So gewinnen und rekrutieren Sie passive Kandidaten

Die Suche nach dem richtigen Kandidaten kann sich wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen anfühlen. Nach unzähligen Bewerbungen tauchen immer wieder die gleichen Probleme auf: Einige Bewerber haben zu wenig Erfahrung, andere passen einfach nicht zur Unternehmensvision.

Manchmal sind die besten Kandidaten gar nicht auf Jobsuche. Ihre Profile zeichnen sich durch beeindruckende Erfahrungen und scharfsinnige Erkenntnisse aus, doch es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind.

Um diese passiven Kandidaten zu gewinnen, dürfen Sie nicht einfach darauf warten, dass sie sich bewerben. Es bedarf eines durchdachten, überzeugenden Ansatzes, der ihr Interesse an Möglichkeiten weckt, von denen sie noch nicht einmal wussten, dass sie ihnen offenstehen.

Um die besten Talente zu finden und zu binden, müssen Sie wissen, wie Sie passive Kandidaten ansprechen und für sich gewinnen können. Entdecken Sie Strategien, die funktionieren, und erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, diesen Prozess zu optimieren. 🔍

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die besten Kandidaten sind nicht immer aktiv auf Jobsuche, aber das bedeutet nicht, dass sie für Sie unerreichbar sind. Um passive Kandidaten anzusprechen, ist ein strategischer, personalisierter Ansatz erforderlich, um Zinsen zu wecken und sinnvolle Verbindungen aufzubauen. Definieren Sie Ihren idealen Kandidaten: Erstellen Sie ein Profil auf der Grundlage von Fähigkeiten, Motivationen und Karrierezielen

Nutzen Sie soziale Medien: Engagieren Sie sich auf LinkedIn, Instagram und X mit personalisierter Kontaktaufnahme und Employer Branding

Nutzen Sie verborgene Talentpools: Durchsuchen Sie frühere Bewerber, Empfehlungen und Fachgemeinschaften

Überzeugende Kontaktaufnahme: Verzichten Sie auf allgemeine Nachrichten, betonen Sie die Karrierechancen und passen Sie Ihre Vorgehensweise individuell an

Optimieren Sie die Personalbeschaffung mit ClickUp : Verwenden Sie ClickUp Aufgaben zur Nachverfolgung von Kandidaten, ClickUp Brain für KI-gestützte Kontaktaufnahme und HR-Vorlagen zur Vereinfachung der Personalbeschaffung Verwenden Sie ClickUp Aufgaben zur Nachverfolgung von Kandidaten, ClickUp Brain für KI-gestützte Kontaktaufnahme und HR-Vorlagen zur Vereinfachung der Personalbeschaffung

Passive Kandidaten sind Fachkräfte, die nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, aber für das richtige Angebot offen sind. Sie sind mit ihrer aktuellen Rolle zufrieden und scrollen nicht durch Jobbörsen oder aktualisieren LinkedIn auf der Suche nach neuen Stellenangeboten.

📌 Hier sind einige Beispiele für passive Kandidaten: 💻 Ein Softwareentwickler, der in seiner aktuellen Rolle erfolgreich ist, aber offen für einen Wechsel zu einem Wettbewerber ist, um an bahnbrechenden Projekten mitzuarbeiten 📊 Ein erfahrener Marketingmanager, der online Einblicke freigibt, nicht aktiv auf der Suche ist, aber auf Senior-Rollen reagiert, die seinem Fachwissen entsprechen 🎨 Ein Grafikdesigner, der Spaß an seiner Arbeit hat, aber nach Möglichkeiten sucht, mehr kreative Freiheit und die Zusammenarbeit mit erstklassigen Designern zu finden

Aktive Arbeitssuchende sind wie Entdecker, die ständig in Bewegung sind, während passive Kandidaten eher Geheimagenten ähneln – sie sind mit ihrer aktuellen Aufgabe zufrieden, bis sich die perfekte Gelegenheit bietet.

Hier sind die Unterschiede:

Aspekt Aktive Kandidaten Passive Kandidaten Status der Stellensuche Aktiv auf der Suche nach neuen Möglichkeiten Nicht auf der Suche nach einem Job, aber offen für das richtige Angebot Engagement-Level Bewerben Sie sich regelmäßig auf Stellenanzeigen und nehmen Sie an Vorstellungsgesprächen teil Benötigen Sie eine personalisierte Ansprache und überzeugende Argumente? Denkweise Fokus auf Karriereentwicklung oder Jobwechsel Mit dem aktuellen Job zufrieden, aber neugierig auf bessere Optionen Position auf dem Qualifikationsmarkt Junior, Mid-Level oder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung nach einer Auszeit oder einem Karrierewechsel Qualifizierte Fachkräfte, die ihre Rolle hervorragend ausfüllen Aufwand für die Personalbeschaffung Einfacheres Erreichen und Ansprechen von Einzelzielen Erfordert proaktives Sourcing und sorgfältiges Beziehungsmanagement Motivation zum Wechsel Angetrieben durch Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit oder dem Wunsch nach beruflichem Fortschritt Angezogen von besseren Chancen, beruflichem Aufstieg oder einzigartigen Herausforderungen

Wenn Sie diese verstehen, können Sie Ihren Ansatz optimieren, um Ihre Rekrutierungsziele zu erreichen und die perfekten Kandidaten zu finden.

Die Rekrutierung passiver Kandidaten erfordert zwar mehr Aufwand, aber die Mühe lohnt sich.

Hier sind die Gründe dafür:

🎯 Sie sind auf lange Sicht dabei: Passive Kandidaten sind oft hoch qualifiziert und wählerisch, sodass sie eher bereit sind, zu bleiben.

🌟 Sie bringen vielfältige Perspektiven mit: Da viele aus unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Hintergründen kommen, bringen sie einzigartige Fähigkeiten und Ideen mit, die Ihr Team auf die nächste Stufe bringen können.

Passive Kandidaten kommen jedoch nicht von selbst zu Ihnen – Sie müssen auf sie zugehen und ihre Aufmerksamkeit gewinnen.

Wussten Sie schon? 70 % der weltweiten Arbeitskräfte sind passive Kandidaten. Das ist ein ziemlich großer Talentpool, den es zu berücksichtigen gilt.

Wie passen Sie Ihre Rekrutierungskampagne an, um passive Kandidaten anzusprechen?

Finden wir es heraus. 🔎

1. Skizzieren Sie Ihren idealen Mitarbeiter

Laut einem Bericht haben 90 % der Arbeitgeber ihre Einstellungsziele im Jahr 2023 verfehlt, und 32 % gaben an, dass dies daran lag, dass der Kandidatenpool nicht gut passte. Schlechte Stellenbeschreibungen und geringe Sichtbarkeit sind häufige Probleme, aber die richtigen Talente zu finden, ist ein Glücksspiel, wenn Sie nicht wissen, wen Sie suchen.

Hier kommt die Erstellung von Kandidatenprofilen ins Spiel. Sie helfen Ihnen zu verstehen, wer qualifizierte Kandidaten sind, was sie wollen und wie Sie sie für die richtige Rolle gewinnen können.

💪 So machen Sie es richtig: Verstehen Sie, was Ihre idealen Kandidaten motiviert, sei es berufliche Weiterentwicklung, Work-Life-Balance oder bestimmte Fähigkeiten

Nutzen Sie Daten aus früheren Einstellungen, Feedback Ihres Teams und Marktforschung, um Ihre Persona mit echten Einblicken zu formen

Passen Sie Ihre Stellenbeschreibungen, Ihre Kontaktaufnahme und Ihr Employer Branding an, um direkt auf die Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer idealen Kandidaten einzugehen

Hier ein Beispiel:

Beispiel für eine Kandidatenpersönlichkeit für einen Senior Product Marketing Manager

🚫 Zu vermeidende Fehler: Verallgemeinerung : Passive Kandidaten sind einzigartig und haben unterschiedliche Motivationen und Präferenzen. Verzichten Sie daher auf stereotype Personas

Verstärkung von Vorurteilen : Wenn Sie sich zu sehr auf bestimmte Abschlüsse oder Zertifizierungen konzentrieren, können Sie unbeabsichtigt talentierte Kandidaten mit unterschiedlichem Hintergrund ausschließen

Stagnation: Geben Sie sich nicht mit einem veralteten Profil zufrieden. Aktualisieren Sie es regelmäßig, um den sich wandelnden Marktanforderungen und Erwartungen der Kandidaten gerecht zu werden

📽️ Bonus-Video: Sind Sie besorgt, dass Ihre Rekrutierungsstrategie nicht funktioniert? Fühlt sich die Suche nach den richtigen Talenten wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen an? Verbessern Sie Ihre Rekrutierung mit KI. So geht's:

2. Machen Sie Ihre Arbeit in sozialen Medien

Soziale Medien sind kein Spiel, bei dem man einfach etwas postet und dann wartet, wie bei Jobbörsen. Es ist eine wechselseitige Kommunikation, bei der Sie Kontakt aufnehmen, Unterhaltungen anregen und Beziehungen aufbauen können. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die Zinsen, die Persönlichkeit und die Motivation eines Kandidaten.

Kein Wunder, dass 92 % der Arbeitgeber soziale Medien nutzen, um passive Kandidaten zu finden!

So nutzen Sie jede Plattform optimal:

LinkedIn Nutzen Sie LinkedIn Sales Navigator, um mit erweiterten Filtern für Fähigkeiten, Branchen und Karriereschritte passive Talentpools zu erschließen

Werfen Sie einen Blick auf Empfehlungen und Referenzen, um die Fachkenntnisse und den Ruf eines Bewerbers in seinem Feld einzuschätzen

Allgemeine InMails wie "Hey, wir stellen ein!" reichen nicht aus. Zeigen Sie ihnen, dass Sie ihre Arbeit kennen

Beispiel für eine personalisierte LinkedIn-InMail

Instagram Nutzen Sie Geschichten und Reels, um zu zeigen, was Ihr Unternehmen einzigartig macht. Denken Sie an Teamausflüge, coole Projekte oder sogar Bürohaustiere

Arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern zusammen, um Inhalte aus ihrem Arbeitsalltag auf Ihrem Unternehmensprofil freizugeben. Echte Menschen = echte Wirkung

Verwenden Sie Hashtags wie #WeAreHiring oder #LifeAt[IhrUnternehmen], um die Sichtbarkeit zu erhöhen

X (Twitter) Suchen Sie nach Hashtags wie #OpenToWork, #DesignJobs oder branchenspezifischen Stichwörtern, um passive Arbeitssuchende zu finden

Nehmen Sie Kontakt zu potenziellen Mitarbeitern auf, indem Sie deren Tweets liken oder kommentieren. Das ist eine großartige Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen (ohne dabei aufdringlich zu wirken)

Veröffentlichen Sie Stellenanzeigen mit dem gewissen Etwas – fügen Sie Humor, ein GIF oder einen cleveren Wortwitz hinzu

Erstellen Sie private Listen mit potenziellen Kandidaten, um deren Updates zu verfolgen und im Laufe der Zeit sinnvoll mit ihnen in Kontakt zu treten

🚫 Zu vermeidende Fehler: Datenschutzeinstellungen überspringen : Versenden Sie keine Direktnachrichten ohne Berechtigung. Respektieren Sie die Datenschutzeinstellungen

Die Plattformkultur ignorieren : Was auf Instagram funktioniert, kann auf LinkedIn ein Flop sein. Machen Sie sich also mit der Atmosphäre Ihrer Plattform vertraut

Nur Stellenanzeigen freigeben : Bauen Sie eine Beziehung auf, bevor Sie nach Lebensläufen fragen

Einfügen von Nachrichten: Vermeiden Sie allgemeine Nachrichten auf verschiedenen Plattformen; passen Sie diese für jede Plattform individuell an

3. Nutzen Sie verschiedene Talentpools

Die Suche nach den richtigen passiven Bewerbern beginnt damit, dass man weiß, wo man suchen muss. Wenn Sie einen Grafikdesigner suchen, sind Plattformen wie Dribble und Behance die ersten Anlaufstellen für Spitzenkräfte. Für Rollen im Vertrieb können Networking-Ereignisse und Branchenkonferenzen zu hervorragenden Matches führen.

💪 Hier sollten Sie Ihren Aufwand konzentrieren: Frühere Bewerber : Manchmal befindet sich der richtige Kandidat bereits in Ihrer Pipeline. Überprüfen Sie daher Ihr Bewerberverwaltungssystem. Kontaktieren Sie diejenigen, die es in die späteren Runden geschafft haben, aber letztendlich nicht zum richtigen Zeitpunkt verfügbar waren

Mitarbeiterempfehlungsprogramme : Ihre Mitarbeiter sind Ihre besten Talentscouts. Ermutigen Sie sie, Personen aus ihrem Netzwerk zu empfehlen. Empfohlene Kandidaten zeigen in der Regel bessere Leistungen und bleiben länger im Unternehmen, was für Ihren Einstellungsprozess eine Win-Win-Situation darstellt. Tatsächlich sind sie die : Ihre Mitarbeiter sind Ihre besten Talentscouts. Ermutigen Sie sie, Personen aus ihrem Netzwerk zu empfehlen. Empfohlene Kandidaten zeigen in der Regel bessere Leistungen und bleiben länger im Unternehmen, was für Ihren Einstellungsprozess eine Win-Win-Situation darstellt. Tatsächlich sind sie die wichtigste Quelle für qualifizierte Neueinstellungen

Fachgemeinschaften: Treten Sie branchenspezifischen Gemeinschaften auf Plattformen wie Discord oder Slack bei. Diese sind ideale Orte, um passive Kandidaten zu finden, die bereits an interessanten Diskussionen zu Ihrer Nische beteiligt sind

🚫 Zu vermeidende Fehler: Überlastung mit zu vielen Anfragen: Bombardieren Sie Ihre Mitarbeiter nicht mit ständigen Anfragen nach Empfehlungen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf einige wenige Schlüsselrollen und setzen Sie Anreize für qualitativ hochwertige Empfehlungen statt für Quantität

Missachtung der Community-Etikette: Niemand mag Spam. Respektieren Sie die Community, indem Sie sich an Diskussionen beteiligen, bevor Sie einen Einstellungsbedarf äußern

4. Mit Personalisierung jede E-Mail optimal nutzen

Allgemeine E-Mails versenden, auf "Senden" klicken und dann warten – und nichts als Stille. Das ist die ultimative Herausforderung im Alltag eines Personalvermittlers.

Aber die Wahrheit ist: Generische Kontaktaufnahmen sind Schnee von gestern. Wenn Sie sich von der Masse abheben möchten, ist Personalisierung der richtige Weg – insbesondere, wenn 76 % der Arbeitssuchenden offen dafür sind, von Personalvermittlern per E-Mail kontaktiert zu werden.

💪 So heben Sie Ihre Botschaft hervor: Verzichten Sie auf Copy-Paste: Niemand möchte sich wie ein weiterer Name auf einer Liste fühlen. Beziehen Sie sich auf ihre jüngsten Projekte, Erfolge oder sogar auf den einen Tweet, in dem sie ihre Liebe zum Reisen zum Ausdruck gebracht haben

Zeigen Sie die Vorteile jenseits des Gehaltsschecks: Die Vergütung ist wichtig, aber nur ein Teil des Puzzles. Betonen Sie Flexibilität, Karrierechancen, eine integrative Unternehmenskultur und die einzigartigen Vorteile, die Ihr Unternehmen auszeichnen.

sprechen Sie ihre Sprache: *Einige Kandidaten legen Wert auf Details, während andere lieber ungezwungen chatten. Finden Sie heraus, was am besten funktioniert, und passen Sie Ihre Botschaft entsprechend an

🚫 Zu vermeidende Fehler: Übermäßiger Gebrauch von Fachjargon : Es ist zwar gut, Fachwissen zu zeigen, aber der übermäßige Gebrauch von irrelevanten Fachbegriffen oder Schlagworten kann Kandidaten abschrecken. Halten Sie Ihre Sprache klar und einfach

Ihre Zeit nicht respektieren: Halten Sie Ihre Botschaft prägnant und auf den Punkt gebracht, aber mit genügend Charme, um sie zu begeistern

Das Nachfassen überspringen: Lassen Sie eine Unterhaltung nicht halb beendet. Ein kleiner Anstoß zeigt, dass Sie weiterhin Zinsen haben, und hält die Tür für potenzielle Gelegenheiten offen

5. Stellen Sie die richtigen Fragen im Vorstellungsgespräch

Wenn Sie das Interesse eines passiven Kandidaten geweckt haben, nutzen Sie gut durchdachte Interviewfragen, um seine Motivationen aufzudecken.

💪 Fragen, die Sie einem passiven Kandidaten stellen sollten: Szenariobasierte Frage : Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem Projekt mit einer knappen Frist, und der Client ändert mitten in der Arbeit seine Anforderungen. Wie würden Sie damit umgehen?

Visionäre Frage : Wenn Sie morgen ein Team von 10 Mitarbeitern leiten würden, welche Vision würden Sie ihnen vorgeben und wie würden Sie sie motivieren, diese zu erreichen?

Einblick in Ihre Persönlichkeit : Was war die kreativste Lösung, die Sie bei Ihrer Arbeit gefunden haben, und wie hat sie sich ausgewirkt?

Karriereentwicklung : Wo sehen Sie sich in 5 Jahren und wie könnte unser Unternehmen diese Vision unterstützen?

Kulturelle Passung: In welchem Arbeitsumfeld blühen Sie auf und wie tragen Sie zu einer positiven Kultur bei?

🚫 Zu vermeidende Fehler: Ja/Nein-Fragen: Fragen wie "Haben Sie Ihre Umsatzziele erreicht?" geben Ihnen nicht viel mehr Auskunft als eine bloße Nummer. Fragen Sie stattdessen: "Welche Strategien haben Sie umgesetzt, um Ihre Umsatzziele zu übertreffen?"

Verhörmodus: Vermeiden Sie eine Atmosphäre, in der sich der Kandidat wie in einem Kreuzverhör fühlt

Überstürzung des Bewerbungsprozesses: Passive Kandidaten brauchen Zeit, um über einen Wechsel nachzudenken. Eine zu schnelle Abwicklung des Prozesses kann ihnen das Gefühl geben, nicht wertgeschätzt zu werden

Die Einstellung passiver Kandidaten ist mit Hindernissen verbunden, und um diese zu meistern, sind Kreativität und ausgeprägte Rekrutierungsfähigkeiten erforderlich, um sie an die richtige Stelle zu vermitteln.

1. Verfassen Sie effektive Stellenanzeigen

Da passive Kandidaten nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind, werden sie durch herkömmliche Stellenanzeigen möglicherweise nicht auf Sie aufmerksam.

Lösung: ✅ Verwenden Sie Talentmanagement-Software, um Stellenanzeigen zu erstellen, die nicht nur qualifizierte Fachkräfte ansprechen, sondern auch zu Ihrer Mission, Ihren Werten und Ihrer Kultur passen ✅ Verteilen Sie Stellenanzeigen an Orten, die sie häufig besuchen, wie Branchenforen, LinkedIn oder Nischen-Communities

2. Begrenzte Verfügbarkeit für Vorstellungsgespräche

Passive Kandidaten haben oft Schwierigkeiten, neben ihren aktuellen Aufgaben Zeit für Vorstellungsgespräche zu finden.

Lösung: ✅ Bieten Sie flexible Interviewtermine an, darunter früh morgens, abends oder am Wochenende ✅ Fügen Sie vorab aufgezeichnete Video-Interviews oder asynchrone Assessment-Tools in Ihre Recruiting-Technologie ein, um sich an die Zeitpläne der Kandidaten anzupassen

3. Die goldenen Handschellen überwinden

Passive Arbeitssuchende genießen möglicherweise Vergünstigungen wie Aktienanteile, Boni oder nicht monetäre Vorteile, die ihnen einen Wechsel erschweren.

Lösung: ✅ Informieren Sie sich über Markttrends und aktuelle Vergütungen, bevor Sie Kontakt aufnehmen. Nutzen Sie Rekrutierungsressourcen wie den Podcast "The Recruiting Future" von Matt Alder, um auf dem Laufenden zu bleiben ✅ Positionieren Sie Ihr Angebot als "zukunftssichere" Chance, die die aktuellen Vorteile der Kandidaten langfristig überwiegt

Personalvermittler verbringen Stunden damit, Profile zu sichten, E-Mails an potenzielle Kandidaten zu versenden und ihre Nachrichten zu personalisieren, während sie gleichzeitig andere Aufgaben im Einstellungsprozess erledigen müssen. Alles mit Dokumenten und Tabellen zu organisieren, wird schnell zum Albtraum.

KI-Recruiting-Tools vereinfachen den Prozess, sodass Sie sich auf die Suche nach erstklassigen Kandidaten konzentrieren können. Diese nutzen maschinelles Lernen und fortschrittliche Algorithmen, um:

Wiederkehrende Aufgaben bewältigen

Halten Sie Kandidaten durch reibungslose Kommunikation bei Laune

Geben Sie Einblicke, um Ihre Einstellungsstrategie zu optimieren

Die HR-Management-Plattform von ClickUp ist eine solche Lösung. Als All-in-One-App für die Arbeit bietet ClickUp zahlreiche Funktionen, mit denen Personalverantwortliche die Rekrutierungsstrategie von Anfang bis Ende abwickeln können.

So funktioniert es:

Komplexe Workflows mit ClickUp Aufgaben aufschlüsseln

ClickUp Aufgaben zentralisieren alles an einem Ort. Von dem Moment an, in dem Sie einen passiven Kandidaten finden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie ihm ein Angebot unterbreiten, können Sie Aufgaben für jeden Schritt des Prozesses erstellen, wie zum Beispiel:

Sehen Sie sich das Portfolio des Bewerbers an

Senden Sie eine erste Nachricht

Termin für ein Folgegespräch vereinbaren

Möchten Sie einen Kandidaten innerhalb von 24 Stunden kontaktieren? Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, um daran erinnert zu werden. Fügen Sie außerdem Tags für Prioritäten hinzu (z. B. "Dringend", "Hoch", "Mittel", "Niedrig"), um Ihre Workload zu priorisieren und sich zuerst auf Kandidaten mit hoher Priorität zu konzentrieren.

Erstellen Sie kleinere Aufgaben innerhalb von ClickUp Aufgaben, um Rekrutierungs-Workflows zu verwalten

Manchmal bestehen Aufgaben aus mehreren Schritten oder erfordern detailliertere Angaben, sodass Sie sie in Unteraufgaben aufteilen können.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Sie können auch benutzerdefinierte Aufgabenstatus verwenden, z. B. "Erster Kontakt", "Vorstellungsgespräch geplant" oder "Angebot unterbreitet", um genau zu wissen, wo sich jeder Kandidat in welcher Phase befindet. Erstellen Sie außerdem eine Aufgaben-Checkliste in ClickUp, um Elemente als erledigt oder noch nicht erledigt zu markieren.

Haken Sie jede Aufgabe über die Aufgaben-Checklisten von ClickUp ab, sobald Sie sie erledigt haben

Müssen Sie nach einem Vorstellungsgespräch nachfassen oder das Profil eines Bewerbers erneut überprüfen? ClickUp Reminders unterstützt Sie mit sanften Erinnerungen, egal ob es sich um eine einmalige Erinnerung oder eine wiederholende Aufgabe handelt.

Perfektionieren Sie Ihre Outreach-Botschaft mit ClickUp Brain

Das Verfassen von Stellenbeschreibungen oder E-Mails an Kandidaten ist mit ClickUp Brain viel einfacher geworden.

Geben Sie einfach einen Stichpunkt ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden hochwertige Inhalte. Außerdem sorgt es dafür, dass die Sprache professionell und dennoch ansprechend ist, damit Sie die besten Talente anziehen. ClickUp Brain optimiert Ihre Texte auch durch die Überprüfung von Grammatik und Tonfall, sodass Sie in jeder Kommunikation einen guten Eindruck hinterlassen.

📌 Beispiele: Verfassen Sie eine Stellenbeschreibung für einen Senior Marketing Manager

Erstellen Sie eine kreative und ansprechende Stellenanzeige für einen Softwareentwickler

Verfassen Sie eine E-Mail, in der Sie einem Kandidaten im Bereich digitales Marketing eine exklusive Gelegenheit anbieten und die Vorteile der Rolle hervorheben

Entwerfen Sie eine E-Mail zur Nachverfolgung für einen Kandidaten, der nach dem ersten Vorstellungsgespräch nicht geantwortet hat

Überprüfen Sie diese E-Mail/Stellenbeschreibung auf Grammatik und achten Sie darauf, dass sie professionell, aber freundlich formuliert ist

Erstellen Sie mit ClickUp Brain fehlerfreie und ansprechende Kommunikationsinhalte

Planen Sie Vorstellungsgespräche mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Die Nachverfolgung mehrerer Vorstellungsgespräche über E-Mails, Kalender und Notizen kann stressig sein. Hier hilft die Kalenderansicht von ClickUp. So funktioniert es:

Alles visualisieren : Sehen Sie alle Ihre Aufgaben im Bereich Personalbeschaffung übersichtlich dargestellt und filtern Sie sie, um sich ganz auf die Vorstellungsgespräche zu konzentrieren

Drag-and-Drop-Planung : Ziehen Sie Ihre Aufgabe in einen anderen Zeitfenster, um ein Vorstellungsgespräch zu verschieben

Keine Terminkonflikte mehr : Erkennen und beheben Sie Überschneidungen in Echtzeit. Das bedeutet keine unangenehmen Momente mehr, in denen Sie sagen müssen: "Oh, ich habe nicht bemerkt, dass wir Sie für denselben Termin eingeplant haben"

Farbcodes für mehr Übersichtlichkeit: Verwenden Sie Codes, um Ihre Vorstellungsgespräche besser unterscheiden zu können, z. B. technische Vorstellungsgespräche in Blau und letzte Runden in Lila

Visuelle Darstellung und Planung von Ereignissen und Aufgaben über die Kalender-Ansicht von ClickUp

Starten Sie schnell mit den ClickUp HR-Vorlagen

Warum sollten Sie Stunden damit verbringen, Einstellungsprozesse von Grund auf neu zu erstellen, wenn Sie mit den vorgefertigten HR-Vorlagen von ClickUp alles optimieren können? Wählen Sie eine Vorlage aus, passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, und schon können Sie loslegen.

Die Vorlage für einen ClickUp-Aktionsplan für die Personalbeschaffung hilft Ihnen dabei, alles zu regeln, von der Suche nach Kandidaten bis hin zur Einstellung der perfekten Mitarbeiter.

Diese Vorlage herunterladen Optimieren Sie die Suche, Rekrutierung und Einarbeitung von Mitarbeitern mit der ClickUp-Vorlage für Aktionspläne

Mit den über 15 benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp haben Sie fünf verschiedene Möglichkeiten, Ihren Rekrutierungsprozess zu betrachten:

Nicht geeignet-Ansicht: Zum Speichern von Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl gekommen sind

Listenansicht für die Personalbeschaffung: Um alle Kandidaten im Blick zu behalten

Nach Rollen Ansicht: Wenn Sie mehrere Positionen besetzen möchten

Ansicht des Bewerbungsformulars: Für einen einfachen Zugriff auf Bewerbungen

Hier starten Ansicht: Als Anleitung für die einzelnen Schritte des Prozesses

Sie können auch Meilensteine festlegen, um wichtige Termine nachzuverfolgen, z. B. "Vorstellungsgespräche bis Freitag abgeschlossen" oder "Entscheidung bis nächste Woche getroffen". Darüber hinaus zeigt das Dashboard Ihren Fortschritt an, z. B. wie viele Kandidaten Sie bereits interviewt haben oder wie viele sich noch in der Phase "In Bearbeitung" befinden.

Die Vorlage "Bewerber einstellen" von ClickUp hilft Ihnen dabei, Bewerber zu verfolgen, zu vergleichen und zu bewerten. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, planen Sie Vorstellungsgespräche in der Kalenderansicht und vergleichen Sie Bewerber in der Tabellenansicht die "Read Me HR-Ansicht zur Nachverfolgung von Bewerbern" verfolgt den Fortschritt, die "Chat-Ansicht" optimiert die Kommunikation und die "Vollständige Galerieansicht" bietet eine visuelle Übersicht. Für weitere Details organisiert die "Vollständige Listenansicht" die Kandidaten nach Rolle oder Fähigkeiten, sodass Sie die am besten geeigneten Kandidaten finden können.

Weiterlesen: Wie Sie KI in der Personalbeschaffung einsetzen können (Anwendungsfälle und Tools)

Erreichen Sie Ihre Ziele im passiven Recruiting mit ClickUp

Die Einstellung passiver Bewerber ist wie jemandem davon zu überzeugen, seine bequeme Couch zu verlassen und auf eine Tanzparty zu gehen. Es ist schwierig, aber mit dem richtigen Ansatz können Sie ihr "vielleicht später" in ein "lass es uns tun!" verwandeln

Tools wie ClickUp schaffen einen nahtlosen, automatisierten Workflow, mit dem Sie sich darauf konzentrieren können, sinnvolle Beziehungen zu Top-Talenten aufzubauen, noch bevor diese überhaupt daran denken, sich nach einem neuen Job umzusehen.

ClickUp Aufgaben sorgt dafür, dass jeder Schritt organisiert ist, ohne dass es zu "Hoppla, das habe ich vergessen!"-Momenten kommt. ClickUp Brain ist ein persönlicher HR-Assistent, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Und vergessen Sie nicht die HR-Vorlagen – sofort einsatzbereite Setups, die komplexe Recruiting-Workflows in einen optimierten Prozess verwandeln.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und navigieren Sie mühelos durch die wettbewerbsorientierte Talentlandschaft! 🙌