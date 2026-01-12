Ein Leitfaden zur digitalen Entrümpelung für einen produktiven Workspace

Das Entrümpeln Ihres digitalen Workspaces kann eine bahnbrechende Erfahrung sein … wenn Sie über die richtigen tools und Gewohnheiten verfügen, um zielgerichtet zu organisieren. Wenn Sie das Ordnen von Hunderten oder sogar Tausenden von Dateien immer wieder aufgeschoben haben – Sie sind nicht allein!

Die Aufgabe, ein nachhaltiges, Pinterest-würdiges Ablagesystem aufzubauen, kam mir wie eine lästige Pflicht vor. Das änderte sich, nachdem ich ein paar einfache Entrümpelungsprojekte umgesetzt hatte. Jetzt inspiriert mich mein Workspace, und genau das wünsche ich mir auch für dich!

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Vielleicht wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen, und fragen sich: „Wie sauber ist sauber?“ Ich führe Sie durch acht überschaubare Projekte zur digitalen Entrümpelung und zeige Ihnen, wie ClickUp Ihnen helfen kann, sofortige Organisationsgewohnheiten zu entwickeln. 🌱

Der Weg zu einer mentalen Einstellung für digitale Ordnung

Es liegt in unserer Verantwortung, regelmäßig einen Schritt von der Technik zu machen, um unser Wohlbefinden zu überprüfen. Die Wahrheit ist, dass diese „Speichern oder bereuen“-Mentalität unsere Neigung zum digitalen Horten fördert – und genau das ist der Bösewicht auf unserem Weg zu mehr Produktivität am Arbeitsplatz.

Um unsere überladenen Geräte in den Griff zu bekommen, müssen wir zunächst wissen, was zu diesem Durcheinander beiträgt.

Computer-Desktop

Desktop-Ordner

Dateien und Dokumente

Cloud-basierter Speicher

Ordner herunterladen

Passwörter & Anmeldedaten

Fotos & Screenshots

Anwendungen

Browser

Arbeitsanwendungen

Posteingang

Notizen

Erinnerungen

Slack-Kanäle & Nachrichten

Google Drive

Verschiedene Dokumente

Passwörter & Anmeldedaten

Projektmanagement-Tool

Handy/Tablet

Startseiten

Telefonkontakte

Apps

Fotos & Screenshots

Musikbibliotheken

Anrufe und Texte

Notizen-App

Benachrichtigungen

Die gute Nachricht ist: Sobald du dir Organisationsgewohnheiten aneignest, wird der Aufwand, das Haus aufräumen zu erledigen, mit der Zeit immer geringer! ✨

Nun, was für ein Gefühl sollten Sie erwarten, wenn Sie damit beginnen, Ihre Geräte zu entrümpeln? Zunächst einmal: Überforderung:

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Anschließend ein paar amüsante Rückblicke in die Vergangenheit:

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Endlich fällt Ihnen eine große Last von den Schultern, wenn das Projekt erledigt ist.

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Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu wissen, dass du diesen Leitfaden nicht buchstabengetreu befolgen musst, um den perfekten Workflow für das Entrümpeln zu erreichen. Organisiere ruhig so, wie du es normalerweise tust, aber ich empfehle dir, ein wenig zu experimentieren! 🧠💡

Hier sind acht Projekte zur digitalen Entrümpelung, die Sie zu erledigen haben, um Ihre Reise zur digitalen Entrümpelung zu beginnen.

8 Projekte zur digitalen Entrümpelung

1️⃣ Leeren Sie den Ordner „Downloads“

Zufällige PDF-Downloads und doppelte Screenshots – die müssen weg! Beginnen Sie damit, diesen Ordner in einer Liste zu ordnen und die Dateien nach Dateityp zu sortieren, um sie einfach gruppenweise zu löschen. So finde und lösche ich schnell alle PNGs, Zip-Archive, GIFs und HTML-Ordner aus meinen vergangenen Projekten, von denen ich weiß, dass ich sie nicht mehr brauche. Nachdem diese erste Durchforstung abgeschlossen ist, kümmern Sie sich um den Rest, der besondere Aufmerksamkeit erfordert. 🔎

Tipp: Wenn Sie einen Mac verwenden, wählen Sie eine Datei (oder eine Gruppe von Dateien) aus und drücken Sie die Leertaste, um eine Vorschau der Datei anzuzeigen. Drücken Sie dann erneut die Leertaste, um die Datei zu schließen. So kommen Sie schneller durch das Durcheinander, anstatt einzelne Dateien öffnen und schließen zu müssen!

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2️⃣ Organisieren Sie Ihr Google Drive

Google Drive ähnelt dem Ordner „Downloads“, da es sich schnell mit Kopien von Kopien von Kopien von halbherzig erstellten Dokumenten füllen kann. Ordnen Sie Ihre Dateien in der Raster- oder Listenansicht an und löschen Sie alles, was keinen Zweck erfüllt. 🗑

Tipp Nr. 1: Optimieren Sie die Organisation Ihres Google Drive auf einem weiteren Schritt, indem Sie Ihre Standard-Startseite von Mein Drive auf Priorität umstellen. So fühlen Sie sich weniger überfordert, da Sie beim Öffnen von Google Drive nur das Wichtige sehen und nicht Ihre gesamte Bibliothek.

Oben auf der Seite Priorität befindet sich ein Schnellzugriff-Karussell mit einzelnen Dateien, die häufig geöffnet wurden. Unten auf der Seite passiert das Wunderbare! Sie können Workspaces erstellen, um auf die wichtigsten oder aktivsten Dateien zuzugreifen, ohne sie von ihrem ursprünglichen Speicherort zu verschieben. 📍

Tipp Nr. 2: Wenn Sie das Vorschläge-Fenster oben in Google Drive kaum nutzen, können Sie dieses Feature deaktivieren, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken > Einstellungen > und das Häkchen bei Vorschläge entfernen.

Lesezeichen und Erweiterungen sollten uns helfen, das Beste aus unserem Online-Erlebnis herauszuholen. Wenn dieser Bereich in Ihrem digitalen Space überfüllt ist, finden Sie hier ein paar Vorschläge zur Vereinfachung:

Ihre Favoriten-Leiste sollte eine Mischung aus Ordnern und einzelnen Links sein. Erstellen Sie Ordner für Sammlungen (Inspiration, Konten) und einzelne Links für Websites, die Sie täglich besuchen.

Halten Sie die Namenskonvention einheitlich. Verwenden Sie ein bis zwei Wörter, um Ordner und einzelne Links in Ihrer Symbolleiste des Browsers zu benennen.

Schau dir unseren Leitfaden zu den besten Chrome-Erweiterungen für mehr Produktivität an! Wir haben die Recherche für dich erledigt und Erweiterungen gefunden, die du auch wirklich nutzen wirst. Wir haben die Recherche für dich erledigt und Erweiterungen gefunden, die du auch wirklich nutzen wirst.

Lösche alle Erweiterungen, die du seit dem Herunterladen nicht mehr benutzt hast. Du wirst sie nicht brauchen. Glaub mir 🤝

Tipp: Ohne Übertreibung: Die ClickUp-Chrome-Erweiterung ist ein echter Game-Changer. Wenn ich für mein nächstes Projekt recherchiere, speichere ich pro Sitzung etwa 8 bis 12 Websites als Lesezeichen. Das ist eine Sammlung aus Textquellen, YouTube-Videos und Inspirationen. Anstatt sie in einem Chrome-Ordner abzulegen und dann zu vergessen, speichere ich sie über die ClickUp-Chrome-Erweiterung als Lesezeichen! Die Synchronisierung erfolgt mit meinem ClickUp-Konto und dem Rest meiner Arbeit, zusammen mit einer kurzen Notiz an mein zukünftiges Ich, die den Zweck erklärt. Wenn du nur eine Sache aus diesem Leitfaden mitnimmst, dann soll es diese sein: Lade die ClickUp-Chrome-Erweiterung herunter! 🆓

Über die schwebende Schaltfläche von ClickUp haben Sie schnellen Zugriff auf Notepad, Lesezeichen, Screenshots, Zeiterfassung und die Erstellung einer Aufgabe von jeder Webseite aus

4️⃣ Leere E-Mail-Posteingänge

Man kann davon ausgehen, dass jeder zwischen drei und fünf E-Mail-Konten hat:

1. AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com oder Yahoo! Mail aus Jugendtagen 2. Gmail (weil es nicht AOL Mail, Hotmail, Lycos, Mail.com oder Yahoo! Mail aus Jugendtagen war) 3. Ein Konto für die Arbeit 4 & 5. Konten mit verschiedenen Versionen unseres Namens

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Nehmen Sie sich zuerst ein E-Mail-Konto vor – Ihr privates oder Konto für die Arbeit –, indem Sie Nachrichten ablegen, löschen oder archivieren. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, finden Sie hier einige Möglichkeiten:

Große Dateien

E-Mails, die älter als 90 Tage sind

Aktion- und Social-Media-E-Mails

Nach Name

Tipp: Wenn Sie Gmail verwenden, gehen Sie zur Suchleiste und klicken Sie auf das Symbol Suchoptionen anzeigen. Suchen Sie alle E-Mails, die größer als 5 MB oder 10 MB sind, und löschen oder archivieren Sie sie.

Nachdem Sie den Ballast beseitigt haben, ist es Zeit für die Organisation! Mit ein paar Techniken können Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich der E-Mails und des Zeitmanagements ausbauen und mehr Zeit in Ihren Tag gewinnen. So geht’s:

1. Vermeiden Sie es, E-Mails in einer mehrstufigen Ordnerstruktur abzulegen. Irgendwann werden Sie immer mehr Unterordner hinzufügen, was zu noch mehr Unordnung führt. Sie werden Zeit damit verschwenden, Ihr System alle paar Monate anzupassen, um neuen Aufgaben, Projekten und eingehender Korrespondenz gerecht zu werden. Verwenden Sie stattdessen Kategorien und Beschreibungen für E-Mails und verschieben Sie diese aus Ihrem Posteingang. Wenn Sie nach einer bestimmten E-Mail suchen müssen, suchen Sie einfach nach dem Tag oder dem Namen der Kategorie.

2. Entwickeln Sie eine E-Mail-Routine. Vor ClickUp bestand ein „normaler“ Arbeitstag für mich darin, meinen Posteingang auf Null zu bringen. Alle paar Stunden ging ich zu Meetings, aber danach ging es wieder zurück zu meinem Posteingang. Gegen Ende des Tages, so gegen 15 Uhr, fing ich dann mit meinen eigentlichen Aufgaben an, aber da war mein Gehirn schon völlig erschöpft vom ständigen Durchforsten der E-Mails. Das ist nicht für jeden möglich, aber wenn du dir angewöhnst, E-Mails nur ein paar Mal am Tag zu checken, kannst du dir Zeitblöcke in deinem Tag schaffen, um Dinge zu erledigen.

3. Nutzen Sie die Features Ihres E-Mail-Anbieters, um Ihre Produktivität zu optimieren. Verknüpfungen, Kategorien, Tags, Regeln, Beschreibungen – alles! Es lohnt sich, den Aufwand für das Erlernen und Anwenden dieser Features zu tragen, denn sie sparen Ihnen geistige Energie und Zeit – zwei wichtige Ressourcen, die Sie jeden Tag benötigen.

Wenn Sie an Produktivitätstipps für Outlook oder Gmail interessiert sind, teilen Sie uns dies bitte in den Kommentaren unten mit!

5️⃣ Fotos und Screenshots in die Cloud hochladen

Sparen Sie Speicherplatz auf Ihrem Gerät, indem Sie Fotos in einen Cloud-Speicher wie iCloud oder Google Fotos verschieben. Bei Fotos, die Sie auf Ihrem Handy behalten möchten, gehen Sie Ihre Bibliothek durch und löschen Sie alle Duplikate, Bilder von lustigen Memes und versehentlich gespeicherte Screenshots von Weckern.

Tipp: Google Fotos verfügt über ein Feature, das große Fotos und Videos, unscharfe Fotos, Screenshots und andere Apps kategorisiert, damit Sie diese Dateien schnell überprüfen und löschen können. Wenn Sie ein Apple-Gerät besitzen, können Sie nach Medientyp filtern.

6️⃣ Social-Media-Feeds aufräumen

Bereichern soziale Medien Ihr Leben? Bilden sie Sie weiter, inspirieren sie Sie oder geben sie Ihnen das Gefühl, eine Verbindung zu positiven Menschen zu haben? Dies ist vielleicht das wichtigste Entrümpelungsprojekt auf dieser Liste, denn jeder kann es umsetzen. Es wartet eine ganze Welt ohne soziale Medien darauf, dass Sie Zeit damit verbringen, Dinge für sich selbst oder mit anderen Menschen zu tun.

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Wenn „Entrümpeln“ für Sie bedeutet, Ihre Konten für ein paar Wochen oder Monate zu deaktivieren, ist das ganz Ihnen überlassen! Aber wenn Ihnen das zu extrem erscheint, wird schon eine einfache Entrümpelungsaktion etwa einmal im Monat Ihrer psychischen Gesundheit zugutekommen:

Entfolgen Sie Personen, Konten und Marken, die Ihnen keinen Wert bieten

Liken und folge den Personen und Marken, die dir am besten gefallen, damit der Algorithmus dir ähnliche Inhalte vorschlägt

Löschen Sie irrelevante Konten und Gruppen aus früheren Phasen des Lebens (alte Nachbarschaftsgemeinschaften, Hochschulcampus).

Wenn Sie Social-Media-Konten für Ihr Geschäft verwalten, sollten Sie die Nutzung eines einheitlichen Social-Media-Posteingangs in Betracht ziehen. Mit einem solchen tool sparen Sie Zeit, die Sie normalerweise damit verbringen, zwischen Registerkarten, Konten und Geräten hin und her zu wechseln, und vermeiden es, sich von zahlreichen Ablenkungen ablenken zu lassen.

7️⃣ Startseiten organisieren

Löschen Sie alle unnötigen Notizen und Anwendungen und organisieren Sie dann das, was übrig bleibt. Je nachdem, wie Sie Ihre Anwendungen am liebsten organisieren, finden Sie hier einige Vorschläge zur Strukturierung:

1. Nach Ordner-Typ organisieren. Gruppieren Sie Anwendungen nach ihrem Zweck (Produktivität, soziale Medien, Arbeit, Fotografie, Reisen)

2. Überlegen Sie, wie Sie Ihr Smartphone oder Tablet halten. Platzieren Sie die Apps, auf die Sie schnell zugreifen müssen, am Rand des Bildschirms.

3. Heben Sie Ihre am häufigsten genutzten oder wichtigsten Apps hervor. Limitieren Sie die Anzahl der auf Ihren Seiten der Startseite angezeigten Elemente, ohne suchen zu müssen

8️⃣ Optimieren Sie Ihr Tool für das Projektmanagement

Wenn du ein Tool für das Projektmanagement für die Schule oder die Arbeit nutzt, hast du wahrscheinlich einen Schatz an Informationen und Notizen, die über alle Ecken der Software verstreut sind. Das ist okay! Wir alle erleben diese Unordnung, weil wir ständig zu dem übergehen, was neu und als Nächstes ansteht. Wir sagen uns: „Ach, das muss ich später erledigen.“ 🤷‍♀️

Beginnen Sie den Entrümpelungsprozess, indem Sie Ihr Dashboard aufräumen und alte Arbeiten ablegen:

1. Erledigen Sie noch ausstehende Aufgaben

2. Korrespondenz archivieren

3. Legen Sie wichtige Dokumente (Rechnungen, Beschreibungen zu Projekten) ab

4. Löschen Sie veraltete Berichte

Tipp: Der Schlüssel zu erfolgreichen (und stressfreien) Projekten liegt darin, ein skalierbares und zuverlässiges System zu befolgen. Wenn Sie über ein umfassendes Tool für Projektmanagement oder Organisation verfügen, nutzen Sie die verfügbaren Features und organisieren Sie Ihre Arbeit.

Da haben Sie es – acht Projekte für einen aufgeräumten Arbeitsplatz!

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Sind Sie bereit für Entrümpeln und Organisation auf einem neuen Niveau? Lernen Sie ClickUp kennen, einen anpassbaren All-in-One-Workspace, der die Arbeit vereinfacht und Ihnen hilft, mehr zu erledigen. 👋

So nutzen Sie ein kostenloses ClickUp-Konto, um sich sofort gute Organisationsgewohnheiten anzueignen

Es ist nie zu früh, mit der Organisation Ihrer Dateien zu beginnen, um Ihre Produktivität zu steigern! Anstatt zu warten, bis sich das Chaos stapelt, nehmen Sie sich jeden Monat Zeit, um Ihre Geräte aufzuräumen. Hier bringt ClickUp alles unter einen Hut:

1. Richten Sie in ClickUp eine monatlich wiederholende Aufgabe ein, um Ihre digitalen Workspaces aufzuräumen. Halten Sie sich an einen monatlichen Plan für die digitale Aufräumaktion mit Checklisten, damit Sie genau wissen, was zu erledigen ist, wenn es soweit ist

2. Sparen Sie Platz auf Ihren Geräten, indem Sie ClickUp-Erinnerungen und -Aufgaben nutzen. Verschieben Sie projektbezogene Screenshots, Notizen und Dateien in Ihren ClickUp-Workspace, damit nichts unter den Tisch fällt

3. Greifen Sie von jedem Gerät aus auf wichtige ClickUp-Features zu, auch wenn Sie sich nicht auf der Plattform befinden. Befreien Sie sich von der Last, zwischen mehreren Apps und Systemen hin- und herwechseln zu müssen, um organisiert zu bleiben und Ihre Arbeit zu erledigen

4. Nutze die ClickUp-Chrome-Erweiterung, während du im Internet surfst. Im Ernst, das ist ein echter Game-Changer!

Wenn du neu bei ClickUp bist, schau dir diese einfache Kurslektion der ClickUp University an, um deine digitale Aufräum-Aufgabe souverän zu erstellen! ⬇️

Ein abschließender Gedanke

Was könnten Sie mit der gewonnenen Zeit erledigen? Eine neue Fähigkeit erlernen? Zeit mit Ihren Lieben verbringen? Ein Nickerchen machen?

Egal, wie Ihre Antwort lautet, in einem Punkt sind wir uns alle einig: Positive, nachhaltige Gewohnheiten sorgen dafür, dass wir inspiriert, produktiv und selbstbewusst sind. Wir brauchen weder die modernsten Systeme noch das perfekte Setup, das uns nur vorübergehend motivieren soll, Dinge zu erledigen.

Du kannst jedes Entrümpelungsprojekt in diesem Artikel ohne sie bewältigen. Geh es langsam an und denk daran: Wenn du diese Arbeit jetzt zu erledigen hast, wirst du mit der Zeit weniger überfordert sein. 😌 🖥 📱

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