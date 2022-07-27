Concept Map vs Mind Map – Was ist der Unterschied?

Die kurze Antwort mindmaps und konzeptkarten haben ihre eigenen, unverwechselbaren Funktionen. Auf den ersten Blick macht das keinen Sinn, denn beide sind Orte der Ideenfindung.

Aber nehmen wir an, Sie entwickeln einen neuen Einführungsprozess für Ihre Abteilung. Würden Sie Ihrem Team eine visuelle Karte mit 18 zufälligen Ansätzen? Oder eine mit altem und neuem Onboarding-Wissen, das in einem sequenziellen Flow angeordnet ist?

Die Beweise zeigen effektiver Wissenstransfer am Arbeitsplatz beginnt damit, herauszufinden, wie andere die Informationen, die wir vermitteln wollen, aufnehmen. Es ist fast wie die Frage: "Wie kann ich mein Team dazu bringen, meine Gedanken zu lesen?"

Der erste Schritt besteht darin, unsere Ideen in etwas Greifbares wie ein Notizbuch oder mindmapping-Tool wie ClickUp . Der nächste Schritt besteht darin, unsere Ideen zu durchdenken und Maßnahmen zu ergreifen. 🎯

In diesem Leitfaden erläutern wir den Unterschied zwischen Mindmaps und Concept Maps, die Merkmale der beiden Typen und wie Sie mit vorgefertigten Vorlagen Ihre Produktivität beim Mapping verzehnfachen können!

Unterschiede zwischen Mindmaps und Concept Maps

Der Hauptunterschied zwischen Mindmaps und konzeptkarten ist ihre visuelle Struktur. Jede Karte leitet die Interpretation und - was noch wichtiger ist - die Ausgabe der dargestellten Informationen.

Werfen Sie einen Blick auf die fünf wichtigsten merkmale einer Mind Map vs. Konzeptkarte:

Mindmaps

Ein weites Netz für alle Ideen auswerfen Konzentrieren Sie sich auf eine Hauptidee/ein einziges Problem Verwenden Sie Linien, um Unterthemen zu verbinden Free-Form Brainstorming Unordentliche, schnelle Ideenfindung

Konzeptkarten

Erfassen Sie nur, was relevant und wichtig ist Verbinden Sie mehrere Ideen/große Arbeiten Verwenden Sie Pfeile, um Beziehungen darzustellen Tiefgehende Analyse, um sich auf eine Lösung auszurichten Ergebnisorientiert

Für jede Art von Idee immer wieder das gleiche visuelle Tool zu verwenden, ist nicht der beste Ansatz für Kreativität und Lernen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Mindmaps und Concept Maps wissen müssen!

Was ist eine Mind Map oder ein Mind Mapping?

A mind Map ist ein kostenloses Diagramm in freier Form mit einzelnen Schlüsselwörtern oder Sätzen, die sich auf eine zentrale Idee beziehen. Es hilft Menschen, ihre Gedanken in einem Bewusstseinsstrom ohne Unterbrechungen oder Bearbeitung niederzuschreiben.

Ein zentraler Gedanke (Ziel, Thema oder Problem) wird in der Mitte der Seite eingekreist. Von diesem Kreis aus werden Linien in verschiedene Richtungen gezogen, um ein Netz von zusammenhängenden Unterideen aufzubauen. ✍️

Erstellen Sie Mind Maps in ClickUp, um wichtige Ideen aufzuschlüsseln

Wann Sie eine Mind Map für Ihr Projekt verwenden sollten

Es ist kein Geheimnis, dass Menschen in Meetings und Sitzungen visuelle Hilfsmittel seitenlangem Text vorziehen.

Mindmaps geben uns ein Gefühl, wenn wir uns in einer kreativen Phase befinden. Es ist die einladende, räumliche Anordnung, die es uns ermöglicht, das Geplapper aus unseren Köpfen in einen sicheren Space zu leiten.

Ordnen Sie die visuelle Struktur ganz einfach neu an, indem Sie Bereiche in ClickUp in logische Pfade ziehen Vorlage für Mindmaps herunterladen Abgesehen von der Ästhetik der Mindmaps gibt es auch eine funktionale Seite, nämlich ihren Wert für die Organisation des Denkens, bevor man sich in einem Projekt festfährt. Wir alle haben das schon erlebt: Das Kick-off Meeting endet ohne Fragen, ohne Feedback und mit einer Liste der zugewiesenen Aufgaben.

Dann sind wir mit unseren Gedanken allein, während wir uns in unseren Stühlen drehen und darauf warten, dass die richtige Idee auftaucht. Ehe wir uns versehen, sitzen alle wieder in einem Kick-off Meeting, nach dem Kick-off Meeting, um Optionen zu diskutieren.

Verwenden Sie eine Karte, wenn Sie eine Drehtür für die Kommunikation und Zusammenarbeit auch nach dem Meeting haben wollen. Sie ist der ideale Ort, um die guten, schlechten und unkonventionellen Ideen festzuhalten.

8 beliebte Mindmaps

Diese hinzufügen mind Map-Typen in Ihren strategischen Organisationswerkzeugkasten die Sie für Ihr nächstes Projekt in Betracht ziehen können:

Multi-Flow Karte: Ziel ist es, Ursachen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse zu bewerten Blasen-Karte: Erklärt Qualitäten, die mit einem bestimmten Thema, einer bestimmten Thematik oder einem bestimmten Ereignis verbunden sind Sehen Sie sich unsere die 10 besten Vorlagen für Karten zum Brainstorming Karte mit doppelter Blase : Verbindet zwei Blasen, um verwandte Themen zu zeigen. okay, es ist eigentlich ein Venn-Diagramm, aber ist "double bubble" nicht lustig?

Baumdiagramm: Ähnelt der Silhouette eines Baumes zur Kategorisierung von Informationen mit einem zentralen Thema an der Wurzel Dialogkarte: Verbessert die Qualität von Unterhaltungen mit Hilfe derProblembasiertes Informationssystem annäherung an hochkomplexe Konzepte Kreiskarte: Definiert eine zentrale Idee (Nummer, Thema, Symbol) innerhalb eines kleinen Kreises und einen größeren äußeren Kreis mit verwandten Informationen Karte mit Umriss: Zerlegt ein physisches Objekt zur leichteren Identifizierung in größere, kleinere Komponenten. (Die linke Seite der Klammer benennt das Hauptobjekt, die rechte Seite listet die Komponenten auf) karte Spinne: Ähnelt der Silhouette einer Spinne mit vom Hauptthema abzweigenden Bereichen

Sehen Sie sich unser mindmapping-Anleitung für Tipps und Tricks für den Einstieg in ClickUp! ⬇️

Vor- und Nachteile von Mindmaps

Eine Mind Map ist ein rundum leistungsfähiges und visuelles tool, aber es lohnt sich, die damit verbundenen Vor- und Nachteile zu notieren:

✅ Vorteile von Mindmaps

Stärkt die Kommunikation und das Engagement zwischen den Mitgliedern eines Teams

Geeignet für private, akademische und geschäftliche Umgebungen

Mit minimalem Aufwand zu erstellen und sofort Notizen zu machen

Flexible Umstrukturierung zu jedem Zeitpunkt

❌ Nachteile von Mindmaps

Basiert auf einer einfachen Hierarchie und limitiert das Skalierungspotenzial

Unpraktisch für das Abschließen von Aufgaben im Projekt

Unübersichtlich mit zu vielen Informationen

Bonus: Check out 10 KI-Tools für Mind Mapping und Brainstorming im Jahr 2023

Was ist eine Concept Map oder Concept Mapping?

Wenn Sie ein visuelles Tool für die Zusammenarbeit suchen, um Gruppenwissen freizugeben, Arbeitsabläufe zu skalieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, ist eine Concept Map genau das Richtige für Sie!

Während eine Mind Map eine kostenloses Formular für ein Brainstorming-Diagramm eine Karte ist ein Top-Down-Diagramm mit dem Ziel, ein Ergebnis oder eine Aktion zu erzielen. Es analysiert und beantwortet eine Leitfrage mit einem Netz von Querverbindungen. 🔗

Fügen Sie Ihrer Arbeit Kontext hinzu, indem Sie Aufgaben, Dateien, Dokumente und mehr in ClickUp verknüpfen Whiteboard-Vorlage herunterladen

Wann Sie eine Karte für Ihr Projekt verwenden sollten

Eine Concept Map lässt keinen Raum für offene Interpretationen, da sie die Möglichkeit von Missverständnissen eröffnet. Diese Karten veranschaulichen die Verbindungen zwischen mehreren Konzepten, so dass sie im Allgemeinen eine größere Menge an Informationen enthalten. Dies ist ein Schlüssel, warum Teams Concept Maps gegenüber Mindmaps bevorzugen, um Strategien zu skizzieren und zu planen.

Nehmen Sie dies Customer Journey Karte , zum Beispiel:

Karten eignen sich hervorragend für die Erstellung von Strategieplänen

Diese Karte erzählt eine visuelle Geschichte über die Erfahrungen eines Kunden mit den Berührungspunkten einer Marke. Sie bietet eine klare und spezifische Perspektive für die einzelnen Phasen der Reise. Von hier aus bezieht sich das Team auf die Karte, um Entscheidungen zu treffen und - Sie haben es erraten - Maßnahmen zu ergreifen!

3 Haupttypen von Concept Maps

Die Menschen schätzen eine leicht verständliche Übersetzung komplexer Ideen, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Kernaussage mit der richtigen Art von Concept Mapping vermitteln. Helfen Sie Ihrem Publikum mit den drei wichtigsten Karten, die Ergebnisse zu visualisieren:

Systemkarte: Sie zeigt die wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten, um zu erkennen, was zusammengehört und was nicht. Diese Art von Concept Mapping setzt eine tiefe Kenntnis des Problems voraus, um eine produktive Unterhaltung zu ermöglichen Flussdiagramm: Zeichnet den Ablauf einer Entscheidung, eines Prozesses oder eines Workflows von Anfang bis Ende nach. Zur Darstellung der einzelnen Schritte werden geometrische Formen mit einer bestimmten Bedeutung verwendet. Es hilft der Person, die diese Prozesse erstellt, den Umfang, die Reihenfolge, die Phasen und die beteiligten Akteure zu visualisieren Hierarchie Karte: Ordnet Positionen und Ränge innerhalb eines Systems an, um die Beziehungen zwischen den Komponenten zu veranschaulichen. Die bekannteste Karte der Hierarchie ist die eines Unternehmensorganigramm zur Darstellung der internen Struktur und der Zuständigkeiten der Abteilungen und Mitarbeiter

Zeichnen Sie freihändig, fügen Sie Bilder hinzu, schreiben Sie Notizen und verwandeln Sie Ideen in Aufgaben mit einer Konzeptkarte in ClickUp

Sind Concept Maps mit mehr Aufwand verbunden als Mindmaps? Absolut. Aber denken Sie daran, der Output von Concept Maps ist für Dinge wie offizielle Dokumentationen, Speicheraufbewahrung , und eine bessere Ausbildung 🧑‍💻

_Bonus: Process Mapping Tools*

Pro und Kontra von Konzeptkarten

Hier sind einige Vor- und Nachteile, die Sie beachten sollten, wenn Sie Concept Mapping in Betracht ziehen:

✅ Vorteile von Konzeptkarten

Repräsentiert stillschweigendes Wissen in Projekten (Wissen, das auf der Erfahrung einer Person beruht)

Konsolidiert Informationen, um komplexe, mehrstufige Konzepte schnell zu erklären

Hilft bei der Identifizierung von Engpässen, Lücken und Anforderungen, um ein Ziel zu erreichen

Soll das kritische Denken fördern

❌ Nachteile der Karte

Das Freigeben von Karten für die Mitglieder des Teams erfordert die Darstellung aller Fakten und Informationen

Die Informationen müssen in einem leicht lesbaren Format angeordnet sein, sonst sind die Zuhörer verwirrt

Es besteht die Gefahr eines Dominoeffekts, wenn nur ein einziges Konzept geändert wird

Sind Sie bereit, Ihre eigenen Karten zu erstellen? Verlassen Sie die konventionellen Methoden des Mind Mapping und probieren Sie die beste Mind Mapping Tool kostenlos: ClickUp!

Entfesseln Sie Ihre Kreativität in ClickUp ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks benutzerdefiniert anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität in neue Höhen zu treiben!

Erstellen Sie Ihre eigene kostenlose Formular Mind Map für die Planung und Organisation von Projekten und Ideen, oder bauen Sie auf dem auf, was Sie bereits in ClickUp erstellt haben.

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Oder ziehen Sie es vor, Ihre Ideen frei zu brainstormen und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten? Sehen Sie, wie ClickUp's Whiteboard verwandelt die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen - alles an einem Ort! ⬇️

Wenn Sie mit Ihrer derzeitigen Technologie keine Zeit und Energie zurückgewinnen können, sollten Sie den Wechsel zu ClickUp noch heute. Lassen Sie Ihre Ideen fließen! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was Sie als Nächstes erschaffen. 💡