Wie man passive Kandidaten anspricht und rekrutiert

Den richtigen Kandidaten zu finden, kann sich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen anfühlen. Nach unzähligen Bewerbungen treten immer wieder dieselben Probleme auf – einige Bewerber haben nicht genug Erfahrung, andere passen einfach nicht zur Vision. Manchmal sind die besten Kandidaten nicht einmal auf Jobsuche. Ihre Profile zeichnen sich durch beeindruckende Erfahrung und scharfe Einsichten aus, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie auf dem Markt sind.

Um diese passiven Kandidaten zu gewinnen, muss man nicht darauf warten, dass sie sich bewerben. Es bedarf eines durchdachten, überzeugenden Ansatzes, der das Interesse an Möglichkeiten weckt, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie sie verpassen. Um die besten Talente zu finden und zu halten, muss man wissen, wie man passive Kandidaten anspricht und für sich gewinnt. Lassen Sie uns die Strategien untersuchen, die funktionieren, und wie ClickUp Ihnen auch dabei helfen kann, diesen Prozess zu optimieren. 🔍

Definieren Sie Ihren idealen Kandidaten: Erstellen Sie eine Persona auf der Grundlage von Fähigkeiten, Motivationen und beruflichen Zielen. Nutzen Sie soziale Medien: Engagieren Sie sich auf LinkedIn, Instagram und X mit personalisierter Ansprache und Employer Branding. Erschließen Sie verborgene Talentpools: Erkunden Sie frühere Bewerber, Empfehlungen und professionelle Gemeinschaften. Erstellen Sie eine überzeugende Ansprache: Verzichten Sie auf allgemeine Botschaften; betonen Sie die berufliche Weiterentwicklung und passen Sie Ihren Ansatz an.

Hier kommt die Erstellung einer Kandidatenpersönlichkeit ins Spiel. Sie hilft Ihnen zu verstehen, wer qualifizierte Kandidaten sind, was sie wollen und wie Sie sie für die richtige Rolle gewinnen können. 💪 So machen Sie es richtig: Verstehen Sie, was Ihre idealen Kandidaten motiviert, sei es Karrierewachstum, Work-Life-Balance oder spezifische Fähigkeiten. Nutzen Sie Daten aus früheren Einstellungen, Feedback Ihres Teams und Marktforschung, um Ihre Persönlichkeit mit echten Erkenntnissen zu formen

Passen Sie Ihre Stellenbeschreibungen, Ihre Öffentlichkeitsarbeit und Ihr Employer Branding so an, dass sie direkt auf die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer idealen Kandidaten zugeschnitten sind. Hier ein Beispiel:

Beispiel für eine Kandidatenpersönlichkeit für einen leitenden Produktmarketingmanager 🚫 Zu vermeidende Fehler: *Übergeneralisierung: Passive Kandidaten sind einzigartig, mit unterschiedlichen Motivationen und Vorlieben. Also, weg mit den vorgefertigten Persönlichkeitsprofilen * Verstärkung von Vorurteilen: Wenn man sich zu sehr auf bestimmte Abschlüsse oder Zertifizierungen konzentriert, kann dies unbeabsichtigt dazu führen, dass talentierte Kandidaten mit unterschiedlichem Hintergrund herausgefiltert werden

Stagnation: Geben Sie sich nicht mit einem veralteten Profil zufrieden. Aktualisieren Sie es regelmäßig, wenn sich die Marktanforderungen und die Erwartungen der Kandidaten ändern 📽️ Bonus-Video: Sie befürchten, dass Ihre Rekrutierungsstrategie ins Leere läuft? Fühlt es sich an, als würde man nach einer Nadel im Heuhaufen suchen, um die richtigen Talente anzuziehen? Steigern Sie die Rekrutierung mit KI. So geht's: ### 2. Machen Sie Ihre sozialen Medien zur Arbeit

Soziale Medien sind kein "Post-it-und-warte-Spiel_" wie Jobbörsen. Es ist eine Einbahnstraße, in der Sie Kontakte knüpfen, Unterhaltungen anregen und Beziehungen aufbauen können. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die Zinsen, die Persönlichkeit und die Denkweise eines Kandidaten. Kein Wunder, dass * Allgemeine InMails wie "_Hey, wir stellen ein!" sind nicht geeignet. Zeigen Sie, dass Sie die Arbeit der Kandidaten kennen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/LinkedIn-personalized-Inmail-example-.png LinkedIn personalisierte Inmail Beispiel: Wie man passive Kandidaten anspricht /%img/ erhalten Sie fünf verschiedene Ansichten Ihres Rekrutierungsprozesses: *Ansicht "Nicht geeignet": Zum Speichern von Bewerbern, die nicht in die engere Wahl kommen *Ansicht "Liste der Rekrutierungen": Zur Nachverfolgung aller Kandidaten *Ansicht "Nach Rollen": Wenn Sie mehrere Positionen besetzen *Ansicht "Formular": Für einfachen Zugriff auf Bewerbungen *Ansicht "Hier starten": Zur Führung durch die Schritte des Prozesses

Sie können auch Meilensteine zur Nachverfolgung von Schlüsseldaten festlegen, wie z. B. "Vorstellungsgespräche bis Freitag abgeschlossen" oder "Entscheidung bis nächste Woche getroffen". Darüber hinaus zeigt das Dashboard Ihren Fortschritt an, z. B. wie viele Kandidaten Sie bereits interviewt haben oder wie viele sich noch in der Phase "In Bearbeitung" befinden.

Die Vorlage /href/ https://clickup.com/templates/hiring-candidates-t-48349791 ClickUp Hiring Candidates Template /%href/ hilft Ihnen bei der Nachverfolgung, dem Vergleich und der Bewertung von Bewerbern. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, planen Sie Vorstellungsgespräche in der Ansicht "Kalender" und vergleichen Sie Kandidaten in der Ansicht "Tabelle"

"Read Me HR Bewerber-Tracking-Ansicht" dient der Nachverfolgung des Fortschritts, "Chat-Ansicht" optimiert die Kommunikation und "Vollständige Galerieansicht" bietet eine visuelle Übersicht. Für weitere Details organisiert die "Vollständige Listenansicht" die Kandidaten nach Rolle oder Fähigkeiten und hilft Ihnen, die am besten geeignete Person zu finden. Lesen Sie mehr: undefined ## Übertreffen Sie Ihre Ziele bei der passiven Personalbeschaffung mit ClickUp Passive Bewerber einzustellen ist so, als würde man jemanden davon überzeugen, seine bequeme Couch zu verlassen und an einer Tanzparty teilzunehmen. Es ist schwierig, aber mit dem richtigen Ansatz können Sie ihr "vielleicht später" in ein "zu erledigen!" verwandeln

Tools wie ClickUp erstellen einen nahtlosen, automatisierten Workflow, mit dem Sie sich auf den Aufbau sinnvoller Beziehungen zu Spitzentalenten konzentrieren können, bevor diese überhaupt in Erwägung ziehen, sich nach einem Job umzusehen. ClickUp Aufgaben sorgt dafür, dass jeder Schritt organisiert ist, ohne dass es zu "Hoppla, das habe ich vergessen!"-Momenten kommt. ClickUp Brain ist ein persönlicher HR-Assistent, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Und vergessen Sie nicht die Vorlagen für die Personalabteilung – einsatzbereite Setups, die komplexe Recruiting-Workflows in einen optimierten Prozess verwandeln.

/href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an und navigieren Sie mühelos durch die wettbewerbsintensive Talentlandschaft! 🙌