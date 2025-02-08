Goodnotes vs. Apple Notes: Welche Notiz-App ist die richtige für Sie?

Sie haben eine bahnbrechende Idee und möchten sie schnell festhalten. Aber Ihre Notiz-App lässt Sie im Stich. Frustrierend, nicht wahr?

Ob es um nahtlose Synchronisierung, die Organisation Ihrer Gedanken oder das perfekte Layout geht – das richtige Tool kann den Unterschied zwischen Chaos und Klarheit ausmachen.

📈Der Markt für Notiz-Apps wird bis 2032 voraussichtlich ein Volumen von 32,4 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,15 %.

Da immer mehr Menschen nach dem ultimativen digitalen Notizbuch für iOS-Geräte suchen, stechen zwei führende Konkurrenten hervor: Apple Notes und Goodnotes. Beide bieten einzigartige Features, die Workflows optimieren und die Produktivität steigern, was sie zur ersten Wahl für Notizbegeisterte macht.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Goodnotes und Apple Notes gegenüber und vergleichen ihre Stärken und Features, damit Sie die richtige Wahl treffen können. 🚀

Was ist Apple Notes?

Apple Notes ist eine native Notiz-App, die exklusiv für Apple-Geräte entwickelt wurde.

Sie ermöglicht Benutzern das Erfassen, Organisieren und Abrufen einer Vielzahl von Inhalten, darunter Text, Skizzen, Fotos, gescannte Dokumente und To-Do-Listen. Die App ist tief in das Apple-Ökosystem integriert und bietet über iCloud eine nahtlose Synchronisierung zwischen iPhone, iPad und Mac.

Das Besondere daran ist die intuitive Benutzeroberfläche und die mühelose Synchronisierung auf allen Apple-Geräten. So können Sie eine Notiz auf Ihrem iPhone beginnen und auf Ihrem Mac fertigstellen, ohne etwas zu vergessen.

Mit Features wie Ordnern und Tags lassen sich Ihre Notizen ganz einfach organisieren, und die Möglichkeit, Fotos, Dokumente und sogar gescannte PDF-Dokumente zu verwalten, sorgt für zusätzlichen Komfort.

Mit Apple Intelligence können Sie außerdem Schreibtools zum Korrekturlesen, Zusammenfassen, Ändern des Tons und Umschreiben Ihres Textes verwenden. Und wenn Sie mit einem Team arbeiten oder eine Reise mit Freunden planen, können Sie Notizen freigeben und in Echtzeit mit bis zu 100 Personen zusammenarbeiten.

🔍 Wussten Sie schon? Notizen haben in der Geschichte eine große Rolle gespielt. Bereits im antiken Griechenland schufen die Menschen sogenannte Hypomnema – persönliche Notizen, in denen sie wichtige Ideen festhielten. Diese Notizen dienten dazu, alles festzuhalten, von philosophischen Gedanken über historische Ereignisse bis hin zu wissenschaftlichen Beobachtungen.

Features von Apple Notes

Hier sind einige herausragende Features von Apple Notes, die es zu einem leistungsstarken Tool für die Organisation und Verwaltung Ihrer Ideen machen:

Suchoption

Mit der leistungsstarken Suchfunktion von Apple Notes ist das Auffinden Ihrer Notizen ganz einfach. Das Feature erkennt Ihre Bilder, um deren Inhalt zu durchsuchen, überprüft Ihre Anhänge und gescannten Dokumente und sogar Zeichnungen und Notizen, um Ihnen passende Ergebnisse zu liefern.

Mit der Option "In Notiz suchen" können Sie auch nach einer bestimmten Notiz suchen.

Skizzieren, Kritzeln und Rechnen

Über Apple Support

Apple Notes bietet eine unterhaltsame Methode zum Notieren, mit der Sie Ihre Gedanken skizzieren können. Probieren Sie verschiedene tools aus, darunter Stifte, Marker und Farben, um zu zeichnen und zu kritzeln. Der Einfachheit halber können Sie die Dicke und Deckkraft Ihrer Zeichnungen ändern.

Darüber hinaus können Sie mit dem Apple Pencil handschriftliche Notizen erstellen. Das Feature "Scribble" wandelt diese sofort in getippten Text um, sodass Sie sie später leicht verstehen können.

Mit dem Feature "Mathematik" können Benutzer Gleichungen lösen, Variablen zuweisen, Grafiken zeichnen und über den Taschenrechner und die Notizen-App auf den Mathematikverlauf zugreifen.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten

Intelligente Ordner

Mit dem Feature "Intelligente Ordner" von Apple Notes können Sie Ihre Notizen anhand von Tags und anderen relevanten Kriterien kategorisieren. Wenn Sie eine neue Notiz schreiben und den Tag hinzufügen, wird sie automatisch dem entsprechenden Ordner hinzugefügt.

💡Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie eine Second-Brain-App nutzen können, um Ihre Produktivität zu maximieren? Befolgen Sie diese Strategien: Halten Sie Ihre Notizen auf allen Geräten verfügbar 🖥️

Organisieren Sie mit flexiblen Strukturen wie Tags und Ordnern 📂

Arbeiten Sie gemeinsam, indem Sie Notizen für Teamkollegen freigeben und bearbeiten 🤝

Verwenden Sie Suchfunktionen, um Ihre Ideen schnell zu finden 🔍

Integrieren Sie Ihre App mit Tools zur Aufgabenverwaltung, um Termine im Blick zu behalten 📅

Sichere Notizen

Mit Apple Notes können Sie Ihre Notizen auch mit dem PIN-Code Ihres Geräts, einem benutzerdefinierten Passwort, Face ID oder Touch ID sichern. Auf diese Weise bleiben Ihre privaten Gedanken und Informationen privat🔒.

Link zu anderen Notizen

Mit der Notizen-App können Sie auch eine Notiz in einer anderen Notiz verknüpfen. So behalten Sie den Überblick über Aufgaben und relevante Notizen. Sie müssen lediglich "Link hinzufügen" auswählen und den Titel der Notiz eingeben, die Sie verknüpfen möchten.

Anhänge hinzufügen

Fügen Sie eine Vielzahl von Anhängen hinzu, um Ihren Notizen mehr Kontext und Komfort zu verleihen. Fügen Sie Ihren Speicherort und Ihre Website hinzu und fügen Sie Fotos oder Videos hinzu, indem Sie auf "Neu" klicken oder vorhandene Fotos verwenden. Sie können auch Dokumente und Fotos aus Notizen scannen, Ihre Signatur hinzufügen und sie direkt speichern.

Was gibt es noch? Mit der Anhang-Option können Sie Audioaufnahmen aufzeichnen und transkribieren.

Preise für Apple Notes

Free Forever

➡️ Lesen Sie auch: Apple Notes Alternativen für digitale Notizen

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

Was ist Goodnotes?

Goodnotes ist eine leistungsstarke digitale Notiz-App, die mit dem Fokus auf eine nahtlose Erfahrung für Benutzer entwickelt wurde, die Handschrift bevorzugen, aber auch die Funktionalität digitaler Tools suchen.

Goodnotes wurde ursprünglich für iPads entwickelt, ist jedoch mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, darunter Android, Windows, iOS und Webplattformen.

Ein Feature, das Goodnotes auszeichnet, ist die Handschrifterkennung, die Ihre Notizen in durchsuchbaren Text umwandelt, sodass Sie Ihre Notizen später immer wiederfinden können.

Insgesamt ist Goodnotes eine vielseitige Lösung für Notizen, die die taktile Befriedigung des Handschreibens mit den Vorteilen der digitalen Organisation und Zugänglichkeit kombiniert.

Goodnotes-Features

Hier sind einige Schlüssel-Features, die Goodnotes auszeichnen:

KI-gestütztes digitales Papier

Goodnotes nutzt KI, um intelligente Notizfunktionen zu bieten. Mit der Funktion "Word Complete" sparen Sie Zeit beim Schreiben, mit der Rechtschreibprüfung vermeiden Sie Tippfehler und mit der Suchfunktion finden Sie eingegebenen Text, handschriftliche Notizen oder Text in PDF-Dateien.

Die KI fasst Notizen zusammen und verdeutlicht unklare Notizen, wo immer dies erforderlich ist. 📝

Kombinieren Sie handschriftlichen und getippten Text

via Goodnotes

Mit Goodnotes können Sie handschriftliche Notizen mit dem Lasso-Tool in getippten Text umwandeln. Zeichnen Sie Diagramme, schreiben Sie Gleichungen und vieles mehr mit einer Vielzahl von Stiften.

Sie können sie als voll funktionsfähige digitale Tagebuch-App verwenden und dabei einen Apple Pencil zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen von Gleichungen nutzen. Nehmen Sie Audio-Clips auf und synchronisieren Sie sie mit Ihren getippten oder handschriftlichen Notizen, um zusätzlichen Kontext hinzuzufügen.

Darüber hinaus verfügt sie über Features wie Handflächenerkennung und Support für Linkshänder. Diese Funktionen heben die App auf ein neues Niveau und bieten allen Benutzern ein noch flüssigeres Erlebnis.

PDFs mit Anmerkungen versehen

Mit diesem Feature können Sie PDFs markieren, zeichnen und beschriften. Zeichnen Sie Pfeile und Formen und verschieben Sie diese, um Ihre Notizen präzise zu gestalten. Außerdem können Sie Ihre persönlichen Gedanken hinzufügen, wichtige Teile von PDFs markieren und Abschnitte im PDF selbst zusammenfassen.

Verwenden Sie die verschachtelte Ordnerstruktur von Goodnotes, um Ihre Notizen zu organisieren. Sie können Ordner und Unterordner für eine umfassende Organisation erstellen. Über die Seitenleiste können Sie auf Ihre mit Lesezeichen versehenen Seiten, Favoriten und freigegebenen Dokumente zugreifen

Studien-Sets

Goodnotes bietet eine einzigartige Funktion namens "Study Sets" für Schüler und Studenten. Damit können Sie Lernsets erstellen, d. h. frei gestaltbare Karteikarten mit Text und Bildern, um das aktive Erinnerungsvermögen zu trainieren. Um das Ganze noch interessanter zu gestalten, können Sie mit dem Tape-Tool Teile der Notizen, die Sie gerade lernen, ausblenden und wieder einblenden.

Marktplatz

Goodnotes Marketplace bietet benutzerdefinierte Seitenvorlagen, Planer, bearbeitbare Aufkleber und bearbeitbare Notizbuchcover, die das Notieren zum Vergnügen machen. Mit Covern können Sie Ihren Notizen mehr Tiefe verleihen und mit Vorlagen Zeit sparen.

Präsentationsmodus

Planen Sie eine Präsentation für Ihr nächstes Meeting? Der Präsentationsmodus von Goodnotes verwandelt Ihr Gerät in ein digitales Whiteboard und gibt Ihnen die Flexibilität, Ihr Publikum visuell anzusprechen. Das Laserpointer-Feature verbessert Ihre Präsentation zusätzlich, indem es Ihnen ermöglicht, wichtige Punkte mühelos hervorzuheben, sodass Ihre Botschaft klar und fokussiert bleibt.

Preise für Goodnotes

Goodnotes bietet die folgenden Pläne an:

Kostenlos: 3 Notizbücher

Alle Plattformen jährlich: 9,99 $/Jahr

Einmalige Zahlung für Apple: 29,99 $/einmalig

Android und Windows Jährlich: 6,99 $/Jahr

Goodnotes for Business: 50 $ pro Gerät (jährliche Abrechnung)

Apple Notes vs. Goodnotes: Feature-Vergleich

Nachdem Sie nun die Stärken beider Notiz-Apps kennengelernt haben, ist es Zeit für einen direkten Vergleich! 🏆

Testen Sie jedes Feature und finden Sie heraus, welche Notiz-App die Nase vorn hat: Goodnotes oder Apple Notes.

Feature 1: Notiz-Features

Das erste Feature, das wir uns ansehen werden, ist das Erstellen von Notizen. Lassen Sie uns gleich loslegen.

Apple Notes

Die Notizen-App bietet alle grundlegenden Schreibtools und -features, darunter das Hinzufügen von Tabellen, Titeln, Überschriften, Aufzählungspunkten und anderen Formatierungsfeatures wie Fettdruck, Kursivschrift und Hervorhebungen. Sie können auch Checklisten erstellen, Links, Kritzeleien, Skizzen und gescannte Dokumente hinzufügen und Ihre Notizen auf allen Geräten synchronisieren.

Schließlich können Sie handschriftliche Notizen mit der Scribble-Funktion erfassen und Apple Intelligence zum Korrekturlesen, Zusammenfassen, Ändern des Tons und Umschreiben Ihres Textes auffordern.

Goodnotes

Goodnotes unterstützt getippten und handgeschriebenen Text, genau wie Apple Notes. Verwenden Sie Formatierungsfunktionen wie Fettdruck, Kursivschrift, Durchstreichen, Unterstreichen, Textfarbe, Ausrichtung, Größe ändern, Hervorheben und Zeilenabstand.

Außerdem können Sie Diagramme erstellen, Formen hinzufügen, Gleichungen schreiben, PDFs hinzufügen und handschriftliche Notizen in getippten Text umwandeln. Goodnotes KI spart Zeit durch Funktionen wie Wortvervollständigung, Rechtschreibprüfung, Zusammenfassung von Notizen, Klärung von Notizen und Vervollständigung von Sätzen.

🏅Gewinner: Beide Apps eignen sich hervorragend zum Erstellen von Notizen, aber Apple Notes überzeugt durch die nahtlose Integration auf Apple-Geräten, erweiterte Schreibfunktionen und die Synchronisierung in der Cloud.

Feature 2: Preise

Sehen wir uns an, welches Tool budgetfreundlicher ist:

Apple Notes

Völlig kostenlos! Wenn Sie ein Apple-Gerät besitzen, haben Sie bereits Zugriff darauf – ohne versteckte Kosten und ohne Abonnement.

Goodnotes

Goodnotes hat eine kostenlose Version, die 3 Notizbücher erlaubt. Danach bietet es 3 kostenpflichtige Pläne mit mehr Features.

🏅Gewinner: Wenn Sie nach einer integrierten Notiz-App ohne zusätzliche Kosten suchen, ist Apple Notes unschlagbar.

Feature 3: Organisation und benutzerdefinierte Anpassung

Sehen wir uns an, welches Tool im Vergleich zwischen Goodnotes und Apple Notes in Sachen Organisation und benutzerdefinierte Features die Nase vorn hat:

Apple Notes

Apple Notes bietet intelligente Ordner, mit denen Sie Ihre Notizen mit Tags organisieren können🗂️. Gruppieren Sie Ihre Notizen nach Kategorien und finden Sie sie mithilfe von Tags wieder. In Bezug auf die benutzerdefinierte Anpassung bietet Apple Notes nur begrenzte Möglichkeiten.

Goodnotes

Goodnotes bietet benutzerdefinierte Anpassungen der nächsten Generation. Wählen Sie aus verschiedenen Notizbuchcovern, Papiertypen (wie Raster oder Notenblätter) und Layouts. Es gibt auch einen Marktplatz, auf dem Sie Dinge wie Aufkleber, Notizbuchcover usw. kaufen können.

Zur Organisation bietet Goodnotes eine verschachtelte Ordnerstruktur, mit der Sie Ordner und Unterordner erstellen können.

🏅 Gewinner: Goodnotes überzeugt durch seine fortschrittliche Ordnerorganisation und umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen.

Feature 4: Funktionen für die Zusammenarbeit

Für diejenigen, die Notizen für die Projektdokumentation oder die Zusammenarbeit im Team verwenden, sind erweiterte Tools zum Freigeben und für die Zusammenarbeit unerlässlich. Lassen Sie uns herausfinden, welche App die besten Features bietet:

Apple Notes

Mit Apple Notes können Sie mit jedem zusammenarbeiten, der ein Apple-Gerät verwendet. Geben Sie eine Kopie Ihrer Notizen über iCloud per Nachricht oder E-Mail frei. Sie können mit bis zu 100 Personen an derselben Notiz zusammenarbeiten.

Goodnotes

Mit Goodnotes können Sie Notizen für andere freigeben, indem Sie die Freigabe von Links aktivieren. Dadurch kann jeder, der über den Link verfügt, auf Ihr Dokument zugreifen. Darüber hinaus können Sie den Präsentationsmodus verwenden, um Ihr Notizbuch anderen zu präsentieren.

Die aktuelle Version unterstützt jedoch nicht das Freigeben per E-Mail. Die Freigabe von Links ist vollständig öffentlich, sodass Sie nicht kontrollieren können, wer Ihr Notizbuch in der Ansicht sieht.

🏅Gewinner: In diesem Fall gewinnt Apple Notes mit seinen einfachen Features zum Freigeben und für die Zusammenarbeit.

Feature 4: Anhänge

Sehen wir uns an, welche Tools bessere Funktionen für Anhänge bieten:

Apple Notes

Mit Apple Notes können Sie Links, vorhandene Fotos, Videos, Links zu anderen Notizen und Dokumente anhängen. Außerdem können Sie Audioaufnahmen hinzufügen und diese transkribieren.

Nehmen Sie neue Fotos auf oder scannen Sie Texte und Dokumente direkt aus Notizen. Bearbeiten Sie Ihre Dokumente, um die Größe der Vorschau zu ändern und sie umzubenennen.

Goodnotes

Mit Goodnotes können Sie Fotos, Links und Audioaufnahmen in Ihrem Notizbuch anhängen.

Fügen Sie Sticker, Vorlagen und gescannte Dokumente hinzu. Die PDF-Funktion geht noch einen Schritt weiter, da Sie diese mit Anmerkungen versehen können. Sie können PDFs bequem beschriften, zeichnen oder markieren.

🏅Gewinner: Die erweiterten Features von Goodnotes, wie das Hinzufügen von Vorlagen und das Kommentieren gescannter Dokumente, geben ihm einen Vorteil gegenüber Apple Notes.

Goodnotes vs. Apple Notes auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu erfahren, was die Leute über die Debatte Goodnotes vs. Apple Notes denken. Viele Benutzer sind sich einig, dass Apple Notes für Apple-Benutzer in Bezug auf Preisgestaltung und einfache Zusammenarbeit Vorteile bietet.

Ein Benutzer sagt: "Apple Notes hat viele gute Features, funktioniert auf allen Apple-Geräten, ist bereits vorinstalliert, unterstützt problemlos die Freigabe/Synchronisierung mit anderen Personen und erfüllt die Anforderungen vieler Menschen. Außerdem ist es kostenlos. "

Einige Benutzer sind sich auch einig, dass Goodnotes eine gute Wahl ist, insbesondere wenn Sie nach erweiterten Features wie PDF-Bearbeitung suchen.

Ein anderer Benutzer sagte: "Das größte Manko für mich ist, dass man nicht einmal zoomen kann. Goodnotes hat einfach mehr Features und verwaltet alle meine Notizbücher/PDFs sehr gut. Ich würde Apple Notes niemals verwenden. "

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Apple Notes vs. Goodnotes

Apple Notes ist perfekt für einfachere Anforderungen, während Goodnotes ideal für diejenigen ist, die mit ihren Notizen mehr erreichen möchten. Aber was wäre, wenn es eine Alternative gäbe, mit der Sie beides erledigen können?

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, sticht in dieser Hinsicht besonders hervor.

Sie kombiniert die Einfachheit von Apple Notes mit Features, die Goodnotes weit übertreffen, sodass Sie Aufgaben nahtlos verwalten, detaillierte Notizen erstellen und mit Teams an einem Ort zusammenarbeiten können.

Werfen wir einen Blick auf einige der intuitiven Features von ClickUp, die Ihre Notizen auf ein neues Niveau heben:

ClickUp ist die Nummer 1: ClickUp-Dokumente

Verwenden Sie umfangreiche Formatierungsfunktionen, um Ihre Notizen mit ClickUp Docs zu verbessern

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre digitalen Notizen zu verwalten, Wikis zu erstellen, Tabellen hinzuzufügen, auf unzählige Formatierungsfeatures zuzugreifen, verschachtelte Seiten zu verwenden, Lesezeichen einzufügen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Außerdem können Sie Inhalte aus Dokumenten mit tatsächlichen Aufgaben verknüpfen, Aktionselemente zuweisen, Teammitglieder mit Tags versehen und Kommentare für andere hinterlassen, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Links und verwalten Sie die Zugriffskontrolle mit ClickUp Docs

Zusätzlich können Sie den Fokusmodus verwenden, um einen übersichtlichen Space für Ihre Arbeit zu schaffen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie mit Dokumenten freigabefähige Links erstellen und Berechtigungen für die Zugriffskontrolle verwalten.

Verwenden Sie außerdem Vorlagen wie ClickUp's Meeting Notes Template direkt mit Docs, um Meeting-Agenden, Aktionspunkte und wichtige Entscheidungen nachzuverfolgen. Das optimiert Ihren Notizprozess und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Probieren Sie ClickUp Brain Bearbeiten und korrigieren Sie Ihre Inhalte mit ClickUp Brain

Die Verwendung von KI für Meeting-Notizen optimiert den Prozess und stellt sicher, dass Ihre Erkenntnisse genau und effizient erfasst werden.

Probieren Sie ClickUp Brain, die fortschrittliche KI von ClickUp, aus, um Ihre Notizen schneller und reibungsloser zu erstellen. Sie arbeitet als Schreibassistent und bietet Funktionen wie integrierte Rechtschreibprüfung, Audio-Transkripte und effizienteres Schreiben von Notizen.

Damit können Sie Ihre Notizen direkt in Dokumenten bearbeiten, korrigieren und zusammenfassen, um sie schnell zu überarbeiten. Und wenn Sie Notizen in einer anderen Sprache studieren, können Sie diese mit Brain innerhalb von Sekunden in Ihre Sprache übersetzen.

Brain arbeitet auch als KI-Assistent für das Erstellen von Meeting-Notizen und hilft Ihnen dabei, rollenspezifische Inhalte wie Projektvorschläge, schnelle Antworten und Kundenkommunikation zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie das Wissensmanagement optimieren, indem Sie mit ClickUp Knowledge Management das gesamte Unternehmenswissen an einem zentralen hub speichern. Ganz gleich, ob Sie an einem Teamprojekt arbeiten, interne Dokumentationen erstellen oder einfach nur wichtige Informationen im Blick behalten möchten – mit ClickUp können Sie alle Ihre Notizen und Ressourcen an einem leicht zugänglichen Speicherort organisieren und speichern.

Sie können auch die ClickUp-Vorlage für Wissensdatenbanken verwenden, die ein strukturiertes Framework für Teams zum Aufbau und zur Organisation einer digitalen Informationsbibliothek bietet. Sie enthält Abschnitte für Wissensartikel, FAQs und Ressourcen und vereinfacht so die Speicherung und Freigabe wertvoller Erkenntnisse in Ihrem Unternehmen.

💡Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie Ihre Notizen zur besseren Verständlichkeit und Überarbeitung visualisieren können? ClickUp Mindmaps verwandelt Ihre Notizen in visuelle Diagramme und hilft Ihnen dabei, Ideen klar und intuitiv zu organisieren und zu verbinden. Damit können Sie komplexe Konzepte in leicht verständliche Teile zerlegen, was sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen, zum Lernen oder zum Planen von Projekten eignet.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Notepad

Erstellen Sie mit ClickUp Notepad schnell Checklisten und Notizen

Suchen Sie nach einer schnellen Möglichkeit, Checklisten zu erstellen oder wichtige Punkte zu notieren? ClickUp Notepad kann Ihnen dabei helfen. Damit können Sie Ihre Notizen organisieren, in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln und in einer Checkliste organisieren.

Notepad synchronisiert Notizen automatisch auf allen Geräten, sodass Sie jederzeit und von jedem Gerät aus mühelos darauf zugreifen können. Verwenden Sie umfangreiche Formatierungs-Features wie Kopfzeilen, Banner und Aufzählungszeichen, um Ihre Notizen ansprechender zu gestalten.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Aufgaben Projekte effizient planen, organisieren und gemeinsam bearbeiten. Sie können Aufgaben erstellen, deren Status anpassen, Prioritäten festlegen und sie direkt mit Ihren Notizen verknüpfen, um ein nahtloses Projektmanagement und optimierte Workflows zu gewährleisten.

Hören Sie, was Alaina Maracotta, Koordinatorin für Ereignismarketing bei Vida Health, über ClickUp zu sagen hat:

Früher habe ich mich ausschließlich auf meine schriftlichen Notizen verlassen, aber nach zwei Tagen mit ClickUp wusste ich, dass dies die richtige Lösung für mich ist.

Früher habe ich mich ausschließlich auf meine schriftlichen Notizen verlassen, aber nach zwei Tagen mit ClickUp war mir klar, dass dies die richtige Lösung für mich ist.

Bonus-Feature: ClickUp AI Notetaker

Erfassen Sie Aktionselemente ganz einfach mit dem KI-Notizbuch von ClickUp

Wenn Sie Probleme mit Notizen in Meetings haben, haben wir auch dafür eine fantastische Lösung! Der AI Notetaker von ClickUp erfasst nicht nur die gesprochenen Worte, sondern auch die tatsächlich getroffenen Entscheidungen, sodass diese unabhängig von der Teilnahme am Meeting leicht mit anderen geteilt werden können.

Über die einfache Aufzeichnung hinaus verwandelt der KI-Notiztaker Unterhaltungen in umsetzbare Schritte, indem er Aktionselemente erfasst und zuweist, sodass nichts übersehen wird.

Darüber hinaus bewahrt es den Kontext jedes Meetings, indem es Diskussionen mit relevanten Aufgaben, Dateien und früheren Entscheidungen verknüpft, sodass Teams frühere Unterhaltungen nicht erneut aufwärmen müssen. Dieser umfassende Ansatz, der über eine reine Zusammenfassung hinausgeht, fördert Klarheit und Dynamik und verwandelt Meetings letztendlich von Zeitfressern in produktive Arbeitsmotoren.

Optimieren Sie Ihre Notizprozesse mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie kurze Gedanken notieren oder mit Kollegen zusammenarbeiten – die Auswahl des richtigen Tools kann die Verwaltung und Nutzung Ihrer Notizen erheblich verbessern.

Apple Notes und Goodnotes sind zwar beide hervorragende Optionen, aber ClickUp geht über einfache Notizen hinaus. Als All-in-One-Plattform für Arbeit und Projektmanagement integriert ClickUp Notizen mit umfassenderen Organisationstools.

Sie bietet außerdem mehrere anpassbare Vorlagen für Notizen und Features, die sich für verschiedene Arten der Notizenerstellung eignen, egal ob Sie Gliederungen erstellen, Brainstorming betreiben oder den Fortschritt Ihrer Aufgaben nachverfolgen möchten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich bei ClickUp an und beginnen Sie, Ihre Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit und Organisation an einem Ort zu optimieren! 📈