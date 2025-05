Die 10 besten CRM-Softwares für Autohäuser im Jahr 2025

Es kommt wohl recht häufig vor, dass ein Kunde in Ihr Autohaus kommt und genau weiß, welches Auto er möchte, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und welchen Wert sein altes Auto hat.

Das ist die neue Normalität. Käufer machen ihre Hausaufgaben. Sie kommen vorbereitet. Aber die Sache ist die: Sie wollen immer noch eine echte Unterhaltung, nicht nur eine Transaktion.

CRM-Plattformen für die Automobilbranche helfen dabei, diese Lücke zu schließen, damit Sie Ihre Kunden besser verstehen als diese selbst. 🤩

Von der Vorhersage, wann sie eine Wartung benötigen, bis hin zur Erinnerung an die Namen ihrer Kinder – mit diesen tools zählt jede Interaktion. Hier ist unsere Aufschlüsselung der 10 besten Systeme, die Ergebnisse liefern. 📊

Worauf sollten Sie bei CRM für die Automobilbranche achten?

Die Auswahl der richtigen CRM-Software für die Automobilbranche stellt sicher, dass Autohäuser Leads effektiv verwalten, die Kommunikation optimieren und den Vertrieb optimieren können. Ein gut ausgestattetes System verbessert die Effizienz der Teams und das Kundenerlebnis insgesamt.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei CRM-Software für die Automobilbranche achten müssen. 💁

Lead-Management und -Nachverfolgung: Erfassen und organisieren Sie Leads aus verschiedenen Quellen, um zu vermeiden, dass Sie einen potenziellen Kunden übersehen

Automatisierte Nachfassaktionen und Erinnerungen: Halten Sie potenzielle Kunden durch geplante Kommunikation bei der Stange, verkürzen Sie die Reaktionszeiten und verbessern Sie die Konversionsraten

Multichannel-Kommunikationstools: Zentralisieren Sie Interaktionen über Anrufe, E-Mails, Textnachrichten und digitale Plattformen hinweg, um eine konsistente Kundenbindung zu gewährleisten

Integration mit Dealer-Management-Systemen (DMS): Nahtlose Synchronisierung mit Bestandsdatenbanken, Finanztools und Marketingplattformen zur Erstellung eines einheitlichen Workflows

anpassbare Berichterstellung und Analysen: *Erhalten Sie Einblicke in die Vertriebsleistung, die Qualität der Leads und die Produktivität des Teams, um datengestützte Entscheidungen zu unterstützen

Benutzerfreundliche Oberfläche und Zugänglichkeit: Verkürzen Sie die Schulungszeit mit einem intuitiven Verkürzen Sie die Schulungszeit mit einem intuitiven Dashboard , das eine schnelle Akzeptanz in allen Teams gewährleistet

Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassung: Passen Sie Features und Workflows an die sich ändernden Bedürfnisse wachsender Autohäuser an

Features für Sicherheit und Compliance: Schützen Sie Kundendaten und halten Sie gesetzliche Vorschriften mit integrierten Sicherheitsprotokollen ein

Die 10 besten CRM-Systeme für die Automobilbranche

Als Autohausinhaber müssen Sie den Überblick über Leads, Kundenkontakte und einen Verkaufsprozess behalten, der niemals stillsteht. Aber wie können Sie dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft, ohne dass etwas schiefgeht? Ein leistungsstarkes CRM ist das, was Sie brauchen, um sicherzustellen, dass jede Anfrage beantwortet wird, Nachfassaktionen rechtzeitig erfolgen und Geschäfte reibungslos abgewickelt werden.

Hier sind die 10 besten CRM-Optionen für die Automobilbranche, mit denen Sie organisiert und reaktionsschnell bleiben und mehr Verkäufe abschließen können. 🏅

1. ClickUp (am besten geeignet für die Optimierung von Autoverkäufen und -betrieb)

ClickUp, die Alles-in-Einem-App für die Arbeit, vereint Projektmanagement und CRM auf einer Plattform – beschleunigt durch Automatisierung und KI der nächsten Generation. Die ClickUp CRM-Lösung bietet Autohändlern eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Verkäufen, zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und zur Optimierung des Tagesgeschäfts.

Starten Sie jetzt mit ClickUp CRM Verwalten Sie Leads, verfolgen Sie den Status von Geschäften und optimieren Sie die täglichen Abläufe im Autohaus mit ClickUp CRM

Es deckt alle beweglichen Teile Ihres Lebens ab – Leads, Probefahrten, Finanzierungsgenehmigungen, Serviceanfragen – und sorgt gleichzeitig für ein nahtloses Kundenerlebnis. Nutzen Sie die folgenden Features innerhalb des ClickUp CRM, um Ihre Händlerabläufe zu optimieren.

ClickUp Aufgaben

Erstellen und Nachverfolgung von Kundenanfragen als ClickUp Aufgaben

ClickUp Aufgaben sorgen dafür, dass die Details der täglichen Arbeit organisiert bleiben. Jede Kundenanfrage, jeder Geschäftsabschluss oder jede Serviceanfrage wird zu einer Aufgabe mit klaren Prioritäten, zugewiesenen Mitgliedern des Teams und Fristen.

Zu erledigen: Probefahrt vereinbaren? Erstellen Sie in Sekundenschnelle eine Aufgabe (Strg + Alt + T oder Cmd + Option + T), die Sie mit Fahrzeugpräferenzen, Termindetails und Notizen zur Nachverfolgung abschließen.

ClickUp Automatisierungen

Automatisieren Sie Lead-Zuweisungen und Nachfassaktionen mit ClickUp Automatisierungen

Die manuelle Nachverfolgung jedes einzelnen Leads kann den Prozess verlangsamen. Hier helfen die Automatisierungen von ClickUp. Das System weist neue Anfragen automatisch dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zu, aktualisiert den Status von Leads in Echtzeit und sendet Erinnerungen mit spezifischen Auslösern ohne manuelle Eingabe.

Instanz: Wenn ein Kunde eine Probefahrt abschließt, benachrichtigt die Automatisierung das Finanzteam, um ein Kreditangebot vorzubereiten und sicherzustellen, dass der Prozess reibungslos abläuft.

ClickUp Listenansicht

Nachverfolgung von Leads und Geschäften in der Listenansicht von ClickUp

ClickUp Ansichten machen die Nachverfolgung von Geschäften effizienter. Sie bieten verschiedene Linsen, durch die Sie Ihre Aufgaben und Projekte sehen können, und jede bietet eine einzigartige Perspektive, die zu Ihrem Workflow passt.

Zum Beispiel strukturiert die Listenansicht von ClickUp Leads in einem leicht zu überblickenden Format und hilft so den Teams im Vertrieb, ihre Kontaktaufnahme zu priorisieren. In ähnlicher Weise bietet die Board-Ansicht von ClickUp ein Drag-and-Drop-Layout, mit dem Geschäfte durch verschiedene Phasen bewegt werden können, von "Erstanfrage" bis "Geschlossen und gewonnen". Ein Autohaus, das mehrere Finanzierungsanträge bearbeitet, kann diese auch in der Board-Ansicht organisieren, damit kein Geschäft stecken bleibt oder übersehen wird.

Die ClickUp Gantt-Ansicht stellt alles auf einer Zeitleiste dar und gibt Managern einen klaren Überblick über anstehende Termine und Einzelziele.

Kostenlose Vorlage erhalten Die Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen die Nachverfolgung von Kunden und Verkaufschancen zu erleichtern

Wenn Sie kein CRM-System von Grund auf neu erstellen möchten, testen Sie die Vorlage für ClickUp CRM. Sie hilft Vertriebs- und Serviceabteilungen, Kundenanfragen zu organisieren, den Fortschritt von Verkäufen zu überwachen und alles zentral zu verwalten.

Diese Vorlage stellt sicher, dass kein Lead für ein Autohaus, das täglich mehrere Anfragen bearbeitet, unbemerkt bleibt. Sie kann benutzerdefiniert angepasst werden, um auch Fahrzeugpräferenzen, Finanzierungsdetails und Notizen zu speichern.

Die besten Features von ClickUp

Kommentare Aufgaben zuweisen: Mitglieder des Teams direkt in Kommentaren taggen, um Folgemaßnahmen zuzuweisen und schnelle Antworten ohne unübersichtliche Threads in E-Mails zu gewährleisten

*arbeiten Sie mühelos mit Ihrem Team zusammen: Verbinden Sie verschiedene Teams, besprechen Sie Geschäfte und treten Sie mit Clients in Kontakt – mit ClickUp Chat , dem integrierten Messaging-Tool von ClickUp, das den Kontext und die Unterhaltung in Verbindung hält

Integration mit wichtigen tools: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 E-Mail-, Buchhaltungs- und CRM-Plattformen von Drittanbietern und sorgen Sie so für die Synchronisierung aller Händlervorgänge mit Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 E-Mail-, Buchhaltungs- und CRM-Plattformen von Drittanbietern und sorgen Sie so für die Synchronisierung aller Händlervorgänge mit ClickUp-Integrationen

navigieren Sie durch eine intuitive Benutzeroberfläche:* Greifen Sie mühelos auf Aufgaben, Kundendaten und den Fortschritt des Verkaufs zu, damit sich die Teams auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt sich mit der Software vertraut zu machen

Greifen Sie auf eine Vorlagenbibliothek zu: Greifen Sie auf eine Vielzahl vorgefertigter Greifen Sie auf eine Vielzahl vorgefertigter CRM-Vorlagen zu, die die Nachverfolgung von Leads, Vertriebspipelines und das Kundenmanagement optimieren und ein benutzerdefiniertes CRM-Setup schneller und einfacher machen

ClickUp-Limits

Für kleinere Autohäuser kann der große Bereich an Features überwältigend sein, insbesondere wenn Sie nicht jedes Tool benötigen, das ClickUp anbietet

Das anfängliche Setup ist zeitaufwendig

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ich liebe ClickUp! Ich verwende es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline bis hin zum Zyklus des CRM-Vertriebs sowie der Kommunikation im Team und meinem Produktionsplan.

2. DealerSocket (am besten für umfassendes Management von Autohändlern geeignet)

über DealerSocket

DealerSocket dient als umfassendes CRM für Autohäuser. Es wurde speziell für Franchise- und unabhängige Autohäuser entwickelt und unterstützt Teams bei der Nachverfolgung von Leads, der Kundenbindung und der Nachverfolgung nach dem Verkauf.

Die Plattform automatisiert die Zuweisung von Leads und stellt sicher, dass Anfragen je nach Verfügbarkeit und Fachwissen an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet werden. Sie umfasst auch digitale Einzelhandels-Tools, mit denen Kunden online nach Fahrzeugen suchen, Finanzierungen berechnen und Termine vereinbaren können, wodurch eine nahtlose Verbindung zwischen Online- und In-Store-Erlebnissen geschaffen wird.

Die besten Features von DealerSocket

Gewinnen und verteilen Sie Leads auf intelligente Weise und stellen Sie sicher, dass potenzielle Käufer schnelle und relevante Antworten erhalten

Nachverfolgung jeder Interaktion über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, von der ersten Anfrage bis hin zu Serviceterminen, und Automatisierung von E-Mails und Textnachrichten zur Nachverfolgung

Stellen Sie Ihren Kunden digitale Einzelhandels-Tools zur Verfügung, mit denen sie Finanzierungsoptionen online prüfen können, bevor sie das Autohaus besuchen

Analysieren Sie die Leistung von Autohändlern mit detaillierter Berichterstellung zu Verkaufstrends und Konversionsraten

HändlerSocket-Limits

Es dupliziert Leads, anstatt Wiederholungen zusammenzuführen

Benutzer beschweren sich über ineffiziente Prozesse bei der Erstellung benutzerdefinierter Berichte

DealerSocket-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von DealerSocket

G2: 3, 8/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über DealerSocket?

Das CRM ist unkompliziert und benutzerfreundlich. Es ist nur sehr wenig Schulung erforderlich, um den Mitarbeitern den Umgang damit beizubringen. Die meisten Aufgaben sind sehr einfach.

3. AutoRaptor (am besten für vertriebsorientiertes CRM für kleine bis mittlere Autohäuser)

via AutoRaptor

AutoRaptor ist ein CRM-System für Händler, die ein einfaches, aber effizientes tool benötigen. Es wurde für kleine bis mittelgroße Händler entwickelt und konzentriert sich auf die Nachverfolgung von Leads, das Management der Vertriebspipeline und die Nachverfolgung von Kunden – alles, was Sie brauchen, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Eines der Schlüssel-Features ist der mobile Echtzeit-Zugriff, sodass Vertriebsmitarbeiter Leads erfassen, Interaktionen protokollieren und nachfassen können, egal wo sie sich befinden. Manager können auch das Dashboard für die Berichterstellung verwenden, um die Leistung des Teams nachzuverfolgen, Verkaufsaktivitäten zu überwachen und bei Bedarf Coaching anzubieten.

Die besten Features von AutoRaptor

Erfassen und organisieren Sie Leads effizient mit Echtzeit-Benachrichtigungen und Nachverfolgung

Greifen Sie auf eine mobilfreundliche Oberfläche zu, um unterwegs erreichbar zu sein, und senden Sie SMS- und MMS-Nachrichten direkt von der Plattform aus an Kunden

Überwachen Sie Verkäufe, verfolgen Sie die Leistung und optimieren Sie Strategien mit detaillierten, grafischen Berichterstellungen

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für Kommunikations- und Aktivitätspläne

AutoRaptor-Limits

Die mobile App scheint laut Kundenbewertungen ineffizient zu sein

Für benutzerdefinierte Einstellungen und einige erweiterte Features müssen Sie höherwertige Pläne erwerben

Es fehlen tiefgreifende CRM-Integrationen für komplexe Händlerbetriebe

AutoRaptor-Preise

Benutzerdefinierte Preise

AutoRaptor-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 6/5 (260+ Bewertungen)

4. Elead CRM (am besten für die Leistungsoptimierung von Autohäusern geeignet)

über Elead CRM

Elead CRM bietet eine datengesteuerte Lösung für Autohäuser, um die Kundenbindung, die Vertriebseffizienz und die Kundenbindungsstrategien zu verbessern. Die Plattform unterstützt die Lead-Pflege, die Multichannel-Kommunikation und die detaillierte Nachverfolgung der Leistung und ist somit ideal für Verkaufsprozesse geeignet.

Wie kann sichergestellt werden, dass jeder Lead die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient? Das System zur Verteilung von Leads weist jede Anfrage automatisch dem richtigen Mitglied des Teams zu, sodass Sie schneller reagieren und mehr Geschäfte abschließen können. Darüber hinaus können Sie mit integrierten Tools für Telefon, E-Mail und Text Ihre Kommunikation auf die Präferenzen jedes einzelnen Kunden zuschneiden.

Die besten Features von Elead CRM

Nachverfolgung und Verwaltung von Beziehungen zu Kunden in den Abteilungen Vertrieb, Service und Marketing

Erhalten Sie mit detaillierten Berichten zu Verkäufen, Leads und Kundeninteraktionen Echtzeit-Einblicke in die Leistung des Autohauses

Verbessern Sie die Effizienz der Serviceabteilung durch Terminplanung, Erinnerungen und Servicehistorie

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Serviceleistungen, um die Kundenbindung über den Erstverkauf hinaus aufrechtzuerhalten

Limits von Elead CRM

Das anfängliche Setup und die Systemkonfiguration nehmen Zeit in Anspruch und bieten nur 500 benutzerdefinierte Felder

Erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen erfordern möglicherweise zusätzlichen Support

Elead CRM-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Elead CRM

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. VinSolutions (am besten für integriertes digitales Einzelhandels- und CRM-Management geeignet)

über VinSolutions

VinSolutions kombiniert CRM- und digitale Einzelhandels-Tools, um die Verwaltung von Leads, die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu unterstützen. Die Plattform ermöglicht es Händlern, jede Phase der Customer Journey nachzuverfolgen, vom Online-Browsing bis hin zum persönlichen Kauf.

Wie stellen Sie sicher, dass sich Ihr Verkaufsteam auf die richtigen Leads konzentriert? Das Lead-Scoring- und Verteilungssystem von VinSolution stellt sicher, dass sich Verkaufsteams auf die Clients mit der höchsten Priorität konzentrieren, wodurch die Reaktionszeiten verkürzt und die Konversionsraten verbessert werden.

VinSolutions beste Features

Ermitteln und priorisieren Sie Verkaufschancen mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen, um die Konversionsrate zu verbessern

Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Finanzierungs- und Inzahlungnahmeoptionen online zu prüfen, bevor sie das Autohaus besuchen

Erhalten Sie durch detaillierte Analysen tiefe Einblicke in die Vertriebs- und Betriebsleistung

VinSolutions limits

Es sortiert kontaktierte und nicht kontaktierte Clients nicht nach Filtern

Das CRM sendet keine Benachrichtigungen, wenn Leads zu Verkäufen werden

VinSolutions-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

VinSolutions Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 2/5 (95+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über VinSolutions?

VinSolutions CRM hat viele nützliche Features. Mir gefällt, dass es in der Cloud läuft. Man kann Leads nach Marke und Modell suchen und sehen, wann Clients zuletzt kontaktiert wurden. Von dort aus können Sie Aufgaben für den Vertriebsmitarbeiter oder Manager festlegen.

6. Selly Automotive (am besten für die optimierte Beschleunigung des digitalen Vertriebs)

über Selly Automotive

Selly Automotive wurde für unabhängige Händler und Buy-Here-Pay-Here-Lose (BHPH) entwickelt. Es unterstützt Teams im Vertrieb bei der Verwaltung von Leads, der Automatisierung von Nachfassaktionen und der Beschleunigung von Geschäften mit minimalem manuellem Aufwand.

Die cloud-basierte Plattform bietet tools für CRM, Lead-Management, Marketing, Anrufnachverfolgung und Vertrieb. Sie bietet außerdem Bestandsverwaltung, Nachverfolgung der Vertriebspipeline, E-Mail-Marketing und andere Features zur Verbesserung der Beziehungen zu Kunden.

Die besten Features von Selly Automotive

Priorisieren Sie potenzielle Kunden automatisch mithilfe von KI-gesteuertem Scoring und helfen Sie Vertriebsmitarbeitern, sich auf die richtigen Interessenten zu konzentrieren

Automatisieren Sie Nachfassaktionen mit Erinnerungen per Text, E-Mail und Anruf, um die Reaktionszeiten und die Kundenbindung zu verbessern

Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihres Teams und die Verkaufsleistung in Echtzeit, um sicherzustellen, dass CRM-Manager Sichtbarkeit in Bezug auf Fortschritte und Hindernisse haben

Greifen Sie auf ein vollständig für Mobilgeräte optimiertes CRM zu, mit dem Verkaufsteams jederzeit und überall Leads aktualisieren und nachfassen können

Selly Automotive Limits

Die Einteilung Ihres Teams für die Zuweisung von Aufgaben ist mühsam

Dem CRM fehlen zugängliche Optionen für die Verwaltung von Mitkäufern und die Eingabe von Geburtsdaten

Selly Automotive-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Selly Automotive Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (70+ Bewertungen)

7. ProMax (am besten für das Leistungsmanagement von Autohäusern geeignet)

über ProMax

ProMax ist eine Full-Service-CRM-Plattform für Autohäuser. Sie nutzt prädiktive Analysen, um hochwertige Leads zu erkennen, damit sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf die vielversprechendsten Gelegenheiten konzentrieren können.

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten sehen, welche Marketing-Aufwände sich auszahlen? Manager können benutzerdefinierte Berichte zur Nachverfolgung von Konversionsraten, Marketing-ROI und Verkaufstrends verwenden, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Außerdem werden Finanz- und Serviceabteilungen durch gemeinsam genutzte Dashboards integriert, wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert wird.

Die besten Features von ProMax

Analysieren Sie das Kundenverhalten, Kauftrends und Verkaufsmuster mithilfe von KI-gestützten prädiktiven Analysen, um die Strategien der Händler zu optimieren

Personalisieren Sie Marketingkampagnen mit automatisierter Kontaktaufnahme und helfen Sie Händlern, die richtigen Kunden zur richtigen Zeit anzusprechen

Bleiben Sie mit den Features des Tools für das Compliance-Management über die neuesten Entwicklungen im Bereich des Arbeitsrechts auf dem Laufenden

Steigern Sie die Rentabilität mit Desking-Tools und stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften durch Automatisierung sicher

ProMax Limits

Datenimporte sind frustrierend, da viele Felder nicht ausgefüllt werden

Für die Funktion ist Internet Explorer erforderlich

ProMax-Preise

Benutzerdefinierte Preise

ProMax-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 3,9/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ProMax?

Das Modul für den Schreibtisch ist erstklassig. Es maximiert den Gewinn und hilft Händlern, mehr Autos zu verkaufen. Das Modul für Textnachrichten ist auch eine große Hilfe bei der Kommunikation.

8. Dominion Vision CRM (am besten für spezialisierte Einblicke in die Automobilbranche und die Nachverfolgung der Leistung)

via Dominion Vision

Dominion Vision CRM ist für Händler gedacht, die neben den Standard-CRM-Funktionen auch datengestützte Tools für die Entscheidungsfindung suchen. Es bietet KI-gestützte Marktanalysen, Preisinformationen und Leistungsanalysen.

Die Plattform prognostiziert das Kaufverhalten anhand von Verlaufsdaten und hilft Ihnen, Ihre CRM-Strategien entsprechend anzupassen. Das Lead-Management-System integriert alle Kundenkontaktpunkte und bietet eine vollständige Ansicht der Interaktionen für strategischere Folgemaßnahmen.

Die besten Features von Dominion Vision CRM

Pflegen Sie die Kundenbindung durch Nachverfolgung des Lebenszyklus und stellen Sie sicher, dass Beziehungen nach dem Verkauf und Service-Follow-ups effektiv verwaltet werden

Optimieren Sie Bestands- und Preisentscheidungen auf der Grundlage prädiktiver Erkenntnisse, um den Umsatz zu steigern und veraltete Bestände zu reduzieren

Verwalten Sie Leads über mehrere Kanäle hinweg, um eine einheitliche Ansicht der Kundeninteraktionen und des Kommunikationsverlaufs zu erstellen

Limits von Dominion Vision CRM

Die Implementierung des CRM und die Integration in die Workflows des Autohauses nimmt aufgrund der fortschrittlichen analytischen Features Zeit in Anspruch

Keine Ansicht eines einzelnen Kunden (SCV) zur Messung des Verhaltens und der Interaktion der Benutzer

Dominion Vision CRM-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Dominion Vision CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. DealerMine CRM (am besten für adaptive Vertriebsaktivitäten und Automatisierung von Workflows geeignet)

über DealerMine

Bei DealerMine CRM dreht sich alles darum, das Vertriebsengagement durch Automatisierung und KI-gestützte Erkenntnisse intelligenter zu gestalten. Es hilft Ihrem Team, sich zur richtigen Zeit auf die richtigen Leads zu konzentrieren, damit sie Geschäfte abschließen können, anstatt Leads hinterherzulaufen.

Manager erhalten Echtzeit-Dashboards, um die Leistung im Auge zu behalten und Strategien im Handumdrehen anzupassen. Und wenn Sie nach einem CRM suchen, das sich an die Bedürfnisse Ihres Autohauses anpasst, bietet Ihnen DealerMine die Flexibilität und Automatisierung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

die besten Features von DealerMine CRM*

Identifizieren Sie die besten Leads für die Nachverfolgung mithilfe eines KI-gesteuerten Priorisierungssystems, das potenzielle Kunden anhand ihres Verhaltens und ihrer Absichten einstuft

Automatisierung der personalisierten Kundenkommunikation über Text, E-Mail und Telefon, um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten

Optimieren Sie Workflows mit automatischen Erinnerungen und Zuweisungen von Aufgaben, um den administrativen Workload für Teams zu reduzieren

Limits von DealerMine CRM

Wie bei anderen Dealer-Management-Systemen (DMS) kann es zu einer mangelnden Integration und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen kommen, was eine optimierte Kommunikation behindert

Erweiterte Features erfordern Abonnements

DealerMine CRM-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu DealerMine CRM

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Zoho CRM (am besten für das Vertriebsmanagement von Unternehmen im Automobilbereich geeignet)

via Zoho

Zoho CRM bietet eine äußerst flexible und skalierbare Plattform für Händler, die umfassende Tools für die Nachverfolgung von Verkäufen, die Kundenbindung und die Automatisierung von Geschäften benötigen.

Im Gegensatz zu spezialisierten CRM-Systemen für die Automobilbranche bietet Zoho benutzerdefinierte Anpassungen auf Unternehmensebene und eine umfassende Integration über mehrere Abteilungen hinweg. Das auf KI basierende Analysesystem ermöglicht die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Kauftrends und der Leistung von Händlern und erleichtert so fundierte Entscheidungen.

Zoho CRM: Die besten Features

Automatisieren Sie die Nachverfolgung und Verteilung von Leads, um sicherzustellen, dass jede Anfrage den am besten geeigneten Vertriebsmitarbeiter erreicht

Verwenden Sie KI-gesteuerte tools für Verkaufsprognosen, um Umsatztrends vorherzusagen und Bestands- und Marketingstrategien zu optimieren

Optimieren Sie Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle, einschließlich E-Mail, Social Media, Chatten und Telefonieren

Zoho CRM Limits

Limitierte Offline-Funktionen, da die Software in der Cloud läuft

Es ist eine gewisse Konfigurations- und Setup-Zeit erforderlich, um das CRM an die spezifischen Bedürfnisse des Autohauses anzupassen

Zoho CRM-Preise

*standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 1/5 (2.730+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (6.920+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho CRM?

Zoho CRM ist benutzerfreundlich und flexibel anpassbar an Ihre Anforderungen. Sie können die gesamte Lead-Pipeline mit Automatisierungen für Nachrichten und E-Mails einrichten. Darüber hinaus bietet es eine hervorragende Integration mit anderen Tools, was die Produktivität steigert.

Schalten Sie mit ClickUp CRM in den höchsten Gang

Ihr Autohaus kann es sich nicht leisten, in einem wettbewerbsintensiven Markt langsam zu agieren. Das richtige CRM sorgt dafür, dass Ihr Verkaufsprozess wie eine gut geölte Maschine läuft, und verbessert die Reaktionszeiten, die Kundenbindung und die Verkaufszahlen.

ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, vereint alles an einem Ort – Nachverfolgung von Leads, automatisierte Nachfassaktionen, Verwaltung der Vertriebspipeline und Zusammenarbeit im Team. Anfragen erreichen sofort den richtigen Vertriebsmitarbeiter, Geschäfte bleiben organisiert und Kundeninteraktionen bleiben auf Kurs.

