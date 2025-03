die 30+ besten KI-Eingabeaufforderungen von Leonardo für atemberaubende visuelle Effekte

Stellen Sie sich eine leuchtende Metropole auf einem fremden Planeten vor, mit Wolkenkratzern aus kristallinen Strukturen und Neonflüssen, die durch die Straßen fließen. Vor ein paar Jahren war für die Umsetzung solcher Ideen in die visuelle Realität ein Team von erfahrenen Designern und bildenden Künstlern erforderlich, die mit High-End-Tools ausgestattet waren.

Dank Generative AI können jetzt selbst Personen ohne Designerfahrung in Minutenschnelle unglaublich beeindruckende visuelle Darstellungen erstellen. Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten diese Art von kreativer Kraft zur Hand – mit einer Plattform wie Leonardo AI. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen über 30 Beispiele für Leonardo-AI-Eingabeaufforderungen vor, die Sie anpassen, überarbeiten oder als Inspiration für Ihre eigenen visuellen Meisterwerke verwenden können.

Zeit, die Ärmel hochzukrempeln! 💁‍♀️

Features wie benutzerdefiniertes Modelltraining, Bild-zu-Aufforderung und Storyboarding ermöglichen es Benutzern, ihre Visualisierungen präzise zu verfeinern. Das Beherrschen von Aufforderungen steigert die Kreativität und Effizienz. Strukturierte Aufforderungen helfen dabei, genaue, qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, wodurch Zeit und Aufwand reduziert werden. undefined (von Canva übernommen) ist eine generative KI-Plattform, die fortschrittliche ML-Algorithmen verwendet, um Textaufforderungen in hochwertige Bilder, Illustrationen, Texturen und Konzeptkunst umzuwandeln. via *Benutzerdefiniertes Modelltraining: Trainieren Sie die KI mit Ihren eigenen Bildern, um visuelle Darstellungen zu erstellen, die Ihrem Stil, Ihrer Marke oder Ihrer künstlerischen Vision entsprechen. *Bild-zu-Eingabeaufforderung: Laden Sie ein Bild hoch, und die KI generiert eine Eingabeaufforderung, mit der Sie ähnliche visuelle Darstellungen mühelos neu erstellen oder verfeinern können. *Unterstützung durch KI-Eingabeaufforderung: Erhalten Sie intelligentere Eingabeaufforderungen mit vorgeschlagenen Adjektiven, Adverbien und Emotionen, um Ihre Ergebnisse zu verbessern ## Warum ist es so wichtig, Eingabeaufforderungen zu beherrschen? Leonardo AI verwandelt Ideen in wenigen Minuten in atemberaubende Bilder – aber nur, wenn Sie die richtigen Eingabeaufforderungen eingeben. Genauer gesagt: Je klarer Sie sind, desto bessere Ergebnisse können Sie erwarten. Sehen wir uns also an, warum Sie die Eingabeaufforderungen von Leonardo AI beherrschen müssen: *Liefert genaue Ergebnisse: Eine klar definierte Eingabeaufforderung hilft der KI, den genauen Stil, die Komposition und die Details zu verstehen, die Sie in Ihren Bildern haben möchten

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung * Leonardo AI ist eine generative KI-Plattform, die Texteingaben in Bilder, Texturen und Konzeptkunst umwandelt

Mit Whiteboards können Sie Ihre Ideen in Echtzeit brainstormen, diskutieren und präsentieren, ohne dass etwas verloren geht. Um das Ganze noch besser zu machen, können Sie sogar /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ (in Whiteboards integriert) verwenden, um Ihre groben Ideen in die gewünschten visuellen Darstellungen zu übersetzen, ohne die Plattform jemals zu verlassen. Einfach eingeben, verfeinern und eingeben.

Verwenden Sie ClickUp Brain in Whiteboards integriert, um Ihre Vision in Echtzeit Ihren Teamkollegen zu erklären

💡 Profi-Tipp: Verwalten Sie mehrere /href/ https://clickup.com/blog/ai-art-examples// KI-generierte Kunstwerke /%href/ und Bilder? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um sie nach Stimmung, Farben oder Komposition zu kategorisieren, damit Ihr Team eine einheitliche, kreative Richtung beibehalten kann.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Ihre KI-Eingabeaufforderungen zu erstellen, zu speichern und zu verfeinern. Eine gute Eingabeaufforderung muss verfeinert, wiederholt und konsistent sein, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie zu diesem Zeitpunkt mehrere Eingabeaufforderungen zur Arbeit haben. An dieser Stelle müssen Sie Ihren groben Brainstormings eine Gliederung und einen Raum zum Leben geben. Wir helfen Ihnen dabei: undefined bietet einen zentralen Space zum Speichern, Verfeinern und gemeinsamen Bearbeiten von Aufforderungen, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt und Ihr kreativer Prozess strukturiert bleibt. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Docs-4.gif ClickUp Docs: Leonardo AI Prompts /%img/

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um Eingabeaufforderungen für Ihre visuellen Projekte zu erstellen. Mit ClickUp-Dokumenten können Sie auf einen Blick: ✅ KI-Eingabeaufforderungen dokumentieren und verfeinern: Speichern Sie erste Entwürfe, testen Sie Variationen und optimieren Sie Beschreibungen, um sicherzustellen, dass die von KI generierten Bilder Ihren Vorstellungen entsprechen. ✅ Erstellen Sie eine zentralisierte Eingabeaufforderungsbibliothek: Organisieren Sie frühere Eingabeaufforderungen nach Kategorie, Kampagne oder Stil für die zukünftige Verwendung

✅ Zusammenarbeit in Echtzeit: Fügen Sie Notizen hinzu, schlagen Sie Verbesserungen vor und verfolgen Sie Überarbeitungen nach, um die Konsistenz zwischen kreativen Projekten sicherzustellen ✅ Verknüpfen Sie Dokumente mit Whiteboards und Aufgaben: Verbinden Sie Brainstorming-Notizen nahtlos mit /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp Aufgaben /%href/ für eine optimierte Projektdurchführung

💡 Pro-Tipp: Erstellen Sie in Ihren ClickUp-Dokumenten einen Abschnitt "Prompt Success Log", in dem Sie die Eingabeaufforderungen nachverfolgen, die die besten Ergebnisse erzielt haben, zusammen mit den Schlüsseln, die sie effektiv gemacht haben. Taggen Sie erfolgreiche Eingabeaufforderungen mit Metriken wie Genauigkeit, Übereinstimmung mit dem Stil und Anzahl der Iterationen, um datengesteuerte Best Practices zu erstellen. ### Verwenden Sie eine zentralisierte Lösung, um KI-Eingabeaufforderungen zusammenzufügen

Fragen Sie ein beliebiges Design-Team, und es wird Ihnen sagen, dass die abteilungsübergreifende Arbeit ein Chaos ist. Anfragen kommen von überall her, das Feedback ist verstreut und die Prioritäten ändern sich ständig. Und das ist nicht nur ein Gefühl – 86 % der Mitarbeiter geben an, dass mangelnde Zusammenarbeit und ineffektive Kommunikation der Hauptgrund für Misserfolge am Arbeitsplatz sind

geben an, dass mangelnde Zusammenarbeit und ineffektive Kommunikation der Hauptgrund für Misserfolge am Arbeitsplatz sind. ClickUp schließt diese Lücke. Einfach ausgedrückt: Fügen Sie alle Ihre Projekte auf /href/ https://clickup.com/teams/design ClickUps Designlösung für Teams /%href/ zusammen und: ✅ Organisieren Sie eingehende Aufgaben, damit nichts verloren geht

✅ Mit Brain sofort Benutzerreisen, Personas und Briefings erstellen ✅ Mockups freigeben, auf Whiteboards brainstormen und Fortschritte nachverfolgen – alles an einem Ort ✅ Designs mit Anmerkungen versehen, Figma- und InVision-Dateien einbetten und Freigaben schneller erhalten Organisieren, verfeinern und arbeiten Sie abteilungsübergreifend mit der All-in-One-Designteam-Lösung von ClickUp

Plus mit Integrationen für über 200 Tools, darunter Slack, Miro und Google Suite, passt ClickUp direkt in Ihren Workflow (ganz ohne Probleme)! Wie Nichole es ausdrückt: > Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen Listen mit zu erledigenden Aufgaben verwenden wir ClickUp, um Dinge zu erledigen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem des Aufgabenmanagements, indem es den Fortschritt und die laufenden Aufgaben anzeigt, die ausgeführt werden müssen.

Nichole Pelaez, Gründerin und CEO von Wild Me ➡️ Mehr lesen: /href/ https://clickup.com/blog/graphic-design-trends// Grafikdesign-Trends, die Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abheben /%href/ ## Optimieren Sie Ihre kreativen Prozesse mit ClickUp

Letztendlich kommt es vor allem auf die Durchführung von Projekten an – insbesondere bei Teams, die mehrere kreative Projekte gleichzeitig jonglieren. Ohne die richtigen tools fühlt sich die Zusammenarbeit unkoordiniert an, Ideen gehen verloren und Fristen werden versäumt. Deshalb ist ClickUp für unkoordinierte Teams ein wahrer Segen, denn es bringt sie zusammen: mit Whiteboards für Brainstorming, Dokumenten zum Organisieren von Ideen und Chats für die Zusammenarbeit in Echtzeit – alles unterstützt durch KI.

Keine Missverständnisse mehr. Keine chaotischen Workflows mehr. Nur noch nahtlose Teamarbeit von Anfang bis Ende. /href/ https://clickup.com/signup Probieren Sie ClickUp noch heute aus /%href/ !