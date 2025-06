Kostenlose Vorlagen für die PPC-Berichterstellung zur Vereinfachung der Analyse im Jahr 2025

"Ich brauche diese Nummern bis zum Ende des Tages!" Die dringende Anfrage Ihres Chefs nach Kampagnendaten lässt Sie durch endlose Tabellen und Tools wie Google Analytics wühlen.

Sie sind nicht allein in dieser hektischen Situation – 88 % der Marketingfachleute verbringen mehr Zeit mit der Berichterstellung als mit der Ausführung ihrer Aufgaben.

Die Verwaltung von Pay-per-Click-Kampagnen (PPC) sollte nicht bedeuten, dass Sie in Daten versinken oder wichtige Erkenntnisse verpassen.

Hier kommt eine solide Vorlage für die PPC-Berichterstellung ins Spiel – betrachten Sie sie als Ihr Command-Center für KPIs der bezahlten Suche. Das gebrauchsfertige Framework hilft Ihnen, Trends zu erkennen, Probleme frühzeitig zu erkennen und intelligente Budgetentscheidungen zu treffen.

Möchten Sie mit einer Vorlage beginnen? Wir haben die harte Arbeit für Sie erledigt und Dutzende von Vorlagen recherchiert und getestet, die mit Ihrem bevorzugten Anzeigenverwaltungstool kompatibel sind.

Was sind Vorlagen für die PPC-Berichterstellung?

Vorlagen für die PPC-Berichterstellung helfen Marketing-Teams dabei, die wichtigsten Metriken ihrer bezahlten Anzeigenkampagnen übersichtlich und gut strukturiert darzustellen, sodass sie für Clients und Stakeholder leicht verständlich sind.

Angenommen, Sie verwalten mehrere Facebook-Werbekampagnen und Google Ads gleichzeitig. Anstatt stundenlang manuell Zahlen aus verschiedenen Plattformen zusammenzutragen, stellt eine PPC-Vorlage automatisch alles zusammen, was Sie benötigen.

Von Klickraten bis hin zu Conversion-Kosten – alle Daten werden in einem standardisierten Format dargestellt.

👀Wussten Sie schon? Im Durchschnitt erzielen Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit jedem Dollar, den sie in Google Ads investieren, zwei Dollar Umsatz.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für ClickUp- und Google Analytics-Berichte

Was macht eine gute Vorlage für die PPC-Berichterstellung aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für die PPC-Berichterstellung bietet sofortige Einblicke in die Metriken von Marketingberichten und sorgt dafür, dass alle Beteiligten über Ziele und Fortschritte auf dem Laufenden bleiben.

Was sollten Sie also bei der Auswahl oder Erstellung Ihrer Vorlage für die PPC-Berichterstellung priorisieren?

Übersichtliche Kampagnenübersicht: Ihre Vorlage benötigt eine allgemeine Übersicht mit Kampagnennamen, Berichtszeiträumen und Gesamtbudgetzuweisungen

Wichtige Leistungsmetriken: Verfolgen Sie wichtige KPIs für das Content-Marketing, wie Impressionen, Klicks, Conversions, Klickraten (CTR), Kosten pro Klick (CPC) und Kosten pro Akquisition (CPA)

Analyse der Anzeigenleistung: Fügen Sie Abschnitte zur Analyse der Leistung einzelner Anzeigen hinzu, um die Anzeigengruppen zu identifizieren, die zu den besten Ergebnissen führen, und diejenigen, die ein wenig (oder viel) Optimierung benötigen

Keyword-Einblicke: Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlage einen eigenen Bereich für Keyword-Leistungsdaten enthält

Budget-Nachverfolgung: Behalten Sie Ihre Ausgaben mit übersichtlichen Budgetaufschlüsselungen im Blick. Dies sorgt für Transparenz und trägt zu einer gesunden Umsatzwachstumsrate bei

Visuelle Daten: Verwenden Sie Diagramme und Grafiken, um Performance-Marketing-Daten verständlich und ansprechend darzustellen. Liniendiagramme eignen sich gut für zeitbasierte Trends, während Balkendiagramme den Vergleich verschiedener Metriken erleichtern

💡Profi-Tipp: Definieren Sie jede Metrik in Ihrer Vorlage klar und eindeutig. So vermeiden Sie Verwirrung und stellen sicher, dass jeder genau versteht, was die Nummern bedeuten.

Lesen Sie auch: So erstellen Sie Marketing-Dashboards, die Ergebnisse liefern

12 kostenlose Vorlagen für die PPC-Berichterstellung

Mittlerweile wissen Sie, wie praktisch Vorlagen für die PPC-Berichterstellung für Marketer sind. Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten diese Vorlagen direkt in der App, die Sie für alles verwenden!

Genau das bieten wir Ihnen – Vorlagen von ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, damit Sie schneller und intelligenter arbeiten können.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort! ClickUp-Kunden schwören auf die Funktionen der Plattform.

ClickUp eignet sich gut für Agenturen oder Organisationen, die Clients haben, an denen mehrere Teams beteiligt sind. Ein Beispiel hierfür wäre eine Marketingagentur, die SEO-, PPC- und Entwicklungsprojekte für denselben Client durchführt. So bleiben alle Arbeiten und Fortschritte an einem Ort, was die Nachverfolgung der betrieblichen Effizienz erheblich vereinfacht.

Außerdem haben wir zusätzliche Vorlagen von anderen vertrauenswürdigen Plattformen hinzugefügt.

Entdecken Sie sie jetzt!

1. Die ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnenberichte

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie alle Ihre Kampagnenmetriken an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnenberichte

Die Durchführung bezahlter Suchkampagnen auf mehreren Plattformen ist nicht einfach. Bei der kanalübergreifenden Berichterstellung gibt es viel zu beachten: Budgets überwachen, Conversions nachverfolgen und Client-Berichte erstellen.

Was wäre, wenn Sie all das und noch mehr in einem organisierten Workspace erledigen könnten? Hier kommt die ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnenberichte. Damit können Sie alles überwachen, von Werbeausgaben bis hin zu Konversionsraten.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Kampagnen verfolgen: Richten Sie benutzerdefinierte Status ein, um den Fortschritt von der Planung bis zum Abschluss zu verfolgen

Aufgaben organisieren: Erstellen Sie Aufgaben mit detaillierten Checklisten für verschiedene Arten von Marketingkampagnen

Überwachen Sie wichtige Metriken: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um wichtige Metriken wie CTR, CPC und ROAS zu überwachen

Visualisieren Sie Ziele: Verwenden Sie mehrere Ansichten (Liste, Board, Kalender), um Kampagnendaten zu visualisieren

Arbeit automatisieren: Richten Sie automatische Benachrichtigungen für Meilensteine und Updates Ihrer Kampagnen ein

🌟Ideal für: Teams im digitalen Marketing und PPC-Spezialisten, die ihre Berichterstellung und Analyse für Kampagnen optimieren möchten.

2. Die Vorlage für die Nachverfolgung von Kampagnen von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Überwachen Sie die PPC-Leistung und den ROI mit der Vorlage zur Nachverfolgung von Kampagnen von ClickUp

Die Verwaltung mehrerer Marketingkampagnen auf verschiedenen Plattformen kann sich ein bisschen so anfühlen, als würde man auf einem Einrad jonglieren und dabei mit Kettensägen hantieren.

Beenden Sie diesen Zirkus mit der ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Kampagnen. Führen Sie Ihre Leistungskennzahlen und Kampagnendaten zusammen, um das Hin- und Herwechseln zwischen Registerkarten oder die Suche nach Daten zu vermeiden.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation in erster Linie auf E-Mails und Chats. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

Hier sind die Vorteile:

Details verfolgen: Benutzerdefinierte Status in ClickUp helfen Ihnen, den Fortschritt als "Blockiert", "Abgebrochen", "Abgeschlossen", "Erledigt" oder "In Bearbeitung" zu markieren

Erfassen Sie wichtige Metriken: Integrierte benutzerdefinierte Felder verfolgen wichtige Marketing-KPIs wie ausgegebenes Budget, Impressionen, Conversion-Raten und ROI

Kampagnen planen: Die Die Kalenderansicht in ClickUp macht die Planung und Anpassung von Marketing-Zeitleisten dank Drag-and-Drop-Funktionalität zum Kinderspiel

Fortschritt überwachen: Die Board-Ansicht gruppiert Kampagnen nach Status oder Kanal und eignet sich ideal, um Ihre leistungsstärksten Anzeigen zu erkennen

Zeitleisten visualisieren: Die Zeitleistenansicht von ClickUp zeigt den Fortschritt der Kampagne und anstehende Aufgaben chronologisch an

🌟Ideal für: Marketingmanager und Kampagnenkoordinatoren, die mehrere Kampagnen auf verschiedenen Plattformen nachverfolgen und dabei die Sichtbarkeit von Leistungsmetriken und ROI gewährleisten müssen.

3. Die Vorlage für Kampagnen-Nachverfolgung und -Analyse von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die PPC-Leistung und analysieren Sie Metriken an einem Ort mit der Vorlage "Kampagnen-Nachverfolgung und -Analyse" von ClickUp

Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnen-Nachverfolgung und -Analyse alle Ihre Marketingkampagnen und Schlüsselmetriken im Blick. Diese Vorlage bietet verschiedene Visualisierungsoptionen für Ihre Kampagnenaufgaben.

Müssen Sie alle überfälligen Aufgaben finden? Die Sortier- und Filterfunktionen der Listenansicht sind dafür ideal. Das Layout der Board-Ansicht im Kanban-Stil eignet sich hervorragend, um den Fortschritt übersichtlich darzustellen.

Die Planung von Zeitplänen und die Lösung von Konflikten werden mit der Zeitleistenansicht zum Kinderspiel, während die Kalenderansicht eine praktische monatliche Übersicht über alle Aktivitäten bietet.

Diese Vorlage zeichnet sich außerdem durch benutzerdefinierte Felder für wichtige Metriken aus:

Fortschritt automatisch: Automatische Updates zu Fertigstellungsraten

Ausklappen: Kampagnen nach Typ, Kanal oder Status kategorisieren

Website: Speichern Sie Landing Pages und URLs von Ressourcen

Geld: Verfolgen Sie Ihre Kampagnenausgaben in Ihrer bevorzugten Währung

Nummer: Überwachen Sie Klicks, Conversions und Impressionen

Formel: Berechnen Sie ganz einfach ROI, CTR, CPA und weitere KPIs

🌟Ideal für: PPC-Spezialisten, die Echtzeit-Einblicke in die Performance und den ROI suchen.

💡Profi-Tipp: Marketer nutzen KI, um die Berichterstellung und Analyse zu automatisieren – und Zeit zu sparen! Erfahren Sie mehr in diesem Video zu den drei wichtigsten KI-Marketing-Tipps.

4. Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenpläne

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Kampagnen, Budgets und Rollen Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenpläne

Ein gut strukturierter Plan für Ihre Kampagne wirkt sich direkt auf Ihre Klickrate aus. Er hilft Ihnen, sich in Suchmaschinen abzuheben und das Scrollen in sozialen Medien zu stoppen.

Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenpläne fasst alles, was Sie für effektive Kampagnen benötigen, an einem Ort zusammen.

Diese Vorlage enthält zahlreiche Features, mit denen Sie Marketingplan-Vorlagen erfolgreich umsetzen können:

Metriken verfolgen: Benutzerdefinierte Statusoptionen wie "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" und "Zu erledigen" bieten Ihnen sofortige Sichtbarkeit über den Stand jeder Kampagnenaufgabe

Visualisieren Sie Kampagnendaten: Sieben integrierte benutzerdefinierte Felder, wie z. B. Planungsfortschritt, zugewiesenes Budget, verbleibendes Budget, Kampagnenkopf und Kampagnentyp, sorgen für Datenklarheit

Verwalten Sie Projekte mit vollständiger Übersicht: Tools wie Kommentare, Tags und Warnungen zu Abhängigkeiten sorgen dafür, dass alle auf die Ziele und Fristen der Kampagne ausgerichtet sind

🌟Ideal für: Marketing-Teams, die integrierte Kampagnen mit koordinierten Botschaften und Content-Marketing erstellen, verwalten und durchführen möchten.

Bonus: Erfahren Sie in diesem kurzen Video, wie Sie Ihren Marketingplan in ClickUp erstellen können!

Lesen Sie auch: Die besten Vorlagen für Influencer zum Verwalten Ihrer Reichweite

5. Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefe

Diese Vorlage herunterladen Planen und führen Sie effektive Marketingkampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefings durch

Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefe fasst alle Ihre Tools zur Kampagnenplanung an einem Ort und hilft Ihnen dabei, Marketingkampagnen zu erstellen, die ihre Einzelziele erreichen.

Diese Vorlage bietet Ihnen eine solide Grundlage für jede Kampagne, von Social-Media-Blitzaktionen bis hin zu umfassenden Produkteinführungen.

Das können Sie mit dieser Vorlage tun:

Legen Sie klare Kampagnenziele fest: Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Creatives mit Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Creatives mit ClickUp Goals

Karte Ihrer Zielgruppe: Erstellen Sie Profile und wählen Sie die richtigen Kanäle, um sie zu erreichen. Wenn Sie beispielsweise kleine Unternehmen als Einzelziel haben, könnten Sie sich auf LinkedIn und branchenspezifische Websites konzentrieren

Erstellen Sie einen Kampagnenentwurf: Visualisieren Sie Ihre Keywords mit der höchsten Conversion-Rate, Inhaltsthemen und erforderliche kreative Assets

erstellen Sie ein PPC-Dashboard: *Messen Sie die Leistung durch Nachverfolgung von Ausgaben, Conversions und ROI in Echtzeit

🌟Ideal für: Marketing-Teams, die Kampagnen effizient planen, ausführen und nachverfolgen möchten, während alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben.

6. Die ClickUp-Vorlage für den Kampagnenkalender

Diese Vorlage herunterladen Planen, organisieren und verfolgen Sie Marketingkampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Kalender

Möchten Sie Ihren Marketingaufwand wie am Schnürchen laufen lassen?

Die ClickUp-Vorlage für den Kampagnenkalender hilft Ihnen dabei, die Zeitleiste Ihrer Kampagne zu planen, Fortschritte nachzuverfolgen und Ihre Ziele zu erreichen.

Diese Vorlage für PPC-Berichte eignet sich hervorragend, um Inhalte über Social-Media-Plattformen hinweg zu koordinieren und Ihren Werbeaufwand aufeinander abzustimmen. So funktioniert's:

Benutzerdefinierte Status-Nachverfolgung: Markieren Sie Kampagnenaufgaben als "Offen" oder "Abgeschlossen", um den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen. Halten Sie alle über den aktuellen Stand auf dem Laufenden

Intelligente benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie wichtige Kampagnendetails mithilfe von fünf benutzerdefinierten Attributen hinzu: Dauer, Ziele, Kampagnenphase, Markt und Kampagnenbudget

Kalender mit Ereignissen: Zeichnen Sie die Zeitleiste Ihrer Kampagne visuell in einer Kalenderansicht auf

Zeitleiste: Sehen Sie in einer Zeitleistenansicht, wie Aufgaben miteinander verbunden sind und in einem Flow zusammenlaufen

Kampagnenliste: Verfolgen Sie alle Aufgaben an einem Ort in einer Listenansicht

Kampagnenprozess: Überwachen Sie die Phasen Ihrer Kampagne Schritt für Schritt in einer Kanban-Board-Ansicht

🌟Ideal für: Marketer, die Multi-Channel-Kampagnen ohne Aufwand planen, durchführen und nachverfolgen möchten.

🧠Fun Fact: Im Februar 1998 führte GoTo.com (später bekannt als Overture) die erste Pay-per-Click-Suchmaschine ein, mit der Werbetreibende für die Platzierung ihrer Anzeigen auf bestimmte Keywords bieten konnten.

7. Die ClickUp-Vorlage "Brainstorming zum Kampagnenstart" für Whiteboards

Diese Vorlage herunterladen Brainstorming, Plan, Organisation und Nachverfolgung Ihrer Marketingkampagnen mit der ClickUp-Vorlage "Brainstorming für Kampagnenstart" für Whiteboards

Eine erfolgreiche PPC-Strategie erfordert mehr als nur das Sammeln von Ideen.

Die Vorlage "Brainstorming für den Start einer Kampagne" von ClickUp hilft Marketing-Teams dabei, Kampagnenideen zu organisieren und die besten davon in die Tat umzusetzen.

Das macht diese Vorlagen für die Werbung so hilfreich für die Planung von Kampagnen:

Kampagnenideen sortieren: Identifizieren Sie schnell Konzepte, die es wert sind, weiterverfolgt zu werden, indem Sie sie in die Kategorien "Ja", "Nein" oder "Vielleicht" einordnen

Fortschritt von Aufgaben verfolgen: Trennen Sie Aufgaben mit den Status "Offen" und "Abgeschlossen", damit Ihr Team einen klaren Überblick darüber hat, was erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit erfordert

Feedback von Stakeholdern hinzufügen: Integrieren Sie Feedback direkt in Aufgaben, um Konzepte ohne endlose E-Mail-Ketten zu verfeinern

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen einrichten: Halten Sie alle über wichtige Meilensteine und Änderungen auf dem Laufenden

🌟Ideal für: Teams im digitalen Marketing, die ihren Kampagnenplanungsprozess optimieren möchten.

8. PPC-Berichtsvorlage für Marketing-Teams und Agenturen von Porter

via PorterM etric s

Die PPC-Berichtsvorlage für Marketingteams und Agenturen von Porter verfolgt und analysiert die Leistung von Pay-per-Click-Kampagnen mit verschiedenen integrierten Tools. Sie konzentriert sich auf die Metriken, die für die Optimierung des PPC-Aufwands und den Nachweis des ROI gegenüber Clients am wichtigsten sind.

Das macht diese Vorlage besonders wertvoll:

Klare Nachverfolgung von Metriken: Überwachen Sie das Website-Traffic-Volumen aus PPC-Kampagnen, um Trends und Wachstum zu erkennen. Verfolgen Sie die Conversion-Raten verschiedener Kampagnen, um zu messen, was funktioniert

Intelligente Datensegmentierung: Gliedern Sie die Leistung nach Speicherort, um Kampagnen für bestimmte Regionen anzupassen. Sehen Sie, wie sich verschiedene Geräte (Mobilgeräte, Desktop, Tablet) auf die Ergebnisse Ihrer Kampagne auswirken

Einfache Optionen für die Berichterstellung: Erstellen Sie professionelle PDF-Berichte für Meetings mit Clients. Senden Sie benutzerdefinierte E-Mail-Berichte, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Geben Sie Links zu Live-Dashboards frei, damit Teams selbst die neuesten Daten einsehen können

Handlungsorientierte Erkenntnisse: Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Kanäle (Google Ads, Facebook, LinkedIn), um Budgetentscheidungen zu treffen. Nutzen Sie Zielgruppensegmentdaten, um Ihre Ausrichtung zu optimieren. Erhalten Sie Echtzeit-Zugriff für schnelle Kampagnenanpassungen

🌟Ideal für: Marketingagenturen, die mehrere Client-Kampagnen verwalten, und interne Marketingteams, die klare, umsetzbare Einblicke in die PPC-Performance benötigen.

9. Vorlage für einen Bericht zur Multi-Channel-Marketing-Performance von Porter

über Port erMe trics

Die Vorlage für Multi-Channel-Marketing-Leistungsberichte von Porter hilft Marketing-Teams dabei, die Ergebnisse von Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg in einem übersichtlichen Dashboard nachzuverfolgen und zu analysieren.

Diese Vorlage kombiniert Daten aus sozialen Medien, E-Mails, bezahlten Anzeigen und anderen Quellen, sodass Sie Trends effektiver erkennen und Ihre Marketingstrategie verfeinern können.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Funktionen dieser Vorlage:

Features zur Conversion-Nachverfolgung: Überwachen Sie die Klickraten, um zu sehen, wie viele Personen nach der Ansicht Ihrer Anzeigen mit diesen interagieren. Berechnen Sie den ROI, indem Sie die Kampagnenkosten mit den erzielten Einnahmen vergleichen

Tools zur Messung des Engagements: Sehen Sie das Engagement in sozialen Medien anhand von Likes, Kommentaren und Freigaben in einer Ansicht. Vergleichen Sie die Engagement-Raten über verschiedene Plattformen und Inhaltstypen hinweg

Funktionen zur Analyse der Sichtbarkeit: Verfolgen Sie die Gesamtzahl der Anzeigenimpressionen, um die Reichweite Ihrer Kampagne zu ermitteln. Messen Sie den Share of Voice im Vergleich zu Wettbewerbern

Features für die Kampagnenanalyse: Schlüsseln Sie die Leistung nach Kanälen auf, um die plattformen mit der besten Performance zu ermitteln. Untersuchen Sie die Interaktionsmuster Ihrer Kunden bei verschiedenen Kampagnentypen

Zeitbasierte Berichterstellung: Ansicht von Metriken nach Stunde, Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Erkennen Sie Leistungstrends über verschiedene Zeiträume hinweg

🌟Ideal für: Marketingmanager und Analysten, die die Performance über mehrere Kanäle hinweg nachverfolgen müssen und klare, umsetzbare Erkenntnisse aus ihren Kampagnendaten gewinnen möchten.

10. Vorlage für eine Checkliste für Facebook-Werbung von Hubspot

über HubSpot

Möchten Sie intelligentere Facebook-Kampagnen durchführen und eine bessere Rendite aus Ihren Werbeausgaben erzielen? Die Vorlage "Checkliste für Facebook-Werbung" von HubSpot ist eine einfache Möglichkeit, die Arbeit hinter den Kulissen zu erledigen.

Diese praktische Vorlage führt Sie durch die Einrichtung und Verwaltung von Facebook-Anzeigen, sodass Sie keine wichtigen Schritte überspringen.

Definieren Sie Ihre Kampagnenziele : Wählen Sie die richtigen Kampagnenziele basierend auf Ihren Anforderungen – von der Steigerung der Markenbekanntheit bis zur Förderung des Umsatzes

Verwalten Sie Ihr Budget effektiv : Richten Sie angemessene Budgetkontrollen ein, um übermäßige Ausgaben zu vermeiden

Nutzen Sie Zielgruppen : Erstellen Sie mithilfe von Website-Besucherdaten und CRM-Listen benutzerdefinierte Zielgruppen

Erstellen Sie ansprechende Anzeigeninhalte : Erstellen Sie überzeugende Facebook-Anzeigeninhalte mit bewährten Tipps von den Paid-Marketing-Experten von HubSpot

Messen Sie, was zählt: Verfolgen Sie Leistungsmetriken, die für Ihre Geschäftsziele wichtig sind

🌟Ideal für: Marketingteams und Agenturen, die ihre Facebook-Werbeabläufe standardisieren und die Kampagnenleistung verbessern möchten.

11. Vorlage für PPC-Kampagnenmarketing von Template.net

Die Vorlage für PPC-Kampagnenmarketingberichte von Template.net bietet Marketingteams eine solide Grundlage, um ihren Clients genau zu zeigen, wie ihre bezahlten Werbekampagnen performen.

Dieses Tool zeichnet sich durch die übersichtliche und gut strukturierte Darstellung komplexer PPC-Daten aus, die sowohl für Agenturen als auch für Clients leicht verständlich sind.

Das macht diese Vorlage besonders nützlich:

Strukturierte Nachverfolgung der Leistung: Die Vorlage enthält spezielle Abschnitte für alle wichtigen PPC-Metriken wie Conversions, CPA, Impressionen, CTR und Impression Share

Visuelle Datenpräsentation: Wandeln Sie komplexe Kampagnendaten in leicht verständliche Diagramme und Grafiken um. Die Vorlage unterstützt verschiedene Visualisierungsoptionen, mit denen Sie Stakeholdern Leistungstrends verdeutlichen können

Anpassbare Abschnitte: Fügen Sie Abschnitte hinzu oder entfernen Sie sie, je nachdem, was für Ihre Clients am wichtigsten ist. Die Vorlage lässt sich an unterschiedliche Anforderungen bei der Berichterstellung anpassen, von grundlegenden Metriken bis hin zu detaillierten Kampagnenanalysen

Space für Zusammenfassung: Fügen Sie wichtige Leistungshighlights und Schlüsselpunkte in einem speziellen Abschnitt für die Zusammenfassung ein

🌟Ideal für: Digitalmarketing-Agenturen und PPC-Manager, die eine professionelle und umfassende Möglichkeit benötigen, um ihren Clients die Ergebnisse ihrer Kampagnen zu präsentieren.

👀Wussten Sie schon? In der wettbewerbsintensiven Versicherungsbranche können die durchschnittlichen Kosten pro Klick bis zu 18,57 US-Dollar betragen, was den hohen Wert und den Wettbewerb um bestimmte Keywords widerspiegelt.

12. Google Looker Studio PPC-Berichtsvorlage von Search Foresight

via Search Foresight

Die Google Looker Studio PPC-Berichtsvorlage von Search Foresight bietet eine einseitige Übersicht über wichtige Metriken für bezahlte Suchergebnisse und hilft Ihnen dabei, die Leistung Ihrer Anzeigenkampagnen in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren.

Diese Vorlage ist ein hervorragendes Tool für:

Integrierte Nachverfolgung von Kampagnen : Verfolgen Sie die Leistung über das Google Ads-Dashboard und LinkedIn Ads dank nahtloser Plattformintegration

Umfassende Einblicke in der Ansicht : Überwachen Sie Keyword-Analysen, standortbezogene Performance, Zielgruppendemografien und Einblicke in den Wettbewerb über ein zentrales Dashboard

Leistungsüberwachung in der Zeitleiste : Verschaffen Sie sich auf der Seite "Zeitleistenmonitor" einen klaren Überblick über die Leistung Ihrer Anzeigenkampagnen im Zeitverlauf

Erweiterte Datenfilterung: Filtern und analysieren Sie Daten mithilfe von Dropdown-Steuerelementen auf jeder Seite, um tiefere Einblicke in Konten und Kampagnentypen zu erhalten

🌟Ideal für: Marketingteams und Agenturen, die die Leistung ihrer PPC-Kampagnen auf mehreren Plattformen nachverfolgen, analysieren und optimieren möchten.

Vereinfachen und optimieren Sie die PPC-Berichterstellung mit ClickUp

Für erfolgreiche PPC-Kampagnen reicht es nicht aus, großartige Anzeigen zu erstellen. Es erfordert auch eine organisierte, datengestützte Berichterstellung, um Trends zu erkennen, Probleme frühzeitig zu erkennen und schnell kluge Entscheidungen zu treffen.

Die kostenlosen Vorlagen für die PPC-Berichterstellung bieten Ihnen einen hervorragenden Ausgangspunkt und eine gute Struktur für Ihre Berichterstellung.

Aber seien wir ehrlich: Vorlagen allein reichen nicht aus. Sie benötigen einen zentralen hub, an dem Ihr Team gemeinsam an PPC-Berichten arbeiten, Fortschritte nachverfolgen und Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen kann.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Wandeln Sie Erkenntnisse nahtlos in nachverfolgbare Aufgaben um, indem Sie diese kostenlosen PPC-Vorlagen mit der leistungsstarken Plattform von ClickUp kombinieren.

Jetzt haben Sie Zugriff auf alle wichtigen Kampagneninformationen. Außerdem vereinfacht ClickUp die Kommunikation zwischen den Beteiligten, sodass alle auf dem Laufenden bleiben und an einem Strang ziehen.

Sind Sie bereit, Ihre PPC-Analysen und Berichterstellung zu vereinfachen?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!