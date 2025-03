Rally vs. Jira: Was ist das Richtige für Ihr agiles Team?

Es ist Sprint-Planungstag, und die Dinge laufen bereits schlecht an. Die Hälfte des Teams wechselt zwischen Dashboards hin und her, um nach Updates zu suchen. Jemand wirft ein Ticket auf, das bereits diskutiert wird, und eine andere Aufgabe scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Das Meeting zieht sich hin, und man kann nicht anders, als sich zu fragen: "Macht unser agiles tool die Dinge tatsächlich einfacher oder trägt es nur zum Chaos bei?"

Die richtige agile Lösung zu finden, ist der Schlüssel zwischen einem Team, das mühelos durch Sprints fließt, und einem Team, das mehr Zeit damit verbringt, gegen das System anzukämpfen, als großartige Produkte zu entwickeln. Zwei der größten Konkurrenten – Rally und Jira – versprechen, agile Workflows zu optimieren. Sie sind Schwergewichte im agilen Projektmanagement, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze. In diesem Blogbeitrag fassen wir die Features zusammen, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern. Und am Ende stellen wir eine Lösung vor, die die agile Zusammenarbeit noch weiter vorantreibt. Hinweis: Es beginnt mit einem "Klick" und endet mit einem "up" 📈

## Was ist Rally?

Rally, früher bekannt als CA Agile Central, ist ein Tool für das Projektmanagement, das die agile Entwicklung erleichtern soll. Es eignet sich für Organisationen jeder Größe und unterstützt Teams bei der Planung, Nachverfolgung und Verwaltung agiler Projekte, während es gleichzeitig die Zusammenarbeit, kontinuierliche Verbesserung und den Erfolg von Projekten fördert. via undefined zentralisiert Aufgaben, User Stories, Sprints und Backlogs auf einer Plattform. So ist es einfach, sich auf Ziele zu konzentrieren und den Kunden einen Mehrwert zu bieten. ### Rally-Features Rally wurde für große Unternehmen entwickelt, die Agile über mehrere Teams und Portfolios hinweg skalieren müssen. Aber um genau zu sein, welche Features bietet diese agile Projektlösung? Werfen wir einen Blick darauf.👇 #### Feature #1: Tools zur Feedback-Erfassung

Wenn Sie Softwareentwickler, Tester oder Produktmanager sind, wissen Sie, wie wichtig es ist, schnell auf Feedback zu reagieren. Hier optimieren die Tools zur Feedback-Erfassung von Rally den Prozess durch Echtzeit-Integrationen wie Flowdock und anpassbare Umfragen. Darüber hinaus können Tester Fehler direkt aus den Testtools protokollieren, einschließlich Screenshots und reproduzierbarer Schritte. Die Features zur Berichterstellung von Rally helfen Ihnen auch dabei, wiederkehrende Probleme im Laufe der Zeit zu erkennen und die Workflows noch weiter zu optimieren.

🧠 Fun Fact: Agil = Mehr💲! undefined alles, was sie brauchen, um nach jedem Sprint zu reflektieren, zu lernen und sich zu verbessern. Mit detaillierten Berichten und visuellen Metriken, wie fertiggestellte Benutzer-Storys und Fehler, lassen sich Trends mühelos erkennen. Noch besser ist, dass die anpassbaren Dashboards Schlüsselinformationen hervorheben – wie Burndown-Diagramme – und den Teams helfen, sich auf verbesserungswürdige Bereiche zu konzentrieren. 🔍 Wussten Sie schon? Jira hat schon immer agile Werte und Frameworks wie Scrum und Kanban gepflegt. Scrum-Teams können Sprints verwenden, um die Arbeit in kurze, fokussierte Zyklen zu unterteilen, während Kanban-Teams den Fortschritt mit einem kontinuierlichen Flow von Aufgaben visualisieren können.

Diese Plattform bietet außerdem ein hohes Maß an Sicherheit und Skalierbarkeit. Sie bietet rollenbasierte Berechtigungen, Datenverschlüsselung und die Einhaltung von Industriestandards, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen und Start-ups gleichermaßen macht. ### Jira-Features Hier ist ein genauerer Blick darauf. 👇 #### Feature #1: Anpassbare Workflows /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Customizable-workflows-in-JIRA.png Anpassbare Workflows in JIRA /%img/ , die "Alles-App für die Arbeit", erweist sich als die beste Möglichkeit, die Debatte zu beenden. Sie bietet die perfekte Balance zwischen Flexibilität, einer intuitiven Benutzeroberfläche und robusten Features. Sie kombiniert die Funktionen von Rally für Unternehmen mit den umfangreichen Integrations- und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen von Jira. Und ehrlich gesagt, sagen nicht wir das. Hören Sie es von Mike Muller von Stevens Advertising:

es wird von unserer gesamten Agentur als tool zur Verwaltung all unserer Projekte, Aufgaben Zeitleisten und Abrechnungen verwendet. Es hat ein älteres System ersetzt und es uns ermöglicht, zu einem agileren Flow im Projektmanagement überzugehen und die interne Kommunikation zu verbessern. Mike Muller, Executive Vice President, Stevens Advertising Finden wir heraus, was ClickUp auszeichnet! 💁 ### ClickUps Vorteil Nr. 1: Projektmanagement-Software

Agile Teams arbeiten schnell. , sodass alles von der Sprint-Planung bis zur Backlog-Pflege an einem Ort bleibt. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-699.png ClickUp-Plattform für Projektmanagement: Rally vs. Jira /%img/ Beschleunigen Sie Ihre Pläne und die Ausführung von Projekten mit ClickUp für Projektmanagement , um Fehler oder Bugs während der Softwareentwicklung zu protokollieren und zu überwachen. Mit diesem vorgefertigten System zur Nachverfolgung wird es einfacher, Probleme umgehend zu bewerten und zu lösen.

### ClickUps One Up #2: Agile unterstützen

Agile Teams integrieren kontinuierliche Verbesserung, iterative Entwicklung und schnelle Feedbackschleifen in ihre Prozesse. Und genau das bietet Das meinen wir damit: Setzen Sie Ziele für Sprints, verfolgen Sie den Fortschritt mit Roadmaps und behalten Sie die Prioritäten mit der Drag-and-Drop-Aufgabenorganisation im Auge. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team mit dedizierten Sprint-Ordnern, Backlog-Management, Burndown-Diagrammen und Geschwindigkeitsverfolgung auf Kurs bleibt. * Teilen Sie Produkt-Roadmaps, lassen Sie Stakeholder den Fortschritt über öffentliche Links einsehen und sammeln Sie Kundenfeedback über Formulare. #### ClickUp Aufgaben Und mit . Anstatt sich durch mehrere Tools und Tabellen zu kämpfen, erhalten agile Teams eine umfassende Ansicht des Fortschritts eines Projekts in Echtzeit – alles an einem Ort. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-490.png ClickUp Dashboard: Rally vs Jira /%img/

Verwandeln Sie Ihre Projekte mit ClickUp Dashboards in eine flexible Leinwand aus Daten, Listen, Karten, Diagrammen und Grafiken. So geht's: Mit leistungsstarken Analyse-Tools überwachen Sie Burn-down- und Burn-up-Diagramme, kumulativen Flow und Geschwindigkeitsmetriken, um zu sehen, wie sich die Sprints entwickeln. Fehlerberichte können einfach protokolliert, kategorisiert und priorisiert werden können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

undefined ## Wählen Sie die Plattform, die alles kann: ClickUp Rally und Jira sind gute Konkurrenten. Aber wenn es um Stärke, Personalisierung und die Leistungsfähigkeit agiler Frameworks geht, gibt es nur eine Lösung, die alles übertrifft.

ClickUp bietet Ihrem agilen Team die robusten Funktionen und benutzerdefinierten Anpassungen, die es benötigt – und das alles auf einer intuitiven Plattform. Sie ist darauf ausgelegt, das Projektmanagement nahtlos und produktiv zu gestalten, von Echtzeit-Dashboards und Sprints bis hin zur Integration in Ihre vorhandenen Entwicklungs-Tools. Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu beschleunigen? /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp /%href/ an! ✅