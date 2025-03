Kreisdiagramme als Alternative für eine bessere Datenvisualisierung

Wussten Sie, dass datengesteuerte Unternehmen mit 19-mal höherer Wahrscheinlichkeit profitabel bleiben als ihre Konkurrenten? https://www.forbes.com/councils/forbeshumanresourcescouncil/2023/07/18/being-data-driven-is-likely-your-best-bet/

profitabler bleiben als ihre Konkurrenten? Dennoch werden Daten oft vernachlässigt, wenn sie nicht sofort relevant erscheinen. Die Sache ist die: Menschen verarbeiten Informationen unterschiedlich. Einige lieben nackte Zahlen, andere brauchen Diagramme und wieder andere wollen Bilder, die eine Geschichte erzählen. Ihre Aufgabe? Holen Sie sie dort ab, wo sie stehen.

Denken Sie an die New York Times. Ihre Visualisierungen machen komplexe Themen wie Inflation oder Klimawandel für Millionen von Menschen zugänglich, nicht nur für Experten, indem sie ihre Daten in fesselnde Geschichten verwandeln. Mit Ihrem Team können Sie dasselbe tun. Ihre Mitarbeiter interessieren sich bereits dafür, was die Daten über ihre Arbeit aussagen. Der Schlüssel liegt darin, visuelle Darstellungen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und die Daten aussagekräftig machen. Sicher, Kreisdiagramme können helfen, aber sie sind nicht immer die beste Wahl.

In diesem Artikel werden verschiedene Alternativen und Vorlagen für Kreisdiagramme vorgestellt, die dazu beitragen sollen, eine Kultur zu schaffen, in der Entscheidungen auf der Grundlage von Daten getroffen werden. Los geht's!

Balkendiagramme: Einfach und effektiv 2. Gestapelte Balkendiagramme: Proportionen über Kategorien hinweg vergleichen 3. Donut-Diagramme: Eine verfeinerte Version des Kreisdiagramms 4. Baumkarten: Hierarchische Datenvisualisierung 5. Wasserfalldiagramme: Visualisierung sequentieller Daten 6. Heatmaps: Erkennen von Mustern und Trends 7. Streudiagramme: Beziehungen zwischen Variablen verstehen 8. Blasendiagramme: Erweiterung von Streudiagrammen für mehr Daten Radardiagramme: Visualisierung multivariater Daten 10. Swimlanes: Visualisierung von Verantwortlichkeiten, Rollen und Aufgaben undefined

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die besten verfügbaren Alternativen zu Kreisdiagrammen:

Kreisdiagramme mögen einfach erscheinen, aber sie sind oft ungeeignet, um komplexe Daten zu vermitteln. Hier sind die Gründe, warum sie bei der Datenvisualisierung oft ihr Ziel verfehlen: *Begrenzte Datendarstellung: Kreisdiagramme eignen sich hervorragend zur Darstellung von Proportionen, haben aber Schwierigkeiten, wenn es mehr als ein paar Kategorien gibt. Wenn Ihre Daten beispielsweise mehr als 10 Kategorien umfassen, verwandelt sich das Diagramm in ein unverständliches Durcheinander von Pizzastücken

Der Vergleich von Kreisdiagrammen kann schwierig sein, insbesondere wenn die Unterschiede subtil sind. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, zwischen 22 % und 24 % zu unterscheiden – viel Glück dabei mit einem Kreisdiagramm in Excel! *Auf einen Blick schwer zu lesen: Kreisdiagramme sind stark auf Farben und Beschreibungen angewiesen, um einen Sinn zu ergeben. Wenn Ihr Publikum jedoch nach einer Legende suchen oder ähnliche Farbtöne interpretieren muss, geht die Botschaft verloren Fehlende Trendanalyse: Möchten Sie das Wachstum im Laufe der Zeit oder die Beziehungen zwischen Datenpunkten darstellen? Kreisdiagramme können dabei nicht helfen. Sie konzentrieren sich auf statische Momentaufnahmen und lassen Trends und Muster außer Acht. Übermäßige Verwendung: Das Publikum hat schon so oft Kreisdiagramme gesehen, dass sie kaum noch wahrgenommen werden. Ihre wiederholte Verwendung kann Ihre Botschaft in Verwenden Sie es anstelle eines Kreisdiagramms, um: Multivariate Daten über Kategorien hinweg zu vergleichen (z. B. Fähigkeiten eines Teams oder Produktmerkmale) Leistungsmetriken im Vergleich zu einem Benchmark zu präsentieren * Das Gleichgewicht oder die Unverhältnismäßigkeit in Datensätzen zu bewerten (z. B. Budgetzuweisungen)

Ein Produktmanager kann zum Beispiel ein Radar-Diagramm verwenden, um Tools für das Projektmanagement anhand von Features wie Benutzerfreundlichkeit, Integration, Preisgestaltung und Support zu vergleichen und so den Stakeholdern dabei zu helfen, die beste Lösung für die Bedürfnisse des Unternehmens zu finden.

🧠 Fun Fact: Datengesteuerte Geschäfte sind fast

### 10. Swimlane-Flussdiagramm: Visualisierung von Verantwortlichkeiten, Rollen und Aufgaben 

Jede Bahn stellt eine bestimmte Entität dar, die am Workflow beteiligt ist, wodurch es einfacher wird zu verstehen, wie verschiedene Funktionen interagieren und zum Gesamtprozess beitragen. Swimlane-Flussdiagramme helfen bei der visuellen Organisation komplexer Workflows, indem sie Aufgaben und Verantwortlichkeiten in verschiedene "Bahnen" auf der Grundlage von Rollen, Abteilungen oder Prozessen aufteilen.

Verwenden Sie sie, um die Produktivität von Teams zu messen, indem Sie abgeschlossene Aufgaben oder Meilensteine verfolgen. Passen Sie Datenquellen (Spaces, Ordner oder Listen) an und konfigurieren Sie X/Y-Achsen für maßgeschneiderte Visualisierungen. Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Unterstützung für Benutzerdefinierte Felder, Formelfelder und Sprint-Punkte. #### 🚀 ClickUp Liniendiagramme Müssen Sie den Fortschritt verfolgen oder Änderungen im Laufe der Zeit überwachen? undefined eignen sich hervorragend zur Überwachung von Trends oder Fortschritten im Laufe der Zeit. Analysieren Sie Trends im Laufe der Zeit mit ClickUp Line Chart Cards, die für Präzision und Klarheit ausgelegt sind. Projektmanager können sie zur Bewertung von Fristen oder wiederkehrenden Problemen verwenden und so sicherstellen, dass die Ressourcen optimal genutzt werden. Passen Sie Bereiche, Gruppierungsoptionen und Filter benutzerdefiniert an Ihre Anforderungen an. Exportierbare Daten und einfaches Freigeben verbessern die Zusammenarbeit im Team. #### 🚀 ClickUp Dashboards Zentralisieren Sie Ihre Daten und Teamaktivitäten mit ClickUp Dashboards Zentralisieren Sie alle Ihre Daten mit undefined . Diese anpassbaren Dashboards bieten Echtzeit-Updates, Widgets wie Balken- und Liniendiagramme und einfache Freigabeoptionen für Stakeholder. Teams können rollenspezifische Dashboards erstellen, z. B. zur Umsatzverfolgung oder zur Überwachung von Sprints durch Produktteams, um Transparenz und Zusammenarbeit zu fördern. #### 🚀 ClickUp Automatisierungen Daten auf dem neuesten Stand zu halten, kann logistisch schwierig sein, aber nicht mit undefined . Diese aktualisieren Ihre Datenvisualisierungen automatisch. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-384.png ClickUp Automatisierungen: Alternativen zu Kreisdiagrammen /%img/

Vereinfachen Sie Workflows nahtlos mit ClickUp Automatisierungen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern. Balkendiagramme, Liniendiagramme und Dashboards spiegeln den Status von Aufgaben in Echtzeit wider, was Zeit spart und Genauigkeit gewährleistet. In Instanz: Teams im Finanzwesen können monatliche Ausgaben mithilfe von gestapelten Balkendiagrammen verfolgen, die bei der Protokollierung von Ausgaben live aktualisiert werden. #### 🚀 ClickUp Kreisdiagramme undefined sind ideal, um Proportionen visuell zusammenzufassen. Teams im Personalwesen können den Fortschritt bei Einstellungen verfolgen, während Projektmanager den Status von Aufgaben oder die Verteilung des Workloads überwachen. Echtzeit-Updates sorgen für Genauigkeit und Interaktivität und machen Kreisdiagramme zu einem wertvollen Bestandteil Ihrer Daten-Toolbox.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Pie-Chart-Card-Dashboard-Image-1400x605.png ClickUp Kreisdiagramm-Karte: Alternativen zu Kreisdiagrammen /%img/ Zerlegen Sie komplexe Datensätze mit der ClickUp Kreisdiagramm-Karte, die sich perfekt für leicht verständliche visuelle Zusammenfassungen eignet