöglicht die Echtzeit-Nachverfolgung von Lagerbeständen in mehreren Lagern, unterstützt fortschrittliche Routing-Mechanismen und lässt sich nahtlos in Barcode-Scanner integrieren, um Abläufe zu optimieren. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Features können Unternehmen das System an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und so die Genauigkeit bei der Lagerverwaltung insgesamt verbessern.

Odoo best features

Führen Sie fortgeschrittene Versandrouten mit Unteraufträgen, Cross-Docking und Cross-Docking-Planung aus

Sparen Sie Zeit bei der Auffüllung mit automatisierten Anfragen zur Angebotserstellung und ausgelösten lagerübergreifenden Transportaufträgen

Vereinfachen Sie die Berichterstellung zum Quartalsende und Preisanpassungen mit detaillierten Kostenberichten in Echtzeit

Odoo-Limits

Laut einigen Benutzern mit uneinheitlicher Qualität des Kundensupports

Die App kann mit der Vergrößerung Ihres Teams recht teuer werden

Odoo-Preise

Eine App kostenlos: 0 $

*standard: 38,90 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: 58,40 $/Monat pro Benutzer

Odoo-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (über 1.200 Bewertungen)

4. Zoho Inventory (am besten für eine detaillierte Nachverfolgung des Lagerbestands geeignet)

über Zoho Inventory

Zoho Inventory ist ein cloudbasiertes ERP-Warenwirtschaftssystem, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Bestände, Reihenfolgen und Verkäufe über mehrere Kanäle hinweg effizient zu verwalten. Es bietet umfassende Features, wie z. B. die vollständige Nachverfolgung der Lagerbestände in mehreren Lagern, das Scannen von Barcodes und eine nahtlose Rechnungsstellung.

Zoho Inventory verfügt sogar über eine Nachverfolgung von Serien und Chargen, um Produktion und Lager effektiv zu verknüpfen. Die Lösung vereinfacht außerdem die Betriebsabläufe durch schnelle Optionen zur Berichterstellung und automatisierte Workflows für die Kommunikation. Diese Features ermöglichen es Unternehmen, Betriebsabläufe zu optimieren, manuelle Fehler zu reduzieren und optimale Lagerbestände aufrechtzuerhalten.

Zoho Inventory best features

Aktualisieren Sie Ihre Bestände, um Schäden, Verluste oder Unstimmigkeiten mit der Option zur Bestandsanpassung zu berücksichtigen

Visualisieren und optimieren Sie, wie Produkte mit der Verpackungsgeometrie in die dafür vorgesehenen Boxen passen

Karte Ihrer Bewertungsstrategien mit benutzerdefinierten Preisen für verschiedene Kunden, Lieferanten oder Regionen

Zoho Inventory Limits

Es fehlen umfassende tools für die Planung von Fertigung und Lieferkette, wie sie in umfassenden ERP-Systemen zu finden sind

Unterstützt keine Unternehmen mit hohem Volumen, die eine umfassende Automatisierung und Synchronisierung mehrerer Speicherorte benötigen

Zoho Inventory-Preise

Free

*standard: 39 $/Monat (für zwei Benutzer)

Professional: 99 $/Monat (für zwei Benutzer)

Premium: 159 $/Monat (für zwei Benutzer)

*enterprise: 299 $/Monat (für sieben Benutzer) (Zusätzliche Speicherorte, Reihenfolgen, Benutzer, automatische Scans und Lagerhaltung sind als Add-Ons verfügbar)

Zoho Inventory Bewertung und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 350 Bewertungen)

5. Epicor ERP (am besten für die auf die Fertigung ausgerichtete Verteilung)

über Epicor ERP

Sind Ihre Abläufe eher produktionsorientiert? Teams in der Fertigung bevorzugen oft Lösungen wie Epicor ERP, eine umfassende Lösung für die Unternehmensressourcenplanung, die entwickelt wurde, um das Bestandsmanagement für Unternehmen in verschiedenen Branchen zu verbessern. Dieses leistungsstarke ERP-System umfasst wesentliche Elemente der Lieferkette wie Bestandsprognosen, Auftragsverwaltung und grundlegende Automatisierung.

Das fortschrittliche Modul für die Bestandsverwaltung ermöglicht die genaue Nachverfolgung von Lagerbeständen an mehreren Speicherorten und in Lagern. Es unterstützt verschiedene Bestandsmethoden, wie z. B. LIFO (last in, first out), FIFO (first in, first out) und Durchschnittskosten. Darüber hinaus bietet es fortschrittliche tools für die Berichterstellung, wie z. B. die Was-wäre-wenn-Analyse, für detaillierte und genaue Einblicke.

Die besten Features von Epicor ERP

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer ERP-Workflows mit Epicor-Ökosystemintegrationen wie Kinetic, Prophet 21 und BisTrack

Automatisierung von Prozessen wie der Reihenfolge, dem Einkauf und der Produktion, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Effizienz gesteigert wird

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Elemente des Lagerbestands für die Qualitätskontrolle und zur Einhaltung von Vorschriften mithilfe von Funktionen zur Nachverfolgung von Chargen und Seriennummern

Epische ERP-Limits

Unklare Preisgestaltung und keine Testversion können es für Teams schwierig machen, das Tool zu übernehmen

Nach der Migration in die Cloud kann es zu Leistungseinbußen und einer langsameren Reaktionsfähigkeit kommen

Epicor ERP-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Epicor ERP Bewertung und Rezensionen

G2: 4/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Epicor ERP?

Die Möglichkeit, Buchhaltung und Inventar in einem einzigen System zu verwalten, ist sehr praktisch. Enthält viele leistungsstarke tools.

Die Möglichkeit, Buchhaltung und Inventar in einem einzigen System zu verwalten, ist sehr praktisch. Enthält viele leistungsstarke tools.

6. Oracle NetSuite (am besten für Cloud-basierte Bestandsverwaltung geeignet)

über Oracle NetSuite

Oracle NetSuite zeichnet sich durch seinen Ansatz eines 100 %igen Cloud-Systems mit minimalen Upgrade-Kosten aus. Es bietet anpassbare Visualisierungen und Diagramme, wodurch sich seine Dashboards perfekt für Präsentationen eignen. Die Sichtbarkeit in Echtzeit umfasst eine 360°-Übersicht über die vom Benutzer ausgewählten KPIs, die Bestandszählung nach Speicherort und die projizierten Lagerbestände.

Das Feature für bedarfsorientierte Nachschubplanung des Systems nutzt Verlaufsdaten zu Verkäufen und saisonale Trends, um dynamisch die Wiederbestellpunkte zu verwalten, eine rechtzeitige Wiederauffüllung des Lagerbestands sicherzustellen und Fehlbestände zu minimieren. Darüber hinaus ermöglicht die standortübergreifende Auftragsabwicklung von NetSuite vordefinierte Auftragsabwicklungsregeln, wodurch mehrere Lieferungen für eine einzige Reihenfolge und überhöhte Versandkosten vermieden werden.

Die besten Features von Oracle NetSuite

Automatisierung von Bestandszählungen mit Smart Count von NetSuite

Vermeiden Sie doppelte Sendungen und überhöhte Versandkosten mit standortspezifischen Abwicklungsregeln

Steigern Sie die Genauigkeit von Bestandsprüfungen mit intelligenten Zyklen zur Bestandsaufnahme

Oracle NetSuite Limits

Die Implementierung kann für kleinere Geschäfte recht teuer und abschreckend sein

Spezieller Support, der in benutzerdefinierten Umgebungen benötigt wird, wird oft bezahlt

Oracle NetSuite-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle NetSuite

G2: 4/5 (3.500+ Bewertungen)

Capterra: 4. 2/5 (1.500+ Bewertungen)

7. Microsoft Dynamics 365 (am besten für produktorientierte Bestandsoptimierung geeignet)

über Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ist eine ERP-Lösung, die die Vertrautheit und das Gefühl beliebter Office-Produkte wie Excel und Outlook vermittelt. Die Lösung bietet Echtzeit-Lagerhaltung an mehreren Speicherorten und ein leistungsstarkes Modul für den Beschaffungsprozess.

Es lässt sich auch in das Microsoft-Toolset integrieren, einschließlich Power BI, Power Automate, Office 365, Teams und mehr. Darüber hinaus ermöglicht Microsoft Dynamics 365 Clients die Nutzung seiner fortschrittlichen KI-Funktionen zur Erstellung benutzerdefinierter KI-Agenten für Routineaufgaben. Die Integration des Systems in andere Geschäfte, wie z. B. Verkauf und Einkauf, optimiert die Abläufe und verbessert die Entscheidungsfindung.

die besten Features von Microsoft Dynamics 365*

Erneuern und aktualisieren Sie Ihre Bestandsverwaltung mit unserer handverlesenen Liste der 10 besten ERP-Bestandsverwaltungssoftware!Erweitern Sie Ihren Bestand durch Erkenntnisse mit KI-Algorithmen, die Ist-Werte, Nachfrage

Richten Sie automatische Nachbestellpunkte ein, um den Nachschubprozess zu optimieren und eine rechtzeitige Wiederauffüllung auf der Grundlage vordefinierter Schwellenwerte sicherzustellen

Greifen Sie auf rollenbasierte Dashboards und Schulungen zu, um ein schnelles und einfaches Setup Ihres Workflows zu ermöglichen

Limits von Microsoft Dynamics 365

Integrationen sind auf das Microsoft-Ökosystem limitiert

Möglicherweise fehlt die Zugänglichkeit, die Teams an entfernten Standorten benötigen

Microsoft Dynamics 365-Preise

Kostenlose Testversion

Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 $/Monat pro Benutzer

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/Monat pro Benutzer

Dynamics 365 Business Central Mitglieder des Teams: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Beurteilungen zu Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (5.700+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Dynamics 365?

Es bietet recht robuste Lösungen für Finanzen und Lieferketten und die Dashboards können Ihnen Echtzeit-Einblicke in Lagerverkäufe und Bedarfsprognosen bieten. Es lässt sich auch leicht mit anderen MD-Tools wie 365 Sales und CS integrieren

Es bietet äußerst robuste Lösungen für Finanzen und Lieferketten und die Dashboards bieten Ihnen Echtzeit-Einblicke in Lagerverkäufe und Nachfrageprognosen. Es lässt sich auch leicht in andere MD-Tools wie 365 Sales und CS integrieren

8. Sage X3 (am besten für anpassbare ERP-Workflows für die Bestandsverwaltung geeignet)

via Sage X3

Sage X3 ist eine umfassende ERP-Lösung, die entwickelt wurde, um die Bestandsverwaltung für Geschäfte in verschiedenen Branchen zu verbessern. Die Nachverfolgung von Lagerbeständen in Echtzeit ermöglicht es Organisationen, den Bestand über mehrere Standorte und Lager hinweg effizient zu überwachen.

Das System unterstützt verschiedene Inventartypen, darunter hergestellte, gekaufte, an Subunternehmer vergebene und nicht gelagerte Elemente, und bietet so Flexibilität bei der Verwaltung verschiedener Produktlinien. Mit benutzerdefinierbaren Produktinformationen und Integrationsfunktionen stellt Sage X3 sicher, dass alle Abteilungen auf genaue und aktuelle Bestandsdaten zugreifen können, was eine fundierte Entscheidungsfindung und optimierte Abläufe ermöglicht.

Sage X3 – die besten Features

Sichern Sie Produktstandards durch Features zur Qualitätskontrolle, Chargenverwaltung, Verwaltung von Seriennummern, Haltbarkeits- und Ablaufdaten

Erweitern Sie die Bestandsverwaltung auf globaler Ebene mit nativer Unterstützung mehrerer Sprachen und Währungen

Maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige und komplexe Anforderungen mit umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen von Workflows und Features

Sage X3 Limits

Es fehlen umfangreiche Integrationen mit Versand- und Verkaufsmodulen wie bei anderer E-Commerce-Software zur Bestandsverwaltung

Hat eine komplexe Implementierung und einen breiten Bereich an Features, die möglicherweise nicht gut für kleine Geschäfte und Start-ups geeignet sind

Sage X3-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Sage X3 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3. 9/5 (25+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (75+ Bewertungen)

9. ERPNext (am besten für die Nachverfolgung von Open-Source-Beständen geeignet)

via ERPNext

Zu erledigen: Bevorzugen Sie bei Ihren Bestandslösungen die Flexibilität von Open-Source-Lösungen? ERPNext liefert. Neben grundlegenden Funktionen wie der Nachverfolgung von Chargen und der Lagerverwaltung hilft die Software bei der Validierung von Bewegungen durch Qualitätsprüfungen. Außerdem sind Transaktionen nahtlos mit voreingestellten Lagern und Einstellungen für die Preismethode verbunden

Das System unterstützt die Erstellung und Pflege von Produktvarianten auf der Grundlage von Parametern wie Größe, Farbe oder Material und ermöglicht so eine detaillierte Verwaltung der Elemente. Es wird außerdem mit einfachen Installationsskripten für die Bereitstellung Ihres Servers und Ihrer Prozesse geliefert.

ERPNext best features

Nachverfolgung von Waren, die an den Speicherorten der Kunden gelagert werden, und Verwaltung der Rechnungsstellung nach Verkäufen über Konsignationsbestände

Verwalten Sie Rabatte für Elemente für verschiedene Parteien oder Bedingungen mit Einstellungen für Aktionen

Erweitern Sie Ihr Konto auf globaler Ebene mit Rechnungen, Ausgaben und Berichterstellungen in mehreren Währungen

ERPNext Limits

Bietet im Vergleich zu proprietären ERPs weniger Plug-and-Play-Optionen

Kann bei großen Datensätzen oder komplexen Workflows langsamer werden

ERPNext-Preise

Kleine Geschäfte: 50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erfolgspaket: ab 1250 $ (Pauschalgebühr) für die Implementierung

ERPNext-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (130+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ERPNext?

ERPNext ist einfach zu implementieren, zu unterstützen und benutzerdefiniert anzupassen, da es nur Open-Source-Code, Python JS usw. verwendet.

ERPNext ist einfach zu implementieren, zu unterstützen und benutzerdefiniert anzupassen, da es nur Open-Source-Code, Python JS usw. verwendet.

10. SAP S/4HANA (am besten für unternehmensweite Einblicke in den Bestand geeignet)

SAP S/4HANA ist für große Unternehmen oder solche, die kurz davor stehen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Die ERP-Suite der nächsten Generation ist für alles in Echtzeit ausgelegt und verfügt über In-Memory-Computing und KI-gesteuerte Automatisierung, um Workflows zu optimieren. Die Integration des Systems in andere SAP-Module, wie z. B. Vertrieb, Verteilung und Produktionsplanung, gewährleistet einen nahtlosen Betrieb und Datenkonsistenz in der gesamten Lieferkette.

S/4HANA bietet außerdem eingebettete Analysen und eine intuitive Fiori-Oberfläche für eine schnelle analytische Entscheidungsfindung. Es unterstützt außerdem Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Bereitstellungen und ist somit für Unternehmen skalierbar. Kurz gesagt, es ist ein Kraftpaket für die digitale Transformation.

SAP S/4HANA best features

Generieren Sie automatisch die erforderlichen Folgedokumente für jede Warenbewegung, wie z. B. relevante Buchhaltungsdokumente

Verbessern Sie die Qualität und Compliance Ihrer Bestände durch integrierte Berichterstellung und Automatisierung des Risikomanagements

Verwalten Sie umfangreiche Reihenfolgen mit den Komprimierungstechniken und dem spaltenförmigen Layout von S/4HANA

SAP S/4HANA Limits

Der Umstieg von Legacy-SAP-Systemen erfordert einen umfassenden Plan

Standardisierte Prozesse können tiefgreifende benutzerdefinierte Konfigurationen limitieren

SAP S/4HANA-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

SAP S/4HANA Bewertung und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ Bewertungen)

📌 Besondere Erwähnungen Infor CloudSuite (am besten geeignet für branchenspezifische ERP-Lösungen mit KI-gestützten Bestandsinformationen)

Acumatica (am besten für wachsende Geschäfte, die eine skalierbare, Cloud-basierte Nachverfolgung des Warenbestands benötigen)

SYSPRO (am besten geeignet für mittelständische Unternehmen in der Fertigung und Verteilung, die Echtzeit-Bestandsaktualisierungen benötigen)

DEAR Systems (am besten für E-Commerce- und Einzelhandelsgeschäfte geeignet, die komplexe Bestände über mehrere Kanäle hinweg verwalten)

Mit ClickUp zu einem optimalen Lagerbestand

Eine ERP-integrierte Bestandsverwaltung vermeidet die Blockierung von überschüssigem Cashflow und beseitigt das Risiko plötzlicher Anstaus. Außerdem haben Sie mehr Spielraum, um die Bestandsgenauigkeit zu verbessern, ohne die Produktionslinien oder den Kundenverkauf zu beeinträchtigen.

Die Lösungen in diesem Leitfaden werden Ihren individuellen Bedürfnissen mit Sicherheit gerecht. Es ist jedoch wichtig, neben der Sichtbarkeit des Lagerbestands auch der Produktivität und der Analyse Priorität einzuräumen.

ClickUp übertrifft dies mit seiner vielseitigen Aufgabenverwaltung und Automatisierung und ist somit die ideale Wahl.

