ClickUp vs. Reclaim AI: Welches Tool für mehr Produktivität ist das richtige für Sie?

Ein Blick auf den Kalender genügt, um zu sehen, dass er vollgepackt ist. Meetings, Fristen und ein Dutzend Dinge, von denen Sie letzte Woche geschworen haben, sie zu erledigen.

Sie haben die beste App für die Liste "Zu erledigen", ein elegantes Tool für den Kalender und eine weitere App, die Sie an Pausen erinnert – aber irgendwie scheint Ihre Produktivität mehr Arbeit zu sein als die eigentliche Arbeit. Sie wechseln ständig von einer Registerkarte zur nächsten und verlieren dabei den Kontext.

Effizientes Arbeiten bedeutet nicht, endlos viele Tools zu haben – es geht darum, ein richtiges Tool zu haben, das die Arbeit erledigt, und zwar gut.

In diesem Blogbeitrag vergleichen wir zwei bewährte Tools, ClickUp und Reclaim AI, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches am besten zu Ihrem Workflow passt. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung ClickUp AI und Reclaim AI – zwei leistungsstarke Tools für mehr Produktivität – erfüllen unterschiedliche Anforderungen, vom Projektmanagement bis hin zur intelligenten Terminplanung. Hier sind die Schlüsselvergleiche: ClickUp für umfassendes Projektmanagement, einschließlich robuster Aufgabenbearbeitung und vielfältiger Integrationen Reclaim AI für intelligente Terminplanung und persönliche Produktivität durch automatisierte Planung von Kalendern

ClickUp für umfassendes Projektmanagement, einschließlich zuverlässiger Aufgabenverwaltung und verschiedener Integrationen

Reclaim AI für intelligente Terminplanung und persönliche Produktivität durch Automatisierung der Planung im Kalender ClickUp für umfassendes Projektmanagement, einschließlich zuverlässiger Aufgabenverwaltung und verschiedener Integrationen

Reclaim AI für intelligente Terminplanung und persönliche Produktivität durch automatisierte Planung im Kalender Eine Aufschlüsselung der Features für ClickUp und Reclaim AI: Umfassendes Aufgabenmanagement: ClickUp hilft Ihnen bei der Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit anpassbaren Workflows. Zusammenarbeit in Echtzeit: ClickUp bietet Dokumente, chatten und Whiteboards, um Teams in Verbindung zu halten Intelligente Planung: Reclaim AI findet automatisch die beste Zeit für Besprechungen und Aufgaben; es schützt auch die Fokuszeit und optimiert Ihren Kalender für mehr Produktivität ClickUp Brain , ein KI-gestützter Assistent, der bei der Erstellung von Inhalten, der Zusammenfassung von Updates und der Automatisierung von Workflows hilft

Umfassendes Aufgabenmanagement: ClickUp unterstützt Sie bei der Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit anpassbaren Workflows

Zusammenarbeit in Echtzeit: ClickUp bietet Dokumente, Chats und Whiteboards, um die Verbindung zwischen Teams aufrechtzuerhalten

Intelligente Terminplanung: Reclaim KI findet automatisch die beste Zeit für Meetings und Aufgaben; sie schützt auch die Zeit für Konzentration und optimiert Ihren Kalender für mehr Produktivität

ClickUp Brain, ein KI-gestützter Assistent, der bei der Erstellung von Inhalten, der Zusammenfassung von Updates und der Automatisierung von Workflows hilft Umfassendes Aufgabenmanagement: ClickUp unterstützt Sie bei der Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit anpassbaren Workflows

Zusammenarbeit in Echtzeit: ClickUp bietet Dokumente, Chats und Whiteboards, um die Verbindung zwischen Teams aufrechtzuerhalten

Intelligente Planung: Reclaim KI findet automatisch die beste Zeit für Meetings und Aufgaben; sie schützt auch die Zeit für Konzentration und optimiert Ihren Kalender für mehr Produktivität

ClickUp Brain, ein KI-gestützter Assistent, der bei der Erstellung von Inhalten, der Zusammenfassung von Updates und der Automatisierung von Workflows hilft

Was ist ClickUp?

Zentralisieren Sie Projekt- und Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Dokumentation mit ClickUp

Die Arbeit von heute ist zersplittert. Unsere Projekte, Dokumentationen und Kommunikation sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verstreut, die die Produktivität beeinträchtigen.

ClickUp, die Alles-in-einem-App für die Arbeit, behebt dieses Problem, indem sie Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Sie können Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, Prioritäten und Abhängigkeiten erstellen, zuweisen und nachverfolgen und so eine klare Verantwortlichkeit sicherstellen. Dadurch lassen sich Projekte leicht in überschaubare Schritte aufteilen und die Verantwortlichkeit sicherstellen.

Features von ClickUp

ClickUp ist so konzipiert, dass es sich an Ihre Arbeit anpasst. Von der Verwaltung von Aufgaben und der Nachverfolgung von Zielen bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team bietet es viele Features, mit denen Sie alles an einem Ort organisieren können.

Sehen wir uns die Schlüssel-Features an und wie sie Ihren Workflow effizienter machen können. 🧰

Feature Nr. 1: ClickUp Brain

Bitten Sie ClickUp Brain, Dokumente oder Aufgaben zu suchen und zusammenzufassen

ClickUp Brain ist ein KI-gestützter Assistent, der direkt in Ihren Workflow integriert ist. Anstatt Zeit mit der Suche nach Dokumenten, der manuellen Aktualisierung von Fortschrittsberichten oder dem Jonglieren mit mehreren Tools zu verschwenden, können Sie sich einfach auf Brain verlassen, um Aufgaben, Dokumente und das Wissen Ihres Teams in Echtzeit zu verbinden.

Es ist in drei Schlüssel Funktionen unterteilt:

Der AI Knowledge Manager fungiert als intelligentes Suchwerkzeug, das relevante Details, Dateien und Updates zu Projekten sofort abruft, ohne dass Sie sich durch mehrere Ordner 📃 wühlen müssen

*Keine Lust mehr auf sich wiederholende Aufgaben? Der KI-Projektmanager kümmert sich um Routineaufgaben wie die Aktualisierung des Status und die Berichterstellung zum Fortschritt, sodass alle ohne ständige Rückfragen auf derselben Seite bleiben 📊

Bei Rollen, die sich auf Inhalte konzentrieren, hilft der AI Writer for Work beim Verfassen und Verfeinern von E-Mails, Berichten und anderen schriftlichen Mitteilungen, was Zeit spart und die Klarheit verbessert 📝

Nehmen wir an, Sie sind Marketingmanager und bereiten den Start einer Kampagne vor. Sie fragen ClickUp Brain nach einer Zusammenfassung des Projekts und innerhalb von Sekunden werden die Schlüsseltermine, Aufgaben und Hindernisse zusammengestellt.

Benötigen Sie einen Kampagnenvorschlag? Der KI-Writer erstellt eine Gliederung auf der Grundlage früherer Berichte und spart Ihnen so Zeit. Da sich alles an einem Ort befindet, können Sie sich auf die Ausführung konzentrieren, anstatt auf die Arbeit der Administratoren.

🔍 Wussten Sie schon? Benjamin Franklin war ein früher Verfechter strukturierter Zeitmanagementtechniken – er erstellte sogar einen Tagesplan, der Blöcke für "moralische Perfektion" enthielt und in dem er sich fragte: "Was Gutes soll ich heute tun?"

Feature Nr. 2: ClickUp Zeiterfassung

Ermitteln Sie mit ClickUp Time Tracking, wo und wie Ihr Team Zeit verbringt

Die Zeitverwaltung in ClickUp hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, Fortschritte zu verfolgen und Ihre Arbeit optimal zu nutzen. Mit integrierter Zeiterfassung, geschätzten Zeitzuweisungen und mehreren Ansichten für die Planung wird sichergestellt, dass Projekte ohne den Aufwand einer manuellen Planung auf Kurs bleiben.

Mit diesem flexiblen System, das für unterschiedliche Arbeitsstile ausgelegt ist, können Sie Termine verwalten, abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen und Workloads ausgleichen.

Instanz: Ein Teamleiter, der ein verteiltes Team über mehrere Zeitzonen hinweg leitet, kann ClickUp Time Tracking verwenden, um sicherzustellen, dass die Aufgaben gleichmäßig verteilt werden. Ein kurzer Blick zeigt, wer überlastet ist, sodass Aufgaben einfach per Drag-and-Drop neu zugewiesen werden können.

🔍 Wussten Sie schon? Der Projektumsatz auf dem Markt für Produktivitätssoftware wird bis 2025 auf 81,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird auch erwartet, dass er zwischen 2025 und 2029 eine jährliche Wachstumsrate von 2,21 % aufweisen wird, was zu einem Marktvolumen von 88,59 Milliarden US-Dollar bis 2029 führt.

Feature Nr. 3: ClickUp Kalender

ClickUp bietet einen KI-gestützten Kalender, der sich an Ihre Prioritäten anpasst. Mithilfe von KI erstellt er den perfekten Plan auf der Grundlage Ihrer Aufgaben, Ereignisse und Ziele. Egal, ob Sie die Web-Version oder die mobile App verwenden, Sie können alle Ihre Aufgaben, Termine und Meetings auf einer einzigen übersichtlichen Oberfläche sehen.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI, um Ihre Terminplanung mit dem ClickUp Kalender zu vereinfachen

✅ Mit ClickUp Kalender:

"Ich weiß, was heute zu erledigen ist."

"Ich habe genug Zeit für meine Arbeit!"

"Meine Arbeit wird automatisch geplant!"

Feature Nr. 4: ClickUp Vorlagen

Kostenlose Vorlage erhalten Die Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung von Mitarbeiterplänen, Workloads und mehr zu helfen.

Die Vorlage für den ClickUp-Mitarbeiterplan bietet Ihnen die richtigen tools, um die Arbeit zu planen und Aufgaben zu priorisieren. Sie hilft Managern, Schichten auf der Grundlage der Verfügbarkeit zuzuweisen, Anträge auf Freistellung zu verfolgen und sogar die Einhaltung der Arbeitsgesetze sicherzustellen – alles an einem Ort.

Mitarbeiter wissen immer, wann sie eingeplant sind, und Manager können Konflikte erkennen, bevor sie zu Problemen führen.

Darüber hinaus können Sie mit der Vorlage für die Blockierung von Terminen in ClickUp schnell und präzise Pläne erstellen, Abhängigkeiten von Aufgaben verstehen und Aufgabenblöcke intuitiv organisieren, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.

ClickUp-Preisgestaltung

Free forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

📮 ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer antworten innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, aber jede Unterbrechung kostet bis zu 23 Minuten an konzentrierter Arbeitszeit, was zu einem Paradoxon in Bezug auf die Produktivität führt. Außerdem verlassen sich 83 % der Wissensarbeiter bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und chatten, wodurch wichtige Informationen über getrennte Kanäle verstreut werden. ClickUp löst dieses Problem, indem es Unterhaltungen, Aufgaben und Dokumente an einem Ort zusammenführt, wodurch Kontextwechsel reduziert werden und es einfacher wird, konzentriert zu bleiben, während die Kommunikation klar und organisiert bleibt.

Was ist Reclaim KI?

über Reclaim KI

Reclaim AI ist eine KI-gestützte App zur Terminplanung, die sich in bestehende Kalender wie Google Kalender integrieren lässt, um die Zeitplanung für Einzelpersonen und Teams zu optimieren.

Das Tool erstellt automatisch Pläne für Meetings, Aufgaben, Gewohnheiten und Pausen und passt sich in Echtzeit an, wenn sich Prioritäten ändern. Die KI-gestützte Planung lernt die Vorlieben und Prioritäten der Benutzer kennen, um die beste Zeit für wichtige Aufgaben und Meetings zu finden.

Außerdem lässt es sich in andere Tools für das Projektmanagement integrieren und sorgt für die automatische Synchronisierung von Aufgaben mit dem Kalender eines Benutzers. Reclaim KI hilft auch dabei, die Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten, indem Zeit für persönliche Aktivitäten reserviert wird – ein Workout, eine Mittagspause oder konzentriertes Arbeiten.

⚙️ Bonus: Verstehen Sie , wie Sie einen wöchentlichen Arbeitsplan erstellen, der Produktivität, Prioritäten und persönliche Zeit in Einklang bringt, damit Sie mehr erledigen können, ohne sich überfordert zu fühlen.

Reclaim KI Features

Reclaim AI könnte eine gute Wahl sein, wenn Ihr Kalender ständig voll ist und Sie Schwierigkeiten haben, Zeit für konzentrierte Arbeit zu finden. Die App plant Aufgaben automatisch um Ihre bestehenden Meetings herum und hilft Ihnen so, Ihre Prioritäten im Auge zu behalten, ohne Ihren Tag zu überlasten.

Hier ist, was Reclaim KI zu bieten hat. 👇

Feature Nr. 1: Intelligente Meetings

über Reclaim KI

Die Planung von Meetings über verschiedene Zeitzonen und volle Kalender hinweg kann frustrierend sein. Die Smart Meetings von Reclaim AI finden automatisch die beste Zeit für Ihr Team, von einem kurzen Check-in bis hin zu einer ausführlichen Teambesprechung.

Es berücksichtigt Verfügbarkeit, Präferenzen und potenzielle Konflikte und passt sich sogar an verschiedene Zeitzonen an. Smart Meetings reduziert endlose Threads in E-Mails und sorgt dafür, dass Meetings sich nahtlos in Ihren Tag einfügen.

🔍 Wussten Sie schon? Der globale Markt für KI-Planungssysteme wird von 2022 bis 2027 voraussichtlich mit einem jährlichen Wertzuwachs von 13,5 % wachsen. Außerdem hat der Einsatz von KI in Unternehmen in den letzten vier Jahren um 270 % zugenommen.

Feature Nr. 2: Habit scheduling

über Reclaim KI

Es kann schwierig sein, regelmäßige Aktivitäten wie Training oder Lesen in Ihren vollen Terminkalender einzubauen. Das Feature "Gewohnheitsplanung" von Reclaim KI analysiert Ihren Kalender und weist diesen Routinen automatisch Zeit zu, wobei es sich anpasst, wenn sich Ihr Zeitplan ändert.

Anfangs werden diese Blöcke für Gewohnheiten als "Free" angezeigt, um Ihren Kalender flexibel zu halten. Wenn sich Ihr Tag jedoch füllt, schaltet Reclaim sie auf "Busy" um, um diese Zeit vor einer erneuten Buchung zu schützen.

🧠 Fun Fact: Der weltweit erste digitale Kalender, Lotus Organizer, wurde 1992 veröffentlicht und ebnete den Weg für moderne Planungstools.

Feature Nr. 3: Fokus auf Zeitschutz und automatisierte Pufferzeit

Ablenkungen können die Produktivität beeinträchtigen, sodass ununterbrochene Zeiträume für die Arbeit unerlässlich sind. Mit Reclaim KI können Sie "Focus Time"-Blöcke erstellen, die dedizierte Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten reservieren.

Diese Blöcke werden intelligent um Ihre bestehenden Verpflichtungen herum geplant und können angepasst werden, wenn Ihr Kalender zu voll mit Meetings wird, sodass Sie immer Zeit für konzentrierte Aufgaben haben.

Darüber hinaus werden automatisch Pufferzeiten zwischen Ihren Terminen eingefügt. Diese dienen als Pausen, in denen Sie sich entspannen, sich auf anstehende Meetings vorbereiten oder einfach einen Kaffee trinken können, was Ihre allgemeine Effizienz und Ihr Wohlbefinden steigert. Es unterstützt auch ein effektives Urlaubsmanagement.

🧠 Fun Fact: Der Begriff "Kalender" stammt vom lateinischen Wort calendae ab, das sich auf den ersten Tag des Monats bezog, an dem Schulden fällig waren – Kalender setzen die Menschen also seit Jahrhunderten unter Stress.

Reclaim KI-Preise

Free

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 15 $/Monat pro Benutzer

📖 Lesen Sie auch: Wir haben die besten KI-Alternativen zu Reclaim für die Planung von Projekten getestet

ClickUp vs. Reclaim AI: Features im Vergleich

Bei der Wahl des richtigen Tools für die Produktivität geht es darum, ein Tool zu finden, das zu Ihrer Arbeit passt. Manche Menschen benötigen ein umfassendes System für das Projektmanagement, um jedes Detail nachverfolgen zu können, während andere lediglich ihre Terminplanung automatisieren möchten.

Der Vergleich von ClickUp und Reclaim AI ist ähnlich. Das eine hilft Ihnen, Projekte, Aufgaben und Zusammenarbeit an einem Ort zu organisieren, während das andere dafür sorgt, dass Ihr Kalender für Sie arbeitet.

Vergleichen wir ihre Schlüssel-Features, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen! 🪢

Kriterien ClickUp Reclaim KI Primäre Funktion Umfassendes Projektmanagement und Organisation von Aufgaben Automatisierte Planung und Optimierung von Kalendern Aufgabenverwaltung Bietet robuste tools wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und anpassbare Vorlagen für die detaillierte Nachverfolgung von Projekten Schwerpunkt auf der Integration von Aufgaben aus anderen Plattformen und deren Planung in Ihrem Kalender Planung und Kalender Bietet erweiterte Ansichten und Features für die Planung von Kalendern mit ClickUp Brain Verwendet KI, um Zeit für Aufgaben, Meetings und Routinen zuzuweisen Zusammenarbeit In der App können Sie chatten, Dokumente in Echtzeit bearbeiten und Whiteboards nutzen, um die Kommunikation im Team zu erleichtern Verbessert in erster Linie die Terminplanung für Einzelpersonen; weniger Schwerpunkt auf Features für die direkte Zusammenarbeit Integrationen Verbindet sich mit über 1.000 Apps von Drittanbietern, darunter Slack, Google Drive und Zoom Synchronisierung mit Tools wie Google Kalender, Asana, ClickUp und Jira zum Importieren von Aufgaben KI-Funktionen Verwendet KI für die Priorisierung von Aufgaben und die Automatisierung des gesamten Workflows Nutzt Kalender mit KI , um Ihre Zeitpläne gezielt zu optimieren Ideal für Teams und Einzelpersonen, die eine zentralisierte Plattform für das Management von Projekten, Aufgaben und Kommunikation suchen Benutzer, die ihre Terminplanung und ihr Zeitmanagement automatisieren möchten

📖 Lesen Sie auch: Wie man einen 2-2-3-Arbeitsplan umsetzt

Feature Nr. 1: Aufgabenverwaltung

ClickUp und Reclaim AI verfolgen unterschiedliche Ansätze beim Zeitmanagement. Hier ist der Vergleich.

ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One-Hub für Projekte. Es bietet einen Bereich von Features, mit denen Sie Ihre Aufgaben organisieren und Ihr Team koordinieren können. Sie können Aufgaben mit Beschreibungen und Tags erstellen, sie bei Bedarf wiederholen und sie mit Checklisten und Abhängigkeiten aufschlüsseln. Außerdem wird durch die Zuweisung von Aufgaben an mehrere Mitglieder des Teams sichergestellt, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt.

Reclaim AI

Auf der anderen Seite konzentriert sich Reclaim AI auf die Terminplanung. Die App bietet zwar grundlegendes Aufgabenmanagement, ihre wahre Stärke liegt jedoch in der Verbesserung des Zeitmanagements. Tatsächlich ist eine Synchronisierung mit Tools für das Projektmanagement wie ClickUp möglich, um Aufgaben und Projekte zu übernehmen.

🏆 Gewinner: ClickUp für seine umfassenden Lösungen für das Projektmanagement.

🔍 Wussten Sie schon? Die Flugplanung ist so komplex, dass kleine Verspätungen bei einem Flug einen Dominoeffekt auslösen und die Flugpläne in einer ganzen Region durcheinanderbringen können.

Feature Nr. 2: Zeitmanagement

Es ist nicht einfach, das richtige Gleichgewicht zwischen Meetings, konzentrierter Arbeit und täglichen Aufgaben zu finden. ClickUp und Reclaim AI bieten beide Zeitmanagement-Features, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben, aber sie gehen dabei auf unterschiedliche Weise vor. Hier ist ein Vergleich.

ClickUp

Die in ClickUp integrierte Zeiterfassung erleichtert die Protokollierung von Stunden und die Überwachung der Produktivität, sodass alles mit Ihren Aufgaben in Verbindung bleibt. Für die Blockierung von Zeit bieten die Integrationen die Flexibilität, Ihren Zeitplan nach Ihren Wünschen zu strukturieren.

Wenn Sie neben Ihrer Arbeit eine detaillierte Zeiterfassung wünschen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Reclaim KI

Reclaim KI hingegen ist für eine intelligente Terminplanung ausgelegt.

Es findet automatisch Zeit für Ihre Aufgaben, Meetings und Gewohnheiten, basierend auf Priorität und Verfügbarkeit – keine manuelle Planung erforderlich. Reclaim KI hilft Ihnen, wenn Sie möchten, dass sich Ihr Kalender dynamisch anpasst und sicherstellt, dass alles passt.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden! Wenn Sie neben Ihren Aufgaben eine präzise Zeiterfassung benötigen, bietet Ihnen ClickUp die vollständige Kontrolle und lässt sich nahtlos in Planungstools integrieren. Wenn Sie jedoch lieber KI zur Verwaltung Ihres Kalenders und zur Automatisierung der Planung einsetzen möchten, wählen Sie Reclaim AI.

Teamarbeit läuft reibungsloser, wenn Kommunikation und Zusammenarbeit an einem Ort stattfinden. Sehen wir uns an, wie ClickUp und Reclaim AI abschneiden.

ClickUp

ClickUp ist für die Arbeit im Team konzipiert. Sie können Teammitglieder in Kommentaren mit Tags versehen, Dokumente live bearbeiten, Änderungen sofort nachverfolgen und sich über Aktualisierungen benachrichtigen lassen, sobald diese erfolgen. Alles bleibt synchronisiert, egal ob Sie ein Brainstorming durchführen oder Projekte mit Ihrem Team verwalten.

Reclaim KI

Im Gegensatz dazu lässt sich das KI-Tool für den persönlichen Gebrauch gut in freigegebene Kalender und Tools wie Google Kalender und Asana integrieren, sodass es sich hervorragend für die Abstimmung von Zeitplänen eignet. Dennoch bietet es keine integrierten Spaces für Echtzeit-Diskussionen oder die Zusammenarbeit an Dokumenten.

🏆 Gewinner: Wenn Zusammenarbeit in Echtzeit erforderlich ist, ist ClickUp die klare Wahl. Es hält Teams mit Live-Updates, Erwähnungen und freigegebenen Arbeitsbereichen in Verbindung und erleichtert es, auf derselben Seite zu bleiben.

🧠 Fun Fact: Im Jahr 1582 bedeutete die Umstellung auf den Gregorianischen Kalender, dass die Menschen in einigen Ländern am 4. Oktober zu Bett gingen und am 15. Oktober aufwachten – zehn Tage waren einfach verschwunden!

ClickUp vs. Reclaim AI auf Reddit

Wir haben die Features untersucht, die Tools verglichen und die Vor- und Nachteile abgewogen – aber was denken die tatsächlichen Benutzer?

Um einen Einblick in die Praxis zu erhalten, haben wir uns an Reddit gewandt, wo Produktivitätsbegeisterte, Projektmanager und Eigentümer von Geschäften ihre ungefilterten Erfahrungen freigeben. Es gibt zwar keine spezifischen Threads, in denen die Tools verglichen werden, aber hier ist, was die Reddit-Community zu diesen Produktivitätstools zu sagen hat. 💁

Viele Benutzer schätzen die Fähigkeit von ClickUp, die Verwaltung von Aufgaben mit Zusammenarbeit und Planung zu verbinden.

Ich habe so ziemlich jedes ernstzunehmende kommerzielle Tool ausprobiert. Was mir an ClickUp gefällt, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Mir gefällt die Anpassungsfähigkeit der Aufgabenverwaltung sehr gut und die Wissensdatenbank ist auch ziemlich solide. Sie haben kürzlich eine große Verbesserung des Chats veröffentlicht, sodass wir auch Slack ersetzen.

Ich habe so ziemlich jedes ernstzunehmende kommerzielle Tool ausprobiert. Was mir an ClickUp gefällt, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Mir gefällt die Anpassungsfähigkeit der Aufgabenverwaltung sehr gut und die Wissensdatenbank ist auch ziemlich solide. Sie haben kürzlich eine große Verbesserung beim Chatten veröffentlicht, sodass wir auch Slack ersetzen werden.

Ein anderer Reddit-Benutzer sagt

Ich bin vor ein paar Monaten von Asana zu ClickUp gewechselt und bin sehr froh darüber. Die Features und die Integration mit Tools wie Slack und Google Drive sind für mein Team sehr hilfreich.

Ich bin vor ein paar Monaten von Asana zu ClickUp gewechselt und bin wirklich froh darüber. Die Features und die Integration mit Tools wie Slack und Google Drive waren für mein Team sehr hilfreich.

Das sagen Benutzer über Reclaim KI:

Gestern bin ich auf ReclaimAI gestoßen und es schien die perfekte Software für mich zu sein, und es gab einen ziemlich guten kostenlosen Plan. Ich habe heute Morgen versucht, es einzurichten, und Gewohnheiten, Aufgaben und Ereignisse im Kalender hinzugefügt. Aber es fühlt sich an, als würde ReclaimAI aktiv gegen mich arbeiten, anstatt mir zu helfen. Ich hatte eine Aufgabe, für die ich schätzungsweise 15 Stunden benötige, und sie muss vor dem 23. April erledigt sein (das sind 2,5 Wochen). Anstatt die Last zu verteilen, hat ReclaimAI beschlossen, alle meine Gewohnheiten für den kommenden Tag zu entfernen und alles in drei Tagen zu erledigen. Zu erledigen ist dies für jede Aufgabe. ReclaimAI versucht, so viel wie möglich in den heutigen Tag zu packen, ohne Gewohnheiten zu berücksichtigen. Außerdem hört es nicht auf mich, wenn ich eine Änderung am Plan vornehme, sondern ändert ihn einfach hartnäckig wieder zurück.

Gestern bin ich auf ReclaimAI gestoßen und es schien die perfekte Software für mich zu sein, und es gab einen ziemlich guten kostenlosen Plan. Ich habe heute Morgen versucht, es einzurichten, und Gewohnheiten, Aufgaben und Ereignisse im Kalender hinzugefügt. Aber es fühlt sich an, als würde ReclaimAI aktiv gegen mich arbeiten, anstatt mir zu helfen. Ich hatte eine Aufgabe, für die ich schätzungsweise 15 Stunden benötige, und sie muss vor dem 23. April erledigt werden (das sind 2,5 Wochen).

Anstatt die Last zu verteilen, hat ReclaimAI beschlossen, alle meine Gewohnheiten für den kommenden Tag zu entfernen und alles in drei Tagen zu erledigen. Zu erledigen ist dies für jede Aufgabe, es wird versucht, so viel wie möglich in den heutigen Tag zu packen, ohne Gewohnheiten zu berücksichtigen. Es hört auch nicht auf mich, wenn ich eine Änderung am Plan vornehme, sondern ändert ihn einfach stur wieder zurück.

Schließlich lobten viele Benutzer die Integration von ClickUp AI in ClickUp für eine intelligente Planung und Verwaltung von Aufgaben in einem.

🔍 Wussten Sie schon? Vor dem Gregorianischen Kalender verwendeten die Menschen den Julianischen Kalender, der die Länge eines Jahres falsch berechnete, was dazu führte, dass die Daten im Laufe der Zeit verschoben wurden. Im 16. Jahrhundert waren die Feiertage nicht mehr synchron, was zu der Kalenderreform von Papst Gregor XIII. führte.

*welches Tool für mehr Produktivität ist das beste?

Im Showdown zwischen ClickUp und Reclaim AI übernimmt ClickUp die Führung als ultimatives Kraftpaket für Produktivität. 👑

Reclaim AI leistet zwar beeindruckende Arbeit bei der Optimierung von Zeitplänen und der Automatisierung des Zeitmanagements, ist aber bei umfassendem Projektmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und Organisation von Aufgaben unzureichend. Es ist großartig für die persönliche Produktivität – aber wenn Sie ein Tool benötigen, das mit Ihrem Team und Ihrem Workflow Schritt hält, brauchen Sie mehr als nur einen KI-gestützten Kalender.

Aber ClickUp? 💜

Es ist die Alles-in-einem-App für die Arbeit, die Aufgaben, Planung, Zusammenarbeit und Automatisierung kombiniert, sodass Sie nicht mit mehreren Tools jonglieren müssen. Egal, ob Sie ein Einzelbenutzer, ein wachsendes Team oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp wächst mit Ihnen und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅