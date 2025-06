Rally vs. Jira: Was ist das Richtige für Ihr agiles Team?

Es ist Sprint-Planungstag, und schon gibt es Probleme. Die Hälfte des Teams springt zwischen Dashboards hin und her und versucht, Updates zu finden. Jemand meldet ein Ticket, das bereits diskutiert wurde, und eine andere Aufgabe scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.

Das Meeting zieht sich in die Länge, und Sie können nicht umhin zu denken: Erleichtert unser Agile-Tool tatsächlich die Arbeit oder sorgt es nur für noch mehr Chaos?

Die richtige agile Lösung ist die Brücke zwischen einem Team, das mühelos durch Sprints fließt, und einem Team, das mehr Zeit damit verbringt, gegen das System anzukämpfen, als großartige Produkte zu entwickeln.

Zwei der größten Konkurrenten – Rally und Jira – versprechen, agile Workflows zu optimieren. Sie sind Schwergewichte im agilen Projektmanagement, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze.

In diesem Blogbeitrag fassen wir die Features zusammen, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Und am Ende stellen wir Ihnen eine Lösung vor, die die agile Zusammenarbeit noch weiter vorantreibt. Hinweis: Es beginnt mit einem "Klick" und endet mit einem "up" 📈

Was ist Rally?

Rally, früher bekannt als CA Agile Central, ist ein Projektmanagement-Tool, das die agile Entwicklung erleichtern soll. Es eignet sich für Unternehmen jeder Größe und hilft Teams bei der Planung, Nachverfolgung und Verwaltung agiler Projekte, während es gleichzeitig die Zusammenarbeit, kontinuierliche Verbesserung und den Erfolg des Projekts fördert.

Dieses agile Tool, das jetzt zu Broadcom gehört, zentralisiert Aufgaben, User Stories, Sprints und Backlogs auf einer Plattform. So können Sie sich ganz auf Ihre Ziele konzentrieren und Ihren Kunden einen Mehrwert bieten.

Rally-Features

Rally wurde für große Unternehmen entwickelt, die Agile über mehrere Teams und Portfolios hinweg skalieren müssen. Aber welche Features bietet diese agile Projektlösung genau?

Schauen wir uns das einmal an. 👇

Wenn Sie Softwareentwickler, Tester oder Produktmanager sind, wissen Sie, wie wichtig es ist, schnell auf Feedback zu reagieren. Hier optimieren die Tools von Rally zur Feedbackerfassung den Prozess mit Echtzeit-Integrationen wie Flowdock und anpassbaren Umfragen.

Darüber hinaus können Tester Fehler direkt aus den Testtools protokollieren, einschließlich Screenshots und Schritten zur Reproduktion. Die Berichterstellungs-Features von Rally helfen Ihnen außerdem dabei, wiederkehrende Probleme im Laufe der Zeit zu erkennen und Workflows noch weiter zu optimieren.

🧠 Fun Fact: Agile = Mehr💲! 60 % der Unternehmen, die Agile einsetzen, verzeichneten Umsatz- und Gewinnsteigerungen – denn Anpassungsfähigkeit ist immer ein Gewinnbringer!

Feature Nr. 2: Sprint-Retrospektiven

Die Sprint-Retrospektiven von Rally bieten agilen Teams alles, was sie benötigen, um nach jedem Sprint zu reflektieren, zu lernen und sich zu verbessern. Mit detaillierten Berichten und visuellen Metriken, wie fertiggestellten Benutzer-Stories und Fehlern, lassen sich Trends mühelos erkennen.

Die anpassbaren Dashboards heben wichtige Erkenntnisse hervor, beispielsweise Burndown-Diagramme, und helfen Teams so, sich auf Verbesserungsmöglichkeiten zu konzentrieren.

🔍 Wussten Sie schon? Projektmanagement gibt es schon seit der Antike! Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten gelten weithin als erste bedeutende Instanz formaler Projektorganisation und -managements. Diese beachtliche Leistung erforderte Planung, Koordination des Aufwands und die erfolgreiche Einhaltung der Projekt-Zeitleisten.

Feature Nr. 3: Kapazitätsplanung

Die Tools zur Kapazitätsplanung von Rally sorgen für eine ausgewogene Workload. Sie müssen nicht mehr raten, wer überlastet ist oder wer noch Kapazitäten frei hat – Rally zeigt Ihnen, was Ihr Team im Vergleich zu seiner tatsächlichen Kapazität zu tun hat, sodass Sie Aufgaben fair verteilen und den Betrieb aufrechterhalten können.

Wenn Sie Arbeit zuweisen müssen, hilft Ihnen Rally dabei, Aufgaben anhand der Verfügbarkeit und Fähigkeiten der richtigen Mitarbeiter zuzuweisen. Mit der integrierten Prognosefunktion können Sie anhand früherer Daten zukünftige Workloads vorhersagen, im Voraus planen und realistische Zeitleisten festlegen, um Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden.

Preise für Rally

Benutzerdefinierte Preise

Was ist Jira?

Jira ist ein Produkt von Atlassian und ein Tool für Projektmanagement und Problemverfolgung, mit dem agile Teams organisiert bleiben und smarter arbeiten können. Was als Tool für die Softwareentwicklung begann, dient heute branchenübergreifend zur Verwaltung von Projekten, zur Fehlerverfolgung und zur Optimierung von Workflows.

Jira hat stets agile Werte und Frameworks wie Scrum und Kanban beibehalten. Scrum-Teams können Sprints verwenden, um die Arbeit in kurze, fokussierte Zyklen zu unterteilen, während Kanban-Teams den Fortschritt mit einem kontinuierlichen Flow von Aufgaben visualisieren können.

Diese Plattform bietet außerdem hohe Sicherheit und Skalierbarkeit. Sie verfügt über rollenbasierte Berechtigungen, Datenverschlüsselung und entspricht den Branchenstandards, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen und Startups gleichermaßen macht.

Features von Jira

Jira Project Management bietet zahlreiche Features, mit denen Teams den Überblick behalten.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht. 👇

Feature Nr. 1: Anpassbare Workflows

Jira hilft Ihnen dabei, auf Ihr Team zugeschnittene Workflows zu erstellen. Mit den Drag-and-Drop-Tools können Sie Regeln, Auslöser und Bedingungen festlegen und anpassen, um sie an den Workflow Ihres Teams anzupassen.

Sie können beispielsweise Aufgabenübergänge automatisieren, wenn sich ein Status ändert, oder Benachrichtigungen senden, wenn eine Aufgabe blockiert ist.

Dies sorgt für reibungslosere Übergaben und hält alle Beteiligten synchronisiert. Es bietet Scrum-Boards, Kanban-Boards und eine Mischung aus beiden. Wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten, können Sie aus den vorgefertigten agilen Vorlagen von Jira auswählen, um schnell loszulegen.

Feature Nr. 2: Erweiterte Suche mit JQL

Die erweiterte Suchfunktion von Jira basiert auf der Jira Query Language (JQL). Im Kern besteht eine JQL-Abfrage aus Feldern, Operatoren und Werten. Angenommen, Sie möchten alle ungelösten Fehler anzeigen, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind. Anstatt alles manuell zu filtern, können Sie eine einfache Abfrage eingeben, z. B.:

Projekt = "IhrProjekt" UND Mitarbeiter = "Benutzername" UND Status != "Erledigt" UND Typ = "Fehler"

Boom! Und schon zeigt Jira alle Fehler an, an denen die Person arbeitet und die noch nicht behoben wurden. Außerdem können Sie mehrere Bedingungen mit UND, ODER und NICHT kombinieren, sodass Ihre Suche so spezifisch wie nötig ist.

Feature Nr. 3: Nachverfolgung von Problemen

Jira bietet strukturierte Protokolltabellen zum Erfassen und Organisieren verschiedener Probleme und ermöglicht eine Echtzeit-Ansicht des Status und der Lösung von Aufgaben.

Darüber hinaus hilft es Ihnen, Ihre Arbeit mit Problemtypen wie Bugs, Aufgaben oder Unteraufgaben zu organisieren, was es zu einer starken Alternative zu Rally macht. Sie können auch benutzerdefinierte Felder, Beschreibungen und Filter verwenden, um Details und Kontext hinzuzufügen, wodurch Probleme leichter zu finden und zu verwalten sind.

🤝 Freundliche Erinnerung: Abgesehen von den zahlreichen Features verschiedener Projektmanagement-Plattformen müssen Sie klare Antworten auf folgende Fragen haben: ✅ Wird dieses Tool mit uns wachsen? Kann es größere Projekte, mehr Teammitglieder und sich weiterentwickelnde Workflows bewältigen? ✅ Lässt es sich mit den bereits verwendeten Tools wie Figma oder Google Drive verbinden – lässt es sich nahtlos integrieren? ✅ Sind unsere Daten sicher? Bietet es Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards? ✅ Erleichtert es die Zusammenarbeit? Können Teams Kommentare hinterlassen, Dateien freigeben und Aufgaben zuweisen, ohne Umwege zu gehen? ✅ Gibt es einen zuverlässigen Support – Live-Chat, E-Mail oder eine Wissensdatenbank –, wenn etwas schiefgeht?

Preise für Jira

Free Forever: Für 10 Benutzer

Standard: 7,53 $ pro Benutzer/Monat

Premium: 13,53 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Rally vs. Jira: Feature-Vergleich

Rally und Jira sind zwei starke Konkurrenten im Bereich agiles Projektmanagement. Jira bietet anpassbare Workflows, Zeitleisten-Ansichten und die Nachverfolgung von Problemen. Im Gegensatz dazu verfügt Rally über hervorragende Visualisierungstools, Sprint-Retrospektiven und eine auf agile Workflows zugeschnittene Kapazitätsplanung.

Wenn Sie beide nebeneinanderstellen, gibt es mehrere weitere Unterschiede👇

Feature Rally Jira Einzelziel In erster Linie große Unternehmen, die umfangreiche agile Projektmanagement-Lösungen benötigen Vielseitig, geeignet für mehrere Teams jeder Größe, von kleinen Startups bis hin zu großen Unternehmen Agiler Support Starker Support für Scrum- und Kanban-Methoden , einschließlich Nachverfolgung agiler Metriken Hochgradig anpassbare agile Boards; unterstützt Scrum, Kanban und hybride Methoden Benutzerdefiniert Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen Hochgradig anpassbar mit einer Vielzahl von Plugins und Add-Ons verfügbar Benutzerfreundlichkeit Eine steilere Lernkurve kann für kleinere Teams überwältigend sein Benutzerfreundliche Oberfläche, aber zunehmende Komplexität bei umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen Bereitstellungsoptionen Primär Cloud-basiert mit einigen Hybrid-Optionen Bietet Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Bereitstellungsoptionen

Schauen wir uns einige Details der beiden Tools genauer an, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern ⬇️

Feature Nr. 1: Agiler Support

Rally wurde für agile Teams auf Unternehmensebene entwickelt. Es enthält Tools wie Scrum- und Kanban-Boards sowie erweiterte agile Metriken wie Durchsatz, Flow-Effizienz und Flow-Vorhersagbarkeit. Die Rally-Software eignet sich hervorragend, wenn Sie große agile Initiativen verwalten und tiefe Einblicke in die Teamleistung benötigen.

Jira hingegen unterstützt Scrum, Kanban und sogar hybride Methoden und ist damit eine starke Alternative zu Rally. Es bietet außerdem Features wie Backlog Grooming, Story Points und detaillierte Berichte wie kumulative Flussdiagramme und Kontrollkarten – hilfreich für Teams, die mehr Kontrolle über ihre Workflows wünschen.

Gewinner🏆: Wenn Sie einen groß angelegten agilen Betrieb mit mehreren Teams führen und eine erweiterte agile Nachverfolgung benötigen, ist Rally die richtige Wahl

Wenn jedoch die Anpassungsfähigkeit wichtiger ist – insbesondere für Teams, die agile Methoden kombinieren –, ist Jira die bessere Wahl

Feature Nr. 2: Ressourcen- und Kapazitätsplanung

Rally hilft Teams dabei, ihre Workload auszugleichen, indem es geschäftliche Prioritäten mit den verfügbaren Kapazitäten abstimmt, sodass niemand in Aufgaben versinkt, die er nicht bewältigen kann. Alles bleibt auf Kurs, und Teams können ihre geplanten Ziele ohne Chaos in letzter Minute erreichen.

Jira hingegen macht dies nicht so einfach. Es verfügt über keine integrierte erweiterte Ressourcenverwaltung, sodass Teams häufig Tools von Drittanbietern zusammenfügen oder auf Tabellenkalkulationen zurückgreifen müssen. Dies kann zu noch mehr Chaos führen, da es schwieriger wird, zu erkennen, wer verfügbar ist und was tatsächlich machbar ist.

🏆 Gewinner: Rally setzt sich dank integrierter Kapazitätsplanung an die Spitze und erleichtert es Teams, Workloads auszugleichen und ihre Ziele mühelos zu erreichen.

Feature Nr. 3: Preise und Skalierbarkeit

Rally wurde für große Unternehmen entwickelt und bietet Pläne, die bis zu 5.000 Benutzer in einer einzigen Cloud-Instanz unterstützen. Allerdings finden Sie keine Preisseite mit klaren Zahlen – alles wird individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. Dies ist zwar für große Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen sinnvoll, aber nicht ideal, wenn Sie die Kosten im Voraus sehen möchten.

Jira hingegen bietet einen kostenlosen Plan für kleine Teams (bis zu 10 Benutzer) und kostenpflichtige Pläne ab 7,53 $ pro Benutzer und Monat. Ob Start-up oder wachsendes Unternehmen – Sie können in Ihrem eigenen Tempo skalieren, ohne sich vom ersten Tag an an einen Plan für Unternehmen committen zu müssen.

🏆 Gewinner: Jira ist die bessere Wahl, wenn Sie eine Lösung suchen, die mit Ihnen wächst und für die Sie keinen Verkaufsgespräch benötigen, um die Preise zu erfahren.

Rally vs. Jira auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um Rally und Jira zu vergleichen und die Erfahrungen der Benutzer in der Praxis zu verstehen. Es gibt zwar keine spezifischen Diskussionen, in denen die beiden Tools verglichen werden, aber wir haben Threads und Foren durchforstet, um Erkenntnisse von Teams zu sammeln, die beide Tools verwenden.

Ein Benutzer, der mit Jira begonnen hat, sagte:

Sie können es in jeder Phase Ihrer agilen Reise einsetzen. Kanban, Full Scrum, Wasserfall, Ticketing, Aufnahmeprozess usw. Und die Plugins sind cool. Die Grundlagen sind auch ziemlich einfach zu erlernen.

Ein anderer Benutzer hat eine andere Meinung gepostet:

Jira ist für ein Team, das bei der Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung agil arbeiten möchte, nicht im Entferntesten hilfreich. Jira begann als Produkt zur Fehlerverfolgung. Seine natürliche Heimat ist eine Support-Center-Umgebung, in der Probleme ad hoc gemeldet werden, aber einen definierten Prozess durchlaufen müssen, wobei die Reaktionszeiten das wichtigste Kriterium sind. Dies hat nichts mit agiler Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung zu tun. Es hat auch nichts mit Projektmanagement zu tun.

Auf der anderen Seite gibt es einige wenige, aber prägnante Bewertungen zu Rally, darunter die eines Benutzers, der sagt:

Wir haben einige akute Probleme, die wir gerade angehen. Wir hatten letztes Jahr eine AoA-Überprüfung und AC/Rally war immer noch die beste Option.

Ein anderer Benutzer fügte hinzu:

Rally bietet eine kostenlose Kontooption für Unternehmen mit weniger als 50 Benutzern. Diese ist zwar etwas eingeschränkt (z. B. kein API-Zugriff), könnte aber für Sie geeignet sein, wenn Sie bereits mit dem Tool vertraut sind.

Einige Nutzer waren jedoch von Rally enttäuscht und äußerten sich wie folgt:

Es stürzte ständig ab, sodass es Zeiträume gab, in denen wir unsere Aufgaben oder Stories nicht aktualisieren konnten. Insgesamt gibt es viele Reibungspunkte in der Benutzeroberfläche. Dinge, die einem Benutzer sofort angezeigt werden sollten, sind in Untermenüs und Ähnlichem versteckt.

An diesem Punkt beginnen viele Benutzer, sich anderweitig umzusehen und nach Lösungen zu suchen, die die Lücke zwischen Rally und Jira schließen.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Rally vs. Jira

Rally und Jira bieten viele Vorteile. Aber die damit verbundenen Herausforderungen überschatten oft die Vorteile. In solchen Fällen brauchen Sie einen Durchbruch.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist die beste Lösung, um die Debatte zu beenden. Sie bietet die perfekte Balance zwischen Flexibilität, einer intuitiven Benutzeroberfläche und robusten Features. Sie kombiniert die Funktionen von Rally für Unternehmen mit den umfangreichen Integrations- und Anpassungsoptionen von Jira.

Und das sagen nicht nur wir. Hören Sie es von Mike Muller von Stevens Advertising:

Es wird in unserer gesamten Agentur als Tool zur Verwaltung aller Projekte, Aufgaben-Zeitleisten und Abrechnungen verwendet. Es hat ein älteres System ersetzt und uns einen agileren Projektmanagement-Flow ermöglicht sowie die interne Kommunikation verbessert.

Entdecken Sie, was ClickUp so besonders macht! 💁

ClickUp ist die Nummer 1: Projektmanagement-Software

Agile Teams arbeiten schnell. ClickUp Projektmanagement hilft ihnen, noch schneller zu werden. Es wurde entwickelt, um Scrum, Kanban, hybride Workflows und eine Vielzahl agiler Vorlagen zu unterstützen, sodass alles von der Sprint-Planung bis zur Backlog-Aufbereitung an einem Ort bleibt.

Beschleunigen Sie Ihre Projektpläne und deren Umsetzung mit ClickUp für Projektmanagement

Schauen Sie sich die Projektmanagement-Features von ClickUp genauer an und erfahren Sie, wie Teams wie Ihres damit besser arbeiten können 👇

📌 Wählen Sie aus den Ansichten Kanban, Gantt, Liste oder Kalender diejenige aus, die Ihrem Workflow entspricht. Keine starren Setups – nur das, was für Sie funktioniert

📌 Echtzeit-Dashboards zeigen Burndown-Diagramme, Geschwindigkeit und Workloads auf einen Blick – ohne langwieriges Durchsuchen von Berichten

📌 Legen Sie zeitgesteuerte Auslöser fest und lassen Sie Legen Sie zeitgesteuerte Auslöser fest und lassen Sie ClickUp Automatisierungen Statusaktualisierungen, Aufgabenverteilungen und sogar Erinnerungen übernehmen

Vereinfachen Sie den Softwareentwicklungsprozess und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp für Software-Teams

Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit der Softwarelösung von ClickUp, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen und hochwertige Software termingerecht zu liefern.

Mit Release-Management-Tools können Teams automatisierte Checklisten für die Bereitstellung erstellen, sodass jeder Schritt, von der Qualitätssicherung bis zur Aktivierung von Features, reibungslos erledigt wird.

Ein agiles Team, das beispielsweise an einer App-Aktualisierung arbeitet, kann ClickUp verwenden, um seinen Software-Workflow zu planen. Außerdem kann es Sprint-Ziele mit Roadmaps visuell planen, Aufgaben mit klaren Abhängigkeiten zuweisen und den Backlog mit der ClickUp Board-Ansicht verfolgen.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie die Vorlage für die Fehlerverfolgung von ClickUp, um Fehler oder Bugs während der Softwareentwicklung zu protokollieren und zu überwachen. Mit diesem vorgefertigten Nachverfolgungssystem lassen sich Probleme einfacher bewerten und schnell beheben.

ClickUp hat noch einen Vorteil: Agiler Support

Agile Teams integrieren kontinuierliche Verbesserungen, iterative Entwicklung und schnelle Feedback-Schleifen in ihre Prozesse. Und genau das bietet das agile Projektmanagement von ClickUp in seiner Tabelle.

Verwalten Sie Produkt-Roadmaps, Backlogs, Sprints, UX-Design und vieles mehr – alles an einem Ort mit ClickUp für agile Teams

Das meinen wir damit:

Legen Sie Sprint-Ziele fest, verfolgen Sie Fortschritte mit Roadmaps und behalten Sie Prioritäten im Blick – dank Drag-and-Drop-Organisation von Aufgaben

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team mit dedizierten Sprint-Ordnern, Backlog-Management, Burndown-Diagrammen und Geschwindigkeitsnachverfolgung im Zeitplan bleibt

Geben Sie Produkt-Roadmaps frei, ermöglichen Sie Stakeholdern die Ansicht des Fortschritts über öffentliche Links und sammeln Sie Kundenfeedback über Formulare

ClickUp Aufgaben

Und mit ClickUp Aufgaben wird alles noch effizienter – hier bleiben alle Sprints, Backlog-Elemente und Prioritäten an einem zentralen Ort organisiert.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben für die Sprint-Ausführung, Backlog-Aufbereitung und kontinuierliche Verbesserung

Im Wesentlichen helfen Ihnen ClickUp Aufgaben dabei:

Teilen Sie Epics in Aufgaben auf, legen Sie Prioritäten fest und ziehen Sie Backlog-Elemente in aktive Sprints

Weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt mit eindeutigen Status wie "Backlog", "In Bearbeitung" und "Erledigt"

Verfolgen Sie retrospektive Aktionselemente mit wiederkehrenden Aufgaben und machen Sie kontinuierliche Verbesserungen zu einem Teil des Workflows

⌛Zeitersparnis: Sparen Sie sich den Aufwand, einen Workflow von Grund auf neu aufzubauen, denn mit der Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp sind Sie im Handumdrehen startklar. Perfekt für Teams außerhalb der Softwareentwicklung, die mit Kanban oder Scrum arbeiten, hilft es Ihnen, Anfragen zu optimieren, Arbeiten zu priorisieren und Sprints nahtlos durchzuführen!

ClickUp One Up #3: Features für die Berichterstellung

Die Berichterstellung war noch nie so einfach wie mit den Dashboards von ClickUp. Anstatt sich durch mehrere Tools und Tabellen zu kämpfen, erhalten agile Teams eine umfassende Echtzeit-Ansicht des Projektfortschritts – alles an einem Ort.

Verwandeln Sie Ihre Projekte mit ClickUp Dashboards in eine flexible Arbeitsfläche mit Daten, Listen, Karten, Diagrammen und Grafiken

So geht's:

Mit leistungsstarken Analysetools können Sie Burn-Down- und Burn-Up-Diagramme, kumulativen Flow und Geschwindigkeitsmetriken überwachen, um zu sehen, wie sich Sprints formen

Protokollieren, kategorisieren und priorisieren Sie Fehlerberichte neben Sprint-Aufgaben, um die Entwicklungsteams auf Kurs zu halten

Wenn eine Aufgabe feststeckt oder ein Workflow verlangsamt wird, machen Dashboards dies deutlich, sodass Teams Maßnahmen ergreifen können

Und das ist noch nicht alles. Mit ClickUp können Teams Dashboards mit Widgets anpassen, die Limits für In Bearbeitung, Zykluszeiten und sogar die Verteilung der Workload anzeigen. So sind alle (von Entwicklern bis zu Stakeholdern) mit präzisen, leicht verständlichen Daten auf dem gleichen Stand.

📮ClickUp Insight: 37 % der Mitarbeiter senden Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

Wählen Sie die Plattform, die alles kann: ClickUp

Rally und Jira sind gute Konkurrenten. Aber wenn es um Stärke, Personalisierung und die Leistungsfähigkeit agiler Frameworks geht, gibt es nur eine Lösung, die alle anderen übertrifft.

ClickUp bietet die robuste Funktionalität und Anpassungsmöglichkeiten, die Ihr agiles Team benötigt, und das alles auf einer intuitiven Plattform. Es wurde entwickelt, um das Projektmanagement nahtlos und produktiv zu gestalten, von Echtzeit-Dashboards und Sprints bis hin zur Integration mit Ihren bestehenden Entwicklungstools.

Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu beschleunigen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅