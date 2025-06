über 30 der besten Leonardo AI-Prompts für atemberaubende Bilder

Stellen Sie sich eine leuchtende Metropole auf einem fremden Planeten vor, mit Wolkenkratzern aus kristallinen Strukturen und Neonflüssen, die durch die Straßen fließen.

Vor einigen Jahren erforderte die Umsetzung solcher Ideen in die visuelle Realität ein Team aus erfahrenen Designern und Grafikern, die mit hochwertigen Tools ausgestattet waren.

Dank generativer KI können jetzt auch Menschen ohne Design-Erfahrung in wenigen Minuten atemberaubende Bilder erstellen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese kreative Kraft mit einer Plattform wie Leonardo AI immer zur Hand.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen über 30 Beispiele für Leonardo AI-Prompts, die Sie anpassen, überarbeiten oder als Inspiration für Ihre eigenen visuellen Meisterwerke nutzen können.

Zeit, die Ärmel hochzukrempeln! 💁‍♀️

Leonardo KI verstehen

Leonardo AI (von Canva übernommen) ist eine generative KI-Plattform, die mithilfe fortschrittlicher ML-Algorithmen Textvorlagen in hochwertige Bilder, Illustrationen, Texturen und Konzeptkunst umwandelt.

via Leonardo AI

Darüber hinaus bietet es Benutzern erweiterte Anpassungsoptionen, mit denen sie ihre Kreationen verfeinern, bearbeiten und perfektionieren können, ohne dass sie künstlich oder inkonsistent wirken. Dies ist besonders hilfreich für Spieleentwickler, Designer und Künstler, die eine fein abgestimmte Kontrolle über ihre Ergebnisse benötigen.

Die wichtigsten Features von Leonardo AI

Benutzerdefiniertes Modelltraining: Trainieren Sie die KI mit Ihren eigenen Bildern, um Visualisierungen zu erstellen, die Ihrem Stil, Ihrer Marke oder Ihrer künstlerischen Vision entsprechen

Bild-zu-Prompt: Laden Sie ein Bild hoch, und die KI generiert einen Prompt, mit dem Sie ähnliche Bilder mühelos nachbilden oder verfeinern können.

KI-Prompt-Unterstützung: Erhalten Sie intelligentere Prompts mit vorgeschlagenen Adjektiven, Adverbien und Emotionen, um Ihre Ergebnisse zu verbessern

Storyboarding: Erstellen Sie ganz einfach eine Abfolge von Bildern, um Geschichten, Marketingkampagnen oder Spielkonzepte auf einer Karte darzustellen

Privater Modus: Mit einem einfachen Umschalter sorgen Sie für zusätzliche Datenschutz und halten Ihre Kreationen vertraulich

Warum ist es so wichtig, Prompts zu beherrschen?

Leonardo AI verwandelt Ideen in wenigen Minuten in atemberaubende Bilder – aber nur, wenn Sie ihm die richtigen Vorgaben machen. Je klarer Sie sind, desto besser sind die Ergebnisse, die Sie erwarten können.

Sehen wir uns also an, warum Sie Leonardo AI-Prompts beherrschen sollten:

Liefert präzise Ergebnisse: Eine klar definierte Eingabe hilft der KI, den gewünschten Stil, die Komposition und die Details Ihrer Bilder genau zu verstehen

Reduziert Testversionen und Fehler: Klare Eingabeaufforderungen verhindern, dass die KI zufällige oder unpassende Bilder erzeugt, was weniger Überarbeitungen bedeutet

Verbessert die kreative Kontrolle: Mit spezifischen Anweisungen können Sie Beleuchtung, Perspektive und künstlerische Effekte feinabstimmen, ohne nachträgliche Bearbeitungen vornehmen zu müssen

Verbessert die Skalierbarkeit: Effektive Prompts helfen dabei, mehrere Variationen desselben Konzepts zu generieren und dabei die Konsistenz zu wahren

Optimiert Kosten und Effizienz: Gut strukturierte Vorschläge helfen Ihnen dabei, hochwertige Ergebnisse zu erzielen, sodass Sie für erste Entwürfe weniger auf teure Designer angewiesen sind

🔍 Wussten Sie schon? Einige KI-Modelle können ihre eigenen Prompts schreiben! Der Automatic Prompt Engineer (APE) generiert, testet und wählt die leistungsstärksten Prompts – ganz von selbst.

Beispiele für Leonardo AI-Prompts

Leonardo AI führt KI in das Grafikdesign zusammen und schafft so alles von traumhaften Fantasiewelten bis hin zu filmreifen Porträts.

Um Ihnen zu helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen, haben wir über 30 Leonardo AI-Vorschläge zusammengestellt, die Sie als Inspiration nutzen oder selbst ausprobieren können (zeit, Ihren inneren Prompt-Engineer zum Leben zu erwecken!) 👇

Vorschläge zur Erzeugung von Fantasie- und mythologischen Bildern

Hier finden Sie einige Leonardo AI-Vorschläge und Bilder zu mythischen Kreaturen, heldenhaften Figuren und bezaubernden Realitäten.

1. Weibliche Black Canary in einem Leopardenstoff

Prompt: Eine von Black Canary inspirierte Superheldin, kombiniert mit einem Leoparden-Design, steht aufrecht inmitten einer pulsierenden Stadtlandschaft. Sie trägt ein aufwendiges Kostüm mit Leopardenmustern und schwarzen Lederakzenten

💡Profi-Tipp: Betten Sie immer filmische Erzählelemente ein. Verwenden Sie präzise Beschreibungen, die Tiefe verleihen, wie dramatische Beleuchtung, strukturierte Materialien und einen evokativen Kontext, um einfache Zeichenbeschreibungen in visuell vielschichtige Szenen zu verwandeln.

2. Ein fotorealistischer Drache auf mittelalterlichen Bergen

Vorschlag: Ein majestätischer, detailreich gestalteter schwarzer Drache thront auf einem felsigen Hügel und blickt auf ein üppiges Tal mit einem gewundenen Fluss und fernen Bergen

3. Ein einsamer Samurai wandert durch einen Bambuswald

Vorschlag: Ein einsamer Samurai mit einem Katana, der in der Abenddämmerung durch einen nebligen Bambuswald geht, sanftes, feuriges Leuchten im Hintergrund, Reflexionen im Wasser, filmische Komposition, detailreicher Anime-Stil, dynamische Beleuchtung, volumetrischer Nebel, komplexe Texturen

📌 Die meisten KI-Tools verwenden standardmäßig quadratische Bilder, aber benutzerdefinierte Seitenverhältnisse sorgen für eine bessere Bildkomposition. Kinoformat (21:9 oder 16:9) : Am besten geeignet für Landschaften und dynamische Actionszenen

Vertikal (9:16 oder 4:5) : Am besten geeignet für mobilfreundliche Porträts mit beeindruckenden Hintergründen

Extreme Ultra-Wide (32:9): Ideal für beeindruckende Panoramaaufnahmen

4. Ein Foto eines alten Tempels mit filigranen Details

Vorschlag: Ein alter indischer Tempelkomplex mit aufwendigen Steinmetzarbeiten und leuchtenden Sandsteintönen, beleuchtet von sanftem Sonnenlicht. Die Architektur ist majestätisch, umgeben von üppigem Grün, mit einer ruhigen und zeitlosen Atmosphäre, die in einem fotorealistischen und filmischen Stil wiedergegeben wird

Vorschläge zur Erstellung von Visualisierungen für Architektur und Innenarchitektur

Hier sind einige Beispiele, die wir mit Leonardo AI erstellt haben, um atemberaubende Innenräume, Architektur und futuristische Kunstkonzepte zu gestalten:

5. Modernes Haus mit Infinity-Pool und Meerblick

Prompt: Das Haus verfügt über ein auffälliges schwebendes Design mit einem Infinity-Pool, der nahtlos in den Ozean übergeht. Umgeben von einer minimalistischen Landschaftsgestaltung mit einheimischen Pflanzen bietet die Glas-Terrasse einen ungestörten Blick auf das Meer und den Horizont. Ein warmer Glanz unterstreicht die ruhige und moderne Atmosphäre.

🖌️Weitere Details: Wir haben Leonardo Kino XL verwendet und die Voreinstellung "Cinematic" ausgewählt, um dieses Bild zu erstellen.

6. Verfeinern Sie die Beleuchtung dieses Bildes eines städtischen Wolkenkratzers

Vorschlag: Ein modernes Firmengebäude mit einer eleganten blauen Fassade, großen Glasfenstern, in denen sich die Skyline der Stadt spiegelt, dem ClickUp-Logo in auffälligen weißen Buchstaben oben, einer urbanen Umgebung mit Wolkenkratzern im Hintergrund, warmer Abendlichtstimmung, detailreich, fotorealistisch, professioneller Architekturstil

7. Futuristische Wüstenarchitektur

Vorschlag: Eine futuristische architektonische Struktur inmitten einer weiten Wüstenlandschaft, mit schlankem, geschwungenem Glas- und Betondesign. Umgeben von Sanddünen und fernen Bergen unter einem klaren blauen Himmel verbindet die Szene modernen Minimalismus mit einer surrealen, fantastischen Atmosphäre. Ultra-detaillierte und filmische Beleuchtung.

8. Minimalistischer japanischer Teeraum mit sanfter Beleuchtung

Prompt: Ein ruhiger japanischer Teeraum mit traditionellen Tatami-Matten, einem niedrigen Holztisch und freiem Blick auf einen üppigen, ruhigen Garten. Die Szene ist minimalistisch, mit natürlichen Holzelementen, sanfter Beleuchtung und einer friedlichen Atmosphäre

9. Ein kunstvoll verziertes mittelalterliches Kircheninnere

Vorschlag: Innenraum einer mittelalterlichen Kirche, gewölbte Decken, aufwendige Fresken, Buntglasfenster, detailreiche Holzbankreihen, goldene Altarelemente, warmes Licht von Kronleuchtern, Sonnenstrahlen auf dem Steinboden, fotorealistisch, sehr detailreich

🎯Denken Sie daran: Leonardo AI funktioniert am besten mit kurzen, beschreibenden Phrasen und nicht mit langen, komplizierten Sätzen. Verwenden Sie daher prägnante Eingabeaufforderungen

10. Ein gespenstisches gotisches Herrenhaus

Vorschlag: Ein verlassenes gotisches Herrenhaus mit filigranen Bögen, einem verstaubten Kronleuchter, zerrissenen roten Samtvorhängen, zerbrochenen Holzböden, schummrigem Licht, das durch hohe Fenster fällt, und einer gespenstisch unheimlichen Atmosphäre

Vorschläge zur Visualisierung von Natur und Landschaften

Verwenden wir nun Leonardo AI, um lebensechte Naturszenen in ruhigen Wäldern und majestätischen Bergen zu erstellen 👇

11. Atemberaubender Vogel auf einem blühenden Baum

Prompt: Ein lebhafter Vogel sitzt im Frühling auf einem Kirschblütenzweig, mit blauem, gelbem und rotem Gefieder, einem weichgezeichneten blühenden Hintergrund, sanft fallenden Blütenblättern und warmem Sonnenlicht. Ultra-detailliert, 8K-fotorealistisch mit natürlicher Beleuchtung und lebendigen Farben

12. Ein wildes Eisbärenpaar, das pure Kraft und die Dramatik der Natur verkörpert

Vorschlag: Ein mächtiger Eisbär stürmt durch eine verschneite Landschaft unter einem dunklen, stürmischen Himmel, beleuchtet von einem hellen Blitz, Schnee fliegt umher, filmisch und fotorealistisch, sehr detailliert, dramatische Atmosphäre

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie doppelte Tiefenstapelung, um KI-Generatoren zu zwingen, natürliche Ebenen zu erstellen, genau wie eine Kamera. Anstatt die KI über die Tiefe entscheiden zu lassen, trennen Sie Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund in Ihrer Eingabe manuell. Beispiel: "Ein Ritter in scharfem Fokus (Vordergrund), nebelverhangene Ruinen, die in der Ferne verschwinden (Mittelgrund), ein blutroter Himmel (Hintergrund, leicht unscharf). "

13. Goldene Herbstblätter auf einem ruhigen See

Prompt: Eine ruhige Herbstszene an einem stillen See, wo goldene und rote Blätter sanft von einer großen Eiche fallen. Der See reflektiert die sanften Farbtöne des Abendhimmels und schafft eine traumhafte und friedliche Atmosphäre. Sanfte Wellen auf dem Wasser tragen zum Realismus bei, und eine leichte Brise bewegt die letzten Blätter in der Luft. Die Szene wird von warmem, goldenem Licht beleuchtet, das die gemütliche Herbststimmung unterstreicht. Ultra-detaillierte, fotorealistische, kinoreife Beleuchtung

14. Fotorealistische Nahaufnahme einer leuchtenden Sonnenblume

Prompt: Eine fotorealistische Nahaufnahme von leuchtend gelben Sonnenblumen mit sattgrünen Blättern vor einem dunklen, strukturierten Hintergrund

15. Nahaufnahme eines fingergroßen Flamingos

Prompt: Nahaufnahme eines kleinen rosa Flamingos, der zart auf einer Fingerspitze sitzt, vor dem Hintergrund eines warmen, goldenen Sonnenuntergangs. Die Federn des Flamingos sind detailliert und weich, mit leuchtenden Rosatönen und komplexen Texturen

Vorschläge zur Erstellung von Science-Fiction- und futuristischen Konzepten

16. Rebellische Anführerin in Cyberpunk-Outfit

Prompt: Rogue, eine wilde 30-jährige Anführerin des Eclipse Down-Widerstands, steht selbstbewusst da. Ihr langes braunes Haar mit bläulichen Dreadlocks fließt im Mondlicht. Sie trägt ein schwarzes Kampfanzug mit kybernetischen Handschuhen, einer metallischen Insignie und einer schwarzen Hose mit blauen Neonakzenten. Die futuristische Stadtlandschaft hinter ihr leuchtet mit Hologrammen und künstlichem Licht und unterstreicht ihre markante Präsenz

🔍Wussten Sie schon? Mit der Registerkarte "Negative Eingabeaufforderung" in Leonardo AI können Sie unerwünschte Elemente aus einem Bild entfernen. Für den Anfang können Sie Elemente wie "Unschärfeeffekte", "verzerrte Hände" oder "keine Cartoon-Bilder" eingeben

17. Mann mit Gasmaske in einer dystopischen Stadt

Prompt: Ein düsterer Mann mit einer futuristischen Gasmaske in einer regennassen dystopischen Stadtlandschaft, beleuchtet von sanften Neonlichtern. Die Einstellung ist dunkel und filmisch, mit detaillierten Regentropfen, die das Leuchten der Stadt reflektieren. Ultra-realistisch und atmosphärisch mit einem Hauch von Science-Fiction

18. Außerirdisches Raumschiff schwebt bei Sonnenuntergang über einem ruhigen See

Vorschlag: Ein digitales Gemälde eines riesigen außerirdischen Raumschiffs, das bei Sonnenuntergang über einer ruhigen Landschaft schwebt und sich in einem stillen See darunter spiegelt

19. Fotorealistisches Bild von Merkur

Vorschlag: Ein riesiger leuchtender Planet dominiert die fremde Skyline und taucht ein karges, felsiges Gelände mit verstreuten kugelförmigen Felsbrocken in warmes orangefarbenes Licht. Ein gewundener Fluss reflektiert das Leuchten der beiden Sonnen, die unter einem klaren, sternenübersäten Himmel am Horizont untergehen. Filmreife, ultra-detaillierte und fotorealistische Bilder

🔖 Freundliche Erinnerung: Verwenden Sie in Ihren Prompts viele Aktionsverben und filmische Anweisungen. Beispiele:❌ "Ein Krieger auf dem Schlachtfeld" → Langweilig✅ "Ein kampferprobter Krieger, der sein Schwert umklammert, während Regen niederprasselt und Glut in der rauchigen Luft wirbelt" → Lebendig

20. Futuristisches und luxuriöses Unterwasser-Schlafzimmer

Vorschlag: Ein futuristisches Unterwasser-Schlafzimmer mit eleganten, modernen weißen Möbeln und großen Glaswänden, die einen Blick auf Meereslebewesen und Korallenriffe bieten

Vorschläge zur Erstellung abstrakter Kunst

Lassen Sie uns nun einige KI-Kunst-Prompts besprechen, die Sie in KI-Kunstgeneratoren einspeisen können, um Ihren abstrakten Ideen Leben einzuhauchen 👇

21. Katzenposter mit abstrakter geometrischer Kunst

Prompt: Ein posterähnliches Design mit einer stilisierten Katze vor einem lebhaften floralen Patchwork-Hintergrund, die leicht nach oben blickt, kräftigen Farben, klaren Linien und komplexen Mustern, inspiriert von moderner Volkskunst

22. Fügen Sie einem Oldtimer-Bild einen Retro-Hintergrund hinzu

Prompt: Verbessern Sie den Hintergrund eines alten roten Autos, das auf einem grasbewachsenen Feld geparkt ist, indem Sie einen retro-inspirierten Sonnenuntergangshimmel, entfernte Berge und hohe Palmen hinzufügen. Verwenden Sie warme, kräftige Töne mit einer nostalgischen Ästhetik der 1970er Jahre. Lassen Sie das Auto unverändert und fügen Sie den Hintergrund nahtlos ein.

23. Einstellung für die Frühstückstafel

Prompt: Ein fotorealistisches digitales Kunstwerk einer rustikalen Holztabelle, die mit verschiedenen frischen Früchten, handwerklich hergestelltem Brot und einem Glas Honig, der auf warme Pfannkuchen tropft, gedeckt ist. Sanftes natürliches Licht hebt die Texturen und Farben hervor und schafft eine gemütliche und einladende Atmosphäre.

24. Ein Standbild einer luxuriösen reifen Kirsche

Vorschlag: Ein Foto einer einzelnen glänzenden roten Kirsche mit grünem Stiel, die auf einem weichen cremefarbenen Stoff liegt. Die Beleuchtung ist natürlich und diffus, wodurch eine minimalistische und elegante Komposition mit geringer Tiefenschärfe entsteht

25. Dampfende Kaffeetasse in einer gemütlichen Café-Einstellung

Prompt: Ein fotorealistisches Bild einer dampfenden Tasse Kaffee auf einem Smartphone, das auf einem hölzernen Cafétisch steht. Das Feature im Hintergrund ist eine warme Umgebungsbeleuchtung durch Hängelampen im Industriestil und ein gemütliches, modernes Café-Interieur mit großen Fenstern und unscharfen Details

26. Ein saftiger Hamburger in einem Restaurant-Setting

Prompt: Eine fotorealistische Nahaufnahme eines saftigen Cheeseburgers mit Salat, Tomate und einem glänzenden Brötchen, umgeben von Schüsseln mit Pommes frites, Keksen und Snacks auf einem Holztisch. Im Hintergrund ist eine verschwommene, warm beleuchtete Restaurantatmosphäre mit speisenden Gästen zu sehen

Weitere Leonardo-Vorschläge

27. Verfeinerung der Porträtbeleuchtung

Vorschlag: Verfeinern Sie das Bild einer lächelnden Frau, indem Sie die sanfte Beleuchtung ihres Gesichts verstärken und dem unscharfen Bokeh-Stadtbild im Hintergrund mehr Tiefe verleihen

28. Eine Luftaufnahme eines belebten Marktplatzes

Prompt: Eine Aufnahme aus der Vogelperspektive eines lebhaften Marktplatzes im Freien mit bunten Ständen, geschäftigen Einkäufern und symmetrisch angeordneten, komplizierten Mustern von Waren

29. Eine Teleaufnahme von Rehen, die aus einem Wald auftauchen

Vorschlag: Eine Teleaufnahme eines Rehs in einer Waldlichtung, umgeben von sanftem Nebel und weit entferntem, verschwommenem Laub

30. Eine Person beim Blick aus dem Fenster einfangen

Vorschlag: Eine Aufnahme aus mittlerer Entfernung einer Person, die aus einem Fenster schaut, wobei sich die Lichter der Stadt im Glas spiegeln und der Hintergrund im Innenraum verschwommen ist

31. Erstellen Sie eine detailreiche Makroaufnahme von Uhrwerkzahnrädern in Bewegung

Prompt: Eine Nahaufnahme von Uhrenzahnrädern in Bewegung mit komplexen Reflexionen und scharfen metallischen Details. Ultra-detailliert und fokussiert

32. Eine tiefenscharfe Ansicht eines Waldes im Herbst

Prompt: Eine tiefenbetonte Ansicht eines Waldweges, gesäumt von bunten Herbstblättern, Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt, und einem verschwommenen Hintergrund aus fernen Wäldern

Und das ist eine Zusammenfassung einiger der klarsten, nuanciertesten und ausgefeiltesten Beispiele für Leonardo AI-Prompts, von denen Sie sich inspirieren lassen können!

Erstellen Sie Ihre eigenen Leonardo AI-Prompts

Nachdem Sie nun einige der schönsten Kunstwerke gesehen haben, die Leonardo AI erstellen kann, führen wir Sie durch einen systematischen Ansatz zur Erstellung effektiver Prompts.

1. Beginnen Sie mit einer klaren Vision

Der Prozess der Prompt-Generierung beginnt lange bevor Sie auf die Prompt-Leiste klicken. Er beginnt mit einer lebendigen und detaillierten Vorstellung davon, was Sie erstellen möchten.

Überstürzen Sie nichts. Nehmen Sie sich lieber etwas Zeit, um Inspiration und Referenzen zu sammeln und detaillierte Prompts zu erstellen. Noch besser: Verwenden Sie Moodboard-Vorlagen und Ideentafeln für Brainstorming, um Ihre Gedanken zu ordnen.

Dieser Ansatz hilft Ihnen dabei, klare Vorstellungen von Farbpaletten, Kunststilen und Themen zu entwickeln und so die Grundlage für eine gut durchdachte Eingabeaufforderung zu schaffen.

2. Definieren und beschreiben Sie Ihr Thema

Das Thema ist das Erste, was Sie in den KI-Prompt-Generator eingeben würden. Es ist der Brennpunkt (das zentrale Element) eines Bildes und bildet die Grundlage für die Arbeit Ihrer KI-Bildprompts.

Ein Motiv kann etwas so Einfaches wie ein Baum sein. Der Schlüssel hierbei ist jedoch, so konkret wie möglich zu sein. Denken Sie an Eigenschaften wie Farbe, Größe, Textur, Speicherort oder jedes andere einzigartige Feature, das das Motiv hervorhebt.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie eine Themenbeschreibung erstellen sollen, finden Sie hier einige Fragen, die Sie versuchen sollten zu beantworten: 👉Was ist das Thema? z. B. eine Person, ein Tier, ein Objekt oder eine Szene👉Gibt es ein Aktionswort, das das Thema beschreiben kann? z. B. gehen, fliegen, ruhen👉Welche Stimmung oder Emotion vermittelt das Motiv? z. B. friedlich, geheimnisvoll, lebhaft👉Wo befindet sich das Motiv? z. B. in einem Wald, auf einem futuristischen Dach, unter einem sternenklaren Nachthimmel👉Welche Details machen das Motiv einzigartig? z. B. leuchtende Augen, komplizierte Muster

Nehmen wir unser Beispiel: Anstelle von einfach nur "ein Baum" wäre ein besseres Motiv für die KI-Bildgenerierung "eine jahrhundertealte Eiche mit gewundenen Wurzeln"

3. Erweitern Sie die Eingabeaufforderung mit Modifikatoren

Modifikatoren sind beschreibende Elemente, die Ihre Ideen in ein nuanciertes Ergebnis verwandeln.

Es sind die "zusätzlichen Details", die bestimmen, wie Ihr Motiv aussieht, wirkt oder mit seiner Umgebung interagiert, darunter Aspekte wie Stil, Komposition, Beleuchtung, Texturen und vieles mehr.

Eine kurze Übersicht mit Wörtern, die Sie zur Beschreibung verschiedener Modifikatoren verwenden können:

Modifier Beschreibung Spickzettel Stil Legen Sie den künstlerischen Stil eines Bildes fest Cyberpunk, Anime, 3D-Rendering, fotorealistisch, Aquarell, abstrakt, gotisch Beleuchtung Beschreiben Sie, wie das Licht mit dem Motiv oder dem Hintergrund interagiert Studiobeleuchtung, strahlend, Neonlicht, gedämpft, goldene Stunde, Studio, sanftes Leuchten Stimmung Legen Sie den emotionalen Ton oder die Atmosphäre des Bildes fest Skurril, ruhig, fröhlich, intensiv, melancholisch Textur Definieren Sie die Stimmung oder Oberflächendetails eines Bildes Rau, gepflastert, glänzend, glatt, samtig, schimmernd, rissig Komposition Beschreiben Sie die Anordnung der Elemente in einem Rahmen Symmetrisch, zentriert, mittig fokussiert, Panorama, Nahaufnahme, Weitwinkel Kameraeinstellungen und Objektive Geben Sie an, ob Sie eine bestimmte Kamera und einen bestimmten Blickwinkel im Sinn haben Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Umgebung Beschreiben Sie die Umgebung, in der sich das Motiv befindet Nebelverhangener Wald, urbane Skyline, verzauberte Wiese, karge Wüste, dystopische Stadt

4. Werden Sie konkret mit negativen Prompts

Im nächsten Schritt teilen Sie Leonardo AI konkret mit, was Sie nicht in dem Bild sehen möchten.

Dies kann ein bestimmtes Feature, ein Stil oder ein Element sein, das das Bild verzerrt und weniger ansprechend macht.

Einige negative Stichwörter für Leonardo AI, die Sie für sich speichern können: Keine leuchtenden Farben

Keine verschwommenen Bilder

Keine karikaturhaften Bilder

Keine geklonten Gesichter

Keine seltsamen Überschriften

Keine gekreuzten Augen

Sie können diese Details direkt in Ihre Eingabe hinzufügen, aber es ist viel einfacher, die Negativ-Feature von Leonardo AI zu verwenden. Damit können Sie Ihre Ergebnisse verfeinern, ohne Ihre Haupteingabe zu überladen.

5. Priorisieren Sie die Reihenfolge

Nachdem Sie Ihre Eingabeaufforderungen mit Modifikatoren und negativen Schlüsselwörtern verfeinert haben, ist es an der Zeit, sie zu priorisieren. Ordnen Sie sie nach ihrer Wichtigkeit, um die KI anzuleiten und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Und hier ist eine Struktur für Prompts, die Sie sich merken sollten:

Beschreibendes Thema + Stil + Komposition + Farbe, Beleuchtung + zusätzliche Rendering-Details + negativer Prompt

Lassen Sie uns nun einige praktische Tipps erkunden, mit denen Sie noch effektivere KI-Prompts erstellen können:

Lernen und üben : Spezielle Communities und Ressourcen wie : Spezielle Communities und Ressourcen wie r/leonardoai (Reddit), Discord-Server Community-Kanäle (Leonardos offizielles YouTube-Center) und Community-Anleitungen bieten kreative Techniken, um neue Ideen zu fördern

Entwerfen Sie Prompts mit einem Prompt-Generator : Verwenden Sie Leonardos eigenen Prompt-Generator oder ein Magic Prompt-Feature, um Ihre Prompts zu erstellen und zu verbessern

Experimentieren Sie mit Abstraktion: Leonardo ist besonders gut darin, Konzepte zu visualisieren, die in der Realität nicht existieren. Lassen Sie also Ihrer Fantasie freien Lauf

Als KI-Tool für Designer kann Leonardo AI jedes Konzept zum Leben erwecken, aber eine Idee in ein vollständig umgesetztes kreatives Projekt zu verwandeln, ist eine ganz andere Herausforderung.

Der Prozess geht über die Erstellung eines einzelnen Bildes hinaus. Er umfasst Brainstorming, die Verfeinerung von Ideen, die Strukturierung von Eingabeaufforderungen, die Abstimmung von Ideen mit Ihrem Team und die Verwaltung von Feedback-Schleifen – und das alles, bevor das endgültige Bild Gestalt annimmt. Ohne ein strukturiertes System zur Verwaltung von Überarbeitungen und zur Koordination von Aufgaben geraten die Dinge nur noch schneller aus der Bahn.

Entdecken Sie ClickUp – die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Ordnung, Organisation und Zusammenarbeit in Ihren kreativen Workflow bringt. So können Sie sie nutzen ⬇️

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen für Ihr Moodboard zu generieren

Jedes Designprojekt beginnt mit einem Funken Inspiration – einem Konzept, das darauf wartet, Form zu nehmen.

Ideen existieren jedoch nicht isoliert. Sie benötigen einen Space, um Gedanken zu notieren, Referenzen zu speichern und Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ohne einen solchen Space gehen Konzepte verloren, Feedback verstreut sich und die Abstimmung im Team leidet.

An dieser Stelle benötigen Sie ClickUp Whiteboards. Sie bieten Ihrem Team einen strukturierten Space, in dem Sie Ideen sammeln, verfeinern und organisieren können, bevor Sie sie zum Leben erwecken.

Mit Whiteboards können Sie in Echtzeit brainstormen, diskutieren und Ihre Ideen präsentieren, ohne den Überblick zu verlieren.

Um das Angebot noch attraktiver zu machen, können Sie sogar ClickUp Brain (integriert in Whiteboards) verwenden, um Ihre groben Ideen in gewünschte Visualisierungen umzusetzen, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen. Einfach eingeben, verfeinern und fertig.

Verwenden Sie ClickUp Brain, das in Whiteboards integriert ist, um Ihren Teamkollegen Ihre Vision in Echtzeit zu erklären

💡 Profi-Tipp: Verwalten Sie mehrere KI-generierte Kunstwerke und Grafiken? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um sie nach Stimmung, Farbpalette oder Komposition zu kategorisieren, damit Ihr Team eine einheitliche, kreative Richtung beibehalten kann.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre KI-Prompts zu erstellen, zu speichern und zu verfeinern

Ein großartiger Prompt benötigt Verfeinerung, Iteration und Konsistenz, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mehrere Prompts haben, an denen Sie arbeiten müssen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihren groben Brainstorming-Ideen eine Struktur und einen Space zu geben.

ClickUp Docs kommt Ihnen zu Hilfe und bietet einen zentralen Space zum Speichern, Verfeinern und gemeinsamen Bearbeiten von Prompts – so bleibt Ihr Team auf dem gleichen Stand und Ihr kreativer Prozess strukturiert.

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um Prompts für Ihre visuellen Projekte zu erstellen

Auf einen Blick: Mit ClickUp-Dokumenten können Sie:

✅ Dokumentieren und verfeinern Sie KI-Vorschläge: Speichern Sie erste Entwürfe, testen Sie Varianten und optimieren Sie Beschreibungen, damit die KI-generierten Bilder Ihren Vorstellungen entsprechen

✅ Erstellen Sie eine zentrale Prompt-Bibliothek: Organisieren Sie vergangene Prompts nach Kategorie, Kampagne oder Stil für die zukünftige Verwendung

✅ In Echtzeit zusammenarbeiten: Fügen Sie Notizen hinzu, schlagen Sie Verbesserungen vor und verfolgen Sie Überarbeitungen, um die Konsistenz Ihrer kreativen Projekte sicherzustellen

✅ Dokumente mit Whiteboards und Aufgaben verknüpfen: Verbinden Sie Brainstorming-Notizen nahtlos mit ClickUp-Aufgaben, um Projekte effizienter durchzuführen

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie in Ihren ClickUp-Dokumenten einen Abschnitt "Prompt-Erfolgsprotokoll", in dem Sie nachverfolgen können, welche Prompts die besten Ergebnisse erzielt haben, zusammen mit den Schlüsselvariablen, die sie so effektiv gemacht haben. Versehen Sie erfolgreiche Prompts mit Tags wie Genauigkeit, Stilübereinstimmung und Anzahl der Iterationen, um datengestützte Best Practices zu entwickeln.

Verwenden Sie eine zentrale Lösung, um KI-Prompts miteinander zu verbinden

Fragen Sie jedes beliebige Design-Team, und es wird Ihnen bestätigen: Die abteilungsübergreifende Arbeit ist ein Chaos. Anfragen kommen von überall her, Feedback ist verstreut, und Prioritäten verschieben sich ständig.

Und das ist nicht nur ein Gefühl – 86 % der Mitarbeiter geben an, dass mangelnde Zusammenarbeit und ineffektive Kommunikation der Hauptgrund für Misserfolge am Arbeitsplatz sind.

Genau das verbindet ClickUp. Einfach ausgedrückt: Führen Sie alle Ihre Design-Projekte in der Design-Lösung für Teams von ClickUp zusammen und:

✅ Organisieren Sie eingehende Designaufgaben, damit nichts verloren geht✅ Erstellen Sie mit Brain sofort Benutzerreisen, Personas und Briefings✅ Teilen Sie Mockups, brainstormen Sie auf Whiteboards und verfolgen Sie den Fortschritt – alles an einem Ort✅ Kommentieren Sie Designs, betten Sie Figma- und InVision-Dateien ein und erhalten Sie schneller Freigaben

Organisieren, verfeinern und arbeiten Sie abteilungsübergreifend mit der All-in-One-Lösung für Designteams von ClickUp

Dank der Integration von über 200 Tools, darunter Slack, Miro und Google Suite, fügt sich ClickUp nahtlos in Ihren Workflow ein (ganz ohne Aufwand)!

Wie Nichole es ausdrückt

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen To-Do-Listen – wir nutzen ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem des Aufgabenmanagements, indem es den Fortschritt und die noch ausstehenden Aufgaben anzeigt.

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen To-Do-Listen – wir nutzen ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem des Aufgabenmanagements, indem es den Fortschritt und die noch ausstehenden Aufgaben anzeigt.

Optimieren Sie Ihre kreativen Prozesse mit ClickUp

Letztendlich kommt es auf die Umsetzung des Projekts an – insbesondere für Teams, die mehrere kreative Projekte gleichzeitig jonglieren. Ohne die richtigen Tools wirkt die Zusammenarbeit unkoordiniert, Ideen gehen verloren und Termine werden nicht eingehalten.

Deshalb ist ClickUp ein Lebensretter für unzusammenhängende Teams, indem es sie mit Whiteboards für Brainstorming, Dokumenten zum Organisieren von Ideen und Chat für die Zusammenarbeit in Echtzeit zusammenbringt – alles powered by KI.

Keine Missverständnisse mehr. Keine chaotischen Workflows mehr. Nur noch nahtlose Teamarbeit von Anfang bis Ende. Probieren Sie ClickUp noch heute aus!