die 10 besten CRM-Lösungen für Private Equity im Jahr 2025

Private Equity ist ein schnelllebiges Geschäft, in dem Deals, Investoren und Portfolios ständig in Bewegung sind – es gibt immer etwas zu verfolgen.

Wenn Informationen über E-Mails und Tabellen verstreut sind, entsteht Chaos, und übersehene Details können verpasste Chancen bedeuten.

Ein solides CRM (Customer Relationship Management) hält alles an einem Ort zusammen. Von der Verwaltung des Deal-Flows bis zur Nachverfolgung von Investorenbeziehungen – mit dem richtigen Tool sparen Sie Zeit und halten Ihr Team auf dem gleichen Stand.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten CRM für Private Equity sind, finden Sie hier 10 Optionen, die einen echten Wert bieten. ✉️

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind unsere Empfehlungen für das beste CRM für Private Equity: ClickUp ( Am besten geeignet für die Optimierung von Private-Equity-Deals und das Aufgabenmanagement) DealCloud (Am besten für das Deal-Pipeline-Management geeignet) Altvia (Am besten für Investor Relations geeignet) 4Degrees (Am besten für Relationship Intelligence geeignet) Dynamo (Am besten für die Fondsverwaltung geeignet) Affinity (Am besten für die Deal-Akquise geeignet) Navatar (Am besten für branchenspezifische Workflows geeignet) Xpedition Private CRM Accelerator (am besten für die Integration mit Microsoft geeignet) Clienteer (Am besten geeignet für kleine Private-Equity-Unternehmen) SatuitCRM (Am besten geeignet für Manager alternativer Anlagen)

Was sollten Sie bei der besten CRM-Lösung für Private Equity beachten?

Das richtige CRM für Private-Equity-Unternehmen sollte Ihnen dabei helfen, Deals zu verwalten, Beziehungen zu Investoren nachzuverfolgen und alles zu organisieren. Ein gutes CRM erleichtert Ihnen die Arbeit und macht sie nicht komplizierter.

Hier sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines CRM-Systems:

Beziehungsdaten: Organisiert Investorendaten, verfolgt Interaktionen und sorgt für nahtlose Nachverfolgung

Umfassendes Deal-Flow-Management: Optimiert Pipelines, automatisiert Workflows und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Transaktionen

Robuste Berichterstellung und Analysen: Liefert Echtzeit-Einblicke in die Performance, das Engagement der Investoren und Markttrends

Sicherheit und Compliance: Schützt sensible Daten durch verschlüsselte Zugriffskontrollen und vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Skalierbarkeit und Anpassung: Passt sich mit flexiblen Features, benutzerdefinierten Feldern und Workflows, die auf Ihre individuellen Anlagestrategien zugeschnitten sind, an das Wachstum Ihres Unternehmens an

Die 10 besten CRM-Lösungen für Private Equity

Nicht alle CRM-Alternativen sind für Private Equity geeignet. Sie benötigen eine Lösung, die komplexe Deal-Pipelines verwalten, Investorenbeziehungen nachverfolgen und das Portfoliomanagement verbessern kann.

Hier sind die 10 besten CRM-Lösungen für Private Equity, die genau dafür entwickelt wurden. 📝

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Optimierung von Private-Equity-Transaktionen und das Aufgabenmanagement)

Bauen Sie Ihre Beziehungen zu Investoren auf, verwalten Sie diese, verfolgen Sie Aufgaben und steigern Sie Ihr Geschäftswachstum mit ClickUp CRM

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Deal Flow, Investor Relations und Aufgabenmanagement unter einem Dach vereint. Die in die ClickUp CRM-Lösung integrierten Projektmanagement-Features helfen Private-Equity-Firmen dabei, potenzielle Kunden zu verfolgen, Konten zu verwalten und Kundeninteraktionen zu überwachen, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Ansichten in ClickUp

Visualisieren Sie Ihre Deal-Pipelines mit ClickUp Views

Mit mehr als 10 anpassbaren ClickUp-Ansichten, darunter Liste, Kanban-Board und Gantt, können Sie mit ClickUp Pipelines visualisieren, Kundenbeziehungen überwachen und den Überblick über alle Geschäfte behalten. Die Listenansicht kann alle Geschäfte nach Phase sortiert anzeigen, während die Board-Ansicht eine Drag-and-Drop-Oberfläche zur Verfolgung des Fortschritts bietet.

Ein Private-Equity-Team, das beispielsweise Tech-Startups bewertet, kann ein Board erstellen, in dem jede Spalte eine andere Finanzierungsphase darstellt, sodass ein klarer Überblick über potenzielle Investitionen gewährleistet ist.

ClickUp Dashboards

Verfolgen Sie die Portfolio-Performance mit ClickUp Dashboards

Um den Überblick über die Leistung zu behalten, bringen die Dashboards von ClickUp alle wichtigen Metriken an einem Ort zusammen.

Anstatt Berichte aus verschiedenen Tools zusammenzuführen, können Private-Equity-Experten ein Dashboard erstellen, das Umsatzentwicklungen, Bewertungsänderungen und ausstehende Due-Diligence-Aufgaben anzeigt.

Eine Investmentfirma, die Portfolios von Unternehmen überwacht, kann sofort die finanzielle Gesundheit, die Verteilung der Workload und den Fortschritt von Geschäften einsehen und so sicherstellen, dass Entscheidungen auf Echtzeitdaten basieren.

ClickUp-Automatisierungen

Optimieren Sie den Fortschritt von Deals mit den Automatisierungen von ClickUp

Wiederkehrende Aufgaben verlangsamen Teams, aber ClickUp Automatisierungen kümmern sich darum.

Wenn ein Analyst den Status eines Geschäfts auf "Due Diligence" aktualisiert, kann die Automatisierung sofort rechtliche Prüfungen zuweisen, die Beteiligten benachrichtigen und die zugehörigen Aufgaben aktualisieren. So kann sich das Team auf wertschöpfende Arbeit konzentrieren.

ClickUp-Chat

Mit ClickUp Chat können Sie Updates freigeben und sofort zusammenarbeiten

ClickUp Chat macht die Zusammenarbeit mühelos, indem alle dealbezogenen Unterhaltungen an einem Ort gespeichert werden.

Da sie wissen, dass wichtige Diskussionen jederzeit zugänglich sind, können sich die Teams auf ihre Arbeit konzentrieren, anstatt sich um wichtige Updates zu sorgen.

Müssen Sie nach einer Abwesenheit aufholen? KI-gestützte Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über verpasste Unterhaltungen, sodass zurückkehrende Teammitglieder sich ohne endloses Scrollen durch Nachrichten auf den neuesten Stand bringen können.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der CRM-Vorlage von ClickUp den Überblick über Kunden und Verkaufskontakte

Warum ein CRM von Grund auf neu aufbauen, wenn Sie mit einem bewährten System starten können?

Die ClickUp CRM-Vorlage hilft Unternehmen dabei, Verkäufe zu verfolgen, Leads zu verwalten und Kundenbeziehungen zu verbessern, ohne alles manuell einstellen zu müssen.

Es bietet mehrere Ansichten zur Vereinfachung des CRM-Managements. Die Vertriebsprozessansicht hilft Teams bei der Nachverfolgung von Leads in der Pipeline, während die Willkommensansicht ein personalisiertes Erlebnis für jeden Kunden gewährleistet.

Sie können auch Mitglieder oder Gäste zur direkten Zusammenarbeit in ClickUp einladen, wodurch die Verwaltung von Beziehungen in jeder Phase vereinfacht wird.

Die besten Features von ClickUp

Alle Tools zusammenführen: Verbinden Sie Salesforce und HubSpot, um Kundendaten und Unterhaltungen zu zentralisieren und einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten

Finden Sie sofort, was Sie brauchen: Verwenden Sie eine intuitive Benutzeroberfläche, um Leads nachzuverfolgen, Kundendaten zu aktualisieren und Pipelines mühelos zu verwalten – ganz ohne steile Lernkurve

Wachsen Sie ohne Limits: Nutzen Sie benutzerdefinierte Workflows, Automatisierung und erweiterte Berichterstellung, um Unternehmen jeder Größe zu unterstützen und wachsende Kundenanforderungen zu erfüllen

Verpassen Sie keine Nachfassaktionen mehr: Legen Sie Erinnerungen und Fälligkeitsdaten fest, damit Vertriebsmitarbeiter keine Leads oder Kundenkontakte mehr verpassen

Leads sofort zuweisen: Verwenden Sie rollenbasierte Berechtigungen und Aufgabenzuweisungen, um Leads sofort zuzuweisen und die Eigentümerschaft im gesamten Team nachzuverfolgen

Einschränkungen von ClickUp

Ohne Anpassungen können häufige Updates und Benachrichtigungen für größere Teams schnell überwältigend werden

Die mobile App ist nützlich für schnelle Updates, bietet jedoch möglicherweise nicht den vollen Funktionsumfang der Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.040 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Das sagt ein G2-Rezensent über ClickUp

Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern ein ganzer Operational Hub für uns! Wir verwalten alles, von der Arbeit mit Clients bis hin zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Clients hört!

Ich liebe die Vielseitigkeit von ClickUp und dass unser Team es an jede Situation anpassen kann – es ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern ein ganzer Operational Hub für uns! Wir verwalten alles, von der Arbeit mit unseren Clients bis hin zu unserem CRM, und lieben die Flexibilität der Optionen und die integrierten Automatisierungen. Wir finden es auch toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Clients hört!

📮 ClickUp Insight: Rund 35 % der Befragten unserer Umfrage bewerten den Montag als den unproduktivsten Tag der Woche. Unklare Prioritäten zu Beginn der Arbeitswoche könnten hier eine Rolle spielen. ClickUp macht Schluss mit diesem Rätselraten, indem es Ihnen und Ihrem Team ermöglicht, klare Prioritäten für alle zugewiesenen Aufgaben festzulegen. Außerdem erhalten Sie ClickUp Brain, einen leistungsstarken KI-Assistenten, der alle Ihre Fragen beantwortet. Mit ClickUp wissen Sie immer genau, was wann zu erledigen ist.

2. DealCloud (Am besten für das Deal-Pipeline-Management geeignet)

via DealCloud

Private-Equity-Unternehmen stehen bei der Verwaltung komplexer Deal-Pipelines vor besonderen Herausforderungen, und DealCloud geht diese Probleme direkt an. Das anpassbare CRM zeichnet sich durch sein tiefes Verständnis der Workflows im Bereich Private Equity (PE) aus – von der ersten Akquise bis zur Überwachung nach Abschluss.

Deal-Teams schätzen insbesondere, wie es Beziehungsdaten mit Deal-Daten verknüpft, wodurch Muster und Chancen leichter erkannt werden können. Die Integrationsmöglichkeiten mit Capital IQ und PitchBook optimieren die Due Diligence, während anpassbare Dashboards sich an unterschiedliche Anlagestrategien anpassen lassen.

Für Venture-Capital-Unternehmen, die mehrere Deals gleichzeitig bearbeiten, sorgen die automatisierte Nachverfolgung und Echtzeit-Updates der Plattform dafür, dass die Dynamik während des gesamten Deal-Lebenszyklus erhalten bleibt.

Die besten Features von DealCloud

Erstellen Sie benutzerdefinierte Deal-Workflows, die Ihren Investitionskriterien entsprechen, und benachrichtigen Sie Stakeholder automatisch über Änderungen und erforderliche Maßnahmen

Greifen Sie auf umfassende Funktionen zur Kartierung von Beziehungen zu, um versteckte Verbindungen zwischen Portfoliounternehmen aufzudecken

Erstellen Sie dynamische Berichte und Dashboards, die die Fondsperformance, Kapitalabrufe und Daten zur Verteilung in Echtzeit anzeigen

Richten Sie die automatisierte Datenerfassung aus mehreren Quellen ein, um aktuelle Unternehmensfinanzen, Marktforschungsdaten und Wettbewerbsinformationen zu erhalten

Einschränkungen von DealCloud

Komplexes Setup erfordert umfangreiche Erstkonfiguration

Für kleinere Teams kann die Lernkurve zunächst steil sein

Benutzerdefinierte Berichterstellung erfordert technisches Fachwissen

Preise für DealCloud

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von DealCloud

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über DealCloud?

Hier ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten zu DealCloud

Die DealCloud-Plattform wurde für eine Reihe von vertikalen Geschäftsbereichen wie PE, IB, Spezialkredite usw. entwickelt. Das Schöne an dieser Plattform ist jedoch, dass diese "Out-of-the-Box"-Anwendungsfälle weiter an unsere spezifischen Geschäftsabläufe angepasst werden können. Wir haben unsere DealCloud-Lösung im Zuge der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kontinuierlich weiterentwickelt.

Die DealCloud-Plattform wurde für eine Reihe von vertikalen Geschäftsbereichen wie PE, IB, Spezialkredite usw. entwickelt. Das Schöne an der Plattform ist jedoch, dass diese "out of the box" Anwendungsfälle weiter an unsere spezifischen Geschäfts-Workflows angepasst werden können. Wir haben unsere DealCloud-Lösung im Zuge der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kontinuierlich weiterentwickelt.

🔍 Wussten Sie schon? Die erste Private-Equity-Gesellschaft, American Research and Development Corporation (ARDC), wurde 1946 vom Finanzier Georges Doriot gegründet. ARDC ist bekannt für seine frühen Investitionen in Digital Equipment Corporation (DEC), eines der ersten wachstumsstarken Unternehmen, das Private-Equity-Finanzierungen erhielt.

3. Altvia (Am besten für Investor Relations geeignet)

via Altvia

Altvia bringt Klarheit in die oft komplexe Welt der Investor Relations in Private-Equity-Unternehmen. Die Plattform zeichnet sich durch die Optimierung der Kommunikation und Berichterstellung für LP (Limited Partner) aus und ist daher besonders während der Fundraising-Saison von großem Wert.

Es enthält detaillierte Investorenprofile, einschließlich Kommunikationspräferenzen und Investitionshistorie, was für den Aufbau von Beziehungen von unschätzbarem Wert ist. Die automatisierten Funktionen zur Berichterstellung reduzieren den Zeitaufwand für vierteljährliche Updates erheblich, während das sichere Investorenportal die LPs auf dem Laufenden hält, ohne das IR-Team (Investor Relations) zu überlasten.

Die besten Features von Altvia

Planen und verfolgen Sie Kapitalabrufe über ein automatisiertes System, das Verpflichtungen berechnet und gezielte Benachrichtigungen versendet

Generieren Sie automatisch ILPA-konforme (Institutional Limited Partners Association) Berichte, indem Sie Daten aus Portfolio-Überwachungssystemen abrufen

Segmentieren Sie Private-Equity-Investoren anhand ihrer Investitionshistorie und Präferenzen, um gezielte Fundraising-Kampagnen zu erstellen

Überwachen Sie die Metriken zur Nutzung des Investorenportals, um zu ermitteln, welche LPs zusätzliche Aufmerksamkeit oder Unterstützung benötigen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Abonnementdokumente, die mit Investoreninformationen vorab ausgefüllt sind

Einschränkungen von Altvia

Die Features für die Berichterstellung zu Portfolios müssen verbessert werden

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit einigen gängigen PE-Softwareprogrammen

Die Versionskontrolle von Dokumenten kann verwirrend sein

Preise von Altvia

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Altvia

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Nicht alle Deals schaffen es in die formelle Pipeline, aber die Nachverfolgung derjenigen, die nicht weiterverfolgt wurden – zusammen mit den Gründen dafür – hilft dabei, die zukünftige Deal-Akquise zu verfeinern. Erstellen Sie in Ihrem CRM eine "Shadow Pipeline", um Deals wieder aufzunehmen, wenn sich die Bedingungen ändern.

4. 4Degrees (Am besten für Relationship Intelligence geeignet)

via 4Degrees

4Degrees verfolgt einen einzigartigen Ansatz für das Beziehungsmanagement im Bereich Private Equity und konzentriert sich dabei auf die Qualität und das Potenzial von Netzwerkverbindungen.

Diese Cloud-basierte CRM-Software analysiert Kommunikationsmuster im gesamten Unternehmen, um wertvolle Erkenntnisse über Beziehungen aufzudecken, die sonst möglicherweise verborgen blieben. Deal-Teams schätzen insbesondere die Fähigkeit, vielversprechende Wege für die Kontaktaufnahme mit Einzelzielunternehmen und wichtigen Entscheidungsträgern zu identifizieren. Die automatisierte Bewertung von Beziehungen hilft bei der Priorisierung von Outreach-Aufwänden, während die Nachverfolgung von Interaktionen sicherstellt, dass keine wertvollen Verbindungen abkühlen.

Die besten Features von 4Degrees

Analysieren Sie die Stimmung in E-Mails und die Antwortraten, um die Stärke der Beziehungen und den Grad des Engagements zu messen

Identifizieren Sie mithilfe von KI-gestütztem Network Mapping gemeinsame Verbindungen zwischen Teammitgliedern und Einzelzielen

Generieren Sie Einführungspfade, die Ihnen den kürzesten Weg zu den Entscheidungsträgern in Ihrem Netzwerk aufzeigen

Verfolgen Sie historische Interaktionen zwischen Teammitgliedern, um eine konsistente Entwicklung der Beziehungen zu gewährleisten

Einschränkungen von 4Degrees

Begrenzte Möglichkeiten zur Überwachung von Portfoliounternehmen

Die Bewertung von Beziehungen kann komplexe berufliche Beziehungen manchmal zu stark vereinfachen

Features für Massen-E-Mails sind verbesserungswürdig

Preise von 4Degrees

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von 4Degrees

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Einige Private-Equity-Firmen haben für ihre Gründer ein enormes Vermögen angehäuft. So verfügt beispielsweise Stephen Schwarzman, Gründer von Blackstone, über ein Nettovermögen von über 20 Milliarden US-Dollar, und die Gründer der Carlyle Group, darunter David Rubenstein, haben ähnliche Erfolge erzielt.

5. Dynamo (Am besten für die Fondsverwaltung geeignet)

über Dynamo

Dynamo verfolgt einen anderen Ansatz für Private-Equity-CRM-Software, indem es sich stark auf die operative Seite der Fondsverwaltung konzentriert.

Es unterstützt insbesondere Teams im Middle- und Back-Office mit robusten Buchhaltungsintegrationen und automatisierten Abstimmungsfunktionen. Die Plattform eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Abonnementdokumenten und Workflows für die Einbindung von Investoren und bietet gleichzeitig detaillierte Prüfpfade für Compliance-Zwecke.

Für Unternehmen, die mehrere Fondsstrukturen jonglieren, bietet Dynamo Tools, die komplexe Fondsabläufe vereinfachen.

Die besten Features von Dynamo

Verarbeiten Sie Abonnementdokumente über einen digitalen Workflow, der Investoreninformationen automatisch validiert

Berechnen und verfolgen Sie Verwaltungsgebühren über mehrere Fondsstrukturen mit unterschiedlichen Gebührenvereinbarungen hinweg

Erstellen Sie automatisierte Kapitalkontoauszüge mit anpassbaren Vorlagen für verschiedene Anlegertypen

Überwachen Sie Compliance-Anforderungen und anstehende Fristen über ein zentrales Dashboard

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für die Einbindung von Investoren, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen

Einschränkungen von Dynamo

Die Features für die Deal-Pipeline sind weniger ausgereift als bei der Konkurrenz

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Alternativen veraltet

Die Anpassung von Berichten erfordert technische Kenntnisse

Dynamo-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Dynamo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dynamo?

Sehen wir uns an, was ein G2-Rezensent über Dynamo zu sagen hat

Mir gefällt, dass alles übersichtlich angeordnet ist und man die Ansicht je nach Denkweise ändern kann.

Mir gefällt, dass alles übersichtlich angeordnet ist und man die Ansicht je nach Denkweise ändern kann.

6. Affinity (Am besten für die Deal-Akquise geeignet)

über Affinity

Affinity zeichnet sich durch die automatische Erfassung von Beziehungsdaten ohne manuelle Eingaben aus. Es nutzt KI, um Kommunikationsmuster zu analysieren und vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Deal-Teams schätzen, dass manuelle Dateneingaben entfallen und gleichzeitig genaue Beziehungsdaten gespeichert werden. Die Plattform zeichnet sich durch die Identifizierung von Mustern im Deal Flow und in Beziehungsnetzwerken aus, die mit herkömmlichen Methoden der Nachverfolgung möglicherweise übersehen würden.

Für Unternehmen, die sich auf den Ausbau ihrer Deal-Pipeline konzentrieren, sind die automatisierten Funktionen von Affinity zur Informationsbeschaffung und Mustererkennung besonders wertvoll.

Die besten Features von Affinity

Erfassen Sie automatisch Beziehungsdaten aus E-Mails und Kalenderinteraktionen, um umfassende Kontaktprofile zu erstellen

Prognostizieren Sie die Relevanz von Deals auf der Grundlage historischer Präferenzen des Unternehmens und erfolgreicher Investitionen in der Vergangenheit

Verfolgen Sie die Dynamik von Wettbewerbsgeschäften, indem Sie die Beziehungen zwischen anderen Unternehmen und Einzelzielen überwachen

Erstellen Sie virtuelle Deal-Teams auf der Grundlage von Branchenexpertise und starken Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern

Erstellen Sie Bewertungen zum Zustand Ihrer Beziehungen, die sowohl die Quantität als auch die Qualität der Interaktionen berücksichtigen

Einschränkungen hinsichtlich Affinität

Portfolio-Überwachungsfunktionen sind grundlegend

Limitierte Features für die Fondsverwaltung

Die Anpassungsoptionen für Berichte könnten flexibler sein

Affinity-Preise

Essential: 2.000 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Umfang: 2.300 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Erweitert: 2.700 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Affinity-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die 1980er Jahre werden oft als "Goldenes Zeitalter" des Private Equity bezeichnet, insbesondere aufgrund des Aufkommens von Leveraged Buyouts (LBOs).

7. Navatar (Am besten für branchenspezifische Workflows geeignet)

Navatar basiert auf der Salesforce-Plattform und verfolgt einen prozessorientierten Ansatz für Private-Equity-CRM. Die Lösung ist auf branchenspezifische Workflows zugeschnitten, die den Arbeitsabläufen von PE-Unternehmen entsprechen.

Das Besondere daran ist, wie komplexe, mehrphasige Geschäftsprozesse unter Einhaltung der Compliance-Anforderungen abgewickelt werden. Navatar bietet Private-Equity-spezifische Lösungen, die benutzerdefinierte Anpassungen mit sofort einsatzbereiten Funktionen kombinieren und somit einen umfangreichen technischen Setup überflüssig machen.

Die besten Features von Navatar

Führen Sie branchenbewährte Deal-Workflows ein, die auf Standardprozesse und Compliance-Anforderungen im Bereich Private Equity abgestimmt sind

Verfolgen Sie Genehmigungen und Entscheidungen des Investitionsausschusses durch strukturierte Abstimmungs- und Dokumentationsprozesse

Verwalten Sie Co-Investment-Möglichkeiten durch spezielle Tools für die Nachverfolgung und Investorenallokation

Erstellen Sie Compliance-Berichte, die den regulatorischen Anforderungen verschiedener Rechtsordnungen entsprechen

Einschränkungen von Navatar

Die Benutzeroberfläche kann durch ungenutzte Features unübersichtlich wirken

Komplexer Setup-Prozess für benutzerdefinierte Workflows

Die Lernkurve ist steiler als bei eigenständigen Lösungen

Preise von Navatar

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Navatar

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Xpedition Private CRM Accelerator (am besten für die Integration mit Microsoft geeignet)

über Microsoft

Xpedition basiert auf Microsoft Dynamics 365 und bietet PE-Unternehmen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem investiert haben, einen neuen Ansatz. Es schließt die Lücke zwischen Deal-Management und alltäglichen Microsoft-Tools wie Outlook, Teams und Power BI.

Durch die native Integration mit Excel-Finanzmodellen und PowerPoint-Präsentationen können Sie viel Zeit sparen. Im Gegensatz zu anderen CRMs, bei denen Teams völlig neue Workflows einführen müssen, verbessert Xpedition bestehende Microsoft-basierte CRM-Prozesse und fügt PE-spezifische Funktionen hinzu.

Mit sicherem, umfassendem mobilen Zugriff gewährleistet Xpedition eine nahtlose Entscheidungsfindung von unterwegs. KI-gestützte Verbesserungen mit Microsoft Copilot personalisieren die Interaktionen mit Investoren weiter, automatisieren Routineaufgaben und liefern intelligente Einblicke, sodass sich Teams auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren können.

Die besten Features von Xpedition

Konvertieren Sie Excel-Finanzmodelle mithilfe der Power BI-Integration direkt in interaktive Dashboards

Synchronisieren Sie Meeting-Notizen aus Teams direkt in Deal-Datensätze mit automatischer Zuweisung von Aufgaben

Erstellen Sie mit Power Platform benutzerdefinierte Apps, um unternehmensspezifische Anforderungen ohne Programmierung zu erfüllen

Erstellen Sie automatisch Pitch-Decks, indem Sie Deal-Daten direkt in PowerPoint-Vorlagen übernehmen

Einschränkungen von Xpedition

Starke Abhängigkeit vom Microsoft-Ökosystem schränkt die Flexibilität ein

Die Anpassung erfordert Microsoft-Entwicklungskompetenz

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten für Drittanbieter

Preise für Xpedition

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Xpedition

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Private-Equity-Deals brauchen Jahre, bis sie ausgereift sind. Wählen Sie daher ein CRM, das für das langfristige Beziehungsmanagement ausgelegt ist. Ein gutes CRM verfolgt jede Interaktion – vom ersten Pitch bis zum Exit – und sorgt so dafür, dass Sie über 5 bis 10 Jahre hinweg Kontinuität und strategisches Engagement gewährleisten können.

9. Clienteer (am besten geeignet für kleine Private-Equity-Unternehmen)

über Imagineer Technology

Clienteer, das durch die Übernahme der Imagineer Technology Group nun zu Dynamo Software gehört, ist eine marktführende CRM- und Investor-Relations-Plattform, die speziell für Private-Equity- und Investmentfirmen entwickelt wurde. Dieses Beispiel für CRM-Software konzentriert sich auf wesentliche PE-Abläufe ohne den Ballast von Enterprise-Lösungen.

Der optimierte Ansatz für das Deal Management und die Investor Relations eignet sich für Teams, die institutionelle Prozesse aufrechterhalten möchten, ohne Ressourcen für die komplexe Systemverwaltung aufwenden zu müssen. Clienteer vereinfacht den Übergang von Tabellenkalkulationen zu einem speziellen Private-Equity-CRM und bietet Unternehmen eine nahtlose Möglichkeit, Investor Relations und Deal Flow zu verwalten.

Die besten Features von Clienteer

Entwerfen Sie vereinfachte Prozesse für Investitionsausschüsse, die streng sind und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand reduzieren

Erstellen Sie standardisierte Vorlagen für den Vergleich von Deals, mit denen kleinere Teams Chancen konsistent bewerten können

Richten Sie grundlegende Dashboards zur Portfolioüberwachung ein, die sich auf wichtige Metriken konzentrieren, ohne unnötig komplex zu sein

Verfolgen Sie den Fortschritt der Mittelbeschaffung durch intuitive Visualisierungen, die den Status der Commits hervorheben

Verwalten Sie Investorendokumente über ein schlankes Portal, das nur minimalen IT-Support erfordert

Einschränkungen von Clienteer

Eingeschränkte Funktionen für die erweiterte Berichterstellung

Grundlegende Features zur Nachverfolgung von Beziehungen

Minimale Automatisierungsoptionen

Weniger geeignet für Unternehmen, die stark wachsen

Preise von Clienteer

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Clienteer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Clienteer?

Hier ist die Meinung eines G2 -Rezensenten zu Clienteer

Clienteer ist eine intuitive und hochgradig konfigurierbare Plattform für das Beziehungsmanagement, die speziell für Hedgefonds und institutionelle Vermögensverwalter entwickelt wurde, um sie in den Bereichen Investor Relations, Vertrieb und Marketing, Compliance und den verschiedenen Workflows im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten zu unterstützen. Sie umfasst eine umfassende Suite von Features, die in einer benutzerfreundlichen und leistungsstarken Oberfläche zusammengefasst sind, sodass Benutzer die Kommunikation mit ihren Investoren und potenziellen Kunden verwalten und gleichzeitig die Konten und Transaktionen ihrer Clients im Blick behalten können.

Clienteer ist eine intuitive und hochgradig konfigurierbare Plattform für das Beziehungsmanagement, die speziell für Hedgefonds und institutionelle Vermögensverwalter entwickelt wurde, um sie in den Bereichen Investor Relations, Vertrieb und Marketing, Compliance und den verschiedenen Workflows im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten zu unterstützen. Sie umfasst eine umfassende Suite von Features, die in einer benutzerfreundlichen und leistungsstarken Oberfläche zusammengefasst sind, sodass Benutzer die Kommunikation mit ihren Investoren und potenziellen Kunden verwalten und gleichzeitig die Konten und Transaktionen ihrer Clients nachverfolgen können.

🔍 Wussten Sie schon? Michael McCafferty gilt als "Vater des CRM", da er 1985 mit TeleMagic die erste CRM-Software erfunden hat.

10. SatuitCRM (Am besten für alternative Investmentmanager geeignet)

über SatuitCRM

SatuitCRM verfolgt einen breiteren Ansatz und bedient PE-Firmen, die auch andere alternative Anlagen verwalten. Es wurde ausdrücklich für Buy-Side-Investmentprofis entwickelt, darunter institutionelle Vermögensverwalter, Private-Equity-Firmen, Hedgefonds, Vermögensverwalter und alternative Investmentfirmen. Das Tool eignet sich hervorragend für hybride Anlagestrategien und komplexe Fondsstrukturen.

Die Lösung eignet sich besonders für Unternehmen, die sowohl Direktinvestitionen als auch Fund-of-Funds-Strategien verwalten, und bietet Tools, die sich an verschiedene Investitionsansätze anpassen lassen.

Darüber hinaus ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nahtlos in die Plattform integriert, sodass Unternehmen die wachsenden Vorschriften der Private-Equity-Branche mit automatisierten Workflows und integrierten Compliance-Tools verwalten können.

Die besten Features von SatuitCRM

Verwalten Sie hybride Anlagestrategien über einheitliche Dashboards, die sowohl direkte als auch indirekte Investitionen abwickeln

Verfolgen Sie komplexe Gebührenstrukturen über verschiedene Anlagearten und Anteilsklassen hinweg

Erstellen Sie konsolidierte Investorenberichte, die Daten aus mehreren Anlageinstrumenten kombinieren

Konfigurieren Sie unterschiedliche Investment-Workflows für verschiedene Strategien und sorgen Sie gleichzeitig für konsistente Prozesse

Richten Sie automatisierte Compliance-Prüfungen ein, die speziell auf verschiedene Anlagearten und Rechtsordnungen zugeschnitten sind

Einschränkungen von SatuitCRM

Die Features für die Deal-Akquise sind relativ einfach

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Lösungen veraltet

Begrenzte Funktionen für Relationship Intelligence

Die mobile App muss deutlich verbessert werden

Preise für SatuitCRM

Grundausstattung: 150 $/Monat pro Benutzer

Premium: 200 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 300 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu SatuitCRM

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SatuitCRM?

Das sagt ein Capterra-Rezensent über dieses Tool

Wir sind sehr zufrieden damit, wie wir jetzt alle unsere Kontakte, Geschäfte, Deal-Opportunities usw. im Blick behalten. Da es nur eine Datenbank gibt (die Dateneingabe muss also nur einmal erfolgen), sparen wir viel Zeit und können anschließend auf sehr intuitive Weise Informationen aus dem System abrufen.

Wir sind sehr zufrieden damit, wie wir jetzt alle unsere Kontakte, Geschäfte, Deal-Opportunities usw. im Blick behalten. Da es nur eine Datenbank gibt (die Dateneingabe muss also nur einmal erfolgen), sparen wir viel Zeit und können anschließend auf sehr intuitive Weise Informationen aus dem System abrufen.

ClickUp: Der Power Move für Private Equity

Private Equity ist ein Spiel mit hohen Einsätzen. Es ist nichts für diejenigen, die zögern, vergessen oder den Überblick verlieren. Jedes Meeting, jeder Investor, jedes Geschäft – alles muss auf dem Konto verbucht werden, sonst riskieren Sie, ins Hintertreffen zu geraten.

ClickUp CRM sorgt mit benutzerdefinierten Dashboards, leistungsstarken Automatisierungen und flexiblen Ansichten, die speziell für Private Equity entwickelt wurden, dafür, dass alles an seinem Platz bleibt.

Ihre Pipeline? Klar.

Ihre Aufgaben? Im Blick.

Ihr Team? Immer synchronisiert.

Keine Spekulationen, kein Durcheinander, keine Zeitverschwendung. Nur schnelles, effizientes Deal-Management, das Sie an die Spitze bringt – dorthin, wo Sie hingehören. Die besten Unternehmen versinken nicht in Tabellen und verstreuten Notizen. Sie arbeiten mit ClickUp. Wenn Sie es mit Private Equity ernst meinen, ist dies Ihr nächster Schritt. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅